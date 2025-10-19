De 20 bästa programvarorna för evenemangsplanering som förenklar allt 2025

För några månader sedan berättade en evenemangsplanerare på ett företag hur hon en gång hanterade en konferens med 500 deltagare med hjälp av färgkodade kalkylblad, post-it-lappar och en bottenlös inkorg.

Hon sa: ”Jag åldrades fem år på tre dagar.”

Om du någonsin har anordnat en lanseringsfest, en intern utflykt eller ett kundmöte vet du att kaoset bakom kulisserna inte alltid stämmer överens med de polerade bilderna som publiceras online.

Det är där rätt programvara för evenemangsplanering kan göra hela skillnaden. Tänk på schemaläggning, gästspårning, leverantörskoordinering, budgetar, planritningar – utan 47 öppna flikar.

I den här bloggen utforskar vi de bästa programvaruverktygen för evenemangsplanering som verkligen kommer att göra ditt liv enklare. ⚒️

Vad ska du leta efter i programvara för evenemangsplanering?

En pålitlig programvara för evenemangshantering bör hjälpa dig att:

Samordna uppgifter och team genom centraliserade instrumentpaneler och samarbete i realtid.

Automatisera repetitiva arbetsflöden som registreringar, påminnelser och uppföljningar för att minska det manuella arbetet.

Anpassa registreringsformulär, biljettyper och varumärkesprofilering för en personlig upplevelse för deltagarna.

Integrera smidigt med med CRM-system för evenemangshantering , marknadsföringsplattformar och betalningsgateways för att hålla verksamheten synkroniserad.

Planera visuellt med hjälp av dra-och-släpp-layouter och Gantt-vyer för evenemangets tidsplan och kartläggning av lokalen.

Engagera deltagarna med funktioner som nätverksverktyg, liveomröstningar, frågor och svar samt chatt under sessionen.

Mät framgång genom realtidsanalyser, ROI-spårning och dashboards för leadgenerering.

Skala enkelt mellan virtuella, hybrid- och fysiska format utan att kompromissa med kvaliteten.

Skydda känslig data med säkerhets- och efterlevnadsfunktioner som GDPR, SOC 2 och SSO.

Stöd ditt team på resande fot med mobilappar, flerspråkiga alternativ och kundsupport dygnet runt.

👀 Visste du att? Före pandemin 2020 värderades evenemangsbranschen till cirka 800 miljarder dollar. Nu gör den en stark comeback och förväntas växa med 6,4 % CAGR, främst tack vare teknikintegration för att möta behoven hos nästa generations deltagare.

Programvara för evenemangsplanering i korthet

Här är en kort sammanfattning av de bästa programvarorna för evenemangsplanering:

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser ClickUp Hantera komplexa evenemangsprojekt i ett enhetligt arbetsutrymme Teamstorlek: Enskilda personer till företag Uppgifter, kalender, dokument, whiteboards, automatiseringar, ClickUp Brain Gratis för alltid; Företagsplaner tillgängliga Trello Visuell spårning av evenemangsuppgifter med enkla Kanban-tavlor Teamstorlek: Ensamplanerare, små team Tavlor och kort, Butler-automatiseringar, Power-Ups (kalender), enkla checklistor Gratis plan; Betalas från 6 $/användare/månad Asana Samordna evenemangsteam och deadlines med strukturerade arbetsflöden Teamstorlek: Små till stora team Projekt, automatisering av regler, tidslinjer, kommentarer till uppgifter, Asana AI Gratis plan; Betalas från 13,49 $/användare/månad Monday. com Organisera stora evenemang med anpassningsbara mallar Teamstorlek: Medelstora till stora företag Tavlor, instrumentpaneler, formulanter med varumärkesprofilering, tidrapportering, automatiseringar Gratis plan; Betalas från 12 $/användare/månad Basecamp Håll små team och kunder samordnade med enkel kommunikation Teamstorlek: Små team, byråer Meddelandeforum, att göra-listor, scheman, fillagring, kundåtkomst Plus 15 $/användare/månad; Pro Unlimited 299 $/månad (årligen) Eventbrite Storskalig evenemangsmarknadsföring och biljettförsäljning Teamstorlek: Arrangörer, marknadsförare, evenemangsarenor Registreringssidor, biljettförsäljning, app för incheckning på plats, analysverktyg Anpassad prissättning; avgifter per biljett Ticket Tailor Kostnadseffektiv, självhanterad biljettförsäljning för oberoende arrangörer Teamstorlek: Små organisationer, DIY-promotorer White label-sidor, obegränsat antal evenemang, mobil incheckning, integrationer Gratis; betala-per-försäljning-alternativ från 0,30 $/biljett Brown Paper Tickets Fairtrade-certifierad, samhällsinriktad biljettförsäljning Teamstorlek: Ideella organisationer, samhällsorganisationer Låga avgifter, donationsalternativ, biljetter som kan skrivas ut hemma/på mobilen, biljettförsäljning Gratis för kostnadsfria evenemang; låga avgifter för betalda evenemang Eventzilla Flexibel registrering för virtuella, hybrid- och fysiska evenemang Teamstorlek: Småföretag, utbildare Varumärkessidor, villkorade formulär, kioskincheckning, certifikat Gratis; Betalda abonnemang från 1,50 $/registrering RegFox Helt anpassningsbar registrering med avancerad prissättningslogik Teamstorlek: Professionella planerare, föreningar Dra-och-släpp-formulär, villkorad logik, betalningsplaner, undantag Anpassade priser vFairs Immersiva virtuella och hybridarrangemang med interaktiva miljöer Teamstorlek: Företag, stora konferenser Virtuella lobbyer, 3D-mässhallar, leadgenerering, nätverksverktyg Anpassade priser RingCentral Events Allt-i-ett-lösning för virtuella evenemang och nätverkande Teamstorlek: Marknadsföringsteam, producenter av virtuella evenemang Multispåriga evenemangsplatser, mässmontrar, frågor och svar/omröstningar, sponsorleadgenerering Gratis; Betalda abonnemang från 99 $/månad Airmeet Gemenskapsdrivna evenemang med starka nätverksfunktioner Teamstorlek: Föreningar, företag Snabb nätverkande, lounger, inbjudningar till scenen, sessioner på begäran Premium från 199 $/månad; anpassad för stora evenemang InEvent Virtuell och hybrid evenemangshantering i företagsklass Teamstorlek: Globala företag, reglerade evenemang Inbyggd streaming, NFC-brickor, reselogistik, avancerad analys Enstaka evenemang 6 000 $; Årligt från 9 000 $ Zoom Events Skalbara Zoom-baserade konferenser och webbseminarierTeamstorlek: Utbildningsteam, internkommunikation, utbildare Eventhubbar, varumärkesregistrering, mässområden, hybridsupport Planer från 99–149 USD/100 deltagare/månad Cvent Omfattande evenemangshantering och logistik för företag Teamstorlek: Företag, strategiska mötesgrupper Lokalsökning, sponsorhantering, robust rapportering, CRM-synkronisering Anpassade priser Bizzabo Datadriven evenemangsmarknadsföring och deltagarengagemang Teamstorlek: Stora konferenser, marknadsförare AI-matchning, mobil evenemangsapp, leadgenerering, analys Event Experience OS 499 USD/användare/månad; anpassade nivåer Whova Mobilvänlig deltagarengagemang och agenda-planering Teamstorlek: Gemenskapsarrangemang, ideella organisationer, universitet Agendabyggare, evenemangsfod, nätverkande, incheckning på plats Anpassade priser Planning Pod Lokaler och evenemangsplanering med integrerade samarbetsverktyg Teamstorlek: Lokaler, planerare, cateringfirmor Planritningar, CRM, kundportaler, fakturering, Zapier Anpassade priser Social Tables Diagram över evenemangslayouter och hantering av sittplatsplaner för evenemangsplatser Teamstorlek: Evenemangsplatser, hotell, cateringfirmor 2D/3D-planritningar, samarbete i realtid, synkronisering av gästlistor Gratis provperiod; Pro 199 $/användare/månad; Premium anpassad

De bästa programvarorna för evenemangsplanering

Här är de bästa programvarorna för projektledning för evenemang:

1. ClickUp (Bäst för att hantera komplexa evenemangsprojekt i ett enhetligt arbetsutrymme. )

ClickUps programvara för evenemangshantering är en allt-i-ett-plattform som hjälper team att planera, genomföra och följa upp varje detalj i ett evenemang. Den samlar uppgiftshantering, tidsplaner, kommunikation, budgetering och dokumentation i ett anpassningsbart arbetsutrymme.

