De 18 bästa programvarorna för idéhantering som underlättar innovation 2025

Mer än 80 % av företagsledarna anser att idéer och innovation är avgörande för deras företags framgång. Det är en stor andel, oavsett hur man ser på saken. 🤯👀

Att komma på nästa stora grej kan låta som den svåra delen, men det är egentligen hanteringen av dessa nya idéer som är den verkliga utmaningen.

Men ärligt talat, de flesta team har redan tillräckligt att göra. Istället för att brainstorma ett helt nytt eller komplext system för att organisera dina tankar, varför inte söka efter en samarbetslösning som programvara för idéhantering?

Flexibel och kraftfull programvara för idéhantering lagrar inte bara dina nya idéer – den gör också det tunga arbetet genom att ta dem över mållinjen. Tro oss, ingenting är värre än att se en ny idé – full av potential – försvinna i tomma intet.

Istället kan du ägna dig åt dina initiativ på en plattform som ser till att inga uppgifter faller mellan stolarna. Lyckligtvis finns det många programvaror för idéhantering på marknaden som kan hjälpa dig att uppnå denna nivå av organisation.

Vi har gjort jobbet åt dig genom att rangordna de bästa programvarorna för idéhantering efter deras främsta funktioner, för- och nackdelar, recensioner och pris, så att du kan välja den som passar dig bäst. 🏆

Läs vidare när vi gräver djupare i vad idéhantering är, dess viktigaste fördelar, funktioner att leta efter och de 18 bästa programvarualternativen för idéhantering som kan ge liv åt dina brainstorming-sessioner.

Vad är idéhantering?

Idéhantering är den strategiska processen att samla in, utvärdera och prioritera idéer som lämnas av intressenter eller delas av teammedlemmar i taktiska brainstorming-sessioner.

Dessa taktiker har vanligtvis att göra med nya sätt att tillgodose dina kunders behov eller göra stora förbättringar av din produkt – därför är idéhantering så viktigt! Det håller din verksamhet relevant eftersom den direkt gynnar en förändring som dina kunder vill se. 👏

Många organisationer prioriterar innovation högt för att ligga steget före konkurrenterna och söker aktivt efter kreativa sätt att generera spännande initiativ inom teamet – och det är där programvara för idéhantering verkligen kommer till sin rätt.

Men med fler idéer till ditt förfogande kommer behovet av att organisera dem – och det innebär att det hänger mycket på att din programvara för idéhantering fungerar som du behöver. 👀

Men frågan kvarstår: hur ser den perfekta programvaran för idéhantering ut egentligen? Vi har svaret på den frågan.

Även om varje verktyg har sina egna unika egenskaper finns det några funktioner som du bör hålla utkik efter för att säkerställa att du får jobbet gjort. 🔑

De 18 bästa programvarorna för idéhantering

1. ClickUp

Se dina idéer på över 15 kreativa sätt i ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utformad för team inom olika branscher för att hantera och samla idéer, övervaka projektuppdateringar och samarbeta – allt på en och samma skärm. Oavsett om ni träffas på kontoret eller online kan ClickUps kraftfulla funktioner för brainstorming och idéskapande utöka storleken på vilket team som helst och uppmuntra varje medlem att ta en promenad på den kreativa sidan av saker och ting.

Med över 15 unika sätt att visualisera dina idéer och brainstormingfunktioner som är direkt kopplade till ditt arbetsflöde har det aldrig varit enklare att presentera idéer för ditt team och börja agera på dem. Oavsett om det gäller enkla uppgifter eller komplexa projekt är ClickUps ständigt växande lista över anpassningsbara funktioner tillräckligt flexibel för att skala med ditt företag samtidigt som varje teammedlem kan arbeta på det sätt som fungerar bäst för dem. Här visar vi vad vi menar. 🙂

🔑 Viktiga funktioner i ClickUp

Ärligt talat är det svårt att välja bara ett. Men om du vill ha en intuitiv och flexibel lösning för idéhantering kommer du att älska ClickUp Whiteboards och Mind Maps. 🎨

🖌 Samarbetsinriktade ClickUp-whiteboards

Rita mockups, lägg till anteckningar och media, välj egna färger och mycket mer med ClickUp Whiteboards.

Oavsett om du skissar dina tankar på ett gammaldags anteckningsblock eller helt enkelt saknar Microsoft Paint, hjälper whiteboardprogramvara dig att effektivt hantera dina idéer tillsammans med teamet. Och har vi nämnt att ClickUp erbjuder den enda whiteboard som är tillräckligt kraftfull för att skapa, samarbeta och koppla idéer direkt till ditt arbetsflöde?

Skissa idéer från grunden, lägg till externa medier, bädda in länkar, dela dokument och mycket mer på en oändlig arbetsyta som kan redigeras tillsammans med resten av teamet! Dessutom kan du välja mellan nio dynamiska mallar för flödesscheman, diagram och ClickUps Kanban-inspirerade tavlor för att ge din tavla en tydlig och flexibel struktur – perfekt för team som behöver presentera sina idéer för intressenter, även med kort varsel.

Men det är inte allt! Här är några av våra andra favoritfunktioner i ClickUp Whiteboards:

Slash-kommandon för redigering av rik text, formatering och stil för varje anteckning på din tavla

Omvandla alla former på din tavla till en genomförbar uppgift med några få klick.

Redigera i realtid med live-markörer så att du alltid vet vem som är med.

🧠 Fantastiska tankekartor i ClickUp

Lägg enkelt till noder, uppgifter och kopplingar för att bygga ditt arbetsflöde med ClickUp Mind Maps.

Särskilt om du vill planera nästa steg för din nya idé kommer ClickUp Mind Maps att bli din nya bästa vän.

Precis som grenarna på ett släktträd visar Mind Maps flödet av dina kommande uppgifter på ett mycket visuellt sätt, med linjer eller pilar som är kopplade till noder som representerar uppgifter – och de kan vara så enkla eller komplicerade som du vill!

Tänk på det som ett fritt format nätverk, där varje uppgift är sammanlänkad av en gemensam tråd och tydligt kommunicerar uppgiftsberoenden genom att visa vilken uppgift som ska slutföras och i vilken ordning. 🕸

Några av våra favoritfunktioner i Mind Maps är:

Noder som fungerar som referenspunkter för ditt arbetsflöde och kan konverteras till ClickUp-uppgifter

Skapa, redigera, ta bort och ordna om uppgifter i din Mind Map för att uppnå önskat arbetsflöde.

Dra grenar till logiska vägar mellan uppgifter

Samarbeta med hela teamet på din mind map

P.S. Du kan också skapa tankekartor från grunden på din ClickUp Whiteboard. 😎

✅ Fördelar med ClickUp

Helt anpassningsbar och skalbar i takt med att du växer, så att den kan hantera ett obegränsat antal idéer med varierande komplexitet.

Massor av samarbetsfunktioner så att hela teamet håller sig på samma sida

Utformad för att hjälpa dig optimera processer och spara tid

Är tillräckligt mångsidig för att gynna team i alla branscher

❌ ClickUp Nackdelar

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen... än!

Det kan ta lite tid att lära sig att anpassa sig till så många anpassningsbara funktioner.

💸 Priser för ClickUp

Gratis för alltid : Obegränsat antal medlemmar och uppgifter, 100 MB lagringsutrymme, whiteboards, dokument, support dygnet runt och mycket mer.

Unlimited (7 dollar per medlem och månad): Obegränsad lagring, integrationer, instrumentpaneler, anpassade fält och mycket mer.

Business (12 dollar per medlem och månad): Obegränsat antal team, avancerad delning, automatiseringar, tidsspårning och tankekartor.

Enterprise (kontakta oss för anpassad prissättning): Avancerade behörigheter, obegränsat antal anpassade roller, live-utbildning vid introduktion, dedikerad framgångsmanager och mycket mer.

💬 Kundrecensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (4 510+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 940+ recensioner)

2. Miro

Prata med teamet från din whiteboard i Miro

Miro är en digital whiteboardplattform som gör det möjligt för team på distans att samarbeta i realtid. Med Miro kan team brainstorma och samla idéer, kartlägga processer och skapa visuella representationer av sitt arbete.

🔑 Viktiga funktioner i Miro

Medlemmar kan redigera samma arbetsyta samtidigt och se varandras ändringar i realtid.

Nämn teamet och prata direkt från din tavla med en inbyggd videofunktion.

Zooma in på viktiga områden på din tavla när du presenterar dina idéer för teamet med presentationsläget.

✅ Fördelar med Miro

Utformad för att vara enkel att använda med ett rent och intuitivt gränssnitt.

Kan användas för många olika ändamål, från brainstorming till projektledning.

Miro erbjuder hundratals färdiga mallar som du kan anpassa efter dina behov för att komma igång snabbare med din tavla.

❌ Nackdelar med Miro

Begränsat antal exportalternativ, inklusive PNG, JPG och PDF

Ingen inbyggd app för stationära eller mobila enheter

💸 Miro-priser

Gratis

Team : Från 8 dollar per användare och månad

Företag : Från 16 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för anpassade priser

💬 Kundrecensioner av Miro

G2: 4,8/5 (över 3 660 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)

3. Coda

Hantera idéer i Coda -dokumentredigeraren

Coda är ett verktyg för gemensam textredigering som kombinerar många vanliga dokument- och kalkylbladsfunktioner i ett enda program. Det är ett populärt verktyg för att organisera information, skapa detaljerade wikis och hantera kunskapsbaser i strukturerade och lättdelade dokument.

Centrala, delade dokument där ditt team kan lagra all information och data

Visuella, strukturella och formateringsfunktioner som gör ditt dokument mer tilltalande

✅ Fördelar med Coda

Lätt att modifiera och lägga till funktioner

Manuell prioritering och beroendefunktioner

Erbjuder flera enkla instruktionsvideor

❌ Nackdelar med Coda

Inga funktioner för uppgiftshantering

Inga desktop-appar eller rapporteringsverktyg

Inte lämplig för projektledning

💸 Priser för Coda

Viktig information – Codas prissättning baseras inte på det totala antalet teammedlemmar, utan på antalet personer i ditt team som kommer att skapa dokument, så kallade Doc Maker.

Pro-plan : Från 12 dollar per månad, per Doc Maker

Teamplan : Från 36 dollar per månad per Doc Maker

Företagsplan: Offert tillgänglig på begäran

💬 Kundrecensioner av Coda

G2: 4,7/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

4. Canny

Samla in, organisera och analysera produktfeedback i Canny

Canny är ett AI-verktyg som hjälper team att samla in, organisera och analysera produktfeedback så att de bättre kan förstå vad deras kunder vill se. Med Canny kan du lägga till relevant företagsdata från andra arbetsverktyg, kategorisera feedback baserat på användningsfall och filtrera de förfrågningar som kommer in så att ingen kundförfrågan blir utan svar.

🔑 Viktiga funktioner i Canny

Omröstningspanel för produktfunktioner som automatiskt grupperar liknande önskemål

Integrationer hjälper dig att samla in feedback från andra vanliga arbetsverktyg.

Funktionsuppdateringar skickas automatiskt till kunder som har begärt dem.

✅ Canny pros

Effektiva verktyg för hantering av kundfeedback

Prioriteringsfunktioner för att organisera de mest efterfrågade eller viktigaste idéerna

Samarbetsverktyg för att hålla intressenterna informerade

ClickUp använder Canny! 🙂

❌ Canny cons

Detta är ett utmärkt verktyg att använda som komplement till andra projektledningsverktyg i senare faser av din projektprocess.

Hjälper till att samla in feedback från kunder och internt, men saknar kreativa brainstormingverktyg.

💸 Canny-prissättning

Gratis plan

Tillväxtplan : Från 400 dollar per månad

Affärsplan: Anpassad prissättning

💬 Canny kundrecensioner

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

5. Bluescape

Hantera och utveckla idéer i Bluescape

Bluescape är en molnbaserad plattform för visuellt samarbete där team omvandlar råa koncept till färdiga idéer genom brainstorming, samarbete och presentationer via en digital whiteboard. Den är mycket visuell och erbjuder en robust bildsökfunktion och möjligheter att ladda upp media – perfekt för kreativa team, innehållsteam eller designteam.

🔑 Viktiga funktioner i Bluescape

Kraftfull bildsökfunktion för Getty Images, Unsplash och Google direkt från din arbetsyta.

Whiteboard-funktioner som förbättrar din brainstormingprocess

Hosta videosamtal från din arbetsplats

Videoöverföring till din whiteboard med synkroniserad uppspelning

✅ Fördelar med Bluescape

Hundratals mallar som kan anpassas till olika användningsfall

Flera integrationer för att anpassa din arbetsplats till de tjänster du tillhandahåller

Utmärkt visuellt hjälpmedel för möten

❌ Nackdelar med Bluescape

Inga riktiga uppgiftshanteringsfunktioner för att agera på de idéer du kommer på i din arbetsmiljö.

Ett kraftfullare verktyg för brainstorming än för att hantera flera potentiella idéer samtidigt.

💸 Priser för Bluescape

Go plan : Gratis

Teamplan : Från 10 dollar per användare och månad

Affärsplan : Från 20 dollar per användare och månad

Företagsplan: Kontakta Bluescape säljteam för prisuppgifter

💬 Bluescape kundrecensioner

G2: 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 60 recensioner)

6. Brightidea

Live-redigering på en digital whiteboard i Brightidea

Brightidea är ett molnbaserat innovationshanteringsprogram som erbjuder flera produkter för organisationer som vill utveckla och implementera nya idéer.

Brightideas produkter är skräddarsydda för specifika delar av en organisation – utnyttja din kreativitet med deras whiteboardverktyg, skapa en digital idéskattkista, omstrukturera din uppgiftshanteringsprocess eller koppla upp dig mot externa partners.

Den erbjuder en plattform där användare kan skicka in, rösta på och kommentera bilder samt följa implementeringens framsteg.

🔑 Viktiga funktioner i Brightidea

Dashboards samlar viktig data i sin whiteboard-funktion.

Skicka idéer från din whiteboard till din pipeline för att sätta dem i verket.

Organisera och prioritera idéer från ditt team i en alltid tillgänglig idéboks.

✅ Fördelar med Brightidea

Mallar tillgängliga för alla Brightidea-produkter

De enskilda produkterna riktar sig till olika delar av en organisation.

Skapa arbetsflöden utifrån dina idéer genom att skicka dem till din pipeline.

❌ Nackdelar med Brightidea

Backend är föråldrad och inte intuitiv

Eftersom varje produkt är så specialanpassad måste du investera i flera Brightidea-produkter för att kunna genomföra dina idéer under hela deras livscykel.

💸 Brightideas priser

Kontakta Brightidea för den senaste informationen om planer och priser.

💬 Brightidea kundrecensioner

G2: N/A

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

7. Ideawake

Gamifiera idéhantering i Ideawake

Ideawake är en plattform för samarbetsbaserad idéhantering och crowdsourcing-programvara som hjälper team att samla in idéer från anställda, kunder och partners. Den har ett användarvänligt gränssnitt och robusta idéhanteringsfunktioner som säkerställer att alla idéer blir hörda och att inga glöms bort.

🔑 Viktiga funktioner i Ideawake

Chatta i realtid för att fördjupa dig i nya idéer

Omröstning för att prioritera idéer som fler kunder vill se

Utse beslutsfattare som ska fungera som interna eller externa intressenter för populära idéer.

Samla in idéer var du än befinner dig med Ideawake-webbappen, webbläsartillägget eller mobilappen.

✅ Fördelar med Ideawake

Du kan jämföra din idé med avkastningen på investeringen baserat på värde, kostnad och tid som krävs för att implementera den efter lanseringen.

Integrationer med projektledningsverktyg

Olika analys- och mätverktyg för att avgöra en idés framgång

❌ Nackdelar med Ideawake

Inga inbyggda verktyg för uppgifts- eller projektledning

Inga brainstormingfunktioner eller verktyg för att tänka kreativt kring de idéer som samlas in.

💸 Priser för Ideawake

Ideawake erbjuder tre prisplaner baserade på antalet användare upp till 1 000, och du måste kontakta deras säljteam för information om alla tre.

💬 Kundrecensioner av Ideawake

G2: 4,5/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)

8. Ideanote

Prioritera nya idéer i Ideanote

Ideanote är ett webbaserat verktyg som hjälper människor att prioritera och agera inom flera produktområden för att fördjupa sig i alla aspekter av idéhanteringsprocessen. Ideanote är mindre ett brainstormingverktyg och mer en digital förslagslåda. Syftet är att samla in potentiella nya idéer från teammedlemmar, kunder och intressenter från hela webben, prioritera dem och lägga till dem i din tratt.

🔑 Viktiga funktioner i Ideanote

Automatisera repetitiva åtgärder

Nämn teammedlemmar i kommentarer och tilldela dem idéer.

Team-mappar för att hantera avdelningar och ämnen efter kategori

✅ Fördelar med Ideanote

Flera sätt att filtrera, sortera, visa och rangordna nya idéer

Perfekt för att samla in kundfeedback från olika delar av webben.

❌ Nackdelar med Ideanote

Användargränssnittet är inte intuitivt

Många funktioner men svårt att lära sig och navigera

Kan inte integreras med ClickUp 😕

💸 Priser för Ideanote

Gratis plan : För upp till 10 medlemmar

Affärsplan : Från 49 dollar per användare och månad

Enterprise plan: Kontakta oss för prisuppgifter

💬 Kundrecensioner av Ideanote

G2: 4,7/5 (250+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 130 recensioner)

9. Idea Drop

Idéhantering i Idea Drop

Idea Drop är ett program för samarbetsinnovation som syftar till att hjälpa team att tänka strategiskt och prioritera nya koncept. Genom en kombination av crowdsourcing, gamification, kommunikation och utvärderingsverktyg förbereder det teamen att agera på sina idéer genom att organisera dem i en tydlig pipeline.

🔑 Viktiga funktioner i Idea Drop

Realtidsrapportering för att följa upp framgången för idéer som du har implementerat

Flera sätt att sortera idéerna du ser genom poäng, kategorier och filtrering

Feedback, omnämnanden och kommentarer för att samarbeta med ditt team inifrån plattformen

✅ Fördelar med Idea Drop

Massor av sätt att kommunicera med medlemmarna

Vissa funktioner för uppgiftshantering, såsom deadlines, poäng och ett poängsystem.

❌ Nackdelar med Idea Drop

Saknar flera vyer för att anpassa hur du ser ditt arbetsflöde

Svårt att hantera komplexa idéer och projekt

💸 Priser för Idea Drop

Detta verktyg erbjuder olika betalda abonnemang, men du måste kontakta deras säljteam för prisinformation om vart och ett av dem.

💬 Kundrecensioner av Idea Drop

G2: 4,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

10. Aha! Idéer

Idéhanteringsanalys i Aha! Ideas

Aha! Ideas är till för att ge dig de där genombrottsmoment som vi alla älskar. 💜

Det är en produktplaneringsplattform som hjälper team att omvandla råa koncept till dina bästa idéer. Den delar också upp dem i genomförbara planer med olika idéhanteringsverktyg och portföljplaneringsfunktioner.

🔑 Viktiga Aha! Idéer-funktioner

Anpassa status, fält, arbetsflöden och mycket mer i Aha!

Tilldela uppgifter och spåra beroenden i dina Aha!-produktkampanjer

Samarbetsredigering i realtid för att säkerställa transparens när du redigerar anteckningar med teamet

✅ Aha! Idéer proffs

Perfekt för team som hanterar flera produktkampanjer samtidigt.

Flera integrationer med projektlednings-, utvecklings- och CRM-verktyg

❌ Aha! Idéer kontra

Föråldrad användargränssnitt

Begränsad anteckningsfunktion

Saknar flera visuella verktyg som tankekartor

💸 Aha! Priser för idéer

Aha! Ideas erbjuder en kostnadsfri provperiod och två ytterligare betalda abonnemang.

Essentials-plan : Från 39 dollar per användare och månad

Avancerad plan: Från 59 dollar per användare och månad

💬 Aha! Idéer kundrecensioner

G2: 4,2/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 450 recensioner)

11. Lucidspark

Hantera idéer på en whiteboard i Lucidspark

Lucidspark kan användas för olika ändamål, bland annat projektledning, anteckningar och mycket mer. Det är ett intuitivt och populärt verktyg för brainstorming på en digital whiteboard eller för att skapa tankekartor för att bättre organisera uppgifter eller idéer.

🔑 Viktiga funktioner i Lucidspark

Lägg till kommentarer, anteckningar, reaktioner och räkna röster på klisterlappar på din tavla.

Chatta med teamet direkt från din tavla eller ditt diagram

Kalla alla i gruppen att samlas på specifika områden på din tavla.

✅ Fördelar med Lucidspark

Anpassningsbara mallar och breakout-tavlor för att formatera idéerna på din tavla

Presentations- och samarbetsfunktioner för möten med intressenter och brainstorming-sessioner

Kan hantera komplexa idéer och olika brainstormingaktiviteter, även utöver grundläggande mockups och flödesscheman.

❌ Nackdelar med Lucidspark

Du måste integrera Lucidspark med en annan plattform eller investera i ytterligare programvara för att hantera dina idéer efter brainstorming och de tidiga faserna.

💸 Priser för Lucidspark

Gratis plan

Individuell : Från 7,95 dollar per månad

Teamplan : Från 9 dollar per användare och månad

Företagsplan: Kontakta Lucidspark för en offert

💬 Lucidspark kundrecensioner

G2: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 320 recensioner)

12. Qmarkets

Idéhantering i Qmarkets

Qmarkets är en svit av programvarulösningar för idéhantering som kan användas tillsammans eller separat för att hjälpa team att ta sig an utmaningar med kreativitet och innovation.

Produkter som Q-360, Q-ideate, Q-optimize, Q-scout och Q-trend är avsedda att rikta in sig på idéer i specifika stadier av produktionen – från idé till implementering. Qmarkets styrka ligger dock inom intern innovation, personalavdelningar och medarbetarengagemang.

🔑 Viktiga funktioner i Qmarkets

Verktyg för omröstning för att rangordna dina nya idéer

Funktioner som gör dina processer mer spännande och utmanar dina anställda

Rapporterings- och analysverktyg för att spåra avkastningen på investeringen

✅ Fördelar med Qmarkets

Uppmuntrar anställda att engagera sig mer och utmanar dem att ta sig an nya uppgifter med ett innovativt synsätt.

Produkterna definieras utifrån om de hanterar intern eller extern crowdsourcing.

❌ Nackdelar med Qmarkets

Vissa användare påpekar att rapporterna är mer innehållscentrerade än fokuserade på användarupplevelsen, och att det tar en stund att konfigurera verktyget.

💸 Priser för Qmarkets

Kontakta Qmarkets för prisinformation.

💬 Kundrecensioner av Qmarkets

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

13. MindMeister

Hantera idéer i tankekartor i MindMeister

MindMeister är ett verktyg för tankekartläggning som hjälper dig att organisera dina tankar, idéer och nya koncept på ett visuellt sätt. Det används oftast för brainstorming, projektplanering och andra kreativa uppgifter eftersom MindMeister-kartor är samarbetsinriktade, lätta att presentera och dela.

🔑 Viktiga funktioner i MindMeister

Funktion för gemensam mind map

Dela dina kartor med presentationsläget eller IRL med utskriftsfunktionen.

Mindmeister finns tillgängligt online och som mobilapp.

✅ MindMeister-fördelar

Enkla verktyg för anteckningar

Anpassningsbara teman

Utforma snabbt nya idéer

❌ MindMeister-nackdelar

Begränsad gratisplan

Begränsade integrationer

Inga funktioner för projekt- eller uppgiftsuppföljning

💸 Priser för MindMeister

Grundläggande plan : Gratis

Personlig plan : Från 4,99 $ per månad

Pro plan : Från 8,25 dollar per månad

Affärsplan: Från 12,49 dollar per månad

💬 MindMeister kundrecensioner

G2: 4,3/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (210+ recensioner)

14. Planbox

Innovationshantering i Planbox

Planbox är en flexibel produktserie som integrerar kundfeedback och felrapporter med vanliga projektledningsverktyg för att hjälpa team att hantera idéer, resurser och uppgifter.

🔑 Viktiga funktioner i Planbox

Omröstningar och röstningar för att prioritera idéer

Statusuppföljning för att hålla koll på nya initiativ

✅ Fördelar med Planbox

Ger en central plats för både produkt- och tjänstehantering

En agil approach till innovation uppmuntrar till kontinuerlig förbättring

Kombinationen av verktyg kan användas av team i flera branscher.

❌ Nackdelar med Planbox

Du kommer att behöva använda flera Planboc-produkter för att följa idéer genom hela deras livscykel.

Kan inte integreras med ClickUp. 😕

💸 Priser för Planbox

Kontakta Planbox för aktuella prisplaner.

💬 Planbox kundrecensioner

G2: 4,7/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 20 recensioner)

15. OpenideaL

Bild via OpenideaL

OpenideaL är ett öppen källkodsbaserat innehållshanteringssystem som hjälper organisationer att samla in idéer från kunder och interna team. Verktyget är utformat för beslutsfattare i en organisation som vill fatta strategiska beslut om nya idéer baserat på insikter och feedback för att bygga meningsfulla relationer med kunder och anställda.

🔑 Viktiga funktioner i OpenideaL

Kommentarfunktion

Du kan tagga och rösta på idéer för att prioritera dem.

✅ Fördelar med OpenideaL

Hjälper anställda att känna att de har fler möjligheter att framföra nya idéer

Perfekt för att samla in kundfeedback och få en uppfattning om vad folk tycker om din produkt.

❌ Nackdelar med OpenideaL

Är utformad för teamledare och beslutsfattare snarare än för hela teamet.

Inga funktioner för uppgifts- eller projektledning för att följa upp de idéer som samlats in med programvaran.

💸 Priser för OpenideaL

Kontakta OpenideaL för all prisinformation.

💬 Kundrecensioner av OpenideaL

G2: 2,5/5 (1 recension)

Capterra: N/A

16. Planview Spigit

Idéhantering i Planview Spigit

Planview Spigit är ett innovationshanteringsverktyg som automatiserar crowdsourcing så att du kan ägna mer tid åt att prioritera och utveckla de mest lovande idéerna. När dina nya initiativ har implementerats erbjuder Spigit även rapporterings- och analysverktyg för att mäta deras framgång.

🔑 Viktiga funktioner i Planview Spigit

Flera sätt att interagera med dina kunder och externa grupper för att identifiera innovativa idéer

Badges, poäng och gamification-funktioner för att driva engagemang

Sociala aktivitetsflöden och offentliga kommentarer för att mäta vilka idéer dina kunder värdesätter högst.

✅ Planview Spigit – fördelar

Gör det enklare för organisationer att komma i kontakt med externa experter som kan ha innovativa metoder för att lösa problem.

❌ Nackdelar med Planview Spigit

Spigit är bara en av Planviews produkter och är snävt anpassad till ett enda användningsområde.

Inga funktioner för uppgiftshantering

Inga brainstormingfunktioner

💸 Priser för Planview Spigit

Kontakta Planview Spigit för all prisinformation.

💬 Planview Spigit kundrecensioner

G2: 4,0/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

17. Codigital

Bild via Codigital

Känner du till realityprogram som American Idol eller Love Island, där det är publiken som röstar på sina favoritdeltagare? Codigital har en liknande känsla.

Codigital är utvecklat för stora grupper i virtuella workshops eller konferenser och låter dig ställa enkla frågor som hela teamet eller organisationen kan svara på med möjliga svar. När Codigital har samlat in ett visst antal svar kan medlemmarna rösta igen på sina favoriter. Det är ett intressant sätt att genomföra brainstorming-sessioner för stora grupper.

🔑 Viktiga digitala funktioner

Verktyg för snabb insamling och rangordning av idéer

Fungerar som en digital förslagslåda

✅ Codigital pros

Perfekt för att snabbt få med medarbetarna och göra stora möten mer engagerande.

Hjälper till att få perspektiv från olika avdelningar på enkla frågor

Ett mer strukturerat tillvägagångssätt för brainstorming som vissa kanske föredrar.

❌ Codigital nackdelar

Föråldrad användargränssnitt

Svårt att brainstorma och hantera komplexa idéer

Inte lika anpassningsbar eller flexibel som andra programvaror för idéhantering.

💸 Codigital prissättning

Teams-plan: Gratis

Företagsplan: anpassad prissättning, kontakta oss för en offert

Panelplan: Från cirka 2,50 dollar per person (när du räknar in växelkursen)

💬 Codigital kundrecensioner

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2+ recensioner)

18. edison365

edison365 produktserie

edison365 är en molnbaserad plattform för idé- och innovationshantering som bygger på Microsoft365 och gör det möjligt för organisationer att samla in, utveckla och kommersialisera idéer. Den innehåller en serie verktyg, däribland edison365 Ideas för hantering av hela innovationsprocessen, från idégenerering till implementering.

🔑 Viktiga funktioner i edison365

Kanban-tavla för hantering av dina potentiella nya initiativ

Betygsätt och rangordna varje idé för att prioritera dem.

✅ Fördelar med edison365

Några projektledningsverktyg för att se igenom planeringen och arbetsflödet för nya idéer

Perfekt för team som redan använder Microsoft-produkter

❌ Nackdelar med edison365

Trångt och rörigt användargränssnitt

Du måste investera i Microsoft365 och flera edison365-produkter för att få tillgång till alla funktioner.

Plattformen är inte lätt att lära sig om du aldrig har använt Microsoft-produkter tidigare.

💸 Priser för edison365

Denna produkt erbjuder en kostnadsfri provperiod, men alla andra prisuppgifter är endast tillgängliga på begäran.

💬 Kundrecensioner av edison365

G2: 4,8/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (6+ recensioner)

Funktioner som ett effektivt verktyg för idéhantering måste ha

Låt oss vara ärliga, det är redan svårt nog att föreslå nya idéer för gruppen. Men att också organisera dem? Det är en stor utmaning.

Programvara för idéhantering är utformad för att underlätta denna utmaning genom att tillhandahålla rätt verktyg för att fånga upp, spåra och hantera idéer – precis när de uppstår. Och om du aldrig har använt sådan programvara tidigare är det viktigt att veta vad du ska leta efter i förväg för att säkerställa att du har rätt verktyg i din verktygslåda!

Här är några av våra favoritfunktioner som är ett måste för en gedigen idéhanteringslösning:

Användarvänligt gränssnitt

Det är meningslöst att investera i programvara om ditt team inte kan använda den! Att förlita sig på en enda programvaruguru i gruppen är inte heller nyckeln till effektivitet. Leta efter ett verktyg som du tycker är lätt att navigera i, så kommer du att vara mer benägen att använda det regelbundet.

Mycket visuellt

Idéskapande sessioner är sällan enbart textbaserade, så det bör inte heller ditt idéhanteringsverktyg vara.

Vi bearbetar alla information på olika sätt och det är viktigt att ta hänsyn till detta i ditt team med ett tillgängligt verktyg som erbjuder flera sätt att förmedla dina tankar och hantera dina arbetsflöden, t.ex. bilder, dokument, ritningar, diagram eller flödesscheman.

Ett verktyg för idéhantering är mer än bara en plats för att organisera idéer, det är också en fristad för att utveckla, skapa och agera på dem. Brainstormingverktyg som digitala whiteboardtavlor eller diagram som hela teamet har tillgång till skapar en trygg och stressfri miljö som uppmuntrar kreativitet – även om de idéer du föreslår ännu inte är helt utarbetade.

Samarbetsfunktioner

Vad är värdet av en massa coola funktioner om du inte kan dela dem med din grupp? Mer än någonsin är teamsamarbete avgörande för att lyckas kommunicera inom den bästa programvaran för idéhantering för alla.

