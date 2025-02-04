De 10 bästa webbinarsprogrammen för att planera en virtuell konferens 2025

Att organisera webbseminarier kan verka enkelt jämfört med att samla riktiga människor på ett ställe för ett IRL-evenemang. Men tro oss, det krävs en hel del arbete för att genomföra en fantastisk virtuell konferens.

Kort sagt, det krävs en rejäl insats för att hålla människor fastklistrade vid skärmarna. En teknisk miss eller en enda tråkig bild, och du har förlorat din publik.

Av denna anledning är det avgörande att ha rätt teknik för dina webbseminarier. Pålitlig programvara för virtuella evenemang kan göra skillnaden mellan en fantastisk presentation och en tråkig tillställning, så välj de bästa verktygen för att skapa förutsättningar för framgång.

Vi har gjort omfattande efterforskningar och valt ut de 10 bästa webinarplattformarna åt dig – så låt oss dyka in! ?

Vad ska du leta efter i ett webbinarsprogram?

Den senaste vågen av virtuella evenemang har gett upphov till ett stort antal webinarverktyg. Här är en översikt över de funktioner du bör hålla utkik efter för att kunna välja den bästa webinarprogramvaran:

Användarvänlighet: För det första bör programvaran vara användarvänlig och intuitiv för arrangörer och deltagare. Kort sagt bör användarna kunna komma åt alla tillgängliga funktioner utan att behöva hjälp – eller titta på en massa videohandledningar.

Möjlighet att spela in och dela: Webbseminarier är en utmärkt källa till originalt innehåll som du kan omvandla till videor, inlägg på sociala medier, bloggar och mycket mer. Därför bör det verktyg du väljer låta dig spela in och transkribera dina webbseminarium

Analys efter evenemanget: Du bör kunna analysera webbinariestatistik och även exportera den i CSV-, XLS- eller PDF-format för enkel åtkomst.

Integration: Kontrollera att programvaran passar in i dina befintliga arbetsflöden, eftersom du vill ha ett verktyg som enkelt kan anslutas till dina CRM-, analys- och projektledningsverktyg.

Anpassning: Behöver du genomföra interaktiva omröstningar och frågesporter under ditt webbinarium? Vill du skapa anpassade registreringsformulär? Kontrollera om webbinariet-programvaran hanterar dina anpassningsuppgifter.

Kundsupport: Oväntade tekniska problem kan störa ditt webbinarium, så leta efter en plattform med responsiv och tillgänglig kundsupport för att allt ska fungera smidigt.

Säkerhet: Precis som vid ett fysiskt evenemang måste du också säkerställa säkerheten vid ditt virtuella evenemang. Tänk därför på funktioner som SSL, datakryptering och olika åtkomstnivåer.

Skalbarhet: Sist men inte minst bör programvaran ha tillräcklig kapacitet för hosting och deltagare för att kunna skalas upp i takt med din verksamhet.

De 10 bästa webbinarsprogrammen att använda

Nu när vi har tittat på vad som kännetecknar en idealisk programvara för evenemangshantering, ska vi lista de bästa webbinarsprogramvarorna som hjälper dig att planera och genomföra dina evenemang smidigt online.

1. ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för alla dina evenemangshanteringsbehov. Dess mission är att få världen att göra mer på mindre tid. Med detta i åtanke erbjuder ClickUp funktioner som hjälper dig att planera, samarbeta, vara värd för och följa upp dina webbinarsessioner.

Det första steget för att anordna ett evenemang är förstås noggrann planering. Använd ClickUp-kalendervyn för att lista alla uppgifter som rör ditt kommande evenemang och lägg in dem i en delbar kalender. Dessutom kan du hantera alla dina möten med uppgiftsägare genom en tvåvägssynkronisering av kalendern med Google.

Planera projektets statusmöten, uppgifter och tidsplaner med ClickUp Calendar View för att planera dina evenemang

Använd ClickUpDocs för att planera och skapa dina webbinariumsutkast och dela dem sedan med dina teammedlemmar för redigering. Eftersom flera personer kan arbeta på ett dokument samtidigt sparar det dig mycket tid och arbete.

Använd ClickUp Docs för att samarbeta och planera din webbinariestruktur

ClickUp tar också hand om de kreativa aspekterna. Du kan till exempel använda ClickUp Whiteboards för att skapa visuellt tilltalande presentationer för dina webbinarsessioner. Du kan också brainstorma med ditt team och skapa strategier och kartor för dina webbinarier.

Brainstorma för ett perfekt webbinarium med ClickUp Whiteboards

Med ClickUp Events får du hjälp med att hantera alla förberedelser inför ditt webbinarium. Det har allt du behöver för att planera utan ansträngning, till exempel att göra-listor, aviseringar, prioritering, schemaläggning och uppgiftsfördelning. Du kan till och med hantera allt på språng med mobilappen.