ClickUp Tasks är de centrala byggstenarna i ditt evenemangsarbetsflöde och gör det möjligt för dig att organisera, tilldela och spåra varje detalj med tydlighet. Tänk på det som digitala uppgifter som kan tilldelas olika personer i ditt team.

Du kan börja med att dela upp ditt evenemang i huvudkategorier som logistik för lokalen, samordning av talare, marknadsföring och deltagarengagemang.

Skapa specifika ClickUp-uppgifter för varje kategori och tilldela:

Ägare (som är ansvariga)

Deadlines

Prioriteringar (t.ex. hög, medel, låg)

Beroenden (vad som måste göras innan något annat kan påbörjas)

Skapa specifika ClickUp-uppgifter för dina evenemang för att säkerställa organisationen.

När du till exempel bokar en huvudtalare kan du skapa en uppgift med titeln ”Boka huvudtalare” och sedan lägga till följande deluppgifter:

Kontakta potentiella talare

Granska och slutför avtalet

Boka resor och boende

Varje deluppgift kan ha sin egen ansvarige och sitt eget förfallodatum, vilket hjälper dig att hålla dig i linje med din produktionsplan.

När dina uppgifter är inställda kan du enkelt schemalägga och visualisera dem med hjälp av ClickUp-kalendern. Den synkroniseras med Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender för att ge dig en samlad bild av hela evenemangets tidsplan. Oavsett om du planerar programmet, schemalägger repetitioner eller samordnar sponsormöten hjälper kalendern dig att hålla koll på alla rörliga delar.

Hantera ditt hektiska evenemangsschema med ClickUp Calendar

Använd den för att hantera en dag-för-dag-plan med tidsbestämda sessioner eller planera deadlines för e-postkampanjer, sponsorleveranser och bekräftelser av lokaler. Du kan också växla mellan dagliga, veckovisa och månatliga vyer för att zooma in eller ut beroende på var du befinner dig i planeringsprocessen.

När du planerar tidslinjer och leveranser behöver du också en plats där du kan utveckla och dela evenemangsinnehåll. ClickUp Docs ger ditt team en gemensam plats där ni kan skapa och samarbeta kring viktiga evenemangsdokument – utan versionskaos. Du kan använda Docs för att skriva evenemangsbeskrivningar, manus för konferencierer, biografier om talare, riktlinjer för sponsring eller vanliga frågor från deltagare.

Skapa centraliserad dokumentation med ClickUp Docs

Ditt team kan till exempel gemensamt redigera en huvudsaklig evenemangshandbok med avsnitt för information om lokalen, checklistor och kontaktuppgifter för nödsituationer, som alla enkelt kan länkas till relaterade evenemangshanteringsuppgifter eller delas med externa partners.

Innan dessa dokument tar form behöver du dock ofta utrymme för att brainstorma och organisera dina idéer. Det är där ClickUp Whiteboards kommer in. De är perfekta för planering i ett tidigt skede – de hjälper dig att visuellt skissa planritningar, kartlägga evenemangsteman eller bygga innehållstrattar – innan du omvandlar dessa koncept till strukturerade uppgifter eller formella dokument.

Planera hela ditt evenemangsflöde med ClickUp Whiteboards.

Låt oss säga att du planerar en deltagares resa från registrering till enkät efter evenemanget – du kan dra och släppa idéer, koppla ihop dem med pilar, tilldela dem som uppgifter och förvandla hela processen till ett praktiskt arbetsflöde med ett enda klick. De är särskilt användbara när man samarbetar mellan team eller leverantörer i realtid.

Whiteboards är perfekta för brainstorming om sittplatser, kampanjflödesdiagram eller sessionskartläggning. Eftersom dokument kan länkas inom uppgifter och whiteboards är helt interaktiva, förblir allt sammankopplat och lätt att navigera.

ClickUp Brain, plattformens AI-assistent, ger ytterligare stöd genom att hjälpa teamen att planera snabbare och skriva smartare. Du kan använda den för att skapa evenemangsbeskrivningar, automatisera uppföljningsmejl, sammanfatta mötesanteckningar eller till och med föreslå prioriteringar för uppgifter.

Få kontextuella insikter med ClickUp Brain

Detta AI-verktyg för evenemangshantering är särskilt användbart för innehållstunga evenemang där timing och kommunikation är avgörande – tänk på kontakt med talare, texter för sociala medier eller utkast till pressmaterial.

Och om du inte vill börja från scratch? Vänd dig till ClickUp Templates.

ClickUp Event Management Template är en centraliserad arbetsyta som skapats för att förenkla komplex evenemangsplanering. Här hittar du färdiga uppgiftslistor för logistik, val av lokal, budgetering, marknadsföring och uppföljning efter evenemanget, alla med anpassningsbara statusar, deadlines och ansvariga.

Få gratis mall Fokusera på helheten samtidigt som du håller ordning på ditt team med ClickUps mall för evenemangshantering.

En inbyggd kalender och Gantt-diagram ger dig en visuell översikt över din tidsplan, medan Docs gör allt från kontrakt till talarbiografier lättillgängligt på ett och samma ställe. Det innehåller funktioner som är särskilt anpassade för samarbete: kommentarer i realtid, fildelning och integrerade checklistor.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera repetitiva uppgifter: Minska manuellt arbete, som att flytta uppgifter när status ändras eller skicka påminnelser före deadlines, med Minska manuellt arbete, som att flytta uppgifter när status ändras eller skicka påminnelser före deadlines, med ClickUp Automations

Få hjälp med schemaläggningen: Ställ in påminnelser, återkommande uppgifter och deadlines för viktiga aktiviteter, som veckovisa leverantörskontroller eller inlämning av slutgiltiga deltagarantal.

Spåra gästlistor: Använd Använd ClickUp Custom Fields för att hantera RSVP, kostpreferenser eller incheckningsstatus, filtrera, sortera eller gruppera deltagare utifrån valfria kriterier.

Spåra framsteg: Spåra budgetanvändning, uppgiftsframsteg, teamets arbetsbelastning och mått efter evenemanget i en centraliserad vy med Spåra budgetanvändning, uppgiftsframsteg, teamets arbetsbelastning och mått efter evenemanget i en centraliserad vy med ClickUp Dashboards.

Begränsningar i ClickUp

Brant inlärningskurva på grund av dess omfattande anpassningsmöjligheter

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension sammanfattar allt:

ClickUp erbjuder en mycket anpassningsbar arbetsyta som hjälper vårt team att hantera uppgifter, projekt och tidsplaner på ett och samma ställe. Möjligheten att växla mellan olika vyer (lista, tavla, Gantt osv.) gör det enkelt att anpassa upplevelsen efter varje teammedlems arbetsflöde. Automatiseringar, återkommande uppgifter och integrationer med andra verktyg som Slack och Google Drive är särskilt användbara för att hålla allt synkroniserat och effektivt.

ClickUp erbjuder en mycket anpassningsbar arbetsyta som hjälper vårt team att hantera uppgifter, projekt och tidsplaner på ett och samma ställe. Möjligheten att växla mellan olika vyer (lista, tavla, Gantt osv.) gör det enkelt att anpassa upplevelsen efter varje teammedlems arbetsflöde. Automatiseringar, återkommande uppgifter och integrationer med andra verktyg som Slack och Google Drive är särskilt användbara för att hålla allt synkroniserat och effektivt.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Forms för att fråga deltagarna vad de vill lära sig och vem de är mest intresserade av att höra. Utnyttja sedan automatiseringar för att tilldela svar till moderatorer, forma diskussionsämnen och prioritera innehåll efter evenemanget baserat på deltagarnas verkliga intressen.

