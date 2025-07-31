De 10 bästa AI-sammanfattarna för dokument och artiklar 2025

Som kunskapsarbetare tillbringar vi dagar och veckor med att läsa och ta till oss information som hjälper oss att bli bättre på våra jobb. Mellan den ständigt växande högen av branschrapporter, kundundersökningar och de vanliga arbetsmejlen och processdokumenten finns det alltid något nytt som kräver vår kognitiva uppmärksamhet.

Det värsta? Listan över saker att läsa verkar aldrig bli kortare. Trots att jag ägnar så mycket tid åt det varje dag känner jag fortfarande att jag behöver komma ikapp.

I det här blogginlägget kommer jag att prata om några av de bästa AI-sammanfattningsgeneratorerna som mitt team och jag nyligen testat. Dessa kommer att hjälpa dig och mig att komma ikapp med vår läsning snabbare än tidigare och äntligen stänga de tvåhundratrettiosju öppna flikarna.

Nu kör vi!

Vad ska du leta efter i AI-sammanfattare?

När jag sammanställde denna lista testade jag över ett dussin AI-sammanfattningsverktyg. Många av dem använde OpenAI:s GPT-motor för att tillhandahålla koncisa sammanfattningar. Jag hittade dock också några som byggde på proprietära stora språkmodeller (LLM). De senare hade fler anpassningsalternativ, men också högre prislappar.

Här är vad jag letade efter när jag testade dessa appar:

Språkmodell : Använde verktyget en anpassad stor språkmodell (LLM) eller utnyttjade det befintliga modeller som GPT? Och om det är det senare, vilken version av GPT-motorn ska vi prenumerera på?

Anpassningar : Kan jag ändra längden eller formatet på sammanfattningen? Kanske ge särskilda instruktioner eller be om specifik information?

Kvaliteten på den genererade sammanfattningen : Jag bedömde hur väl varje verktyg fångade essensen i originaldokumentet. Bevarade de originalformuleringarna och fångade de viktiga meningar, eller förenklade de språket för bättre läsbarhet?

Kostnad : Utöver prissättningen grävde jag djupare i kostnads-värde-förhållandet för betalda verktyg. Gav de extra avgifterna tillgång till användbara funktioner, eller var det bara extra finesser?

Användarvänlighet: Hur intuitiva och användarvänliga var gränssnitten? Detta inkluderade alternativ för filuppladdning, Chrome-tillägg och UI-navigering.

För AI-sammanfattare som stöder flera språk testade jag också några av dessa funktioner – med fokus på deras noggrannhet på franska och spanska (förutom engelska).

De bästa AI-dokument sammanfattarna i korthet – jämförelsetabell

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Prissättning* ClickUp • Sammanfatta möten, chattar, dokument och uppgifter i realtid • Översätt sammanfattningar till olika språk • Skapa sammanfattningar på mobilen och som anpassade fält • Skapa automatiskt åtgärdspunkter från sammanfattningar Medelstora till stora företagsteam som hanterar arbete, dokumentation och uppdateringar Gratis plan tillgänglig; Anpassade priser för företag Få sammanfattningen • Välj sammanfattningens längd i procent • Sammanfatta från URL:er, PDF-filer eller inklistrad text • Stöder över 33 språk • Extrahera nyckelord Individer eller små team som behöver snabba, språkligt flexibla textsammanfattningar Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 133 $/användare/månad Scribbr • Ingen registrering krävs • Sammanfatta på nytt för olika längder • Plagieringskontroll • Ladda ner sammanfattningen som .txt Studenter och akademiska forskare som behöver enkla, källhänvisningsmedvetna sammanfattningar Gratis Sammanfattningsgenerator • Sammanfattningar med ett klick • Enkel, listbaserad utdata • Minimalistiskt gränssnitt Individer, särskilt studenter eller användare som inte är tekniskt kunniga Gratis Notta • Sammanfattningar av varje kapitel för transkriptioner • Stöd för mötesmallar • Delbara länkar Medelstora team som sammanfattar möten, webbseminarier eller poddsändningar Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 14,99 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Paraphraser. io • Sammanfatta upp till 15 000 ord • Flerspråkigt stöd • Grammatik- och plagieringskontroll • Paraphrase-alternativ Personer som hanterar långa, akademiska eller flerspråkiga dokument Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 7 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Jasper • Publikspecifika sammanfattningar • Chrome-tillägg • Anpassning av varumärkets röst • 25+ språk Marknadsförings- och innehållsteam på företag behöver anpassade sammanfattningar som är i linje med varumärket 7 dagars gratis provperiod; Betalda abonnemang från 49 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Writesonic • Generering av sammanfattningar av artiklar för sociala medier • Sammanfatta och skriva om flera bloggar • Stöd för över 25 språk Marknadsförare och innehållsskapare i små till medelstora team Gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 99 $/månad Gimme Summary AI • Chrome-tillägg • Sammanfattningar av webbartiklar med ett klick • Ingen registrering eller annonser Personer som behöver kortfattade artikelsammanfattningar medan de surfar Gratis Copy. ai • Sammanfattningsflöden i bulk • Mallar för sammanfattningsprompter • SEO-optimerad metagenerering Innehålls- och forskningsteam som sammanfattar i bulk (små till stora team) Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 49 $/användare/månad; Anpassade priser för företag