Planera framgångsrika webbseminarier med ClickUp Events

Med ClickUps Clip-funktion kan du dessutom spela in möten och dela dem direkt med ditt evenemangsteam. Det bästa av allt? Inga tidsbegränsningar! Dessutom kan dina tittare se klippet utan att behöva ladda ner det.

Dela klipp och gör ditt evenemang framgångsrikt med ClickUp Clip

Oroar du dig för att missa något viktigt i dina anteckningar från evenemanget? ClickUp AI registrerar alla detaljer och höjdpunkter från sessionen utan ansträngning, så att du kan fokusera på andra saker.

Om du har ont om tid kan ClickUps mallar och ritningar ge ditt team en flygande start. ClickUps mallar för konferensagendor hjälper dig till exempel att planera och följa upp dina evenemang.

För mer information, delta i ClickUps webbseminarier på begäran som hålls av plattformsexperter.

ClickUps bästa funktioner

Spara och håll koll på alla dina evenemangsplaner, att göra-listor, meddelanden och media på ett och samma ställe.

Skapa och dela webbinariuminnehåll med lätthet

Samarbeta och samordna dina evenemangsplaner med dina team i realtid.

Dela skärminspelningar direkt och kommunicera åtgärdspunkter

Håll koll på dina uppgifter med påminnelser och aviseringar

Håll kontakten på webben, datorn och mobilen (Android och iOS)

Integrera evenemangsdataflödet med din befintliga teknikstack av CRM, rapportering, analys och andra verktyg.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva lite tid för att förstå och använda verktygets funktioner på grund av dess många funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. Livestorm

via Livestorm

Livestorm är ett webbläsarbaserat verktyg för hantering av videoevenemang som hjälper dig att arrangera virtuella möten, webbseminarier och evenemang.

De är användarvänliga, anpassningsbara och perfekta för produktdemonstrationer, utbildningar, teammöten och kundintroduktioner. Tack vare integrationen med populära marknadsförings- och CRM-verktyg kan du också spåra och vårda leads som genereras från dina webbseminarier.

Dessutom får du funktioner som e-postmallar, anpassningsbara registreringssidor, e-postspårning, webbplatswidgets och delning på sociala medier.

Livestorms bästa funktioner

Säkerställ högkvalitativ ljud- och videostreaming

Använd verktyget från din webbläsare utan att behöva ladda ner någon programvara.

Anpassa ditt evenemangsrum med Livestorms plugin för anpassad design.

Kommunicera med användare över hela världen på 24 språk

Livestorms begränsningar

Funktionerna för skärmdelning är inte särskilt smidiga och tillfredsställande.

Användarna upplever ibland buggar och tekniska problem.

Livestorms prissättning

Gratis plan

Pro: 99 $/månad för upp till 100 aktiva kontakter

Företag: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Livestorm-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (370+ recensioner)

3. Webex

via Webex

Om du är en nybörjare som evenemangsvärd och därför letar efter ett webbinarsprogram som är enkelt att installera, prova Webex. Webex Webinars (tidigare Webex Events) är en heltäckande lösning för evenemangshantering som låter dig genomföra engagerande, interaktiva webbinarier.

Webex hjälper dig att hålla ditt evenemang säkert med funktioner som åtkomst endast för inbjudna och SSO. Det erbjuder också en rad interaktiva element som Slido-omröstningar, immersiv delning och frågor och svar.

Webex bästa funktioner

Anpassa scenens layout med fokus på innehållet och personerna

Samla ditt evenemangsschema och innehåll på ett och samma ställe

Gruppera flera webbseminarier i en serie för enkel registrering

Skicka automatiska e-postmeddelanden före och efter webbinariet

Använd professionell livestreaming och videohosting för evenemang

Webex begränsningar

Funktionerna för publikengagemang är begränsade.

Integrationer med CRM och verktyg för att skapa webbsidor för evenemang är relativt begränsade.

Priser för Webex

Webex Webinars: Kontakta oss för prisuppgifter

Webex Events: Kontakta oss för prisuppgifter

Webex-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 6 800 recensioner)

4. Crowdcast

via Crowdcast

Crowdcast är en omfattande plattform för livevideo som hjälper företag att effektivisera sina virtuella evenemang, såsom webbseminarier, frågestunder och onlineworkshops.

Användarna älskar det på grund av det inbyggda e-postsystemet som meddelar inbjudna om kommande evenemang och en anpassningsbar landningssida för evenemang.

Med Crowdcast kan du interagera med din publik i realtid, dela presentationer och även få värdefulla insikter. Det är faktiskt en allt-i-ett-lösning för att komma i kontakt med kunder, generera leads och bygga en stark online-närvaro.

