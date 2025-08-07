De 10 bästa AI-verktygen för teamsamarbete att använda 2025

⏰ TL;DR Alla samarbetsverktyg är inte lika bra – jag har testat många, och bara några få är verkligen till hjälp. ClickUp ligger i täten med ClickUp Brain, som erbjuder automatisering och smarta sammanfattningar som sparar mig mycket tid. Utöver det finns andra AI-verktyg för uppgiftshantering, visuell brainstorming och kommunikation – här är en översikt så att du kan hitta det som passar ditt team bäst. ClickUp – Det bästa AI-verktyget för samarbetsprojekt och uppgiftshantering Trello – Det bästa samarbetsverktyget för projektledning baserat på Kanban Asana – Bäst för små team som behöver en smart AI-assistent Airtable – Bäst för att skapa AI-drivna automatiseringar av arbetsflöden Miro – Det bästa verktyget för samarbete på whiteboard Loom – Bäst för att extrahera information från videor Slack – Bästa AI-drivna sök- och sammanfattningsfunktioner för stora team Todoist – Bäst för frilansare som behöver en enkel app för uppgiftshantering Confluence – Bäst för företag med distansarbete som behöver en AI-driven plattform för asynkron samverkan. Notion – Bäst för samarbetsbaserad databashantering

Vissa dagar känns det som om allt jag gör på jobbet är att hinna ikapp med konversationer – Slack-trådar, produktuppdateringar, interna dokument och inspelningar av demonstrationer med kunder – vilket lämnar lite tid att fokusera på mina kärnuppgifter och projekt.

Enligt en ny artikel i Harvard Business Review är jag inte den enda.

De flesta team lägger mer än 85 % av sin tid varje vecka på att samarbeta med andra. Organisationer har börjat prioritera "teamarbete" framför "djuparbete" för att öka sammanhållningen och bygga upp kommunikation mellan teamen.

Samarbete på jobbet är bra, men det hjälper inte om det tar upp större delen av din tid. Det är därför jag har varit så entusiastisk över AI-drivna samarbetsverktyg – särskilt användbara för att sammanfatta 100 meddelanden på Slack och timslånga kunddemonstrationer.

Vill du utforska hur AI kan hjälpa dig att komma till kärnan i samtalen snabbare? Jag har granskat de ledande AI-samarbetsverktygen för att se hur de kan effektivisera samarbetet och förbättra fokus och produktivitet.

Jag testade över två dussin dokument- och projektledningsverktyg för att se hur deras AI-arbetsytor och samarbetsfunktioner kan underlätta kommunikationen. Förutom deras samarbetsverktyg analyserade jag också två huvudsakliga saker: hur de prissätter sin artificiella intelligenskomponent och hur användarvänlig funktionen var.

Här är några faktorer som jag har utvärderat:

Naturlig språkbehandling: Jag ville veta om AI-motorn kunde förstå nyanserna i konversationsengelska och ge mig relevanta resultat. Automatiseringsfunktioner: En annan viktig faktor var om : En annan viktig faktor var om AI-verktygen hjälpte till att skapa arbetsflöden för smidigt samarbete. Kunde de automatisera repetitiva uppgifter som att dela statusuppdateringar eller mötesreferat så att du kan fokusera på helheten? Kostnad: Varje verktyg jag testade hade olika prissättning för AI. Vissa använder kreditförbrukningsmetoden, medan andra använder en betalningsmetod per användare. Vissa erbjuder till och med sina AI-funktioner gratis. Integrationer: Jag ville kontrollera om varje verktygs AI-samarbetsfunktioner kunde bidra till smarta integrationsmöjligheter. Kunde de förbättra det övergripande integrationsflödet för bättre datasynkronisering eller göra det möjligt för mig att använda AI-funktionerna som bots i mina andra kommunikationsverktyg? Noggrannhet: Transparens och partiskhet var också viktiga kriterier. Gav AI-motorerna oss raka fakta eller inte? Ännu viktigare, var deras svar rättvisa och opartiska?

