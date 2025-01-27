De 10 bästa programvarorna för virtuella evenemang för distansarbetande team 2025

Att arrangera fysiska evenemang och seminarier är en utmaning – från logistiska mardrömmar med att samordna lokaler och deltagare till att hantera resplaner för styrelseledamöter. Det är inte konstigt att övergången till virtuella evenemang har blivit en nödvändighet.

Och nej, det räcker inte att välja ett grundläggande webinarverktyg för dina virtuella evenemang. Visst, webinarverktyg är utmärkta för enkla presentationer i föreläsningsstil och virtuella möten. Men om du vill återskapa interaktionen från fysiska evenemang behöver du något med lite mer kraft. ?

Det är här programvara för virtuella evenemang kommer in. Den bygger på webinarverktyg med avancerade funktioner som evenemangsregistrering, biljettförsäljning, grupprum, nätverkande och gamification för att efterlikna det roliga och rika innehållet i fysiska evenemang.

Med så många plattformar för virtuella evenemang på marknaden är det svårt att avgöra vilka som är värda din tid. Men oroa dig inte, vi har gjort jobbet åt dig. Vi har sammanställt de 10 bästa plattformarna för virtuella evenemang som är perfekta för alla typer av evenemang.

Vad ska du leta efter i programvara för virtuella evenemang?

När det gäller att välja programvara för virtuella evenemang till ditt nästa evenemang är tydlighet A och O. Här är några viktiga funktioner att hålla utkik efter om du vill hitta rätt programvara som passar perfekt för ditt användningsområde:

Användarvänligt gränssnitt: Programvaran ska vara enkel att installera (för evenemangsplanerare) och navigera (för evenemangsdeltagare) för att säkerställa en smidig digital evenemangsupplevelse ✨

Evenemangstyper: Oavsett om du vill arrangera fysiska, virtuella eller hybrid-evenemang, se till att den virtuella evenemangsprogramvara du väljer har de funktioner som krävs för att hantera det.

Funktioner: Kontrollera om programvaran har verktyg för förberedelser inför evenemanget, såsom registrering och biljettförsäljning, funktioner för evenemangshantering, såsom grupprum, nätverkande och omröstningar, samt funktioner för efter evenemanget, såsom analyser och uppspelningar.

Analys: Programvaran för virtuella evenemang bör ge insikter om deltagarnas engagemang och evenemangets resultat för att kunna förbättra användarupplevelsen i framtiden.

Anpassning: Du bör kunna anpassa deltagarnas kontaktpunkter (som landningssidor, e-postsekvenser och evenemangsappar) så att de speglar din varumärkesidentitet.

Integrationer: Kontrollera om programvaran för virtuella evenemang kan integreras med dina favoritplattformar för webbseminarier, appar för evenemangsmarknadsföring och CRM samt Kontrollera om programvaran för virtuella evenemang kan integreras med dina favoritplattformar för webbseminarier, appar för evenemangsmarknadsföring och CRM samt programvara för projektledning för att effektivisera dataflödena.

De 10 bästa programvarorna för virtuella evenemang att använda 2024

Här är de 10 bästa programvarualternativen för virtuella evenemang som tillgodoser en mängd olika behov – så att ditt evenemang, oavsett storlek och omfattning, kan genomföras smidigt och framgångsrikt.

Var och en har valts ut för sina unika funktioner och prismodeller. Låt oss ta en närmare titt på vad de har att erbjuda.

Dra och släpp uppgifter för din virtuella evenemangsplanering i ClickUps kalendervy.

ClickUp är ditt produktivitetsverktyg för planering av evenemang. Det hanterar de knepiga delarna, som att hantera budgetar och klargöra teammedlemmarnas roller. På så sätt kan du och ditt team fokusera på att göra ert virtuella evenemang till en succé.

Kom igång med ClickUps mall för evenemangshantering. Den fungerar som en huvudchecklista för allt som behöver göras. Tilldela uppgifter till ditt team, sätt deadlines och håll koll på budgeten utan ansträngning.

