10 gratis mallar för dagliga planerare i Word, Excel och ClickUp

Kontrollerar du din dag, eller är det tvärtom?

Det finns kanske aldrig tillräckligt med timmar på en dag för att hinna med allt du vill göra, och dålig uppgiftsplanering gör det bara värre. Visst, att inte hämta din kemtvätt i tid är kanske inte så farligt, men att missa ett viktigt möte kan vara det!

Om du har ett kaotiskt schema är det viktigt att bli din egen tidens herre, inte dess fånge. Det är där dagliga planerare och mallar för dagliga planerare kommer in och räddar dagen, bokstavligen!

Med dessa mallar kan du planera ditt schema noggrant, vilket gör att du kan reglera dig själv när du stöts på distraktioner och maximera din produktivitet. I den här artikeln presenterar vi de 10 bästa mallarna för dagliga planerare som främjar smart prioritering och fokuserade insatser. ⌛

Vad är en gratis mall för dagliga planerare?

Dagliga planerare har många namn – personlig organiserare, schemaläggare eller till och med dagbok. Traditionellt sett är det en liten bok eller en pärm. Även om fysiska och utskrivbara dagliga planerare är estetiskt tilltalande, hjälper de dig inte direkt att brainstorma och skapa ett effektivt schema.

Om du vill planera din dag med tydligare mål kan en digital mall för dagliga planerare vara till hjälp!

Dra enkelt uppgifter i kalendervyn för att redigera förfallodatum, skapa nya uppgifter eller ta bort dem i ClickUp.

Mallen har rätt ramverk för att utforma ett aktivitetsfyllt dagligt schema. Istället för att planera från grunden fyller du i mallens färdiga struktur. Detta minskar planeringstiden och eliminerar överväldigande känslan och stressen med att organisera spridda dagar.

Ur ett affärsperspektiv är mallen särskilt användbar för teamledning. Den hjälper till att organisera projektuppgifter efter prioriteringar och deadlines, så att arbetsbelastningen blir hanterbar för alla.

Vad kännetecknar en bra mall för dagliga planerare?

Vilken typ av mall för dagliga planerare du behöver beror på om du vill använda den för personliga eller affärsmässiga ändamål. Det finns dock några viktiga egenskaper som kännetecknar bra dagliga planerare, till exempel:

Anpassningsbarhet : Den ska kunna stödja schemaläggning för olika ändamål, så att du kan lägga till eller ta bort element, prioritera uppgifter och lägga till deluppgifter.

Tydlig struktur : Undvik röriga mallar. Kvalitetsalternativ har ett välorganiserat, lättförståeligt format med utrymme för att lägga till detaljer för varje uppgift.

Stöd för samarbete : Dagliga planerare för stora team (eller familjer) bör stödja samarbete med funktioner som redigering i realtid, delning av uppgifter och statusuppdateringar.

Färgkodningsalternativ : Färgkodning har : Färgkodning har visat sig förbättra produktiviteten. Mallen bör göra det möjligt för dig att visualisera hur brådskande olika uppgifter är (och göra dem roliga att titta på!) genom att tilldela färger.

Spårbarhet: Det ska hjälpa dig att spåra uppgifternas framsteg under dagen och stödja produktivitetsbaserade beslut med rapporter och analyser.

10 mallar för dagliga planerare att använda

Vi har tittat på dussintals alternativ och valt ut de 10 bästa mallarna för dagliga planerare från ClickUp, Word och Excel som har perfekt balans mellan funktionalitet och visuell attraktionskraft. Låt oss dyka rätt in!

1. ClickUp-mall för dagplanering

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för dagplanering

Förbättrad tidsplanering, minskad stress och ökad produktivitet – låter det inte som en dröm? Förverkliga den med ClickUps mall för dagliga planerare!

Denna lättanvända mall låter dig organisera uppgifter som Personliga, Arbete eller Mål. Den ger också en tydlig översikt genom flera olika layouter.

Som standard är mallens uppgiftslista uppdelad i två sektioner:

Vanor: För återkommande aktiviteter som att gå till gymmet, skriva rapporter, betala räkningar eller göra yoga. Personliga uppgifter: För engångsuppgifter som läkarbesök eller kundmöten.

Ange förfallodatum, prioritera uppgifter, använd statusar och lägg till kolumner för att anpassa utrymmet. Avsnittet Habit Tracker har en streak counter som hjälper dig att hålla koll och ger dig en känsla av att ha uppnått något när du når dina mål.