Med rätt AI-verktyg kan du balansera djuparbete och teamarbete utan att känna dig utmattad. Här är min lista över de bästa AI-samarbetsplattformarna som gör teamkommunikationen enkel.

1. ClickUp – Det bästa AI-verktyget för samarbetsprojekt och uppgiftshantering

Kom igång med ClickUp Brain Konfigurera anpassade Autopilot-agenter i ClickUp för att svara på frågor i chatten, automatisera veckorapporter, sammanfatta uppdateringar och mycket mer!

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Men det som verkligen utmärker ClickUp är hur det har integrerat AI via sin egen AI-motor, ClickUp Brain. Detta ger användarna en enhetlig arbetshanteringsupplevelse i alla verktyg.

ClickUp Brain konsoliderar inte bara dina data från chattar, projekt och dokument, utan ger också dina anställda en alltid tillgänglig personlig AI-assistent som tar hand om det tidskrävande arbetet.

Låt oss utforska hur ClickUp Brain hjälper team att hålla sig organiserade och på samma sida:

Med ClickUp Brain vid din sida får du en kraftfull AI-projektassistent som ökar din produktivitet och ser till att projekten flyter smidigt. Till att börja med kan du effektivisera din projektledning med AI, till exempel genom att skapa projekt, generera uppgiftsbeskrivningar och tilldela DRI:er.

Det fungerar också som en smidig skriv- och redigeringsassistent som låter dig skapa innehåll från grunden och redigera befintligt innehåll. Du kan också ställa in en stilguide som matchar ditt varumärkes röst och ton. Men här kommer twist: med flera LLM! Du kan arbeta med Gemini, Claude och mer direkt från Brains gränssnitt.

Om du håller många möten kan ClickUps AI Notetaker vara mycket praktiskt. Det genererar en transkription av alla dina möten och plockar även ut åtgärdspunkter, så att du inte missar något viktigt.

Fånga upp exakta mötesanteckningar med ClickUp AI Notetaker

Det sparar inte bara dig [och dina teammedlemmar] mycket tid, utan med en textutskrift blir det också enkelt att hämta information – något du går miste om när du bara sparar videoinspelningar. Du kan också hålla koll på konversationer med automatiska sammanfattningar av dina direkta chattar.

Och när du har ont om tid att svara på det där sista minuten-meddelandet eller kämpar med att sammanställa tråkiga veckorapporter, be ClickUps Autopilot Agents att kliva in. Konfigurera bara triggarna för arbetsflödena, så kan du hantera alla administrativa uppgifter åt dig!

ClickUps bästa funktioner

Sammanfatta allt : Från projektuppdateringar till kommentartrådar och långa dokument – sammanfatta allt innehåll med ett enda klick.

Transkribera möten : Skapa : Skapa ClickUp Docs av dina mötesprotokoll genom att automatiskt generera en transkription och sedan extrahera användbara insikter från den. Med live-samarbetsdetektering i ClickUp kan teammedlemmarna bidra till dokumentet tillsammans och hålla sig uppdaterade.

Få snabb tillgång till information : Använd den AI-drivna sökfältet för att snabbt hitta information utan att behöva kontakta dina teammedlemmar. Och om du måste, kan du med : Använd den AI-drivna sökfältet för att snabbt hitta information utan att behöva kontakta dina teammedlemmar. Och om du måste, kan du med ClickUps chattfunktion nå dem direkt utan att behöva byta till en annan kommunikationsplattform.

Skapa automatiseringar : Ställ in flerstegs-triggerar för : Ställ in flerstegs-triggerar för ClickUp Automation för att hålla ditt arbetsflöde smidigt.

Samarbeta och kommunicera visuellt : Med ClickUps whiteboards och mind maps kan du samarbeta i projekt med hjälp av en kreativ arbetsyta. Använd funktioner som flerfärgade pennor, klisterlappar, former osv. för att förverkliga dina idéer. Koppla dina skisser och idéer till ClickUp Tasks , Docs och mer för att öka genomförbarheten och ansvarstagandet – även i en fjärrbaserad miljö.