Visualisera uppgifter med anpassade vyer. Kanban-vyn låter dig visa och uppdatera uppgiftsstatus på ett ögonblick, Gantt-vyn ger dig en översikt över uppgifters varaktighet och beroenden, och kalendervyn håller dig uppdaterad om alla dina kommande evenemang. ?️

Att arbeta med andra är enkelt med ClickUp. Du kan dela ditt projekt med ditt team, andra avdelningar eller externa leverantörer och entreprenörer. Dessutom kan du chatta, lämna kommentarer på uppgifter och @nämna personer för att få deras uppmärksamhet.

Vem har sagt att man inte kan ha kul med evenemangsplanering? Använd ClickUp som projektledningsprogramvara för evenemang och bevisa att de har fel.

ClickUps bästa funktioner

Utnyttja ClickUp AI för att brainstorma idéer och påskynda skapandet av innehåll.

Spåra teamets arbetsbelastning och omfördela uppgifter för att undvika utbrändhet

Beräkna fakturerbara timmar med tidrapportering ⏰

Håll koll på dina uppgifter med påminnelser och aviseringar

Du kan komma åt ClickUp på webben, på datorn (Windows, MacOS och Linux) och på mobilen (Android och iOS).

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI ingår inte i gratispaketet.

Nybörjare behöver lite tid för att vänja sig vid plattformen.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. Whova

via Whova

Whova är en allt-i-ett-plattform för evenemangshantering för fysiska, virtuella och hybrid-evenemang. Den hanterar allt från evenemangsregistrering och biljettförsäljning till administration och marknadsföring.

För fysiska evenemang kan du med Whova designa digitala broschyrer och namnskyltar för deltagarna. Dessutom förenklar det incheckningen med alternativ som QR-kodskanning, deltagarsökning och självbetjäningsstationer med hjälp av bara en telefon eller bärbar dator. ?

När det gäller virtuella evenemang kan du ställa in dina livestreamar och förinspelade videor genom att ansluta till över 15 streaming- och videoplattformar som Zoom, Webex, GoToMeeting, Vimeo och YouTube Live. Under evenemanget kan du använda chatten, frågor och svar samt omröstningar för att hålla alla engagerade.

Whovas bästa funktioner

Öka deltagandet med e-postkampanjer

Låt evenemangets volontärer hjälpa till med incheckningen

Nätverka med andra genom att skanna visitkort, utbyta e-visitkort och skicka meddelanden.

Få uppdateringar om evenemang i realtid via push-meddelanden till mobilen, meddelanden i appen och e-post.

Whovas begränsningar

Det förekommer ibland fördröjningar under livestreaming.

Deltagarna kan inte anpassa sina aviseringar.

Du kan inte svara på meddelanden i trådläge.

Whova priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Whova-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 900 recensioner)

3. vFairs

via vFairs

vFairs är en annan evenemangslösning för att arrangera fysiska, virtuella och hybrid-evenemang. Den är fullspäckad med verktyg för evenemangsregistrering, utskrift av namnbrickor på plats, e-postmarknadsföring, intäktsgenerering, nätverkande och analys. ?

Det som är så bra med vFairs är att du kan integrera webbseminarier (live och förinspelade) från verktyg som Zoom, Microsoft Teams och Webex i anpassningsbara 3D-utrymmen, vilket gör dina virtuella evenemang verklighetstrogna.

Anpassa dessa 3D-utrymmen – inklusive lobbyn, auditorier och utställningshallar – så att de speglar din varumärkesidentitet. Och lägg till en lekfull touch med animerade avatarer som deltagarna kan anpassa med ålder, hudton och kläder.

vFairs bästa funktioner

Använd det inbyggda AI-marknadsföringsverktyget för att återanvända webbinariets innehåll i bloggartiklar, inlägg på sociala medier och nyhetsbrev via e-post.

