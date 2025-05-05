De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Miro 2025

Har du märkt att dina Miro-whiteboard-sessioner börjar bli lite överväldigande? Post-it-lappar staplas på hög, men idéer och samarbete känns ouppnåeligt. Jag förstår.

Miro har varit ett självklart val för många. Men det är inte alltid det perfekta verktyget för visuellt teamsamarbete och multimediala brainstormingsessioner.

Efter månader av försök och misstag testade mitt team på ClickUp och jag äntligen Miro-alternativ som erbjuder bättre anpassningsmöjligheter och är mer prisvärda. Dessa tio främsta konkurrenter erbjuder den flexibilitet som krävs för ett mer effektivt samarbete och projektledning.

Låt oss dyka in! 👇

Miros begränsningar

Även om jag uppskattar Miros samarbetsfunktioner, finns det följande avgörande nackdelar:

Oordning på tavlan: När tavlorna växer kan de bli lite överväldigande, vilket gör det svårare att hålla sessionerna fokuserade och produktiva.

Komplexitet för stora team: Att hantera användarroller och behörigheter kan vara tidskrävande för större team, och plattformen kanske inte skalar så bra som förväntat för företagsnivåns behov.

Klumpiga kontroller och gränssnitt: Miros kontroller är ointuitiva, särskilt när man använder en mus eller ett styrplatta, vilket leder till frustration vid navigering eller redigering.

Prestationsproblem på stora tavlor: Miros prestanda försämras när tavlorna fylls med innehåll som bilder, videor och klisterlappar, vilket gör stora tavlor långsamma att navigera och frustrerande att använda, vilket hämmar produktiviteten.

Begränsningar i gratisversionen: Miros gratisversion tillåter upp till tre redigerbara tavlor, vilket kraftigt begränsar användbarheten för team som behöver flera arbetsytor.

Miro-alternativ i korthet

Här är en tabell som sammanfattar hur samarbets- och visuella projektledningsfunktionerna i Miros alternativ är bättre i prestanda:

Alternativ till Miro Användningsfall Bäst för ClickUp Sammankopplad projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI Agila team som behöver integrera uppgifter och projekt Mural Visuellt samarbete och brainstormingsessioner Fjärrteam och workshops i designtänkande Lucidchart Skapande av flödesscheman och diagram Tekniska team som behöver processkartläggning Creately Diagramskapande med projektledningsfunktioner Team med behov av visuell planering och dokumentation Whimsical Wireframing, mindmaps och snabba diagram Produkt- och UX-designteam FigJam Whiteboard i realtid med Figma-integration Designteam som samarbetar i visuella projekt Microsoft Whiteboard Digital whiteboard integrerad med Microsoft 365 Organisationer som använder Microsofts ekosystem Jamboard Enkel, interaktiv whiteboard Utbildning och små team för snabba sessioner Klaxoon Interaktiva workshops och verktyg för teamengagemang Facilitatorer som leder samarbetsworkshops Sketch UI- och UX-designprogramvara Designers som skapar interaktiva prototyper

De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Miro

Här är mina bästa val för den bästa whiteboard-programvaran för realtidssamarbete, brainstorming, integrationer och mer. 📋

Oavsett om du letar efter flexibla arbetsflöden, faciliteringsfunktioner eller förbättrat teamsamarbete, erbjuder dessa Miro-konkurrenter allt du behöver för att öka produktiviteten och kreativiteten.

1. ClickUp (Bäst för visuell projektledning och samarbete)

Mitt föredragna alternativ till Miro är ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper mig att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards integrerar smidigt brainstorming, planering och genomförande i en enda plattform, vilket skapar en vacker, enhetlig upplevelse. Eftersom det är direkt kopplat till allt mitt arbete kan jag snabbt omvandla idéer till genomförbara uppgifter utan att behöva växla mellan flera applikationer.

