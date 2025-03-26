De 11 bästa AI-reseplanerarna för semesterplanering 2025

Det mest frustrerande med att resa är att planera resan. Att spendera timmar på att bestämma vilka platser man ska besöka, vad man ska göra och boka flyg och hotell kan vara tråkigt och frustrerande – men bara om man gör det manuellt.

Tänk om någon kan göra allt det åt dig på några minuter?

Det är här AI-resplanerare kommer in i bilden. Dessa smarta verktyg tar hänsyn till dina preferenser och begränsningar och skapar snabbt skräddarsydda resplaner.

I det här inlägget har vi sammanställt en lista över de bästa AI-resplanerarna för dig, inklusive ClickUp. Njut av din resa utan krångel med planeringen med en AI-resplanerare som du själv väljer! Låt oss sätta igång. ✈️

⏰ 60-sekunders sammanfattning Layla (Roam Around) – bäst för att skapa resplaner direkt

Wonderplan – bäst för personliga reserekommendationer

Trip Planner AI – bäst för resplanering från början till slut

Iplan. ai – bäst för AI-driven optimering av resplaner

Explorerg – bäst för AI-driven resesökning

GuideGeek – bäst för konversationsbaserad resehjälp

Curiosio – bäst för kuraterade reseupplevelser

Vacay – bäst för anpassningsbara resplaner

PlanTripAI. com – bäst för gemensam reseplanering

TripBot – bäst för AI-chattbot-resesupport

ClickUp —bäst för att integrera reseplanering med uppgiftshantering —bäst för att integrera reseplanering med uppgiftshantering

När du väljer ett AI-resplaneringsverktyg bör du leta efter följande funktioner:

Anpassningsnivå : Utvärdera vilka frågor AI:n ställer och hur många kriterier den tillhandahåller för att skapa en resplan. Ju mer anpassningsbar ett verktyg är, desto bättre är det för dig.

Enkel åtkomst : Kontrollera tillgängligheten för varje AI-resplanerare. Finns den bara som mobilapp eller kan den också nås via en webbläsare på datorn? Se om det finns en möjlighet att ladda ner och spara resplaner för enkel åtkomst offline.

Samarbetsfunktioner : Vissa AI-resplanerare låter dig samarbeta med dina resekompisar för att skapa anpassade resplaner. Välj hellre dessa än de som inte tillåter samarbete.

Personliga rekommendationer : Vissa AI-resplanerare tar hänsyn till dina önskemål och ditt tidigare beteende för att ge personliga tips och rekommendationer. Sådana verktyg är att föredra.

Tilläggsfunktioner för reseplanering : Leta efter unika funktioner, såsom kartvy eller flygsökare, som hjälper dig med andra aspekter av reseplaneringen.

Pris: De flesta AI-resplanerare är gratis, men vissa kräver ett abonnemang för att få tillgång till avancerade funktioner. Kontrollera om priset är värt det eller om du kan hitta det du söker gratis.

De 11 bästa AI-resplanerarna för semestrar

Här är vår lista över de bästa AI-resplanerarna som du bör prova inför din nästa resa.

1. ClickUp

Kom igång med ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att planera din nästa semester.

ClickUp är ett projektledningsprogram med kraftfull AI och mallar som hjälper dig med reseplaneringen. ClickUp Brain, plattformens AI-drivna assistent, hjälper dig att enkelt kontrollera allas scheman och planera en affärsresa.

Använd ClickUp AI för att skapa automatiska planer och helt anpassningsbara översikter på några sekunder.

Använd ClickUp Docs för att skapa detaljerade att göra-listor med olika dagar och aktiviteter planerade för varje dag. Dess oändliga listor gör att du kan gå så djupt in i detaljerna som du vill. Om du föredrar att planera dina resor själv och med intrikata detaljer, då är ClickUp det enda AI-resplaneringsverktyget du behöver.

ClickUp erbjuder också olika mallar för resplaner som hjälper dig att planera resor. Låt oss titta på några av dessa mallar.

Använd denna ClickUp-mall för affärsresor för att planera varje dag av din resa i detalj. Den hjälper dig att planera en välorganiserad resplan och se alla viktiga detaljer på ett ögonblick.

Ladda ner den här mallen Skapa en organiserad resplan med hjälp av ett kalkylblad och anteckna dina flygtider och andra deadlines i ett lättläst format med ClickUp.

