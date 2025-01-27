De 10 bästa kommunikationsverktygen och programvarorna för arbetsplatsen 2025

Intern kommunikation är en integrerad del av verksamheten på arbetsplatsen. Från högsta ledningen till vanliga anställda bidrar spridningen av relevant information till att skapa en hälsosam arbetsmiljö och upprätthålla medarbetarnas engagemang.

Även om det fortfarande finns oundvikliga hinder, såsom miljörelaterade och personliga hinder, som leder till dålig kommunikation, är det viktigt att övervinna dessa hinder för att förbättra den interna kommunikationen och teamsamarbetet.

Och med tanke på pandemin finns det fler kommunikationsverktyg än någonsin för att mildra utmaningarna med distans- och hybridarbetsmiljöer och effektivisera kommunikationen på arbetsplatsen. Vi är här för att hjälpa dig att lära dig mer om de bästa kommunikationsverktygen för arbetsplatsen så att du kan göra rätt val för ditt team.

Vi har analyserat olika kommunikationsverktyg och programvaror som kan öka produktiviteten, effektivisera samarbetet och koppla samman dina distribuerade team. Läs vidare för att ta del av våra 10 bästa rekommendationer för de bästa kommunikationsverktygen för arbetsplatsen som finns tillgängliga idag!

”De flesta större företagskostnader går till fastighetskostnader som hyra och skatter. Pandemin har gjort det möjligt att arbeta hemifrån, vilket har minskat och omfördelat budgetarna till mer värdeskapande investeringar som interna kommunikationsverktyg.” – Carter Seuthe, Credit Summit

Om du också funderar på att investera i verktyg för kommunikation och medarbetarengagemang är du på rätt väg! Förutom att ge hybrid- och distansarbetsgrupper ett sätt att hålla kontakten, gynnar verktyg för företagskommunikation också hela organisationen. Här är några viktiga fördelar med att implementera dessa moderna verktyg:

Effektivisera kommunikationen under ett och samma tak

Chefer och teamledare kan enklare hålla koll på arbetsförloppet, medarbetarnas kommunikationsmål och projektuppdrag genom att implementera ett verktyg eller en plattform för kunskapsdelning.

Det är lätt att förlora information i en flod av data, information och uppgifter, så teamkommunikationsverktyg erbjuder en samlad plats för att spåra allt du behöver veta om en uppgift.

Säker affärskommunikation

”Allt fler företag förlitar sig på teknik – och det finns mycket goda skäl till det. Dessa företag måste dock också granska dessa applikationer noggrant för att undvika dataförluster eller dataintrång. Datasäkerhet bör vara en av organisationens viktigaste investeringar för att undvika rättsliga konsekvenser och/eller följder.” – Mark Pierce, VD för Colorado LLC Attorney

Med detta sagt är det avgörande för företag att välja rätt verktyg för teamkommunikation. Organisationer kan bättre skydda affärskommunikation och känslig data med rätt interna kommunikationsverktyg med end-to-end-säkerhet.

Förbättrad samverkan, produktivitet och medarbetarengagemang

”Ledare anser ofta att medarbetarnas engagemang är en av de svåraste uppgifterna när det gäller att upprätthålla en organisation. Medarbetarnas produktivitet påverkas i hög grad av hur de känner sig uppskattade och delaktiga, så att se till att de är engagerade och hålls uppdaterade är något som mycket effektiva chefer bör fokusera på.” – Tom Golubovich, chef för marknadsföring och medierelationer, Ninja Transfers

Att sätta medarbetarkommunikationen i centrum för varje organisation är avgörande för att hålla medarbetarnas engagemang och produktivitet på högsta nivå. När du använder interna kommunikationsverktyg skapar du en kanal där medarbetarna kan hålla sig uppdaterade och vara produktiva, effektiva och ändamålsenliga även när de arbetar hemifrån.

När det gäller kommunikationsverktyg drivs dessa plattformar nu av funktioner för uppgiftshantering, snabbmeddelanden, dokumentsamarbete, virtuella möten, gruppchatt och videosamtal.