Spela in din skärm med röstkommentarer: Ibland räcker det inte med ren text. Använd Ibland räcker det inte med ren text. Använd ClickUp Clips för att direkt dela korta skärminspelningar för snabbare kommunikation och för att förmedla koncept och instruktioner på ett tydligare sätt.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp Brain är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Vissa användare har rapporterat en brant inlärningskurva.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 [över 9 000 recensioner]

Capterra: 4,6/5 [över 4 000 recensioner]

💟 Bonus: Möt Brain MAX – din nya AI-drivna desktopkompanjon som är utformad för att göra teamarbetet enkelt. Tänk på det som ett smart samarbetsverktyg som samlar alla ditt teams konversationer, dokument och uppgifter på ett och samma ställe. Med Brain MAX kan du helt enkelt säga dina idéer eller instruktioner, så omvandlas de omedelbart till anteckningar, uppgifter eller meddelanden till ditt team – utan att du behöver skriva något. Behöver du hitta en fil, sammanfatta ett möte eller tilldela uppföljningsåtgärder? Brain MAX använder avancerad AI för att söka igenom alla dina anslutna appar och sammanfatta information, så att alla hålls informerade och ingenting missas. Det hjälper till och med att automatisera rutinmässigt arbete, som att skapa rapporter eller spåra projektets framsteg, vilket frigör tid för ditt team att fokusera på det som är viktigast.

2. Trello – Det bästa samarbetsverktyget för projektledning baserat på Kanban

via Trello

Trello är ett av flera Atlassian-produkter som är kopplade till Atlassian Intelligence och marknadsförs som en ”AI-wingmate” som hjälper till att påskynda arbetet. Även om det erbjuder funktioner som att sammanfatta kort, dela upp uppgifter och generera idéer från uppmaningar, känns funktionaliteten ganska begränsad – särskilt jämfört med vad andra Atlassian-verktyg erbjuder.

Du kan markera felaktiga eller irrelevanta AI-svar, men det innebär inte alltid en märkbart bättre upplevelse. Ännu viktigare är att Trellos AI-funktioner inte räcker till när det gäller att stödja automatisering eller komplexa arbetsflöden, vilket gör att det känns mer som ett lättviktigt tillägg än en meningsfull uppgradering för avancerade användare.

Trellos bästa funktioner

Brainstorma nya idéer genom att be Atlassian Intelligence hjälpa dig med innehåll eller kampanjidéer eller hur du kan förbättra en viss process.

Säkerställ korrekt stavning och grammatik med den inbyggda grammatikskontrollen.

Använd Trellos AI för att extrahera åtgärdspunkter, skapa en plan eller checklista, eller helt enkelt få klarhet i vad som behöver göras.

Trellos begränsningar

AI-funktionerna är endast tillgängliga i Premium- och Enterprise-abonnemangen, inte i Standard-abonnemanget.

AI kan inte användas för att automatisera Trello-arbetsflöden, vilket kan vara begränsande för vissa team.

Priser för Trello

Gratis

Standard : 6 $/användare per månad

Premium : 12,50 $/användare per månad

Enterprise: 17,50 $/användare per månad [faktureras årligen]

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 [över 13 500 recensioner]

Capterra: 4,5/5 [över 23 000 recensioner]

3. Asana – Bäst för små team som behöver en smart AI-assistent

via Asana

Mer än AI-funktionerna var det Asanas tes om varför man bygger in AI-funktioner i sin produkt – för att stödja makrohantering – som gjorde intryck på mig. Om du ingår i ett litet team som jonglerar med flera ansvarsområden och värdesätter autonomi kan Asanas AI-funktioner vara till nytta.

Asana AI kan automatisera rutinuppgifter som statusuppdateringar, incheckningar och annat repetitivt arbete. Det kan också generera en sammanfattning av ditt arbetsförlopp med kontextuella detaljer och dela den med cheferna för att hålla dem informerade.

Större team kan ha nytta av funktionen ”smarta mål”, som hjälper till att standardisera målsättningen mellan olika funktioner.