Använd den kraftfulla kombinationen av en AI-planerare och ClickUp för att skapa en detaljerad resplan. Använd först en AI-planerare för att få idéer om saker du kan göra, och använd sedan ClickUp Docs eller en av de många mallarna.

📮ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna: förstå prioritetsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra nödvändiga steg för att skapa eller justera uppgifter och ställa in automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

ClickUps bästa funktioner

Skapa oändliga listor med saker att göra med ClickUp Docs

Använd ClickUps resplaneringsmallar för att skapa resplaner och registrera resedetaljer.

Registrera information om resekontakter, flygtider och hotellbokningar, inklusive in- och utcheckningstider.

Dela sparade resplaner och idéer med dina medresenärer med ett enda klick.

Begränsningar för ClickUp

Genererar inte automatiskt resplaner baserat på en uppsättning kriterier som andra AI-resplanerare.

ClickUp-priser

ClickUp-recensioner och betyg

G2 : 4,7/5 (9 397 recensioner)

Capterra : 4,7/5 (4 020 recensioner)

Product Hunt: 5/5 (975 recensioner)

2. Layla (Roam Around)

via Layla

Layla (tidigare Roam Around) är en lättanvänd AI-resplanerare som skapar anpassade resplaner för turistmål över hela världen. Ange bara din destination, resdatum och preferenser för att få en komplett resplan.

Detta är perfekt för att planera sista minuten-resor och semestrar utan att behöva bry sig om att planera allt själv.

Dessutom använder den GPT-3-teknik för att ge skräddarsydda reserekommendationer, från var man kan äta till vilka platser man kan besöka.

Laylas bästa funktioner

Logga in med Google och börja snabbt planera din resa.

Anpassa resplaner utifrån intressen och budget

Få personliga rekommendationer och lokala reseguider

Chatta med Layla för att ytterligare anpassa dina resplaner.

Skapa delade önskelistor och samarbeta med dina vänner

Du kan komma åt dem via Android- och iOS-appar.

Laylas begränsningar

Antalet destinationer kan vara mer omfattande

Rekommendationerna är inte alltid 100 % korrekta.

Laylas prissättning

Gratis

Premium: Ej tillgängligt

Roam Around recensioner och betyg

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. Wonderplan

via Wonderplan

Letar du efter en resplanerare som tar hänsyn till dina detaljerade preferenser, budget och begränsningar för att skapa en resplan åt dig?

Du behöver inte leta längre än Wonderplan.

Det är en av de bästa AI-drivna reseplanerarna för dem med begränsad budget, som ger detaljerade kostnadsöversikter för olika aktiviteter. Du kan lägga till eller ta bort saker från din resplan för att anpassa den efter dina specifika behov.

Wonderplans bästa funktioner

Skapa skräddarsydda resplaner baserade på dina preferenser och resebegränsningar.

Få personliga rekommendationer om var du ska bo

Använd interaktiva kartor och navigeringsverktyg för att visualisera resplaner.

Ladda ner och spara dina resplaner som PDF-filer och få tillgång till dem offline.

Samarbeta med dina reskamrater för att skapa och ändra planer

Få detaljerade kostnadsuppdelningar per aktivitet

Begränsningar för Wonderplan

Antalet destinationer kan utökas ytterligare.

Erbjuder endast support via e-post.

Priser för Wonderplan

Gratis

Recensioner och betyg för Wonderplan

G2 : N/A

Capterra: N/A

4. Trip Planner AI

via Trip Planner AI

Denna AI-resplanerare genererar också anpassade resplaner, men erbjuder några unika funktioner som effektiviserar din reseplanering.

Trip Planner AI låter dig hämta inspiration från Instagram-reels och TikTok-videor och lägga till rekommenderade platser i dina resplaner. Till skillnad från de flesta AI-resplanerare erbjuder den ruttplanering och kan planera resor med flera destinationer.

De bästa funktionerna i Trip Planner AI

Hämta inspiration från reserekommendationsvideor på sociala medier och lägg till dem i din resplan.

Ändra din resplan genom att lägga till eller ta bort aktiviteter tills den är perfekt för dig.

Få reseidéer från resplaner som delas av andra resenärer i communityn.

Använd AI för att föreslå optimala rutter för dina bilresor.

Samarbeta med dina reskamrater för att skapa skräddarsydda resplaner.

Du kommer åt den via din mobil eller dator.