Touchgränssnittet gör att jag kan skissa och bygga visioner intuitivt. Dessutom möjliggör de inbyggda AI-funktionerna generering av bilder från text, vilket effektiviserar den kreativa processen. Delningen är enkel: jag kan bädda in whiteboards i ClickUp, dela dem direkt eller exportera dem som PDF-filer.

ClickUp erbjuder också en mängd fördefinierade mallar, såsom Roadmap Whiteboards, Visualization Whiteboards och Project Update Whiteboards, som kan anpassas efter ditt teams specifika behov.

ClickUp Mind Maps

Dessutom har ClickUp Mind Maps hjälpt mitt team att visualisera koncept från grunden till hur vi förväntar oss att vår slutprodukt ska se ut, fungera och kännas. Du kan enkelt bryta ner komplexa projekt och justera organisationen och layouten av idéer med bara några klick.

Använd ClickUp Mind Maps för att brainstorma användarresor och andra arbetsflöden

Tillsammans med färganpassningar för olika knappar gör tillägget av listor det enkelt att granska relevanta pekare.

Ordna om noder i ClickUp Mind Maps för bättre anpassningsbarhet och förbättrade arbetsflöden

ClickUp-mallar

era att prova ClickUp Simple Mind Map Template för att se dina förslag och fatta snabba beslut på plats. Jag blev imponerad av denna malls flexibilitet när det gäller att dynamiskt modifiera min mind map tillsammans med andra inblandade medlemmar.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för fiskbensdiagram är utformad för att hjälpa dig att visualisera och spåra orsaker och effekter av ett problem eller en idé.

En annan utmärkande funktion är ClickUp Fishbone Diagram Template, som låter dig identifiera upptäckbara orsaker till ett fel. Dessutom kan du utveckla och gruppera idéer i relevanta kategorier.

ClickUp Docs

Skapa en kunskapsbas med ditt team i ett samarbetsorienterat ekosystem som ClickUp Docs

ClickUp Docs är en annan funktion som hjälper dig att skapa ytterligare dokumentation för dina visuella brainstorming- och riktlinjefiler. Du kan justera sekretess- och delningsinställningarna efter behov och fördela behörigheter efter projektets krav.

Ännu bättre är att fokusläget, den detaljerade sidstatistikkolumnen och de inbyggda mallarna gör detta verktyg till en utmärkt partner för dina projekt.

Utnyttja fokusläget i ClickUp Docs för en bättre skrivupplevelse

Dessutom erbjuder ClickUp Automations funktioner som sparar över 100 timmar manuellt arbete varje månad. Efter att ha brainstormat och organiserat idéer kan du automatisera uppgifter som att tilldela åtgärdspunkter, sätta deadlines eller uppdatera framsteg.

Ställ in anpassade ClickUp-automatiseringar för att spara tid på dagliga administrativa uppgifter

Oavsett om det gäller automatisering av kodning, marknadsföring eller kundhanteringsprojekt, säkerställer verktygets inbyggda AI-automatiseringsbyggare och många genvägar att ditt team är produktivt.

ClickUps bästa funktioner

Kreativt samarbete: Team kan brainstorma och organisera idéer i realtid och koppla dem direkt till uppgifter och projekt.

Strukturerad idékartläggning: Dela upp komplexa idéer i tydliga, genomförbara steg som är lätta att följa och hantera.

Delad dokumentation: Skapa och dela projektplaner eller teamets kunskapsbaser så att alla kan komma åt och samarbeta i samma dokument.

Automatisering av uppgifter: Automatisera repetitiva åtgärder som att tilldela uppgifter, sätta deadlines och uppdatera framsteg baserat på specifika triggers.

Uppdateringar i realtid: Samarbeta direkt med ditt team och se till att alla är på samma sida utan fördröjningar.

Anpassningsbara arbetsflöden: Utforma kreativa arbetsflöden som passar ditt projekts behov och automatisera dem för att spara tid och minska manuellt arbete.

