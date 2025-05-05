11 gratis resplanmallar för din nästa resa i Google Docs, Excel och Word

Det finns många saker att tänka på när man planerar en resa.

Från att boka flyg, hotell och hyrbilar till att planera aktiviteter och se till att allt passar in i din tidsplan och budget!

Oavsett om du är en erfaren resenär eller bara vill skapa ett välorganiserat reseprogram för din kommande resa, bör du överväga att använda en resplanmall.

Resplanmallarna hjälper dig att organisera dina aktiviteter, hantera din tid, beräkna dina utgifter, ge dig en översikt över all viktig reseinformation före resan och hjälpa dig att få ut det mesta av din affärsresa eller semester.

Gå till avsnitten nedan för att ta reda på vad som kännetecknar en bra resplanmall och upptäck 11 gratis mallar som du kan använda för att planera din nästa resa! 🏝️

Vad är en resplanmall?

En resplan är ett dokument som beskriver alla detaljer om din resa, från flyg- och hotellbokningar till planerade aktiviteter och budget, för att säkerställa att allt går smidigt.

Resplanerare bör använda resplanmallar för att få färdiga och välorganiserade sidor som du kan fylla i och använda för alla typer av resor.

Resplanmallar kan hjälpa både affärs- och fritidsresenärer:

Spara tid, planera mer effektivt och skapa ett organiserat format för alla viktiga detaljer i resan.

Använd en digital planerare för att hålla reda på alla detaljer som du behöver tänka på när du planerar din resa, såsom datum och platser, transport och boende samt aktiviteter.

Få snabb tillgång till all nödvändig information på ett och samma ställe.

Hjälp till att hantera sista minuten-ändringar mer effektivt

Tänk på dessa gratis resplanmallar som din personliga resebyråassistent. De finns där för att hjälpa dig att planera de viktigaste delarna av din resa, så att du kan spendera mer tid på att njuta av stunden istället för att oroa dig för vad som händer härnäst och hur du ska ta dig dit.

Dessutom är det bra att skapa en detaljerad resplan om du besöker en ny stad eller ett nytt land som du aldrig har varit i tidigare.

Hur ska en resplan se ut? Låt oss ta en titt!

Vad kännetecknar en bra resplanmall?

Det finns flera typer av resplanmallar för olika tillfällen. De mest använda och efterfrågade mallarna är för affärsresor, semestrar, evenemangsplanering samt internationella och inhemska resor.

Det finns många olika typer av resplanmallar, men de bästa innehåller följande grundläggande element:

Använd ett tydligt och koncist språk

Organiserat och lättläst format

Anpassningsbara och lätta att redigera

Lättillgängliga och delbara

Och om du behöver ändra dina planer på grund av oväntade förändringar, bör en bra resplanmall erbjuda flexibilitet så att du kan göra ändringar utan att det påverkar resans flöde. Du ska inte heller behöva börja om från början med din resplan.

I slutändan ska dessa mallar hjälpa dig att skapa en personlig resplan, spara tid och hålla ordning så att du blir en bättre planerare.

På tal om det – här är 11 noggrant utvalda resplanmallar som kan hjälpa dig med det! Var och en har ett unikt format och unika funktioner. Kolla in dem en efter en för att se vilka mallar som passar dina behov bäst.

11 gratis resplanmallar för din nästa resa

1. ClickUp-mall för affärsresor

Ladda ner denna mall Se till att affärsresor planeras effektivt för att spara tid och sänka kostnaderna med hjälp av denna mall.

Reser du i jobbet?

Denna mall för affärsresor från ClickUp hjälper dig att samla alla viktiga resedetaljer och arbetsscheman på ett och samma ställe.

Notera enkelt dina resedatum, hotellinformation, flygnummer och annan viktig information i ett organiserat och lättöverskådligt format i ClickUp Docs. Om du har flera resplaner eller vill samla dina tidigare och framtida resplaner på ett ställe, lägg bara till underordnade sidor under ett dokument så att allt är snyggt organiserat och lättillgängligt.

Eftersom ClickUp Docs ger dig full kontroll över delningsbehörigheter och sekretess kan du hålla dina sidor privata för att skydda din personliga information eller dela dem säkert med utvalda personer via en länk.

Det bästa av allt är att ClickUp finns tillgängligt som mobilapp, så du kan ta med dig din resplanmall vart du än går och komma åt den när som helst på dygnet.

Använd denna kostnadsfria resplanmall för att effektivisera planeringen av dina affärsresor och skapa en enhetlig standardresplan som du kan använda om och om igen.

Bonus: AI-resplanerare!

2. ClickUp-mall för resplan för semestern

Ladda ner den här mallen Effektivisera din reseplanering med hjälp av denna mall.

Planerar du en bilresa eller vill utforska en ny stad?

Oavsett vilken typ av semester du planerar kan denna resplanmall för semesterplanering från ClickUp hjälpa dig att skapa en visuell översikt över dina planerade aktiviteter.