Begränsningar för AI-resplanerare

Du måste skapa ett konto och logga in för att börja använda verktyget.

Priser för resplanerare med AI

Gratis

Recensioner och betyg för reseplanerare med AI

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Iplan. ai

Denna resplanerare ställer några frågor om dina resplaner och skapar en detaljerad resplan baserat på dina svar.

Du kan ändra och anpassa din resplan genom att lägga till eller ta bort aktiviteter och destinationer. Det ger dig också enkla sätt att dela din resplan med dina reskamrater.

Iplan. ai bästa funktioner

Svara på några frågor och skapa en detaljerad resplan på några sekunder.

Modifiera den själv eller samarbeta med andra för att skapa resplaner.

Dela din resplan offentligt eller privat och få tillgång till den var som helst.

Ange en budget och planera din resa med den budgeten med hjälp av denna AI-resplanerare.

Iplan. ai begränsningar

Endast tillgängligt som mobilappar, inte lämpligt för stationära användare.

Delnings- och samarbetsfunktioner är endast tillgängliga med betalt abonnemang.

Iplan. ai-priser

Gratis

Pro-medlemskap: 3,99 $/månad

Iplan. ai recensioner och betyg

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Explorerg

via Explorerg

Explorerg är en AI-resplanerare som kräver att du beskriver dina resplaner på ett öppet sätt och ger dig några förinställda alternativ att välja mellan när du skapar en resplan.

Du har också möjlighet att välja resdatum och budget, samt typ av resa och andra resepreferenser.

Explorergs bästa funktioner

Välj mellan färdiga resplaner för populära resmål

Skapa en anpassad resplan genom att beskriva dina resplaner och välja dina preferenser.

Hitta billiga flyg med hjälp av funktionen Flight Finder.

Visualisera din resa med hjälp av kartförhandsgranskning och genomgångsfunktioner.

Håll koll på kostnaderna och se till att din resa håller sig inom budgeten.

Explorerg-begränsningar

Erbjuder inte samarbetsfunktioner, till skillnad från många andra AI-resplanerare.

Även om den kan skapa anpassade resplaner, kanske den inte kan tillgodose extremt specifika resebehov.

Innehållet är inte alltid korrekt.

Explorerg-priser

Gratis

Explorerg recensioner och betyg

G2 : N/A

Capterra: N/A

Läs också: Osäker på vart du ska resa? Vi har sammanställt de bästa resmålen för digitala nomader!

7. GuideGeek

via GuideGeek

Till skillnad från andra AI-resplanerare på denna lista är GuideGeek en AI-reseassistent. Den fungerar som en chattbot, där du ställer frågor och den svarar.

Om du ber den att ge dig en resplan, så gör den det. Resplanerna kommer dock inte att vara lika anpassade som vissa andra AI-verktyg erbjuder.

GuideGeeks bästa funktioner

Ställ frågor om dina resplaner och få detaljerade svar.

Sök rekommendationer för hotell, aktiviteter och mycket mer.

Få tips om hur du kan spara pengar, undvika folkmassor och mycket mer.

Öppna verktyget via WhatsApp eller Instagram Messenger.

GuideGeeks begränsningar

Skapar inte detaljerade anpassade resplaner baserade på specifika behov.

Inga samarbetsfunktioner

Du kan inte ändra resplanerna, utan bara ändra dina söktermer för att få olika resultat.

Inga mobilappar eller webbläsartillgänglighet

GuideGeek-priser

Gratis

GuideGeeks recensioner och betyg

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Curiosio

via Curiosio

Curiosio är det perfekta verktyget för att planera bilresor, som hjälper dig att planera den exakta rutten du bör ta och de stopp du bör göra.

Ange resedetaljerna så ger Curiosio dig en interaktiv rutkarta som du kan interagera med och ändra.

Den kan också skapa resplaner och ge kostnads- och tidsuppskattningar för resor.

Curiosios bästa funktioner

Lägg till de platser du vill besöka på din roadtrip och få förslag på den bästa rutten att ta.

Få förslag på hur du kan spendera din tid och dina pengar

Skapa en anpassad resplan som passar dina resepreferenser och din budget.

Ange din destination och få utvalda reseinnehåll som inspirerar dina resplaner.

Lägg till detaljerna en gång och få flera olika reseplanalternativ

Curiosios begränsningar

Det är mer komplicerat än andra verktyg och kräver extra insatser för att skapa perfekta resplaner.

