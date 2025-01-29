De 10 bästa reshanteringsprogrammen för reseplanering 2025

Den globala branschen för hantering av företagsresor växer snabbare än någonsin, och utgifterna för affärsresor förväntas nå 1,4 biljoner dollar i år! Användningen av teknik i branschen förväntas också fortsätta att öka i takt med att nya och innovativa programvaror för resehantering tar över styrningen av logistiken för affärsresor, reseplanering och utgiftshantering.

Effektiva lösningar för hantering av företagsresor kan förenkla bokningsprocesser, effektivisera planeringen av resplaner och göra det enklare än någonsin att planera resor.

I den här artikeln går vi igenom de 10 bästa resehanteringsverktygen med deras funktioner, begränsningar, priser och betyg.

Vad ska du leta efter i ett resehanteringsprogram?

Företag investerar i resehanteringsverktyg för att förenkla sina affärsreseprocesser. Här är de funktioner du bör leta efter när du väljer ett verktyg som passar dina behov:

Enkel bokning : Programvaran för resehantering ska fungera smidigt och ge dig enkel tillgång till de bästa boendena, flygen och mycket mer.

Enkel att använda : Ett intuitivt användargränssnitt gör att ditt team enkelt kan använda verktyget och spara tid

Lösning för utgiftshantering : De bästa verktygen för resehantering fungerar också bra som programvara för utgiftshantering. På så sätt får du allt på ett ställe utan att behöva byta programvara hela tiden.

Integration : Möjligheten att integrera din programvara för resehantering med din dagliga företagsprogramvara gör det enkelt att dela data.

Budgetvänligt : Se till att programvaran passar din budget och hjälper dig att spara kostnader. Leta efter programvaror som har en transparent prispolicy utan dolda kostnader.

Rapportering : Avancerade rapporteringsfunktioner hjälper dig att hitta områden med de största utgifterna och minska onödiga kostnader.

Användarsupport: Användarsupporten kan avgöra om din upplevelse blir positiv eller negativ. Se därför till att din programvara erbjuder hjälpsam support vid alla tillfällen.

De 10 bästa resebyråprogrammen att använda 2024

Den bästa programvaran för hantering av affärsresor är den som uppfyller alla dina behov. Låt oss titta på några alternativ:

1. ClickUp

Prova kartvyn Använd ClickUps kartvy för att hantera ditt geografiska arbete på en karta med anpassningsbara markörer för status, prioritet och mer.

Som ett allt-i-ett-verktyg för projektplanering, produktivitet och planering hamnar ClickUp högst upp på vår lista över de bästa programvarorna för hantering av affärsresor 2024. Du kan använda ClickUp Docs för att skapa och dela resplaner, planera en resebudget, utarbeta resplaner osv.

Förbättra din reseplanering med ClickUps kartvy, som är utformad för att ge liv åt din resplan på ett visuellt sätt. Detta innovativa verktyg låter dig organisera dina resor geografiskt och planera dina äventyr effektivt med ett enkelt klicka-och-dra-gränssnitt.

Allt från hotellinformation till flyguppgifter – alla dina resedetaljer kommer att finnas tillgängliga i ett lättförståeligt format. Dessutom kan du lägga till underordnade sidor i ett dokument så att alla dina resplaner finns samlade på ett och samma ställe. Du kan också använda det som ett gratis schemaläggningsverktyg för att undvika stress i sista minuten.

Om det inte är din starka sida att planera företagsresor, oroa dig inte, för ClickUp AI gör det åt dig! Från att generera idéer till att skapa anpassade resplaner kan det hjälpa dig att spara tid och pengar.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för reseplanerare för att planera en problemfri resa.

ClickUp erbjuder också flera resplanmallar som är tillgängliga när som helst och vilken dag som helst, inklusive den utmärkta mallen ClickUp Travel Planner, som gör det möjligt för dig att göra alla dina researrangemang och hantera företagsresekostnader på ett och samma ställe.

ClickUps bästa funktioner

Samarbeta kring resplaner, håll all information organiserad och tillgänglig, skydda dina planer med sekretesskontroller och förbättra den totala reseupplevelsen med ClickUp Docs.

Skapa automatiska planer och översikter på några sekunder med ClickUp AI och få tillgång till dem var som helst.

Använd resplanmallar som ClickUps resplanmall för affärsresor och resplanerare för att enkelt markera och lyfta fram dina affärsresplaner. Om du planerar en bleisure-resa (affärer + fritid) kan du använda ClickUps semesterplaneringsmall för att organisera alla relevanta detaljer på ett ställe.