Så, hur vet du vilket som är rätt för dig? Här är en sammanställning av de 10 bästa interna kommunikationsverktygen, tillsammans med deras bästa funktioner, begränsningar, priser och recensioner, för att ge dig den insikt du behöver för att välja rätt för ditt team och din organisation!

1. ClickUp

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp Workspace.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning och produktivitet som syftar till att effektivisera arbetsflödet och teamkommunikationen genom att samla allt ditt arbete på ett centralt ställe.

Med hundratals funktioner och en helt anpassningsbar plattform kan team av alla storlekar från olika branscher planera, hantera och spåra sina projekt och sin kommunikation på samma plattform.

Eftersom ClickUp är byggt med teamkommunikationsfunktioner med samarbetsdetektering kan teamen samarbeta sömlöst i realtid eller asynkront, vilket gör det möjligt att hålla distansarbetande team samordnade och uppkopplade hela tiden. Använd ClickUps digitala whiteboardtavlor för brainstorming och strategiska planeringsmöten och ClickUp Docs för att lagra idéer, SOP:er och mycket mer.

Det har till och med en inbyggd meddelandefunktion, Chat view, för snabbmeddelanden så att du kan fortsätta dina konversationer parallellt med ditt arbete. Och om du behöver ett annat sätt att kommunicera med ditt team kan du använda appens skärminspelare, Clip by ClickUp, för att skapa och skicka videomeddelanden inom ClickUp.

Dela skärminspelningar för att förmedla ditt budskap på ett precist sätt utan behov av e-postkedjor eller personliga möten.

Och om du letar efter ett mer effektivt sätt att hantera dina e-postmeddelanden erbjuder ClickUp en funktion som heter Email in ClickUp, som gör att du kan skicka och ta emot e-post utan att lämna plattformen. Integrera helt enkelt dina mest använda e-postappar i ClickUp, till exempel Gmail, Outlook eller Front, och börja svara på dina e-postmeddelanden direkt i dina ClickUp-uppgifter. ?

Skicka och ta emot e-postmeddelanden i ClickUp för att effektivisera e-posthanteringen.

Funktionerna och möjligheterna i ClickUp gör det enkelt för dig att arbeta och kommunicera med dina team utan att behöva hoppa mellan olika plattformar, vilket gör det till ett av de bästa kommunikations- och projektledningsverktygen idag.

Bästa funktioner

Helt anpassningsbar plattform : Anpassa alla delar av ClickUp efter ditt teams och ditt företags behov.

15+ anpassade vyer : Välj mellan över 15 olika sätt att visa ditt arbete, inklusive chattvy. : Välj mellan över 15 olika sätt att visa ditt arbete, inklusive chattvy.

Chattsyn : Skicka snabbmeddelanden till ditt team och håll konversationerna parallellt med ditt arbete.

E-post i ClickUp: Hantera all din e-postkommunikation på ett ställe utan behov av extra program och mjukvara. Skicka företagsnyheter, uppdrag, uppgifter, information och viktiga meddelanden i ClickUp utan att behöva byta flik.

Whiteboards : Skapa visuella hjälpmedel för virtuella möten och kartlägg projekt och idéer för att kommunicera planer med dina team.

Observerare : När någon utses till observatör får denne automatiskt aviseringar när uppdateringar görs på en uppgift, vilket eliminerar behovet av manuell uppföljning.

Tilldelade kommentarer och omnämnanden: Skapa åtgärdspunkter inom en uppgift och tilldela dem till andra eller till och med dig själv, och använd funktionen för omnämnanden för att uppmärksamma dem på punkter inom uppgifter eller i chattvyn.

Begränsningar

Programvaran har ingen inbyggd funktion för videosamtal för virtuella möten. Den har dock flera appintegrationer med programvara för videosamtal, till exempel Zoom-integration , som gör att du kan starta ett möte inom en ClickUp-uppgift med hjälp av Zoom-mötesknappen eller slash-kommandot /zoom.

