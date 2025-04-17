De 9 bästa AI-verktygen för smidigare evenemangshantering 2025

Planerar du årets största fest för ditt företag? Från att schemalägga inlägg på sociala medier till biljettförsäljning och val av lokal – du har fullt upp med att skapa en fantastisk upplevelse för deltagarna.

Men evenemangsplanering har många rörliga delar, och du är bara mänsklig. Varför inte låta artificiell intelligens (AI) göra en del av det tunga arbetet åt dig?

Även de mest erfarna evenemangsarrangörerna har nytta av automatisering. Oavsett om det gäller incheckning och evenemangsregistrering, meddelanden på din evenemangshanteringsplattform eller hantering av evenemangsscheman finns det ett AI-verktyg som sparar tid åt dig.

I den här guiden visar vi dig hur du väljer det bästa AI-verktyget för att planera, organisera och analysera effekten av evenemangshantering och går igenom nio av våra favoriter. ?️

Att planera en internationell konferens skiljer sig mycket från att planera ett stort B2B-affärsmöte för ditt säljteam. Evenemang har sina nyanser, så om du letar efter ett AI-verktyg för evenemangshantering bör du leta efter användbara funktioner som:

Automatisering av arbetsflöden: Du vill ha ett evenemangshanteringsverktyg som Du vill ha ett evenemangshanteringsverktyg som förenklar planeringsprocessen så mycket som möjligt. Leta efter AI-teknik som använder maskininlärningsalgoritmer för att effektivisera valet av lokal, evenemangsscheman eller inställningar för evenemangsplattformar för virtuella evenemang. Deltagarhantering: Låt AI ta hand om deltagarregistrering och incheckning. Om du hittar rätt AI-verktyg kan det till och med matcha deltagare för nätverksmöjligheter under evenemanget. Marknadsföringshjälp: Behöver du hjälp med att skriva inlägg på sociala medier eller komma på den perfekta reklam-e-posten? AI för evenemangshantering hjälper dig. Behöver du hjälp med att skriva inlägg på sociala medier eller komma på den perfekta reklam-e-posten? AI för evenemangshantering hjälper dig. Det hanterar alla typer av marknadsföringsinsatser , från att skapa texter till grafik och video. Dataanalys: Ta dina framtida evenemang till nästa nivå. AI hämtar data från ditt evenemangshanteringsverktyg och identifierar snabbt intressanta trender när det gäller deltagarnas engagemang, uppföljningar och mycket mer. Om du blir förvirrad när du försöker tolka demografiska data kan Ta dina framtida evenemang till nästa nivå. AI hämtar data från ditt evenemangshanteringsverktyg och identifierar snabbt intressanta trender när det gäller deltagarnas engagemang, uppföljningar och mycket mer. Om du blir förvirrad när du försöker tolka demografiska data kan de bästa AI-verktygen hitta värdefulla insikter på bara några minuter.

Evenemangsplanerare är vana vid att jonglera med menyval, boka gästtalare och förhandla om lokalavtal. Men varför göra mer arbete än nödvändigt?

Eventproffs har nu den spännande möjligheten att använda artificiell intelligens i sitt arbete. Dessa verktyg har utformats för att automatisera arbetsflöden, samla in värdefull information och underlätta logistiken kring evenemang. Resultatet? Mer framgångsrika evenemang, bättre evenemangsdata och mycket sparad tid.

Om du är redo att hitta din egen AI-hjälpreda har du kommit till rätt ställe. Bläddra igenom och prova våra nio favoritverktyg för AI-evenemangshantering för 2024.

Börja använda ClickUp för evenemang ClickUp AI gör det möjligt för säljteam att känna sig mer säkra i sin kommunikation genom att korrekturläsa, förkorta eller skriva utkast till e-postmeddelanden.

Vill du ha en app för evenemangsplanering som kan göra allt? ClickUp är mest känt som en plattform för projektledning, men vårt AI-verktyg är definitivt något att skriva hem om. ?

