De 10 bästa verktygen för digitala nomader för distansarbetare 2025

Att leva ur en resväska och arbeta från kaféer över hela världen låter idylliskt. Men att vara en digital nomad handlar inte bara om Instagram-inlägg som väcker FOMO. Det är en seriös livsstil som kombinerar flexibiliteten i distansarbete med en passion för resor.
Och fler människor än någonsin anammar det. Statista rapporterar att antalet digitala nomader i USA uppgick till 17,3 miljoner i mitten av 2023, vilket är hela 10 miljoner fler än 2019.
Men som alla bra saker har även digital nomadism sina utmaningar. Att ständigt vara på resande fot kräver att du sätter upp mekanismer för att arbeta asynkront, kommunicera effektivt och säkerställa insyn i leveranser och deadlines, bland annat.
Om du letar efter verktyg som möjliggör samarbete, produktivitet och säkerhet oavsett var du har ditt "kontor" varje dag, läs vidare.
Vi har handplockat de bästa verktygen för digitala nomader så att resor och arbete kan gå hand i hand. ?
Rekommenderad läsning: De bästa platserna att vara digital nomad på 2024
Vad ska du leta efter i verktyg för digitala nomader?
Det finns flera verktyg för distansarbete som riktar sig till digitala nomader över hela världen. Det kan vara överväldigande att välja de som uppfyller dina behov. Innan du väljer de bästa verktygen för produktivitetshantering på distans för dig, se till att de har dessa nödvändiga funktioner:
- Plattformsoberoende kompatibilitet: Verktyget måste fungera med alla dina enheter, såsom bärbar dator, surfplatta och telefon, eftersom du kommer att vara på resande fot.
- Intuitivt användargränssnitt: Gränssnittet ska vara enkelt och användarvänligt så att du och ditt team kan använda det utan problem.
- Lättviktigt: Verktyget bör inte ta upp mycket lagringsutrymme på din enhet – du kommer sannolikt att arbeta med flera appar, och ingen vill drabbas av ett långsamt, överbelastat system.
- Pålitliga: Programvarufel som buggar och långsam laddningstid bör vara minimala så att du kan få maximalt arbete gjort.
- Integrationer: Appen ska kunna kommunicera med andra produktivitetsverktyg i din teknikstack.
- Pålitlig kundsupport: Du bör kunna få hjälp i tid, särskilt om du ofta arbetar utanför ordinarie kontorstid.
Låter det som mycket begärt? Oroa dig inte! Vi har gjort vår hemläxa för att ge dig de bästa digitala nomadverktygen som uppfyller dessa kriterier.
De 10 bästa verktygen för digitala nomader
Här är dina 10 bästa produktivitetsverktyg som hjälper distansarbetare som du att leva ett stressfritt och professionellt framgångsrikt liv:
1. ClickUp
Oroar du dig för samordningen mellan dina distansarbetande teammedlemmar? ClickUp är en allt-i-ett-arbetsplattform som gynnar digitala nomader som du. Med ClickUps funktion för distansarbete kommer du och ditt team att arbeta som en sammansvetsad enhet och hålla er på samma sida oavsett var ni befinner er geografiskt.
Använd det för att sätta upp gemensamma mål och följa de dagliga framstegen för varje uppgift. Visualisera också statusen för varje mål på en synkroniserad basis, vilket främjar ett närmare samarbete även när du arbetar asynkront.
Asynkron kommunikation kan vara fantastiskt, men ClickUp förstår att det inte fungerar för allt. Ibland behöver teamet hoppa in och ut ur möten. I sådana fall kan du starta eller schemalägga ett Zoom-möte från din ClickUp-instrumentpanel. Dina teammedlemmar får omedelbart besked om pågående eller kommande möten. Allt du behöver göra är att aktivera Zoom ClickApp!
Proffstips? Du behöver inte spela in och dela dina mötesprotokoll via otaliga e-postmeddelanden. Få mötesinformationen med en inspelningslänk efteråt. Eller tilldela åtgärdspunkter på ClickUp genom att tagga personer och team för att informera dem asynkront.
