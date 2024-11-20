10 gratis mallar för sittplatser som förenklar planeringen

Att planera evenemang är förrädiskt svårt, oavsett om du organiserar ett elegant bröllop eller ett jobbevenemang. Saker som sittplatser verkar enkla tills du sitter knäpp i ett Excel-ark och får migrän.

Vi rekommenderar starkt att du hoppar över den delen och använder en mall för sittplatser istället. 🙌

Platsmallarna hjälper dig att visualisera var människor kommer att sitta i ett rum eller under ett evenemang. Och de är ett måste i alla situationer som kräver tilldelade platser.

Vi har valt ut 10 mallar för sittplatser som hjälper dig att anpassa din gästlista efter din plan – och undvika huvudvärk.

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är 10 av de bästa gratis mallarna för sittplatser som underlättar planeringen: ClickUp-mall för sittplatser i klassrummet på whiteboard ClickUp-mall för klassrumsplanering ClickUp-mall för konferensrumshantering ClickUp Hur man planerar ett evenemang Mall ClickUp-mall för bröllopsförberedelser SmartDraw-mallar för sittplatser Visual Paradigm Online-mall för sittplatser Canva-mall för sittplatser vid bröllop Mall för sittplatser vid bröllopsfest av Template.net EdrawMax-mall för sittplatser

Vad är en sittplatsplan?

En sittplatsplan visar visuellt var personer kommer att sitta i ett rum eller en lokal. Den visar varje stols placering, ofta grupperade i bord, grupper, rader, sektioner eller nivåer med identifierande nummer, bokstäver, färger eller namn för enkelhetens skull.

Sittplatsdiagram är användbara för till exempel:

Bröllop

Företagsevenemang och firanden

Professionella presentationer

Affärskonferenser

Tilldelade sittplatser på arbetsplatsen

Klassrum

Med hjälp av tabellerna kan du utforma en sittplatsplan där varje gäst eller deltagare får en plats, så att du vet att du har tillräckligt med plats för alla. Du kan också placera Lindsey långt ifrån Kim för att undvika gräl på bröllopsfesten (men på dansgolvet gäller inga regler).

Hur man skapar en sittplatsplan

De mest effektiva sittplatserna börjar med redigerbara mallar. Leta efter en redigerbar sittplatsplan som låter dig ändra antal, storlek och placering av bord och stolar.

Med hjälp av programvara för evenemangsplanering blir detta enklare, särskilt om du arbetar med något intuitivt som ClickUp Whiteboards.

Använd ClickUp Whiteboards med objekt, uppgifter, relationer och klisterlappar för att samarbeta visuellt med ditt team.

Här är en översikt:

Hitta det bästa verktyget för sittplatser eller mallen för evenemangsplanering Välj bordstyp (t.ex. långbord, runda bord, u-formade bord, rektangulära bord osv.) och placera borden. Bestäm om du ska ha ett huvudbord (även kallat VIP-bord) och var det ska placeras. Ordna borden efter lokalens storlek och form. Skapa bordsnummer, namn eller färger Gruppera gäster eller deltagare (t.ex. vänner, avdelningar, team, gemensamma intressen, alfabetisk ordning osv. ) Välj tilldelade sittplatser och tänk på saker som tillgänglighet. Skriv ut fysiska kopior (utskrivbara sittplatser är det bästa alternativet)

Vissa planer tilldelar personer till ett bord och låter gästerna själva bestämma var de vill sitta. Andra väljer en plats för varje person. Hur detaljerad du vill göra planen är upp till dig.

10 gratis redigerbara mallar för sittplatser

Du är säkert ivrig att komma igång, så låt oss presentera 10 av de bästa mallarna för sittplatser som finns.

Och eftersom det är tillräckligt svårt att hantera evenemangsprojekt utan att behöva oroa sig för prissättningen är alla mallar på denna lista gratis! 💸

1. ClickUp-mall för sittplatser i klassrummet på whiteboard

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för sittplatser i klassrummet på whiteboard

ClickUp Classroom Seating Chart Whiteboard Template är ett måste för lärare. Den är också perfekt för utbildningsarrangemang, seminarier och bröllopsfester.

Använd ClickUps redigerbara mall för sittplatser för att visualisera ditt klassrums layout och skapa en organiserad sittplatsplan med den bästa whiteboard-programvaran.

Denna mall har verktyg för att upprätthålla social distansering, färgkoda varje bord och spåra elevernas scheman och betyg. Den minimalistiska designen kan anpassas till valfritt antal platser i rum eller lokaler av valfri storlek.

Samarbetsfunktioner och uppdateringar i realtid gör det också möjligt för elever (eller gäster) att vara med och välja sina platser. Eller så kan du ta full kontroll över det roliga och utforma den perfekta sittplatsplanen för just ditt klassrum.