Använd ClickUp som din dagliga planeringsapp för att planera dina dagliga reseaktiviteter, ställa in påminnelser och göra anteckningar i ClickUp Notepad.

Anslut ClickUp till över 1 000 verktyg som Slack, YouTube, Google Kalender, Alexa, Chrome, Zoom och Google Sheets.

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen.

Vissa användare tycker att det är lite svårt att använda i början.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. Travefy

Skapa en affärsresa med Travefys Itinerary Builder via Travefy

Med målet att hjälpa reseprofessionella att spara tid och samtidigt erbjuda högkvalitativa tjänster erbjuder Travefy ett brett utbud av verktyg som gör affärsresor bekväma. Du kan lägga till reseinformation, inklusive boende, transport och så många detaljer som behövs.

Den stöder över 100 leverantörsintegrationer och mer än 625 stadsguider så att du kan skapa detaljerade resplaner (med bilder och länkar!) och spara pengar och tid. Du kan också dela resemallar och integrera dem med din CRM-programvara.

Travefys bästa funktioner

Skapa och dela resplaner enkelt med dra-och-släpp-gränssnittet

Gör ditt reseinnehåll attraktivt med ett inbyggt fotobibliotek med fantastiska foton och videor.

Arbeta effektivt med över 100 leverantörsintegrationer

Få enkel tillgång till dina affärsresor med hjälp av mobilappen

Få automatiska flyguppdateringar med den liveflygdatanbanken

Travefys begränsningar

Vissa användare har klagat på att funktionerna är svåra att använda.

Ingen gratisversion finns tillgänglig.

Travefy-priser

Månadsvis : 49 dollar per månad

Kvartalsvis : 44 dollar per månad

Årligen : 35 dollar per månad

För fler än 25 användare, kontakta Travefy för prisuppgifter.

*Du kan lägga till ytterligare användare för 25 dollar per månad och användare.

Travefy-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (15 recensioner)

3. SAP Concur

Boka resor för dig själv eller dina gäster, hantera dina uppgifter och kontrollera aviseringar på ett och samma ställe med SAP Concur

SAP Concur är ett allt-i-ett-program för rese- och utgiftshantering. Det erbjuder integrerade lösningar för affärsresor, utgiftsrapportering och fakturahantering, vilket gör det enkelt att planera och få tillgång till reseinformation.

Dessutom fungerar det också som bokningsprogramvara för resebyråer, eftersom du kan boka boende, biluthyrning, flyg och mycket mer. Du kan koppla samman resenärer och resplaner över flera kanaler för att förbättra den totala upplevelsen.

SAP Concur bästa funktioner

Skapa, skicka in och godkänn utgiftsrapporter var som helst och från vilken enhet som helst.

Anslut SAP Concur till dina CRM-, HR- och finanslösningar för smidiga företagsresor. Du kan också integrera med appar som Uber, TripIt, American Airlines och många fler.

Få fullständig kontroll över dina affärsresor genom att säkerställa att företagets resepolicy följs och att omsorgsplikt uppfylls.

Använd det öppna API:et för att skapa anpassade funktioner och integrationer för dina specifika behov.

Begränsningar i SAP Concur

Vissa användare har klagat på kundservicen.

Vissa recensioner ansåg också att det var svårt att använda i början.

SAP Concur-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

SAP Concur-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 5 900 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2000 recensioner)

4. TripIt

Kontrollera dina affärsresor, se flyginformation och få regelbundna påminnelser med TripIt

TripIt är en fantastisk app för att skapa resplaner för affärsresor, fullspäckad med funktioner som gör planering och resande enklare än någonsin. Allt du behöver göra är att dela dina bokningsbekräftelsemejl med TripIts officiella mejladress, så skapar appen en omfattande resplan.

Undrar du vad det kan göra mer? Det låter dig också lägga till resedetaljer direkt i din kalender (oavsett vilken kalender du använder) och komma åt dem var som helst och när som helst.

Om du väljer TripIt Pro får du tillgång till funktioner som att lägga till PDF-filer och foton, påminnelser om incheckning, prisbevakning, flygstatus, information om bagageutlämning och mycket mer.

TripIts bästa funktioner

Skapa en omfattande resplan från dina bekräftelsemejl på bara några sekunder.

Få påminnelser om incheckning, avgångstid och flygstatus så att du kan hålla koll på dina tidsmål (endast i TripIt Pro).

