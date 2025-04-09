12 gratis produktivitetsmallar i Excel och ClickUp

Att vara produktiv är svårare än någonsin, oavsett om du arbetar på ett kontor eller på distans. Med alla distraktioner omkring dig kan det vara svårt att veta hur du ska prioritera ditt arbete. 😵‍💫

Ett sätt att få saker gjorda mer effektivt är att ha en produktivitetsplan. Innan du lägger till "Lär dig att skapa en produktivitetsplan" till din ständigt växande att göra-lista, överväg att använda en gratis mall. Oavsett om det gäller arbete eller privatliv är det ett utmärkt sätt att förbättra ditt arbetsflöde och din uppgiftshantering.

Att få saker gjorda och förbättra din egen och teamets produktivitet har aldrig varit enklare med rätt produktivitetsmallar, en uppsättning användbara verktyg och gratis mallar i Excel och ClickUp. 📋

Vad är en produktivitetsmall?

En produktivitetsmall är ett sätt att kartlägga ett ramverk för vad som behöver göras, vem som är ansvarig för vad, projektets tidsramar och hur en persons arbete påverkar det övergripande arbetsflödet.

Det här dokumentet ska öka produktiviteten genom att tillhandahålla all relevant information för att uppnå dina uppsatta mål och göra-saker. Alla letar ständigt efter de bästa produktivitetstipsen och de senaste produktivitetsverktygen – men appar för realtidssamarbete och produktivitetshantering, som ClickUp, är ett utmärkt sätt att få mer gjort på mindre tid.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Det är därför dessa kostnadsfria resurser i Excel och ClickUp är så användbara för att hantera dina viktigaste uppgifter. De ger dig rätt ramverk för att integrera med din produktivitetsplanerare, dina dagliga uppgifter och att göra-listor för tidshantering samt din personliga inställning till arbete.

Med färdiga och anpassningsbara arbetsflödesmallar kan du tillämpa dessa på specifika projekt, team eller hela organisationen. Enskilda teammedlemmar kan också använda personliga planeringsmallar för att fokusera på sin egen produktivitet.

Använd dessa mallar för att identifiera områden där de halkar efter, uppgifter som de kan automatisera och eliminera samt sätt att effektivisera den dagliga uppgiftshanteringen.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chattar, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

Vad kännetecknar en bra mall för produktivitetsuppföljning?

De flesta produktivitetssystem börjar som en idé på papper. En företags- eller verksamhetsledare sätter upp mål för sig själv, företaget eller ett team, till exempel en produktplan, och sedan sätter produktivitetsplaneringen igång.

Men det räcker inte för att hantera ett projekt till dess slutförande. Från och med nu behöver du en anpassningsbar mall för att övervaka varje steg i planen och följa upp framstegen. En effektiv mall bör innehålla:

Enkla och flexibla sätt att prioritera uppgifter efter ditt eget arbetsflöde

Funktioner för gemensam redigering, skrivande och organisering för att arbeta tillsammans med dokument

Format för att anpassa datainmatningsfält så att mallen passar din nuvarande strategi

Områden där du kan skriva anteckningar, spåra möten eller uppgifter i en kalender och organisera din process.

Ett ramverk som anpassas efter dina affärsbehov (som din budget, teamstorlek, projekt etc.).

Integration med programvara som ditt team faktiskt använder, till exempel CRM eller Gantt-diagram för projektets tidsplaner

AI-projektledningsverktyg som snabbt sammanfattar, redigerar och hjälper dig att skriva innehåll inom din specifika roll.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

12 kostnadsfria produktivitetsmallar (rapporter, diagram och kalkylblad)

Att upprätthålla en hög produktivitet är en utmaning i alla företag och alla branscher. Det är därför så många företagsledare och operativa chefer investerar i produktivitetsappar och mallar.

Men alla mallar är inte utformade för att göra samma sak.

Lyckligtvis har vi gjort det hårda arbetet åt dig genom att ta fram 12 av våra favoritmallar för produktivitet, med förklaringar om vad de innehåller och hur du kan använda dem för att öka produktiviteten för dig själv, ditt team och din organisation.

Låt oss bli produktiva! ✅

1. Mall för personlig produktivitet från ClickUp

Ladda ner den här mallen Mall för personlig produktivitet från ClickUp

I alla jobb har personlig produktivitet en enorm inverkan på hur vi presterar på jobbet, om vi blir befordrade, vad vi tjänar och vår personliga och professionella tillfredsställelse.

Samtidigt är självdisciplin också viktigt om du vill få saker gjorda på ett konsekvent sätt och behålla en viss balans i livet. Därför är denna mall för personlig produktivitet från ClickUp en utmärkt utgångspunkt.

Ladda ner denna kostnadsfria planeringsmall för att enkelt följa upp personliga eller affärsmässiga mål. Den låter dig lägga din energi på att få saker gjorda istället för att slösa tid på att spåra allt.