Med hundratals forskningsbaserade förslag är ClickUp AI den enda AI-drivna assistenten som är skräddarsydd för din roll som evenemangsplanerare. Oavsett om du behöver hjälp med att hitta leverantörer, en lokal, talare eller sessionsteman är ClickUp AI tillräckligt kraftfullt för att lösa även de svåraste uppgifterna för en framgångsrik evenemangsplanering. Du kan också använda ClickUp AI för att:

Skapa evenemangshanteringsuppgifter i ClickUp

Skriv evenemangsplaner och använd mallar för evenemangsplanering

Brainstorma originella idéer för företagsevenemang som dina deltagare kommer att älska.

Skapa innehåll för evenemang

Eftersom ClickUp AI integreras med ClickUp-projekt och -uppgifter har det aldrig varit enklare att hålla koll på alla dina evenemangsrelaterade uppgifter på ett och samma ställe. Håll ditt team ansvarigt och se dina framsteg i en anpassningsbar ClickUp-instrumentpanel.

Dessutom har ClickUp hundratals mallar som är utformade för att göra allt arbete åt dig, så att du knappt behöver lyfta ett finger. Kolla in ClickUp Event Management Template för att logga uppgifter och deadlines, samarbeta med ditt planeringsteam och hålla koll på din budget.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt för betalda abonnemang.

Vissa ClickUp-användare känner sig överväldigade när de först börjar använda tjänsten eftersom det finns så många verktyg att prova.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. ChatGPT

Via ChatGPT

OpenAI:s ChatGPT bröt nästan internet när det lanserades 2022. Det är inte det mest avancerade AI-verktyget för evenemangsplanerare, men om du behöver hjälp med textbaserade medier är detta ett utmärkt gratisverktyg att ha i bakfickan.

ChatGPT är perfekt för att hitta idéer och inspiration. Dela information om din målgrupp, vad evenemanget handlar om och vilka resultat du vill uppnå. Det kommer inte att bli perfekt första gången, men med lite hjälp kommer AI:n att ge dig exakt vad du behöver.

ChatGPT:s bästa funktioner

Använd chatboten för att brainstorma sessionsteman eller idéer för evenemangsplatser.

Skapa evenemangsplaner som lockar fler potentiella deltagare

Skapa marknadsföringstexter, digitala incheckningsflöden och mycket mer för din evenemangssida.

Begränsningar för ChatGPT

ChatGPT är ofta nere

ChatGPT kan inte skapa multimediainnehåll eller hantera den faktiska evenemangsplaneringen.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad per användare

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 340 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

3. Soundraw

Via Soundraw

ChatGPT genererar endast textinnehåll, medan Soundraw endast genererar AI-musik. Om dina evenemangsplanerare letar efter pulserande beats till en kommande DJ-dansfest är Soundraw rätt val för dig. ??

Det eliminerar huvudbryet med att licensiera musik genom att skapa helt unika spår just för ditt företag eller evenemang. Lägg bara till några textinmatningar, så tar AI-evenemangsverktyget över därifrån.

Även om detta verktyg inte planerar hela ditt evenemang är det ändå ett bra alternativ för evenemangschefer som behöver anpassad musik till en rimlig kostnad.

Soundraws bästa funktioner

Skapa dina egna unika spår för unika evenemang

Skapa obegränsat med musik utifrån önskemål om stämning, genre och längd.

Anpassa låtar med Soundraw-musikmixern

Soundraws begränsningar

Soundraw har inga verktyg för evenemangsplanering eller logistik.

Soundraw har ett begränsat urval av stämningar och genrer.