ClickUps utbildningsfunktioner är tillgängliga i Free Forever-planen och utformade för att hjälpa klassrumshjältar överallt. De är också användbara för evenemangsprojektledare, bröllopsplanerare och alla andra som organiserar ett evenemang eller skapar en sittplatsplan.

2. Mall för klassrumsplanering i ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för klassrumsplanering

ClickUps mall för klassrumsplanering ger lärare allt de behöver för att skapa en blomstrande klassrumsmiljö. 🧑‍🎓

Använd det här verktyget för att skapa en överskådlig bild av ditt klassrum, elevernas beteende, betyg, lektionsplaner och allt annat du behöver.

Denna mall har allt du behöver för att skapa hanterbara förväntningar, mål och målsättningar för eleverna. Den effektiviserar också kommunikationen med elever och föräldrar, resurshantering, lektionsplanering och den dagliga verksamheten.

ClickUp har allt du behöver, oavsett om du behöver en resplanmall, ett verktyg för att skapa sittplatser, ett samarbetsverktyg eller allt ovanstående. Och det bästa av allt? Du behöver inte betala något! Free Forever-medlemmar har tillgång till dussintals verktyg, mallar, vyer och anpassningsfunktioner utan begränsningar.

3. ClickUp-mall för hantering av konferensrum

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för konferenshantering

ClickUp-mallen för konferenshantering underlättar planeringen och samordningen som krävs för att driva ett framgångsrikt konferensrum.

Använd dem för att effektivisera hela processen med att planera konferensrum, från bokning till städning och allt däremellan.

Denna mall klarar allt. Du kan standardisera rutinerna i rummet, hålla koll på förbrukningsmaterial och utrustning, undvika dubbelbokningar och njuta av smidiga, effektiva möten varje gång. Och eftersom ClickUp har fantastiska samarbetsfunktioner förbättras kommunikationen så att alla är på samma sida.

ClickUp är en game changer för projektledare och teamledare överallt. De som vill gå längre än ClickUp Conference Room SOP Template har också tillgång till mallar för konferensagendor, mallar för att träffa teamet och mycket mer i Free Forever-planen. Möjligheterna är oändliga.

4. ClickUp – Mall för att planera evenemang

Ladda ner denna mall ClickUp Hur man planerar ett evenemang Mall

ClickUps mall för att planera evenemang är oumbärlig för fest- och evenemangsplanerare, projektledare och alla andra som vill organisera ett minnesvärt evenemang. 🥳

Använd denna mall i checklistaformat för att hålla koll på allt du behöver göra inför evenemanget, komplett med deadlines, uppdateringar om framsteg och samarbetsfunktioner.

Denna mall har funktioner för att räkna ner till dagen för ditt evenemang, hålla koll på din budget och dina utgifter, registrera svar på inbjudningar och skapa detaljerade uppgiftslistor. Bjud in dina teammedlemmar, gäster och andra intressenter att uppdatera sina framsteg i realtid och hålla kommunikationskanalerna öppna.

Använd ClickUps evenemangsfunktioner för att gå bortom denna att göra-lista och övergå till evenemangs- och tidslinjehantering, evenemangsinbjudningar och uppgiftsdelning. Du kan se ditt evenemang från alla vinklar och få tillgång till gratis, anpassningsbara mallar för allt du behöver.

Och allt detta ingår i vårt Free Forever-abonnemang. 🙌

5. ClickUp-mall för bröllopsförberedelser

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för bröllopsförberedelser

ClickUps mall för arbetsomfattning vid bröllopsplanering är mer än bara en sittplatsplan för bröllopsmottagningen. När allt kommer omkring är placeringen vid bröllopsbordet bara en av många punkter på listan över bröllopsplanering.

Använd den här mallen för att fastställa tydliga tidsplaner och deadlines för varje uppgift, från att bekräfta anmälningar till att organisera tjänsteleverantörer för mottagningen.

Denna kostnadsfria mall för bröllopsplanering förenklar processen genom att samla allt på en enda översikt. Du kan definiera och dokumentera arbetsomfånget för varje leverantör, samordna och kommunicera med alla inblandade och definiera arbetsomfånget för hela bröllopsplaneringsteamet.

Med ClickUps evenemangsfunktioner kan du också spåra och hantera uppgifter, deadlines och budgetar så att du kan planera en oförglömlig fest varje gång. Med planen Free Forever får du obegränsad tillgång till anpassningsbara mallar, vyer, kalendrar och mycket mer.

6. SmartDraw-mallar för sittplatser

via SmartDraw

SmartDraws mall för sittplatser är en enkel sittplatsplan för bröllop och andra evenemang.

Använd dem för att välja en planritning, välja bordens storlek och form och organisera allt med enkla diagram och gästlistor. Du börjar med en färdig sittplatsplan för specifika evenemangstyper och anpassar sedan din plan.

Med den här mallen kan du namnge bord, tilldela platsnummer och skapa listor över vem som ska sitta vid varje bord. Du kan också visualisera hela lokalen eller rummet du arbetar med för att säkerställa att deltagarna eller bröllopsgästerna har tillräckligt med utrymme för att röra sig bekvämt.

