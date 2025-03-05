De 11 bästa gratis schemaläggarna för 2025 (gratis och betalda)

Klockan är 10 på förmiddagen och din dag har redan börjat kaotiskt. Med en berg av uppgifter och en kalender full av möten som avlöser varandra verkar det omöjligt att hålla sig till planen.

Ett pålitligt schemaläggningsverktyg kan förvandla denna dagliga pusseluppgift till en smidig process.

Även om marknaden översvämmas av premiumverktyg för schemaläggning behöver smart planering inte vara dyr. Vissa gratisalternativ är tillräckligt kraftfulla för att konkurrera med sina betalda motsvarigheter.

I det här blogginlägget utforskar vi 11 gratis schemaläggningsverktyg som utmärker sig genom sin enkelhet, anpassningsförmåga och praktiska funktioner (🍪 bonusmallar för scheman ingår). Låt oss sätta igång! 💪🏼

⏰ 60-sekunders sammanfattning ClickUp ( Bäst för att skapa anpassningsbara scheman och uppgiftshantering) Calendly (Bäst för automatiserad mötesplanering och kundmöten) Google Kalender (Bäst för samarbetsbaserad schemaläggning i team och integration med Google Workspace) Asana (Bäst för projektbaserad schemaläggning och teamkoordinering) HubSpot (Bäst för försäljningsdriven schemaläggning och hantering av kundresan) Canva (Bäst för visuell schemaläggning och innehållsplanering) ZoomShift (Bäst för hantering av anställdas arbetsskift och kontroll av arbetskraftskostnader) Google Sheets (Bäst för att skapa anpassade scheman och datadriven planering) Sling (Bäst för schemaläggning och teamkommunikation i småföretag) Homebase (Bäst för omfattande drift av småföretag) Doodle (Bäst för snabb samordning av möten baserat på konsensus)

Vad är ett schemaläggningsverktyg?

En schemaläggare är ett verktyg som är utformat för att förenkla processen att organisera uppgifter, evenemang eller lektionsscheman. Det gör det möjligt för individer och team att planera sin tid effektivt och se till att alla åtaganden får sin plats.

När du använder ett schemaläggningsverktyg för att skapa ett veckoschema tar du kontroll över din tid och minskar onödig stress. Allt finns samlat på ett ställe, vilket gör det lättare att fokusera och vara produktiv.

Fördelar med att använda ett schemaläggningsverktyg

Ett schemaläggningsverktyg erbjuder flera viktiga fördelar som hjälper dig att behärska projektledning. Dessa inkluderar:

Optimerad resursfördelning: Genom att strategiskt fördela tid och resurser till varje uppgift undviker du onödigt arbete och håller allt på rätt spår.

Konfliktfri schemaläggning: En tydlig översikt över uppgifter och möten hjälper till att förhindra överlappningar och minskar behovet av omläggningar i sista minuten.

Tidsbesparande funktioner: Med hjälp av dra-och-släpp-verktyg, påminnelser och automatisering minimeras planeringstiden och produktiviteten maximeras.

Noggranna register: Att föra en detaljerad logg över alla ändringar hjälper dig att följa framstegen och säkerställa efterlevnaden.

Effektiv kommunikation: Genom att dela Genom att dela projektplaner på håller du teamen samordnade och informerade, så att alla arbetar mot gemensamma mål utan förvirring.

Flexibla justeringar: Genom att snabbt kunna ändra planer kan du hantera oväntade förändringar utan att störa ditt arbetsflöde.

Organiserade strukturer: Genom att eliminera gissningar med tydlig planering kan du ta itu med uppgifterna med självförtroende och fokus.

💡 Proffstips: Lägg till korta pauser eller buffertid i ditt schema för att ladda batterierna och hantera oväntade förseningar på ett effektivt sätt.

Vad ska du leta efter i ett schemaläggningsverktyg?

Att välja rätt schemaläggningsverktyg beror på funktioner som gör din planering smidigare och effektivare. Leta efter verktyg som erbjuder:

Prioritering av uppgifter: Ett bra schemaläggningsverktyg hjälper dig att organisera uppgifter efter viktighet, så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Visuella kalendervyer: Tydliga, lättlästa layouter gör det enkelt att hålla koll på dina dagliga, veckovisa eller månatliga planer med ett ögonkast.

