Jämförelse mellan Coda och Airtable: Vilket verktyg är bäst? 2025

Tro det eller ej, men databashantering är mycket roligare än det brukade vara.

Borta är dagarna med föråldrade och krångliga gränssnitt i gårdagens kalkylblad – nu har vi verktyg som Coda och Airtable som gör våra data- och kunskapsbaser mer intuitiva, värdefulla och engagerande att använda.

Coda är mer dokumentbaserat och Airtable är, ja, tabellfokuserat, men båda programvarorna hjälper team att uppnå liknande mål.

Oavsett om de arbetar på distans eller på plats kan team hantera projekt, uppdateringar, buggar och mycket mer med hjälp av Coda och Airtables verktyg för databashantering, integrationer, rapporter och mycket mer.

Men vilket ska du välja?

Vi har skapat denna detaljerade guide för att hjälpa dig att fatta det beslutet själv. 🙂

Följ med när Coda och Airtable möts i den ultimata duellen. Vi jämför deras viktigaste funktioner, prisplaner, säkerhetsverktyg – och presenterar till och med ett annat programvarualternativ som utmärker sig på de områden där Coda och Airtable brister.

Vad är Coda?

Coda erbjuder en omfattande uppsättning redigeringsverktyg och anpassningsbara Coda-mallar som underlättar snabb skapande och samarbete med alla typer av data. Alla element – som kalkylblad, uppgiftslistor, tidslinjer och bilder – är lättillgängliga i dokumentet, vilket gör det enkelt för projektledare att spåra ändringar. 🪄

Codas dokumentbaserade gränssnitt har utformats med kraftfull navigering, vilket uppmuntrar användarna att anpassa sina arbetsflöden efter behov. Dessutom kan användarna komma åt sin projektinformation från vilken enhet och plats som helst tack vare sömlös integration med plattformar som Slack och Google Drive!

via Coda

Vad är Airtable?

Airtable är ett kalkylbladsbaserat program som är utformat för att förbättra projektledning och organisation. Det har ett intuitivt användargränssnitt som gör det enkelt för teammedlemmar att lagra och sortera information, följa projektets framsteg och samarbeta med andra. 🤝

Med Airtable kan projektledare enkelt organisera sina uppgifter i olika vyer och skapa arbetsflöden och pipelines för att bättre hantera sina projekt med bara några få klick. Programvaran erbjuder också uppdateringar i realtid om projektuppgifter och framsteg, vilket ger projektledare bättre överblick över sina uppgifter.

via Airtable

Att jämföra Coda och Airtable är som att välja mellan din favoritglass från barndomen och en varm chokladsundae: båda är läckra, men i slutändan handlar det om vilka funktioner som är viktigast för dig. Låt oss därför noga väga dina alternativ innan vi bestämmer vilken som kommer att tillfredsställa din aptit! 🍨

Coda vs. Airtable: Jämförelse av funktioner

Coda erbjuder allt – från molnbaserade dokument till databaser, allt på en och samma plattform. Airtable, å andra sidan, är mer som ett imponerande Google Sheets med automatisering. Här är en jämförelse mellan de två relationsdatabaserna.

Funktion nr 1: Skapande och hantering av databaser

Coda är det perfekta verktyget för upptagna projektledare som behöver hålla koll på dokumentdatabaser. Det eleganta gränssnittet gör det enkelt att gruppera och sortera data i dokument med hjälp av snabba kortkommandon. Oavsett om du är mitt uppe i en intensiv brainstorming eller bygger komplexa projektplaner har du möjlighet att strukturera innehållet i dokumentet precis som du vill! 🎨

Så här fungerar det: Att formatera Coda-dokument för att skapa projektplaner är som att bygga med LEGO. Först måste du ta reda på vilka delar du behöver för din struktur. Tänk på det som att samla in mål, tidsplaner och budgetinformation. När du har alla delar ordnar du dem i datablock som checklistor, tabeller och Gantt-diagram. Justera sedan dina block i dokumentet tills du har utformat din perfekta projektplan.

via Coda

Airtables arbetsytor och baser är som arkivskåp för projektteam. Varje bas fungerar som en egen låda för att separera olika typer av projekt och resurser. Den organiserade strukturen gör det enkelt att hitta den information du behöver, medan anpassningsbara arbetsflöden låter dig skapa unika system som fungerar bäst för ditt team. Den största nackdelen med Airtables relationsdatabas är dock att enskilda poster mellan baserna inte kan synkroniseras.

via Airtable

Vinnare: Spelarens val! ♠️

Vissa människor arbetar bättre i dokumentbaserade gränssnitt och andra i kalkylblad.

