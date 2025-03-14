De 10 bästa programvarorna för livsplanering för att uppnå dina mål 2025

Känner du dig överväldigad av alla uppgifter och att du inte gör några framsteg mot dina mål? Du är inte ensam om det. ⛵

Att hantera dagliga ansvarsuppgifter och samtidigt hålla koll på dina mål kan vara svårt utan rätt verktyg. Därför har vi sammanställt en lista över de 10 bästa programvarorna för livsplanering som hjälper dig att få grepp om dina mål, hålla fokus och öka din produktivitet.

Oavsett om du är en student som strävar efter högsta betyg, en yrkesverksam som siktar på toppen av karriärstegen eller bara någon som försöker balansera sitt liv, har vi ett verktyg för dig.

Låt oss ta en titt på dem och hitta den som passar dig bäst.

Vad är livsplaneringsprogramvara?

Programvaran för livsplanering är en digital vägkarta för din långsiktiga vision eller ditt drömliv.

Med andra ord hjälper den dig att omvandla din livssyn till mål, dela upp dem i små steg, sätta deadlines och följa upp framstegen – i princip som en projektledningsapp för ditt privatliv.

Håll koll på dina dagliga uppgifter med ClickUp Daily Planner Template.

När du har en plats där du kan hantera dina mål och uppgifter kan du frigöra mentalt utrymme, fatta bättre beslut och fokusera på att slutföra uppgifter som leder till ett meningsfullt liv.

Vad ska du leta efter i en programvara för livsplanering?

När du väljer programvara för livsplanering är det viktigt att ta hänsyn till vissa viktiga funktioner för att säkerställa att den uppfyller dina behov. Här är några områden att titta efter:

Användarvänligt gränssnitt: Du vill inte spendera timmar på att lista ut hur programvaran fungerar. Den ska göra det superenkelt Du vill inte spendera timmar på att lista ut hur programvaran fungerar. Den ska göra det superenkelt att sätta upp mål och följa upp dem.

Anpassning: Du bör kunna anpassa kategorier, ställa in påminnelser och justera vyer efter dina önskemål utan alla verktyg och att göra-listor för alla dina uppgifter.

Uppgiftshantering : Leta efter funktioner som att skapa att göra-listor, sätta deadlines och Leta efter funktioner som att skapa att göra-listor, sätta deadlines och prioritera uppgifter för att hålla ordning och fokus.

Integrationer: Kontrollera om de bästa livsplaneringsapparna kan integreras med andra verktyg du använder, såsom digitala kalendrar, schemaläggare och molnlagring.

Meddelanden : Appen bör påminna dig om kommande deadlines så att du kan hålla koll på ditt schema ?️

Mobil tillgänglighet: Välj programvara som låter dig komma åt dina mål och uppgiftslistor på din dator, surfplatta eller smartphone.

De 10 bästa programvarorna för livsplanering att använda

Här är de 10 bästa verktygen för livsplanering som är värda din tid. Var och en har unika funktioner för att sätta mål, planera uppgifter och organisera din dagliga schemaläggning. Låt oss utforska dem i detalj.

Kom igång gratis Visualisera din livsplan och säkerställ transparens med hjälp av ClickUps kalendervy.

ClickUp är en högt rankad produktivitetsapp för att organisera ditt liv, så att du kan göra framsteg i din professionella och personliga utveckling.

Använd ClickUp Goals för att sätta upp mätbara och spårbara mål. Dela sedan upp dem i handlingsplaner med ClickUp Tasks, där du kan prioritera uppgifter och deluppgifter och sätta deadlines. Denna stegvisa process gör det enkelt att komma igång med att arbeta mot dina mål samtidigt som du fokuserar på det som är viktigt.

Tack vare ClickUps anpassningsbara fält och vyer (som tabell, Kanban och kalender) kan du anpassa programmet efter dina behov – oavsett om du vill hålla koll på din ekonomi, din träning eller nya färdigheter.

Vill du inte börja från scratch? Välj bland över 120 mallar för livsplanering som hjälper dig att komma igång. Med ClickUp Life Plan Template kan du till exempel kartlägga och visualisera din plan.

Hämta gratis mall Skapa mål, sätt deadlines och följ enkelt upp framstegen med ClickUp Life Plan Template.

