Hur man skriver mötesprotokoll: Mallar och exempel för Word, Excel, PDF och ClickUp

Möten är avgörande på arbetsplatsen och står för cirka 15 % av den totala tiden som en organisation lägger ner. Det är nästan en hel arbetsdag!

Utan pålitlig programvara för att spåra mötesprotokoll kan teamen tappa bort viktiga samtal. Genom att noggrant dokumentera vad som händer under dessa möten investerar du i ditt teams framtida hälsa, funktionalitet och effektivitet.

Men den stora frågan kvarstår: hur skriver man mötesprotokoll på rätt sätt? Det är där vi kommer in! 💪🏼

När du har läst klart det här inlägget kommer du att ha en gedigen förståelse för hur man skriver mötesprotokoll och sparar tid och energi när man gör det. Vi delar också med oss av några anpassningsbara och kostnadsfria mallar för mötesprotokoll för Word, Excel, PDF och ClickUp så att ditt team kan hålla sig informerat.



Vad är mötesprotokoll och varför behöver du dem?

Mötesprotokoll (även kallade mötesanteckningar, mötesnoteringar eller MOM) är skriftliga dokument som beskriver vad som händer under ett möte så att alla inblandade får en tydlig redogörelse, oavsett om de deltog eller inte.

De är utmärkta verktyg för organisationer som träffas regelbundet för evenemang, uppdateringar eller avstämningar. Om de används på rätt sätt fungerar de som ett fönster mot tidigare diskussioner, vilket hjälper dig att återuppta idéer och underlätta problemlösning.

Protokoll och åtgärdspunkter från möten är ett snabbt sätt för chefer att hålla sig uppdaterade om stora förändringar. Om en medlem missat inbjudan kan hen läsa protokollet och vända sig till rätt person för ytterligare frågor eller kommentarer.

Men vårt personliga favorit sätt att använda dem är för att uppmärksamma teamet. Om en kund berömmer din insats i ett projekt – skriv in det i protokollet! Vem gillar inte en god teamanda? 👏

Att skriva effektiva mötesprotokoll garanterar att alla har tillgång till viktig information i rätt tid och förhindrar att man missar något på jobbet på grund av ledighet. 💞

Vad bör du inkludera i mötesprotokoll?

Hur du skriver mötesprotokoll varierar beroende på ditt teams behov, bransch eller produkt, men alla protokoll bör innehålla några viktiga uppgifter:

Mötets titel och ämne

Datum och tid

Förteckning över deltagare (namn, titel och organisation)

En mötesagenda/rytm

En kort sammanfattning av varje diskussionspunkt

Viktiga beslut och åtgärdspunkter

Datum för nästa möte

Vissa avsnitt kommer att vara längre än andra. Rubriken, datumet och tiden bör inte ta mer än en rad, medan sammanfattningen av dagordningen kan ta några stycken. Deltagarna och åtgärdspunkterna bör vara kortfattade, punktlistor.

Varje avsnitt bör överensstämma med mötesagendan. Detta hjälper läsaren att förstå händelseförloppet och enkelt navigera till en specifik punkt!

Tänk på dina mötesprotokoll som Spark Notes för mötet – de är lätta att ta till sig men ger dig ändå hela bilden!

Om ytterligare ämnen som inte fanns med på dagordningen tas upp kan du skapa ett nytt avsnitt eller ange ett annat som ”öppen diskussion” eller ”övriga frågor” för att markera att en fråga som inte var planerad från början har dykt upp.

Det är viktigt att få med all denna information för att säkerställa att anteckningarna är fullständiga och utförliga. Därför bör du alltid börja med en mall för mötesprotokoll för att se till att inget missas. 🤓

Hur skriver man handlingsbara mötesprotokoll?

Här är en steg-för-steg-guide till hur man skriver effektiva mötesprotokoll för upptagna kontorsanställda som vill spara tid och energi:

Steg 1: Förbered dig inför mötet

Använd en strukturerad mall för att snabba upp anteckningsarbetet.

Gå igenom mötesagendan för att förutse viktiga diskussionspunkter.

Identifiera deltagare och roller (t.ex. mötesledare, protokollförare)

Steg 2: Samla in viktig information på ett effektivt sätt

Se till att du noterar viktiga detaljer, såsom:

Mötesinformation : Datum, tid, deltagare och syfte

Beslut som fattats : Sammanfatta viktiga punkter, inte varje diskussion.

Åtgärder: Ange tydligt vad som behöver göras, vem som är ansvarig och deadlines.