Integrationsmöjligheter: Anslut till andra verktyg för att effektivisera samarbetet mellan olika plattformar

ClickUps begränsningar

Vissa användare tycker att ClickUps funktionsrika gränssnitt är överväldigande i början på grund av en något brant inlärningskurva.

ClickUp-priser

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp är ett fantastiskt projektledningsverktyg som kombinerar användarvänlighet med kraftfulla funktioner. Det är superintuitivt, vilket gör det enkelt för team av alla storlekar att organisera sig. En av de coolaste aspekterna är de olika vyerna som erbjuds, till exempel lista, tavla, kalender och Gantt-diagram, som gör det möjligt för användarna att ta itu med sina uppgifter från olika vinklar. Plattformens anpassningsalternativ innebär att du kan justera den så att den passar dina specifika behov perfekt. Sammantaget kombinerar ClickUp enkelhet med en mängd funktioner till ett bra pris, vilket gör det till ett förstahandsval för att öka teamets produktivitet och samarbete, oavsett om du är ett litet team eller ett stort företag.

ClickUp är ett fantastiskt projektledningsverktyg som kombinerar användarvänlighet med kraftfulla funktioner. Det är superintuitivt, vilket gör det enkelt för team av alla storlekar att organisera sig.

En av de coolaste aspekterna är de olika vyerna som erbjuds, till exempel lista, tavla, kalender och Gantt-diagram, som gör det möjligt för användarna att ta itu med sina uppgifter från olika vinklar. Plattformens anpassningsalternativ innebär att du kan justera den så att den passar dina specifika behov perfekt. Sammantaget kombinerar ClickUp enkelhet med en mängd funktioner till ett bra pris, vilket gör det till ett förstahandsval för att öka teamets produktivitet och samarbete, oavsett om du är ett litet team eller ett stort företag.

👀 Bonus: Studera den här guiden till ClickUp Whiteboards för att få en bredare bild av vilka visuella projekt du kan genomföra.

2. Mural (Bäst för visuellt samarbete och kreativa workshops)

Murals digitala arbetsyta är särskilt anpassad för design thinking och strategisk planering som bygger på visuella element. Du kan skapa dynamiska, interaktiva tavlor för att förverkliga idéer i realtid.

Jag skulle säga att det här verktyget är bäst för kreativa team och facilitatorer som organiserar workshops eller utvecklar storyboards. Oavsett om ditt team är distansbaserat eller hybridbaserat kan du med Murals samarbetsmiljö kartlägga användarnas resor.

Mural bästa funktioner

Dra nytta av den oändliga duken utan utrymmesbegränsningar, som erbjuder flexibilitet för stora projekt.

Aktivera besökaråtkomst för att samarbeta med externa medarbetare utan fullständiga behörigheter för arbetsytan

Utforska interaktiva verktyg som klisterlappar, omröstningar och timers för att öka samarbetet

Gå till mallbiblioteket för att komma igång med projekt med färdiga layouter

Mural-begränsningar

Några grafiska verktyg för att skapa presentationer

Behöver importera former från externa källor

Priser för Mural

Gratis

Team+: 12/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Mural

G2: 4,6/5 (1 380 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (130 recensioner)

💡 Proffstips: Om du arbetar med ett globalt team, använd asynkron whiteboarding. Verktyg som kommentarer eller anteckningar gör det möjligt för teammedlemmarna att bidra även efter att livesessionen har avslutats, vilket gör att samarbetet kan fortsätta.

3. Lucidchart (bäst för att skapa diagram och visualisera komplexa processer)

Denna kraftfulla webbaserade plattform är idealisk för att skapa detaljerade tekniska diagram, flödesscheman och visualisera arbetsflöden, vilket gör den perfekt för teknik, IT och affärsanalys. Lucidchart är känt för sin drag-and-drop-funktion och låter dig snabbt bygga och designa mjukvaruarkitekturer.

Jag föreslår att du använder det här verktyget för att skapa organisationsscheman eller omvandla tekniska och affärsmässiga idéer till genomförbara steg.