Om du arbetar mot mål tillsammans med vänner, familj eller teammedlemmar, så har ClickUp allt du behöver. Dela dina mål och uppgifter och kolla hur det går för alla. Det är ett roligt sätt att hålla motivationen uppe och se till att alla är på tårna! ?

ClickUps bästa funktioner

Öppna ClickUp på webben, datorn och mobila enheter.

Synkronisera dagliga uppgifter med Outlook, Apple och Google Kalender för att se allt på ett ställe.

Ställ in återkommande uppgifter och påminnelser för att hålla koll på dina vanor i realtid.

Skapa anpassade instrumentpaneler för att visuellt följa upp slutförda uppgifter och måluppfyllelse.

Skriv ner dina tankar, känslor och idéer i ClickUp Docs.

Begränsningar i ClickUp

Det kan kännas överväldigande i början på grund av de omfattande anpassningsmöjligheterna.

Vissa webb- och datorfunktioner finns inte i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 $/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Notion

via Notion

Notion är en annan produktivitetsapp som hjälper dig att organisera ditt privatliv och arbetsliv. Skapa sidor och databaser för dina mål, uppgifter, vanor och anteckningar. Du kan utforma dessa sidor med banners, emojis, bilder och videor som passar din stil.

Notion har ett rent och minimalistiskt gränssnitt, men det kan ta lite tid att navigera och anpassa det efter dina behov. Men om du är öppen för att lära dig det finns det massor av resurser som hjälper dig att komma igång.

Notions bästa funktioner

Få tillgång till över 5 000 gratis mallar för att hantera din personliga hälsa och välbefinnande, karriär, ekonomi och produktivitet.

Organisera uppgifter med 20 anpassningsbara fält, inklusive text, status och datum.

Formatera text med rubriker, länkar, markeringar, citat och mer

Ställ in påminnelser i appen och via e-post för att slutföra uppgifter.

Begränsningar i Notion

Har begränsade vyer för att spåra mål och slutförda uppgifter

Blir långsam när man arbetar med långa sidor

Priser för Notion

Gratis

Plus: 10 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (4 837 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1 946 recensioner)

3. Goalscape

via Goalscape

Goalscape är ett visuellt målhanteringsverktyg som lägger ut dina mål på en radiell karta (även kallad goalscape). Det stora målet ligger i mitten, omgivet av delmål och uppgifter.

Du kan se vad som är viktigt med ett ögonkast. Större sektorer betyder submål och uppgifter med högre prioritet, och skuggningen visar hur mycket framsteg du har gjort. Med Goalscape är det mycket lättare att hålla fokus på viktiga uppgifter. ?

Goalscapes bästa funktioner

Skapa flera målsättningar för olika mål

Lägg till anteckningar med text, länkar, bilder, videor och tabeller.

Markera specifika målområden efter datum, framsteg, ansvarig person och taggar.

Exportera målsättningar som PNG-, CSV-, XLSX- och DOCX-filer.

Begränsningar i Goalscape

Att lägga till många sektorer gör det svårt att identifiera mål och uppgifter.

Ingen gratisplan, men erbjuder en 14-dagars provperiod.

Ingen mobilapp

Priser för Goalscape

Pro : 9,90 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Goalscape

G2: 5,0/5 (1+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (10+ recensioner)

4. Remente

via Remente

Remente är en app för personlig utveckling som hjälper dig att följa upp dina mål samtidigt som du håller koll på din mentala hälsa. Kom igång med fördesignade målplaner eller skapa dina egna, och dela upp målen i uppgifter med deadlines och påminnelser.

Använd humördagboken i Remente för att följa dina dagliga känslor och förklara hur du mår. Detta är mycket användbart för att få insikt i dina humörmönster och hantera ditt mentala välbefinnande. ?‍♂️

Rementes bästa funktioner

Spåra framgångar inom åtta områden i ditt liv, inklusive relationer, hälsa, karriär och ekonomi på ett livshjul.

Titta på dagliga videor från en livscoach om självomsorg och mental hälsa.

Få tillgång till över 100 expertreferenser om produktivitet, målsättning, mindfulness och mycket mer.

Schemalägg engångs- eller återkommande påminnelser för att slutföra uppgifter i ditt arbetsflöde.