Har du något på hjärtat? Om det är ett måste för ditt dagliga arbete att kunna visa en uppgift i flera databaser, kolla in ClickUp! Funktionen Uppgifter i flera listor lägger till samma uppgift i olika listor inom ditt arbetsområde. Så när tvärfunktionella team arbetar med samma uppgift behöver de inte hoppa mellan olika digitala plattformar för att nå uppgiften! ⚡️

Funktion nr 2: Integrationer

Genom att integrera Coda med andra appar och verktyg kan teamen få tillgång till en rad kraftfulla funktioner. Codas integrationsfunktioner gör det möjligt för teamen att anpassa sina lagrade data efter sina specifika behov genom att utnyttja anpassningsalternativ som fördefinierade knappar.

Detta är möjligt med Coda Packs tillägg. Tillägget Pack öppnar dörren till att anpassa hur dina dokument ser ut, fungerar och integreras. Detta är viktigt om du för närvarande använder projektledningsprogramvara och vill att teammedlemmarna ska hämta förfrågningar från din projekthanterare eller få tillgång till live-data från Coda-dokumentlänkar. Uppgifter kan utföras snabbare och smidigare utan fördröjningar eller förseningar! 🔌

via Coda

Integrationen av Airtable med andra programvaror och verktyg är ett kraftfullt sätt att utöka företagsdata. Genom att integrera Airtable med CRM (Customer Relationship Management) kan organisationer till exempel hantera den dagliga kommunikationen med kunderna. Integrationen gör det också möjligt för organisationer att skapa automatiserade processer så att uppgifter och uppdateringar hanteras effektivt.

Dessutom kan användare komma åt data som lagras i Airtable från andra applikationer, vilket gör det enklare för dem att hantera sina arbetsflöden på ett och samma ställe.

Här är en titt på några integrationsalternativ utan kod och med lite kod:

Partnerförlängningar som underhålls av Airtable-teamet

CSV-import/export för att lägga till data i en tabell

API och externa system för att köra schemalagda jobb

via Airtable

Vinnare: Det blir oavgjort! 🏅

Båda har en mångsidig uppsättning integrationer för att ansluta dina favoritappar och verktyg.

Funktion nr 3: Rapportering och visualisering

Med Coda kan team enkelt visualisera sina resultat utifrån olika mätvärden för att hålla alla uppdaterade om framsteg och resultat och enkelt identifiera områden där de behöver vidta åtgärder – allt inom en och samma instrumentpanel.

I traditionell mening är dashboards översikter på hög nivå över arbetet i teamet, avdelningen eller projektet. Men Codas anpassningsbara dashboards kan kännas konstiga på grund av deras filterlogik. Du behöver en grundläggande förståelse för Codas formelspråk (mer läsning) och en grundlig kunskap om dina referenspunkter och inställningar (mer arbete). ⌛️

via Coda

Även om både Coda och Airtable har användbara verktyg för att sammanfatta data, har Airtable en enklare approach eftersom plattformens gränssnitt är utformat för att team ska kunna samarbeta kring en gemensam vy av tabelldata.

Team som arbetar med samma projekt, till exempel ett evenemang eller en produktlansering, kan snabbt göra nödvändiga ändringar utan att behöva skapa en helt ny vy.

Vinnare: Airtable! 📊

via Airtable

Coda vs. Airtable: Priser och säkerhet

Även om prissättning och säkerhet kan låta lite tråkigt och tekniskt, är båda viktiga för tillväxt och skalbarhet i din organisation. Coda och Airtable erbjuder funktionsrika verktyg som underlättar arbetslivet – men här är det verkliga problemet: Deras säkerhetsnivåer och betalningsmetoder skiljer sig åt, så se till att utvärdera dem innan du fattar ett beslut! ⚖️

