De 10 bästa verktygen för e-postproduktivitet 2025

Trots framstegen inom kommunikationstekniken är e-post fortfarande en integrerad del av vårt privatliv och yrkesliv.

Oavsett om det gäller att skicka viktiga arbetsdokument, kommunicera med vänner och familj eller ta emot uppdateringar från företag, är e-post fortfarande en av de mest pålitliga och universella kommunikationsformerna som bygger på ett öppet protokoll, så att ett Gmail-konto enkelt kan samarbeta med ett Outlook-konto.

Men med den stora mängden e-postmeddelanden som strömmar in är det lätt att våra inkorgar blir röriga och överfulla, vilket leder till missade deadlines, förlorade meddelanden och minskad produktivitet. Utan dessa verktyg blir e-post oanvändbar och du tvingas leta efter alternativ. Det är här verktyg för e-postproduktivitet kommer väl till pass.

Med rätt verktyg kan du förvandla din inkorg till en effektiv produktivitetscentral. Från schemaläggning av e-post till automatisering av uppgifter – dessa verktyg hjälper dig att hålla koll på din e-post och fokusera på det som är viktigast.

I den här bloggen presenteras 10 av de bästa verktygen för e-postproduktivitet att använda 2024. Dessa verktyg har noggrant valts ut utifrån deras effektivitet, användarvänlighet och kompatibilitet med olika e-postleverantörer för att hjälpa dig att välja det bästa alternativet för ditt företag och dina behov! ?⚡️

E-postproduktivitetsappar är programvaror som är utformade för att förbättra e-postupplevelsen genom att automatisera uppgifter, prioritera meddelanden och integrera med andra produktivitets- och kommunikationsverktyg.

E-postproduktivitetsappar kan hjälpa dig att hantera din inkorg mer effektivt, minska röran och spara tid, så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Det som skiljer produktivitetsverktyg för e-post från traditionella e-postklienter är deras förmåga att utvidga e-postupplevelsen bortom att bara skicka och ta emot meddelanden. De kan integreras med din kalender, uppgiftshanterare, meddelandeappar och andra verktyg, vilket skapar ett smidigt arbetsflöde som effektiviserar dina dagliga uppgifter.

E-post är en av de mest använda kommunikationsformerna för både personliga och professionella ändamål. Att enbart förlita sig på grundläggande e-post kan dock leda till oorganiserade och överfulla inkorgar, missade deadlines och minskad produktivitet.

Det är här produktivitetsverktygen för e-post kommer in i bilden.

Med rätt verktyg kan e-post bli ett kraftfullt verktyg för att hantera uppgifter, schemalägga och samarbeta med andra. I en värld full av distraktioner och brus kan produktivitetsverktyg för e-post hjälpa dig att reda ut röran och fokusera på det som är viktigt.

1. ClickUp

Bäst för projektledning, teamsamarbete och e-posthantering

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp Workspace.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning och teamsamarbete som är utformat för team av alla storlekar inom olika branscher. Det erbjuder hundratals funktioner som hjälper dig att hantera ditt arbete och öka din produktivitet så att du får mer gjort på kortare tid.

Det som gör ClickUp till ett av de bästa produktivitetsverktygen på marknaden idag är dess omfattande lista över funktioner för projektledning och andra användningsområden samt dess helt anpassningsbara plattform som gör att alla individer, team och hela organisationer kan konfigurera ClickUp efter sina unika och växande behov.

Välj mellan över 15 anpassade vyer för att konfigurera och visualisera ditt arbete på ditt sätt, anpassade fält för att anpassa varje del av ditt ClickUp-arbetsutrymme och anpassade statusar för att skapa ett effektivt arbetsflöde. Du kan också använda ClickApps för att helt anpassa ditt teams upplevelse i ClickUp.

För att göra hanteringen av e-post enklare erbjuder ClickUp ett e-postverktyg, Email in ClickUp, som låter dig skicka och ta emot e-post inom uppgifter så att all din kommunikation samlas på ett ställe och ditt arbetsflöde förenklas.

Integrera helt enkelt ClickUp med din e-postleverantör, till exempel Gmail och Outlook, och börja hantera dina e-postmeddelanden utan att lämna din arbetsplats.