Skapa och uppnå mål eller lägg till detaljerade anteckningar till dina uppgifter på ett mer effektivt sätt, till och med som en vana-tracker. Tänk på det som en personlig bullet journal som du kan integrera med ClickUp.

2. Mall för personligt produktivitetsrapportark från ClickUp

Ladda ner den här mallen Mall för personlig produktivitetsrapport från ClickUp

Håll dig själv ansvarig med denna mall för personlig produktivitetsrapport från ClickUp för att få insikt i alla detaljer i dina uppgifter.

Produktivitet är ett spel om handlingar och konsekvenser. Om du kan hantera din tid mer effektivt kan du få mer gjort.

Det är lättare att mäta effekten av ditt arbete på ditt team eller dina kunder när du kan dela upp komponenterna i spårbara mätvärden, som en slags produktivitetsvärmekarta för dina åtgärdspunkter.

Nu kan du göra det med den här produktivitetsrapportmallen som redan är integrerad med ClickUp. Den ger dig ansvar för dina handlingar, resultat och slutförda uppgifter när du jämför dem med dina att göra-listor.

3. Använda ClickUp för produktivitetsmall av ClickUp

Ladda ner den här mallen Använda ClickUp för produktivitet Mall av ClickUp

ClickUp är utrustat för otaliga produktivitetsanvändningsfall, affärssektorer, projekttyper och arbetsroller. Att få ut det mesta av det hjälper dig att balansera flera ansvarsområden, men du vill vara säker på att inget hamnar på efterkälken.

Med mallen Använda ClickUp för produktivitet kan du spåra och hantera arbetsbelastning, uppgifter, att göra-listor och din blandning av kort-, medel- och långsiktiga mål.

Låt oss vara ärliga – det finns massor av produktivitetsplanerare-appar och mallar – men hjälper det inte att optimera hur du använder dem? Det är det som gör denna ClickUp-resurs så bra, eftersom den lär dig hur du skapar ett utrymme inom plattformen och hur du faktiskt använder det för att hålla allt organiserat.

Du behöver inte göra det här ensam!

4. Kwik Productivity Template från ClickUp

Ladda ner den här mallen Kwik Productivity Template från ClickUp

Ladda ner ClickUp Kwik Productivity Template för att integrera Jim Kwiks ”Kwik Productivity” med ClickUp.

Jim Kwik är den världsomspännande bästsäljande författaren till Limitless. Han har också varit en av världens ledande produktivitetsexperter och coacher under de senaste 30 åren.

Kwiks coachningsstrategier har haft en positiv inverkan på några av de största och mest framgångsrika organisationerna, såsom Google, Nike, Harvard University och US Air Force. Han har tränat elitidrottare, VD:ar och kändisar.

Bonus: Alla som laddar ner denna mall får en exklusiv kod som ger 20 % rabatt på alla hans flaggskeppskurser i accelererat lärande.

5. Marc Andreessen produktivitetsmätningsmall från ClickUp

Ladda ner den här mallen Marc Andreessen produktivitetsmall från ClickUp

Upptäck några av hemligheterna bakom produktivitet med Marc Andreessens produktivitetsmall från ClickUp.

ClickUp har omvandlat Marc Andreessens produktivitetssystem till ett system som du kan använda i ditt arbete och integrera sömlöst med ClickUps många verktyg och funktioner när det har lagts till i din arbetsyta.

Marc Andreessen är en av världens mest framgångsrika serieentreprenörer och investerare, samt medgrundare av Andreessen Horowitz (a16z). Detta riskkapitalbolag ansvarar för investeringar i saker som de flesta av oss använder online varje dag, såsom Facebook, Twitter, GitHub och mycket mer.

Om du är chef spenderar du förmodligen en stor del av dagen på att övervaka arbetsuppgifterna och ge feedback på projekten, precis som Andreessen. Att använda en projektplanmall, som den här, är ett effektivt sätt att fördela arbetsuppgifter och införa ett system för prioritering av projekt som underlättar hanteringen av teammedlemmar och frilansare.

6. Handlingsplanmall från ClickUp

Ladda ner den här mallen Handlingsplanmall från ClickUp

Att ha en handlingsplan är ett sätt att se in i framtiden.

Planera uppgifterna som måste utföras för att uppnå dina mål med hjälp av ClickUps mall för handlingsplan. Skapa en anpassningsbar väg till dina slutmål och följ dina framsteg medan du arbetar mot dem.

För team kan du använda mallen med ClickUp Whiteboards så att alla är på samma sida när du börjar planera allt. Du kan samarbeta med teammedlemmarna för att följa allt genom ett projekt, eller liva upp din att göra-lista med en färgglad och interaktiv tavla där du enkelt kan lägga till uppgifter från olika listor eller mappar.

Nu har det blivit ännu enklare att planera nästa stora projekt.