Använd korta, tydliga meningar och undvik onödiga detaljer.

Steg 3: Formatera mötesprotokollet så att det går snabbt att skanna igenom

Precis som du har andra också mycket att göra, så håll dina protokoll korta och överskådliga.

Använd fetstil för rubriker för att separera olika avsnitt (t.ex. Beslut, Nästa steg).

Numrera eller markera varje åtgärdspunkt med punkttecken för tydlighetens skull.

Markera brådskande uppgifter eller deadlines med fetstil eller färg.

Lägg till en ansvarig för varje åtgärdspunkter

Steg 4: Granska och dela mötesprotokollet omgående

Kontrollera att dina mötesanteckningar är korrekta och fullständiga och skicka dem till alla mötesdeltagare medan diskussionerna fortfarande är färska.

Använd ett samarbetsverktyg som ClickUp Docs för enkel åtkomst och uppdateringar när det behövs.

Steg 5: Följ upp åtgärdspunkter

För att säkerställa att åtgärdspunkter följs upp och slutförs, ställ in kalenderpåminnelser för viktiga deadlines som anges i protokollet.

Kontakta ansvariga teammedlemmar före nästa möte och uppdatera tidigare protokoll för att återspegla framstegen med åtgärdspunkterna.

Vad är en mall för mötesprotokoll?

En mall för mötesprotokoll är ett förformat dokument som beskriver allt du behöver för att skapa ett meningsfullt protokoll från ett möte. Med rätt mall för mötesprotokoll kan du lägga till viktig information som vilka som deltog, mötets början och slut, viktiga punkter och mycket mer.

Dessutom fungerar mallarna för mötesprotokoll med olika programvaror för dokumentsamarbete, så att du kan redigera, anpassa och återanvända dem för framtida möten.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

11 gratis mallar och exempel för mötesprotokoll

För att hjälpa dig att hitta den mall du behöver i tid för din nästa brainstorming-session kan du använda denna lista över våra favoritmallar för olika dokumentredigerare som Word, Excel, PDF och ClickUp. Du hittar detaljerade beskrivningar av mallarna och en översikt över funktionerna, plus direkt tillgång till varje mall direkt från denna artikel!

1. Mall för mötesprotokoll från ClickUp

Mötesprotokollmall från ClickUp

Med ClickUps mall för mötesprotokoll blir det enklare än någonsin att inkludera alla viktiga detaljer från ett möte i ett ClickUp-dokument på en sida som kan redigeras, delas och kopieras för framtida möten.

Denna mall är förformaterad med separata avsnitt för allmän information, mötesagenda, uppdateringar, meddelanden och mer. Den är också mycket visuell, med anpassningsbara stilfunktioner för att lägga till checklistor, tabeller, media, data och mer för att hjälpa medlemmarna att snabbt ta till sig protokollet.

Denna nybörjarvänliga mall täcker alla dina behov, särskilt för rutinmässiga möten med teamet. Det är en utmärkt utgångspunkt för dig som är nybörjare på att skriva mötesprotokoll! Om du letar efter en enkel men grundlig struktur som gör organisationen effektiv – oavsett typ av möte – är denna Doc-mall det rätta valet för dig.

Perfekt för: Alla som vill ha ett enkelt format på en sida för mötesprotokoll.

2. Mall för mötesprotokoll från ClickUp

Mall för mötesprotokoll från ClickUp

Mötesprotokollsmallen från ClickUp är inte bara nybörjarvänlig, lätt att anpassa och utförlig – den finns också i ClickUps kraftfulla och samarbetsinriktade Docs-funktion som gör att du kan arbeta tillsammans med ditt team med redigering i realtid.

Sammanfatta viktiga detaljer från dina möten, inklusive deltagare, åtgärdspunkter och länkar till ytterligare resurser. Organisera dessa på ett smidigt sätt som separata undersidor i ditt dokument.

Lägg till emojis, bilder, formatering och stilalternativ för att omedelbart strukturera dina anteckningar och få din text att sticka ut. Dessutom kan du dela ditt dokument direkt via URL eller bifoga det till din uppgift för enkel åtkomst när som helst.

Du kan också använda denna rammal för att spåra viktiga lärdomar, resultat för intressenter och uppgifter som utsedda teammedlemmar ska utföra baserat på de listade åtgärdspunkterna. Denna mall är den perfekta resursen för att hålla alla informerade, engagerade och på samma sida, bokstavligen.

