10 gratis mallar för konferensagendor i Word och ClickUp

Att sammanställa en agenda för varje evenemang, konferens eller möte är tidskrävande och repetitivt. Oavsett om du anordnar ett stort evenemang eller flera evenemang under året tar detta snabbt upp mycket av din tid. Vore det inte fantastiskt om det fanns ett enklare sätt att skriva dina konferensagendor? ?

Det är här mallarna för konferensagendor kommer in. Dessa användbara dokument ger dig en enkel grund för alla dina evenemangs- och mötesagendor, så att du inte behöver börja från en tom sida varje gång.

Låt oss titta närmare på varför mallar för konferensagendor är så användbara och vilka som är våra noggrant utvalda favoriter som du kan använda under 2024.

Vad är en mall för konferensagenda?

En konferensagenda låter deltagarna veta vad de kan förvänta sig och när. Agendan presenterar alla föreläsningar, seminarier och intressanta ögonblick – tillsammans med när och var de äger rum.

Att använda en mall för konferensagenda påskyndar processen att skapa din egen mötesagenda, genom att ge dig en bra grund att utgå ifrån. I själva verket är en mötesagenda ett måste för alla typer av sammankomster, men den är särskilt viktig om du har flera spår eller olika sidoevenemang som dina gäster kan besöka utöver huvudtalaren.

Samarbetsdetektering och redigering, lägg till kommentarer och bädda in länkar i ClickUp Docs.

Att dokumentera konferensprogrammet hjälper också ditt eget team att hålla sig på rätt spår, med detaljer som tider och rumplaceringar eller länkar till onlineevenemang. ⏰

Vad kännetecknar en bra mall för konferensagenda?

Precis som alla andra mallar bör målet med en mall för konferensagenda vara att underlätta din process eller ditt arbetsflöde. De bästa agendamallarna sparar tid som du annars skulle lägga på att organisera detaljer och formatera, så att du istället kan ägna den tiden åt mer värdefulla aspekter av evenemangsplanering och teammöten.

En bra mall för konferensagenda är:

Strukturerat: Allt är lätt att hitta, oavsett om din mall är i form av en tabell, Kanban-tavla eller lista.

Organiserad: Din mall har utrymmen för föredragstitlar, tider, rum och mer, så att du kan hålla ordning.

Redigerbar: Din mall bör vara helt anpassningsbar efter dina behov och innehålla en Din mall bör vara helt anpassningsbar efter dina behov och innehålla en beredskapsplan.

Enkel att använda: Mallen är enkel att använda, med lättlästa detaljer och intuitiv interaktion (om du är värd online).

Samarbete: Du kan samarbeta med andra för att skapa och slutföra din agenda.

Kompatibel: Din mall fungerar med din befintliga Din mall fungerar med din befintliga programvara för evenemangsplanering eller introducerar dig till ett nytt verktyg för alla dina evenemangsplaneringsbehov.

Gratis: Med så många gratisalternativ tillgängliga bör priset inte vara något problem.

10 mallar för konferensagendor att använda

Det finns många agendamallar att välja mellan, men hur vet du vilken som passar bäst för ditt evenemang? För att spara tid åt dig har vi samlat de bästa mallarna för konferensagendor att prova under 2024.

I vår lista över de bästa mallarna för konferensscheman hittar du mallar för konferens- och agendaplanering samt ett urval av mötesmallar som du enkelt kan omvandla till din nya favoritmall för konferensagendor. ?

Låt oss dyka in i de bästa mallarna för konferens- och mötesagendor.

1. ClickUp-mall för konferenshantering

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för konferenshantering

Innan du ens kan börja sätta ihop din agenda måste du ha ordning på grunderna. Konferenshanteringsmallen från ClickUp ger dig en central plats att planera och organisera din konferens på, så att du och ditt team kan säkerställa att den blir lyckad.

Se alla dina åtgärder och uppgifter på ett ögonblick, med en översikt över vem varje uppgift är tilldelad, när den ska vara klar och vad dess status är. Ge varje uppgift en kategori så att du kan hålla koll på framstegen och se vad din tilldelade budget per uppgift är.

Med hjälp av färdigställandegraden kan du snabbt se hur arbetet fortskrider, så att du kan identifiera hinder och se var du befinner dig. ?

Denna konferensmall gör det enkelt för dig att leda evenemangshanteringsprocessen och guida ditt team från start till mål, så att du kan vara säker på att även de minsta detaljerna tas om hand i tid och inom budget.