Få detaljerad information om terminaler och gater, anslutande flyg, bagageutlämning, alternativa flygalternativ och bättre tillgång till sittplatser (endast på TripIt Pro).

Använd appen för att ha din affärsresplan nära till hands.

Begränsningar för TripIt

Vissa användare har klagat på det föråldrade gränssnittet.

De flesta funktionerna är endast tillgängliga i TripIt Pro.

Erbjuder inte kostnadsrapportering

Priser för TripIt

TripIt Free

TripIt Pro: 49 dollar per år

TripIt-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

5. Happay

Boka alla transporter och boenden via en enda plattform på Ha ppay

Happay är en omfattande lösning för hantering av företagsresor och utgifter. Förutom avancerade funktioner erbjuder den även avancerade AI-drivna processer som ger dig fullständig kontroll över alla aspekter av din planering.

Programvaran har ett självbokningsverktyg med flera leverantörer, så att du kan boka dina favorit hotell, flyg och taxibilar. Du kan också planera, registrera, rapportera, godkänna och avstämma utgifter, vilket gör utgiftsrapporteringen enkel och effektiv. Web- och mobil-OCR förbättrar också möjligheterna att registrera utgifter.

Dessutom kan du använda verktyget för att förbättra efterlevnaden av resepolicyn och öka besparingarna.

Happays bästa funktioner

Integrera Happay med programvara som Oracle, Tally, Microsoft, Uber, RuPay, Visa och mycket mer.

Få detaljerade rapporter om de som spenderar mest, de som bryter mot policyer, affärsresenärer, tid som krävs för godkännanden, flyg och hotell för bättre kostnadshantering.

Anslut till flera leverantörer av boende och resor på en och samma plattform.

Säkerställ 100 % efterlevnad av policyer

Få påminnelser när det lägsta priset är tillgängligt för dina önskade boenden och flyg

Använd alternativet för prisgaranti för att boka ett biljettpris. Detta är praktiskt när det uppstår förseningar i godkännandet från chefen.

Njut av skatteefterlevnad med flygbolag och säkerställ fullständig insyn i affärsresekostnaderna.

Happays begränsningar

Vissa användare har klagat på långsam kundsupport.

Produktapplikationen är inte helt felfri.

Happay-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Happay-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 800 recensioner)

6. Deem

Boka resor till en eller flera destinationer med Deem

Deem erbjuder en smidig och intuitiv reseupplevelse med sina intelligenta funktioner. Dina anställda kan boka, redigera och ändra sina planer var som helst och från vilken enhet som helst. Det säkerställer också deras säkerhet (tillsammans med din omsorgsplikt) med den inbyggda säkerhetskontrollfunktionen under bokningen.

Det som gör Deem unikt är dock att det tillhandahåller koldioxidutsläppsbetyg som hjälper dig att bedöma din reses miljöpåverkan. På så sätt kan du göra mer miljövänliga och bättre val vid framtida resor.

Deem bästa funktioner

Boka dina resor med hjälp av personlig support från Deem.

Få snabb, realtidsinformation om dina utgifter och användarnas engagemang

Hitta de mest lämpliga boendena och flygen med hjälp av det stora utbudet av leverantörer som finns i appen. Du kan också jämföra prisnivåer i en enda vy.

Integrera den med plattformar som Workday, Chrome River och andra.

Få support på 14 språk

Deem-begränsningar

Vissa användare klagade på långsam laddning

Vissa funktioner är inte tillgängliga i mobilappen.

Vissa användare har klagat på bristande flexibilitet i sökresultaten.

Deem-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Deem-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (25 recensioner)

7. Rydoo

Lägg till utgifter till dina förhandsbokade resor med Rydoo

Rydoo är i första hand en lösning för utgiftshantering som gör det möjligt för anställda att skapa, skicka in och godkänna utgifter på ett effektivt sätt. Du kan registrera alla utgifter i Rydoo-appen, som också automatiskt matchar transaktionerna med företagskort mot deras utgifter.

Dessutom kan chefer enkelt automatisera godkännandeprocessen för utgifter med låg risk för att påskynda godkännanden. Med Rydoo kan du kontrollera anställdas utgifter, säkerställa efterlevnad av policyer och öka effektiviteten.

Rydoos bästa funktioner

Anpassa dina resepolicyer och automatisera godkännande, rapportering och avstämning av utgifter.

Skanna dina kvitton med Rydoo-appen så förbereder den automatiskt dina utgifter för inlämning, vilket eliminerar behovet av manuell datainmatning.