Prissättning

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per medlem och månad

Företag : 12 dollar per medlem och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (5 732 recensioner) Topp 50 produkter för produktledning

De 50 bästa produkterna för produktledning

Capterra : 4,7 av 5 (3 553 recensioner) Bäst i klassen inom programvara för projekt- och uppgiftshantering

Bäst i klassen inom programvara för projekt- och uppgiftshantering

De 50 bästa produkterna för produktledning

Bäst i klassen inom programvara för projekt- och uppgiftshantering

2. Slack

via Slack

Slack är en plattform för kommunikation och snabbmeddelanden där team kan samlas för att skapa flexibel och smidig kommunikation och samarbete.

Slacks uppbyggnad är utformad så att team inom team är lättillgängliga och identifierbara, med sina ”kanaler” i centrum av användargränssnittet. Precis som Discord använder Slack kanaler så att team effektivt kan separera konversationer och diskussioner efter projekt eller ämne för ett mer organiserat sätt att lagra och hålla reda på konversationer.

Bästa funktioner

Kanaler: Organiserar konversationer i dedikerade utrymmen

Huddle: Inom kanalerna kan du med Slack prata på Inom kanalerna kan du med Slack prata på Slack Huddle , vilket gör det möjligt att kommunicera via ljud- eller videosamtal.

Appintegrationer: Integrera Slack med olika verktyg och programvaror som ClickUp, Google Drive, Zoom, Loom, Google Kalender, Microsoft Teams och många fler.

➡️ Prova ClickUp Slack-integrationen

Begränsningar

Meddelanden, filer och konversationer som är äldre än 90 dagar döljs i gratispaketet.

Prissättning

Gratis

Pro : 7,25 dollar per månad

Företag : 12,50 dollar per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (30 942 recensioner) Topp 50 produkter för distansarbete

De 50 bästa produkterna för distansarbete

Capterra 4,7 av 5 (22 843 recensioner)

4. 7 av 5 (22 843 recensioner)

De 50 bästa produkterna för distansarbete

4. 7 av 5 (22 843 recensioner)

3. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

När det gäller hybridarbete för moderna anställda har Microsoft Teams blivit ett viktigt kommunikationsverktyg för videosamtal, gruppchattar och interna kommunikationsbehov.

Med Microsoft Teams kan du hålla möten när som helst och var som helst. Med mötesfunktioner som Together Mode och Dynamic View blir distansmöten och webbseminarier så nära och interaktiva som möjligt.

Som kommunikationsverktyg hjälper Microsoft Teams till att koppla samman distansarbetare genom lättnavigerade chatt- och samarbetsfunktioner, inklusive kanaler och delade kanaler, samt skapa separata teamrum och svara på och ta emot telefonsamtal via programmet.

Bästa funktioner

Microsoft Office 365-integration: Integreras sömlöst med de mest använda programmen Microsoft PowerPoint och Excel för att göra teammöten och diskussioner mer smidiga.

Breakout Rooms: Breakout Rooms gör det möjligt att hålla minimöten som en del av ett större möte.

Together Mode: Samlar distansarbetande team genom att samla allas videoflöden på en gemensam virtuell bakgrund.

Presentatörsläge: I det här läget kan presentatörer se anteckningar och kommande bilder, medan mötesdeltagarna inte kan det.

Begränsningar

Microsoft Teams är endast avsett för teamkommunikation och innehåller inte funktioner för projekt- och uppgiftshantering för övervakning av samarbetet på arbetsplatsen.

Prissättning

Priser för hem och privatpersoner:

Gratis

Microsoft 365 Personal : 6,99 $ per månad för en person

Microsoft 365 Family: 9,99 dollar per månad för sex personer

Företagspriser:

Microsoft Teams Essentials : 4 dollar per användare och månad

Microsoft 365 Business Basic : 6 dollar per användare och månad

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 dollar per användare och månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,3 av 5 (13 423 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (8 927 recensioner)

Jämför Slack med Microsoft Teams!

4. Zoom

via Zoom

Zoom har blivit ett ovärderligt kommunikationsverktyg som har hjälpt teammedlemmarna att hålla kontakten och har blivit ett av de mest effektiva kommunikationsverktygen på arbetsplatsen under de senaste åren.