Skicka och ta emot e-post inom ClickUp för att effektivisera e-posthanteringen.

Funktionen E-post i ClickUp, tillsammans med de hundratals funktioner som ClickUp erbjuder, gör detta verktyg till en effektiv app för e-posthantering för alla användare.

Läs mer om hur du kan uppgradera din e-post och ditt teams produktivitet med ClickUp!

Bästa funktionerna

Uppgiftshantering : Gör det möjligt för team att skapa, tilldela och spåra uppgifter och deluppgifter.

Tidsspårning : Hantera ditt teams tid mer effektivt och håll dig på rätt spår mot dina mål. : Hantera ditt teams tid mer effektivt och håll dig på rätt spår mot dina mål.

Projektledning : Gör det möjligt för team att skapa och hantera flera projekt samtidigt.

Samarbete : Möjliggör samarbete och kommunikation i realtid mellan teammedlemmar oavsett var de befinner sig.

Integration : Integreras med tusentals applikationer, inklusive Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox och till och med andra CRM-verktyg.

Anpassad automatisering : Använd fördefinierade automatiseringar eller anpassa dina egna för att automatisera repetitiva uppgifter och hålla processerna konsekventa.

ClickUp AI hjälper dig att skapa e-postmeddelanden, brainstorma kampanjidéer och automatisera svar. hjälper dig att skapa e-postmeddelanden, brainstorma kampanjidéer och automatisera svar.

Snabbkommandon och kortkommandon : Använd snabbkommandon för att snabba upp navigeringen i ditt arbetsområde.

Mallbibliotek : Få tillgång till över 1 000 : Få tillgång till över 1 000 anpassningsbara produktivitetsmallar för alla team och användningsområden.

Mobilapp : Få tillgång till ClickUp när som helst och var som helst med mobilappen.

Integrationsmöjligheter: Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg för att konsolidera dina appar och samla allt ditt arbete på ett och samma ställe.

Begränsningar

Det finns en inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner.

Prissättning

Gratis : Erbjuder grundläggande funktioner för upp till 100 MB lagringsutrymme och obegränsat antal användare.

Obegränsat : 7 USD per användare och månad (faktureras årligen)

Företag : 12 USD per användare och månad (faktureras årligen)

Företag: Kontakta säljavdelningen

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 6 000 recensioner)

2. TextExpander

Bäst för textutvidgning och produktivitet

Minska skrivandet genom att automatiskt expandera korta förkortningar till fullständiga textfragment med TextExpander.

TextExpander är ett verktyg för textutvidgning och e-postproduktivitet som är utformat för att hjälpa användare att spara tid och öka produktiviteten. Funktionerna inkluderar kortkommandon, textutvidgning, snuttar, automatisk ifyllning av formulär och delade grupper, som alla kan hjälpa användare att effektivisera sina arbetsflöden och minska repetitivt skrivande. TextExpander integreras med olika applikationer, inklusive Slack, Google Docs, Microsoft Teams och alla dina e-postappar, vilket gör det enkelt att använda på olika plattformar och tjänster.

Se några exempel på hur TextExpander kan förbättra ditt arbetsflöde: Oavsett om du behöver empatiska uttalanden för kundtjänsten, manus för rekryterares kallmail eller välkomstmeddelanden till nya medarbetare, så har TextExpander allt du behöver!

Bästa funktionerna

Snippets : Gör det möjligt för användare att lagra och organisera textutdrag för enkel åtkomst och återanvändning.

Formulärifyllning : Fyller automatiskt i formulär med vanligt förekommande information, såsom namn och adress.

Anpassning : Gör det möjligt för användare att anpassa och personalisera sina snuttar.

Integration : Integreras med olika applikationer, inklusive Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Docs och Microsoft Teams.

Mallar : Skapa enkelt egna e-postmallar för att snabbt kunna svara på kundernas e-postmeddelanden.

Perfekt för sälj- och marknadsföringsteam: Återanvänd snabbt samma innehåll utan att behöva skriva om det manuellt.

Begränsningar

Vissa funktioner är endast tillgängliga med ett premiumabonnemang.