Perfekt för: Team som vill skapa ett mötesprotokoll gemensamt.

3. Mall för mötesprotokoll (MoM) från ClickUp

Mall för mötesprotokoll (MoM) från ClickUp

Med ett något annorlunda organisatoriskt tillvägagångssätt för dina protokoll tillämpar mallen för mötesprotokoll (MoM) från ClickUp en fördefinierad uppgift på din arbetsyta. Detta förenklar och standardiserar den traditionella anteckningsprocessen genom att strukturera dina återkommande detaljer och åtgärdspunkter i en interaktiv lista.

I den här uppgiften hittar du en introduktionsguide i uppgiftsbeskrivningen med steg-för-steg-instruktioner om hur du använder mallen. Du får också tillgång till flera hjälpdokument för att kunna utnyttja ClickUps andra viktiga funktioner, inklusive deluppgifter, anpassade fält, checklistor och mycket mer.

Denna mall fyller automatiskt i fyra deluppgifter för att spåra närvaro, nästa mötes dagordning, ta itu med aktuella frågor och visa veckans dagordning. För att dubbelkolla att alla punkter har behandlats kan den som skriver protokollet använda checklistan för utvärdering efter mötet för att avgöra om mötet var framgångsrikt utifrån målen.

Perfekt för: Team som behöver ett förstrukturerat format för mötesprotokoll som gör allt det tunga arbetet.

4. Mall för styrelsemötesprotokoll från ClickUp

Mall för styrelsemötesprotokoll från ClickUp

ClickUp erbjuder massor av mallar som uppfyller alla typer av teams behov när det gäller att skriva mötesprotokoll! Börja med mallen för styrelsemötesprotokoll från ClickUp.

Precis som de andra mallarna i denna guide kan du med denna mall för mötesprotokoll registrera och tagga alla deltagare, tillsammans med dagordningen och åtgärdspunkter. Men din styrelse kan ha specifika förväntningar som skiljer sig från ett vanligt möte, och denna mall förstår det – så du har också möjlighet att registrera omröstningsresultat för varje åtgärdspunkt och tillhandahålla mötesanteckningar på hög nivå.

Du kan också snabbt dela dokumentet med alla andra nyckelpersoner med hjälp av knappen "Dela dokument" i ClickUp!

Perfekt för: Att dokumentera protokoll och omröstningsresultat vid formella styrelsemöten och årsstämmor.

5. Mall för mötesprotokoll för projektledning från ClickUp

Mall för mötesprotokoll för projektledning från ClickUp

Mallen för mötesprotokoll för projektledning från ClickUp hjälper dig att få ut det mesta av dina projektledningsmöten med en komplett lista över punkter i en anpassningsbar ClickUp-uppgift.

Du kan börja använda den här mallen redan före projektets uppstartsmöte med särskilda avsnitt för användbara länkar, mötesinformation, dagordning och projektgruppens medlemmar – allt från den omfattande uppgiftsbeskrivningen.

Ett annat avsnitt beskriver granskningen av projektets tidsplan, som visar slutfört arbete, planerat arbete för framtiden och andra diverse anteckningar. Dessutom kan du lista olika risker och problem som kan påverka varje projekt negativt med hjälp av ett av de sex anpassningsbara fälten i denna mall.

Därifrån kan du övervaka projektets framsteg efter mötet med fem förberedda deluppgifter för att säkerställa att:

Alla medlemmar har tillgång till rätt verktyg

Kostnadsfördelningen fördelas mellan kvalitetsledningsgruppen.

KPI-instrumentpaneler finns på plats

Och mycket mer! Om du behöver en omfattande mall för mötesprotokoll för projektledning kommer du att ha svårt att hitta en bättre mall än denna.

Perfekt för: Projektledare som vill ta detaljerade anteckningar under projektmöten och dela dem med teammedlemmarna efteråt.

6. Mall för mötesanteckningar från ClickUp

Mötesanteckningsmall från ClickUp

Mötesanteckningsmallen från ClickUp är den perfekta grundläggande mallen för mötesanteckningar för att organisera detaljerna i ditt möte och hålla teammedlemmarna samordnade.

Avsnitten i denna mall inkluderar:

Mötesdatum, tid, agenda

Länk till mötesinspelning

Viktiga punkter och sammanfattning

Åtgärder.

Tillsammans hjälper denna mall på en sida dig att ta grundläggande anteckningar som kan komplettera annat mötesmaterial – inklusive protokollet!