Som kommunikationsverktyg är Zooms slogan ”en plattform för att ansluta, skapa och innovera” ett tydligt bevis på vad det kan göra när det gäller att koppla samman teammedlemmar.

Det som är speciellt med Zoom är att det erbjuder en rad samarbets- och anslutningsfunktioner för alla anställda, inklusive Zoom One för alla dina mötes- och chattbehov, Zoom Spaces för innovativa videolösningar och Zoom Events för virtuella evenemang.

Bästa funktioner

Virtuella möten: Zoom är en av de mest populära applikationerna för videosamtal och virtuell gruppkommunikation och erbjuder HD-video- och ljudmöten för upp till 1 000 deltagare.

Mötesinspelning : Med Zoom kan du spela in ljud- och videomöten.

Zoom Chat : Teamchattfunktionerna i Zoom hjälper teammedlemmarna att kommunicera smidigt och se tillbaka på konversationer genom sökbar historik och ett 10-årigt arkiv.

Zoom Whiteboard: Denna whiteboard-funktion hjälper talare att tillhandahålla virtuella visuella hjälpmedel för att skicka information och meddelanden till publiken och teammedlemmarna.

Begränsningar

Användarna måste ladda ner appen för att vara värd för eller delta i ett möte.

Prissättning

Prisplaner för Zoom One:

Grundläggande: Gratis

Pro : 14,99 $ per månad per användare

Företag : 19,99 $ per månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (52 537 recensioner)

Capterra : 4,6 av 5 (13 457 recensioner) Bäst i klassen inom mötesprogramvara

Bäst i klassen inom mötesprogramvara

Bäst i klassen inom mötesprogramvara

Kolla in dessa intranätverktyg!

5. Google Workspace

via Google Workspace

Google Workspace är en affärsapp och ett samarbetsverktyg som hjälper dig att kommunicera inte bara med teammedlemmar i organisationen utan även med kunder och externa parter. Googles applikationer är några av de mest använda affärsapparna världen över, och ett enda arbetsutrymme från samma utvecklare hjälper dig att organisera den interna kommunikationen på ett smidigt sätt.

Bästa funktioner

Google Meet : Arrangera och delta i videomöten. Videomötena är krypterade, vilket innebär att dina möten och konversationer förblir privata.

Integration : Delta smidigt i Google Meet-videokonferenser genom integration med Google Kalender eller Gmail.

Produktivitetsappar på ett ställe: Google Workspaces integration med hela Google Workspace-universumet gör det möjligt för teammedlemmar att hoppa mellan videosamtal, svara på chattar, samarbeta och svara på e-post på en och samma plattform.

Begränsningar

Google Workspace är utmärkt för att låta användare samarbeta på Google Office-filer, men det kräver att man har ett Google-konto. Microsoft Office-filer kan till exempel öppnas via Google Workspace, men måste då konverteras till en Google Docs- eller Google Sheets-fil.

Prissättning

Business Starter : 5,40 dollar per användare och månad

Business Standard : 10,80 dollar per användare och månad

Business Plus : 18 dollar per användare och månad

Företag: Ring för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (40 276 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (134 531 recensioner)

6. Flock

via Flock

Flock är ett av många onlineverktyg för samarbete på marknaden som har revolutionerat kommunikationen mellan medarbetare under årens lopp. I takt med att moderna arbetsplatsverktyg har ersatt traditionella kommunikationsmetoder använder Flock kraftfulla produktivitetsverktyg för att förbättra den interna kommunikationen i organisationen.

Flock hjälper särskilt till att förbättra den interna kommunikationsstrategin genom sina verktyg för kanalmeddelanden, videosamtal, fildelning, integrerad sökning och affärsproduktivitet i ett enda system.

Bästa funktioner

Funktionen för kanalmeddelanden möjliggör effektiv kommunikation mellan olika avdelningar , antingen genom 1:1-konversationer eller teamkanaler.

Flock har ett inbyggt system för video- och röstsamtal och möjliggör integration av andra videokonferensapplikationer som Zoom.

Med en integrerad sökfunktion behöver du inte söka igenom tusentals meddelanden eller filer för att hitta den information du behöver.