Asana använder en egenutvecklad AI-motor tillsammans med modeller från OpenAI och Anthropic. Det anges också vilken motor som driver vilken funktion, vilket ger en viss transparens. Användarna har möjlighet att välja bort tredjeparts-LLM och enbart förlita sig på Asanas egen AI om de föredrar det.

Asanas bästa funktioner

Skapa sammanfattningar, statusuppdateringar och framstegsuppdateringar automatiskt från projektuppdateringar i realtid.

Ställ in smarta regler för att köra automatiseringar och integrera med dina andra verktyg.

Skriv tydliga och övertygande projekt- och uppgiftsbeskrivningar med Smart Editor.

Använd smarta projekt för att skapa ett anpassat projekt med uppgifter, fält osv. baserat på dess syfte och mål.

Asanas begränsningar

Asana AI stöder flera språk, men har endast testats på engelska.

Asana AI är endast tillgängligt i teamabonnemangen, inte i individuella abonnemang.

Asanas prissättning

Personligt : Gratis

Starter : 13,49 $/användare per månad

Avancerad : 30,49 $/användare per månad

Företag : Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 [över 10 000 recensioner]

Capterra: 4,5/5 [12 700+ recensioner]

📮ClickUp Insight: En typisk kunskapsarbetare måste i genomsnitt ha kontakt med 6 personer för att få sitt arbete gjort. Få en gratis rapport Det innebär att man dagligen måste kontakta sex viktiga kontakter för att samla in viktig information, komma överens om prioriteringar och driva projekt framåt. Det är en verklig utmaning – ständiga uppföljningar, förvirring kring olika versioner och bristande insyn minskar teamets produktivitet. Ladda ner rapporten The State of Workplace Communication Report från ClickUp för att få mer information – och ta reda på vad du kan göra för att överbrygga klyftorna.

4. Airtable – Bäst för att skapa AI-drivna automatiseringar av arbetsflöden

via Airtable

Airtable är en low-code-plattform som är utformad för att skapa automatiserade arbetsflöden och förbättra den operativa effektiviteten – men upplevelsen av dess AI-funktioner kan kännas mer lovande än praktisk.

Airtable AI erbjuder verktyg för att extrahera information från databaser, köra automatiseringar och sammanfatta eller översätta text, men resultaten är inte alltid konsekventa. Att använda AI för att upptäcka sentiment i recensioner och flagga CX-teamet låter till exempel användbart i teorin, men i praktiken kräver det ofta manuell rensning eller kontroll.

Som person utan teknisk bakgrund uppskattade jag inledningsvis den AI-assisterade formelgenereringen. Men även då krävdes det ofta flera försök innan allt fungerade som det var tänkt. Den kodfria inställningen kan verka lättillgänglig, men den ger inte alltid en smidig eller tillförlitlig upplevelse.

Airtables bästa funktioner

Lägg till en AI-komponent i deras roadmap-app för att omedelbart generera en produktspecifikation.

Anslut en AI-komponent till din förfrågningsapp för att skriva kraftfulla kreativa briefs som påskyndar överlämningen av marknadsföringsmaterial.

Kategorisera dina dokument automatiskt utifrån tema, sentiment eller använda ord.

Använd AI för att identifiera medarbetare, meddela dem och effektivisera kommunikationen.

Airtables begränsningar

Endast användare med ett betalt abonnemang kan köpa Airtable-krediter.

AI kommer att aktiveras automatiskt för team, och det finns ingen möjlighet att välja bort det.

Priser för Airtable

Gratis

Team : 24 $/användare per månad

Företag : 54 $/användare per månad

Företag : Anpassad prissättning

AI-krediter: Från 20 dollar för 10 000 krediter per månad

Airtable-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 [över 2 000 recensioner]

Capterra: 4,7/5 [över 2 000 recensioner]

5. Miro – Det bästa verktyget för samarbete på whiteboard

via Miro

Med sin oändliga arbetsyta och massor av mallar har Miro varit ett populärt digitalt whiteboardverktyg för team och individer, och den senaste versionen av Miro Assist förbättrar upplevelsen ytterligare.