Perfekt för: Att ta grundläggande anteckningar och anteckna åtgärdspunkter under ett teammöte.

7. Återkommande mötesanteckningar med ClickUp

Återkommande mötesanteckningar med ClickUp

En annan mall som kan hjälpa till med anteckningar under möten är Recurring Meeting Notes från ClickUp.

Du kan använda detta dokument för att hantera alla punkter på dagordningen, lista uppgifter, friska upp minnet från tidigare möten med en översiktlig sammanfattning och tilldela olika åtgärder till teammedlemmarna.

Naturligtvis kan du också inkludera detaljer som datum för tidigare, aktuella och framtida möten, det specifika syftet med mötet, deltagare och frånvarande. Ange dessutom om antalet deltagare uppfyller kvorumkravet för varje återkommande möte.

Perfekt för: Att ta anteckningar i återkommande möten och följa upp framstegen i varje möte.

8. Mall för mötesuppföljning från ClickUp

Mötesrapporteringsmall från ClickUp

Vill du ha en lösning som hjälper dig att följa möten från början till slut? Lägg till mallen Meeting Tracker från ClickUp till din arbetsyta! Denna detaljerade mall innehåller all information i en omfattande och praktisk lista för att planera, förbereda och hantera åtgärder under tiden.

Mallen kan användas för att spåra alla typer av möten och projekt, från enskilda möten och kvartalsvisa affärsgenomgångar till födelsedagsfiranden och andra icke-traditionella affärsmöten.

Mallen innehåller många komponenter som hjälper till med alla aspekter av mötesuppföljning, inklusive tre statusar, åtta anpassningsbara fält och fyra visningstyper.

Perfekt för: De som letar efter en mångsidig mall som passar olika typer av möten.

9. Mall för mötesprotokoll för Excel

Mötesprotokollmall för Excel via WPS Templates

ClickUp är en utmärkt lösning för att samla alla mötesdokument på ett enda ställe med optimal delbarhet och andra funktioner, men om din organisation redan investerat i Microsoft-produkter kanske du vill använda ett Excel-alternativ.

Denna checklista för mötesprotokoll är en grundläggande kalkylbladsmall för att hålla reda på detaljer i ledningsmöten.

Denna Excel-mall för mötesprotokoll har en enkel layout med flera kolumner för att hålla reda på alla mötesdetaljer. Inkludera information som beskrivningar av uppgifter, ansvariga, förfallodatum, nödvändiga resurser och statusrapporter.

Perfekt för: Mötesarrangörer som föredrar att föra mötesanteckningar i ett enkelt Excel-dokument.

10. Mall för mötesprotokoll för Microsoft Word

Mötesprotokollmall via Microsoft 365

Om du använder Microsoft Word regelbundet kan det vara fördelaktigt att skriva mötesprotokoll i Word, eftersom Microsoft erbjuder ett antal protokollmallar. Du hittar många anpassningsbara dokumentmallar för alla typer av möten, inklusive administrativa möten, PTA-möten och denna klassiska protokollmall för allmänna teammöten.

Hittar du ingen lämplig mall för Word? Microsoft låter dig också skapa dokument från grunden.

Perfekt för: Microsoft Word-användare som behöver en enkel mall för mötesanteckningar för samma plattform.

11. Mall för formella mötesprotokoll i PDF-format

via HandyPDF

Vissa typer av formella möten eller sammankomster, såsom styrelsemöten, bolagsstämmor eller generalförsamlingar, kräver att mycket detaljerade protokoll förs.

Denna mall för formella mötesanteckningar har specifika avsnitt för att notera saker som närvarokontroll, godkännande av protokoll från föregående möte, sammanfattningar av diskussionspunkter och så vidare. Den hjälper till att säkerställa att diskussionerna i sådana stora sammankomster inte spårar ur.

Perfekt för: Dokumentera och dela protokoll från formella möten med ett stort antal deltagare.

Vad kännetecknar en bra mall för mötesprotokoll?

En effektiv mall för mötesprotokoll ger dig alla nödvändiga verktyg för att dokumentera möteshändelserna på ett adekvat sätt. Med hjälp av denna mall bör du kunna organisera alla mötesdetaljer i ett presentabelt, tillgängligt format som alla kan förstå.

Men innan du börjar skapa din egen mall från grunden eller investerar i den första som dyker upp i din sökning, finns det några viktiga funktioner att leta efter i en effektiv mall för mötesprotokoll:

Samarbetsfunktioner för att redigera, kommentera och delegera arbete inom teamet.