Lucidcharts bästa funktioner

Anslut till live-datakällor för uppdateringar i realtid och smidig integration i dina diagram

Samarbeta med flera teammedlemmar samtidigt på samma diagram

Dela uppdateringar och insikter direkt via presentationsläget, så slipper du använda programvara från tredje part.

Exportera dina projekt till liknande plattformar för enkel delning och fortsatt arbete i olika verktyg.

Lucidcharts begränsningar

Användargränssnittet verkar föråldrat jämfört med andra konkurrenter till Miro.

Prestandan kan försämras med större dokument eller många flikar

Lucidchart-priser

Gratis

Individuell: 9 $/månad, faktureras årligen

Team: 10 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

LucidChart-betyg och recensioner

G2: 4,5/6 (över 5 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 100 recensioner)

4. Creately (Bäst för mångsidiga diagram och projektplanering)

Createlys multifunktionella uppbyggnad kombinerar teknisk diagramskapande, projektledning och databasbyggande i en enhetlig plattform. Det är därför perfekt för team som behöver skapa flera diagram samtidigt som de hanterar uppgifter inom projekt.

Du kan också använda tankekartor, Gantt-diagram och ER-diagram samtidigt som du snabbt växlar mellan planering och utförande för att hålla teamen fokuserade.

Createlys bästa funktioner

Skapa anpassade databaser direkt i plattformen för att organisera och hantera information effektivt

Gör liveuppdateringar som är synliga för alla deltagare direkt, så att alla hålls informerade.

Spåra projektets framsteg, tidsplaner och beroenden med hjälp av inbyggda verktyg för att hålla koll på ditt arbete.

Skapa diagram som är skräddarsydda för både små och stora projekt, vilket säkerställer tydliga och detaljerade visualiseringar.

Createlys begränsningar

Användare rapporterar långsamma laddningshastigheter och bristande respons med mycket stora diagram.

Ibland uppstår fördröjningar vid synkronisering

Creately-priser

Gratis

Personligt: 8 $/månad

Team: 8 $/månad per användare

Företag: 149 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Creately

G2: 4,4/5 (1 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (170 recensioner)

💡 Proffstips: Om du arbetar med komplexa diagram eller arbetsflöden, använd ankare och kopplingar för att visa relationer mellan olika element. Detta hjälper till att skapa en visuell karta som är lätt att följa och förstå.

5. Whimsical (Bäst för lättviktig, visuell planering med ett intuitivt gränssnitt)

Whimsical är ett fantastiskt val för UX/UI-designers, distansarbetande team och produktchefer.

Dess enkelhet och snabbhet gör det lätt att använda. Du kan snabbt skapa wireframes och visuella ramverk utan den röra som är förknippad med mer funktionsrika verktyg.

Dessutom kan det användas för att effektivt organisera och kategorisera idéer, vilket gör det effektivt för sprintplanering och snabba brainstormingsessioner.

Whimsicals bästa funktioner

Använd översiktsläget för att organisera element i en tydlig hierarkisk struktur, vilket hjälper till att kartlägga komplexa idéer.

Få tillgång till dedikerade wireframe-funktioner för att snabbt skapa mockups och visualisera design före utveckling.

Strukturera tankekartor och diagram med tilläggsdesignelement för ökad tydlighet och kreativitet

Knäppa begränsningar

AI-integrationer är inte tillräckligt utvecklade för intelligenta resultat

De inbyggda dokumentredigeringsfunktionerna är något begränsade.

Oförutsägbara priser

Gratis

Pro: 10 $/månad per redaktör

Org: 20 $/månad per redaktör

Nyckfulla betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (180 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (60 recensioner)

📖 Läs också: 10 bästa fantasifulla alternativ och konkurrenter

6. FigJam (Bäst för designteam och kreativ brainstorming)

FigJam är utvecklat av Figma och är en samarbetsplattform för whiteboard online som är utmärkt för sin smidiga integration med Figmas designpaket.