Remente begränsningar

Ingen gratisplan, och den sju dagar långa provperioden kräver kreditkortsuppgifter.

Kan inte ställa in återkommande uppgifter

Remente-priser

Från 4,99 $/månad

Remente-betyg och recensioner

G2 : 5/5 (1 recension)

Capterra: N/A

5. Livsmål

via Google Play Store

Life Goals är en app för målplanering och affirmationer som hjälper dig att dokumentera och manifestera din livssyn och dina mål. Den har fyra huvudsektioner:

Livsmål: Skriv en sammanfattning av ditt syfte, din vision och dina långsiktiga mål.

Livsmål: Sätt upp mål med en bild, beskrivning och förfallodatum

Dagbok: Skriv ner dina tankar och idéer

Affirmation: En lista med affirmationer för att locka fram framgång, med möjlighet att spela in dem med din egen röst.

Appen har också en instrumentpanel för att spåra dina mål – placera dem bara under Pågående eller Slutförda.

De bästa funktionerna i Life Goals

Organisera affirmationer i kategorier som överflöd, tacksamhet och självförtroende.

Schemalägg påminnelser för att recitera eller lyssna på affirmationer

Automatisk uppspelning av affirmationer med anpassningsbara intervall

Spela bakgrundsmusik medan du läser affirmationer ?

Begränsningar för livsmål

Endast tillgänglig på Android-enheter.

Har annonser i appen i gratisversionen.

Priser för livsmål

Gratis

Betala en engångsavgift på 1,99 dollar för att ta bort annonser.

Betyg och recensioner av livsmål

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Framgångsguide

via Success Wizard

Success Wizard hjälper dig att sätta upp och följa SMART-mål för att nå dina stora drömmar i livet. Börja med en realitetskontroll för att identifiera de utmaningar du står inför och få klarhet i dina mål.

Dela upp dessa mål i delmål, aktiviteter, vanor och rutiner. Använd tidsplaneringsfunktionerna för att hålla ordning – dela upp dagen i tidsblock och spåra hur lång tid du lägger på olika aktiviteter. När du slutför uppgifter kan du visualisera dina framsteg och fira delmål. ?

Success Wizards bästa funktioner

Spåra känslor med humörmätaren

Anslut till dina Google- och Apple-kalendrar

Spåra tid som spenderas på aktiviteter och visualisera en sammanfattning med ringdiagram.

Börja och avsluta din dag med att skriva ner idéer, intentioner, prestationer och lärdomar i en dagbok.

Begränsningar för Success Wizard

Gratisversionen är begränsad till att spåra tre mål, tre rutiner och 50 aktiviteter.

Det tar ett tag att lära sig alla funktioner.

Priser för Success Wizard

Gratis

4,99 dollar per månad

Success Wizard-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Klart

via Done

Done är en vanetracker för att bygga upp goda vanor och bli av med dåliga. Spåra vanor varje dag, vecka, månad eller år.

Till skillnad från de flesta vanor-trackers kan du välja specifika dagar för dina vanor och hur många gånger om dagen du vill utföra dem. Detta hjälper dig att skapa ett vaneschema som passar perfekt för din livsstil.

Och oroa dig inte för att glömma bort något – schemalägg flera påminnelser så att du håller dig på rätt spår.

Done bästa funktioner

Anslut till Apple HealthKit för att automatiskt logga hälsovanor som stegantal, träningsminuter och sömntimmar.

Spåra vanor i kalendervyn så att du aldrig bryter kedjan.

Visualisera hur ofta du fullföljer dina vanor i ett stapeldiagram och exportera till ett CSV-kalkylblad.

Reflektera och skriv dagbok om dina vanor

Gjorda begränsningar

Endast tillgängligt på iOS-enheter.

Med gratisversionen kan du bara spåra tre vanor.

Färdig prissättning

Gratis

59,99 dollar per år

Gjorda betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Livsplanerare

via Life Planner

Life Planner är en allt-i-ett-app för att spåra uppgifter, vanor, personlig ekonomi och dagboksanteckningar. Kategorisera uppgifter, lägg till anteckningar och sätt deadlines för att hålla ordning och reda.