7. Prioritetsmatrismall från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för prioriteringsmatris

Det är viktigt att prioritera, men hur håller du fast vid dina prioriteringar när du väl har fastställt dem? Det är lätt att bli överväldigad av alla punkter på listan och börja ta itu med uppgifterna i slumpmässig ordning.

Lyckligtvis har vi en lösning för det: Priority Matrix Template från ClickUp. Använd den för att identifiera, organisera och visualisera uppgifter efter vikt och brådskandehet.

På så sätt kan ditt team fokusera på de viktigaste uppgifterna först, så att alla förblir produktiva. Lägg till den här mallen i ditt ClickUp-arbetsutrymme och börja prioritera dina uppgifter för mer effektiva att göra-listor.

8. Mall för veckovis framsteg av ClickUp

Ladda ner den här mallen Mall för veckovis framsteg av ClickUp

Med denna mall för veckovisa framsteg från ClickUp kan du se ditt teams övergripande status samt framstegen uppdelade per vecka. Föredrar du att använda kalendrar? Det är enkelt att visa dessa uppgifter i ClickUps kalender och många andra vyer inom plattformen.

När chefer kan se hur alla framsteg görs, löper projekten smidigare. Detta förbättrar inte bara ansvarstagandet, utan håller också alla motiverade.

Teammedlemmarna kan också enkelt identifiera flaskhalsar under veckan och få tillgång till viktig information om vad som behöver göras. Som chef kan du vidta åtgärder för att eliminera dessa eller tillhandahålla fler resurser och verktyg som hjälper ditt team att hantera dem.

9. Excel-mall för daglig planering från Vertex42

via Vertex42

Att kunna se vad du gör från dag till dag minskar en del av den mentala arbetsbördan som det innebär att komma ihåg varje enskild uppgift.

Denna kostnadsfria dagliga mall är en enkel utskrivbar mall som gör att du kan planera din dagliga att göra-lista och enkelt se och referera till den. För oss som behöver pauser från skärmarna för att förbli produktiva och fokuserade är det användbart att ha en fysisk guide vid sidan av produktivitetsplaneringsprogrammet.

10. Excel-mall för daglig att göra-lista från Spreadsheet123

via Spreadsheet123

Spreadsheet123 är en annan leverantör av guider och produktivitetsmallar för Excel. Om Microsofts mallgalleri passar bättre in i din strategi är denna gratis nedladdning något för dig.

Ladda ner och skriv ut denna kostnadsfria produktivitetsplaneringsmall om du vill visualisera dina uppgifter per dag och ansvarsområden, särskilt om de är separata från dagliga arbetsuppgifter och åtgärdsbara punkter.

11. Excel-mall för produktivitetsmätning från Template.net

via Template.net

Produktivitetsuppföljning blir enkelt med Excel Productivity Scorecard Tracker Template från Template.net. Denna överlägsna mall hjälper dig att övervaka och hantera dina uppgifter effektivt. Scorecard-systemet ger en visuell representation av dina pågående projekt och markerar prioriterade uppgifter och deadlines. Denna kraftfulla och intuitiva mall säkerställer att du håller dig på rätt spår, vilket gör hela projektledningsprocessen mer transparent och produktiv.

12. Excel-mall för ökad produktivitet från Template.net

via Template.net

Utnyttja potentialen i dina Excel-ark med Excel Productivity Boosting Template från Template.net. Denna mall är utformad för att hjälpa dig att utnyttja kraften i Excel för att effektivisera dina processer och förbättra produktiviteten. Den har ett lättförståeligt format som hjälper dig att följa framsteg, prioritera uppgifter, sätta mål, mäta resultat och mycket mer.

Perfekt för alla som vill hantera sina dagliga uppgifter och långsiktiga mål effektivt med hjälp av insiktsfulla data. Utnyttja Excels funktioner för att öka din produktivitet som aldrig förr.

Öka din produktivitet med produktivitetsmallar

Produktivitet är en utmaning som alla kämpar med. Oavsett om du är en ny säljare eller VD för ett mångmiljardföretag har vi alla 24 timmar om dygnet och vi jonglerar alla med flera konkurrerande uppgifter, listor och personliga och professionella mål. 🤹

Produktivitetsverktyg och mallar gör det enklare att hantera dessa konkurrerande uppgifter och åtgärder. Vi har skapat och samlat dessa mallar för att hjälpa dig att hantera dina personliga, professionella och teamrelaterade produktivitetsutmaningar.

För dig som redan använder ClickUp kan de flesta av dessa användas direkt i plattformen, tillsammans med många andra ClickUp-verktyg och -funktioner, för att effektivisera dina arbetsflöden.

Är du redo att ta din produktivitet till nya nivåer? Kombinera produktivitetsmallar med en kraftfull allt-i-ett-produktivitetsapp: Registrera dig för ClickUp idag. 🏆