Automatiska påminnelser: Påminnelser ser till att du aldrig missar ett möte, en uppgift eller en deadline, vilket gör det lättare att hålla fokus och vara produktiv.

Samarbetsfunktioner: Delade kalendrar och schemaläggningsverktyg gör det enkelt för team att samordna sitt arbete, undvika Delade kalendrar och schemaläggningsverktyg gör det enkelt för team att samordna sitt arbete, undvika mötes er och förbättra kommunikationen.

Anpassningsbara mallar: Fördesignade scheman gör installationen snabb, medan justerbara alternativ gör att du kan skräddarsy planerna efter dina specifika behov.

De 11 bästa schemaläggarna

Det kan kännas överväldigande att hitta rätt schemaläggningsverktyg när det finns så många alternativ att välja mellan. Den goda nyheten är att du inte behöver testa dem alla själv.

Vi har samlat de bästa verktygen som gör schemaläggningen enkel, effektiv och anpassad efter dina behov. Låt oss utforska och hitta det perfekta verktyget för dig! 👇

1. ClickUp (bäst för att skapa anpassningsbara scheman och hantera uppgifter)

ClickUp är en app för allt som har med arbete att göra och erbjuder individer och team ett intuitivt sätt att söka, skapa och hantera scheman.

Dess mångsidiga funktioner tillgodoser olika behov, från planering av dagliga rutiner till hantering av storskaliga samarbetsprojekt, vilket gör det till ett självklart val för alla som söker en gratis och anpassningsbar schemaläggningslösning.

ClickUp Calendar

Kom igång med ClickUp Calendar Visualisera och justera din dagliga, veckovisa eller månatliga schemaläggning med ClickUp Calendar.

ClickUps kalender integrerar dina uppgifter och scheman på ett smidigt sätt och ger dig en samlad bild av din dag. Genom att ansluta din befintliga kalender kan du utnyttja funktioner som stöd för flera tidszoner och automatisk tidsblockering för prioriterade uppgifter, allt inom samma plattform.

Denna integration underlättar effektiv schemaläggning och säkerställer samordning mellan möten, teamets scheman och slutförda uppgifter.

En student som har flera uppgiftsdeadlines kan till exempel skapa en ClickUp-uppgift för varje uppgift på , ange förfallodatum och dra dessa uppgifter över kalendern för att justera prioriteringar när arbetsbelastningen förändras.

På samma sätt kan ett litet team som planerar en produktlansering använda kalendern för att planera deadlines, lägga till milstolpar och se till att mötena stämmer överens med viktiga datum. Med hjälp av AI-drivna schemaläggningsinsikter kan denna smarta funktion till och med föreslå uppgifter och möten baserat på dina prioriteringar och din backlog.

Möten blir mer effektiva tack vare ClickUps integrerade verktyg. En professor som håller återkommande studiegrupper kan till exempel använda ClickUp Meetings för att planera veckosessioner.

ClickUp AI Notetaker och ClickUp Brain

Få automatiska mötesreferat eller sammanfattningar med ClickUp AI Notetaker

Fastnar du i anteckningar mitt i ett fullspäckat schema? Lägg till ClickUps AI Notetaker till mötena för att fånga sammanfattningar, åtgärdspunkter och viktiga detaljer i snyggt strukturerade, privata ClickUp Docs. Dessutom hjälper ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten, dig att omvandla dessa åtgärdspunkter till uppgifter via ClickUp Tasks, komplett med ansvariga, förfallodatum och beroenden. Inga fler hektiska uppföljningar av möten, bara smidig genomförande.

Få sökbara transkriptioner med den kraftfulla kombinationen av ClickUp AI Notetaker och ClickUp Brain.

En frilansskribent som hanterar flera kunder kan till exempel använda uppgiftslistor för att dela upp projekt i mindre steg, såsom research, utkast och redigering. Detta säkerställer tydliga deadlines, organiserade arbetsflöden och enkel uppföljning av framsteg.

ClickUp-kalenderintegration

Prova ClickUp Calendar Integration för att synkronisera din kalender och dina personliga åtaganden.

Med ClickUp Calendar Integration kan du synkronisera scheman mellan din dator, Google Kalender, Outlook eller iCloud, så att du aldrig missar ett viktigt möte eller en deadline.