2. Trello (bäst för visuell spårning av evenemangsuppgifter med enkla Kanban-tavlor)

via Trello

Trello är ett program för evenemangshantering som fungerar som en visuell planeringsvägg för ditt arbetsflöde – enkelt, tydligt och uppfriskande lätt att hantera. Skapa tavlor för varje evenemang, dela upp dem i olika faser (som förberedelser inför evenemanget, logistik under evenemanget och uppföljning efter evenemanget) och använd kort för att spåra alla uppgifter, från redigeringar av gästlistan till uppföljningar med leverantörer.

Trello hanterar kanske inte djupgående rapportering eller komplexa beroenden, men är utmärkt för ensamstående planerare, små team och marknadsförare som vill ha en ren arbetsyta som inte står i vägen.

Trellos bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden med Butler : ställ in regler, utlös åtgärder med anpassade knappar och schemalägg återkommande uppgifter som incheckningar eller påminnelser.

Använd checklistor för evenemangsplanering för att dela upp stora uppgifter, som tidsplaner för evenemangsdagen, i spårbara, mindre deluppgifter med förloppsindikatorer.

Utöka din arbetsyta med Power-Ups som kalendervy, Google Drive, Slack och Jira för att synkronisera allt på ett ställe.

Använd Atlassian Intelligence (AI) för att brainstorma idéer för evenemangets genomförande, sammanfatta kortanteckningar eller omvandla brainstorming till åtgärdspunkter snabbare.

Trellos begränsningar

Avancerade funktioner som Gantt View kräver uppgraderingar eller Power-Ups.

Saknar inbyggda funktioner för vissa projektledningsramverk, vilket gör det mindre effektivt för komplexa projekt eller projekt på företagsnivå.

Priser för Trello

Gratis för 10 användare

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

Så här beskrev en användare sin upplevelse:

Trello har många funktioner, men ibland hamnar dessa i skymundan jämfört med andra projektledningsprogram när det gäller projektuppföljning på högre nivå. Användningsfrekvensen minskar när funktioner på högre nivå behövs, eftersom programmet inte har inbyggt stöd för alla typer av projektmetoder. Dessutom skulle vissa integrationer kunna vara mer eleganta, vilket påverkar den övergripande integrationsvänligheten i vissa arbetsflöden.

Trello har många funktioner, men ibland hamnar dessa i skymundan jämfört med andra projektledningsprogram när det gäller projektuppföljning på högre nivå. Användningsfrekvensen minskar när funktioner på högre nivå behövs, eftersom programmet inte har inbyggt stöd för alla typer av projektmetoder. Dessutom skulle vissa integrationer kunna vara mer eleganta, vilket påverkar den övergripande integrationsvänligheten i vissa arbetsflöden.

💡 Proffstips: Använd Trello-etiketter för att spåra evenemangsfaser – som ”Före evenemanget”, ”Live” och ”Efter evenemanget” – och kombinera dem med Butler-automatisering för att automatiskt flytta kort, skicka påminnelser eller tilldela uppgifter när deadlines närmar sig. Det håller din tidsplan tight och ditt team synkroniserat.

3. Asana (Bäst för att samordna evenemangsteam och deadlines med strukturerade arbetsflöden. )

via Asana

Asana hjälper evenemangsteam att hålla ordning utan att behöva skicka meddelanden fram och tillbaka hela tiden. Du kan tilldela ansvar för allt, från leverantörskoordinering till uppgifter på sociala medier, spåra tidsplaner och skapa arbetsflöden som är anpassade efter hur ditt team arbetar.

Den erbjuder precis tillräckligt med struktur för att evenemangen ska flyta smidigt, utan att evenemangsplaneringen bromsas upp av för många lager. Asana är kanske inte så flashig, men den är pålitlig. Och när du hanterar budgetar, svar på inbjudningar, scheman och interna godkännanden samtidigt är pålitlighet viktigt.

Asanas bästa funktioner

regler för att minska manuellt arbete. Automatisera repetitiva uppgifter som lokalhantering och incheckningar med anpassadeför att minska manuellt arbete.

Använd Asana AI för att sätta prioriteringar, effektivisera rutinmässiga planeringssteg och snabbt få klarhet i vad som behöver uppmärksammas.

Håll konversationerna i sammanhanget med uppgiftskommentarer, bifogade filer och teamtaggning så att ingenting går förlorat i e-posttrådar.

Asanas begränsningar

Det låter dig inte ställa in tidsintervall för uppgifter.

Inbyggda automatiseringsverktyg räcker ofta inte till när det gäller att hantera komplexa arbetsflöden eller tillgodose specifika teambehov.

Asanas prissättning

Gratis

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerat: 30,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

Direkt från Capterra: recension:

Asana är utmärkt för projektledning, särskilt när man arbetar i team. Jag gillade portföljerna eftersom jag kunde hålla koll på flera projekt samtidigt. Asana ger ett mycket snyggt och organiserat intryck, vilket alltid är en hög prioritet för mig. Jag önskar att vissa resurser på plattformen var tillgängliga utan att man behövde betala för dem, men jag förstår. En sak jag inte gillade var att när jag var på resande fot och använde Asana på min telefon kunde jag aldrig kopiera uppgifter till ett annat projekt.

Asana är utmärkt för projektledning, särskilt när man arbetar i team. Jag gillade portföljerna eftersom jag kunde hålla koll på flera projekt samtidigt. Asana ger ett mycket snyggt och organiserat intryck, vilket alltid är en hög prioritet för mig. Jag önskar att vissa resurser på plattformen var tillgängliga utan att man behövde betala för dem, men jag förstår. En sak jag inte gillade var att när jag var på resande fot och använde Asana på min telefon kunde jag aldrig kopiera uppgifter till ett annat projekt.

🧠 Rolig fakta: Namnet ”Asana” kommer från det sanskritiska ordet för en yogaposition – vilket speglar grundarnas vision om ett program som främjar fokus, flöde och tydlighet i det moderna arbetslivet.

Vill du ha en evenemangskalender som faktiskt fungerar? Använd den här videon för att skapa din kalender, planera milstolpar för biljettförsäljning, leverantörers deadlines, tidsfönster för upp- och nedmontering samt repetitioner. Upptäck vanliga fallgropar som dubbelbokade tider och otydliga ansvarsområden, och visa teamen verktyg och mallar som de kan använda för att evenemanget ska löpa enligt plan.

4. Monday.com (Bäst för att organisera stora evenemang med anpassningsbara mallar)

Monday.com är en flexibel arbetsplats som ger dig en tydlig överblick över allt som händer i ditt evenemangsprojekt. Dess evenemangsspecifika mallar innehåller allt från budgetuppföljning och RSVP-registrering till feedback efter evenemanget, allt med stöd av dynamiska formulär som automatiskt matar in data i dina tavlor.

Du kan skapa visuella instrumentpaneler – komplett med tidslinje, diagram och arbetsbelastningswidgets – för att övervaka resursanvändningen och upptäcka problem i realtid, utan att behöva lämna plattformen. Lägg till automatiseringar för att slumpa varningar, synkronisera åtgärder mellan team och trigga sammanfattningar efter evenemang, så får du ett system som är utformat för att gå bortom statiska checklistor. Det är intuitivt för enklare inställningar, men för att utnyttja dess fulla potential, såsom integrationer mellan flera paneler, avancerade konfigurationer av instrumentpaneler eller smarta mallar, kan det krävas lite utforskning.

Monday.com bästa funktioner

Samla in svar, förfrågningar eller feedback via formulär med ditt varumärke som automatiskt matas in i dina tavlor – perfekt för hantering av gästlistor eller leverantörsinformation.

Använd integrerad tidrapportering för att övervaka hur lång tid uppgifterna tar för interna rapporter eller fakturering av externa partners.

Håll ordning på allt med en lagerindelad struktur: arbetsytor, tavlor, uppgifter och underrubriker för att strukturera varje del av ditt evenemang.

Begränsningar för Monday.com

Det är lätt att skapa för många tavlor, vilket kan leda till oordning och göra det svårt att organisera.

Vissa automatiseringar kräver komplexa lösningar inom Monday.com själv.