Engagera deltagarna med frågesporter, skattjakter, snurra på hjulet, fotobås och leaderboard-rankning ?

Dela visitkort med andra deltagare och ta kontakt med dem via textmeddelanden, samtal eller videochatt.

Tillgång till en dedikerad kundansvarig för att säkerställa att dina evenemang blir framgångsrika.

vFairs begränsningar

Plattformens backend kan kännas överväldigande för nya användare.

Vissa anpassningar kräver hjälp från vFairs supportteam.

vFairs priser

Kontakta oss för prisuppgifter

vFairs betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

4. BigMarker

via BigMarker

BigMarker är en webbinariplattform för marknadsföring och leverans av interaktiva webbinarsessioner. Använd den för att öka din publik och driva efterfrågan på dina produkter.

Oavsett om du vill hålla live-, on-demand-, evergreen-, 24/7- eller återkommande webbseminarier, så har BigMarker det du behöver. Dessutom kan du streama sessioner direkt till sociala medier som Facebook, YouTube och LinkedIn. ?

Plattformen kan utökas för att vara värd för fysiska, virtuella och hybridarrangemang tack vare funktioner som landningssidesbyggare, biljettförsäljning, e-postmarknadsföring, nätverkande, gamification och evenemangsanalys.

BigMarkers bästa funktioner

Acceptera betalningar med den inbyggda betalningslösningen Stripe eller Authorize. Net.

Låt utställare skanna deltagarnas QR-koder för att generera leads.

Ställ in automatiseringar för att spela upp en video, skicka ett chattmeddelande eller visa ett erbjudande vid specifika tidpunkter ?

Anslut BigMarker till populära plattformar för e-postmarknadsföring, CRM och evenemang som HubSpot, Salesforce, Mailchimp och Eventbrite.

BigMarkers begränsningar

Det finns ingen pekare i verktygssatsen för anteckningar i webbseminarier.

White labeling är begränsat till Enterprise-planen.

Det tar ett tag att lära sig alla dess omfattande funktioner.

BigMarker priser

Kontakta oss för prisuppgifter

BigMarker-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

5. SpotMe

via SpotMe

SpotMe är en onlineplattform för evenemang som levererar interaktiva upplevelser via varumärkeswebbplatser och mobilappar. Oavsett om du anordnar ett fysiskt, virtuellt eller hybrid-evenemang har SpotMe alla verktyg du behöver, från registrering och e-postmarknadsföring till nätverkande och gamification. ?️

Att streama ditt evenemang med SpotMe är hur enkelt som helst. Du kan antingen använda deras egen SpotMe Studio eller integrera med favoriter som Zoom, Webex eller OBS.

SpotMe är stort på tillgänglighet. Lägg till undertexter och översättningar av undertexter till dina strömmar. Och tack vare dess Interprefy-integration kan deltagarna njuta av liveöversättningar på sitt eget språk.

SpotMe:s bästa funktioner

Meddela deltagarna om viktiga uppdateringar med omedelbara eller schemalagda meddelanden.

Engagera dig under livesessioner med interaktiva funktioner som frågor och svar, frågesporter, applåder och chatt.

Visualisera deltagarnas interaktioner inom evenemang med beteendekartor

Integrera med CRM- och marknadsföringsverktyg som HubSpot, Salesforce, Marketo och Veeva.

Begränsningar för SpotMe

Du kan inte tjäna pengar på evenemang

Nya användare kan möta en brant inlärningskurva.

Live-tolkning är ett tillägg och stöds inte i mobila webbläsare och appar.

SpotMe priser

Kontakta oss för prisuppgifter

SpotMe-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (14 recensioner)

6. GoTo Webinar

via GoTo Webinar

GoTo Webinar är en programvara för att hålla webbseminarier och onlineevenemang. Du kan skapa en landningssida och e-postsekvenser för att öka deltagandet och samla in information om deltagarna.