En yrkesverksam person kan synkronisera sina uppgifter med Google Kalender för att få påminnelser om kundpresentationer och samtidigt hålla koll på personliga åtaganden som läkarbesök – allt i en och samma vy.

⚡️ Mallarkiv: ClickUp erbjuder massor av gratis mallar som hjälper dig att skapa scheman snabbt och effektivt. För individuell planering kan du med ClickUp Schedule Blocking Template avsätta särskilda tidsblock för fokuserade uppgifter, vilket garanterar maximal produktivitet. För team förenklar ClickUp Team Schedule Template samarbetsplaneringen genom att organisera ansvarsområden och deadlines i ett tydligt och strukturerat format.

ClickUps bästa funktioner

Visualisera uppgiftsstatus (t.ex. att göra, pågående, slutfört) direkt i din schemaläggning för att säkerställa att alla är samordnade.

Använd ClickUp Reminders för att schemalägga uppdateringar av uppgifter, projektdeadlines eller uppföljningar. Synkronisera dem mellan olika enheter och få aviseringar i ditt föredragna format, till exempel e-post eller mobilaviseringar.

Tilldela ClickUp-uppgiftsprioriteringar för att säkerställa att viktiga deadlines prioriteras framför mindre kritiska.

Dela din kalender med andra så att alla håller sig uppdaterade och kan göra justeringar i realtid.

Spåra tid som spenderas på uppgifter och möten direkt i din schemaläggning med ClickUp Time Tracking , vilket ger en tydligare bild av produktiviteten.

Lägg till ClickUp-anpassade fält till uppgifter, till exempel plats eller specifika instruktioner, för att bättre kunna spåra och organisera ditt schema med

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta lite tid att vänja sig vid det omfattande fönstret för uppgifter och möten.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

För att sätta ClickUps omfattande funktioner i perspektiv kan vi ta RevPartners som exempel. Organisationen minskade projektets leveranstid med 64 % med ClickUp genom att använda anpassningsbara arbetsflöden, automatiseringar och schemamallar för att förenkla hanteringen och uppnå bättre resultat.

💡 Proffstips: Ställ in en kalenderpåminnelse för om ett år med en "tidskapsel"-uppgift. Det kan vara en reflektion över vad du arbetar med idag eller något du vill återkomma till – använd det som ett sätt att koppla samman nuet med framtida mål.

Det är alltid viktigt att använda kalendrar för att slutföra uppgifter före deadlines. Med ClickUp är detta mycket enkelt eftersom dina deadlines visas i dina kalendrar tillsammans med uppgifterna, så det är superenkelt och snabbt att planera din dag/vecka.

2. Calendly (bäst för automatisk mötesplanering och kundmöten)

via Calendly

Calendly förenklar schemaläggningen genom att automatisera tillgänglighet och bokningsflöden, vilket eliminerar behovet av e-postväxlingar. Det integreras enkelt med populära kalenderplattformar som Google och Outlook, vilket gör det lämpligt för företag och yrkesverksamma som behöver effektiva, kundorienterade schemaläggningslösningar.

De anpassningsbara bokningsreglerna och round-robin-schemaläggningen gör det till ett bra alternativ för team som hanterar flera kunder eller stora mängder möten.

Calendlys bästa funktioner

Automatisera mötesplaneringen med flexibla bokningsregler och tillgänglighetspreferenser

Fördela möten mellan teammedlemmarna genom rundabordsplanering

Anpassa buffertid mellan möten för att undvika överbokning och säkerställa fokus.

Skapa personliga bokningslänkar med anpassad branding för att upprätthålla ett professionellt utseende.

Begränsningar för Calendly

Avancerade funktioner som arbetsflöden och betalningsintegration är begränsade till premiumnivåer.

Det tar tid att konfigurera komplexa schemaläggningsregler för teamanvändning.

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 12 $/månad per användare

Teams: 20 $/månad per användare

Företag: Från 15 000 dollar per år

Betyg och recensioner av Calendly

G2: 4,7/5 (över 2 280 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

🧠 Kul fakta: De första mekaniska klockorna, som byggdes mellan 1270 och 1300 i norra Italien och södra Tyskland, var tornklockor som drevs av vikter. De saknade urtavlor och visare och markerade tiden genom att slå på klockor.