Priser för Monday.com

Gratis

Grundläggande: 12 USD/månad per användare

Standard: 14 USD/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 13 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday.com?

En G2-recensent delade med sig av följande feedback:

E-post och aktiviteter kan förbättras, eftersom det ibland kan uppstå fördröjningar. Tekniksupporten har dock varit snabb med att hitta lösningar. För att kunna utnyttja alla utvecklade funktioner krävs ett paket på högre nivå (och högre kostnad). Vissa automatiseringar kräver långdragna lösningar, men med hjälp av integrationer som Make.com eller Zapier kan detta enkelt övervinnas.

E-post och aktiviteter kan förbättras, eftersom det ibland kan uppstå fördröjningar. Tekniksupporten har dock varit snabb med att hitta lösningar. För att kunna utnyttja alla utvecklade funktioner krävs ett paket på högre nivå (och högre kostnad). Vissa automatiseringar kräver långdragna lösningar, men med hjälp av integrationer som Make.com eller Zapier kan detta enkelt övervinnas.

5. Basecamp (Bäst för att hålla små evenemangsteam och kunder samlade på ett ställe. )

via Basecamp

Basecamp utmärker sig genom att sätta kommunikationen i centrum för evenemangsplaneringen. Till skillnad från andra verktyg som har oändligt många funktioner är Basecamp enkelt: ett utrymme för meddelanden, uppgifter, scheman och filer – så att ditt team, dina kunder och leverantörer kan hålla sig uppdaterade utan att behöva någon bruksanvisning.

För planerare som värdesätter enkelhet och tydlig kommunikation erbjuder Basecamp en smidig lösning som fungerar. Oavsett om du samordnar mellan team, kunder eller leverantörer hjälper det dig att skapa ordning och reda och se till att alla är på samma sida.

Basecamps bästa funktioner

Skapa centrala kommunikationshubbar för att hantera hela evenemangsflödet på ett och samma ställe.

Använd projektspecifika anslagstavlor för att ersätta långa e-posttrådar och förvirring i gruppchattar.

Lagra alla dina filer, scheman och anteckningar i organiserade projektdokument.

Begränsningar med Basecamp

Även om den hanterar kärnfunktionerna väl, brister den i avancerade funktioner som efterplanering och mer djupgående marknadsföringsarbetsflöden.

Priser för Basecamp

Plus: 15 USD/månad per användare

Pro Unlimited: 299 $/månad (faktureras årligen)

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 5 320 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (14 480+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Basecamp?

Ett kort utdrag från en verklig användare:

Det erbjuder begränsade integrationsmöjligheter med andra verktyg, särskilt sådana som jag själv använder inom digital marknadsföring, till exempel sociala medieplattformar. Det täcker grunderna väl, men saknar vissa avancerade funktioner och smidiga kopplingar till externa appar, vilket kan vara en nackdel för team som behöver utföra fler aktiviteter här, såsom schemaläggning av inlägg etc.

Det erbjuder begränsade integrationsmöjligheter med andra verktyg, särskilt sådana som jag själv använder inom digital marknadsföring, till exempel sociala medieplattformar. Det täcker grunderna väl, men saknar vissa avancerade funktioner och smidiga kopplingar till externa appar, vilket kan vara en nackdel för team som behöver utföra fler aktiviteter här, såsom schemaläggning av inlägg etc.

Plattformar för registrering och biljettförsäljning

6. Eventbrite (Bäst för marknadsföring av stora evenemang och biljettförsäljning)

via Eventbrite

Eventbrite kombinerar evenemangets logistik och marknadsföring i en samlad kontrollpanel. Skapa registreringssidor, bädda in biljettköp och lansera e-postkampanjer eller sociala annonser – allt från en och samma plattform. Analyser i realtid spårar källans prestanda och deltagarnas konverteringar, vilket hjälper dig att optimera annonsutgifterna.

På plats hanterar mobilappen Organizer kontaktlös incheckning och försäljning av varor. Pengarna överförs omedelbart efter evenemanget. Integration med CRM-system och analysverktyg innebär att marknadsföringsdata och deltagarlistor synkroniseras automatiskt, vilket möjliggör segmentering och uppföljning.

Eventbrites bästa funktioner

Hantera serviceförfrågningar, incidenter, problem och ändringar med hjälp av fördefinierade ITSM-arbetsflöden.

Automatisera tilldelning och godkännande av biljetter med kraftfulla automatiseringsregler utan eller med minimalt behov av kodning.

Samarbeta mellan team med hjälp av en integrerad Confluence-kunskapsbas, Opsgenie för jourlarm och Slack- eller Microsoft Teams-integrationer.

Eventbrites begränsningar

Plattformen erbjuder grundläggande verktyg, men saknar flexibilitet för helt varumärkesanpassad kommunikation.

Analys- och rapporteringsfunktionerna är inte särskilt robusta.

Eventbrites prissättning

Anpassad prissättning

Eventbrite-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 870 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 680 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Eventbrite?

Enligt en recensent på Capterra:

Det tog några evenemang för oss att lära oss hur man använder Eventbrite på rätt sätt och få våra inställningar korrekta. Vi rekommenderar definitivt att titta på utbildningsvideor och lära sig plattformen istället för att lära sig genom att prova sig fram! Det sparar både tid och pengar!

Det tog några evenemang för oss att lära oss hur man använder Eventbrite på rätt sätt och få våra inställningar korrekta. Vi rekommenderar definitivt att titta på utbildningsvideor och lära sig plattformen istället för att lära sig genom att prova sig fram! Det sparar både tid och pengar!

7. Ticket Tailor (Bäst för lågkostnadsbiljetter som hanteras av oberoende arrangörer)

via Ticket Tailor

Ticket Tailor erbjuder pay-as-you-go-biljettförsäljning utformad för små verksamheter. Du kan skapa evenemangssidor med ditt varumärke eller bädda in kassan direkt på din egen webbplats, med betalning samma dag via Stripe, PayPal, Square, Apple Pay eller Google Pay. Plattformen har en generator för integritetspolicy och GDPR-kompatibla opt-in-fält.

Checka in på platsen, online eller offline, med hjälp av mobilappen, med synkronisering i realtid mellan personalens enheter. Du får också inbyggda funktioner för massutskick av e-post och inställningar för rabatt-/kupongkoder. Integration med Mailchimp, Zapier och CRM-verktyg stödjer effektiv kommunikation.

Ticket Tailors bästa funktioner

Använd en anpassad domän och white label-evenemangssidor för att hålla ditt varumärke i fokus.

Lista ett obegränsat antal evenemang och biljettyper utan begränsningar för antalet evenemang eller biljetter.

Hantera offentliga eller privata evenemangslistor genom att lösenordsskydda evenemang eller dölja dem från offentliga sökningar.

Begränsningar för Ticket Tailor

Inga delvisa återbetalningar på gruppbokningar

Saknar kraftfulla inbyggda sökfunktioner eller kuraterade evenemangslistor.

Priser för Ticket Tailor

Gratis

Betala i förskott : från 0,30 dollar

Betala när du säljer: 0,85 dollar

Betyg och recensioner av Ticket Tailor

G2: 4,9/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (490+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Ticket Tailor?

Direkt från en G2-recension:

Jag tycker att kreditsystemet var lite förvirrande i början, och även om jag förstår att det innebär att man får mer pengar när man köper krediter i bulk, skulle det vara trevligt om man kunde ta bort eller minska bokningsavgifterna på ett mer ekonomiskt sätt. Jag förstår fortfarande inte helt hur det fungerar, men som system är det enklare och mer transparent än andra biljettwebbplatser, och det är fortfarande prisvärt, så jag kommer att använda det i framtiden!

Jag tycker att kreditsystemet var lite förvirrande i början, och även om jag förstår att det innebär att man får mer pengar när man köper krediter i bulk, skulle det vara trevligt om man kunde ta bort eller minska bokningsavgifterna på ett mer ekonomiskt sätt. Jag förstår fortfarande inte helt hur det fungerar, men som system är det enklare och mer transparent än andra biljettwebbplatser, och det är fortfarande prisvärt, så jag kommer att använda det i framtiden!