Med Miro Assist kan du skapa AI-drivna mindmaps, visualisera ditt innehåll bättre och hitta information snabbt. Jag använde Miro Assist för att automatiskt generera en fullfjädrad presentation från klisterlappar, och det var en smidig upplevelse.

Jag gillar också att Miro ger dig full kontroll över dina data, vilket gör det möjligt för teammedlemmar att välja bort tjänsten med ett enkelt klick. I enlighet med sina ”AI-principer” har de testat sin AI-motor för att kontrollera om det finns fördomar i det genererade innehållet, för att säkerställa att Miro Assist är etiskt.

Miros bästa funktioner

Omvandla nya eller komplexa idéer till strukturerade modeller såsom användarberättelser, acceptanskriterier, tekniska diagram och kod med Miro AI.

Skapa presentationer med ett enda klick från dina tankekartor och diagram genom att helt enkelt be Miro Assist om hjälp med realtidssamarbete.

Sammanfatta och gruppera information för att få fram värdefulla insikter från kundundersökningar, retrospektiva analyser eller workshops.

Få en sammanfattning av vad ni diskuterade under whiteboard-sessionen.

Gruppera klisterlappar utifrån ett nyckelord eller ämne

Miro-begränsningar

Vissa användare har rapporterat att Miro inte integreras bra med andra appar som Google Docs, vilket gör exporten besvärlig.

Miro Assist finns endast tillgängligt på engelska.

Miro-priser

Gratis

Startpaket : 10 USD/användare per månad

Företag : 20 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 [5 900+ recensioner]

Capterra: 4,7/5 [1 500+ recensioner]

6. Loom – Bäst för att extrahera information från videor

via Loom

Loom, som nyligen förvärvades av Atlassian, har blivit det självklara asynkrona videoverktyget för många populära företag som behöver visuella samarbetsfunktioner. Det är också ett av få videosamarbetsverktyg som effektiviserar kommunikationen med solida AI-funktioner.

Två funktioner som jag särskilt uppskattar är att det automatiskt tar bort fyllnadsord och tystnader samt de meddelanden som genereras för att åtfölja videoklippen. Båda är mycket användbara – särskilt den första, eftersom jag är känd för att använda många umm medan min mun hinner ikapp min hjärna.

En annan funktion som kan spara mycket tid för både utvecklings- och CX-team är AI-arbetsflödesfunktionen, som gör att du automatiskt kan skapa ett textdokument eller en felrapport för varje video och skicka det till Jira.

Looms bästa funktioner

Generera automatiskt en titel, beskrivning och kapitelöversikter för varje video du spelar in.

Skapa en anpassad, kontextuell CTA-knapp beroende på vilken webbsida eller produkt du spelade in videon på.

Ge tittarna en lista över uppgifter de kan göra medan de tittar på videon, till exempel att granska ett visst avsnitt eller svara på en fråga för att få snabb feedback.

Looms begränsningar

Loom AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

AI-funktionerna kan endast användas på videor som du skapar efter att du har köpt tillägget, inte på dina gamla videor.

Priser för Loom

Starter : Gratis

Företag : 15 $/användare per månad

Företag : Anpassad prissättning

Loom AI: Lägg till i valfri betald plan för 4 USD per användare och månad.

Loom-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 [över 2 000 recensioner]

Capterra: 4,7/5 [över 400 recensioner]

7. Slack – Bästa AI-drivna sök- och sammanfattningsfunktioner för stora team

via Slack

Om du ofta känner dig överväldigad av Slack – oändliga kanaler, begravda trådar, ständiga pingar – låter Slack AI som något som kan hjälpa dig. Men i verkligheten löser det bara en del av problemet.

Sammanfattningsfunktionen gör att du snabbt kan komma ikapp med meddelanden, och även om det är användbart efter en längre frånvaro, fångar den inte alltid hela sammanhanget. Snabbsvar är praktiska, men känns begränsade i nyanserna, särskilt i snabba eller känsliga diskussioner.