3. Google Kalender (bäst för samarbetsbaserad schemaläggning och integration med Google Workspace)

via Google Kalender

Google Kalender utmärker sig genom sin smidiga integration med Google Workspace-ekosystemet och erbjuder schemaläggningslösningar i realtid för privat, skol- och yrkesmässigt bruk. Dess samarbetsfunktioner gör det enkelt att dela kalendrar och samordna evenemang inom team.

Dessutom förenklar dess AI-drivna evenemangsföreslag och tidszonsjusteringar processen att organisera återkommande möten eller internationella samarbeten.

Google Kalenders bästa funktioner

Hantera dina arbetsscheman med synkronisering i realtid mellan alla enheter och plattformar.

Ställ in återkommande händelser med flexibla mönster och undantagshantering för specifika behov.

Dela kalendrar med detaljerade behörighetskontroller för säker samverkan

Använd smarta schemaläggningsförslag för att organisera möten utifrån deltagarnas tillgänglighet.

Begränsningar i Google Kalender

Saknar inbyggd betalningshantering eller avancerad automatisering utan verktyg från tredje part.

Kräver ett Google-konto för att få tillgång till alla funktioner, vilket kan begränsa kompatibiliteten för användare som inte använder Google.

Priser för Google Kalender

Gratis

Betyg och recensioner för Google Kalender

G2: 4,6/5 (över 42 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 3 400 recensioner)

🔍 Visste du att? En studie har visat att möten tar upp cirka 10 % av en anställds arbetsvecka, i genomsnitt 4,48 timmar. De flesta anställda deltar i 11 till 25 möten per vecka, vilket visar på den betydande inverkan möten har på produktiviteten.

Google Kalender är till stor hjälp för mig både privat och i arbetet. Det är enkelt att schemalägga möten och kalendrar med den anpassningsbara kalendern vi har. Jag fick inte påminnelser varje gång och det är lite svårt att konfigurera dem också.

4. Asana (bäst för projektbaserad schemaläggning och teamkoordinering)

via Asana

Asana integrerar schemaläggning i ett projektledningsramverk och erbjuder en skräddarsydd lösning för team som hanterar komplexa arbetsflöden. Det kopplar scheman till specifika uppgifter, deadlines och milstolpar, vilket gör det till ett pålitligt verktyg för att hantera tvärfunktionella projekt.

Med flera vyer som tidslinje, kalender och tavlor kan du anpassa din schemaläggningsprocess för att uppfylla kraven för både kortsiktiga uppgifter och långsiktiga projektmål.

Asanas bästa funktioner

Spåra uppgiftsberoenden och justera tidslinjer enkelt för att anpassa dig till förändringar i projektets omfattning.

Hantera teamets arbetsbelastning med kalenderfilter och verktyg för resursallokering för att undvika utbrändhet och flaskhalsar.

Skapa anpassade arbetsflöden och automatisera rutinuppgifter för att förbättra schemaläggningens effektivitet.

Övervaka milstolpar och deadlines för att säkerställa att projektleveranserna håller tidsplanen.

Asanas begränsningar

Komplexa gränssnitt kräver en inlärningskurva, särskilt för team som är nya inom projektledningsverktyg.

Begränsade inbyggda funktioner för tidrapportering jämfört med andra plattformar

Asanas priser

Personligt: Gratis för upp till 10 användare

Startpaket: 8,50 $/månad per användare

Avancerat: 19,21 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 200 recensioner)

💡 Proffstips: Prova omvänd planering. Börja med ditt slutmål och arbeta baklänges. Istället för att fylla dagen med uppgifter, skapa dagen utifrån det resultat du vill uppnå. Detta hjälper dig att visualisera helheten och arbeta baklänges på ett meningsfullt sätt.

5. HubSpot (Bäst för försäljningsdriven schemaläggning och hantering av kundresan)

via HubSpot

HubSpot kombinerar schemaläggningsfunktioner med kundrelationshantering (CRM), vilket gör det till ett värdefullt verktyg för sälj- och marknadsföringsteam. Dess unika förmåga att länka mötesplaner direkt till kunddata och säljprocesser säkerställer en smidig kundupplevelse.