Prisplaner

Programvara kan antingen vara en budgetbesparare eller en budgetförstörare, beroende på hur du använder den. Ett företags val av programvara kan ha en drastisk inverkan på dess resultat. Genom att automatisera repetitiva uppgifter och effektivisera verksamheten kan kvalitetsprogramvara minska omkostnaderna. Men om ett företag väljer fel programvara för sina behov kan det sluta med en saftig räkning. Dåligt hanterad programvara – och bristande utbildning av teamet – kan leda till kostsamma konsekvenser. 💸

via Coda

Coda-priser

Gratis plan : 0 $ Anslutna tabeller, diagram, Kanban-tavlor och formulär Verktyg och tjänster från tredje part via Packs Kraftfulla formler och automatisering, och mycket mer

Anslutna tabeller, diagram, Kanban-tavlor och formulär

Tredjepartsverktyg och tjänster via Packs

Kraftfulla formler och automatisering, och mycket mer

Obegränsad dokumentstorlek

Tillgång till dedikerad support

30 dagars versionshistorik och mer

Obegränsade automatiseringar

Obegränsad versionshistorik

Dokumentlåsning och mer

Avancerade åtkomstkontroller

Avancerad användarhantering

Prioriterad support och mer

Airtables priser

Gratis plan : 0 $ Upp till 5 skapare eller redaktörer Obegränsat antal kommentatorer och läsare Gränssnittsdesigner och mer

Upp till 5 skapare eller redaktörer

Obegränsat antal kommentatorer och läsare

Gränssnittsdesigner och mer

Automatisk synkronisering av tabeller

5 000 poster per bas

5 GB bilagor per bas och mer

Detaljerade behörigheter för gränssnittet

Behörigheter för redigering av fält och tabeller

Gantt- och tidslinjevyer och mycket mer

Avancerade gränssnittskontroller

Obegränsat antal arbetsytor per organisation

250 000 poster per bas och mer

Säkerhet

När du ska göra ett stort köp är det viktigt att läsa det finstilta. När det gäller SaaS-produkter innebär det att du måste se till att du förstår deras säkerhetspolicy innan du slår till. 🔐

När du köper programvara anförtror du trots allt känslig information. Innan du förbereder teamet för att migrera till ny programvara bör du därför kontrollera organisationens säkerhetsstandarder och deras lista över icke-förhandlingsbara säkerhetskrav för alla inköp.

Dina IT-, inköps- och ekonomiavdelningar kommer att uppskatta din noggrannhet! 🔎

Både Coda och Airtable har särskilda säkerhetssidor på sina webbplatser där man kan få en allmän översikt över de aktiva åtgärder de vidtar för att regelbundet säkra data.

via Airtable

Om du letar efter en databaslösning som erbjuder det bästa av två världar – flexibilitet att hantera team och data, plus anpassningsbarhet och säkerhet från början till slut – behöver du inte leta längre än ClickUp! 🦄

Bonus: Databasprogramvara för Mac!

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Coda och Airtable

Du behöver inte nöja dig med det ena eller det andra när det gäller projektledning baserad på kalkylblad eller dokument. Välj istället den programvara som kan stödja båda och lite till!

I kampen mellan Coda och Airtable är vinnaren klar – ClickUp. ✅

ClickUps över 15 vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

ClickUp är en kraftfull produktivitetsprogramvara med hundratals dynamiska funktioner som hjälper tvärfunktionella team att centralisera sitt arbete på en samarbetsplattform som är säker. Den är utformad för att kunna anpassas av varje användare, vilket gör det möjligt för team, medlemmar och till och med hela företag att strukturera, skräddarsy och hantera processer ned till minsta deluppgift.

ClickUp är intuitivt att lära sig och mycket visuellt till sin natur, med färgkodade uppgiftsstatusar, över 15 unika projektvyer och anpassningsbara instrumentpaneler som ger en fullständig bild av dina framsteg med ett enda ögonkast. Och med mer än 1 000 integrationer med andra arbetsverktyg behöver du aldrig öppna en annan flik eller uppdatera fönstret för att få de senaste uppdateringarna.

Skapa anpassade instrumentpaneler i ClickUp för att få en översiktlig bild av allt ditt arbete.

Det är fullspäckat med avancerade verktyg i alla prisplaner, inklusive en gratis digital whiteboard-programvara, inbyggd chatt, skärminspelning och mycket mer. Men det som gör ClickUp till det perfekta valet mellan Coda och Arirtable är dess dynamiska dokumentredigerare, tabellvy och fördefinierade mallar.