Priser för Soundraw

Gratis

Creator: 16,99 $/månad, faktureras årligen

Artist: 29,99 $/månad, faktureras årligen

Soundraw-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Jasper

Via Jasper

Jasper är specialiserat på AI-innehåll för varumärken. Precis som ChatGPT arbetar det främst med textbaserat innehåll, men det har även marknadsföringsfunktioner för att sprida information om ditt evenemang. Använd Jaspers AI för att skriva bloggar, skapa en innehållskalender, planera kampanjer i sociala medier, optimera innehåll för SEO och genomföra integrerade marknadsföringskampanjer.

Om du behöver bilder har Jasper också en lösning för det. Jaspers AI-konstgenerator skapar högupplösta, royaltyfria bilder för evenemang. Det kan förstås ta lite tid att få exakt det du behöver, men det går ändå snabbare än att bläddra igenom bildbanker.

Jasper bästa funktioner

Ange din tonfall och Jasper kommer att göra sitt bästa för att matcha din varumärkespersonlighet.

Skapa AI-konst med bara några få textprompter

Använd Jaspers över 50 mallar för att skapa texter.

Jasper-begränsningar

Jaspers AI-konstgenerator skapar inte alltid bilder av hög kvalitet.

Vissa användare säger att Jaspers tonmatchningsteknik inte alltid fungerar bra.

Priser för Jasper

Skapare: 39 $/månad för en användare

Teams: 99 $/månad för tre användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

5. Lumen5

Via Lumen5

Lumen5 är en intuitiv videoplattform med dra-och-släpp-funktion. Den påminner mycket om lösningar som PowerPoint, så om du kan skapa en presentationsbildspel kan du skapa en video i Lumen5. ?️

Lumen5 är främst en DIY-videoplattform, men den har också ett AI-verktyg för evenemangsplanerare. Dess AI-funktion konverterar automatiskt bloggar till videor, vilket avsevärt minskar den tid du lägger på att marknadsföra höjdpunkter efter evenemanget på sociala medier.

Lumen5 bästa funktioner

Konvertera skriven text till videor

Kolla in Lumen5:s hundratals mallar

Få tillgång till licensierade bilder och videor från Unsplash och Shutterstock

Lumen5:s begränsningar

Vissa användare säger att mallarna är begränsade.

Andra användare säger att ljudfunktionerna, som voiceovers, behöver förbättras.

Priser för Lumen5

Grundläggande: 19 $/månad, faktureras årligen

Startpaket: 59 $/månad, faktureras årligen

Professional: 149 $/månad, faktureras årligen

Anpassat: Kontakta oss för prisuppgifter

Lumen5 betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

6. Marketing CoPilot

Via Marketing CoPilot

Letar du efter ett verktyg för evenemangsmarknadsföring? Marketing CoPilot har vad du behöver. Detta verktyg för marknadsföringskalender och försäljningstratt stöder evenemangsmarknadsföring, så om du vill öka deltagandet i evenemang kan detta vara verktyget för dig.

Marketing CoPilots AI-verktyg är byggt på ChatGPT, men lägger till ett lager av marknadsföringscentrerad kunskap ovanpå svaren för att ge dig mer relevant information. Detta verktyg är utformat för B2B, så om du planerar en stor branschkonferens skräddarsydd för företagsledare kommer Marketing CoPilot att hantera skapandet av trattar, marknadsföring och bearbetning av deltagardata åt dig.

Marketing CoPilots bästa funktioner

Skapa AI-innehåll med Marketing CoPilots ChatGPT-drivna AI-verktyg

Skapa en unik innehållsstrategi och generera texter med hjälp av AI-programvaran för evenemangshantering.

Marketing CoPilot fungerar bra med Microsoft-lösningar, så om du är ett Microsoft-företag är detta ett självklart val.

Begränsningar för Marketing CoPilot

Marketing CoPilot har inte så många recensioner.

Detta AI-verktyg fokuserar mer på trattar, intäkter och marknadsföring än på själva evenemangsplaneringen.

Priser för Marketing CoPilot

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Marketing CoPilot

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Murf

Via Murf

Vill du guida deltagarna genom en konferens med en professionell röst? Du behöver inte anlita en röstskådespelare: Använd Murf för att generera AI-röstpålägg. ?