Plattformen stöder upp till 3 000 deltagare som kan delta i live- eller förinspelade webbseminarier från valfri webbläsare eller mobil webbläsare. Evenemangsarrangörer och paneldeltagare måste dock ladda ner programvaran. Även om detta kan vara besvärligt bidrar det till en pålitlig och stabil anslutning. ?

GoTo Webinar bästa funktioner

Använd schemaläggningsverktyget för påminnelser och uppföljningsmejl före och efter evenemanget.

Publicera webbseminarier på GoTo Stage för att nå en global publik

Boka en evenemangsproducent som hjälper dig med support före och under evenemanget.

Skapa rapporter om registrering, deltagare, sessioner och engagemang för att mäta webbinariets framgång.

Begränsningar för GoTo Webinar

Gränssnittet för livewebinarier känns föråldrat och klumpigt.

Du kan inte dela popup-fönster för att marknadsföra produkter.

Landningssideskaparen har begränsade anpassningsalternativ.

GoTo Webinar priser

Lite: 59 $/månad per arrangör

Standard: 129 $/månad per arrangör

Pro: 249 $/månad per arrangör

Enterprise: 499 $/månad per arrangör

GoTo Webinar betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (780+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

7. Shindig

via Shindig

Shindigs programvara för evenemangshantering är precis vad du behöver för att organisera allt från små virtuella konferenser till stora, flerdagars toppmöten och mässor. Den är fullspäckad med moduler för registrering, engagemang och nätverkande som gör dina evenemang roliga och engagerande. ?

Deltagarna kan delta i dina evenemang gratis eller få tillgång genom att köpa en biljett, registrera sig via Facebook eller LinkedIn eller ingå i en begränsad gästlista. Du kan ta emot betalningar med PayPal eller Stripe.

Med det inbyggda produktionsverktyget kan du leka med flera olika högtalarlayouter. Och om du vill involvera din publik kan du öppna ett podium för att ta upp dem på scenen i turordning.

Shindigs bästa funktioner

Streama evenemang till Facebook, X/Twitter och YouTube

Arrangera obegränsat med 40-minuters evenemang för upp till 100 deltagare med gratisabonnemanget.

Chatta med andra deltagare enskilt eller i små grupper via text eller video.

Spåra engagemangsmätvärden som deltagande, frågor och svar på omröstningar.

Shindigs begränsningar

LMS- och Zapier-integrationer är endast tillgängliga i de dyraste abonnemangen.

Användargränssnittet känns föråldrat och ointuitivt.

Shindig priser

Gratis

Starter: 99 $/månad (1 administratörsplats)

Introduktionspris: 750 $/månad (10 administratörsplatser)

Avancerad: Kontakta oss för prisuppgifter (obegränsat antal administratörsplatser)

Shindig-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (23 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (9 recensioner)

8. HeySummit

via HeySummit

HeySummit är en programvara för virtuella evenemang som låter dig vara värd för live- och förinspelade evenemang genom att ansluta till det webbinariumverktyg du föredrar. Om du funderar på att tjäna pengar på dina evenemang kan du med HeySummit ansluta till PayPal eller Stripe för att ta emot betalningar.

För att verkligen få igång biljettförsäljningen kan du lägga till några coola erbjudanden som kuponger, giveaways, specialerbjudanden och rabatter. Och om deltagarna inte har råd med hela biljettpriset kan du låta dem dela upp det i delbetalningar.

En annan cool funktion är talarhantering. Lägg till talare till ditt evenemang och ge dem tillgång till sin egen talardashboard. Här kan de skapa sin profil och fylla i sessionens detaljer, vilket gör det enkelt för både dig och dina talare att hantera sin del av evenemanget.

HeySummit bästa funktioner

Få tillgång till obegränsat antal evenemang, medarbetare och deltagare i alla betalda abonnemang.

Öka biljettförsäljningen genom att skapa affiliate-program för talare och deltagare ?