Den smidiga övergången mellan brainstorming och detaljerat designarbete gör detta verktyg unikt. Det fungerar som en effektiv bro för team som arbetar inom Figma-ekosystemet.

FigJams bästa funktioner

Lägg till widgets som timers, reaktionsknappar och omröstningar för att förbättra interaktionen och engagemanget.

Lämna kommentarer och feedback direkt på tavlan för att underlätta smidig kommunikation och input.

Använd pekverktyg och användarcursorer för att styra möten och workshops för smidig navigering och fokus.

Initiera röstsamtal direkt i appen för diskussioner i realtid, vilket eliminerar behovet av externa kommunikationsverktyg.

FigJams begränsningar

Begränsad fristående funktionalitet utan Figma

Anpassningsbegränsningar för mallar och tavelelement

FigJam-priser

Gratis

Professionell: 5 $/månad per fullständig licens

Organisation: 5 $/månad per fullständig plats

Företag: 5 $/månad per fullständig licens

FigJam-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

📖 Läs också: De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till FigJam

7. Microsoft Whiteboard (bäst för team som arbetar i Microsofts ekosystem)

Microsoft Whiteboard är ett visuellt samarbetsverktyg som är utformat för att fungera intuitivt med Microsoft Teams, OneDrive och Outlook, vilket möjliggör ett enhetligt och strömlinjeformat arbetsflöde.

Det stöder flera visuella element, såsom ritning och formigenkänning, som alla är tillgängliga via pekskärm, penna eller mus. Interaktiva funktioner som digital bläck gör det möjligt för ditt team att smidigt fånga upp och organisera brainstormingtekniker och omvandla idéer till genomförbara uppgifter.

Microsoft Whiteboards bästa funktioner

Känn igen former och handskrivna anteckningar för att förbättra projektminnet och organisationen

Automatisera omvandlingen av grovt innehåll till rena, välformaterade element för snabbare och smidigare projektledning

Få tillgång till whiteboardmallar för vanliga scenarier som planering och projektuppföljning, så att det blir enkelt att komma igång.

Använd digital pennskrift med pennor och pekskärm för en mer intuitiv och praktisk metod för att skapa och redigera innehåll.

Begränsningar i Microsoft Whiteboard

Otillgängligt vid nätverksavbrott eller i offline-miljöer

Klumpigt på enheter som inte är från Microsoft

Priser för Microsoft Whiteboard

Gratis

Betyg och recensioner av Microsoft Whiteboard

G2: 4,1/5 (45+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

🧠 Visste du att? Tony Buzan populariserade begreppet mind mapping på 1960-talet, men människor har använt visuella diagram i århundraden som ett sätt att organisera tankar och idéer.

8. Jamboard (bäst för enkelt och interaktivt samarbete)

Google Jamboard är ett enkelt verktyg som integreras med Google Workspace. Det är perfekt för team och lärare som behöver en enkel, interaktiv plattform för samarbete på arbetsplatsen.

Verktygets smidiga integration med Google Workspace gör det möjligt för användare att hämta filer direkt från Google Drive. Du kan också enkelt lägga till innehåll från Docs, Sheets eller Slides och dela tavlor via Google Meet.

Jamboards bästa funktioner

Använd ritverktyg för att kommentera och markera tavlor, så att dina idéer blir tydligare och mer visuella.

Samarbeta enkelt mellan plattformar och enheter och säkerställ ett smidigt teamarbete oavsett var ditt team befinner sig.

Integrera skärmdelning för virtuella möten via Google Meet, vilket förenklar presentationer och diskussioner

Njut av smidig funktionalitet på pekskärmsenheter för en mer interaktiv och responsiv upplevelse

Jamboards begränsningar

Funktioner för automatisering av arbetsflöden erbjuds inte

Ingen versionskontroll

Priser för Jamboard

Gratis

Jamboard-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

🧠 Visste du att? Det mest kända diagrammet i världen är förmodligen Venn-diagrammet, som uppfanns av John Venn 1880. Det användes ursprungligen för att visa logiska relationer mellan olika grupper.