Detta AI-verktyg för evenemangshantering skapar voiceovers i studiokvalitet som låter precis som riktiga människors röster. Använd Murf för konferensmeddelanden, videor och presentationer vid ditt nästa evenemang. Du kan justera Murf precis som du vill, så detta är en dröm som går i uppfyllelse för alla företag som behöver skapa anpassade voiceovers på några minuter.

Murf bästa funktioner

Skapa unika, professionella voiceovers med Murfs text-till-tal-teknik

Använd röstkloning för att imitera befintligt ljud

Lägg till voiceovers till videor och Google Slides

Murf-begränsningar

Vissa användare säger att Murfs voiceovers ibland låter robotliknande.

Röstfiltren är inte så avancerade som vissa användare skulle önska.

Murf-priser

Gratis

Basic: 19 $/månad per användare, faktureras årligen

Pro: 26 $/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise: 75 USD/månad per användare, faktureras årligen

Murf-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (4 recensioner)

8. Taskade

Via Taskade

Taskade marknadsför sig som ett allt-i-ett-verktyg för AI. Det är inte specifikt för evenemangsplanering, men dess fem AI-drivna verktyg samordnar ditt arbete så att du sparar tid.

Om du vill ha en ChatGPT-liknande upplevelse kan du chatta med Taskades AI för att generera innehåll som är skräddarsytt för vanliga evenemangsplaneringsuppgifter. AI-funktionen integreras också med andra Taskade-funktioner, vilket hjälper dig att göra mer på kortare tid.

Taskades bästa funktioner

Välj bland över 700 inbyggda automatiserade uppgifter

Visualisera anteckningar med synkronisering i realtid

Skapa AI-mindmaps och arbetsflöden på några sekunder

Begränsningar för Taskade

Taskade är inte en evenemangsapp, så det saknar vissa funktioner som är specifika för evenemangsplanering.

Priser för Taskade

Pro: 19 $/månad för upp till 10 användare, faktureras årligen

Företag: 49 $/månad för upp till 25 användare, faktureras årligen

Ultimate: 99 $/månad för upp till 50 användare, faktureras årligen

Taskade-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

9. Namelix

Via Namelix

Namelix är inte ett rent AI-verktyg för evenemangshantering, men det påskyndar ändå vissa aspekter av evenemangsplaneringen. Det är ett gratis verktyg för att generera företagsnamn som producerar korta men catchy namn och fraser. ✨

Om du letar efter smarta evenemangsnamn eller slogans är Namelix verktyget för dig. Dess maskininlärningsalgoritm kan lära sig medan du använder den, så ju mer du använder verktyget, desto mer relevanta alternativ rekommenderar det.

Namelix bästa funktioner

Skapa catchy evenemangsnamn eller slogans

Filtrera resultaten efter nyckelord, längd och mer

Använd Namelix oftare för att träna plattformen

Namelix begränsningar

Namelix saknar funktioner specifika för evenemangsplanering.

Det finns inte så många recensioner.

Namelix prissättning

Gratis

Namelix betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Kombinera evenemangsteknik med projektledning och mer

Evenemangshantering är en känslig logistisk balansgång. Lyckligtvis finns det många AI-verktyg för evenemangshantering som är utformade för att förenkla ditt liv och hjälpa dig att planera bättre evenemangsupplevelser.

Vi älskar AI-verktygen på denna lista, men de flesta av dem kräver fortfarande att du har en handfull andra verktyg för att faktiskt kunna genomföra ett evenemang.

Om du är trött på att växla mellan olika plattformar (och det förstår vi), välj ClickUp. ClickUp samlar dina AI-verktyg, uppgifter, mallar, automatiseringar, whiteboards och teamsamarbete på en enda plattform.

Men lita inte bara på vårt ord. Prova ClickUp idag – det är gratis för alltid.