Slack AI är fortfarande relativt nytt, och även om vissa användare har tagit emot det väl, känns priset på 10 dollar per användare högt – särskilt för större team som utan tvekan behöver dessa funktioner mest. För närvarande motiverar värdet inte helt kostnaden.

Slacks bästa funktioner

Se till att endast rätt personer och godkända enheter kan komma åt din organisations data med funktioner som enkel inloggning, domänregistrering och stöd för mobilitetshantering i företag.

Skydda dina data med verktyg som Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], granskningsloggar och inbyggt skydd mot dataförlust [DLP], samt stöd för tredjepartsleverantörer av DLP.

Låt Slack AI läsa igenom dina meddelanden och ge dig användbara insikter – till exempel vad din omsättning var under de senaste tre månaderna.

Slacks begränsningar

Slack AI har endast åtkomst till dina meddelanden, inte dina arbetsytor eller filer.

Slack använder dina data för att träna sin AI-motor, och du måste skriva till dem om du vill välja bort detta.

Priser för Slack

Gratis

Pro : 8,75 $/användare per månad

Företag : 15 $/användare per månad

Enterprise Grid : Anpassad prissättning

Slack AI: Kan köpas som tillägg för 10 dollar per användare och månad.

Betyg och recensioner av Slack

G2 : 4,5/5 [32 500+ recensioner]

Capterra: 4,7/5 [över 23 000 recensioner]

8. Todoist – Bäst för frilansare som behöver en enkel app för uppgiftshantering

via Todoist

Om du är som jag och föredrar en minimalistisk att göra-app som prioriterar den övergripande användarupplevelsen framför allt annat, är Todoist något för dig. Det jag gillar mest med Todoist AI Assistant är hur användarvänlig och användbar den är – inga krusiduller, bara ren och effektiv naturlig språkbehandling.

Det gör uppgiftsplaneringen superbekväm, från att föreslå vilka uppgifter som ska tas itu med härnäst till att skapa åtgärdspunkter för varje uppgift.

Todoists bästa funktioner

Gör dina mål mer uppnåeliga genom att skapa en lista med uppgifter. Sätt dem i verket genom att välja Föreslå uppgifter med AI-assistenten från ett projekts meny och skriva in vad du vill uppnå i textfältet [t.ex. Lär dig spanska].

Få förslag från AI-assistenten om hur du kan slutföra en uppgift, vad du bör göra härnäst och hur du kan omformulera uppgifter så att de blir mer genomförbara.

Håll koll på flera projekt samtidigt och använd Pro-teman för att göra dem visuellt tilltalande.

Todoists begränsningar

Todoist är utmärkt för daglig uppgiftshantering, men är inte utformat för större projekt eller samarbete i stor skala.

Todoists AI-funktion är endast tillgänglig i betalda abonnemang.

Todoist-priser

Nybörjare : Gratis för alltid

Pro : 5 $/användare per månad

Företag: 8 $/användare per månad

Todoist-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 [700+ recensioner]

Capterra: 4,6/5 [över 2 000 recensioner]

via Confluence

Confluence är en populär lösning för kunskapshantering för distansorganisationer, särskilt mjukvaruföretag som redan använder Jira som samarbets- och projektledningsverktyg. Eftersom data lagras i USA, EU, Australien och Tyskland behöver distansföretag inte oroa sig för datakompatibilitet.

Confluence har redan en hel del samarbetsvänliga funktioner, såsom sidor, whiteboards och utrymmen, som gör det superenkelt att organisera [och komma åt] information. Men integrationen med Atlassian Intelligence gör det ännu bättre.

Du kan använda Atlassian Intelligence i Confluence för att skriva innehåll, definiera termer, sammanfatta innehåll och till och med skapa if/then-arbetsflöden – allt för att få arbetet att gå snabbare. Den funktion jag gillade bäst är dock ”predictions” – varje gång du söker efter ett dokument visas en lista med alternativ som är specifika för dig.

Låt oss säga att du är marknadsförare och skriver in ”roadmap”. Atlassian Intelligence kommer att prioritera de dokument som du har arbetat med tidigare eller de som andra marknadsförare har tittat på framför något som en utvecklare har tittat på.

Atlassian Intelligence använder OpenAI som sin GPT-motor, men har begränsat den från att träna sin motor på Confluence-användardata, så dina dokument är väl skyddade.

Confluence bästa funktioner

Förvandla röriga anteckningar till användbara dokument, skapa sammanfattningar av sidor och kommentarer och skapa åtgärdspunkter på några sekunder.

Minska behovet av att växla mellan appar genom att aktivera Atlassian Intelligence i Slack så att du snabbt kan komma åt information.

Fatta snabbare, välgrundade beslut och lös snabbt alla problem med Atlassian Intelligence i ditt team.

Begränsningar i Confluence

Atlassian Intelligence är endast tillgängligt i Premium- och Enterprise-versionerna.

Liksom alla AI-motorer är den benägen att hallucinera.

Priser för Confluence

Gratis

Standard : 4,89 $/användare per månad

Premium : 8,97 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning [faktureras årligen]

Betyg och recensioner av Confluence

G2 : 4,1/5 [över 3 700 recensioner]

Capterra: 4,5/5 [över 3 300 recensioner]

10. Notion – Bäst för samarbetsbaserad databashantering

via Notion

De flesta, inklusive jag själv, älskar hur anpassningsbart Notion är. Från att skapa projektföljare och databaser till wikis och måltidsplanerare – du kan använda Notion för att organisera all din information. Därför var jag särskilt ivrig att testa dess AI-funktioner.

Notion AI – som använder OpenAI:s LLM – låter dig göra det mesta av det grundläggande, såsom att skriva utkast, sammanfatta text [och databaser] och till och med översätta innehåll. Detta kan vara mycket användbart om du arbetar i ett asynkront företag som dokumenterar alla sina processer.

Den funktion jag ser mig själv använda mest är sökfunktionen, som gör att jag kan söka efter specifik information i mina [och mitt teams] databaser. Det minskar behovet av fram- och återkommande kommunikation och sparar tid för alla.

Att integrera denna funktion i Notion är mycket praktiskt för personer som använder ChatGPT för forskning och hjälper till att förhindra kontextbyten.

Jag tyckte om att kunna komma åt Notion AI genom att helt enkelt trycka på MELLANSLAGSTANGENTEN, men jag såg några kommentarer på Reddit där folk tyckte att det var frustrerande. Detta är en bra påminnelse om att användarupplevelsen kan vara subjektiv och att det som fungerar för en person kanske inte är idealiskt för alla.

Nu till det finstilta: Notion försäkrar att de inte tränar sin AI med dina data, men det finns en hake. Liksom många AI-motorer är Notion AI benägen att hitta på saker, särskilt när det gäller frågor om aktuella händelser [tänk de senaste 6–12 månaderna]. Så även om det är ett fantastiskt verktyg, se till att faktagranska dess resultat.

Notions bästa funktioner

Fyll i tabeller automatiskt och omvandla överväldigande information till tydlig, användbar information.

Be Notion AI att skriva utkast till dina meddelanden och till och med översätta dem till andra språk, till exempel spanska eller japanska.

Ge Notion AI ett nyckelbudskap så omvandlar AI-verktyget det till ett detaljerat e-postmeddelande eller dokument åt dig.

Begränsningar med Notion

Vissa Reddit-användare tycker att Notion AI är ganska begränsat när det gäller pris. Som en Reddit-användare säger, om du har ett team med 50 medlemmar måste du betala 500 dollar extra bara för grundläggande AI-sammanfattningsfunktioner

Notion AI-funktionerna är för närvarande inte tillgängliga i mobilapparna.

Notions prissättning

Gratis

Plus : 10 $/plats per månad

Företag : 18 $/plats per månad

Företag : Anpassad prissättning

Notion AI: Lägg till i valfri arbetsyta för 10 dollar per användare och månad.

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 [över 5 400 recensioner]

Capterra: 4,7/5 [över 2 000 recensioner]