Beroende på hur du planerar att använda din sittplatsplan kan du med SmartDraw dra och släppa dörrar, vitvaror och andra rumsfunktioner för en framifrånvy eller hålla dig till bord och stolar med en vy uppifrån. Det är gratis i sju dagar – priset börjar på bara 5,95 dollar efter den kostnadsfria provperioden.

7. Visual Paradigm Online-mall för sittplatser

via Visual Paradigm Online

Visual Paradigm Online Seating Chart Template är en enkel lösning för evenemangsplanerare överallt.

Visual Paradigm Online (även känt som VP Online) erbjuder en samling anpassningsbara diagram som ger dig en bra start när du ska skapa din nästa sittplatsplan. Du kan spara diagram som JPG-, PNG-, SVG- och PDF-filer och använda de symboler och rekvisita som tillhandahålls för att representera evenemangets lokal eller rum.

Välj mellan flera mallar för restauranger, klassrum, bröllop, vardagsrum och kontor. Lägg sedan till bord, skrivbord, stolar och tilldelade sittplatser för att hålla reda på var alla ska sitta och hur många gäster du har plats för.

Börja skapa din sittplatsplan gratis och registrera dig för VP Onlines gratispaket, som ger dig tillgång till flera av programmets funktioner. Gratis användare har begränsningar för daglig aktivitet, filstorlek och låsta avancerade funktioner, men du bör ha allt du behöver för grundläggande sittplatsplaner utan att spendera något.

8. Canva-mall för sittplatser vid bröllop

via Canva

Canva-mallen för sittplatser vid bröllop är ett fantastiskt alternativ för mer eleganta sittplatser. Den har grundläggande funktioner som du enkelt kan anpassa på bara några minuter. 🙌

Använd den här mallen för att skapa enkla bordslayouter och ge varje bord ett namn för att hålla ordning. Längst ner i mallen kan du lista vilka gäster som ska sitta vid varje bord.

Denna mall är perfekt för dig som vill ha tilldelade bord utan specifika platser. Och eftersom Canva är gjort för anpassning kan du justera färgerna eller välja från andra sittplatslistor för att göra mallen till din egen.

Canva kan också användas för att skapa bröllopsinbjudningar och andra design- eller fototunga dokument som du behöver för ditt evenemang. Med gratisplanen kan du använda de flesta funktionerna för att få jobbet gjort. Gratis användare har begränsningar när det gäller filstorlek, lagringsutrymme, antal dokument och hur varje dokument kan delas, sparas eller skrivas ut.

9. Mall för sittplatser vid bröllopsfest av Template.net

via Template.net

Mallen för sittplatser vid bröllopsfest från Template.net är ett högkvalitativt alternativ med blommiga dekorationer och grafiska filer.

Använd denna mall för att lista vilka gäster som är tilldelade varje bordsnummer så att alla är på samma sida när gästerna anländer.

Denna blommiga mall är lätt att redigera, så att du kan anpassa teckensnitt och antalet bord/gäster på din bröllopsfest. Den är enkel och kan även användas för sittplatser för bröllopsgäster i små till medelstora lokaler där du inte behöver en karta över bordens placering. 🌸

Efter att ha skapat ett gratis konto kan användare ladda ner tre mallar per dag från Template.net utan kostnad. Du får också tillgång till olika andra mallar för nästan alla evenemang du planerar.

10. EdrawMax-mall för sittplatser

via EdrawMax

EdrawMax-mallen för sittplatser är ett alternativ som låter dig skapa en enkel sittplatsplan som du kan skicka till dina gäster.

Använd den här mallen för att skapa en lokalplan, bordsnummer, tilldelade platsnummer och en lista över vilka gäster som ska sitta var. Du kan också använda färgkodning så att gästerna lätt kan hitta sina platser.

Den kostnadsfria mallen för sittplatser har flera olika typer av lokaler, bordsstorlekar och sittplatsarrangemang. Och om du inte hittar vad du behöver i den här mallen har du tillgång till andra mallar för sittplatser som kanske passar dina behov.

EdrawMax erbjuder en 15-dagars gratis provperiod för att få tillgång till deras 2D-mallar så att du kan börja planera ditt evenemang. När provperioden är slut börjar månadsavgiften på 14,95 $.

Enklare sittplatser med mallar för sittplatser

Vill du minska stressen i din planering? Dessa kostnadsfria mallar för sittplatser är ett utmärkt ställe att börja på.

De är viktiga för alla som vill organisera och planera sittplatser på ett effektivt sätt, oavsett om du är projektledare för ett evenemang, lärare eller ett par som vill spara pengar på bröllopsplaneringen.

Mallar för sittplatser säkerställer att alla sitter bekvämt och på rätt plats varje gång. Prova dem själv och se hur de kan förbättra din planering. Registrera dig för ClickUp idag – det är gratis!