8. Brown Paper Tickets (bäst för rättvis biljettförsäljning med transparent prissättning)

Brown Paper Tickets erbjuder kostnadseffektiva och transparenta biljetter som är utformade med tanke på gemenskapen. Det är helt gratis för kostnadsfria evenemang, och avgifterna för betalda biljetter är minimala. Du kan skapa innehållsrika evenemangssidor med multimedia, samla in donationer vid biljettförsäljningen och ge deltagarna flexibla biljettalternativ: utskrivbara hemma, mobila eller skickade per post.

På plats hanterar inbyggda biljett- och skanningsverktyg biljettförsäljningen utan behov av extra hårdvara. Med stöd för flera språk och responsiv e-postbaserad kundservice är det ett stabilt alternativ för ideella organisationer och samhällsinriktade arrangörer som hanterar olika målgrupper.

Brown Paper Tickets bästa funktioner

Skapa anpassningsbara evenemangssidor med multimediainnehåll och detaljerade beskrivningar för att locka deltagare.

Sälj flera olika biljettyper, inklusive allmänna biljetter, reserverade platser och säsongsbiljetter för olika evenemangsformat.

Hantera deltagarregistrering och incheckning med rapportering i realtid och exporterbara deltagarlistor.

Begränsningar för Brown Paper Tickets

Organisationer kan inte se eller analysera en köpares historik över tid, vilket begränsar möjligheterna till personlig interaktion.

Priser för Brown Paper Tickets

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Brown Paper Tickets

G2: 4,0/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 3,7//5 (30+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Brown Paper Tickets?

En användare delade med sig av följande feedback:

Jag gillar verkligen den ”fair trade”-modell som Brown Paper Tickets står för. Eftersom jag arbetar med samhällsutveckling vill jag använda rättvisa verktyg och programvaror i mitt arbete... Gränssnittet på BPT:s webbplats kunde förbättras. Det har ett gammaldags utseende som kanske inte tilltalar alla användare.

Jag gillar verkligen den ”fair trade”-modell som Brown Paper Tickets förkroppsligar. Eftersom jag arbetar med samhällsutveckling vill jag använda rättvisa verktyg och programvaror för mina uppdrag... Gränssnittet på BPT:s webbplats kunde förbättras. Det har ett gammaldags utseende som kanske inte tilltalar alla användare.

9. Eventzilla (Bäst för flexibel evenemangsregistrering i virtuella, hybrid- och fysiska format)

via Eventzilla

Eventzilla är ett enkelt verktyg för småföretag som anordnar webbseminarier, workshops eller lokala evenemang. Med det kan du skapa evenemangssidor med ditt varumärke utan kodning, skapa flexibla registreringsformulär med villkorslogik och hantera både gratis- och betalda biljetter.

Realtidsöverföringar hjälper dig att hålla koll på inkommande betalningar, och plattformen stöder virtuella evenemang genom tillägget Joinlive. Du kan också automatiskt utfärda digitala certifikat, vilket är särskilt användbart för utbildningar eller utbildningsarrangemang. På plats erbjuder programvaran för virtuella evenemang en mobilapp och en kiosk för incheckning för att hantera deltagarna.

Eventzillas bästa funktioner

Automatisera väntelistor och godkännanden för att effektivt hantera evenemang med hög efterfrågan eller exklusiva evenemang.

Arrangera och hantera webbseminarier eller virtuella evenemang direkt i Eventzilla med hjälp av det virtuella tillägget Joinlive.

Utfärda och skicka certifikat till deltagare, talare eller deltagare automatiskt via e-post.

Eventzillas begränsningar

Det finns ingen utvecklingsplan som anger framtida funktioner och en preliminär tidsplan.

Vissa tredjepartsintegrationer är inte så smidiga eller intuitiva som förväntat, vilket kan påverka arbetsflödets effektivitet.

Priser för Eventzilla

Gratis

Grundläggande: 1,50 $/registrering

Pro: 1,50 $ + 1,9 %/registrering

Plus: 1,50 $ + 2,9 %/registrering

Obegränsat: 4 999 USD per år

Eventzilla-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (390+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Eventzilla?

Här är en förstahandsupplevelse:

Det jag gillar mest med Eventzilla är hur enkelt det är att skapa ett evenemang från grunden... Ett område som skulle kunna förbättras är integrationen med vissa externa plattformar – vissa av dem är inte så smidiga som jag hade förväntat mig. Jag har också märkt att några avancerade funktioner endast är tillgängliga i de dyrare abonnemangen, vilket kan vara begränsande för evenemang med snäva budgetar. Med det sagt levererar plattformen fortfarande sina viktigaste löften.

Det jag gillar mest med Eventzilla är hur enkelt det är att skapa ett evenemang från grunden... Ett område som skulle kunna förbättras är integrationen med vissa externa plattformar – vissa av dem är inte så smidiga som jag hade förväntat mig. Jag har också märkt att några avancerade funktioner endast är tillgängliga i de dyrare abonnemangen, vilket kan vara begränsande för evenemang med snäva budgetar. Med det sagt levererar plattformen fortfarande sina viktigaste löften.

10. RegFox (Bäst för helt anpassningsbar evenemangsregistrering med kraftfull automatisering)

via RegFox

RegFox erbjuder detaljerad kontroll över registrering, prissättning och insamling av deltagardata, funktioner som professionella evenemangsplanerare uppskattar. Dess registreringsverktyg stöder anpassning med dra-och-släpp-funktion, villkorad logik och avancerade prissättningsstrukturer, såsom delbetalningar eller rabattkoder.

Det möjliggör insamling av anpassade undantag och signaturer, automatiserar bekräftelser och påminnelser och stöder grupp-/teamregistreringar. Integrationer med CRM-system, e-postplattformar och betalningsgateways är inbyggda. Dess verkliga värde ligger i dess överkomliga pris och anpassningsbarhet utan att kompromissa med funktion eller säkerhet, vilket gör det idealiskt för planerare som hanterar flera evenemang.

RegFox bästa funktioner

Skapa helt anpassningsbara registreringsformulär med dra-och-släpp-fält, villkorlig logik och varumärkesprofilering.

Ställ in komplexa priser, rabatter, åtkomstkoder och betalningsplaner för biljetter och tilläggstjänster.

Hantera incheckning, utskrift av namnbrickor och försäljning på plats med mobila verktyg.

Begränsningar för RegFox

Användarna klagar över bristen på avancerade dokumentationsfunktioner.

Priser för RegFox

Anpassad prissättning

RegFox-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 140 recensioner)

Vad säger verkliga användare om RegFox?

Se vad denna recensent hade att säga:

Anpassningen är ett bra alternativ, men det finns också en nackdel. Att skapa mallar för vår organisation för att säkerställa att varje program har samma grundläggande krav verkar vara en utmaning, eftersom varje avdelning använder plattformen på lite olika sätt. För mig är det absolut nödvändigt att inkludera en fråge- och svarssektion under registreringen, så att jag inte behöver spåra den informationen senare med hjälp av e-post eller enkäter.

Anpassningen är ett bra alternativ, men det finns också en nackdel. Att skapa mallar för vår organisation för att säkerställa att varje program har samma grundläggande krav verkar vara en utmaning, eftersom varje avdelning använder plattformen på lite olika sätt. För mig är det absolut nödvändigt att inkludera en fråge- och svarssektion under registreringen, så att jag inte behöver spåra den informationen senare med hjälp av e-post eller enkäter.

Plattformar för virtuella och hybridarrangemang

11. vFairs (Bäst för immersiva virtuella och hybridarrangemang med interaktiva miljöer)

via vFairs

vFairs är ett bra alternativ för företagsteam som anordnar virtuella eller hybridkonferenser. Det erbjuder interaktiva funktioner, såsom virtuella lobbyer, 3D-mässhallar och spelifierade element, för att hålla deltagarna engagerade. Inbyggd leadgenerering genom QR-skanning och enkel CRM-export gör det särskilt användbart för B2B-inriktade evenemang.

