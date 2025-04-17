De 15 bästa programvarorna för mötesprotokoll 2025

Effektiv kommunikation och samarbete är avgörande för teamets produktivitet. I detta sammanhang har mötesprotokoll blivit ett oumbärligt verktyg som kan effektivisera diskussioner och stödja kollektiva framsteg.

Oavsett om du är en erfaren professionell, projektledare eller teamledare, ger mötesprotokoll ett strukturerat sätt att föra meningsfulla samtal och driva på genomförbara resultat. Verktyg som ClickUp AI Note Taker kan ytterligare förbättra denna process genom att automatiskt transkribera möten och sammanfatta viktiga punkter, så att ditt team kan fokusera på att driva på resultaten.

Denna guide täcker de 15 bästa programvarorna för mötesprotokoll för att skapa samarbetsbaserade mötesagendor, samla in feedback från möten i realtid och mycket mer!

Vad ska du leta efter i en programvara för mötesprotokoll?

Den bästa programvaran för möteshantering gör det enkelt att skapa och dela anteckningar. Även om de olika programvarorna för mötesprotokoll som beskrivs i denna artikel har unika fördelar, har de alla följande viktiga funktioner som gör att de sticker ut från andra tillgängliga verktyg:

Flexibilitet: Inget möte är det andra likt. Med rätt verktyg kan du anpassa dina anteckningsdokument och protokollmallar efter dina behov och den typ av möte du håller.

Användarvänlighet: Alla som för mötesprotokoll är inte experter på verktyget. Ju enklare det är att skriva anteckningar, tilldela uppgifter och skapa uppföljningar, desto bättre.

Standardisering: Din programvara för mötesprotokoll bör hjälpa dig att skapa ett standardprotokoll för att ta anteckningar vid möten, särskilt när du hanterar tvärfunktionella team.

Redigering i realtid: Moderna samarbetsverktyg gör det möjligt att ta anteckningar under mötet och ha flera redigerare i dokumentet samtidigt utan att det blir förvirring.

Delbarhet: Du kommer sannolikt att vilja dela tidigare möten med intressenter för att öka projektets transparens.

Integrationer: Visst kan du använda din programvara för att ta anteckningar. Men det är ännu bättre när dessa anteckningar kan integreras direkt i andra verktyg, såsom projektkrav och kommunikationsplaner

15 Programvara för mötesprotokoll

1. ClickUp – Bäst för AI-drivna mötesprotokoll

ClickUp är en app för allt som rör arbete som hjälper team och branscher av alla storlekar att hålla kontakten, samarbeta och kommunicera effektivt.

En av de mest framstående funktionerna i ClickUp är AI Note Taker , som avsevärt effektiviserar processen att dokumentera och organisera mötesdiskussioner. ClickUp AI Note Taker transkriberar automatiskt möten i realtid och skapar tydliga och koncisa sammanfattningar av viktiga punkter.

Den identifierar till och med åtgärdspunkter och tilldelar dem till relevanta uppgifter, så att ingenting missas. Det innebär att du kan fokusera på diskussionen och överlåta anteckningarna till AI, vilket gör mötena mer effektiva och uppföljningen smidigare.

Välj bland tusentals färdiga mallar för att organisera tidigare mötesprotokoll och mötesrelaterad kommunikation i ett enda dokument med flera undersidor. ClickUp-mallen för mötesprotokoll är ett utmärkt ställe att börja ta anteckningar och bädda in webbsidor, kalkylblad, videor och andra medier för att dela sammanhang.

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för mötesprotokoll

Använd andra projektledningsverktyg i plattformen, som ClickUp AI, för att skriva utkast, skapa sammanfattningar och skapa åtgärdspunkter för att påskynda ditt arbetsflöde!

ClickUps bästa funktioner:

ClickUp AI Note Taker transkriberar automatiskt möten, sammanfattar viktiga punkter och skapar genomförbara uppgifter, vilket gör det lättare att hålla koll på uppföljningar och beslut.