2. ClickUp-mall för konferensagenda

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för konferensagenda

För en mer engagerande variant av en traditionell agendamall kan du prova denna konferensagendamall från ClickUp. Istället för att presentera dina virtuella konferensdeltagare med ett enkelt Word-dokument kan du introducera dem till detta interaktiva, lättnavigerade alternativ.

En av de bästa funktionerna i denna mall för konferensagenda är möjligheten att se den i flera olika vyer. Du kan se din agenda som en lista över aktiviteter eller sessioner, som ett schema eller i ett Kanban-liknande tavelformat – beroende på vad som passar dig bäst. Du kan se sessionernas titlar, tider och platser på ett ögonblick, oavsett hur du väljer att visa den.

Använd denna mall för konferensagenda när du har flera olika evenemang eller breakout-sessioner som gästerna kan välja mellan. Tack vare den tavelliknande strukturen är det enkelt för deltagarna att se vad som händer och välja vilka föreläsningar de vill delta i. ✔️

3. ClickUp-mall för allmänt möte

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för allmänt möte

En mall behöver inte vara specifik för konferenser för att fungera bra för dem. Ta till exempel denna mall för allhandsmöten från ClickUp. Den är visserligen utformad för interna allhandsmöten, men tack vare ClickUps anpassningsbara natur kan den på nolltid omvandlas till en evenemangsagenda.

Dela upp dina sessioner eller föredrag i kategorier och visa dem på ett överskådligt sätt med denna mall i listformat. Visa enskilda föredrag under en kategorirubrik, tillsammans med fält som du kan anpassa för att visa detaljer som talarens namn, rum eller plats samt start- och sluttider.

Denna agendamall är idealisk om du har många detaljer att dela med dina deltagare och vill ge dem ett enkelt sätt att förstå dem. Listvyn ger en bra översikt över vad som händer, så att både ditt team och dina evenemangsgäster känner sig informerade.

4. Mall för mötesprotokoll i ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för mötesprotokoll

Oavsett om du arrangerar ett stort externt evenemang eller en intern konferens för ditt team, behöver du ett sätt att dokumentera vad som händer. Mötets protokollmall från ClickUp ger dig utrymme inte bara för en kort agenda utan också för att dokumentera mötesanteckningar.

Skriv en kort mötes- eller evenemangsagenda högst upp i dokumentet och fortsätt sedan med att notera eventuella ändringar sedan ni senast träffades. Nedanför detta finns utrymme för meddelanden, diskussionspunkter och åtgärdspunkter.

Använd denna mall för mötesprotokoll för att dokumentera viktiga punkter och åtgärder från samtal eller sessioner på din konferens eller som en guide för dina interna konferensplaneringsmöten. ⚒️

5. ClickUp-mall för dagliga standup-möten

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för dagliga standup-möten

När du planerar din konferens eller ditt evenemang måste du samråda med ditt team för att ta reda på hur arbetet fortskrider. Använd mallen för dagliga standup-möten från ClickUp för att få insikt i vad som händer så att ditt team alltid är informerat och på samma sida.

Denna mall har utrymme för varje teammedlem att dela uppdateringar över flera dagar eller veckor. För varje standup-möte kan du bjuda in teammedlemmarna att dela med sig av det senaste om vad de har åstadkommit, vad de arbetar med och vilka hinder eller utmaningar de står inför.

En mall för dagliga teammöten som denna är idealisk för att hålla ordning under hela konferensplaneringsprocessen. Använd den tillsammans med kommunikationsverktyg på arbetsplatsen för att förbättra teamkommunikationen. Du kan inte bara se dagens uppdateringar utan även tidigare dagars, så att du kan kolla in tidigare rapporterade utmaningar för att se till att de hanteras. ✅

6. Mall för dagordning för styrelsemöte i ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för dagordning för styrelsemöte i ClickUp

Alla typer av möten kan fungera som inspiration för din konferensagenda. Ta till exempel denna mall för styrelsemötesagenda från ClickUp. Den fungerar utmärkt som agenda för styrelsemöten, men också som ett minimalistiskt alternativ till en extern konferensagenda – eller helt enkelt som en intern agenda för konferensplanering.

Denna enkla mötesagenda visar uppgifterna i listformat. Diskutera en punkt och förvandla den till en åtgärd med bara några klick – så sparar du tid på att manuellt skriva upp åtgärder och tilldela dem senare. Använd flaggor för att se och prioritera uppgifter av hög vikt, och genomför ditt planeringsmöte eller evenemang som en organiserad proffs. ?

Använd denna mall för styrelsemötesagenda för att hålla dig på rätt spår. Med inbyggda uppgifter är det enkelt att göra dina diskussioner mer proaktiva och gå vidare med aktiviteter som behöver slutföras.