Inlärningskurvan för att konfigurera och använda anpassade snuttar kan vara utmanande för vissa användare.

Prissättning

Individuellt : 3,33 USD per användare och månad (faktureras årligen) eller 4,16 USD per användare och månad (faktureras månadsvis) för grundläggande funktioner och obegränsat antal snippets.

Företag : 8,33 USD per användare och månad (faktureras årligen) eller 10,41 USD per användare och månad (faktureras månadsvis) för avancerade funktioner och : 8,33 USD per användare och månad (faktureras årligen) eller 10,41 USD per användare och månad (faktureras månadsvis) för avancerade funktioner och delning i team – upp till 9 användare

Tillväxt: 10,83 dollar per användare och månad (faktureras årligen) eller 13,54 dollar per användare och månad för avancerad användarhantering och datainsikter.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 50 recensioner)

3. SaneBox

Bäst för effektiv e-posthantering

SaneBox skickar dagliga uppdateringar om vad som har sorterats och annan e-postaktivitet, så att du aldrig missar något viktigt.

SaneBox är ett produktivitetsverktyg för e-post som är utformat för att hjälpa dig att hålla ordning på en överfull inkorg. Funktionerna inkluderar hantering av inkorg, snooze, påminnelser och Stör ej, vilket kan hjälpa dig att hålla fokus och minska distraktioner om din inkorg är överfull.

Bästa funktionerna

Hantering av inkorg : Flyttar oviktiga e-postmeddelanden från din inkorg till en separat mapp för senare granskning.

Stör ej : Blockerar alla inkommande e-postmeddelanden under en viss tidsperiod för att minska distraktioner.

SaneForward : Vidarebefordrar automatiskt specifika typer av e-postmeddelanden till en annan e-postadress eller tjänst.

SaneBlackHole : Avsluta prenumerationen på oönskade : Avsluta prenumerationen på oönskade nyhetsbrev och reklammeddelanden med ett enda klick.

SaneAttachments : Ladda upp e-postbilagor automatiskt till molnlagringstjänster som Dropbox, OneDrive, Box eller Google Drive.

SaneBox fungerar utmärkt med Google Workspace.

Begränsningar

Personer med flera e-postkonton behöver det dyraste abonnemanget.

SaneBox är inte kompatibelt med alla e-postleverantörer.

Prissättning

Snack : 7 dollar per månad eller 59 dollar per år för ett e-postkonto

Lunch : 12 dollar per månad eller 99 dollar per år för två e-postkonton

Dinner: 36 dollar per månad eller 299 dollar per år för obegränsat antal e-postkonton

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,9 av 5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,9 av 5 (över 60 recensioner)

4. Grammarly

Bäst för att förbättra och korrigera skrivandet

Använd Grammarly för att skriva felfritt i Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn och andra appar.

Grammarly är ett verktyg för att förbättra och korrigera skrivande som hjälper dig att förbättra ditt skrivande genom att ge förslag på grammatik, stavning och stil. Grammarly integreras med olika skrivplattformar, inklusive Microsoft Word, Google Docs och webbläsare, vilket gör det enkelt att använda på olika enheter och webbaserade e-postsystem.

Bästa funktionerna

Grammatik- och stavningskontroll : Kontrollerar om det finns grammatik- och stavningsfel i dina texter.

Stilkontroller : kontrollerar tydlighet, koncishet och ton i ditt skrivande

Ordförslag : Föreslår alternativa ord och fraser för att förbättra ditt skrivande.

Plagiatdetektering: Kontrollerar om det finns plagiat och ger förslag på omformuleringar eller källhänvisningar.

Skrivstatistik : Ger insikter om ditt skrivande, till exempel ordantal, läsbarhetspoäng och meningslängd.

Integration: Integreras med olika skrivplattformar, inklusive Microsoft Word, Google Docs och webbläsare.

Begränsningar

Avancerade funktioner är endast tillgängliga med ett premiumabonnemang.

Integrationen med vissa skrivplattformar kan vara begränsad.