Funktionen ClickUp Notepad hjälper dig att organisera tidigare mötesanteckningar, checklistor och uppgifter och komma åt dem från en enda plats på valfri enhet.

Funktionen ClickUp Docs är idealisk för mer detaljerade anteckningar och dokument, till exempel mötesdagordningar som kräver flera redigerare och enkel delbarhet.

Använd ClickUp Brain för att sammanfatta dina mötesanteckningar till mötesprotokoll och dra ut insikter och åtgärdspunkter med hjälp av AI.

Du kan integrera dina mötesprotokoll i dina projekt genom att länka dem till uppgifter så att de är tillgängliga för alla intressenter.

Ett omfattande bibliotek med mallar och en omfattande kunskapsbas gör det enkelt och smidigt att skapa mötesprotokoll.

Integrationer med Google Kalender, Google Docs, Zoom, Slack och tusentals andra arbetsappar

Begränsningar för ClickUp:

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Dess omfattande uppsättning funktioner kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Priser för ClickUp:

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

📮ClickUp Insight: Enligt vår undersökning om mötes effektivitet tycker 12 % av respondenterna att mötena är överfulla, 17 % säger att de pågår för länge och 10 % anser att de oftast är onödiga. I en annan ClickUp-undersökning erkände 70 % av respondenterna att de gärna skulle skicka en ersättare eller ombud till mötena om de kunde. ClickUps integrerade AI Notetaker kan vara din perfekta mötesproxy! Låt AI fånga upp alla viktiga punkter, beslut och åtgärdspunkter medan du fokuserar på mer värdefulla arbetsuppgifter. Med automatiska mötesreferat och uppgiftsskapande med hjälp av ClickUp Brain missar du aldrig viktig information – även om du inte kan delta i ett möte. 💫 Verkliga resultat: Team som använder ClickUps möteshanteringsfunktioner rapporterar en minskning med hela 50 % av onödiga samtal och möten!

2. Fellow – Bäst för integration med andra appar

Via Fellow

Fellow är utformat som ett omfattande program för möteshantering som gör det möjligt för användare att sätta upp gruppmöten och enskilda möten, skapa och hantera dagordningar samt ta och dela anteckningar.

Många av programmen använder mallar, vilket gör återkommande möten enklare att hantera. Tillverkarna av verktyget har utformat det för att öka engagemanget under och efter möten och därmed förbättra produktiviteten i hela teamet.

Fellow bästa funktioner:

Ett omfattande kalendersystem som gör det enkelt att hantera både enskilda möten och hela mötesuppsättningar och möteserier.

Ett system för gemensam dagordning som gör det möjligt för alla mötesdeltagare att lägga till punkter på dagordningen, vilket ökar delaktigheten och engagemanget under mötet.

Hantering av återkommande möten som överför dagordningar och ofullständiga uppgifter för framtida uppföljningar

En snabb inlärningskurva som gör att användarna kan börja utnyttja funktionerna bara några minuter efter att de registrerat sig.

Andra begränsningar:

Få funktioner för fildelning, vilket gör det svårt att gå längre än enkla anteckningar och inspelningar av möten i efterhand.

Ingen integration i ett större projektlednings- eller produktivitetssystem, vilket innebär att mötesrelaterade uppgifter förblir isolerade till dessa möten.

Priser för kollegor:

Gratis

Fördel: 6 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Omdömen och recensioner från kollegor:

G2: 4,7/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

3. FreJun – Bäst för automatisering

Via FreJun

I grunden är FreJun en programvara för automatisering av samtal för organisationer som vill effektivisera sina utgående samtal. Men dess funktioner lämpar sig också för att föra protokoll, tack vare automatiserade samtalstranskriptioner och AI-insikter.

FreJuns bästa funktioner:

Automatiska transkriptioner av samtal gör det enkelt att föra protokoll och skapa åtgärdspunkter i efterhand.

AI-mötesfunktionalitet ger din organisation djupare insikter i dina samtal och möten.