Låt oss fortsätta vår genomgång och se hur varje AI-sammanfattningsverktyg klarade sig!

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

De 10 bästa AI-dokument sammanfattarna att använda 2025

I det här avsnittet ska vi utforska enskilda sammanfattare och visa deras styrkor och svagheter så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

1. ClickUp: Bästa AI-dokument sammanfattare totalt sett

Kom igång med ClickUp Brain Sammanfatta mötesanteckningar, sök efter specifik information och automatisera manuella uppgifter med ClickUp Brain.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för arbetshantering som hjälper dig med dokumentsamarbete, projektledning och intern kommunikation från en enda app.

Och det bästa? Alla dessa verktyg är tätt integrerade med ClickUp Brain. Detta är världens mest kraftfulla, kontextmedvetna AI-assistent. Den kan hjälpa dig med allt från att hitta information och skriva innehåll till att sammanfatta projektuppdateringar och översätta dokument.

Sammanfatta långa eller komplexa dokument

Allt du behöver göra är att lägga till ditt innehåll i ClickUp Docs (den inbyggda programvaran för dokumentsamarbete) och be AI att sammanfatta texten. Du kan också ge instruktioner om sammanfattningens ton, läsbarhetsnivå och målgrupp för att göra den mer kontextuell.

💡 Proffstips: Vill du också sammanfatta mötesanteckningar? Prova ClickUps AI Notetaker. Ge den tillstånd att automatiskt delta i dina möten och se hur den spelar in, transkriberar och analyserar dina diskussioner åt dig. Efter varje samtal får du en mötesöversikt, ett transkript med talarens namn och åtgärdspunkter snyggt dokumenterade – direkt i din ClickUp-inkorg. Spela in, transkribera och sammanfatta dina möten med ClickUp AI Notetaker

Skapa uppgiftslistor från extraherad information

Ett annat sätt att använda ClickUp Brain är att be det att hitta viss information och sedan skapa ett dokument eller en uppgiftslista utifrån den. Jag kan till exempel be ClickUp att berätta om introduktionsprocessen på mitt företag och sedan skapa en introduktionsuppgiftslista i ClickUp som en nyanställd kan använda som referens.

Konvertera dokument till uppgiftslistor på några sekunder med ClickUp Brain

Sammanfatta projekttrådar

Sammanfatta projekttrådar för att få en snabb uppdatering om deras framsteg med ClickUp Brain

ClickUp Projects har också en "sammanfatta"-knapp för alla ClickUp-uppgifter och kommentartrådar. Allt jag behöver göra är att be AI att sammanfatta alla projektuppdateringar. Det hjälper mig att hålla mig uppdaterad utan att behöva gräva igenom 50-talet meddelanden manuellt.

Dessutom kan du använda funktionen Ask AI i ClickUp för att få arbetsuppdateringar och spåra ditt teams veckovisa (eller dagliga) framsteg.

Använd ClickUp Brain för att snabbt sammanfatta projektuppdateringar, frågor och svar i arbetsutrymmet, standup-rapporter och mycket mer.

Detta är en praktisk funktion, särskilt för chefer.