7. ClickUp Scrum-mall

Ladda ner denna mall ClickUp Scrum-mall

Om ditt projektteam använder Scrum-metoden behöver du en plats där du kan dela dina dagliga uppdateringar. Denna Scrum-mall från ClickUp ger dig en idealisk plats för alla dina uppdateringar och hinder.

Det som verkligen gör denna mall unik är whiteboard-formatet. Teammedlemmarna kan lägga till uppdateringar om vad de har uppnått, vad de arbetar med och vilka hinder de stöter på med hjälp av digitala klisterlappar. Detta gör dina konferensplaneringsmöten mer interaktiva. ?

Lägg till denna Scrum-mall i ditt teams dagliga statusmöten för att skapa en mer engagerande upplevelse och förbättra dina teamledningsfärdigheter. Be varje person att dela med sig av sina uppdateringar och utmaningar, antingen asynkront eller i realtid, så att du kan fortsätta planera ditt mest effektiva möte eller din mest effektiva konferens hittills.

8. Mall för konferensagenda i Word från Template.net

via Template.net

Vi är stora fans av ClickUp (självklart), men vi förstår också att du ibland är begränsad av den programvara du måste använda. Om du inte kan byta till ClickUp direkt är denna mall för konferensagenda i Microsoft Word från Template.net ett bra alternativ.

Denna Word-mall har ett välbekant utseende och följer en traditionell agendastil. Det finns utrymme för information om ditt evenemang eller företag, såsom evenemangets titel, datum och plats.

Det finns också utrymme för att anteckna deltagarlistan, syftet med konferensen eller mötet och vad gästerna bör förbereda inför evenemanget. Mallen innehåller dessutom en tabell för din agenda och ett avsnitt för slutkommentarer för andra viktiga detaljer.

Använd denna Word-mall för konferensagenda om du behöver en design som känns enkel men ändå organiserad. Den passar bättre för möten än för stora konferenser, men du kan anpassa den för en bredare publik om du vill. ?

9. PowerPoint-mall för konferensagenda av SlideTeam

via SlideTeam

Det är inte ofta vi ser PowerPoint-mallar för konferensagendor, men det är en bra idé – särskilt om du vill projicera agendan på en stor skärm i huvudhallen.

Denna PowerPoint-mall för konferensagenda innehåller 15 bilder som täcker en rad olika typer av möten och evenemang, från affärsmöten till marknadsföringskonferenser. Varje bilds design kan anpassas, så att du kan ändra färger, typsnitt och formuleringar för att passa ditt evenemang. ?

Om du vill ha en design som du enkelt kan visa på informationsskyltar och skärmar på din fysiska mötesplats eller som presentationsbilder inför ditt virtuella evenemang, är denna mall ett utmärkt val.

10. Mall för ordningsföljd för kommittémöte i Word av Vertex42

via Vertex42

Ett verktyg som ClickUp ger dig stor flexibilitet att anpassa din konferensagenda och visa den i flera olika stilar. Om du behöver ett enkelt Word-dokument är denna mall för kommittéagenda en av de mest minimalistiska vi har sett.

Mallen har utrymme för all viktig mötesinformation som datum, tid, plats och mötets mål. Det finns ett enkelt listformat för dagordningspunkterna, med utrymme att skriva presentatörens namn bredvid. Slutligen finns det utrymme för facilitatorn att dela detaljer om nästa mötesdatum och eventuella anteckningar.

Använd denna agenda för personalmöten när du vill ha ett snabbt och enkelt sätt att dokumentera dina möten för evenemangsplanering. Den fungerar för detta ändamål, men vi rekommenderar att du använder ett mer engagerande format för att dela med gäster eller intressenter. ?

Organisera dig med dessa kostnadsfria mallar för konferensagendor

Att planera en konferens eller ett evenemang kräver mycket tid och engagemang. Använd den här listan för att hitta de bästa mallarna för dina interna möten, konferensplanering och evenemangspresentationer.

Om du letar efter ett bättre sätt att planera och organisera dina evenemang, prova ClickUp. Vår allt-i-ett-plattform ger dig en central hubb för uppgiftshantering, produktivitet, resurshantering och mycket mer. Den har allt du kan önska dig för att skapa bättre processer och arbetsflöden för dina evenemangs- och projektledningsbehov.

Är du redo att uppleva ett mer produktivt sätt att hantera evenemang? Prova ClickUp gratis idag och upptäck varför det är den enda appen du behöver. ✨