Med ett Chrome-tillägg kan du använda FreJun utan att behöva öppna dess dedikerade gränssnitt.

Berömd i användarrecensioner för sin användarvänlighet, vilket innebär att nya teammedlemmar kan hoppa in och komma igång snabbt.

FreJun-begränsningar:

Ingen traditionell programvara för mötesprotokoll, vilket begränsar användbarheten för organisationer som främst vill använda den för interna samtalsreferat och åtgärdspunkter.

Vissa intermittenta nätverksproblem kan orsaka små fördröjningar som gör det svårare att föra protokoll i realtid.

FreJun-priser:

Standard: 16 $/månad per användare

Professional: 21 $/månad per användare

Tillägg för samtalstranskription: 3 dollar per samtalstimme

FreJun-betyg och recensioner:

G2: 4,9/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

4. Magic Minutes – Bäst för fristående mötesprotokoll

Via Magic Minutes

Letar du efter en ännu mer fokuserad programvara för mötesprotokoll? I så fall lever Magic Minutes (nästan) upp till sitt namn. Det är inte helt magiskt, men det är nära. Detta är ett utmärkt verktyg om du vill organisera mötesdeltagare, mötesprotokoll och nästa steg på ett och samma ställe.

Magic Minutes bästa funktioner:

En överskådlig mötesöversiktsskärm låter dig se alla schemalagda och tidigare möten, tillsammans med deltagare och dagordningar.

En enkel textredigerare med realtidsredigeringsfunktioner för att ta anteckningar och skriva protokoll.

Uppgiftsfunktionen gör det möjligt att tilldela uppgifter till mötesdeltagare och inkluderar e-postpåminnelser för ofullständiga åtgärder.

Funktioner för informationsförfrågningar hjälper mötesorganisatören att samla in dokument och information från varje deltagare före mötet.

Begränsningar för Magic Minutes:

Kan endast ladda upp PDF-filer

Begränsade integrationer, vilket kan göra det svårt att integrera Magic Minutes i din större arbetsplan.

Priser för Magic Minutes:

Gratis

Premium: 12 $/månad per användare

10+ Teams: 6 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Magic Minutes:

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

5. Evernote – Bäst för anteckningar av alla slag

Via Evernote

Evernote är ett produktivitetsverktyg som hjälper dig att samla anteckningar från möten och projekt. En enkel struktur gör att du kan omvandla en hög med enskilda anteckningar till ett mer produktivt och organiserat virtuellt arkivsystem för dina anteckningar och mötesprotokoll.

Med Evernote kan du samla och hantera idéer, projekt, minnen och att göra-listor så att ingenting glöms bort. Skriv anteckningar, bifoga dokument, skanna bilder, spela in röstmemon eller klipp ut från webben. Organisera allt från stora projekt till personliga ögonblick på ett enda ställe, tillgängligt på din dator, surfplatta eller telefon – även när du är offline.

Evernotes bästa funktioner:

Kombinera skriftliga anteckningar med röstmemon, skannade bilder och webbklipp

Integrera mellan olika enheter, inklusive din dator, surfplatta och telefon – du kan till och med inkludera handskrivna anteckningar.

Hitta snabbt tidigare anteckningar, uppgifter och protokoll med den kraftfulla, AI-aktiverade sökmotorn.

Sök i det omfattande mallbiblioteket efter olika typer av anteckningar och möten.

Begränsningar för Evernote:

Relativt dyrt jämfört med andra program på denna lista, särskilt när man väljer Teams samarbetsalternativ.

Inte lämpligt för möteshanteringslösningar för företag på grund av begränsad åtkomst till anteckningar och filer när man arbetar offline.

Evernote-priser:

Gratis

Personligt: 10,83 $/månad per användare

Professional: 14,17 $/månad per användare

Teams: 24,99 $/månad per användare

Evernote-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

6. Beenote – Bäst för att planera mötesanteckningar

Via Beenote

Beenote är stolta över att hjälpa sina användare att hålla mer strukturerade och effektiva möten genom enkla dagordningar, protokollskapande och omfattande integrationer som införlivar verktyget i ditt större arbetsflöde.