Skapa automatiska sammanfattningar av ditt teams arbetsframsteg med ClickUps AI Standups

Allt du behöver göra är att lägga till de teammedlemmar vars arbetsuppdateringar du behöver, välja intervall – veckovis, dagligen eller anpassat – och bestämma i vilket format du vill ha dem presenterade. Du kan få alla deras uppdateringar eller be ClickUp Brain att ge dig en sammanfattning eller en punktlista. Det sista kan vara fördelaktigt om du har många arbetsuppdateringar att gå igenom.

Automatisera sammanfattningsgenerering för uppgifter

Vill du spåra flera projekt samtidigt? Du kan använda ClickUps alternativ för anpassade fält för att lägga till AI-sammanfattningar och AI-projektuppdateringar som två kolumner i dina uppgifter – och få automatiska sammanfattningar utan att behöva öppna dina uppdrag eller projekt varje gång.

Skapa sammanfattningar av dina projekt och uppgifter genom att göra AI-sammanfattningar till ett anpassat fält i ClickUp Tasks.

Översätt (och sammanfatta) innehåll

Att kommunicera med ett globalt team eller kunder som inte talar engelska kan ibland vara svårt. Jag löste detta genom att lägga till mina dokument på engelska och be ClickUp Brain att sammanfatta dem på ett annat språk, som jag kan dela med mina kunder som inte talar engelska.

Skapa översatta sammanfattningar av ditt innehåll med ClickUp Brain och effektivisera kommunikationen

💡 Proffstips: Brain MAX är ClickUps AI-superapp som erbjuder enhetlig sökning, automatisering och röst-till-text i hela ditt arbetsflöde, inklusive uppgifter, dokument, möten, anslutna verktyg och webben. Den låter dig välja den optimala modellen (ChatGPT, Claude, Gemini, etc. ) för uppgifter som att sammanfatta, skriva eller resonera. Du kan be Brain MAX att sammanfatta dokument, uppgiftstrådar eller kommentarer och meddelandetrådar i inkorgen, allt hämtat från ditt faktiska arbetssammanhang!

ClickUps bästa funktioner

Sammanfatta allt: Från projekttrådar till Från projekttrådar till mötesanteckningar och chattmeddelanden – skapa en sammanfattning av allt innehåll direkt i ClickUp.

Lägg till en sammanfattningsruta : Ge dina teammedlemmar en sammanfattning av varje dokument eller sida i ClickUp genom att infoga en automatiskt genererad sammanfattningsruta.

Ta fram åtgärdspunkter : Låt ClickUp Brain granska dina dokument, chattar och mötesprotokoll och skapa en lista med åtgärdspunkter eller nästa steg för dig.

Översätt text : Skapa snabba sammanfattningar av dokument på olika språk och håll globala team på samma sida

Få sammanfattningar på mobilen: Om du använder ClickUp på din smartphone kan du aktivera automatiska sammanfattningar av dina kommentartrådar och inkommande meddelanden.

ClickUps begränsningar

Du kan inte sammanfatta en PDF-fil direkt (förutom genom att kopiera och klistra in allt innehåll).

ClickUp-priser

Klicka på betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

2. Get Digest: Bäst för att skapa sammanfattningar av viktiga meningar

via Get Digest

Nästa verktyg jag testade var Get Digest, en enkel AI-sammanfattare med ett användarvänligt gränssnitt och kraftfull dokumentsammanfattning.

Det som utmärker detta verktyg är att du kan välja mellan olika sammanfattningslägen och bestämma sammanfattningens längd. Avsnittet "% av källan" har sex alternativ att välja mellan: 5, 15, 25, 35, 45 och 55. Ju högre siffra du väljer, desto längre blir sammanfattningen.

Jag rekommenderar detta sammanfattningsverktyg om du vet hur mycket information du behöver från en text. Om du till exempel bara vill ha den viktigaste informationen från en artikel kan du välja "5 %". Om du vill ha sammanfattningen av hela artikeln, nästan hälften av artikelns längd, väljer du istället "55".

Men dess förmåga att sammanfatta artiklar är begränsad – den ger dig en massa nyckelord och en sammanfattning av de viktigaste punkterna. Du kan inte få dokumentets sammanfattning i ett enda stycke eller be om specifika höjdpunkter.