Crowdcasts bästa funktioner

Multistream till tredjepartsverktyg som Facebook och YouTube

Ta emot betalningar under evenemang med Stripe-integration

Låt deltagarna interagera aktivt med talaren med funktionen för att räcka upp handen.

Skapa avancerade analyser för insikter om publiken och prestationsuppföljning

Begränsningar för Crowdcast

Användarna upplever ibland buggar

Priser för Crowdcast

Lite: 49 $/månad

Pro: 89 $/månad

Företag: 195 $/månad

Crowdcast-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

5. EverWebinar

via EverWebinar

EverWebinar är specialiserat på att automatisera webbseminarier, så du behöver inte fortsätta att hålla live-webbseminarier. Det simulerar en live-webbseminariupplevelse för dina deltagare samtidigt som det fungerar i ett helt automatiserat läge.

Dessutom kan du med hjälp av split test-funktionen i denna webbinarsprogramvara testa flera webbsidor för webbinarier och välja den som får flest anmälningar.

EverWebinars bästa funktioner

Interagera med deltagarna via chatt, omröstningar och enkäter för webbseminarier på begäran.

Streama presentationer, skärmdelningar och till och med förinspelade videor i högupplöst format.

Aktiva nedräkningar samtidigt som erbjudanden visas för snabba konverteringar

Anordna engångs- eller återkommande webbseminarier med hjälp av det flexibla schemaläggningssystemet.

Enkel att använda programvara som du inte behöver installera, vara värd för eller ladda upp.

Begränsningar för EverWebinar

Anpassningar kan kräva extra arbete.

Begränsade rapporterings- och spårningsfunktioner

Priser för EverWebinar

Årligt: 499 $/år

Tvåårigt: 874 $ (faktureras vartannat år)

EverWebinar-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. eWebinar

via eWebinar

Vore det inte fantastiskt om du kunde ha liveinteraktioner med publiken i ett förinspelat webinar? Det kan du faktiskt, med eWebinar.

Med eWebinar kan du automatiskt eliminera repetitiva presentationer och leverera felfria, tidlösa webbseminarier. Det låter dig också konfigurera meddelanden med anpassningsbara CTA:er och schemalägga dem som du vill.

eWebinars bästa funktioner

Anslut enkelt till CRM, programvara för marknadsföringsautomatisering och andra verktyg

Skapa och redigera ditt webbinarium och bjud in flera teammedlemmar att hantera ditt konto utan extra kostnad.

Använd flexibla kommunikationsalternativ för live- eller e-postinteraktion med dina deltagare.

Ställ in e-postmeddelanden och förprogrammerade interaktioner för smidig kommunikation.

Begränsningar för eWebinar

Relativt dyrt för ett nytt verktyg trots begränsade recensioner och betyg.

Bristande integration med flera plattformar

Priser för eWebinar

Nivå 1: 99 $/månad per 3 000 registrerade deltagare

Nivå 2: 199 $/månad per 6 000 registrerade deltagare

Nivå 3: 299 $/månad per 12 000 registrerade deltagare

eWebinar-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 5/5 (50+ recensioner)

7. Demio

via Demio

Demio är ett kraftfullt webbinariumsprogram riktat till marknadsförare som anordnar konverteringsfokuserade onlineevenemang. Demio hjälper dig att spåra intäkterna från varje webbinarium så att du kan mäta avkastningen på investeringen effektivt.

Använd Demios funktion "Boost" för att få dina deltagare att dela ditt evenemang på sociala medier. Demios förmåga att spåra antalet delningar per deltagare gör det också möjligt för dig att genomföra incitamentsprogram och dra nytta av positiv mun-till-mun-reklam.

Med Demio kan du dessutom anpassa din webbinarieregistreringssida, skicka automatiska påminnelser via e-post och till och med genomföra chattar och omröstningar i realtid. Det erbjuder också robusta analyser och integrationer med populära marknadsföringsverktyg.

Demios bästa funktioner

Spåra engagemangsnivåer vid specifika tidpunkter

Bädda in webbseminarier på din webbplats med funktionen Showcase.

Anpassa marknadsföringsinnehåll för sociala medier-appar så att dina deltagare kan marknadsföra ditt evenemang i sina kretsar.

Demios begränsningar

Begränsad direkt integration med CRM-verktyg

Saknar funktioner som breakout-rum, skräddarsydda uppföljningar och bakgrundsval för ytterligare flexibilitet.

Demios priser

Startpaket: 59 $/månad per värd

Tillväxt: Från 109 USD/månad per värd

Premium: Från 184 $/månad per värd

Demio-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 240 recensioner)

8. GoTo Webinar

via GoTo Webinar

GoTo Webinar är en säker, samarbetsinriktad och engagerande plattform för videokonferenser och webbseminarier, särskilt utformad för företag med geografiskt spridda medarbetare.