Arrangörerna har fullständig kontroll över sessionsplaneringen och talarnas tidsplaner tack vare detaljerade verktyg för anpassning av agendan. Nätverkande är en integrerad del av upplevelsen, med deltagarregister, matchmaking och livechattfunktioner som främjar äkta kontakter.

vFairs bästa funktioner

Designa uppslukande virtuella lobbyer och utställningshallar för engagerande virtuella upplevelser.

Möjliggör nätverkande i realtid med 1:1-video- eller textchatt, matchmaking och deltagarregister.

Samla in och kvalificera leads med hjälp av vFairs Lead Capture-app med QR- eller visitkortsskanning och CRM-export.

Begränsningar för vFairs

Vissa användare upplever att viktiga rapporter inte är tillgängliga som standard och måste skräddarsys.

Priser för vFairs

Anpassad prissättning

vFairs betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 580 recensioner)

Vad säger verkliga användare om vFairs?

Här är en förstahandsupplevelse:

vFairs erbjuder visserligen offlinefunktioner – vilket är ett stort plus för våra kryssningsbaserade evenemang – men dessa funktioner är något begränsade jämfört med den fullständiga funktionaliteten som finns online. Till exempel kanske realtidsuppdateringar eller interaktiva element inte fungerar lika smidigt utan en stabil anslutning. Med det sagt är deras team alltid redo att hjälpa oss att optimera upplevelsen utifrån vår miljö, och de har gjort tydliga ansträngningar för att förbättra offlineanvändbarheten över tid.

vFairs erbjuder visserligen offlinefunktioner – vilket är ett stort plus för våra kryssningsbaserade evenemang – men dessa funktioner är något begränsade jämfört med den fullständiga funktionaliteten som finns online. Till exempel kanske realtidsuppdateringar eller interaktiva element inte fungerar lika smidigt utan en stabil anslutning. Med det sagt är deras team alltid redo att hjälpa oss att optimera upplevelsen utifrån vår miljö, och de har gjort tydliga ansträngningar för att förbättra offlineanvändbarheten över tid.

12. RingCentral Events (tidigare Hopins) (Bäst för allt-i-ett-lösningar för virtuella evenemang och nätverkande)

via RingCentral Events

RingCentral Events passar marknadsförare som arrangerar virtuella upplevelser eller produktlanseringar för varumärken. Det erbjuder en anpassningsbar evenemangslayout som inkluderar mottagning, scen, sessioner, nätverkande och mässa. Funktioner som frågor och svar från publiken, omröstningar och emoji-reaktioner stimulerar interaktionen.

Den hanterar schemaläggning för flera dagar och flera spår väl och stöder robusta sponsorboothar med leadgenerering. Funktioner på plats som kioskläge och utskrift av namnbrickor möjliggör hybridanvändning. Dess integrationer med över 40 verktyg för evenemangsmarknadsföring (Mailchimp, HubSpot, Marketo) stöder leadgenerering och kampanjspårning från början till slut.

RingCentral Events bästa funktioner

Skapa uppslukande virtuella evenemangsplatser med anpassningsbara områden för reception , scen , sessioner , nätverkande , mässa och repris för en heltäckande evenemangsupplevelse.

Förenkla logistiken för evenemang på plats och hybrid-evenemang med planlösningshantering, incheckningsområden, kioskläge för självcheckning, utskrift av namnbrickor och åtkomstkontroll.

Arrangera obegränsat antal evenemang per licens med transparent, differentierad prissättning och utan extra avgifter för förutsägbar budgetering.

Begränsningar för RingCentral Events

Streamyard-integrationen för streaming är förvirrande att använda och dåligt integrerad.

Plattformen kräver att talarna streamar från backstage, vilket tillför onödig komplexitet jämfört med enklare sessionsbaserade uppställningar.

Priser för RingCentral Events

Gratis

Events Pro: 99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Events Pro+: 199 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Events Enterprise: 299 USD/månad per användare (faktureras årligen)

RingCentral Events betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 330 recensioner)

Vad säger verkliga användare om RingCentral Events?

Direkt från en recension på Capterra:

Vi gillade hur videoscenen var uppbyggd med backstage-områden där vi kunde förbereda gästerna osv. Det var bra att det inte krävdes mycket för att förklara för talarna hur man använde den... Det var svårt att testa backstage-funktionaliteten med bara en dator/inloggning, men lätt att kontrollera med flera användare.

Vi gillade hur videoscenen var uppbyggd med backstage-områden där vi kunde förbereda gästerna osv. Det var bra att det inte krävdes mycket för att förklara för talarna hur man använde den... Det var svårt att testa backstage-funktionaliteten med bara en dator/inloggning, men lätt att kontrollera med flera användare.

13. Airmeet (Bäst för community-drivna evenemang med engagerande virtuella interaktioner)

via Airmeet

Airmeet är utvecklat för att hantera stora evenemang, vilket gör det till ett utmärkt val för föreningar, företag och organisationer som anordnar stora konferenser eller utbildningar. Dess enastående nätverksfunktioner, inklusive speed networking och lounger, möjliggör interaktion och engagemang i realtid mellan stora grupper.

Den stöder en rad olika evenemangsformat: live, förinspelade, on-demand och interaktiva workshops. Utställare kan hålla demonstrationer och hantera virtuella montrar, medan enhetlig rapportering av evenemangsdata gör det enkelt att spåra engagemanget i hybridkonfigurationer. Med inbyggd tillgänglighet och flexibla sessionsformat är den väl lämpad för årliga toppmöten, konferenser med flera spår och stora utbildningsarrangemang.

Airmeets bästa funktioner

Arrangera stora evenemang för upp till 100 000 deltagare med robust molninfrastruktur och HD-streaming.

Utnyttja funktionen Invite to Stage för att bjuda in deltagare som talare och främja publikdrivet innehåll.

Utbyta digitala visitkort och skapa kontakter direkt för fortsatt nätverkande efter evenemanget.

Airmeets begränsningar

Inte särskilt mobilvänligt, med begränsad funktionalitet på smartphones och surfplattor.

Deltagare som använder appen kan inte delta fullt ut i 1:1-matchningar (t.ex. uppta ett bord), vilket begränsar interaktiviteten.

Airmeet-priser

Premiumwebbseminarier: Från 199 USD/månad

Evenemang: Anpassad prissättning

Hanterade evenemang: Anpassad prissättning

Airmeet-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (740+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 180 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Airmeet?

Här är vad en G2-recensent hade att säga:

Airmeet är superenkelt att använda, även om du arrangerar ett evenemang för första gången. Det är enkelt att ställa in och det finns många funktioner som gör evenemangen mer engagerande, till exempel breakout-rum och liveomröstningar... Det tar lite tid att utforska alla funktioner, vilket kan kännas överväldigande i början. Vissa anslutningar till andra verktyg kräver extra inställningar, och prissättningen är kanske inte idealisk för mindre team. Dessutom kan tillfälliga anslutningsproblem vara frustrerande under större evenemang.

Airmeet är superenkelt att använda, även om du arrangerar ett evenemang för första gången. Det är enkelt att ställa in och det finns många funktioner som gör evenemangen mer engagerande, till exempel breakout-rum och liveomröstningar... Det tar lite tid att utforska alla funktioner, vilket kan kännas överväldigande i början. Vissa anslutningar till andra verktyg kräver extra inställningar, och prissättningen kanske inte är idealisk för mindre team. Dessutom kan tillfälliga anslutningsproblem vara frustrerande under större evenemang.

14. InEvent (Bäst för hantering av virtuella och hybridarrangemang på företagsnivå)

via InEvent

InEvent är utvecklat för företagsteam som hanterar stora eller starkt reglerade evenemang. Det utmärker sig med funktioner som robust inbyggd streaming, videoredigering i realtid och stöd för ett stort antal presentatörer. Registreringsverktygen går utöver grundfunktionerna och erbjuder stöd för NFC-badges och efterlevnad av standarder som GDPR, SOC 2 och HIPAA.

Det som utmärker programvaran är dess förmåga att hantera logistik för resor och boende, en sällsynt funktion inom detta område. Med djupgående analyser, omfattande API-åtkomst och flerspråkig support dygnet runt är InEvent ett starkt val för globala team som behöver tillförlitlighet, flexibilitet och kontroll.

