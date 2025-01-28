De 10 bästa programvarorna för evenemangshantering 2025

Evenemangshantering är ingen liten uppgift. Från schemaläggning till samordning med evenemangsplanerare till att se till att allt går smidigt – rätt programvara för lokalhantering kan vara skillnaden mellan kaos och framgång.

I den här artikeln går vi igenom de bästa programvarorna för lokalhantering som finns tillgängliga 2024 för att effektivisera din evenemangshantering och göra din lokal till den självklara platsen för evenemang.

Vad ska du leta efter i programvara för lokalhantering?

Att välja den bästa programvaran för lokalhantering kräver noggrant övervägande. Här är en praktisk guide som hjälper dig att hålla rätt kurs:

Användarvänligt gränssnitt: Välj en plattform för evenemangshantering som erbjuder en lättnavigerad instrumentpanel.

Anpassningsbara funktioner: Varje lokal är unik. Se till att din programvaruplattform för lokalhantering tillgodoser dina specifika behov.

Integrerad schemaläggning: En kalender som håller reda på alla dina bokningar och förhindrar dubbelbokningar.

Ekonomiska verktyg: Fakturering, betalningar och andra ekonomiska funktioner bör vara lättillgängliga.

Samarbetsverktyg: Arbeta smidigt med ditt team eller externa partners under evenemangsplaneringen.

Rapportering och analys: Du behöver insiktsfulla data för att optimera din evenemangshantering.

Support och uppdateringar: Se till att Se till att programvaran för evenemangshantering erbjuder pålitlig kundsupport och regelbundna funktionsuppdateringar.

De 10 bästa programvarorna för lokalhantering

Att välja det bästa systemet för lokalhantering kan förbättra din evenemangsplanering. Låt oss hjälpa dig att hitta rätt programvara för lokalhantering i listan nedan.

Dra och släpp uppgifter i ClickUps kalendervy

ClickUp är inte vilken produktivitetsplattform som helst. ClickUp Events förvandlar denna projektledningsplattform till ett kraftfullt onlineverktyg för lokalhantering som är skräddarsytt för evenemangsarrangörers unika behov. Med sitt fokus på anpassningsförmåga kan ClickUp hantera evenemang i alla storlekar, från intima sammankomster till stora kongresser.

Plattformen stoltserar med sitt användarvänliga gränssnitt som minimerar inlärningskurvan, vilket underlättar projektgenomförandet för tvärfunktionella team oavsett deras tekniska expertis. Integrationer med andra kostnadsfria programvaror för lokalhantering är en annan stark punkt; ClickUp kan smidigt integreras med andra lösningar för evenemangshantering, vilket minskar manuellt arbete och ökar effektiviteten.

Dess dynamiska uppsättning funktioner och resplanmallar gör lokalhanteringen enkel och hjälper i sin tur lokalansvariga att se till att deras evenemang blir spektakulära.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

En viss inlärningskurva för några av de mest avancerade funktionerna

Kräver internet för full funktionalitet

Vissa avancerade funktioner medför extra kostnader.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: 5 dollar per arbetsyta för alla betalda abonnemang

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Planning Pod

via Planning Pod

Planning Pod är en enhetlig plattform som kombinerar över 30 verktyg som är särskilt utformade för hantering av evenemangslokaler. Denna allt-i-ett-lösning säkerställer att evenemangschefer har allt de behöver på ett och samma ställe.

Oavsett om du hanterar flera evenemangsplatser eller fokuserar på en enda plats är Planning Pods verktyg utformade för att säkerställa optimal effektivitet. Planning Pod blir ryggraden i alla välorganiserade evenemang, från budgetering och fakturering till kommunikation och uppgiftsuppföljning.

Dess engagemang för att effektivisera evenemangsprocessen säkerställer att inga detaljer, oavsett hur små de är, förbises.

Planning Pods bästa funktioner

Hantera dina kontakter och leads effektivt

Inga fler dubbelbokningar eller schemaläggningsmissar

Från offerter till slutfakturor – allt finns på ett och samma ställe.