Få de bästa funktionerna i Digest

Skapa sammanfattningar genom att klistra in text direkt, ange en URL eller ladda upp PDF-dokument

Ladda ner sammanfattningar som textfiler

Få sammanfattningar av texter på över 33 språk

Bestäm antalet nyckelord du kan extrahera från texten

Få Digest-begränsningar

Den har en övre gräns på 7000 ord.

Sammanfattningarna som genererades från URL:er var mindre tillförlitliga och omfattande än när vi direkt klistrade in text från källan eller laddade upp ett dokument.

Få prisuppgifter för Digest

Gratis

Business: Från 133 dollar per licens och månad

Få betyg och recensioner för Digest

G2 : Recensioner ej tillgängliga

Capterra: Recensioner ej tillgängliga

3. Scribbr: Bästa gratis text sammanfattare för akademisk forskning

via Scribbr

Scribbr tillhandahåller AI-skrivverktyg för akademiker och forskare, med funktioner som akademiskt skrivande och redigering, redigering i APA-stil, citat och, naturligtvis, sammanfattningar.

Det bästa är att du inte behöver registrera dig för att använda detta sammanfattningsverktyg. Du kan till och med kontrollera om den genererade sammanfattningen är fri från plagiering. Och även detta är gratis. Så om du är student och letar efter ekonomiska sammanfattningsverktyg är detta ett bra alternativ.

Scribbr bästa funktioner

Skapa text eller punktlistor som sammanfattar din text

Anpassa fokus för din sammanfattning genom att välja nyckelord

Ladda ner en TXT-fil med dina sammanfattningar

Använd alternativet Sammanfatta om för att ändra längden på den genererade sammanfattningen.

Scribbrs begränsningar

Eftersom det finns en gräns på 600 ord kan det vara svårt att sammanfatta en lång artikel.

Scribbrs prissättning

Gratis

Scribbr-betyg och recensioner

G2 : Recensioner ej tillgängliga

Capterra: Recensioner ej tillgängliga

4. Summary Generator: Bäst för studenter och personer som inte är tekniskt kunniga

via Summary Generator

Jag har presenterat Summary Generator – ett enkelt dokumentverktyg med minimal användargränssnitt (bara tre knappar) – för studenter eller personer som inte är tekniskt kunniga och som kan känna sig skrämda av de mer avancerade verktygen på denna lista.

Så här fungerar det: du lägger till en textblock och får en enklare, lättsmält version av den, inklusive listor. Du kan klicka på knappen "Kopiera" och klistra in texten i ett ordbehandlingsprogram eller anteckningsblock.

Eftersom verktyget har minimala funktioner kan du inte ladda ner sammanfattningen som en textfil eller be om specifika höjdpunkter.

Sammanfattningsgeneratorns bästa funktioner

Skapa koncisa och lättlästa sammanfattningar på några sekunder

Begränsningar för sammanfattningsgeneratorn

Du kan inte skapa anpassade sammanfattningar

Annonserna kan göra upplevelsen lite rörig

Priser för Summary Generator

Gratis

Sammanfattning Generatorbetyg och recensioner

G2 : Recensioner ej tillgängliga

Capterra: Recensioner ej tillgängliga

5. Notta: Bäst för att sammanfatta mötesprotokoll

Eftersom Notta i första hand är en anteckningsapp är den ganska bra på att analysera nyanserna i dialoger. Det gör den till det perfekta verktyget för att sammanfatta transkriptioner av webbseminarier och poddar.

Jag gillade hur Notta skapar kapitel för varje transkriptsammanfattning – det känns som att man läser ett blogginlägg eller en bok, inte bara en massa punktlistor.

Du kan också använda Notta i dina mötesreferat för att extrahera användbara insikter.

Notta bästa funktioner

Skapa kapitelvisa sammanfattningar av alla dina transkriptioner och skapa processdokument

Använd anpassningsbara mallar för olika typer av möten

Dela den sammanfattade texten med hjälp av en länk

Inga begränsningar

Sammanfattningsgeneratorn är endast tillgänglig i den betalda planen.