InEvents bästa funktioner

Hantera logistiken för incentiveresor, inklusive information om flyg och boende, vilket gör det idealiskt för komplexa evenemang på flera platser.

Värd högkvalitativ, fördröjningsfri native livestreaming med realtidsvideoredigering och RTMP-streaming till flera sociala kanaler.

Möjliggör kontaktlös incheckning med NFC-aktiverad registrering och skanning av brickor.

Begränsningar för InEvent

Saknar stark kompatibilitet med andra plattformar, vilket begränsar integrationerna.

Integration med verktyg som Salesforce kan vara mindre okomplicerat och kräver ofta direkt support från InEvent-teamet.

Priser för InEvent

Enstaka evenemang: 6 000 dollar

Årsabonnemang: 9 000 dollar

V&H Advanced: Anpassad prissättning

V&H Full: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av InEvent

G2: 4,5/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om InEvent?

Se vad denna recensent hade att säga:

Enkel att använda. Användarvänligt administratörsgränssnitt. Och funktioner. Den är fullspäckad med funktioner för alla typer av evenemang vi kan tänka oss... Det är så många funktioner att vi var tvungna att gå en utbildning, vilket gjorde att vi behövde en dedikerad person för att hantera de mer avancerade funktionerna.

Enkel att använda. Användarvänligt administratörsgränssnitt. Och funktioner, den är fullspäckad med funktioner för alla typer av evenemang vi kan tänka oss... Det är så många funktioner att vi var tvungna att gå en utbildning, vilket gjorde att vi behövde en dedikerad person för att hantera de mer avancerade funktionerna.

15. ZoomEvents (Bäst för skalbara, Zoom-drivna virtuella konferenser och webbseminarier)

via ZoomEvents

Zoom Events utökar den välbekanta Zoom-upplevelsen och gör den till ett praktiskt val för interna team, utbildningsleverantörer eller alla som driver utbildningsprogram med flera sessioner. Webinarprogramvaran erbjuder anpassningsbara evenemangshubbar, registreringssidor med varumärkesprofilering och detaljerad kontroll över deltagarnas åtkomst, vilket är utmärkt för att hålla ordning och säkerhet.

Inbyggda expoområden och nätverksverktyg hjälper deltagarna att knyta meningsfulla kontakter, medan integrationer med CRM- och marknadsföringsplattformar förenklar uppföljningen. Med stöd för hybridarrangemang, mätvärden för liveengagemang och tillgänglighetsfunktioner som liveundertexter och språktolkning är Zoom Events särskilt effektivt när konsekvens är viktigt.

ZoomEvents bästa funktioner

Skapa evenemang med flera sessioner och flera dagar med anpassningsbara evenemangshubbar och registreringssidor med ditt varumärke.

Erbjud hybridfunktioner för evenemang, som möjliggör samtidig fysisk och virtuell deltagande med enhetlig deltagarhantering.

Säkerställ säkerhet och integritet med kryptering i företagsklass och efterlevnad av viktiga standarder.

Begränsningar för ZoomEvents

Frekventa programuppdateringar dyker upp vid olämpliga tidpunkter och stör schemalagda möten.

Administratörspanelen kan vara svår att navigera i, särskilt för användare som är vana vid standardmässiga Zoom-möten.

Priser för ZoomEvents

Zoom Sessions-abonnemang : 99,00 $/månad per 100 deltagare

Zoom Events-abonnemang: 149,00 $/månad per 100 deltagare

ZoomEvents betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 360 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 6 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoom Events?

Direkt från en G2-recension:

Zoom-evenemang och webbseminarier kan stödja och hantera en stor publik i realtid. Det har även en funktion för att dela upp stora grupper i mindre grupper. Det är idealiskt för brainstorming och mind mapping-sessioner... Zoom-evenemang och webbseminarier har utrymme för förbättringar när det gäller säkerhetsåtgärder. Kundsupporttjänsterna behöver också förbättras för att lösa olika problem som publiken och evenemangets värd står inför.

Zoom-evenemang och webbseminarier kan stödja och hantera en stor publik i realtid. Det har även en funktion för att dela upp stora grupper i mindre grupper. Det är idealiskt för brainstorming och mind mapping-sessioner... Zoom-evenemang och webbseminarier har utrymme för förbättringar när det gäller säkerhetsåtgärder. Kundsupporttjänsterna behöver också förbättras för att lösa olika problem som publiken och evenemangets värd står inför.

📖 Läs också: Hur man gör virtuella möten mer interaktiva

Programvaror för evenemangshantering

16. Cvent (Bäst för omfattande evenemangshantering och logistik för företag)

via Cvent

Cvent är ett robust val för evenemangsansvariga som behöver samordna logistikintensiva evenemang. Dess verktyg för att hitta evenemangslokaler hjälper till att effektivisera offertförfrågningar och kontraktsförhandlingar. Plattformen erbjuder också heltäckande hantering av registrering, incheckning, budgetering och betalningshantering.

Realtidsanalyser, stöd för inbyggda appar, sponsorhantering och CRM-integrationer (Salesforce, Eloqua, Marketo) hjälper till att koppla evenemang direkt till affärsflöden. Cvent stöder både fysiska och hybridformat, med detaljerad spårning av deltagare, gamification och verktyg för insamling av feedback.

Cvents bästa funktioner

Hitta lokaler med hjälp av ett integrerat leverantörsnätverk och en destinationsguide, vilket effektiviserar valet av plats och hanteringen av avtal.

Övervaka evenemangsbudgetar, spåra utgifter och skapa anpassade finansiella rapporter och närvarorapporter för strategisk möteshantering.

Hantera utställare, sponsorer och möten med specialverktyg för monteruppbyggnad och leadgenerering.

Cvents begränsningar

Plattformen kan vara oöverkomligt dyr och alltför komplex för mindre evenemang eller organisationer.

Det är svårt att ta fram engagemangsmätvärden i ett presentabelt format, vilket gör det svårt att dela meningsfulla insikter med kollegor.

Cvents prissättning

Anpassad prissättning

Cvent-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (970+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Cvent?

Här är en förstahandsupplevelse:

Cvent Event Management-plattformen är en one-stop-shop. Jag kan göra allt jag behöver, från inköp och budgetering till deltagarregistrering och upplevelse... Cvent tenderar att förvärva andra plattformar istället för att bygga in dem, vilket kan orsaka tekniska problem och buggar.

Cvent Event Management-plattformen är en one-stop-shop. Jag kan göra allt jag behöver, från inköp och budgetering till deltagarregistrering och upplevelse... Cvent tenderar att förvärva andra plattformar istället för att bygga in dem, vilket kan orsaka tekniska problem och buggar.

17. Bizzabo (Bäst för datadriven evenemangsmarknadsföring och deltagarengagemang)

via Bizzabo

Bizzabo är ett utmärkt verktyg för arrangörer av stora konferenser som behöver kontroll över sessionsagendor, talarprofiler och deltagarnas engagemang. Lösningen för evenemangshantering stöder virtuella och hybridarrangemang med sponsormontrar och leadgenerering.

Dess AI-drivna matchmaking och interaktiva lounger förbättrar nätverkandet mellan deltagarna. Anpassade registreringsflöden, drag-and-drop-designverktyg och CRM-integrationer (Salesforce, HubSpot) möjliggör hantering av hela evenemangets livscykel. Analyser i realtid hjälper till att kvantifiera avkastningen och engagemanget, vilket gör det till ett omfattande verktyg för stora professionella sammankomster.

Bizzabos bästa funktioner

Engagera deltagarna med interaktiva nätverkslounger, 1:1-videomöten, gruppchattar och AI-driven matchmaking.

Tillhandahåll en enhetlig mobilapp för evenemang med personliga agendor, liveomröstningar, frågor och svar samt push-meddelanden.

Erbjud förstklassig support, introduktion och utbildning för evenemangsarrangörer och intressenter.

Bizzabo-begränsningar

Moderatorer måste öppna två separata fönster när de använder ”Ultimate View”, vilket minskar användarvänligheten under livesessioner.