Anpassa din utrymmeslayout efter olika evenemang

Tilldela och övervaka uppgifter för ditt team

Samarbeta enkelt med evenemangsleverantörer

Få kontrakt undertecknade snabbt och säkert online

Begränsningar för Planning Pod

Gränssnittet kan kännas överbelastat med flera verktyg

Begränsade anpassningsmöjligheter för vissa funktioner

Vissa användare tycker att mobilversionen är mindre intuitiv.

Priser för Planning Pod

Planner : 59 $/månad

Företag : 89 $/månad

Enterprise 50 : 129 $/månad

Företag 75 och uppåt: Kontakta Planning Pod för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Planning Pod

G2 : 4,2/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (30+ recensioner)

3. Tripleseat

via Tripleseat

Tripleseat revolutionerar evenemangshanteringen genom att samla evenemangets logistik och försäljning i en enda sammanhängande plattform.

Dess design, som är särskilt anpassad för lokaler som restauranger, hotell och unika utrymmen, hjälper till att förenkla bokningsprocessen. Plattformens verktyg handlar inte bara om hantering, utan också om att förbättra kundupplevelsen.

Effektiv kommunikation säkerställer att kundfrågor besvaras snabbt och att lokalernas tillgänglighet uppdateras i realtid.

Tripleseats helhetslösning gör att lokalansvariga kan balansera försäljning och service och skapa minnesvärda evenemang varje gång.

Tripleseats bästa funktioner

Anpassningsbara offerter, kontrakt och evenemangsbeställningar

Ett leadformulär för din webbplats som säkerställer en förenklad bokningsprocess

Detaljerad analys för att övervaka din anläggnings prestanda

Ansluter till populära appar och verktyg för utökad funktionalitet

Ett gemensamt utrymme där kunderna kan se evenemangsinformation

Effektivisera kommunikationen med fördesignade mallar

Spåra antalet gäster och måltidsval

Begränsningar för Tripleseat

Vissa funktioner kan vara överväldigande för förstagångsanvändare.

Begränsade verktyg för ekonomisk förvaltning

Priser för Tripleseat

Kontakta Tripleseat för prisuppgifter.

Tripleseat-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

4. Perfect Venue

via Perfect Venue

Perfect Venue är mer än bara ett verktyg – det är en partner inom lokalhantering. Plattformen är utformad med lokalansvarigas behov i åtanke och erbjuder verktyg som täcker hela evenemangsprocessen, från initiala förfrågningar till slutfakturering.

Dess intuitiva natur gör att användarna enkelt kan navigera bland funktionerna, vilket minskar den tid som läggs på utbildning.

Perfect Venue fokuserar på effektivitet och ser till att evenemangsansvariga får mer tid att fokusera på det som verkligen betyder något – att skapa oförglömliga evenemangsupplevelser för sina kunder.

Perfect Venues bästa funktioner

Få tillgång till alla dina bokningar, uppgifter och data på ett och samma ställe.

Övervaka förfrågningar och se till att inga potentiella bokningar missas.

Skapa, skicka och underteckna kontrakt digitalt

Snabba upp din faktureringsprocess

Tilldela uppgifter till ditt team och följ upp när de är slutförda.

Få insikter som är skräddarsydda för dina specifika behov

Hantera din lokal när du är på språng

Begränsningar för Perfect Venue

Begränsade integrationer med tredjepartsprogram

Användargränssnittet kan verka för enkelt för avancerade användare.

Enstaka tekniska problem har rapporterats av vissa användare.

Priser för Perfect Venue

Basic : 59 $/månad

Professional : 119 $/månad

Premium: 189 $/månad

Perfekta betyg och recensioner för evenemangsarenor

G2 : 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: N/A

5. Rendezvous Events

via Rendezvous Events

Rendezvous Events är visserligen ingen app, men kan hjälpa ditt företag att sprida information om ditt nästa evenemang.

Detta medie- och PR-företag i Jackson, Wyoming, är specialiserat på produktlanseringar, flerdagarsevenemang och allt däremellan.

Deras omfattande kontaktlista hos stora publikationer kommer att vara till stor nytta för ditt team när det är dags att lägga undan appen för lokalhantering och ta fram megafonen. Deras evenemangschefer och fotografer står redo att ge dig VIP-behandling så att du kan sluta oroa dig för pressen och fokusera på ett evenemang som är värt de lovordande recensionerna!