Beenotes bästa funktioner:

Funktioner för samarbete kring mötesagendan hjälper deltagarna att komma överens och bestämma ämnen före mötena.

Anteckningar, beslut och uppföljningsuppgifter sammanställs automatiskt till omfattande protokoll som du kan dela med andra intressenter.

Omfattande integrationer med Microsoft Teams, Office 365 och Google Workspace för bredare samarbete

Avancerade lösningar för styrelser och kommittéer för att förbättra styrningen i mer formella tillämpningar

Beenotes begränsningar:

Ett komplext gränssnitt som nya användare kan ha svårt att navigera i.

Rudimentära analyser som gör det svårt att få en bredare inblick i mötena

Priser för Beenote:

Beenote 1: 8,67 dollar/månad för en användare

Beenote 10: 4,60 dollar/månad per användare för upp till 10 användare

Beenote 30: 3 USD/månad per användare för upp till 30 användare

Beeboard: 15 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Beenote:

G2: 4,2/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (2+ recensioner)

7. MeetingBooster – Bäst för krypterad lagring

Via MeetingBooster

De flesta yrkesverksamma vet att den tid som krävs för möten är mycket längre än den tid som ägnas åt diskussioner. MeetingBooster har gjort det till sin uppgift att minska den extra tiden och spara mer än 100 minuter för varje möte du håller.

MeetingBoosters bästa funktioner:

Omfattande redigeringsverktyg för mötesagendor med mallar och uppgifter inför mötet så att alla kan förbereda sig i förväg.

Anteckningskort för deltagarna att använda under mötet för att hålla reda på diskussionen och viktiga punkter

Automatiserad protokollredigerare som formaterar anteckningar till ett standardiserat format som kan skickas via e-post till deltagarna.

Förbättrad mötesanalys och feedbackmekanismer för att förbättra mötena över tid

Begränsningar för MeetingBooster:

Den initiala installationen kan vara något svår.

Ingen funktion för att dela äganderätten till möten mellan flera deltagare

Priser för MeetingBooster:

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av MeetingBooster:

G2: 4,5/5 (2+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (5+ recensioner)

8. Tactiq – Bäst för inspelning och transkribering

Via Tactiq

Med Tactiq kan du automatiskt spela in och transkribera alla dina möten och samtal. Dess AI-baserade funktionalitet omvandlar sedan dessa transkriptioner till kortfattade anteckningar, protokoll och uppföljningsagendor.

Tactiqs bästa funktioner:

Integrationer med de flesta större mötesprogram, inklusive Zoom, MS Teams och Google Meet.

Automatisk talaridentifiering förenklar åtgärder efter mötet

92 % noggrannhet för transkriptioner av möten

Ett av de mest prisvärda alternativen på denna lista, tack vare fast pris och ett gratisalternativ.

Begränsningar för Tactiq:

Ett snävt fokus på transkription innebär att andra funktioner, såsom uppföljningsuppgifter och omfattande mötesdagordningar, inte är tillgängliga.

Begränsad kundsupport ibland

Priser för Tactiq:

Gratis

Pro: 8 $/månad

Företag: 16 $/månad

Tacatiq-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (5+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (4+ recensioner)

9. MeetingKing – Bäst för mötesdagordningar

Via MeetingKing

MeetingKing utmärker sig genom sin enkelhet som programvara för mötesprotokoll. Dess värdeerbjudande fokuserar på att effektivisera dina mötesagendor, anteckningar och protokoll. Det inkluderar integrationer från Outlook Kalender och Google Kalender, tillsammans med enkla samarbetsfunktioner som gör att alla i mötet kan hålla sig uppdaterade.

MeetingKings bästa funktioner:

En enkel exportfunktion gör att du kan lägga till uppgifter efter mötet till dina projektledningsverktyg.