Verktygets funktioner, såsom automatiserade mötesuppföljningar och kundportaler, stöder företag som vill stärka kundrelationerna och samtidigt optimera interna arbetsflöden.

HubSpots bästa funktioner

Automatisera uppföljningssekvenser för att säkerställa ett konsekvent engagemang efter möten

Ge kunderna möjlighet att själva boka tid via personliga portaler

Möjliggör schemaläggning för hela teamet genom rundgångsuppgifter och gruppmötesalternativ.

Anpassa mötes typer och bokningsregler utifrån specifika steg i kundresan.

HubSpots begränsningar

Automatiseringsfunktionerna kräver omfattande inställningar och CRM-kunskap.

Brant inlärningskurva för team som inte är vana vid CRM-plattformar

HubSpot-priser

Gratis

Starter: Från 20 $/månad per användare

Professionell: Från 1 300 $/månad (inkluderar 5 användare)

Enterprise: Från 4 300 USD/månad (inkluderar 7 användare)

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 200 recensioner)

🔍 Visste du att? Arbetsbelastningshantering är en utmaning för många arbetstagare, och endast 20 % känner att deras arbetsbelastning är under kontroll varje dag. Samtidigt uppger 21 % att deras arbete aldrig är under kontroll eller hanterbart.

Jag älskar att jag enkelt kan mejla kunder, ringa kunder och schemalägga uppgifter för mig själv och andra anställda. Hubspots integration med CRM-system är också fenomenal. Jag älskar att jag kan spåra marknadsföringskontakter, inklusive se vilken procentandel av marknadsföringskontakterna som öppnar mejlen, hur många som är bots, hur många som skummat igenom mejlen och hur många som studsat tillbaka.

6. Canva (bäst för visuell schemaläggning och innehållsplanering)

via Canva

Canva förvandlar schemaläggning till en engagerande och visuellt tilltalande process.

Det är inte ett traditionellt schemaläggningsverktyg, men det är utmärkt för att skapa anpassningsbara visuella scheman och innehållskalendrar för team eller individer. Dess designfunktioner gör att du kan skapa scheman som är både funktionella och visuellt tilltalande, vilket gör det till ett favoritverktyg bland marknadsförare, innehållsskapare och social media-ansvariga.

Canvas bästa funktioner

Designa visuellt tilltalande scheman med hjälp av ett omfattande bibliotek med mallar.

Samarbeta i realtid för att skapa och redigera scheman med ditt team

Schemalägg och planera kurser, inlägg på sociala medier och kampanjer direkt med integrering av innehållskalendrar.

Ändra storlek på dina scheman och designer direkt med ett enda klick och spara tid på manuella justeringar.

Spara och återanvänd anpassade mallar för att upprätthålla konsekvens mellan olika projekt.

Canvas begränsningar

Saknar traditionell schemaläggningslogik och händelsehantering i realtid

Begränsade automatiseringsfunktioner för återkommande händelser eller påminnelser

Inga inbyggda kalenderintegrationer för uppdateringar av scheman i realtid

Canva-priser

Gratis

Pro: 15 $/månad per användare

Teams: 10 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 200 recensioner)

💡 Proffstips: Byt ut mindre roliga uppgifter mot sådana som du ser fram emot. Att para ihop en tråkig uppgift med något du tycker om kan göra båda mer hanterbara och öka din totala energi.

📖 Läs också: 15 tekniker för tidshantering som ökar produktiviteten

7. ZoomShift (Bäst för hantering av anställdas arbetsskift och kontroll av arbetskraftskostnader)

via ZoomShift

ZoomShift är specialiserat på schemaläggning för skiftbaserade företag och tillhandahåller verktyg för att hantera anställdas tillgänglighet, skift och arbetskraftskostnader. Dess funktioner är särskilt användbara för branscher som detaljhandel, hotell- och restaurangbranschen och hälso- och sjukvård, där effektiv schemaläggning har en direkt inverkan på den operativa prestandan.

Plattformen hjälper också anställda med självbetjäningsalternativ, vilket gör schemaläggningen till en samarbetsprocess.

ZoomShifts bästa funktioner

Spåra arbetskostnader i realtid för att hålla dig inom budgeten och optimera schemaläggningsbesluten.