Med GoToWebinar kan du markera och kommentera valfri del av din webbinariumspresentation och även bjuda in en medvärd som assistent.

Plattformen har också robusta analys- och rapporteringsverktyg som hjälper dig att mäta framgången för dina webbseminarier.

GoTo Webinars bästa funktioner

Integrera effektivt med sociala medieplattformar

Övervaka engagemang och deltagande i liveevenemanget

Aktivera automatisk inspelning av evenemang för att kunna se det igen senare.

Fatta datadrivna beslut med hjälp av noggranna analyser och effektiv källspårning.

Begränsningar för GoTo Webinar

Användargränssnittet verkar föråldrat och svårt att navigera i.

Priser för GoTo Webinar

Lite: 59 $/månad per arrangör, faktureras årligen

Standard: 129 USD/månad per arrangör, faktureras årligen

Pro: 249 $/månad per arrangör, faktureras årligen

Företag: 499 USD/månad per arrangör, faktureras årligen

Betyg och recensioner av GoTo Webinar

G2: 4,2/5 (780+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

9. WebinarJam

via WebinarJam

WebinarJam är en virtuell evenemangsplattform utformad för att engagera.

Till exempel skapar möjligheten att lyfta fram och ta upp personer från publiken på scenen ett högt engagemang.

Dessutom kan du bara ange evenemangets längd, ämne och målgrupp för att få en AI-genererad agenda för ditt webbinarium.

Med funktioner som anpassningsbara registreringssidor och avancerad analys hjälper WebinarJam dig att leverera effektfulla webbseminarier som når målgruppen.

WebinarJams bästa funktioner

Skicka påminnelser via SMS och e-post för att öka deltagandet.

Lägg enkelt till omröstningar och enkäter till din session

Sänd förinspelade videor som livesändningar, även utan en livevärd.

Säkerställ en smidig upplevelse med webbläsarkompatibilitet och lättviktig prestanda.

Begränsningar för WebinarJam

Användargränssnittet är inte användarvänligt; för närvarande måste man växla mellan videor, bilder och skärmar.

Det går inte att ladda ner detaljerade omröstningsresultat per deltagare.

Priser för WebinarJam

Startpaket: 49 $/månad för 100 deltagare

Grundläggande: 99 $/månad för 500 deltagare

Professionell: 229 $/månad för 2 000 deltagare

Enterprise: 499 $/månad för 5 000 deltagare

WebinarJam-betyg och recensioner

G2: 3,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4/5 (270+ recensioner)

10. WebinarKit

via WebinarKit

WebinarKit kombinerar din prospektfunnel, webbinarietjänster och lead nurturing med dina försäljnings- och remarketingverktyg.

Tack vare funktionen för webbseminarier på begäran dygnet runt kan du interagera med dina potentiella kunder utan att behöva hålla livesessioner.

Med WebinarKit kan du också enkelt anpassa text- och bakgrundsfärger, rubriker, beskrivningar, timers, logotyper etc. för att skapa landningssidor med hög konverteringsgrad.

WebinarKits bästa funktioner

Leverera webinars baserade på webbläsare med pixelperfekt HD-kvalitet

Skapa obegränsat antal webbseminarier och webbseminariekanaler och ha obegränsat antal deltagare.

Maximera deltagandet i evenemanget med "Just-in-time" och omedelbar schemaläggning, så att deltagarna kan ansluta sig direkt.

Begränsningar för WebinarKit

Begränsade anpassningsmöjligheter

Brist på detaljerad statistik för webbseminarier

Priser för WebinarKit

Månadsvis: 59 $/månad

Årligt: 16,41 $/månad (faktureras årligen)

Livstid: 497 $ (engångsbetalning)

WebinarKit-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

Gör webbseminarier till din superkraft

Webbseminarier är ett utmärkt sätt att hålla kontakten med dina potentiella kunder och befintliga kunder. Tricket är förstås att sticka ut från mängden och få dina webbseminarier att sticka ut.

Vi vet att du redan har en innehållsplan för att uppnå detta, så rätt webbinarsprogramvara kan vara en viktig faktor som gör skillnad.

Välj därför noggrant.

Med detta i åtanke rekommenderar vi ClickUp! Dess effektiva lösning för evenemangshantering hjälper dig att hålla koll på dina kommande virtuella evenemang, från planering och värdskap till hantering av faserna efter evenemanget.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg som förenklar alla delar av ditt arbete, oavsett om det gäller att arrangera virtuella evenemang, hantera projekt eller hjälpa team att samarbeta.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!