Med denna kostnadsfria resplanmall kan du planera dina resmål och använda ClickUp Custom Fields för att lägga till viktiga detaljer som hotelladresser, typ av aktivitet, öppettider, restid, boende, bokningar och så vidare, så att du är på rätt spår för att hinna med alla platser du planerat att besöka på din resa!

Med den här mallen kan du dessutom visualisera din resplan för bilresan i kartvyn, som visas ovan, och andra vyer i ClickUp, till exempel listvyn, inbäddad tavla och dokumentvyn. Varje anpassad vy ger en unik överblick över din resplan så att du kan visualisera och organisera dina planer på det sätt som passar dig bäst.

Använd dessa mallar för semesterplanering för att få den struktur och organisation du behöver för att planera din nästa resa och få en stressfri semester!

3. ClickUp resplanerare och resplanmall

Ladda ner denna mall Använd ClickUps resplanerarmall för att planera en problemfri resa.

Använd ClickUps resplanerarmall för att hålla ordning på dina resor. Det gör att du kan lista kostnadseffektiva researrangemang, reserelaterade filer och saker att göra före och under resan.

Resplanering kan vara komplicerat, med många detaljer att hålla reda på. Därför är det viktigt att ha en omfattande resplan som eliminerar gissningar och hjälper dig att organisera allt på ett ställe.

ClickUps resplanerarmall gör det enkelt att organisera din resa och hjälper dig att:

Spåra destinationer, flyg, hotellbokningar och mycket mer.

Dela och samarbeta med vänner eller familj om dina resor.

Kom åt din resplan var du än är med ClickUps mobilapp.

4. ClickUp-mall för reseplanerare

Ladda ner denna mall Visualisera din resa, budgetplan, bokningar och allt däremellan på ett och samma ställe med hjälp av ClickUp Trip Planner Template.

Effektivisera din reseplanering med ClickUps resplanerarmall! Säg adjö till kaoset med spridda detaljer och välkommen till en centraliserad hubb för alla dina resenödvändigheter. Från flyg till boende, aktiviteter till budgetar, denna mall täcker allt. Spara tid genom att organisera allt på ett ställe och se till att ingenting faller mellan stolarna.

Med anpassningsbara funktioner som anpassade statusar, fält och vyer kan du skräddarsy mallen efter dina specifika behov. Samarbeta enkelt med vänner och familj för att skapa den ultimata reseupplevelsen. Oavsett om du åker iväg på en kort semester eller planerar en affärsresa, ger den här mallen dig de verktyg du behöver för en lyckad resa.

Fastställ din budget, undersök resmål, skapa resplaner och slutför detaljerna – allt inom ClickUps intuitiva plattform. Spåra framsteg, tilldela uppgifter och övervaka produktiviteten med lätthet. Från början till slut ger ClickUps resplaneringsmall dig möjlighet att planera din drömresa på ett effektivt sätt.

5. ClickUp-mall för resplanering av evenemang

Ladda ner denna mall Med ClickUps mall för evenemangsplanering kan du samordna ditt team och dina resurser för ett smidigt samarbete så att jobbet blir gjort.

Oavsett om du är en naturbegåvad evenemangsplanerare eller någon som vill bli bättre på det, kan denna mall för evenemangsplanering från ClickUp hjälpa dig att planera dina nästa evenemang med lätthet!

Denna resplanmall för evenemangsplanering innehåller tre mycket visuella ClickUp-vyer som kan anpassas efter alla behov, från att organisera och schemalägga evenemangsdatum på en lista och tavla till att dra och släppa planering i en kalender.

Varje vy har fördefinierade anpassningsbara fält som gör att du och ditt team kan lägga till viktiga detaljer, såsom procentuella förloppsindikatorer, betalningsstatus, förfallodatum, budgetstatus och mycket mer. Du kan också skapa anpassningsbara uppgiftsstatusar för att identifiera i vilket skede varje uppgift befinner sig, så att alla hela tiden är informerade om var varje uppgift står.

Du kan ladda ner appen till din mobila enhet för att komma åt dina uppgifter oavsett var evenemanget äger rum, och använda denna resplanmall för att bli en proffs på att planera evenemang och börja hantera alla dina affärsverksamheter, team och evenemangsplanering – allt på ett och samma ställe.

6. ClickUp 24-timmars resplanmall

Ladda ner denna mall Denna mall hjälper dig att hålla fokus och vara organiserad med ett tydligt dagligt schema.

Ibland är det bäst att ta en dag i taget, särskilt när arbetsbelastningen och att göra-listorna börjar bli överväldigande.

Ta tillfället i akt och håll dig produktiv (och motiverad) genom att använda mallen för 24-timmarsresplan i ClickUp som guide när du skapar ditt dagliga schema!

Denna kostnadsfria resplanmall innehåller fördefinierade anpassningsbara fält och anpassningsbara uppgiftsstatusar som hjälper dig att enkelt planera och visualisera dina dagliga uppgifter. Eftersom dessa funktioner är helt anpassningsbara kan du redigera och lägga till de fält och statusar som passar bäst för ditt arbetsflöde.