Låt anställda byta skift och begära ledighet direkt från sina konton

Upptäck schemakonflikter automatiskt och lös dem snabbt

Integrera tidsklockor och lönesystem för att effektivisera verksamheten

Begränsningar för ZoomShift

Fokuserar starkt på skiftarbete, vilket gör det mindre lämpligt för traditionella schemaläggningsbehov.

Kräver betydande installationstid för företag med flera platser eller komplexa skiftregler.

Priser för ZoomShift

Väsentligt: Gratis

Startpaket: 1 $/månad per användare

Premium: 2 $/månad per användare

ZoomShift-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Benjamin Franklin var en mästare på schemaläggning med en dagbok som innehöll sex tidsblock för varje dag.

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden, dokument eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

8. Google Sheets (bäst för att skapa anpassade scheman och datadriven planering)

via Google Sheets

Du kan skapa scheman i Google Sheets med hög anpassningsbarhet. Till skillnad från traditionella schemaläggningsverktyg ger Google Sheets friheten att skapa scheman som är anpassade efter specifika behov genom anpassade formler, villkorlig formatering och datavalidering.

Dess funktioner för samarbete i realtid gör det möjligt för team att arbeta tillsammans på ett smidigt sätt, vilket gör det till ett utmärkt val för företag eller individer med unika schemaläggningsbehov.

Google Sheets bästa funktioner

Skapa helt anpassade scheman med hjälp av formler och villkorlig formatering

Använd avancerad filtrering och datavalidering för att säkerställa korrekta och tydliga scheman.

Organisera scheman över flera ark för projekt eller team med olika behov

Begränsningar i Google Sheets

Saknar inbyggd automatisering av schemaläggning eller påminnelser i realtid för evenemang

Stöder inte avancerad schemaläggningslogik för överlappande uppgifter eller tidszoner.

Priser för Google Sheets

Gratis

Betyg och recensioner för Google Sheets

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (12 960+ recensioner)

🔍 Visste du att? De tidigaste solur, som uppfanns omkring 3500 f.Kr. i det gamla Egypten, var enkla gnomoner. Dessa tidiga tidmätare markerade början på schemaläggning och hjälpte arbetare att planera sina uppgifter utifrån solens rörelse.

9. Sling (Bäst för schemaläggning och teamkommunikation i småföretag)

via Sling

Sling erbjuder en välbalanserad lösning för småföretag, som kombinerar personalplanering med inbyggda kommunikationsverktyg.

Det gör det möjligt för chefer att optimera arbetskraftskostnaderna, hantera medarbetarnas tillgänglighet och sköta schemaläggningen utan problem. Plattformen erbjuder också medarbetarna självbetjäningsalternativ, såsom byte av skift och ledighetsansökningar, vilket säkerställer att scheman uppfyller verksamhetens behov utan att kompromissa med medarbetarnas tillfredsställelse.

Slings bästa funktioner

Kommunicera direkt med teammedlemmarna med hjälp av den integrerade meddelandeplattformen.

Optimera arbetskraftskostnaderna med verktyg som spårar schemaläggningens effektivitet

Låt anställda begära ledighet, byta skift eller ställa in preferenser direkt

Distribuera scheman automatiskt till anställda via mobilappen

Begränsningar för Sling

Fokuserar främst på skiftbaserad schemaläggning, vilket gör det mindre lämpligt för bredare schemaläggningsbehov.

Begränsade integrationsmöjligheter med verktyg från tredje part jämfört med större plattformar

Sling-priser

Gratis för upp till 50 användare

Premium: 2 $/månad per användare

Företag: 4 $/månad per användare

Sling-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 170 recensioner)

Det mest användbara med Sling är att du kan skapa olika skift vid olika tidpunkter, men också att du kan lämna anteckningar när du vill meddela någon att du inte kan ta lunch eller måste gå tidigare.

10. Homebase (Bäst för omfattande drift av småföretag)

via Homebase

Homebase tar schemaläggningen ett steg längre genom att integrera den med bredare verktyg för företagsledning, såsom HR, löneberäkning och efterlevnadskontroll. Denna plattform är idealisk för småföretag som vill ha en allt-i-ett-lösning för att hantera verksamheten effektivt.