Rendezvous Events bästa funktioner

Erfaren personal med evenemangschefer

Kundlistan omfattar dussintals stora varumärken.

Känd för att bygga anpassade showrooms och andra upplevelsebaserade evenemang

Begränsningar för Rendezvous Events

Detta kan vara en dyr lösning för mindre företag.

Det kanske inte är rätt val för evenemangsbaserade företag.

Priser för Rendezvous Events

Kontakta Rendezvous Events för prisuppgifter.

Rendezvous Events betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Event Temple

via Event Temple

Event Temple är inte en typisk plattform för lokalhantering, utan en dynamisk lösning som prioriterar automatisering. Den identifierar de uppgifter som kan hämma produktiviteten och fokuserar på att effektivisera och automatisera dem.

Detta fokus gör det till ett favoritverktyg bland olika evenemangsarenor som hotell, festlokaler och konferenscenter.

Genom att automatisera repetitiva uppgifter säkerställer Event Temple att lokalansvariga kan ägna sin energi och kreativitet åt att skapa minnesvärda evenemangsupplevelser.

Event Temples bästa funktioner

Automatisera försäljningsuppföljningar och få fler bokningar

Designa och visualisera din lokal

Skicka snabbt ut professionella offerter

Se och hantera alla dina bokningar på ett och samma ställe

Spåra försäljningsstatistik och andra KPI:er med lätthet

Underlätta snabbare kontraktsunderteckningar

Anslut enkelt till populära programvaruverktyg

Begränsningar för Event Temple

Onboarding kan vara tidskrävande

Begränsad anpassningsbarhet i vissa rapporteringsverktyg

Vissa avancerade funktioner kräver en brantare inlärningskurva.

Priser för Event Temple

Basic: 109 $/månad

Professional: 199 $/månad

Enterprise: Kontakta Event Temple för prisuppgifter

Event Temple-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 60 recensioner)

7. Funktionstracker

via Function Tracker

Function Tracker erbjuder en uppfriskande, enkel lösning för lokalhantering i en värld full av komplexitet.

Dess praktiska tillvägagångssätt säkerställer att cheferna får tillgång till de verktyg de behöver utan krångliga extrafunktioner. Programvaran är utformad med tanke på en mängd olika evenemangslokaler och garanterar effektiv evenemangshantering oavsett lokalens storlek.

Med Function Tracker ligger fokus helt på att skapa evenemang som väcker genklang, utan onödiga distraktioner.

Function Trackers bästa funktioner

Hantera bokningar och undvik schemakonflikter

Håll ordning på kontaktlistor och kundinformation

Skicka fakturor och övervaka inkommande betalningar

Underlätta direktbokningar via din webbplats

Delegera uppgifter och följ framstegen smidigt

Lagra kontrakt, planritningar och andra viktiga dokument på ett säkert sätt

Samla in recensioner och feedback efter evenemanget

Begränsningar för Function Tracker

Mobilupplevelsen kan förbättras

Gränssnittet kan verka enkelt jämfört med konkurrenterna.

Vissa funktioner kan sakna djup i funktionaliteten.

Priser för Function Tracker

Mini: 62,50 $/månad

Medel: 125 $/månad

Major: 187,50 $/månad

Super: 250 $/månad

Ultimate: 330 $/månad

Betyg och recensioner från Function Tracker

G2 : N/A

Capterra: 4,5/5 (4+ recensioner)

8. iVvy Venue Management

via iVvy Venue Management

iVvy utmärker sig som en heltäckande lösning för lokalansvariga. Dess världsledande verktygssvit, som drivs av banbrytande teknik, gör att lokalhantering känns mindre som en plikt och mer som en passion.

Oavsett om du ansvarar för en mysig evenemangslokal eller en stor arena är iVvys verktyg utformade för att anpassas efter specifika behov.

Dess rykte i branschen talar för sig själv och garanterar att evenemang som hanteras med iVvy alltid ligger ett steg före.