Du kan ytterligare anpassa din att göra-lista med anpassade fält, som möjliggör kategorisering baserat på taggar som relationer, arbete, personlig utveckling, hälsa eller något annat som är viktigt för dig. Den inbyggda färgkodningen hjälper dig att snabbt se vilka kategorier som är prioriterade.

Håll koll på din dag med ClickUp Views – kontrollera dina framsteg på en kortliknande Kanban-tavla eller en kalender och få en realistisk bild av hur din genomförbara schema bör se ut.

2. ClickUp-mall för daglig loggbok

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för daglig loggbok

Vilka uppgifter och aktiviteter tar upp en betydande del av din tid och energi under en dag? Om du är nyfiken kan du prova ClickUp Daily Log Template. Den är banbrytande i snabbrörliga branscher – som byggbranschen eller agil mjukvaruutveckling – där det är viktigt att hålla koll på den dagliga utvecklingen.

Använd mallen för att:

Skapa en logg från grunden (vi rekommenderar att du lägger till kolumner för datum, uppgifter, anteckningar och tid). Använd anpassade fält för att kategorisera uppgifter och deluppgifter. Sätt prioriteringar Granska framstegen (helst varje dag) för att identifiera produktivitetsflaskhalsar.

Du kan också skapa loggar för hela teamet, lägga till ansvariga direkt till uppgifterna, markera slutförda uppgifter och hålla medarbetarna ansvariga om deadlines inte hålls. För projektledare förenklar mallen den dagliga loggspårningen tack vare verktyg som taggfilter, uppgiftsautomatiseringar och ClickUp AI.

För att öka teamets produktivitet kan du ansluta ClickUp till Toggl , en populär plattform för tidrapportering. Integrationen gör det möjligt att spåra den tid som läggs på specifika uppgifter, få insikt i ineffektiva processer och skapa mer exakta dagliga loggar.

3. ClickUp-mall för daglig timplanering

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för daglig timplanering

Behöver du mer än bara vanliga dagliga uppgiftslistor? Ta det ett steg längre och planera per timme med ClickUps mall för daglig timplanering. ⌚

Denna mall är indelad i sektioner som visar tidsluckor för uppgifter i ett enda fönster. Den är idealisk för operativ teamledning, eftersom den gör det möjligt för chefer att anpassa projektplaner efter medarbetarnas tillgänglighet.

Utnyttja mallens fantastiska vyer – Dagligt schema, Dagligt arbetsflöde, Frånvaro och Tavla – för att hålla koll på teamets uppgifter och timvisa deadlines. Tack vare mallens dra-och-släpp-funktion kan du enkelt flytta runt uppgifter.

Använd Daglig schemavyn för att visa uppgifter som kort i en kalender. Kontrollera aktivitetsdetaljer genom att klicka på ett kort.

I Daily Workflow View listas uppgifter grupperade efter förfallodatum. Anpassa layouten genom att sortera efter anpassade fält som ansvariga, chefer, tidsuppskattningar och kommentarer.

Absences View är en Kanban-tavla som visar uppgifter som inte hanteras på grund av frånvarande medarbetare. Uppgifterna grupperas utifrån orsaken till frånvaron, till exempel sjukdom eller akut ledighet, vilket ger dig mer information för att omfördela resurser.

Board View, som också är en Kanban-layout, visar uppgifter efter deras status, till exempel Att göra eller Avslutad.

4. ClickUp-mall för daglig aktivitetsrapport för anställda

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för dagliga aktivitetsrapporter för anställda

Precis som det föregående alternativet låter ClickUp Employee Daily Activity Report Template dig hålla ett öga på dina anställdas dagliga bidrag.

Mallen är utformad för att identifiera produktivitetsbrister och fel i processgenomförandet. Den syftar också till att ersätta utmattande individuella uppgiftsmöten med varje teammedlem och skräddarsy personliga scheman som förhindrar utbrändhet. ✅

Som standard är layouten uppdelad i tre huvudsektioner för att visa arbetsbelastningen för en vecka.

Den första delen är Prestationer, där du listar avslutade aktiviteter. För varje aktivitet visas den tid som åtgått samt slutdatum.

Den andra delen, Pågående aktiviteter, fokuserar på uppgifter som är under arbete. Anställda kan lämna anteckningar på mallen för att informera sin chef om de behöver hjälp med vissa uppgifter.

Den tredje delen innehåller Kommande aktiviteter. Använd den för att övervaka framtida uppgifter i prioritetsordning och tilldela extra stöd där det behövs.

5. ClickUp-mall för projektplanering

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för projektplanering

Spänningen över att få ett nytt projekt kan avta när du börjar planera det in i minsta detalj.