Bizzabo-priser

Event Experience OS: 499 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Klik SmartBadge: Anpassad prissättning

Bizzabo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 360 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bizzabo?

Direkt från en G2-recension:

Mycket omfattande plattform för evenemangshantering, med många anpassningsmöjligheter för alla typer av företag och evenemang. Intuitiv plattform för livewebinarier, vilket gör det enkelt att komma igång med externa talare... Den enorma mängden anpassningsmöjligheter kan vara överväldigande och svår att lära sig, och det krävs mycket träning för att verkligen komma till rätta med dem. Det skulle vara bra om det fanns ett färdigt alternativ för engångswebinarier eller enkla evenemang för att underlätta detta.

Mycket omfattande plattform för evenemangshantering, med många anpassningsmöjligheter för alla typer av företag och evenemang. Intuitiv plattform för livewebinarier, vilket gör det enkelt att komma igång med externa talare... Den enorma mängden anpassningsmöjligheter kan vara överväldigande och svår att lära sig, och det krävs mycket träning för att verkligen komma till rätta med dem. Det skulle vara bra om det fanns ett färdigt alternativ för engångswebinarier eller enkla evenemang för att underlätta detta.

18. Whova (Bäst för mobilvänligt evenemangsengagemang och agenda-planering)

via Whova

Whova passar bra för community-fokuserade evenemang som lokala toppmöten, universitetsworkshops eller ideella forum. Dess agenda- och talarhanteringsverktyg är lätta att använda. Evenemangsfeden och community-tavlorna skapar informella nätverksmöjligheter, medan gamification och enkäter håller deltagarna engagerade.

Arrangörer kan också hantera incheckningar, namnbrickor och biljettförsäljning på plats. Whova utmärker sig när det gäller deltagarnas engagemang och erbjuder en blandning av mobila och webbaserade verktyg för en hybridupplevelse. Det stödjer sponsorns synlighet genom banners och digitala montrar.

Whovas bästa funktioner

Engagera deltagarna med hjälp av liveomröstningar, enkäter, gamification och ett dynamiskt evenemangsflöde för interaktion i realtid.

Underlätta nätverkande med deltagarprofiler, meddelanden, virtuella möten och communityforum.

Integrera verktyg för marknadsföring i sociala medier och deltagarengagemang direkt från plattformen.

Whovas begränsningar

Användare rapporterar att det är svårt att exportera deltagarlistor, vilket kräver manuell kopiering och klistring för rapportering.

Den initiala installationen kräver manuellt arbete. Att mata in all information i appen kan vara tidskrävande, särskilt för förstagångsanvändare på en konferens.

Whova-priser

Anpassad prissättning

Whova-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Whova?

En recension uttrycker det så här:

Lätt att använda. Du har alltid din evenemangskalender till hands. Utan den hade jag varit helt vilse. Jag gillar att den är användarvänlig oavsett vilken enhet jag använder. Oavsett om det är min mobil, min bärbara dator eller min surfplatta... Tävlingsreglerna är otydliga. Vissa missbrukade reglerna. Jag vet att vi alla är vuxna, men vissa agerade inte så när det gällde tävlingen.

Lätt att använda. Du har alltid din evenemangskalender till hands. Utan den hade jag varit helt vilse. Jag gillar att den är användarvänlig oavsett vilken enhet jag använder. Oavsett om det är min mobil, min bärbara dator eller min surfplatta... Tävlingsreglerna är otydliga. Vissa missbrukade reglerna. Jag vet att vi alla är vuxna, men vissa agerade inte så när det gällde tävlingen.

via Planning Pod

Planning Pod samlar budgetar, tidsplaner, uppgiftslistor, planritningar, registrering, incheckning, kundportaler, offerter, kontrakt, fakturering och teamkommunikation. Dess visuella drag-and-drop-designer gör det enkelt att skapa exakta, skalenliga lokaler och sittplatslayouter utan att byta verktyg.

Det inbyggda CRM-systemet hjälper dig att spåra leads och kundinteraktioner, komplett med mötesbokning, e-posttrådar och redigerbara mallar för evenemangsplanering för offerter och kontrakt. Planning Pod är mobilvänligt och integrerat med Zapier och stöder automatisering av arbetsflöden och synkronisering med andra verktyg.

Planeringspodens bästa funktioner

Hantera planritningar, rumslayouter och sittplatser med hjälp av en visuell designer med dra-och-släpp-funktion.

Samordna team och leverantörer med uppgiftsfördelning, delade kalendrar och kommunikationsverktyg.

Erbjud kundportaler för samarbete, godkännanden och dokumentdelning.

Begränsningar för Planning Pod

Verktyget för planritningar och lokalplanering känns klumpigt och ointuitivt jämfört med andra plattformar.

Även om förbättringar görs regelbundet behöver plattformen fortfarande uppdateras för att öka användarvänligheten för större team.

Priser för Planning Pod

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Planning Pod

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Planning Pod?

Här är en recension från Capterra:

Jag gillar att ägarna alltid försöker uppgradera programvaran och att de verkar lyssna på kundernas feedback om vad vi vill se. Den är prisvärd och lätt att använda... De bröllopswebbplatser som kunderna har tillgång till håller inte samma klass som de som finns i branschen. Detsamma gäller verktyget för planritningar. Det skulle vara fantastiskt att bara behöva använda en plattform, men samtidigt är priset rimligt med tanke på att verktygen du får är bra och motsvarar vad du betalar för.

Jag gillar att ägarna alltid försöker uppgradera programvaran och att de verkar lyssna på kundernas feedback om vad vi vill se. Den är prisvärd och lätt att använda... De bröllopswebbplatser som kunderna har tillgång till håller inte samma klass som de som finns i branschen. Detsamma gäller verktyget för planritningar. Det skulle vara fantastiskt att bara behöva använda en plattform, men samtidigt är priset rimligt med tanke på att verktygen du får är bra och motsvarar vad du betalar för.

20. Social Tables (bäst för att skapa diagram över evenemangslayouter och hantera sittplatsplaner för evenemangsarenor)

via Social Tables

Social Tables är ett evenemangshanteringssystem som utmärker sig genom sin samarbetsinriktade, interaktiva planlösning som samlar evenemangsplanerare och evenemangslokaler på samma plats. Det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet låter dig skapa 2D- och fotorealistiska 3D-diagram med bord, stolar och andra layoutelement, vilket är perfekt för att visuellt kartlägga gästflödet och rummets utformning.

Integrerade gästlistor länkas direkt till platsfördelning, deltagardata och måltidsönskemål, medan mobil incheckning uppdaterar gäststatus i realtid, direkt i diagrammet. Med molnbaserad lagring synkroniseras viktiga dokument, såsom kontrakt och layouter, mellan olika enheter.

Social Tables bästa funktioner

Designa interaktiva planritningar och 3D-diagram med dra-och-släpp-verktyg för lokaler, bord och sittplatser.

Samarbeta i realtid med kunder, leverantörer och teammedlemmar om layouter och gästlistor.

Hantera gästlistor, svar på inbjudningar och platsfördelning med lättanvända verktyg för listor.

Begränsningar för Social Tables

Saknar avancerade analysfunktioner jämfört med andra verktyg.

Priser för Social Tables

Gratis provperiod

Pro: 199 $/månad per användare

Premium: anpassad prissättning

Social Tables betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Gör din planering händelserik med ClickUp

Det finns gott om fantastiska verktyg som hjälper dig att effektivisera planeringen av evenemang, oavsett om det gäller en endagsworkshop eller en konferens för 5 000 personer. Från planritningar till gästlistor, budgetar till varumärkesprofilering – dessa 20 bästa programvarulösningar för evenemangshantering hjälper dig att undvika kaos och fokusera på att skapa en minnesvärd upplevelse.

Men om du letar efter en plattform som sammanför hela evenemangets livscykel – uppgifter, tidslinjer, dokument, AI-planering, automatiseringar och till och med hantering av evenemangets deltagare – har ClickUp allt du behöver. Det är tillräckligt flexibelt för att passa ditt arbetsflöde, tillräckligt kraftfullt för att skalas och byggt för att göra samarbetet smidigt.