Ett automatiserat verktyg för möteshantering omvandlar spontana mötesanteckningar till formella, professionella mötesprotokoll.

Kommentarfunktionen gör det möjligt för alla deltagare att samarbeta smidigt.

Mötesdeltagarna kan skapa gratis konton för att lägga till kommentarer och slutföra uppgifter, så du behöver bara betala för mötesarrangörerna.

Begränsningar för MeetingKing:

Dokument bifogas mötesagendan, men det finns ingen centraliserad resurssektion.

Grupppriser är mindre budgetflexibla än priser per användare.

Priser för MeetingKing:

Pro Single: 9,95 $/månad

Pro Small: 39,95 $/månad för upp till fem användare

Pro Medium: 64,95 $/månad för upp till 10 användare

Pro Large: 124,95 $/månad för upp till 25 användare

Betyg och recensioner av MeetingKing:

G2: 4,5/5 (5+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3+ recensioner)

10. Tadum – Bäst för återkommande möten

Via Tadum

Tadum är särskilt utformat för återkommande möten och syftar till att skapa ordning i kaoset som omger en vanlig arbetsdag. Genom automatiserad skapande av mötesdagordningar och protokoll hålls teammedlemmarna informerade, samtidigt som enkel uppgiftshantering ökar ansvarskänslan hos alla inblandade.

Tadums bästa funktioner:

Enkel agendaskapande, med ofullständiga punkter från föregående möte som automatiskt förs vidare.

Dynamisk skapande av skrivskyddade protokoll som kombinerar anteckningar, kommentarer och dagordningspunkter i ett professionellt paket.

Realtidsintegration mellan flera enheter, inklusive datorer, bärbara datorer och telefoner

Avsiktlig enkelhet som gör att medlemmarna kan komma igång på några minuter

Tadums begränsningar:

Inga aktuella integrationer med annan arbetshanteringsprogramvara

Passar bättre för informella möten än för lednings- eller styrelsemöten.

Tadums priser:

Medlem: 9 $/månad

Collaborator: 0 $/månad

Tadum-betyg och recensioner:

G2: 5/5 (1+ recensioner)

Capterra: 5/5 (3+ recensioner)

11. minutes. io – Bäst för snabba korta anteckningar

minutes. io är ett lättviktigt, webbläsarbaserat verktyg som är utvecklat för att snabbt skriva mötesprotokoll – ingen inloggning krävs. Dess minimalistiska design hjälper användarna att snabbt skriva ner åtgärdspunkter, beslut och anteckningar och sedan dela dem direkt via e-post eller länk.

minutes. io bästa funktioner:

Intuitivt gränssnitt utformat speciellt för snabba anteckningar

Offline-stöd så att du kan föra protokoll utan internetuppkoppling

Kategoriserade anteckningstyper (t.ex. att göra, info, beslut) håller allt organiserat.

Ingen registrering krävs – börja bara skriva

Begränsningar för minutes.io:

Saknar realtidssamarbete eller integration med projektledningsverktyg

Begränsade export- och formateringsalternativ för professionella rapporter

Priser för minutes.io:

Gratis att använda

Omdömen och recensioner av minutes.io:

G2: 4,2/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (5+ recensioner)

12. otter. ai – Bäst för live-transkription med AI

Otter. ai utnyttjar kraften i AI-transkription för att tillhandahålla sökbara mötesanteckningar i realtid. Programmet är särskilt populärt för virtuella och hybridmöten och integreras sömlöst med plattformar som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams.

Otter. ai bästa funktioner:

Automatisk transkribering med talaridentifiering

Live-sammanfattningar och markeringar av nyckelord under möten

Synkroniseras med kalenderhändelser och spelar in automatiskt

Samarbetsredigering och kommentering i delade anteckningar

Otter. ai-begränsningar:

Transkriberingens noggrannhet kan variera beroende på dialekt eller bakgrundsljud.