Begränsningar

Den kostnadsfria versionen inkluderar inte videokonferensfunktionen och fil lagringskapaciteten är begränsad till endast 5 GB.

Prissättning

Starter : Gratis för små team

Pro : 4,50 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,4 av 5 (227 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (310 recensioner)

7. Pumble

via Pumble av COING

Pumble är ett kommunikationsverktyg för team som hjälper till att göra affärskommunikationen snabbare och enklare. Det låter teammedlemmar kommunicera i realtid med kanaler, trådar, direktmeddelanden, röstmeddelanden, fildelning och videomöten.

Bästa funktioner

Pumbles privata och offentliga kanaler gör det möjligt för teamledare att skapa en kommunikationsplan för att hålla medlemmarna uppkopplade enligt deras behov och uppdrag utan att överbelasta en enda chattgrupp.

Med Pumble kan du spela in röstmeddelanden, så att vem som helst kan lämna röstmeddelanden i kanaler eller som direktmeddelanden och låta teammedlemmarna spela upp dem när som helst.

Med hjälp av sökhistorikfunktionen kan teammedlemmarna enkelt navigera i appen och söka efter information, länkar eller filer genom att skriva in valfritt nyckelord.

Pumble ger också sina användare en möjlighet att hålla möten – som du kan göra via röst, video eller skärmdelning.

Begränsningar

Pumble är en gratis kommunikationsplattform, men vissa funktioner är begränsade till den betalda planen, inklusive gäståtkomst, videokonferenser, skärmdelning, 10 GB lagringsutrymme per användare, behörigheter, användargrupper och anpassningsbara sektioner.

Prissättning

Gratis för alltid

Pro: 1,99 $ per användare/månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (14 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (127 recensioner)

8. Discord

via Discord

Många associerar Discord med en kommunikationsplattform för spelindustrin, men det betyder inte att den inte kan fungera som ett utmärkt kommunikationsverktyg för företag och team. Discord är en välkänd tjänst för röst-, video- och textkommunikation som används av alla typer av grupper man kan tänka sig – från fandom, spelteam, vänskapskretsar, företagsteam till skolorganisationer.

Bästa funktioner

En av Discords mest kända funktioner är dess inbjudningsfunktion. Som namnet antyder kan användare skapa privata Discord-servrar för kommunikation som endast är tillgängliga för dem som har fått en inbjudningslänk från teamadministratörerna, vilket gör kommunikationen så privat som möjligt inom teamet.

Med en Discord-server kan du skapa ämnesbaserade kanaler där teamet kan kommunicera om olika ämnen via separata kanaler, vilket möjliggör maximal produktivitet i konversationerna.

Genom röstkanaler kan teammedlemmar delta i ett offentligt röstsamtal där andra teammedlemmar kan hoppa in utan att behöva ringa.

Begränsningar

En livlig Discord-server gör det omöjligt för någon att reflektera över konversationshistoriken, särskilt när tiotals och hundratals ämnen skapas (Kolla in dessa Discord-alternativ

Prissättning

Gratis

Nitro : 9,85 dollar per månad

Nitro Classic : 4,92 dollar per månad

Server Boost : 4,99 $ per månad

Nitro Basic: 2,95 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

Capterra: 4,7 av 5 (240 recensioner)

9. ProofHub

via Proofhub

ProofHub är en allt-i-ett -programvara för projektplanering som gör det möjligt för teammedlemmar att planera, samarbeta, organisera och leverera projekt.

Med alla teamkommunikationsverktyg som bombarderar marknaden erbjuder ProofHub dig projektplanering och teamkommunikationsfunktioner i ett, med ett lättförståeligt användargränssnitt för att föra teamdiskussioner, göra meddelanden och dela företagsnyheter.

Bästa funktioner

Appintegrationer med DropBox, Microsoft Outlook, Google Kalender och Drive

Kanban-tavlor och Gantt-diagram för effektiv projektledning och organisation

ProofHub tillhandahåller ett centralt meddelandecenter för företagsomfattande meddelanden för enklare kommunikation med anställda.