Prissättning

Gratis : grundläggande grammatik- och stavningskontroll

Premium : 12 USD per månad (faktureras årligen) eller 30 USD per månad (faktureras månadsvis) för avancerade kontroller och funktioner

Företagskonton: 15 dollar per månad per användare

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 6 800 recensioner)

5. Spike

Bäst för teamchatt

Spike förvandlar dina e-postmeddelanden till enkla, lättnavigerade chattkonversationer som ser ut precis som en SMS-tråd.

Spike är ett verktyg för e-postkommunikation och teamsamarbete som omvandlar e-postmeddelanden till chattar i realtid, vilket gör kommunikationen snabbare och effektivare. Funktionerna inkluderar gruppchatt, videokonferenser, hantering av att göra-listor, anteckningar, videochatt och en inbyggd kalender, som alla kan hjälpa till att effektivisera teamsamarbetet.

Avancerade funktioner är endast tillgängliga med ett premiumabonnemang, men Spike erbjuder ett gratis basabonnemang för dem som vill prova tjänsten, med premiumuppgraderingsalternativ för dem som vill fördjupa sig i plattformen.

Bästa funktionerna

Konversationsbaserad e-post : Omvandlar e-postmeddelanden till chattar i realtid, vilket möjliggör snabbare och effektivare kommunikation.

Gruppchatt : Möjliggör teamsamarbete i ett chattliknande format.

Videokonferenser : Möjliggör videosamtal direkt i appen.

Uppgiftshantering : Inkluderar en inbyggd att göra-lista och funktioner för uppgiftshantering.

Anteckningar : Gör det möjligt att snabbt och enkelt skriva anteckningar och dela dem inom appen.

Kalenderintegration: Integreras med olika : Integreras med olika kalenderappar för enkel schemaläggning och organisering.

Begränsningar

Avancerade funktioner är endast tillgängliga med ett premiumabonnemang.

Spike är inte kompatibelt med alla e-postleverantörer.

Det kan ta lite tid att vänja sig vid appen för dem som är vana vid traditionella e-postklienter.

Prissättning

Grundläggande : Gratis, med begränsade funktioner

Pro för små team: 5 USD per användare och månad (faktureras årligen) eller 10 USD per användare och månad för företagskunder (faktureras månadsvis) för avancerade funktioner och integrationer.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 40 recensioner)

6. Boomerang för Gmail

Bäst för e-postproduktivitet och schemaläggning

Boomerang låter dig spåra om någon svarar på ett e-postmeddelande och ställa in påminnelser för viktiga meddelanden.

Boomerang för Gmail är ett verktyg för e-postproduktivitet och schemaläggning som låter dig schemalägga e-postmeddelanden, pausa inkommande e-postmeddelanden för att minska distraktioner i Gmail och ställa in påminnelser om uppföljning. Funktionerna inkluderar rensning av inkorg, läsbekräftelser och kalenderintegration, vilket kan hjälpa dig att effektivisera din inkorg och öka din produktivitet.

Bästa funktionerna

Pausa inkorg : Stoppar tillfälligt inkommande e-postmeddelanden för att minska distraktioner.

Påminnelser om uppföljning : Påminner dig om att följa upp viktiga e-postmeddelanden som inte har fått något svar.

Rensa inkorg: Tar bort icke-väsentliga e-postmeddelanden från din inkorg och arkiverar dem för senare granskning.

Begränsningar

Boomerang för Gmail är endast kompatibelt med Gmail- och Google Workspace-konton.

Prissättning

Grundläggande : Gratis, med begränsade funktioner

Personligt : 4,98 $ per månad (faktureras årligen) för avancerade funktioner och integrationer

Pro : 14,98 $ per månad (faktureras årligen) för avancerade funktioner och integrationer

Premium: 49,98 dollar per månad (faktureras årligen) inklusive Salesforce/CRM-integration

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 150 recensioner)

7. Otter. ai

Bäst för röst-till-text-transkription och anteckningar

Använd Otter. ia för att transkribera tal till text i realtid

Otter.ai är ett verktyg för röst-till-text-transkription och anteckningar som låter dig transkribera röstinspelningar till text i realtid. Detta verktyg kan automatiskt transkribera och skapa sökbara anteckningar för dina möten, intervjuer, föreläsningar, personliga anteckningar och mycket mer.