Erbjuder inte mobilappar; endast tillgängligt via en webbläsare.

Curiosios priser

Gratis

Curiosio-recensioner och betyg

G2 : N/A

Capterra: N/A

9. Vacay

via Vacay

Vacay erbjuder en chatbot, en resplaneringsfunktion och tematiska rådgivare för nischad resplanering. Detta gör det till en allt-i-ett-lösning för resplanering som passar olika användare.

Oavsett om du vill skapa en snabb resplan automatiskt eller få svar på specifika reserelaterade frågor kan Vacay hjälpa dig. Till skillnad från gratis AI-resplanerare är detta ett freemium-verktyg med betalda abonnemang och avancerade funktioner.

Vacay positionerar sina betalda planer som verktyg för reserådgivare och bokningsagenter.

Vacays bästa funktioner

Ställ frågor till Vacay-chatboten och få personliga rekommendationer och svar.

Använd den interaktiva resplaneraren för att skapa detaljerade resplaner.

Utnyttja tematiska rådgivare för att planera resor baserade på specifika teman, såsom lyxsemestrar eller husdjursvänliga resor.

Få tillgång till massor av reseresurser, från hotell och flyg till kryssningar.

Vacay-begränsningar

Avancerade funktioner och premiuminnehåll är endast tillgängliga med betalda abonnemang, som för närvarande är begränsade till kunder i USA.

Trots att den erbjuder ett brett utbud av funktioner verkar priset högt, med tanke på att liknande verktyg finns tillgängliga gratis.

Vacay-priser

Gratis

Premium : 9,99 $/månad

Professionell: 49 $/månad

Vacay-recensioner och betyg

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. PlanTripAI. com

Detta är ett annat freemium-verktyg som erbjuder skräddarsydda resplaner och personliga reserekommendationer. Förutom grundläggande frågor som resdatum frågar det också vilken typ av resenär du är och vilka transportmedel du föredrar.

Gränssnittet är lätt att använda, med ett visuellt formulär där du kan ange detaljer innan det genererar en resplan åt dig. Det finns ingen prenumerationsmodell, bara en livstidslicensavgift, som är symbolisk.

PlanTripAI.com bästa funktioner

Svara på några frågor och få en skräddarsydd resplan på några sekunder.

Använd de många alternativen i inmatningsformuläret för att skräddarsy resplaner efter dina önskemål.

Få en länk med möjlighet att ladda ner resplaner i PDF, kalkylblad och andra format.

Använd resplanerna som du vill, dela dem med andra eller till och med sälj dem vidare utan några begränsningar.

PlanTripAI.com begränsningar

Du behöver en licens för att se alla tidigare resor och spara resor.

Det finns ingen möjlighet att ändra resplanerna på plattformen eller samarbeta med andra.

PlanTripAI. com prissättning

Gratis

Pro: Engångsavgift på 10 dollar för en livstidslicens

PlanTripAI. com recensioner och betyg

G2 : N/A

Capterra: N/A

11. TripBot

via TripBot

Sist på vår lista över AI-resplanerare finns TripBot – en reseplaneringsapp som hjälper dig att skapa detaljerade resplaner.

De ger personliga rekommendationer och insidertips för att hitta ovanliga upplevelser och dolda pärlor.

TripBots bästa funktioner

Ange din budget, boende och andra preferenser för att få skräddarsydda resplaner.

Ställ reserelaterade frågor och få personliga reserekommendationer

Få tillgång till andra AI-assistenter, till exempel en skrivassistent.

Begränsningar för TripBot

Ingen offlineåtkomst

Endast tillgänglig som app i Google Play Store.

Priser för TripBot

Ej tillgängligt

TripBot-recensioner och betyg

G2 : N/A

Capterra: N/A

Res smartare med AI-semesterplanerare

Prova de resplaneringsverktyg och reshanteringsprogram som nämns ovan för att se vilket som passar dig bäst. De flesta av dessa är antingen helt gratis eller erbjuder ett gratisabonnemang, så du behöver inte betala för att använda dem.

För mer djupgående reseplanering kan du använda dessa verktyg för att generera idéer i kombination med ClickUp för att skapa detaljerade resplaner baserade på dina specifika krav. ClickUps många planeringsmallar underlättar arbetet för dig. För att lära dig mer, registrera dig för ClickUp idag!