De bästa funktionerna i iVvy Venue Management

Optimera prisstrategier för maximal intäkt

Anpassa evenemangsuppställningar efter kundernas önskemål

Fördjupa dig i försäljning, leads och prestationsmått

Låt kunderna se tillgänglighet och priser i realtid och göra bokningar

Effektivisera fakturering och andra finansiella processer

Håll kontakten med kunderna genom automatiserade e-postmeddelanden och SMS.

Lista din lokal på iVvys marknadsplats för större exponering.

Begränsningar för iVvy Venue Management

Vissa funktioner kan kännas överväldigande för mindre lokaler.

Kräver utbildning för att utnyttja dess fulla potential

Integrationen med tredjepartsappar kan förbättras.

Priser för iVvy Venue Management

Kontakta iVvy Venue Management för prisuppgifter.

Betyg och recensioner av iVvy Venue Management

G2 : 4,7/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

9. Priava

via Priava

Priava (nu känt som Momentous) har en molnbaserad infrastruktur som är mer än bara ett tekniskt underverk; den är ett bevis på plattformens engagemang för skalbarhet och flexibilitet.

Priavas design, som särskilt tilltalar unika evenemangsplatser som museer och gallerier, garanterar en smidig evenemangshantering. Dess kraftfulla verktyg prioriterar användarvänlighet och säkerställer att evenemangsprocessen förlöper smidigt från början till slut.

I en bransch där unikhet är avgörande ser Priava till att varje evenemang som hanteras sticker ut.

Priavas bästa funktioner

Förenklad navigering säkerställer snabb utförande av uppgifter

Övervaka alla evenemangsbokningar från ett och samma ställe

Skapa rapporter om bokningar, intäkter och leads

Hantera flera lokaler smidigt under ett och samma tak

Dataskydd är fortfarande en högsta prioritet

Detaljerade kundprofiler förbättrar relationshanteringen

Anpassa och integrera med andra system efter behov.

Priavas begränsningar

Begränsade marknadsföringsverktyg jämfört med vissa konkurrenter

Användargränssnittets utseende kan kännas föråldrat för vissa användare.

Mobilresponsiviteten kan förbättras

Priavas priser

Kontakta Priava för prisuppgifter.

Priava-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (3+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)

10. BriteVenue

via BriteVenue

BriteVenue, som positioneras som ett förstklassigt val för evenemangsexperter, kombinerar flexibilitet med funktionalitet.

Det handlar inte bara om att ha funktioner, utan om att ha rätt funktioner. BriteVenues intuitiva design gör att det känns naturligt att navigera genom dess många verktyg.

Dess robusta funktioner garanterar att alla aspekter av lokalhantering tas om hand, vilket säkerställer en helhetssyn. För evenemangsproffs som vill höja nivån på sina evenemang är BriteVenue den perfekta allierade.

BriteVenues bästa funktioner

Vårda leads och kundrelationer

Engagera potentiella kunder med tilltalande bilder

Säkerställ att betalningar sker i tid med påminnelser och spårningsverktyg

Skapa ett smidigt flöde av uppgifter och processer

Kunderna kan se evenemangsdetaljer, göra betalningar och kommunicera.

Få värdefull information från detaljerade rapporter

Underlätta intern kommunikation och teamwork

BriteVenues begränsningar

Saknar en inbyggd mobilapp

Anpassningsmöjligheterna kan verka begränsade.

Den initiala installationen kan ta tid för nybörjare.

Priser för BriteVenue

Kontakta Brite Venue för prisuppgifter.

BriteVenue-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (10+ recensioner)

Capterra: 5/5 (3+ recensioner)

Varför ClickUp sticker ut inom lokalhantering

Att välja ett program för lokalhantering är en utmanande uppgift. Även om varje plattform har sina unika egenskaper är ClickUp fortfarande en kraft att räkna med inom detta område.

Med sina anpassningsbara funktioner, kostnadseffektiva planer och ett engagemang för kontinuerlig förbättring är ClickUp mer än bara en programvara – det är en partner för din venues framgång.

Oavsett om du hanterar en mysig evenemangslokal eller en stor balsal, kan ClickUp anpassas efter dina behov och säkerställa att varje evenemang du arrangerar blir en stor framgång.