Använd den här mallen som hjälp med din dagliga planering, så att du enkelt kan se alla dina uppgifter, hålla fokus på vad du har att göra varje dag och få ut det mesta av varje dag!

7. ClickUp Basic resplanmall

Ladda ner denna mall Använd denna mall för att skapa en organiserad agenda för din resa.

Möten är ett utmärkt sätt att synkronisera med andra i realtid.

Utan en ordentlig agenda kan du dock glömma att diskutera viktiga frågor, tappa kontrollen över mötets flöde och komma ur kurs, vilket gör att deltagarna sitter kvar med fler frågor än svar eller tänker: ”Det här kunde ha varit ett e-postmeddelande.” 😅

Låt inte det hända dig!

Oavsett om du arrangerar ett fysiskt eller virtuellt möte, kan en förberedd agenda göra mötet produktivt och hjälpa deltagarna att utnyttja tiden på bästa sätt. Den kostnadsfria agendamallen från ClickUp kan hjälpa dig att förbereda ditt nästa möte.

Denna mall innehåller avsnitt för mötesinformation, deltagare och mycket mer. Eftersom mallen finns tillgänglig i ClickUp Docs kan du enkelt formatera sidan för alla typer av möten, bädda in länkar för att lägga till mer information i din agenda och enkelt dela den med ditt team före mötet så att de kan förbereda sig med insikter eller frågor.

Använd denna resplanmall för att planera och hålla dina nästa möten produktiva!

8. ClickUp-mall för konferensresplan

Ladda ner denna mall Evenemangsplanerare kan använda denna mall för konferensagenda för att hjälpa alla att hålla sig uppdaterade när det gäller planering och organisering av evenemang.

Planerar du en konferens och behöver en mall för konferensagendan?

Denna konferensresplanmall från ClickUp kan hjälpa dig att skapa, visualisera och hantera dina evenemang på ett och samma ställe.

Denna mall erbjuder fördefinierade vyer, såsom Box-, Kalender- och Listvy, samt anpassningsbara fält och anpassningsbara uppgiftsstatusar som gör att du kan skapa din perfekta resplan för ditt evenemang. Dessutom kan du lägga till anpassningsbara taggar till dina uppgifter för att ytterligare organisera din resplan och lägga till nya anpassningsbara fält för att göra dina uppgifter så detaljerade som möjligt när du planerar dina live- eller virtuella konferensevenemang.

Och om du behöver hjälp att komma igång är det inga problem. Det medföljer en startguide som hjälper dig att bekanta dig med mallen och fungerar som en guide för att hjälpa dig planera ditt nästa evenemang!

9. Excel-mall för resplan

via Microsoft Excel

Om du använder Excel är den här mallen något för dig.

Microsoft Excel erbjuder en praktisk mall för resplaner som du kan använda för att organisera alla detaljer för din resa. Oavsett om du vill planera en bilresa med vänner eller en personlig resplan för hela resan, innehåller denna mall för resplaner fält för flyginformation, boende, kontaktpersoner i nödfall, aktiviteter och så vidare.

När du har fyllt i mallen med detaljerna för din resa sparar du den helt enkelt på din dator eller skriver ut den för att ta med dig en fysisk kopia av din resplan eller lämna en kopia till dina vänner och familj medan du är bortrest på semester.

10. Google Docs-mall för resplan

via Template.net

Om du gillar att hålla det enkelt när du planerar dina resor, kommer denna resplanmall att passa dina behov.

Med den här mallen kan du lägga till och redigera dina resedetaljer, såsom destinationer, transport, boende och vad du behöver packa för resan, i överskådliga tabeller i Google Docs (där du också kan ansluta till Google Sheets).

Detta är en av många anpassningsbara mallar som är gratis att ladda ner. Spara den på din dator eller skriv ut en kopia som du kan ta med dig!

11. Microsoft Word-mall för resplan för affärsresor

via Microsoft

Gör dina affärsresor så stressfria som möjligt genom att skapa en detaljerad resplan med flyg, mötes schema och mer på en och samma sida. Använd Microsoft Words mall för affärsresor för att hålla koll på viktiga datum, avgångs- och ankomsttider, adresser, telefonnummer, restid och andra anteckningar om varje punkt i din resplan.

Börja planera din nästa resa med resplanmallar

När det gäller att planera resor är det viktigt att ha en resplan.

Men vi förstår. Att skapa en detaljerad resplan kan vara ganska tidskrävande. Därför kan det vara så bra att använda en resplanmall! Håll ordning och använd mallarna ovan som utgångspunkt för att skapa din egen anpassade resplan för dina kommande resor och evenemang.

Och om du gillar att anpassa saker kommer du att trivas med ClickUp.

Det erbjuder en helt anpassningsbar plattform med hundratals funktioner och mallar som ger dig möjlighet att skapa en personlig upplevelse, koppla samman alla dina anteckningar och samarbeta, samt bygga ett arbetsflöde och resplaner som passar dig.

Få tillgång till ClickUps anpassningsbara mallar gratis idag och börja planera din nästa resa!

Bon voyage! 👋