Du kan inte sammanfatta PDF-filer eller webbartiklar direkt

Notta-prissättning

Gratis

Fördel: 14,99 $/användare per månad

Företag: 27,99 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Notta-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

6. Paraphraser. io: Bästa kostnadsfria sammanfattningsverktyget för långa texter

Vill du sammanfatta stora dokument? Paraphraser.io är ett utmärkt alternativ. Jag försökte sammanfatta en vetenskaplig artikel på 15 000 ord, och resultatet blev fantastiskt.

Den visar också detaljer som antalet ord, tecken, meningar och stycken i originaltexten. Detta hjälper till att jämföra sammanfattningen med originalet. Du kan dock inte skapa anpassade sammanfattningar baserade på saker som tonfall eller nyckelord.

Även om Paraphraser. io också låter dig skapa sammanfattningar i punktform, tyckte jag att de var osammanhängande och i vissa fall saknade det ursprungliga sammanhanget. Jag testade också dess franska sammanfattningsfunktioner, och resultaten var spot on.

Paraphraser. io bästa funktioner

Skapa sammanfattningar på nio språk, inklusive franska, turkiska och portugisiska

Parafrasera sammanfattningen som genererats för ytterligare förenkling

Kontrollera plagiering och grammatiska fel som en del av gratispaketet

Sammanfatta långa artiklar och akademiska dokument enkelt

Paraphraser. io begränsningar

Inga sammanfattningsprompter

Vissa funktioner i användargränssnittet, som reglaget för sammanfattningens längd, kan vara förvirrande.

Paraphraser. io-prissättning

Gratis

Grundläggande: Från 7 $/användare per månad

Företag: Från 35 USD/användare per månad

Paraphraser. io betyg och recensioner

G2 : Recensioner ej tillgängliga

Capterra: Recensioner ej tillgängliga

7. Jasper: Bästa sammanfattningsverktyget för företagsteam

via Jasper

Jasper är välkänt för att vara en AI-innehållsgenerator som är utvecklad för företagsteam. Men en av dess funktioner är också AI-text sammanfattaren.

Jag laddade upp min text till Jasper och genererade sammanfattningar med hjälp av en av tre standardprompter för sammanfattningar och min egen prompt. Standardprompterna fungerar bra, men du får bättre resultat genom att lägga till mer kontext i dina anpassade prompter.

En funktion som imponerar på mig är alternativet "Audience", som genererar sammanfattningar för olika målgrupper. Till exempel fick jag en ganska lättförståelig sammanfattning av en artikel om NFT.

Jasper erbjuder en 7-dagars gratis provperiod (kreditkort krävs) så att du kan utforska dess funktioner innan du köper.

Jasper bästa funktioner

Skapa sammanfattningar på mer än 25 språk

Använd Jasper Chrome-tillägget för att enkelt sammanfatta e-postmeddelanden och Google Docs

Använd AI Copilot för att skapa sammanfattningar i ditt varumärkes röst och ton

Jasper-begränsningar

Ingen gratisplan

Sammanfattar inte PDF-filer

Jasper-prissättning

Skapare: 49 $/plats per månad

Fördel: 69 dollar/plats per månad

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1800 recensioner)

8. Writesonic: Bästa AI-text sammanfattare för koncisa sammanfattningar

via Writesonic

Writesonic använder OpenAI:s LLM för sammanfattning, men har tränats specifikt på marknadsföringsinnehåll. Detta gör det till en utmärkt sammanfattningsgenerator för marknadsförare. Du kan till exempel be den att generera en hook för inlägg på sociala medier baserat på en lång artikel. Och du kan regenerera sammanfattningen för variation.

En särskilt bra funktion är Article Writer 6. Allt jag behövde göra var att ange ett ämne (interaktiva demos) och välja några referenser. Writesonic skapade ett utkast med input från alla dessa referenser på bara några minuter. Det citerar också referenser, så att du kan gå tillbaka till dessa artiklar för djupare forskning.

En stor tidsbesparing för författare i forsknings- och utkastfasen!

Writesonic bästa funktioner

Sammanfatta flera blogginlägg och skriv om dem till en lång artikel

Skapa kanalspecifika sammanfattningar av dina artiklar med ett enda klick och distribuera dem enkelt

Skapa sammanfattningar på över 25 språk, inklusive franska, spanska och japanska

Writesonic-begränsningar

Kvaliteten på sammanfattningen beror på antalet krediter. Det kan därför bli kostsamt att skapa sammanfattningar av högsta kvalitet.