Begränsningar

På grund av bristen på budgeteringsverktyg rekommenderas denna programvara inte för chefer som vill hantera sin budget effektivt inom en enda app.

Prissättning

Ultimate Control : 99 $ per månad, faktureras månadsvis för obegränsat antal projekt, obegränsat antal användare och 100 GB lagringsutrymme.

Essential: 50 dollar per månad, faktureras månadsvis för 40 projekt, obegränsat antal användare och 15 GB lagringsutrymme.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (74 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (76 recensioner)

10. Troop Messenger

via TroopMessenger

Troop Messenger är en kommunikationslösning som möjliggör snabbmeddelanden, ljud- och videosamtal, gruppchatt, fildelning och fjärrskärmdelning.

Bästa funktioner

End-to-end-kryptering så att arbetsrelaterade konversationer är säkra och skyddade

Funktionen Burnout Window möjliggör inkognitochatt för mer privata konversationer.

Förutom röstsamtal kan du också skicka ljudmeddelanden precis som du skulle göra i dina vanliga telefonmeddelanden eller Facebook Messenger.

Begränsningar

Skillnaden mellan Troop Messenger och vissa andra på denna lista är att det främst fokuserar på kommunikation mellan teammedlemmar snarare än projektledning.

Prissättning

Premium : 25 $ per användare/månad

Företag : 5 USD per användare/månad

Superior: 9 dollar per användare/månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (71 recensioner)

Capterra: 4,8 av 5 (15 recensioner)

Vad kännetecknar en bra kommunikationsprogramvara för arbetsplatsen?

När du letar efter kommunikationsverktyg bör ditt mål vara att hitta sådana som passar dina växande behov, erbjuder flexibilitet och säkerhet och är kostnadseffektiva.

”Teknisk innovation har ett högt pris. Chefer måste hitta balansen mellan kostnad och nytta och noggrant utvärdera avkastningen på betydande investeringar som påverkar en stor del av företagets verksamhet.” – Shawn Plummer, VD, The Annuity Expert

Här är några viktiga funktioner att tänka på när du letar efter interna kommunikationsverktyg:

Samarbetsfunktioner

Appintegrationer

Projekt- och uppgiftshantering

Röst- och videokonferenser

Direkt- och gruppmeddelanden

Fildelning

Teamets e-postlista

Kryptering och säkerhetsfunktioner

”Dataintrång och cyberincidenter är några av de vanligaste rättsfallen under de senaste åren. Organisationer bör prioritera att använda appar och program som sätter cybersäkerhet framför allt annat för att inte äventyra känslig data och information.” —Amy De La Fuente, direktör för public affairs, Bosco Legal Services

Håll dina distansarbetande team produktiva och uppkopplade med ClickUp

Oavsett vilka funktioner, fördelar eller budget du har i åtanke när du väljer den bästa kommunikationsprogramvaran för arbetsplatsen, bör du noggrant utvärdera din organisations behov och, framför allt, dina anställdas behov.

Den bästa interna kommunikationsprogramvaran bör stödja distansarbete och göra asynkron kommunikation, kunskapsdelning och samarbete så enkelt och smidigt som möjligt från ledningsnivå till personalnivå.

Allt-i-ett-produktivitetsverktyg som ClickUp är ett utmärkt projektlednings- och kommunikationsverktyg för hela din organisation. Det är fullspäckat med tusentals funktioner för samarbete och kommunikation som ger dina team vad de behöver för att hålla gruppdiskussioner, övervaka projektets arbetsflöde och samarbeta om planer och projekt i realtid, oavsett var de befinner sig.

ClickUp är gratis att prova – koppla ihop dina distribuerade team, förbättra din tvärfunktionella kommunikation och samla allt ditt arbete på ett ställe redan idag!

Gästskribent:

Roman Shvydun är frilansskribent. Han skriver informativa artiklar om marknadsföring, affärer, produktivitet, arbetsplatskultur etc. Under mer än 10 års erfarenhet av att skapa innehåll har hans artiklar hjälpt många entreprenörer att skala upp sina företag.