Dynamiska ClickUp Docs

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Om du gillar Coda för dess intuitiva dokumentredigerare och integrationer, kommer du att gilla ClickUp Docs ännu mer! Med live-detektering för att redigera dokument tillsammans med teamet, delegera kommentarer och widgets för att koppla Docs direkt till dina arbetsflöden, är ClickUp Docs lika samarbetsinriktat som produktivt!

Skapa allt från enkla att göra-listor till vackert strukturerade wikis med kapslade sidor för att skapa en visuell hierarki. Använd sedan slashkommandon och avancerade formateringsalternativ för att lägga till stil och funktionalitet, inklusive banners, tabeller, knappar, bilagor, kodblock och mycket mer.

Redigera tillsammans med teamet, lägg till kommentarer och delegera uppgifter till andra medlemmar direkt från ditt ClickUp Doc.

Du kan lita på att dina dokument alltid är skyddade i ClickUp med avancerade och anpassade behörigheter som styr vem som kan se, redigera eller komma åt dina tillgångar när som helst. Och när du är redo att dela ditt arbete i eller utanför ClickUp är det lika enkelt som att kopiera en URL.

Blixtsnabb tabellvy

Ordna alla dina uppgifter i ett rutnät tillsammans med viktiga detaljer, inklusive status, förfallodatum, ansvariga och mer med tabellvyn i ClickUp.

Av de över 15 projektvyerna i ClickUp är tabellvyn den som kan konkurrera med Airtable.

Skapa intuitiva och kraftfulla visuella databaser i ClickUp för att effektivt hantera resurser, kundrelationer, uppgiftsförlopp och mycket mer i ett kalkylbladsformat.

Länka allt från uppgifter till dokument, beroenden, felrapporter och kundorder för att ge mer sammanhang till varje rad och kolumn i din tabell, och hantera sedan ditt arbete med hjälp av ClickUps robusta filtrerings- och grupperingsalternativ. Du kan även dra och släppa kolumner för att välja hur du vill organisera dina data, eller dölja och fästa kolumner för att komma åt information snabbare!

Dra och släpp uppgifter i ClickUp Table View för enkel organisering.

Tabellvyn handlar om effektivitet – även om du aldrig har använt den tidigare! Kom igång med din databas med hjälp av en färdig mall från ClickUps mallbibliotek eller kopiera och klistra in information från andra verktyg direkt i ClickUp.

Och precis som med ClickUp Docs kan du, när du är redo att presentera dina framsteg för kunder, intressenter eller andra avdelningar, dela tabellvyn i ClickUp genom att exportera den eller via en enkel länk.

Mall för tillgångshantering från ClickUp

Hantera all din utrustning, dina resurser och tillgångar på ett och samma ställe med ClickUp.

En av de största utmaningarna med att bygga en kunskapsbas eller databas med hjälp av ett dokumentredigeringsprogram eller en tabell är helt enkelt att komma igång. Det krävs mycket data, samarbete och lärande för att skapa dessa omfattande resurser, och det är därför mallar är en så viktig del av alla projektledningsprogram.

Lyckligtvis erbjuder ClickUps omfattande mallbibliotek hundratals färdiga mallar för alla användningsområden, inklusive ClickUps mallmapp för tillgångshantering, så att du kan hantera dina resurser, tillgångar och utrustning ur alla vinklar.

Klicka mellan tre anpassade vyer, inklusive ClickUps dynamiska kalender- och listvyer, för att visualisera dina uppgifter, deadlines och all relevant information. Visa sedan framstegen för varje uppgift med hjälp av de 10 fördefinierade uppgiftsstatusarna som medföljer denna mall. Men nog med prat – prova själv!

Dokument, tabeller och mycket mer i ClickUp

Det bästa med dessa avancerade funktioner i ClickUp är att de erbjuds helt gratis i ClickUps Free Forever-plan!

Så istället för att känna dig tvingad att välja mellan dokument eller kalkylblad mellan Coda och Airtable – välj båda! Bara när du väljer ClickUp. 🙂

Få tillgång till ClickUp Docs, tabellvy, hundratals färdiga mallar, över 1 000 integrationer och mycket mer när du registrerar dig för ClickUp idag!