Sänd evenemang till Facebook, YouTube och LinkedIn

Återanvänd dina evenemang i korta klipp, artiklar och poddar

HeySummit-begränsningar

Plattformen kan kännas överväldigande för nya användare.

Funktioner som e-postutskick, avancerad biljettförsäljning och sponsorboothar finns endast i de dyraste paketen.

HeySummit priser

Startpaket: 49 $/månad

Tillväxt: 99 $/månad

Success: 349 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

HeySummit-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (19 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (32 recensioner)

9. Influitive

via Influitive

Influitive erbjuder en skräddarsydd plattform för virtuella evenemang som ger dig en problemfri upplevelse. Du kan arrangera liveevenemang med obegränsat antal deltagare via helt anpassade webb- och mobilappar.

Och vet du vad? Du behöver inte kunna använda programvaran, eftersom Influitive-teamet kommer att samarbeta med ditt evenemangsteam under hela processen. De tar hand om design, uppbyggnad och hantering av din virtuella evenemangsplattform. ?️

Dina appar kan skräddarsys för att integreras med dina favoritplattformar för streaming, spara sessioner och till och med inkludera roliga spelifieringsfunktioner för att hålla din publik engagerad.

Influitives bästa funktioner

Skapa diskussionsforum för deltagarnas interaktioner via text, foton, videor och filer.

Samla in information om deltagarna med enkäter och omröstningar

Synkronisera deltagarinformation med Salesforce och Marketo för personliga e-postkampanjer efter evenemanget.

Plattformen erbjuder stöd för 9 språk, inklusive engelska, franska, tyska och spanska.

Influitive-begränsningar

Det finns ingen gratisplan, provperiod eller demo tillgänglig.

Plattformen har få inbyggda integrationer.

Influitive prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Influitive-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 240 recensioner)

10. Hopin

via Hopin

Hopin låter dig hantera olika virtuella evenemang som introduktionskurser, konferenser, karriärmässor och produktlanseringar. Hopin integreras inte med externa webinarverktyg, men har en inbyggd livestreamingstudio för att vara värd för dina evenemang.

Plattformen har ett minimalistiskt och modernt gränssnitt, vilket gör det mycket enkelt för deltagarna att navigera. Förutom att se konferensagendan och delta i huvudevenemanget kan de välja att delta i breakout-sessioner, nätverka med andra deltagare eller kolla in evenemangets leverantörer i expo-sektionen.

Hopin bästa funktioner

Skapa registreringssidor och e-postsekvenser för att öka deltagandet

Använd engagemangsfunktioner som skärmdelning, omröstningar, frågor och svar samt chatt för att förbättra deltagarnas upplevelse.

Anslut Hopin till över 40 marknadsförings-, översättnings- och spelappar som Marketo, Interprefy, Kahoot! och Mentimeter.

Skapa rapporter om deltagande, publikengagemang och konvertering och exportera dem som CSV-filer.

Hopin begränsningar

Du kan inte livestreama evenemang till Facebook och YouTube.

Du kan endast använda Stripe för att ta emot betalningar.

Native Studio har ingen textningsfunktion.

Hopin priser

Pris från 750 USD/år per licens

Hopin betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 880 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 320 recensioner)

Arrangera minnesvärda virtuella evenemang varje gång

Att hantera backend för framgångsrika virtuella evenemang kan vara stressigt, men det behöver inte vara så. Använd design thinking-processen för att skissa upp visionen för ditt evenemang. Välj sedan den bästa plattformen för virtuella evenemang för att förverkliga din vision. ?

Utöver den virtuella evenemangsprogramvara du väljer kan du överväga att använda ClickUp för att effektivisera planeringsfasen av evenemanget. Använd det för att organisera de uppgifter som behöver göras och samarbeta med ditt team för att säkerställa att allt blir klart i tid.

Registrera dig för ett ClickUp-konto – det är gratis för alltid – och börja planera ditt evenemang!