Funktionerna inkluderar spårning av anställdas tillgänglighet, hantering av ledighet och automatisk distribution av veckoscheman. Tillagda verktyg för teamkommunikation och prestationsspårning gör det till ett utmärkt val för företag som fokuserar på att effektivisera både schemaläggning och drift.

Homebases bästa funktioner

Spåra anställdas tillgänglighet, hantera arbetspass och säkerställ att arbetsreglerna följs.

Förbered löneutbetalningar smidigt med inbyggda funktioner för tidrapportering och närvarokontroll.

Hantera ledighetsansökningar och distribuera scheman automatiskt till anställda

Få tillgång till avancerade rapporter för att spåra arbetskraftskostnader och identifiera schemaläggningsmönster.

Begränsningar för Homebase

Avancerade anpassningsalternativ är begränsade till högre prisnivåer.

Kräver en komplex installationsprocess för företag med flera kontor.

Priser för Homebase

Grundläggande: Gratis

Essentials: 24,95 $/månad per plats

Plus: 59,95 $/månad per plats

Allt-i-ett: 99,95 $/månad per plats

Homebase-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (125+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 075+ recensioner)

💡 Proffstips: Avsätt en specifik tid varje vecka då inga skärmar är tillåtna. Använd den tiden för koncentrerat arbete, promenader i naturen eller kreativa tankesessioner. Denna ”återställning” hjälper dig att koppla bort för att koppla om.

11. Doodle (bäst för snabb samordning av möten baserat på konsensus)

via Doodle

Doodle förenklar gruppschemaläggning genom att snabbt hitta gemensamma tillgängligheter bland deltagarna.

Det gör att du kan skapa snabba omröstningar, ange deadlines för svar och automatiskt identifiera den bästa mötestiden baserat på deltagarnas tillgänglighet. Denna enkelhet och effektivitet gör det till ett populärt verktyg för företag och privatpersoner som vill samordna scheman utan behov av komplexa integrationer.

Doodles bästa funktioner

Skapa snabba omröstningar för att samla in tillgänglighet från flera deltagare

Ange deadlines för omröstningssvar för att snabbt fastställa mötestider

Anpassa omröstningar med varumärkesalternativ och avancerade sekretessinställningar

Använd stöd för flera tidszoner för att effektivt planera internationella möten.

Begränsningar för Doodle

Grundläggande rapporteringsfunktioner ger inte detaljerad information om schemaläggningstrender.

Fokuserar uteslutande på möteskoordinering och erbjuder inga bredare schemaläggningsfunktioner.

Priser för Doodle

Gratis

Pro: 14,95 $/månad per användare

Team: 19,95 $/månad per användare (för fem användare)

Betyg och recensioner av Doodle

G2: 4,4/5 (över 2 060 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 810+ recensioner)

Doodle har gjort det mycket enklare att göra enkäter om vilka datum och tider som passar bäst för möten. Det har sparat oss mycket tid och stress när vi försöker hitta de bästa tiderna för möten för större grupper av människor med olika kalendrar. Du kan enkelt skapa ett konto och programmet är mycket enkelt att förstå. Vi använder Doodle minst en gång i månaden. Det finns ingen egentlig implementeringstid, du kan använda det omedelbart.

📖 Läs också: Hur man skapar en hälsosam schemaläggning för hemarbete

Dubbelklicka på tidsbesparande genialitet

Tid är en resurs som du inte kan få tillbaka, så varför inte utnyttja den på bästa sätt? En bra schemaläggare kan underlätta planeringen och hjälpa dig att hålla dina mål på rätt spår utan stress.

Med så många fantastiska gratisalternativ att välja mellan är du bara några klick från att förvandla kaos till klarhet.

Bland dessa verktyg sticker ClickUp ut som den ultimata allt-i-ett-lösningen. Från att hantera din personliga kalender till att planera teamprojekt hjälper ClickUp Calendar View dig att organisera uppgifter och evenemang.

Dessutom förfinar den kraftfulla kombinationen av ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain arbetsflöden genom att fånga upp viktiga punkter och automatiskt organisera uppgifter. Med sina anpassningsbara funktioner och integrationer förvandlar ClickUp kaos till klarhet, vilket gör det till det perfekta valet för att hålla ordning både privat och i teamet.

Registrera dig för ClickUp idag! ✅