Vad mer? För att ge dig en flygande start på distansproduktiviteten, här är ClickUps mall för distansarbetsplan. Använd den för att organisera ditt teams uppgifter, listor och dokument. Psst... den är anpassningsbar och gratis!
ClickUp erbjuder ännu fler resurser som hjälper dig att vara produktiv och organiserad. Du kan till exempel kolla in ClickUp Freelancer Templates och AI-verktyg för frilansare för att få mer gjort snabbare.
ClickUps bästa funktioner
- ClickUp Dashboard: Se allt ditt arbete på det sätt du föredrar. Få en snabb överblick över personer och resurser som är upptagna med varje uppgift samtidigt som du spårar framstegen i realtid.
- Anpassade vyer: Dra slutsatser och agera utifrån djupgående insikter genom att visa projektdata organiserade som Gantt-diagram, cirkeldiagram, tidslinje, tankekarta eller tabell.
- ClickUp Tasks: Påskynda samarbetsprojekt genom att tagga flera ansvariga och informera dem via bifogade skärminspelningar.
- ClickUp Docs: Samla alla dina dokument och uppgifter på ett ställe och dela dem säkert genom anpassningar av sekretess och redigeringsbehörighet.
- ClickUp Goals: Skapa sprintar, veckovisa aktiviteter och dagliga uppgifter och koppla dem till ett större teammål. Kartlägg mätvärden och följ upp framstegen mot dessa.
- ClickUp Inbox: Få omedelbara e-postmeddelanden för att hålla koll på alla framsteg. Du kan också anpassa dina ClickUp-meddelanden
- Integrationer: Automatisera allt ditt arbete inom ClickUp och över hela din teknikstack. ClickUp integreras med över 200 verktyg för digitala nomader, såsom Slack, Figma och molnlagringsappar.
Begränsningar för ClickUp
- Det tar lite tid att konfigurera om du behöver göra för många anpassningar.
- Det finns en inlärningskurva för nya användare.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad/användare
- Företag: 12 $/månad/användare
- Företag: Anpassad prissättning
- ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)
2. SavvyCal
Vissa möten kan ersättas med e-post. Andra kan inte det. För de senare har du SavvyCal. Använd det för att schemalägga virtuella möten, men undvik att skicka e-post fram och tillbaka hela tiden.
SavvyCal ger digitala nomader tillbaka kontrollen över sin tid. Ställ in dina tillgängliga tidsluckor och rangordna dem efter önskemål så att andra enkelt kan boka möten med dig. De kan helt enkelt lägga din delade kalender ovanpå sin egen för att snabbt identifiera gemensamma lediga tidsluckor.
SavvyCals bästa funktioner
- Förifyllt mottagarinformation: Gläd din mottagare genom att fylla i deras information innan du skickar SavvyCal-länken.
- Rankad tillgänglighet: Märk dina önskade mötesluckor i din kalender istället för att bara visa alla dina lediga luckor.
- Tidszonsschema: Få din tidszon automatiskt uppdaterad i din kalender när du reser.
- Inbäddad länk: Gör det möjligt för besökare på din webbplats att boka möten via inbäddade länkar.
SavvyCals begränsningar
- Problem med långsam synkronisering
Priser för SavvyCal
- Gratis
- Grundläggande: 12 $/månad/användare
- Premium: 20 $/månad/användare
SavvyCal-betyg och recensioner
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
3. Toggl Track
Tid är (bokstavligen) pengar för frilansare. Toggls tidrapporteringsverktyg, Toggle Track, hjälper dig och ditt team att få betalt av era kunder för varje fakturerbar minut. Genom att övervaka arbetstiden kan du fördela uppgifterna effektivt och öka teamets lönsamhet.
Toggl är mest känt för sin automatiska, exakta och kraftfulla rapportering. Det kommer också med ett 100 % anti-övervakningsåtagande, så ditt team kan använda det digitala nomadverktyget utan oro.