Bästa funktionerna

Röst-till-text-transkription : Transkriberar röstinspelningar till text i realtid.

Automatisk interpunktion : Lägger till interpunktion i transkriptioner för bättre noggrannhet och läsbarhet.

Taligenkänning : Identifierar olika talare i en konversation för bättre sammanhang.

Synkronisering mellan enheter: Synkroniserar transkriptioner och anteckningar mellan flera enheter.

Begränsningar

Avancerade funktioner är endast tillgängliga med ett premiumabonnemang.

Vissa användare kan uppleva problem med transkriptionens noggrannhet, särskilt i bullriga miljöer.

Prissättning

Basic : Gratis, med begränsade funktioner och uppladdningar

Premium : 8,33 $ per månad (faktureras årligen) eller 16,99 $ per månad (faktureras månadsvis) för avancerade funktioner och integrationer.

Företag: 20 USD per månad (faktureras årligen) eller 30 USD per månad (faktureras månadsvis) för ytterligare administrationsfunktioner

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (över 50 recensioner)

8. Ginger

Bäst för skrivhjälp och korrigering

Använd Ginger, en AI-driven skrivassistent, för att korrigera dina texter, förbättra din stil och öka din kreativitet.

Ginger är en AI-driven skrivassistent som är utformad för att förbättra ditt skrivande genom att ge förslag på grammatik, stavning och stil. Funktionerna inkluderar omformulering av meningar, översättning och ett personligt ordbok, vilket kan hjälpa dig att förbättra den övergripande kvaliteten på ditt skrivande samtidigt som du ökar produktiviteten.

Bästa funktionerna

Grammatik- och stavningskontroll : Kontrollerar om det finns grammatik- och stavningsfel i dina texter.

Stilkontroller : Kontrollerar tydlighet, koncishet och ton i ditt skrivande.

Omformulering av meningar : Föreslår alternativa formuleringar för meningar för att förbättra ditt skrivande.

Översättning : Översätter ditt innehåll till olika språk

Integration: Integreras med olika skrivplattformar, inklusive Microsoft Word, Google Docs och webbläsare.

Begränsningar

Ingen integration med Google Docs

De AI-drivna förslagen är kanske inte alltid korrekta.

Prissättning

Gratis : Grundläggande grammatik- och stavningskontroll

Premium: 6,99 $ per månad (faktureras årligen) eller 33,57 $ per kvartal för avancerade kontroller och funktioner

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,3 av 5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,0 av 5 (över 80 recensioner)

9. Hunter

Bäst för att hitta professionella e-postadresser

Använd Hunter.io för att hitta professionella e-postadresser på några sekunder och komma i kontakt med personer som är viktiga för ditt företag.

Hunter är en e-postadresssökare som låter dig hitta professionella e-postadresser för privatpersoner eller företag. Funktionerna inkluderar e-postverifiering, domänsökning och e-postkampanjer, vilket kan hjälpa dig att komma i kontakt med personer som är viktiga för ditt företag. Hunter integreras med olika applikationer, inklusive Salesforce, HubSpot och Google Sheets, vilket gör det enkelt att använda på olika plattformar.

Bästa funktionerna

E-postfinnare : Hittar professionella e-postadresser för privatpersoner eller företag.

E-postverifiering : Verifierar att e-postadresserna är korrekta för att förbättra leveransbarheten.

Domänssökning : Söker efter alla e-postadresser som är kopplade till en specifik domän.

Integration: Integreras med olika applikationer, inklusive Salesforce, HubSpot och Google Sheets.

Begränsningar

Alla e-postadresser kan inte hittas eller verifieras.

Riktigheten hos e-postadresser kan variera beroende på vilket företag du söker efter.

Prissättning

Gratis : möjliggör begränsade sökningar och verifieringar

Starter : 35 USD per månad (faktureras årligen) eller 49 USD per månad (faktureras månadsvis) för upp till 500 sökningar och 1000 verifieringar per månad.

Tillväxt : 104 USD per månad (faktureras årligen) eller 149 USD per månad (faktureras månadsvis) för upp till 5 000 sökningar och 10 000 verifieringar per månad.