Flexibla delnings- och behörighetsalternativ för att säkerställa att rätt personer har tillgång till dina protokoll.

Intuitiva och omfattande formateringsalternativ för att formatera dina mötesprotokoll på rätt sätt.

Möjlighet att bädda in andra filer, media, länkar och bilder i ditt dokument

De bästa mallarna för mötesanteckningar är kompatibla med eller inbyggda i ditt favoritverktyg för dokumentredigering. Detta gör det möjligt att integrera din mall med dina andra verktyg för arbetsmöten, eller till och med din virtuella mötesplattform! I detta fall är det en stor fördel att se till att din mötesmall är kompatibel med din teknikstack.

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

Dessa element säkerställer att varje möte är givande och att alla går därifrån med den information de behöver.

Bästa praxis för att skriva mötesprotokoll

Hur du skriver mötesprotokoll beror på din skrivstil och din förmåga att snabbt anteckna. Du behöver dock inte oroa dig för hastigheten från början. Med lite tid och erfarenhet kommer du att utveckla en rytm för att fånga rätt information.

Med det sagt, här är några tips som hjälper dig att skapa de bästa mötesprotokollen någonsin:

Tilldela någon specifik person rollen att föra protokoll.

Anteckningar och protokoll är olika – och de måste behandlas på olika sätt! Medan mötesanteckningar kan vara formella eller informella, har MoM en standarduppsättning av rutiner och information som ingår.

Ibland utser mötesplanerare en person som ska föra anteckningar under mötet och senare be samma person att skapa protokoll utifrån dessa anteckningar. Ibland kan mötesplaneraren till och med använda dessa termer synonymt! Om du gör detta riskerar du att offra protokollets konsistens och kvalitet.

Att lägga för mycket ansvar på den som för anteckningar kan leda till mindre omfattande anteckningar eller luckor i delar av mötesprotokollet. Genom att överbelasta en person med båda uppgifterna kan du äventyra deras förmåga att utföra någon av uppgifterna på ett framgångsrikt sätt.

Om du är ansvarig för protokollet, lägg då 100 % av din fokus på det.

Berätta historien så effektivt som möjligt

Håll dig till de viktiga punkterna.

Istället för att gå in på varje liten detalj, fokusera på de viktigaste punkterna och låt läsaren ställa frågor. Dina protokoll kommer att hänvisa dem till rätt person för uppföljning. 🙂

Om en fråga tas upp under mötet, se till att dokumentera följande:

Det problem eller den utmaning som behandlas

Idéer som övervägs som lösningar

Den överenskomna vägen framåt

När kan du förvänta dig att problemet är löst?

Att inkludera extra information kan störa läsaren och göra protokollet svårare att följa. Det är bättre att endast inkludera de viktigaste punkterna.

Rensa upp protokollet innan du delar det

Tro mig, du kommer inte att vilja dela dina råa mötesanteckningar utan att redigera dem ordentligt. Använd istället din första version som grund för att strukturera ditt slutgiltiga utkast. Under redigeringsprocessen omformar du anteckningarna till en sammanhängande berättelse som följer ditt teams konsekventa protokollstruktur.

Under mötet ska du fokusera på informationen. Oroa dig inte för att organisera dina anteckningar förrän du är redo att redigera – det är då protokollet tar form!

Att läsa igenom och skriva om anteckningarna hjälper dig att bättre komma ihåg diskussionen och ger dig ett nytt perspektiv på varje ämne.

Mötesprotokollen bör också redigeras, korrekturläsas och vara fria från fel. Stavfel distraherar läsaren från det som är viktigt och är, ärligt talat, inte särskilt professionella.

Kontrollera, dubbelkontrollera och låt någon annan kontrollera ditt arbete. Eliminera misstag och låt läsaren fokusera på innehållet.

Proffstips: Istället för att lita på din gamla hederliga penna och papper för detta jobb, prova att ta strukturerade anteckningar i ett digitalt anteckningsblock!

Verktyg som ClickUps anteckningsblock och Chrome-tillägg erbjuder en snabb och intuitiv lösning för snabba anteckningar. Lägg till formatering och stil direkt med rich text-redigering för att göra dina anteckningar mer utförliga, även mitt under mötet.

Använd Rich Text Editing för att lägga till formatering och stil till dina anteckningar i ClickUp, även mitt under mötet

Ställ alltid, alltid, alltid frågor

Det primära syftet med att föra mötesprotokoll är att återge vad som har hänt.