Toggl Track bästa funktioner
- Noggrann spårning: Skapa noggranna fakturor för dina kunder baserat på antalet arbetade timmar.
- Ansvariga team: Få insyn i arbetsbelastningen och hur teammedlemmarna följer tidsplanen och förbättra ansvarstagandet.
- Enkel rapportering och lönehantering: Skapa prestationsrapporter direkt som underlättar både vid kundgranskningar och lönehantering.
- Datadrivna insikter: Öka ditt teams lönsamhet genom att snabbt identifiera områden där verksamheten kan förenklas och få ut mer av varje arbetsdag.
Toggl Spåra begränsningar
- Potential för bättre automatisering – användaren måste klicka på "Start" för att börja spåra
- Det kan vara mer användarvänligt och intuitivt.
- Tidsspårning av flera projekt är endast möjligt med premiumplanen.
Toggl Track-priser
- Gratis för upp till 5 användare
- Startpaket: 10 $/månad/användare
- Premium: 20 $/månad/användare
- Företag: Anpassad prissättning
Toggl Spåra betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 1500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2200 recensioner)
4. Trello
Trello är ett projektledningsverktyg för distribuerade team. Du kan använda det för att skapa och hålla koll på alla teamets uppgifter. Det låter team organisera allt sitt arbete som tavlor, listor och kort.
Dess attraktiva och lättanvända kort i Kanban-stil gör det populärt. Den enda nackdelen med Trello är att hanteringen av uppgifter blir omständlig när projekten blir komplexa och mer tvärfunktionella.
Trellos bästa funktioner
- Automatiserade arbetsflöden: Ställ in automatiserade kommandon för repetitiva uppgifter i Trello så att du kan fokusera på det som är viktigast.
- Vyer: Få insyn i dina projekt från olika vinklar och perspektiv.
- Power-ups och integrationer: Integrera ditt teams arbetsverktyg med Trello för att eliminera friktion i arbetsflödena.
- Mallar: Använd färdiga ritningar och mallar som skapats av branschexperter i Trello-communityn.
Trellos begränsningar
- Kräver plug-ins för förbättringar
- Begränsad funktionalitet för komplexa projekt
Trellos prissättning
- Gratis
- Standard: 5 $/månad/användare
- Premium: 10 $/månad/användare
- Företag: 17,5 $/månad/användare
Trello-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 13 400 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)
5. ContentStudio
Använd ContentStudio för att hantera dina sociala mediekanaler utan problem.
Denna allt-i-ett-plattform låter dig skapa, spåra och optimera alla dina kampanjer på sociala medier. Den underlättar samarbete i realtid med alla intressenter inom appen.
ContentStudio sticker ut bland verktygen för sociala medier tack vare sina exceptionella alternativ för upprepad schemaläggning och möjligheten att förhandsgranska innehåll på olika sociala plattformar.
ContentStudios bästa funktioner
- AI-skribent: Skapa texter och bildtexter till dina inlägg på sociala medier snabbare med hjälp av AI-assistans.
- Handsfree-schemaläggning: Schemalägg inlägg på ett smart sätt med anpassade köer
- Nätverksanpassade inlägg: Följ publiceringsstandarderna för var och en av dina sociala kanaler med anpassade inlägg.
- UTM-spårning: Håll koll på resultatet efter publicering i olika kanaler genom att lägga till UTM-parametrar till delade länkar.
Begränsningar för ContentStudio
- Mobilappen har begränsade funktioner.
- Nya funktioner döljs oftast bakom betalväggar och blir inte automatiskt tillgängliga enligt ditt abonnemang.
Priser för ContentStudio
- Startpaket: 25 $/månad
- Pro: 49 $/månad
- Agentur: 99–299 dollar/månad
ContentStudio-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 660 recensioner)
6. Toshl
Att hantera en oförutsägbar inkomst är en av de mest skrämmande aspekterna av att vara digital nomad. Du måste vara beredd på sämre tider. Och Toshl kan hjälpa dig med det.