Du kan också markera uppgifter som viktiga eller brådskande för att effektivt hantera prioriteringar. Ställ in påminnelser för uppgifter och starta timern när du är redo för att hålla fokus. ⏰

De bästa funktionerna i Life Planner

Har ett mörkt läge

Finns på över 270 språk, inklusive engelska, franska, nederländska, spanska och kinesiska.

Spåra och visualisera utgifter på ett ringdiagram

Lägg till text, foton och inspelningar i dina dagboksanteckningar

Begränsningar för Life Planner

Ingen gratisplan och kräver prenumeration efter sju dagar.

Vissa användare rapporterar om sporadiska buggar och krascher.

Uppgifter kan endast ställas in för att upprepas dagligen.

Priser för Life Planner

2,99 dollar per månad

Betyg och recensioner av Life Planner

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Artful Agenda

via Artful Agenda

Artful Agenda är en av de bästa dagliga planeringsapparna för att hantera mål och uppgifter. Den är riktigt cool eftersom den känns som en papperskalender men fungerar som en digital. Anpassa den med söta omslag, handskrivningsliknande typsnitt, färgkodade uppgifter, klistermärken och emojis.

Växla mellan dagliga, veckovisa och månatliga vyer för att se ditt schema precis som du vill ha det. I den dagliga vyn kan du lista prioriterade uppgifter, planera din dag i tidsintervaller, skriva anteckningar och till och med hålla koll på din vattenkonsumtion.

Artful Agendas bästa funktioner

Planera måltiderna i veckovyn

Synkronisera med dina kalendrar i Google, Outlook och iCal.

Håll inspirationen uppe med motiverande citat i alla vyer.

Använd snooze-funktionen för att flytta oavslutade uppgifter till framtida datum.

Begränsningar i Artful Agenda

Ingen gratisplan, endast två veckors gratis provperiod.

Begränsat antal gratis omslag och klistermärken, och premiumvarianterna kostar extra.

Få typsnitt att välja mellan, utan möjlighet att ladda upp egna typsnitt eller konvertera handskrift till typsnitt.

Priser för Artful Agenda

34,99 dollar per år

Artful Agenda – betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Habitica

via Habitica

Habitica är en produktivitetsapp som gör det roligt att spåra vanor. Skapa en RPG-karaktär som utvecklas, går upp i nivå och tjänar guld när du fullföljer vanor, dagliga rutiner och att göra-listor (eller uppgifter). Ju svårare uppgiften är, desto mer guld tjänar du.

Använd ditt guld för att köpa utrustning till din karaktär eller låsa upp anpassade belöningar. Det kan vara vad du vill, till exempel specialgodis, extra fritid eller en filmkväll. ?

För spelare som älskar att samla föremål och låsa upp högre prestationer är Habitica en utmärkt motivator för att förbli produktiv även när du är uttråkad.

Habiticas bästa funktioner

Anpassa RPG-avatarer med önskad kroppstyp, hudton, frisyr och andra tillval.

Lägg till checklistor och anteckningar till dina uppgifter, ange svårighetsgrad och justera upprepningsfrekvensen.

Delta i grupper och utmaningar för att hålla dig ansvarig gentemot andra användare.

Du kan komma åt Habitica via webbappen, Android- och iOS-enheter.

Habiticas begränsningar

Det kan vara komplicerat för nya användare att komma igång.

Det pixelerade retrotemat kanske inte tilltalar alla.

Det är lätt att bli beroende av spelelement och fuska för att få belöningar.

Priser för Habitica

Gratis

4,99 dollar per månad

Habitica-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (2 recensioner)

Capterra: N/A

Ta kontroll över ditt liv och uppnå dina mål

Att välja en bra app för livsplanering gör det mycket enklare att sätta upp mål, hantera uppgifter och planera vardagen. Det gäller att hitta den app som passar just din livsstil och dina behov. Tänk därför på vilka funktioner som är viktigast för dig när du utvärderar de olika alternativen ovan.

Och om du letar efter den där appen som kan göra allt, är ClickUp verktyget för jobbet. Från att sätta mål och planera uppgifter till att skapa visuella instrumentpaneler och spåra framsteg, har den allt under ett tak. Dessutom kan du enkelt ansluta den till appar du redan använder, som Gmail, Trello, Evernote, Slack och Microsoft Teams.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto för att sätta upp dina långsiktiga och kortsiktiga mål och se dem bli verklighet. ?