Konsultera dina anteckningar eller mötesinspelningen för att säkerställa att du delar rätt information. Gör allt du kan för att verifiera att protokollet är tillförlitligt.

Lämna inget åt slumpen! Om några anteckningar eller kommentarer verkar otydliga, kontakta personen i fråga för att få en förtydligande om möjligt. Det viktigaste är att du får fram korrekta fakta för dem som inte kunde delta eller behöver en uppfriskning. Noggrannhet före snabbhet!

Ansvarsskyldighet börjar med åtgärdspunkter

Dina åtgärdspunkter kommer att vara en av de kortaste delarna av dina mötesanteckningar, men kanske den viktigaste!

I det här avsnittet dokumenterar du nästa steg för att lösa de problem som tagits upp under mötet. Därför bör varje åtgärdspunkter innehålla några konkreta och tydliga detaljer:

Det beslut eller den åtgärd som behöver vidtas

Vem ansvarar för att slutföra uppgiften?

När det ska vara klart, dvs. ett förfallodatum

Så här främjar programvara för mötesprotokoll ansvarstagande och hjälper deltagarna att följa upp uppgifter på ett mer effektivt sätt. Vårt förslag? Skapa dina protokoll i ett dynamiskt dokumentverktyg som gör att du kan lägga till och tilldela kommentarer till din text.

Tagga teamet i kommentarer, tilldela åtgärdspunkter och konvertera text till spårbara uppgifter med ClickUp Docs

Gör möten mer effektiva med ClickUp

📮Insikt: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

Med ett specialiserat möteshanteringsverktyg som ClickUp kan du samla din agenda, anteckningar och åtgärdspunkter på ett och samma ställe. Med inbyggda verktyg för mötesanteckningar, uppgiftsfördelning och uppföljning av framsteg hjälper det dig att undvika missade deadlines och glömda uppföljningar.

Håll mötena välorganiserade med hjälp av schemaläggningsverktyg som ClickUps kalendervy . Den integreras med Google Kalender utan att du behöver byta plattform och hjälper dig att hantera mötesplaner, skicka påminnelser i rätt tid och hålla ordning på dagordningar och tidsfördelning.

AI-drivna verktyg kan effektivisera anteckningsarbetet genom att transkribera mötesprotokoll, sammanfatta viktiga diskussioner och identifiera åtgärdspunkter. ClickUp Brain automatiserar till exempel dessa uppgifter, vilket sparar tid och förbättrar noggrannheten – särskilt i snabba eller virtuella möten

Med ClickUp Clips kan du till och med göra skärminspelningar av dina virtuella möten och ta med dig viktiga punkter så att alla kan hålla sig uppdaterade.

Att tilldela uppgifter till rätt teammedlemmar direkt under diskussionerna förbättrar ansvarstagandet och uppföljningen. ClickUps funktioner för uppgiftshantering integrerar uppgiftsfördelningen i anteckningarna, vilket förenklar processen och säkerställer att ingenting förbises.

Länka mötesdagordningar, anteckningar och uppföljningar till uppgifter med ClickUp Meetings.

Strukturerade mötesprotokoll gör det enklare att följa upp beslut, upprätthålla organisationen och säkerställa att inga viktiga detaljer missas. Användning av mallar effektiviserar processen och gör dokumentationen enhetlig.

Mallar kan spara mycket tid, men de blir ännu mer värdefulla när du kan redigera, komma åt och hantera dem tillsammans med ditt övriga arbete. Gratis projektledningsprogram som ClickUp är utformade för att lösa just detta problem och mycket mer.

Välj från ClickUps växande mallbibliotek eller skapa dina egna mallar som passar ditt teams unika behov. 🦄

Och har vi nämnt att ClickUp kan integreras med över 1 000 andra arbetsverktyg? Till och med Zoom! Allt för att göra processen med mötesprotokoll så mycket enklare. 😇

Och det bästa av allt: dessa funktioner är helt gratis.

ClickUps samling av mallar för mötesprotokoll, samarbetsdokument och kraftfulla möteshanteringsfunktioner är tillgängliga för alla gratis för alltid. Vill du ta kontrollen? Kom igång med ClickUp nu!

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vem ska skriva mötesprotokollet?

Helst bör mötesorganisatören eller någon i teamet föra protokoll, sammanfatta det och dela det med alla deltagare efter mötet.

2. Varför är det viktigt att föra mötesprotokoll?

Att föra mötesprotokoll är viktigt av flera skäl: