De 18 bästa programvarorna för idéhantering som underlättar innovation 2025

Mer än 80 % av företagsledarna anser att idéer och innovation är avgörande för deras företags framgång. Det är en stor andel, oavsett hur man ser på saken. 🤯👀
Att komma på nästa stora grej kan låta som den svåra delen, men det är egentligen hanteringen av dessa nya idéer som är den verkliga utmaningen.
Men ärligt talat, de flesta team har redan tillräckligt att göra. Istället för att brainstorma ett helt nytt eller komplext system för att organisera dina tankar, varför inte söka efter en samarbetslösning som programvara för idéhantering?
Flexibel och kraftfull programvara för idéhantering lagrar inte bara dina nya idéer – den gör också det tunga arbetet genom att ta dem över mållinjen. Tro oss, ingenting är värre än att se en ny idé – full av potential – försvinna i tomma intet.
Istället kan du ägna dig åt dina initiativ på en plattform som ser till att inga uppgifter faller mellan stolarna. Lyckligtvis finns det många programvaror för idéhantering på marknaden som kan hjälpa dig att uppnå denna nivå av organisation.
Vi har gjort jobbet åt dig genom att rangordna de bästa programvarorna för idéhantering efter deras främsta funktioner, för- och nackdelar, recensioner och pris, så att du kan välja den som passar dig bäst. 🏆
Läs vidare när vi gräver djupare i vad idéhantering är, dess viktigaste fördelar, funktioner att leta efter och de 18 bästa programvarualternativen för idéhantering som kan ge liv åt dina brainstorming-sessioner.
Vad är idéhantering?
Idéhantering är den strategiska processen att samla in, utvärdera och prioritera idéer som lämnas av intressenter eller delas av teammedlemmar i taktiska brainstorming-sessioner.
Dessa taktiker har vanligtvis att göra med nya sätt att tillgodose dina kunders behov eller göra stora förbättringar av din produkt – därför är idéhantering så viktigt! Det håller din verksamhet relevant eftersom den direkt gynnar en förändring som dina kunder vill se. 👏
Många organisationer prioriterar innovation högt för att ligga steget före konkurrenterna och söker aktivt efter kreativa sätt att generera spännande initiativ inom teamet – och det är där programvara för idéhantering verkligen kommer till sin rätt.
Men med fler idéer till ditt förfogande kommer behovet av att organisera dem – och det innebär att det hänger mycket på att din programvara för idéhantering fungerar som du behöver. 👀
Men frågan kvarstår: hur ser den perfekta programvaran för idéhantering ut egentligen? Vi har svaret på den frågan.
Även om varje verktyg har sina egna unika egenskaper finns det några funktioner som du bör hålla utkik efter för att säkerställa att du får jobbet gjort. 🔑
De 18 bästa programvarorna för idéhantering
1. ClickUp
ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utformad för team inom olika branscher för att hantera och samla idéer, övervaka projektuppdateringar och samarbeta – allt på en och samma skärm. Oavsett om ni träffas på kontoret eller online kan ClickUps kraftfulla funktioner för brainstorming och idéskapande utöka storleken på vilket team som helst och uppmuntra varje medlem att ta en promenad på den kreativa sidan av saker och ting.
Med över 15 unika sätt att visualisera dina idéer och brainstormingfunktioner som är direkt kopplade till ditt arbetsflöde har det aldrig varit enklare att presentera idéer för ditt team och börja agera på dem. Oavsett om det gäller enkla uppgifter eller komplexa projekt är ClickUps ständigt växande lista över anpassningsbara funktioner tillräckligt flexibel för att skala med ditt företag samtidigt som varje teammedlem kan arbeta på det sätt som fungerar bäst för dem. Här visar vi vad vi menar. 🙂
🔑 Viktiga funktioner i ClickUp
Ärligt talat är det svårt att välja bara ett. Men om du vill ha en intuitiv och flexibel lösning för idéhantering kommer du att älska ClickUp Whiteboards och Mind Maps. 🎨
🖌 Samarbetsinriktade ClickUp-whiteboards
Oavsett om du skissar dina tankar på ett gammaldags anteckningsblock eller helt enkelt saknar Microsoft Paint, hjälper whiteboardprogramvara dig att effektivt hantera dina idéer tillsammans med teamet. Och har vi nämnt att ClickUp erbjuder den enda whiteboard som är tillräckligt kraftfull för att skapa, samarbeta och koppla idéer direkt till ditt arbetsflöde?
Skissa idéer från grunden, lägg till externa medier, bädda in länkar, dela dokument och mycket mer på en oändlig arbetsyta som kan redigeras tillsammans med resten av teamet! Dessutom kan du välja mellan nio dynamiska mallar för flödesscheman, diagram och ClickUps Kanban-inspirerade tavlor för att ge din tavla en tydlig och flexibel struktur – perfekt för team som behöver presentera sina idéer för intressenter, även med kort varsel.
Men det är inte allt! Här är några av våra andra favoritfunktioner i ClickUp Whiteboards:
- Slash-kommandon för redigering av rik text, formatering och stil för varje anteckning på din tavla
- Omvandla alla former på din tavla till en genomförbar uppgift med några få klick.
- Redigera i realtid med live-markörer så att du alltid vet vem som är med.
🧠 Fantastiska tankekartor i ClickUp
Särskilt om du vill planera nästa steg för din nya idé kommer ClickUp Mind Maps att bli din nya bästa vän.
Precis som grenarna på ett släktträd visar Mind Maps flödet av dina kommande uppgifter på ett mycket visuellt sätt, med linjer eller pilar som är kopplade till noder som representerar uppgifter – och de kan vara så enkla eller komplicerade som du vill!
Tänk på det som ett fritt format nätverk, där varje uppgift är sammanlänkad av en gemensam tråd och tydligt kommunicerar uppgiftsberoenden genom att visa vilken uppgift som ska slutföras och i vilken ordning. 🕸
Några av våra favoritfunktioner i Mind Maps är:
- Noder som fungerar som referenspunkter för ditt arbetsflöde och kan konverteras till ClickUp-uppgifter
- Skapa, redigera, ta bort och ordna om uppgifter i din Mind Map för att uppnå önskat arbetsflöde.
- Dra grenar till logiska vägar mellan uppgifter
- Samarbeta med hela teamet på din mind map
P.S. Du kan också skapa tankekartor från grunden på din ClickUp Whiteboard. 😎
✅ Fördelar med ClickUp
- Helt anpassningsbar och skalbar i takt med att du växer, så att den kan hantera ett obegränsat antal idéer med varierande komplexitet.
- Massor av samarbetsfunktioner så att hela teamet håller sig på samma sida
- Utformad för att hjälpa dig optimera processer och spara tid
- Är tillräckligt mångsidig för att gynna team i alla branscher
❌ ClickUp Nackdelar
- Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen... än!
- Det kan ta lite tid att lära sig att anpassa sig till så många anpassningsbara funktioner.
💸 Priser för ClickUp
- Gratis för alltid: Obegränsat antal medlemmar och uppgifter, 100 MB lagringsutrymme, whiteboards, dokument, support dygnet runt och mycket mer.
- Unlimited (7 dollar per medlem och månad): Obegränsad lagring, integrationer, instrumentpaneler, anpassade fält och mycket mer.
- Business (12 dollar per medlem och månad): Obegränsat antal team, avancerad delning, automatiseringar, tidsspårning och tankekartor.
- Enterprise (kontakta oss för anpassad prissättning): Avancerade behörigheter, obegränsat antal anpassade roller, live-utbildning vid introduktion, dedikerad framgångsmanager och mycket mer.
💬 Kundrecensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (4 510+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (2 940+ recensioner)
2. Miro
Miro är en digital whiteboardplattform som gör det möjligt för team på distans att samarbeta i realtid. Med Miro kan team brainstorma och samla idéer, kartlägga processer och skapa visuella representationer av sitt arbete.
🔑 Viktiga funktioner i Miro
- Medlemmar kan redigera samma arbetsyta samtidigt och se varandras ändringar i realtid.
- Nämn teamet och prata direkt från din tavla med en inbyggd videofunktion.
- Zooma in på viktiga områden på din tavla när du presenterar dina idéer för teamet med presentationsläget.
✅ Fördelar med Miro
- Utformad för att vara enkel att använda med ett rent och intuitivt gränssnitt.
- Kan användas för många olika ändamål, från brainstorming till projektledning.
- Miro erbjuder hundratals färdiga mallar som du kan anpassa efter dina behov för att komma igång snabbare med din tavla.
❌ Nackdelar med Miro
- Begränsat antal exportalternativ, inklusive PNG, JPG och PDF
- Ingen inbyggd app för stationära eller mobila enheter
💸 Miro-priser
- Gratis
- Team: Från 8 dollar per användare och månad
- Företag: Från 16 dollar per användare och månad
- Företag: Kontakta oss för anpassade priser
💬 Kundrecensioner av Miro
- G2: 4,8/5 (över 3 660 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)
Bonus: Jämför Miro och Mural
3. Coda
Coda är ett verktyg för gemensam textredigering som kombinerar många vanliga dokument- och kalkylbladsfunktioner i ett enda program. Det är ett populärt verktyg för att organisera information, skapa detaljerade wikis och hantera kunskapsbaser i strukturerade och lättdelade dokument.
🔑 Viktiga funktioner i Coda
- Centrala, delade dokument där ditt team kan lagra all information och data
- Visuella, strukturella och formateringsfunktioner som gör ditt dokument mer tilltalande
✅ Fördelar med Coda
- Lätt att modifiera och lägga till funktioner
- Manuell prioritering och beroendefunktioner
- Erbjuder flera enkla instruktionsvideor
❌ Nackdelar med Coda
- Inga funktioner för uppgiftshantering
- Inga desktop-appar eller rapporteringsverktyg
- Inte lämplig för projektledning
💸 Priser för Coda
Viktig information – Codas prissättning baseras inte på det totala antalet teammedlemmar, utan på antalet personer i ditt team som kommer att skapa dokument, så kallade Doc Maker.
- Pro-plan: Från 12 dollar per månad, per Doc Maker
- Teamplan: Från 36 dollar per månad per Doc Maker
- Företagsplan: Offert tillgänglig på begäran
💬 Kundrecensioner av Coda
- G2: 4,7/5 (över 250 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)
Bonus: Jämför Coda och Airtable
4. Canny
Canny är ett AI-verktyg som hjälper team att samla in, organisera och analysera produktfeedback så att de bättre kan förstå vad deras kunder vill se. Med Canny kan du lägga till relevant företagsdata från andra arbetsverktyg, kategorisera feedback baserat på användningsfall och filtrera de förfrågningar som kommer in så att ingen kundförfrågan blir utan svar.
🔑 Viktiga funktioner i Canny
- Omröstningspanel för produktfunktioner som automatiskt grupperar liknande önskemål
- Integrationer hjälper dig att samla in feedback från andra vanliga arbetsverktyg.
- Funktionsuppdateringar skickas automatiskt till kunder som har begärt dem.
✅ Canny pros
- Effektiva verktyg för hantering av kundfeedback
- Prioriteringsfunktioner för att organisera de mest efterfrågade eller viktigaste idéerna
- Samarbetsverktyg för att hålla intressenterna informerade
- ClickUp använder Canny! 🙂
❌ Canny cons
- Detta är ett utmärkt verktyg att använda som komplement till andra projektledningsverktyg i senare faser av din projektprocess.
- Hjälper till att samla in feedback från kunder och internt, men saknar kreativa brainstormingverktyg.
💸 Canny-prissättning
- Gratis plan
- Tillväxtplan: Från 400 dollar per månad
- Affärsplan: Anpassad prissättning
💬 Canny kundrecensioner
- G2: 4,4/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)
5. Bluescape
Bluescape är en molnbaserad plattform för visuellt samarbete där team omvandlar råa koncept till färdiga idéer genom brainstorming, samarbete och presentationer via en digital whiteboard. Den är mycket visuell och erbjuder en robust bildsökfunktion och möjligheter att ladda upp media – perfekt för kreativa team, innehållsteam eller designteam.
🔑 Viktiga funktioner i Bluescape
- Kraftfull bildsökfunktion för Getty Images, Unsplash och Google direkt från din arbetsyta.
- Whiteboard-funktioner som förbättrar din brainstormingprocess
- Hosta videosamtal från din arbetsplats
- Videoöverföring till din whiteboard med synkroniserad uppspelning
✅ Fördelar med Bluescape
- Hundratals mallar som kan anpassas till olika användningsfall
- Flera integrationer för att anpassa din arbetsplats till de tjänster du tillhandahåller
- Utmärkt visuellt hjälpmedel för möten
❌ Nackdelar med Bluescape
- Inga riktiga uppgiftshanteringsfunktioner för att agera på de idéer du kommer på i din arbetsmiljö.
- Ett kraftfullare verktyg för brainstorming än för att hantera flera potentiella idéer samtidigt.
💸 Priser för Bluescape
- Go plan: Gratis
- Teamplan: Från 10 dollar per användare och månad
- Affärsplan: Från 20 dollar per användare och månad
- Företagsplan: Kontakta Bluescape säljteam för prisuppgifter
💬 Bluescape kundrecensioner
- G2: 4,2/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 60 recensioner)
6. Brightidea
Brightidea är ett molnbaserat innovationshanteringsprogram som erbjuder flera produkter för organisationer som vill utveckla och implementera nya idéer.
Brightideas produkter är skräddarsydda för specifika delar av en organisation – utnyttja din kreativitet med deras whiteboardverktyg, skapa en digital idéskattkista, omstrukturera din uppgiftshanteringsprocess eller koppla upp dig mot externa partners.
Den erbjuder en plattform där användare kan skicka in, rösta på och kommentera bilder samt följa implementeringens framsteg.
🔑 Viktiga funktioner i Brightidea
- Dashboards samlar viktig data i sin whiteboard-funktion.
- Skicka idéer från din whiteboard till din pipeline för att sätta dem i verket.
- Organisera och prioritera idéer från ditt team i en alltid tillgänglig idéboks.
✅ Fördelar med Brightidea
- Mallar tillgängliga för alla Brightidea-produkter
- De enskilda produkterna riktar sig till olika delar av en organisation.
- Skapa arbetsflöden utifrån dina idéer genom att skicka dem till din pipeline.
❌ Nackdelar med Brightidea
- Backend är föråldrad och inte intuitiv
- Eftersom varje produkt är så specialanpassad måste du investera i flera Brightidea-produkter för att kunna genomföra dina idéer under hela deras livscykel.
💸 Brightideas priser
Kontakta Brightidea för den senaste informationen om planer och priser.
💬 Brightidea kundrecensioner
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)
7. Ideawake
Ideawake är en plattform för samarbetsbaserad idéhantering och crowdsourcing-programvara som hjälper team att samla in idéer från anställda, kunder och partners. Den har ett användarvänligt gränssnitt och robusta idéhanteringsfunktioner som säkerställer att alla idéer blir hörda och att inga glöms bort.
🔑 Viktiga funktioner i Ideawake
- Chatta i realtid för att fördjupa dig i nya idéer
- Omröstning för att prioritera idéer som fler kunder vill se
- Utse beslutsfattare som ska fungera som interna eller externa intressenter för populära idéer.
- Samla in idéer var du än befinner dig med Ideawake-webbappen, webbläsartillägget eller mobilappen.
✅ Fördelar med Ideawake
- Du kan jämföra din idé med avkastningen på investeringen baserat på värde, kostnad och tid som krävs för att implementera den efter lanseringen.
- Integrationer med projektledningsverktyg
- Olika analys- och mätverktyg för att avgöra en idés framgång
❌ Nackdelar med Ideawake
- Inga inbyggda verktyg för uppgifts- eller projektledning
- Inga brainstormingfunktioner eller verktyg för att tänka kreativt kring de idéer som samlas in.
💸 Priser för Ideawake
Ideawake erbjuder tre prisplaner baserade på antalet användare upp till 1 000, och du måste kontakta deras säljteam för information om alla tre.
💬 Kundrecensioner av Ideawake
- G2: 4,5/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)
8. Ideanote
Ideanote är ett webbaserat verktyg som hjälper människor att prioritera och agera inom flera produktområden för att fördjupa sig i alla aspekter av idéhanteringsprocessen. Ideanote är mindre ett brainstormingverktyg och mer en digital förslagslåda. Syftet är att samla in potentiella nya idéer från teammedlemmar, kunder och intressenter från hela webben, prioritera dem och lägga till dem i din tratt.
🔑 Viktiga funktioner i Ideanote
- Automatisera repetitiva åtgärder
- Nämn teammedlemmar i kommentarer och tilldela dem idéer.
- Team-mappar för att hantera avdelningar och ämnen efter kategori
✅ Fördelar med Ideanote
- Flera sätt att filtrera, sortera, visa och rangordna nya idéer
- Perfekt för att samla in kundfeedback från olika delar av webben.
❌ Nackdelar med Ideanote
- Användargränssnittet är inte intuitivt
- Många funktioner men svårt att lära sig och navigera
- Kan inte integreras med ClickUp 😕
💸 Priser för Ideanote
- Gratis plan: För upp till 10 medlemmar
- Affärsplan: Från 49 dollar per användare och månad
- Enterprise plan: Kontakta oss för prisuppgifter
💬 Kundrecensioner av Ideanote
- G2: 4,7/5 (250+ recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (över 130 recensioner)
9. Idea Drop
Idea Drop är ett program för samarbetsinnovation som syftar till att hjälpa team att tänka strategiskt och prioritera nya koncept. Genom en kombination av crowdsourcing, gamification, kommunikation och utvärderingsverktyg förbereder det teamen att agera på sina idéer genom att organisera dem i en tydlig pipeline.
🔑 Viktiga funktioner i Idea Drop
- Realtidsrapportering för att följa upp framgången för idéer som du har implementerat
- Flera sätt att sortera idéerna du ser genom poäng, kategorier och filtrering
- Feedback, omnämnanden och kommentarer för att samarbeta med ditt team inifrån plattformen
✅ Fördelar med Idea Drop
- Massor av sätt att kommunicera med medlemmarna
- Vissa funktioner för uppgiftshantering, såsom deadlines, poäng och ett poängsystem.
❌ Nackdelar med Idea Drop
- Saknar flera vyer för att anpassa hur du ser ditt arbetsflöde
- Svårt att hantera komplexa idéer och projekt
💸 Priser för Idea Drop
Detta verktyg erbjuder olika betalda abonnemang, men du måste kontakta deras säljteam för prisinformation om vart och ett av dem.
💬 Kundrecensioner av Idea Drop
- G2: 4,9/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)
10. Aha! Idéer
Aha! Ideas är till för att ge dig de där genombrottsmoment som vi alla älskar. 💜
Det är en produktplaneringsplattform som hjälper team att omvandla råa koncept till dina bästa idéer. Den delar också upp dem i genomförbara planer med olika idéhanteringsverktyg och portföljplaneringsfunktioner.
🔑 Viktiga Aha! Idéer-funktioner
- Anpassa status, fält, arbetsflöden och mycket mer i Aha!
- Tilldela uppgifter och spåra beroenden i dina Aha!-produktkampanjer
- Samarbetsredigering i realtid för att säkerställa transparens när du redigerar anteckningar med teamet
✅ Aha! Idéer proffs
- Perfekt för team som hanterar flera produktkampanjer samtidigt.
- Flera integrationer med projektlednings-, utvecklings- och CRM-verktyg
❌ Aha! Idéer kontra
- Föråldrad användargränssnitt
- Begränsad anteckningsfunktion
- Saknar flera visuella verktyg som tankekartor
💸 Aha! Priser för idéer
Aha! Ideas erbjuder en kostnadsfri provperiod och två ytterligare betalda abonnemang.
- Essentials-plan: Från 39 dollar per användare och månad
- Avancerad plan: Från 59 dollar per användare och månad
💬 Aha! Idéer kundrecensioner
- G2: 4,2/5 (över 190 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 450 recensioner)
11. Lucidspark
Lucidspark kan användas för olika ändamål, bland annat projektledning, anteckningar och mycket mer. Det är ett intuitivt och populärt verktyg för brainstorming på en digital whiteboard eller för att skapa tankekartor för att bättre organisera uppgifter eller idéer.
🔑 Viktiga funktioner i Lucidspark
- Lägg till kommentarer, anteckningar, reaktioner och räkna röster på klisterlappar på din tavla.
- Chatta med teamet direkt från din tavla eller ditt diagram
- Kalla alla i gruppen att samlas på specifika områden på din tavla.
✅ Fördelar med Lucidspark
- Anpassningsbara mallar och breakout-tavlor för att formatera idéerna på din tavla
- Presentations- och samarbetsfunktioner för möten med intressenter och brainstorming-sessioner
- Kan hantera komplexa idéer och olika brainstormingaktiviteter, även utöver grundläggande mockups och flödesscheman.
❌ Nackdelar med Lucidspark
- Du måste integrera Lucidspark med en annan plattform eller investera i ytterligare programvara för att hantera dina idéer efter brainstorming och de tidiga faserna.
💸 Priser för Lucidspark
- Gratis plan
- Individuell: Från 7,95 dollar per månad
- Teamplan: Från 9 dollar per användare och månad
- Företagsplan: Kontakta Lucidspark för en offert
💬 Lucidspark kundrecensioner
- G2: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 320 recensioner)
12. Qmarkets
Qmarkets är en svit av programvarulösningar för idéhantering som kan användas tillsammans eller separat för att hjälpa team att ta sig an utmaningar med kreativitet och innovation.
Produkter som Q-360, Q-ideate, Q-optimize, Q-scout och Q-trend är avsedda att rikta in sig på idéer i specifika stadier av produktionen – från idé till implementering. Qmarkets styrka ligger dock inom intern innovation, personalavdelningar och medarbetarengagemang.
🔑 Viktiga funktioner i Qmarkets
- Verktyg för omröstning för att rangordna dina nya idéer
- Funktioner som gör dina processer mer spännande och utmanar dina anställda
- Rapporterings- och analysverktyg för att spåra avkastningen på investeringen
✅ Fördelar med Qmarkets
- Uppmuntrar anställda att engagera sig mer och utmanar dem att ta sig an nya uppgifter med ett innovativt synsätt.
- Produkterna definieras utifrån om de hanterar intern eller extern crowdsourcing.
❌ Nackdelar med Qmarkets
- Vissa användare påpekar att rapporterna är mer innehållscentrerade än fokuserade på användarupplevelsen, och att det tar en stund att konfigurera verktyget.
💸 Priser för Qmarkets
Kontakta Qmarkets för prisinformation.
💬 Kundrecensioner av Qmarkets
- G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)
13. MindMeister
MindMeister är ett verktyg för tankekartläggning som hjälper dig att organisera dina tankar, idéer och nya koncept på ett visuellt sätt. Det används oftast för brainstorming, projektplanering och andra kreativa uppgifter eftersom MindMeister-kartor är samarbetsinriktade, lätta att presentera och dela.
🔑 Viktiga funktioner i MindMeister
- Funktion för gemensam mind map
- Dela dina kartor med presentationsläget eller IRL med utskriftsfunktionen.
- Mindmeister finns tillgängligt online och som mobilapp.
✅ MindMeister-fördelar
- Enkla verktyg för anteckningar
- Anpassningsbara teman
- Utforma snabbt nya idéer
❌ MindMeister-nackdelar
- Begränsad gratisplan
- Begränsade integrationer
- Inga funktioner för projekt- eller uppgiftsuppföljning
💸 Priser för MindMeister
- Grundläggande plan: Gratis
- Personlig plan: Från 4,99 $ per månad
- Pro plan: Från 8,25 dollar per månad
- Affärsplan: Från 12,49 dollar per månad
💬 MindMeister kundrecensioner
- G2: 4,3/5 (25+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (210+ recensioner)
14. Planbox
Planbox är en flexibel produktserie som integrerar kundfeedback och felrapporter med vanliga projektledningsverktyg för att hjälpa team att hantera idéer, resurser och uppgifter.
🔑 Viktiga funktioner i Planbox
- Omröstningar och röstningar för att prioritera idéer
- Statusuppföljning för att hålla koll på nya initiativ
✅ Fördelar med Planbox
- Ger en central plats för både produkt- och tjänstehantering
- En agil approach till innovation uppmuntrar till kontinuerlig förbättring.
- Kombinationen av verktyg kan användas av team i flera branscher.
❌ Nackdelar med Planbox
- Du kommer att behöva använda flera Planboc-produkter för att följa idéer genom hela deras livscykel.
- Kan inte integreras med ClickUp. 😕
💸 Priser för Planbox
Kontakta Planbox för aktuella prisplaner.
💬 Planbox kundrecensioner
- G2: 4,7/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (över 20 recensioner)
15. OpenideaL
OpenideaL är ett öppen källkodsbaserat innehållshanteringssystem som hjälper organisationer att samla in idéer från kunder och interna team. Verktyget är utformat för beslutsfattare i en organisation som vill fatta strategiska beslut om nya idéer baserat på insikter och feedback för att bygga meningsfulla relationer med kunder och anställda.
🔑 Viktiga funktioner i OpenideaL
- Kommentarfunktion
- Du kan tagga och rösta på idéer för att prioritera dem.
✅ Fördelar med OpenideaL
- Hjälper anställda att känna att de har fler möjligheter att framföra nya idéer
- Perfekt för att samla in kundfeedback och få en uppfattning om vad folk tycker om din produkt.
❌ Nackdelar med OpenideaL
- Är utformad för teamledare och beslutsfattare snarare än för hela teamet.
- Inga funktioner för uppgifts- eller projektledning för att följa upp de idéer som samlats in med programvaran.
💸 Priser för OpenideaL
Kontakta OpenideaL för all prisinformation.
💬 Kundrecensioner av OpenideaL
- G2: 2,5/5 (1 recension)
- Capterra: N/A
16. Planview Spigit
Planview Spigit är ett innovationshanteringsverktyg som automatiserar crowdsourcing så att du kan ägna mer tid åt att prioritera och utveckla de mest lovande idéerna. När dina nya initiativ har implementerats erbjuder Spigit även rapporterings- och analysverktyg för att mäta deras framgång.
🔑 Viktiga funktioner i Planview Spigit
- Flera sätt att interagera med dina kunder och externa grupper för att identifiera innovativa idéer
- Badges, poäng och gamification-funktioner för att driva engagemang
- Sociala aktivitetsflöden och offentliga kommentarer för att mäta vilka idéer dina kunder värdesätter högst.
✅ Planview Spigit – fördelar
- Gör det enklare för organisationer att komma i kontakt med externa experter som kan ha innovativa metoder för att lösa problem.
❌ Nackdelar med Planview Spigit
- Spigit är bara en av Planviews produkter och är snävt anpassad till ett enda användningsområde.
- Inga funktioner för uppgiftshantering
- Inga brainstormingfunktioner
💸 Priser för Planview Spigit
Kontakta Planview Spigit för all prisinformation.
💬 Planview Spigit kundrecensioner
- G2: 4,0/5 (över 60 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)
17. Codigital
Känner du till realityprogram som American Idol eller Love Island, där det är publiken som röstar på sina favoritdeltagare? Codigital har en liknande känsla.
Codigital är utvecklat för stora grupper i virtuella workshops eller konferenser och låter dig ställa enkla frågor som hela teamet eller organisationen kan svara på med möjliga svar. När Codigital har samlat in ett visst antal svar kan medlemmarna rösta igen på sina favoriter. Det är ett intressant sätt att genomföra brainstorming-sessioner för stora grupper.
🔑 Viktiga digitala funktioner
- Verktyg för snabb insamling och rangordning av idéer
- Fungerar som en digital förslagslåda
✅ Codigital pros
- Perfekt för att snabbt få med medarbetarna och göra stora möten mer engagerande.
- Hjälper till att få perspektiv från olika avdelningar på enkla frågor
- Ett mer strukturerat tillvägagångssätt för brainstorming som vissa kanske föredrar.
❌ Codigital nackdelar
- Föråldrad användargränssnitt
- Svårt att brainstorma och hantera komplexa idéer
- Inte lika anpassningsbar eller flexibel som andra programvaror för idéhantering.
💸 Codigital prissättning
- Teams-plan: Gratis
- Företagsplan: anpassad prissättning, kontakta oss för en offert
- Panelplan: Från cirka 2,50 dollar per person (när du räknar in växelkursen)
💬 Codigital kundrecensioner
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (2+ recensioner)
18. edison365
edison365 är en molnbaserad plattform för idé- och innovationshantering som bygger på Microsoft365 och gör det möjligt för organisationer att samla in, utveckla och kommersialisera idéer. Den innehåller en serie verktyg, däribland edison365 Ideas för hantering av hela innovationsprocessen, från idégenerering till implementering.
🔑 Viktiga funktioner i edison365
- Kanban-tavla för hantering av dina potentiella nya initiativ
- Betygsätt och rangordna varje idé för att prioritera dem.
✅ Fördelar med edison365
- Några projektledningsverktyg för att se igenom planeringen och arbetsflödet för nya idéer
- Perfekt för team som redan använder Microsoft-produkter
❌ Nackdelar med edison365
- Trångt och rörigt användargränssnitt
- Du måste investera i Microsoft365 och flera edison365-produkter för att få tillgång till alla funktioner.
- Plattformen är inte lätt att lära sig om du aldrig har använt Microsoft-produkter tidigare.
💸 Priser för edison365
Denna produkt erbjuder en kostnadsfri provperiod, men alla andra prisuppgifter är endast tillgängliga på begäran.
💬 Kundrecensioner av edison365
- G2: 4,8/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (6+ recensioner)
Funktioner som ett effektivt verktyg för idéhantering måste ha
Låt oss vara ärliga, det är redan svårt nog att föreslå nya idéer för gruppen. Men att också organisera dem? Det är en stor utmaning.
Programvara för idéhantering är utformad för att underlätta denna utmaning genom att tillhandahålla rätt verktyg för att fånga upp, spåra och hantera idéer – precis när de uppstår. Och om du aldrig har använt sådan programvara tidigare är det viktigt att veta vad du ska leta efter i förväg för att säkerställa att du har rätt verktyg i din verktygslåda!
Här är några av våra favoritfunktioner som är ett måste för en gedigen idéhanteringslösning:
Användarvänligt gränssnitt
Det är meningslöst att investera i programvara om ditt team inte kan använda den! Att förlita sig på en enda programvaruguru i gruppen är inte heller nyckeln till effektivitet. Leta efter ett verktyg som du tycker är lätt att navigera i, så kommer du att vara mer benägen att använda det regelbundet.
Mycket visuellt
Idéskapande sessioner är sällan enbart textbaserade, så det bör inte heller ditt idéhanteringsverktyg vara.
Vi bearbetar alla information på olika sätt och det är viktigt att ta hänsyn till detta i ditt team med ett tillgängligt verktyg som erbjuder flera sätt att förmedla dina tankar och hantera dina arbetsflöden, t.ex. bilder, dokument, ritningar, diagram eller flödesscheman.
Brainstormingverktyg
Ett verktyg för idéhantering är mer än bara en plats för att organisera idéer, det är också en fristad för att utveckla, skapa och agera på dem. Brainstormingverktyg som digitala whiteboardtavlor eller diagram som hela teamet har tillgång till skapar en trygg och stressfri miljö som uppmuntrar kreativitet – även om de idéer du föreslår ännu inte är helt utarbetade.
Samarbetsfunktioner
Vad är värdet av en massa coola funktioner om du inte kan dela dem med din grupp? Mer än någonsin är teamsamarbete avgörande för att lyckas kommunicera inom den bästa programvaran för idéhantering för alla.
Oavsett om det handlar om en chattfunktion, flexibla delningsbehörigheter, live-redigering, tilldelade kommentarer eller allt ovanstående – transparens och direkt kommunikation kommer alltid i första hand!
Prioriteringsfunktioner
En viktig del av uppgiftshantering och organisation är att veta vilka idéer som ska genomföras först. Verktyg med ranknings-, omröstnings- eller prioriteringsfunktioner är användbara för att snabbt förstå vilka idéer som är viktigast. De hjälper dig också att avgöra vad som kan skjutas upp till nästa vecka.
Fördelar med att använda programvara för idéhantering
Programvara för idéhantering hjälper till att samla in, utvärdera, bedöma och ge feedback på nya idéer så att du kan fatta snabba och välgrundade beslut om huruvida och hur de ska implementeras. En win-win-situation!
Men det är inte allt. 😎
Rätt idéhanteringsverktyg följer dina initiativ under hela projektets livscykel, uppmuntrar innovation och leder i slutändan till ett större antal kreativa strategier att utforska. Andra stora fördelar med att använda programvara för idéhantering är:
1. Smidigare kommunikation och samarbete i teamet
Programvara för idéhantering förbättrar kommunikationen och samarbetet mellan team, oavsett om de arbetar asynkront eller personligen.
Den bästa programvaran för idéhantering är i sin natur samarbetsinriktad. Som ett verktyg utformat för att hjälpa team att arbeta tillsammans kommer rätt plattform att erbjuda flera sätt för ditt team att kommunicera och dela idéer på ett helt transparent sätt. Det innebär att vem som helst enkelt kan gå tillbaka till relevanta dokument, whiteboard-sessioner, uppgifter eller checklistor när som helst och redigera dem tillsammans med sina teamkamrater utan att det uppstår överlappningar.
Med funktioner för att chatta, kommentera och redigera tillsammans kan programvara för idéhantering underlätta diskussioner mellan anställda och optimera feedbackprocesser.
2. Ökat engagemang hos medarbetarna
Den samarbetsinriktade karaktären hos ett idéhanteringssystem är smittsam! Använd din plattform som ett verktyg under möten och brainstorming-sessioner för att ta upp idéer som andra teammedlemmar har delat i ditt arbetsutrymme. Detta uppmuntrar inte bara till diskussion, utan hjälper också individer att känna ett ägarskap och ansvar för sina bidrag både online och offline.
3. Förbättrat och välgrundat beslutsfattande
Som ett verktyg för att spåra, utvärdera och prioritera nya strategier kan programvara för idéhantering hjälpa dig att snabbare avgöra om en idé kommer att bli framgångsrik. Funktioner för att skapa produktplaner, användarprofiler, mockups och uppgifter ger dig en tydlig bild av hur ditt team kommer att utveckla potentiella idéer och vilka resurser du behöver för att göra det.
4. Minskade kostnader
Ja, du läste rätt!
Programvara för idéhantering är visserligen en investering, men den är väl värd pengarna. Dessa plattformar är utformade för att hjälpa dig att bli mer produktiv genom att effektivisera och automatisera dina processer.
5. Bättre processer för spårning och hantering av idéer
Det perfekta idéhanteringssystemet erbjuder ett sätt att spåra och hantera idéer, från den första inlämningen till implementeringen. Detta säkerställer att ingen idé hamnar i skymundan eller glöms bort, och att varje ny tanke får den tid och uppmärksamhet den förtjänar.
Programvara för idéhantering som inspirerar och driver innovation
Programvara för idéhantering hjälper team att hålla innovation i fokus och uppmuntrar alla medlemmar att dela med sig av sina tankar. Men samtidigt är programvara för idéhantering bara till nytta om teamet vet hur man använder den och vill använda den!
Därför är det så viktigt att hitta en intuitiv, flexibel och helt anpassningsbar programvara för idéhantering.
Detta säkerställer att alla kan både utveckla och hantera viktiga företagsidéer på det sätt som passar dem bäst. Dessutom, om du väljer en kraftfull produktivitetsplattform som ClickUp, kan du också börja agera på dessa idéer så fort de uppstår.
Med samarbetsverktyget ClickUp Whiteboards, Mind Maps, över 15 anpassningsbara vyer och över 1 000 integrationer gör ClickUp det enklare än någonsin att omsätta dina tankar i handling och känna ett meningsfullt ägarskap över dina idéer.
Men lita inte bara på vårt ord, utnyttja din egen kreativitet och visa teamet vad du kan göra med ClickUp helt utan kostnad. Du hörde rätt!
Börja anpassa din ClickUp Whiteboard och få tillgång till massor av samarbetsfunktioner gratis, för alltid.