Det gäller förstås bara om du inte använder ClickUp Project Planner Template!

Denna mall ger dig fullständig kontroll över alla aspekter av ditt arbetsflöde, från budgetplanering till förväntningshantering och uppföljning av framsteg. Använd den för att dokumentera projektets omfattning, definiera teamets ansvarsområden, fördela resurser och planera tidslinjer för slutförande.

Mallen har flera vyer som låter dig analysera projektet ur olika perspektiv. Till exempel listar projektaktivitetsvyn projektövergripande uppgifter kategoriserade efter deras aktuella status. Anpassa listan med förfallodatum, varaktighet, ansvariga, arbetsinsats och risk för att stödja välgrundade beslut.

Andra praktiska vyer inkluderar:

Budget Tracker View : För att ställa in och spåra budgetar för varje uppgift

Projektpanelvy : För att gruppera uppgifter baserat på deras svårighetsgrad

Schema-vy : För att visa uppgifter som är schemalagda för framtida perioder i ett kalenderformat.

Resplan: För att bedöma tidsplaner för olika projektaktiviteter och identifiera : För att bedöma tidsplaner för olika projektaktiviteter och identifiera uppgiftsberoenden.

Lägg till prioritetsmärken till uppgifter och identifiera risker för att uppgifterna inte blir klara i tid. Detta gör det enkelt att kommunicera förändringar till intressenter eller uppdatera leveransplaner – du har alltid kontrollen!

6. ClickUp-mall för semesterplanering

https://clickup.com/templates/holiday-planner-t-234026071 ClickUp-mall för semesterplanering

Att samordna anställdas semester förbättrar transparensen på arbetsplatsen och håller teamets leveranser samordnade utan den där hemska stressen i sista minuten. Men låt oss vara ärliga, själva sysslan är ett enormt besvär.

I så fall är ClickUp Holiday Planner Template ditt ess i rockärmen!

Planeringsverktyget har ett enkelt format – börja med att be dina teammedlemmar fylla i formuläret för semesteransökan (ingår i mallen). Formuläret samlar in information som semesterkategori, avdelning, semestertyp (betald eller obetald), månad och varaktighet.

Denna information visas i Semestervy, som hjälper chefen att godkänna eller avslå kommande semestrar och semesteransökningar och kategorisera dem efter status.

Kalendervyn visar samma information, men i en kalender för bättre tidshantering. Använd den för att få värdefull insikt i tidslinjer och upptäck överlappande frånvaro, beroendevarningar och schemakonflikter.

Ditt redovisningsteam kommer att älska Semesterledighetsvyn! Den sorterar semesteransökningar i betalda och obetalda och märker dem sedan enligt deras status – Ny ansökan, Granskas, Avvisad, Avbokad och Godkänd.

Planerar du en teambuilding-resa? Då har du tur! Den här mallen kan också hjälpa dig att planera personalresor genom att sammanfatta logistik som flyg och hotell. Den blir din centrala plats för att lagra information om pass, biljetter och bokningar.

7. ClickUp-mall för dagliga anteckningar

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för dagliga anteckningar

Vi har alla varit där, hamnat i knipa efter att ha glömt en brådskande uppgift. Eller glömt bort en fantastisk idé efter att ha missat att skriva ner den.

Hoppa in på ClickUp Daily Notes Template för att lämna dessa obehagliga scenarier i det förflutna!

Denna mall för dagliga planerare är mer än en digital anteckningsbok för att skriva ner dina tankar. Det är ett robust verktyg för att kategorisera dina anteckningar, att göra-listor , idéer och allt däremellan. Varje detalj du lägger till är centraliserad och lättillgänglig.

Börja med att fylla i formuläret för dagliga anteckningar som medföljer mallen. Ange typ av inlägg för att lägga in ditt innehåll. Du kan också lägga till förklarande kommentarer till varje inlägg för att hålla koll på ditt dagliga schema.

Inläggen översätts till två vyer: Anteckningar och Tavla. Den förstnämnda grupperar dina anteckningar i listor baserat på typ, medan den senare omvandlar dem till kort och kategoriserar dem efter slutförandestatus.

Det är värt att notera (ordvits avsedd) att mallen är 100 % anpassningsbar – ta bort, redigera och lägg till nya fält eller försköna dina anteckningar med bilagor som foton, diagram eller grafer.

Ett annat genomtänkt inslag i denna mall är dess avslappnande design och lugna färgteman, som kan hålla din stressnivå under kontroll under särskilt hektiska dagar när du försöker hålla reda på alla dina dagliga uppgifter.