Mer inriktad på transkribering än strukturerade protokoll eller agendaspårning

Otter. ai-priser:

Grundläggande: Gratis

Pro: 16,99 $/månad

Företag: 30 USD/månad per användare

Otter. ai betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

13. Diligent Boards AI – Bäst för styrelsemöten

Via Diligent Boards

Diligent Boards AI ger mötesprotokoll samma sofistikerade nivå som styrelserum genom smart automatisering och säker dokumentdelning. Programmet är skräddarsytt för chefer och säkerställer efterlevnad, ansvarsskyldighet och höga styrningsstandarder.

Diligent Boards AI:s bästa funktioner:

AI-genererade protokoll från inspelade styrelsemöten

Sömlös integration med styrelsedokument och dagordningar

Säkerhet på företagsnivå med detaljerade åtkomstkontroller

Utformad för att uppfylla efterlevnads- och regelkrav

Begränsningar för Diligent Boards AI:

Priser och funktioner passar bäst för stora företag och styrelser.

Inte idealiskt för informella teammöten eller dagliga stand-up-möten

Priser för Diligent Boards AI:

Tillgänglig på begäran

Diligent Boards AI-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

14. Smartnotation – Bäst för strukturerade protokoll

Via Smartnotation

Smartnotation är en strukturerad programvara för mötesprotokoll som fokuserar på professionella resultat och kombinerar agendaplanering, uppgiftsfördelning och uppföljning i en och samma plattform. Dess enkla gränssnitt är idealiskt för konsulter och företagsteam.

Smartnotations bästa funktioner:

Strukturerade mallar för att skapa dagordningar och protokoll

Tilldela uppgifter och deadlines under eller efter möten

Genererar automatiskt tydliga rapporter som kan delas

Molnbaserad åtkomst varifrån som helst, med kryptering

Begränsningar för Smartnotation:

Gränssnittet känns lite föråldrat jämfört med moderna alternativ.

Begränsad integration med verktyg från tredje part

Priser för Smartnotation:

Gratis plan

Pro: 4 €/månad

Företag: 8 €/månad

Betyg och recensioner av Smartnotation:

G2: 4,2/5 (5+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

15. Grain – Bäst för höjdpunkter från videomöten

Via Grain

Grain gör det möjligt för team att spela in, klippa ut och dela viktiga ögonblick från videomöten – perfekt för team som använder Zoom. Med transkribering i realtid och AI-drivna sammanfattningar förvandlar Grain dina konversationer till kunskap som kan delas.

Grain bästa funktioner:

Markera och klipp ut viktiga ögonblick från mötet med tidsstämplar

AI-genererade sammanfattningar och åtgärdspunkter efter möten

Transkribering i realtid med Zoom-integration

Anpassningsbara mallar och arbetsflöden för återkommande möten

Begränsningar:

Stöder för närvarande endast Zoom, med begränsade integrationer för andra plattformar.

Fokuserat på videobaserade möten snarare än traditionell protokollstruktur

Priser på spannmål:

Gratis plan

Pro: 19 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Ta bättre mötesanteckningar med programvara för mötesprotokoll

Trots namnet behöver du inte skriva ner varje minut som inträffade i ditt mötesprotokoll. Istället kommer termen från latinets minuta scriptura, som betyder små anteckningar.

Syftet är att snabbt sammanfatta mötet till de viktigaste punkterna med så få ord som möjligt.

Det är en konst i sig. Men det blir mycket enklare när du har rätt programvara till hands.

Tänk dig hur mycket enklare det skulle vara att ta anteckningar med ett verktyg som förenklar processen och låter dig omvandla anteckningar till uppgifter, dela dina protokoll och bifoga dem till ett större projekt.

Det är här ClickUp kommer in. De intuitiva mötesmallarna och Docs-funktionen är en del av den större arbetshanteringsprogramvaran, vilket gör dem perfekta för dig som vill börja spela in dina viktiga anteckningar.

Det bästa av allt är att du kan använda plattformen gratis för alltid. Registrera dig för ett ClickUp-konto idag för att börja utforska!