Som en app för ekonomisk uppföljning hjälper Toshl dig att kontrollera dina utgifter. Den håller koll på alla dina kreditkort, bankkonton och kontanttransaktioner. Med Toshl kan du ansluta till större banker och se dina investeringar och kryptovalutasaldon.
Toshls bästa funktioner
- Bankanslutningar: Koppla enkelt ditt kort och dina bankkonton till Toshl, som är anslutet till över 13 800 banker världen över.
- Importera från fil: Ladda upp dina utgiftsrapporter eller utgiftsdata enkelt, eftersom Toshl stöder åtta olika filformat.
- Finansiella mål: Sätt upp dina finansiella mål och följ dina framsteg mot dessa.
- Stöd för flera valutor: Lägg till utgifter, inkomster och överföringar i över 300 stödda valutor.
Toshls begränsningar
- Kräver buggfixar
Toshl-priser
- Gratis
- Pro: 2,99 $/månad
- Medici: 4,99 $/månad
Toshl-betyg och recensioner
- G2: Inga betyg tillgängliga
- Capterra: Inga betyg tillgängliga
7. Notion
Notion är ett verktyg som digitala nomader älskar att använda för att skriva, planera och organisera sitt arbete på ett och samma ställe. Distansarbetare och frilansare uppskattar dess förmåga att fungera som en virtuell arbetsplats.
Dess dra-och-släpp-gränssnitt gör att du kan anpassa arbetsytor från grunden eller använda färdiga mallar för uppgifter som sträcker sig från att ta anteckningar till att bygga webbsidor.
Oavsett om du behöver en instrumentpanel för att hantera projekt för flera kunder eller spåra personliga mål och resplaner, gör Notion det enkelt att se allt på ett ögonblick. Samarbete i realtid är enkelt; offlineåtkomst säkerställer att du kan fortsätta arbeta var som helst utan en pålitlig internetanslutning.
Notion ger nomader möjlighet att arbeta och leva med avsikt snarare än reaktivt. Dess flexibilitet gör det möjligt att fokusera mitt i det organiserade kaoset i en digital nomads livsstil över tidszoner.
Notions bästa funktioner
- Wikis: Kuratera, dela och synkronisera dokument och processer på ett enkelt sätt.
- Projekt: Visa projekt som checklistor, tidslinjer eller uppgiftskalendrar för att arbeta snabbare.
- Notion AI: Använd Notions AI-assistent för att skriva bättre på kortare tid.
Begränsningar i Notion
- Nya användare kan tycka att det är svårt att utnyttja dess fulla potential.
- Begränsade textredigeringsfunktioner
Notion-priser
- Gratis
- Plus: 8 $/månad/användare
- Företag: 15 $/månad/användare
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Notion
- G2: 4,7/5 (över 5000 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 2000 recensioner)
8. Monday.com
Om du vill organisera ditt teams uppgifter, processer och arbetsflöden på en enda plattform, kolla in Monday.com. Det är ett produktivitets- och samarbetsverktyg som hjälper team att sätta upp och anpassa sig efter gemensamma mål och följa upp sina framsteg.
Det som utmärker Monday.com är dess mycket visuella gränssnitt. Det är utmärkt för att hantera grundläggande uppgifter och relativt mindre projekt. Men när projektets komplexitet ökar blir det svårt att hålla reda på alla deluppgifter.
Monday.com bästa funktioner
- Automatisering: Välj bland över 200 färdiga automatiseringsrecept för att öka takten i dina arbetsflöden.
- Anpassade arbetsflöden: Skapa kodfria arbetsflöden för alla delar av din verksamhet
- Projektgodkännanden: Hantera godkännanden asynkront och prioritera bättre
Monday.com begränsningar
- Begränsad möjlighet att anpassa rapporter
- Mobilappen kan ibland vara långsam.
Priser för Monday.com
- Gratis för upp till 2 användare
- Grundläggande: 10 $/månad/användare
- Standard: 12 $/månad/användare
- Pro: 20 $/månad/användare
- Företag: Anpassad prissättning
Monday.com betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9800 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4500 recensioner)
9. Wrike
Wrike kombinerar flexibilitet och organisation så att digitala nomader kan fokusera på arbetet istället för att ständigt behöva konfigurera om system.
Det är ett projektlednings- och samarbetsverktyg som ger en unik vy med tre fönster över allt ditt arbete på dess instrumentpanel.
Den första rutan sammanställer alla dina projekt och team för resurshantering, den andra erbjuder möjligheten att skapa och tilldela nya uppgifter, och den tredje är för hantering av befintliga uppgifter och deluppgifter.
Anpassningsbara arbetsflöden, GANTT-diagram och tidslinjer ger översikt över komplexa projekt med distansarbetande team. Integrationer gör det möjligt att importera uppgifter från andra verktyg. Dashboards och rapportering ger en överskådlig bild av projektet.
Men detta verktyg är uttryckligen utvecklat för företagskunder. Mindre team stöter därför ofta på navigationsproblem.
Wrikes bästa funktioner
- Automatisering: Välj bland över 200 färdiga automatiseringsrecept för att öka takten i dina arbetsflöden.
- Korrekturläsning och godkännande: Eliminera flera granskningsmöten och fram och tillbaka med feedback med automatiserade godkännandeförfrågningar.
- Anpassningsbara mallar: Ge dina projekt en flygande start med Wrikes inbyggda mallar.
Wrike-begränsningar
- Navigeringen är kanske inte så intuitiv för nya användare.
- Erbjuder inte färdiga integrationer med andra arbetsverktyg.
Wrike-priser
- Gratis
- Team: 9,8 $/månad/användare
- Företag: 24,8 $/månad/användare
- Enterprise (för stora team): Anpassad prissättning
- Pinnacle (för team med komplexa arbetsbehov): Anpassad prissättning
Wrike-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 3500 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 2500 recensioner)
10. nTask
nTask erbjuder robust funktionalitet utan den krångliga inlärningskurvan som vissa andra digitala nomadverktyg har.
Ett verktyg för uppgifts- och problemhantering för frilansare i distansarbetande team. nTask hjälper dig att hålla koll på kritiska problem som behöver åtgärdas och spåras i realtid.
Användarna uppskattar nTasks enkla gränssnitt och möjligheten att skapa obegränsat antal arbetsytor.
nTasks bästa funktioner
- Kanban-tavla: Rensa upp i ditt arbete genom att organisera uppgifter på en Kanban-tavla.
- Problemspårning: Spåra framstegen i lösningen av problem, ange allvarlighetsgrad och koppla dem till större uppgifter.
- Riskhantering: Identifiera och markera risknivåer för dina projekt, tilldela riskägare och skapa beredskapsplaner.
Begränsningar för nTask
- Otillräcklig, långsam kundsupport
- Olämpligt för stora organisationer
nTask-prissättning
- Gratis i 7 dagar
- Premium: 3 $/månad
- Företag: 8 $/månad
- Företag: Anpassad prissättning
nTask-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)
Kryssa genom ditt distansarbetsliv med ClickUp
Det digitala nomadlivet har både fördelar och nackdelar. Alla dagar börjar kanske inte med att du smuttar på piña coladas under ett parasoll medan du fakturerar stora kunder. Men med rätt verktyg för distansarbete i din arsenal kan du forma den verklighet du drömmer om.
Osäker på vilket verktyg du ska börja med? Prova ClickUps allt-i-ett-arbetsplattform. Den hjälper dig att hålla dig skärpt och effektiv även när du arbetar på distans. Låt ClickUp ta hand om alla vardagliga projektledningsuppgifter som spårning och rapportering så att du kan fokusera din kreativa energi på meningsfullt arbete.
Registrera dig GRATIS för att själv uppleva fördelarna med ClickUp.