8. Excel-mall för dagplanering från Vertex42

Använd denna Excel-mall för att hålla koll på dina uppgifter, planer och aktiviteter.

Vill du ha en enkel, utskrivbar mall för dagliga planerare i kalkylbladsformat? Excel-mallen för dagliga planerare från Vertex42 kan vara precis vad du behöver för att fungera som din egen personliga planerare.

Dagplaneringen täcker två dagars planering åt gången och har ganska detaljerade avsnitt, med en liten kalender högst upp. Huvuddelen består av följande tre kolumner:

Kom ihåg: Använd den för att lägga till årsdagar, prioriteringar, listor över personer att ringa och förväntade utgifter. Möten: Denna kolumn handlar om att detaljplanera din dag timme för timme. Tidsintervallen är uppdelade i 15-minutersintervall för att underlätta schemaläggningen av dagliga uppgifter. Anteckningar: Skriv ner allt som du inte litar på att du kommer ihåg.

Mallen innehåller också två extra blad – Evenemang och helgdagar. Använd dem för att hålla koll på födelsedagar, årsdagar, helgdagar och semestrar.

Det är inte särskilt komplicerat att använda mallen. Ladda ner den så får du en planeringskalender med standarddatumet 14 februari. Är det någon hemlig taktik för att håna singlar? Kanske. ♥️

Du behöver självklart inte hålla dig till alla hjärtans dag – klicka på datumfältet och uppdatera det på nolltid. Du kan fritt ändra standardteckensnitt, textstorlek och stil.

9. Word-mall för dagplanering från TemplateLab

Denna enkla Word-mall för dagliga planerare kan hjälpa dig att hålla koll på dina möten och ta anteckningar för att öka produktiviteten.

Alla har dåliga dagar ibland. Vi pratar om de där dystra perioderna när det är svårt att hålla motivationen uppe. Word-mallen för dagliga planerare från TemplateLab hjälper dig att ta dig igenom sådana dagar med sin enkla design.

Denna minimalistiska mall för dagliga planerare kan redigeras i Microsoft Word, men du kan också skriva ut den och fylla i den på gammaldags vis. ✏️

Som standard har mallen följande planeringssidor som hjälper dig att skapa en hälsosam schemaläggning:

Möten Brådskande Påminnelse Måltidslogg Jag är tacksam för Anteckningar

Behöver du inte vissa av dessa avsnitt? Ta bort dem! Vill du byta namn på ett eller två avsnitt? Det går bra! Dokumentets uppfriskande aquatoner kan främja avkoppling om du inte mår så bra.

Denna Word-mall för dagliga planerare innehåller tidsluckor för möten från kl. 05.00, med 30 minuters mellanrum.

10. Utskrivbar dagplanering med att göra-lista från On Planners

Använd den utskrivbara dagliga planerings- och att göra-listan från On Planners för att hålla koll på dina dagliga vanor, sätta prioriteringar och skapa att göra-listor.

Om du letar efter en snygg mall för dagliga planerare med gråtonade teman kommer du att gilla Printable Daily Planner To Do List från On Planners.

Mallen innehåller följande avsnitt:

De tre viktigaste prioriteringarna i din dagliga rutin Viktiga uppgifter och tider Andra saker att göra Vattenmätare Motion Anteckningar

Med två avsnitt som är dedikerade till hälsa – Vattenmätare och Träning – är denna mall ett fantastiskt val för dig som vill göra medvetna livsstilsförändringar och hålla dig fysiskt aktiv.

Du kan anpassa mallen innan du laddar ner den. Fyll i fälten Startdatum och Slutdatum för att skapa en personlig anteckningsbok. Bestäm den slutgiltiga layouten och avskärningspunkterna och skriv ut flera sidor åt gången!

Vill du undvika koldioxidavtrycket från utskrifter? Välj Digital istället för Utskrivbar på nedladdningssidan för att använda planeringskalendern på din iPad, reMarkable-surfplatta, Kindle Scribe, Onyx Boox eller Supernote.

Mallar för dagliga planerare: Din biljett till det noggranna landskapet

Ett mål utan en plan är bara en önskan – det är en kliché, men också sant. Om du inte lyckas hantera din tid kommer det att leda till skuldkänslor och dåligt självförtroende.

Dagliga planeringsmallar ger dina önskemål vingar, oavsett om du organiserar en familjesemester, hanterar ett nytt projekt eller skapar ett innehållskalender.

Lita på våra listade mallar som hjälper dig att eliminera distraktioner och arbeta snabbare mot dina mål. Det finns ingen plats för skuldkänslor när du börjar få utdelning för dina ansträngningar!