Få översikt över resor med hjälp av milräkningsuppgifter som skapas via Googles integrerade karta.

Integrera Rydoo med över 35 verktyg, inklusive din HR-, ERP- och redovisningsprogramvara.

Rydoos begränsningar

Vissa användare har upplevt tekniska problem med att ladda kvitton, rapportera utgifter och radera information.

Vissa har klagat på att skanningen tar mycket tid.

Rydoo-priser

Essentials: 12 dollar per användare och månad

Pro: 14 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Rydoo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 190 recensioner)

8. Navan

Få personliga rekommendationer och sökresultat för en förbättrad bokningsprocess med Navan

Navan, tidigare känt som TripActions, är en integrerad lösning för hantering av affärsresor och utgifter. Det är välkänt för att maximera effektiviteten samtidigt som kostnaderna minimeras med rabatterade priser och policykontroller.

Navan erbjuder AI-verktyg, inklusive Ava (deras AI-resebyrå ), för support dygnet runt. Onlinebokningsprocessen är smidig, med ett stort utbud och personliga resultat. Och det är inte allt! Den erbjuder också avancerade funktioner för utgiftsrapportering med datainsikter.

Navan bästa funktioner

Få bättre kontroll över utgifterna med dynamiska policyer, automatiserad utgiftsrapportering och insikter i realtid.

Boka gruppresor för upp till 50 anställda åt gången

Tjäna lojalitetspoäng och belöningar för kostnadseffektiva val

Spåra och minska din organisations koldioxidutsläpp med robusta hållbarhetsverktyg.

Rådgör med reseexperter och ett dedikerat team för att skapa unika och skräddarsydda reseprogram.

Navan-begränsningar

Vissa användare tyckte att det var dyrare än andra alternativ.

Navan-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Navan-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 7 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 170 recensioner)

9. Rocketrip

Med Rocketrip kan du boka resor, få aviseringar, se dina belöningar och företagsanteckningar på en enda instrumentpanel via Vimeo

Med målet att stärka medarbetarna och säkerställa kostnadsbesparingar erbjuder Rocketrip transparenta prestationsdata och belöningar för minskade utgifter. Plattformen tillhandahåller en anpassad algoritm för bästa pris baserad på 12 månaders historiska data, resepolicyer, förhandlade priser, föredragna leverantörer och samråd med dina administratörer.

Den integrerar också data om resande anställda med ditt onlinebokningsverktyg och ger anpassade insikter om utgifter och kostnader.

Rocketrips bästa funktioner

Öka kostnadsbesparingarna med belöningar för att minska utgifterna genom att välja billigare flyg, nedgradera till ekonomiklass etc.

Få detaljerade utgiftsrapporter i realtid per avdelning, rutt och anställd, så att dina ekonomiteam kan fatta lämpliga beslut.

Få fullständig översikt över aktuella resor och anställdas positioner hela tiden.

Få resevarningar om risker och spåra utgifter som överskrider policyn

Rocketrips begränsningar

Användargränssnittet är lite klumpigt.

Webbplatsen kraschar ofta och har lång laddningstid.

Rocketrips prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Rocketrip

G2: 4,3/5 (10 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

10. PackPoint

PackPoint skapar en packlista baserad på din destination och planerade aktiviteter

PackPoint är i första hand en packlista som hjälper dig att bestämma vad du ska packa i bagaget, så att du inte glömmer något viktigt. Förslagen baseras på resans längd och detaljer om resmålet, inklusive väder och planerade aktiviteter.

Med PackPoint Premium får du tillgång till många fler funktioner, som att ansluta till TripIt, dela din packlista och anpassa appen.

PackPoints bästa funktioner

Appen är enkel att använda. Allt du behöver göra är att lägga till dina resedetaljer och välja dina aktiviteter, så får du en färdig packlista.

Du kan integrera PackPoint med TripIt med hjälp av PackPoint Pro.

Begränsningar för PackPoint

Begränsade funktioner

Priser för PackPoint

Gratis

Premium: 2,99 dollar

PackPoint-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

En robust lösning för rese- och utgiftshantering hjälper företag att spara tid och pengar, förbättra sina affärsresor och minska stressen vid reseplaneringen. Undersök därför dina alternativ, prova en gratis testversion och avgör om programvaran passar dina behov.

Med ClickUp kan du använda AI för att skapa resplaner, Docs för att planera resor, de bästa mallarna för reseplanering, resplaner och tidsloggar för att säkerställa att ditt team är överens om de senaste resplanerna. Prova ClickUp gratis idag!