9. Klaxoon (bäst för interaktiva och spelifierade workshops)

Klaxoon är ett högkvalitativt, mångsidigt verktyg utformat för team som trivs med engagerande workshops. Dess interaktiva digitala whiteboard integrerar frågesporter, undersökningar och spelifierade upplevelser för att säkerställa att varje deltagare blir engagerad.

Plattformens spelifierade element, som liveutmaningar och ordmoln, förvandlar vanliga möten till engagerande och effektiva brainstormingsessioner. Klaxoon erbjuder också en "Capsule"-funktion för att skapa interaktiva presentationer som kombinerar multimedia, vilket gör den perfekt för kunskapsöverföring och utbildningssessioner.

Klaxoons bästa funktioner

Sammanställ feedback i ordmoln under sessionerna, så att du får en tydlig och visuell översikt över viktiga punkter.

Få tillgång till ett bibliotek med anpassningsbara mallar som är skräddarsydda för olika scenarier, såsom projektledning och agila arbetsflöden.

Skapa omröstningar och samla in omedelbara recensioner för att få feedback i realtid från deltagarna

Spela in sessioner och spela upp diskussioner för att granska viktiga ögonblick och se till att viktiga punkter inte missas.

Klaxoons begränsningar

Inget offline-läge för whiteboard

Begränsade exportalternativ

Klaxoons prissättning

Gratis

Startpaket: 27 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Klaxoon-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Visste du att? Flödesscheman användes först på 1920-talet av Frank Gilbreth, en pionjär inom rörelsestudier. Hans idé var att förbättra effektiviteten i industriella uppgifter, men idag används flödesscheman för allt från mjukvarudesign till problemlösning.

10. Sketch (bäst för UI/UX-designers och interaktiv prototyputveckling)

Sketch är känt för sina vektorbaserade designfunktioner och fungerar bra för designers som vill snabbt skapa, testa och iterera på designer. Det stöder team genom sina kraftfulla layoutverktyg, smarta guider och ett omfattande ekosystem av plugins, vilket utökar dess kärnfunktioner till att omfatta animation och avancerad prototyputveckling.

Det som är intressant är dess omfattande bibliotek med komponenter och symboler som hjälper team att upprätthålla konsekvens i designen och snabbt uppdatera prototyper efter behov.

Sketchs bästa funktioner

Justera automatiskt komponenter och element i designen så att de passar olika skärmstorlekar för responsiva layouter

Anpassa ritbord för att skapa skärmar och användarflöden med flexibilitet, anpassade efter dina specifika projektbehov.

Använd avancerade lagerhanteringsfunktioner för att organisera och effektivisera komplexa designer

Använd smarta guider och linjaler för att upprätthålla layoutens precision och säkerställa konsistens

Sketchs begränsningar

Plattform endast för Mac

Inga avancerade projektledningsverktyg

Priser för Sketch

Standard: 10 $/månad per redaktör

Licens endast för Mac: 120 dollar per plats

Företag: 22 $/månad per redaktör

Sketch-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Byt till ClickUp för starkare visuell projektledning

Att hitta rätt samarbetsverktyg handlar om mycket mer än bara visuella whiteboard-sessioner – du behöver en plattform som passar ditt teams arbetsflöde och ökar produktiviteten utan att vara komplicerad.

Miro är fortfarande ett kraftfullt alternativ, men samarbetsverktyg som ClickUp erbjuder en rad funktioner som kan förbättra din projektledning.

I slutändan beror det rätta verktyget på din teams storlek, tekniska krav och budget. Överväg att använda ClickUp för dess höga prestanda, fantastiska gränssnitt och AI-drivna bildgenerering, som säkerställer att dina idéer flödar lika snabbt som din fantasi och förenklar ditt teams arbete.