Företag: 499 USD per månad (faktureras årligen) eller 349 USD per månad (faktureras månadsvis) för upp till 50 000 sökningar och 1 000 verifieringar per månad.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,4 av 5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (över 500 recensioner)

Bonus: Mallar för e-postkampanjer

10. Front

Bäst för samarbetsbaserad e-posthantering och teamkommunikation

Använd Front för att skapa delade inkorgar, hantera e-postmeddelanden och mycket mer.

Front är ett produktivitetsverktyg för e-post för teamkommunikation som är utformat för samarbete. Funktionerna inkluderar delade inkorgar, automatisering av arbetsflöden, tilldelning och spårning samt synlighet i teaminkorgen, vilket alla kan hjälpa team att hantera e-post effektivt.

Bästa funktionerna

Delade inkorgar : gör det möjligt för team att samarbeta i realtid med e-posthanteringen.

Tilldela och spåra : tilldela e-postmeddelanden till teammedlemmar och spåra framsteg

Synlighet i teamets inkorg: gör det möjligt för teammedlemmarna att se varandras inkorgar och samarbeta om svar för bättre kundservice.

Begränsningar

Du kan inte använda en e-postapp från tredje part med Fronts tjänst.

Det kan ta lite tid att vänja sig vid appen för dem som är vana vid traditionella e-postappar.

Prissättning

Tillväxt : 49 USD per licens och månad (faktureras årligen) för grundläggande funktioner och integrationer med minst 5 teammedlemmar.

Skala : 99 USD per användare och månad (faktureras årligen) för smarta regler och teamhantering

Premier: 229 USD per användare och månad (faktureras årligen) för premier-onboarding, API-åtkomst och support för videokonferenser.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 1700 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (över 225 recensioner)

Prova att integrera Front med ClickUp!

Vad kännetecknar ett bra verktyg för e-postproduktivitet?

Alla verktyg för e-postproduktivitet är inte lika. När du väljer ett verktyg är det viktigt att ta hänsyn till några viktiga faktorer som kan göra stor skillnad för hur effektivt det är.

Ur ett helhetsperspektiv bör ett bra produktivitetsverktyg för e-post erbjuda mer än bara grundläggande e-postfunktioner. Det innebär att det bör gå utöver grundläggande e-postfunktioner och erbjuda funktioner som e-postschemaläggning, mallar, automatisering, e-postmallar och integrationer med andra verktyg och tjänster.

En annan viktig faktor är kompatibilitet. Ett bra produktivitetsverktyg för e-post bör fungera med nästan alla appar och tjänster du använder, från din kalender och att göra-lista till din CRM- och projektledningsprogramvara. Detta säkerställer att du enkelt kan integrera e-post i ditt befintliga arbetsflöde, undvika att växla mellan olika verktyg och prioritera ditt arbete.

Genom att välja ett verktyg som uppfyller dessa kriterier kan du se till att du får ut det mesta av din e-post och maximerar din produktivitet samtidigt som du förbättrar teamhanteringen.

Som vi har sett i denna sammanställning finns det olika produktivitetsverktyg för e-post som kan hjälpa dig att hålla ordning, spara tid och effektivisera ditt arbetsflöde. Med verktyg som ClickUp, TextExpander och några andra som nämns i denna artikel finns det gott om alternativ att välja mellan när du är redo att ta traditionell e-post till nästa nivå.

Verktyg för e-postproduktivitet kan också fungera som en central knutpunkt för all intern och extern kommunikation. Med möjligheten att integrera med andra verktyg och plattformar kan dessa verktyg hjälpa dig att hantera allt från kundförfrågningar till teamsamarbete, allt från en central inkorg.

Genom att samla all din kommunikation i din e-post kan du hålla ordning, spara tid och slippa växla mellan flera olika program under dagen.

Om du letar efter en mer effektiv app för e-postproduktivitet kan något av de verktyg vi nämnt här vara den avgörande pusselbiten du har letat efter.

Gästskribent:

Clive Hanks är en frilansande teknikjournalist som för närvarande bor i Seattle med sin fru och sin lille son. Han är känd för sin omfattande bevakning av de senaste tekniktrenderna inom automatisering och produktivitet.