Writesonic-prissättning

Standard: 99 $ per månad (inkluderar 1 teammedlem)

Professional: 199 dollar per månad (inkluderar 3 teammedlemmar)

Avancerat: 399 $ per månad (inkluderar 5 teammedlemmar)

Writesonic-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1900+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Writesonic!

9. Gimme Summary AI: Bästa gratis sammanfattningsverktyget för webbartiklar för Chrome-webbläsare

via Chrome Web Store

Hur ofta har du bokmärkt en artikel för att läsa senare eftersom du hade ont om tid? Med Gimme Summary AI:s Chrome- eller Brave-webbläsartillägg kan jag få en översikt över de viktigaste punkterna i vilken webbartikel som helst på några sekunder.

Det bästa? Jag behöver inte kopiera och klistra in artiklar i olika flikar för att få en sammanfattning.

Eftersom Gimme Summary AI är byggt på ChatGPT ombeds jag dock att gå till ChatGPT-fönstret för autentisering när jag ber om att generera en sammanfattning, vilket kan vara obekvämt.

Gimme Summary AI:s bästa funktioner

Skapa sammanfattningar av webbartiklar med ett enda klick direkt från deras webbsida

Få gratis AI-sammanfattningar utan annonser och utan att behöva lämna ut dina uppgifter

Gimme Summary AI-begränsningar

Stöder endast engelska

Eftersom det är ett öppen källkodsprojekt kan det ibland vara buggigt.

Gimme Summary AI-prissättning

Gratis

Gimme Summary AI-betyg och recensioner

G2 : Recensioner ej tillgängliga

Capterra: Recensioner ej tillgängliga

10. Copy. ai: Bäst för att sammanfatta dokument i bulk

Ibland kan även sammanfattning av innehåll ta enormt mycket tid – särskilt om du är marknadsförare och måste sammanfatta bloggar i punktlistor för sociala medier eller om du är forskarstudent och måste läsa hundra olika forskningsartiklar för en uppsats du skriver.

I så fall är Copy. ai det perfekta valet. Dess funktioner för automatisering av dokumentflöden gör det möjligt för dig att effektivisera sammanfattningsprocessen.

Jag använde det för att skriva ett utkast till ett blogginlägg om tankeledarskap. Jag skapade helt enkelt en sammanfattningsprompt som beskrev mina specifika krav. Copy. ai sammanfattade sedan mina SME-intervjuer och sammanställde de viktigaste punkterna från varje samtal i en enda, koncis sammanfattning.

Copy. ai bästa funktioner

Använd Copy. ai:s sammanfattningsmallar för att skriva dina "sammanfattningsprompter" och spara tid.

Skapa automatiserade arbetsflöden för att generera flera dokumentsammanfattningar eller till och med sammanfattningar av olika versioner av ett dokument med en enda prompt.

Skapa SEO-optimerade metatitlar och beskrivningar för dina blogginlägg med bara ett klick

Copy. ai-begränsningar

Automatiserade arbetsflöden är endast tillgängliga i de betalda abonnemangen.

Copy. ai sammanfattar inte webbartiklar från URL:er

Copy. ai-prissättning

Gratis

Startpris: 49 $/användare per månad

Avancerat: 249 dollar för 5 användare per månad

Copy. ai betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (60 recensioner)

Skapa sammanfattningar och få grepp om viktiga punkter med ClickUp

Om du letar efter en AI-sammanfattningsgenerator för arbetet – för att sammanfatta dokument, chattrådar, mötesprotokoll och liknande – är mitt bästa förslag ClickUp. Behöver du de viktigaste punkterna från ett möte i punktform för en snabb genomgång? Eller kanske vill du markera meddelanden från en person i en chattråd? Allt detta är möjligt med ClickUp Brain.

Jag håller med om att sammanfattningar kan spara mycket tid. Men varför stanna där? Varför inte investera i en plattform som gör så mycket mer för att förenkla ditt arbete och spara tid?

Det är därför jag rekommenderar ClickUp. Förutom att sammanfatta text kan det också hjälpa dig att hantera projekt, samarbeta med ditt team och organisera dina uppgifter.

Registrera dig för ClickUp idag och få praktisk erfarenhet av ClickUps AI-sammanfattningsfunktioner.