Oavsett om det handlar om en chattfunktion, flexibla delningsbehörigheter, live-redigering, tilldelade kommentarer eller allt ovanstående – transparens och direkt kommunikation kommer alltid i första hand!

Prioriteringsfunktioner

En viktig del av uppgiftshantering och organisation är att veta vilka idéer som ska genomföras först. Verktyg med ranknings-, omröstnings- eller prioriteringsfunktioner är användbara för att snabbt förstå vilka idéer som är viktigast. De hjälper dig också att avgöra vad som kan skjutas upp till nästa vecka.

Fördelar med att använda programvara för idéhantering

Programvara för idéhantering hjälper till att samla in, utvärdera, bedöma och ge feedback på nya idéer så att du kan fatta snabba och välgrundade beslut om huruvida och hur de ska implementeras. En win-win-situation!

Men det är inte allt. 😎

Rätt idéhanteringsverktyg följer dina initiativ under hela projektets livscykel, uppmuntrar innovation och leder i slutändan till ett större antal kreativa strategier att utforska. Andra stora fördelar med att använda programvara för idéhantering är:

1. Smidigare kommunikation och samarbete i teamet

Programvara för idéhantering förbättrar kommunikationen och samarbetet mellan team, oavsett om de arbetar asynkront eller personligen.

Den bästa programvaran för idéhantering är i sin natur samarbetsinriktad. Som ett verktyg utformat för att hjälpa team att arbeta tillsammans kommer rätt plattform att erbjuda flera sätt för ditt team att kommunicera och dela idéer på ett helt transparent sätt. Det innebär att vem som helst enkelt kan gå tillbaka till relevanta dokument, whiteboard-sessioner, uppgifter eller checklistor när som helst och redigera dem tillsammans med sina teamkamrater utan att det uppstår överlappningar.

Med funktioner för att chatta, kommentera och redigera tillsammans kan programvara för idéhantering underlätta diskussioner mellan anställda och optimera feedbackprocesser.

2. Ökat engagemang hos medarbetarna

Den samarbetsinriktade karaktären hos ett idéhanteringssystem är smittsam! Använd din plattform som ett verktyg under möten och brainstorming-sessioner för att ta upp idéer som andra teammedlemmar har delat i ditt arbetsutrymme. Detta uppmuntrar inte bara till diskussion, utan hjälper också individer att känna ett ägarskap och ansvar för sina bidrag både online och offline.

3. Förbättrat och välgrundat beslutsfattande

Som ett verktyg för att spåra, utvärdera och prioritera nya strategier kan programvara för idéhantering hjälpa dig att snabbare avgöra om en idé kommer att bli framgångsrik. Funktioner för att skapa produktplaner, användarprofiler, mockups och uppgifter ger dig en tydlig bild av hur ditt team kommer att utveckla potentiella idéer och vilka resurser du behöver för att göra det.

4. Minskade kostnader

Ja, du läste rätt!

Programvara för idéhantering är visserligen en investering, men den är väl värd pengarna. Dessa plattformar är utformade för att hjälpa dig att bli mer produktiv genom att effektivisera och automatisera dina processer.

5. Bättre processer för spårning och hantering av idéer

Det perfekta idéhanteringssystemet erbjuder ett sätt att spåra och hantera idéer, från den första inlämningen till implementeringen. Detta säkerställer att ingen idé hamnar i skymundan eller glöms bort, och att varje ny tanke får den tid och uppmärksamhet den förtjänar.

Programvara för idéhantering som inspirerar och driver innovation

Programvara för idéhantering hjälper team att hålla innovation i fokus och uppmuntrar alla medlemmar att dela med sig av sina tankar. Men samtidigt är programvara för idéhantering bara till nytta om teamet vet hur man använder den och vill använda den!

Därför är det så viktigt att hitta en intuitiv, flexibel och helt anpassningsbar programvara för idéhantering.

Detta säkerställer att alla kan både utveckla och hantera viktiga företagsidéer på det sätt som passar dem bäst. Dessutom, om du väljer en kraftfull produktivitetsplattform som ClickUp, kan du också börja agera på dessa idéer så fort de uppstår.

Med samarbetsverktyget ClickUp Whiteboards, Mind Maps, över 15 anpassningsbara vyer och över 1 000 integrationer gör ClickUp det enklare än någonsin att omsätta dina tankar i handling och känna ett meningsfullt ägarskap över dina idéer.

Men lita inte bara på vårt ord, utnyttja din egen kreativitet och visa teamet vad du kan göra med ClickUp helt utan kostnad. Du hörde rätt!

Börja anpassa din ClickUp Whiteboard och få tillgång till massor av samarbetsfunktioner gratis, för alltid.