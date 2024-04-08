Miro eller Mural: Vilket verktyg är det bästa programmet för digitala whiteboardtavlor?

Vad är det bästa med teamsamarbete? Och hur samlar man en myriad av idéer på ett och samma ställe?

Digitala whiteboardprogram som Miro och Mural har byggt sina plattformar på dessa frågor. Oavsett om det handlar om att samla in olika idéer från teammedlemmar eller göra samarbetet snabbare och effektivare, har whiteboardprogrammet gjort avtryck på teamets produktivitet.

För inte så länge sedan var team tvungna att samlas i ett rum och manuellt rita upp idéer på tavlan. Nu spelar det ingen roll om du håller en brainstorming-session, dokumenterar ett möte eller lär kunder över hela världen ett visst arbetsflöde – digitala whiteboard-program är numera en nödvändighet.

Men med så många alternativ på marknaden kan det vara svårt att veta vilken digital whiteboard som passar dina behov. Vi är här för att jämföra två av de största alternativen för digital whiteboard på marknaden och se vad som är bäst när det gäller både Miro och Mural.

Låt oss dyka in. 🤿

Vad är Miro?

Miro är en onlineplattform för samarbete där team kan hålla möten, arrangera workshops och brainstorma idéer på en digital whiteboard.

Oavsett om dina team arbetar på distans eller på kontoret, så förenar Miro teamen med kreativa och engagerande samarbetsupplevelser. Denna nya koppling är en av många anledningar till att Miro har blivit ett vanligt val för team som vill köpa whiteboardprogramvara.

Huvudsakliga funktioner i Miro

Miro erbjuder många funktioner som är både vanliga och unika för branschen. Och mellan Miro och Mural finns det några specifika funktioner som är bra att känna till.

Här är vår sammanfattning av Miros huvudfunktioner:

Online-whiteboard

Exempel på en Miro -tavla i bruk

Miros online-whiteboard är oändlig, så du kan brainstorma så mycket du vill utan utrymmesbegränsningar. Whiteboarden är också zoombar, så att du kan fokusera på en enskild del eller detalj från din betydande och oändliga arbetsyta.

Du kan också skapa centrala informationshubbar på whiteboardtavlan genom att bifoga filer, klisterlappar och teamidéer. Med Miro kan du bädda in de flesta filtyper, inklusive PDF-filer, GIF-filer, bilder, kalkylblad och mycket mer.

Dessutom kan du digitalisera din fysiska whiteboard. Ta bara en bild så omvandlar Miro omedelbart whiteboardens innehåll till digitala versioner! Din digitaliserade whiteboard är sedan redigerbar och lätt att ändra.

Videokonferenser

Miro erbjuder videokonferenser på sina whiteboards.

Miro har också en praktisk videokonferensfunktion där du kan hoppa in i snabba möten medan du samarbetar på den digitala whiteboarden. Du kan faktiskt använda Miro som ett alternativ till Zoom så att teamen inte behöver oroa sig för röriga skärmdelningssessioner eller att vara den enda som styr alla deltagare.

Mind Maps

Använda Miro Mind Map-mallen

Det finns många exempel på och alternativ för tankekartor. Miro:s tankekartor är dock ett snabbt sätt för ditt team att strukturera processer, designidéer eller andra arbetsflöden du har i åtanke. Tankekartorna är intuitiva och lätta att skapa.

Teammedlemmarna kan samarbeta i realtid, och det finns flera teman, färger och linjeformer som gör din mind map spännande och engagerande. Miro erbjuder också obegränsade mind maps för din whiteboard.

Skapa tankekartor från grunden eller använd befintliga mallar. Du kan även bädda in dessa tankekartor på externa webbplatser och exportera dem som högupplösta PDF-filer för att använda på en annan plattform.

Vill du lära dig mer om tankekartor? Vi har allt du behöver för att skapa din egen. 🗺

Mallar

Miro har ett omfattande utbud av mallar på sin Miroverse. 🪐

Du hittar mallar för tankekartor, fiskbensdiagram, processramverk, idégenerering, Kanban-tavlor och agila processer. Du kan också omvandla en befintlig tankekarta eller arbetsflödesprocess till en mall som du kan dela, ändra eller använda i en annan situation.

Det är enkelt att publicera din mall så att Miro-communityn kan använda den och sprida mer mallkärlek.

Agila arbetsflöden

Miros smidiga arbetsflöde för retrospektiva möten

Kan du inte klara dig utan smidiga arbetsflöden? Då kommer ditt team att älska Miro. Med Miro kan du samarbeta kring sprintplanering, huddle boards och retrospektiv. Miro kan vara den perfekta lösningen för byråer som förlitar sig på smidiga arbetsmetoder för att få jobbet gjort.

Du får också mer än 120 Agile-relaterade mallar som hjälper dig att komma igång på några minuter. För att förenkla arbetsflödena kan du också importera uppgifter från Asana och Jira som inbyggda kort för samarbete i realtid.

Integrationer

Tredjepartsintegrationer är en av Miros starka sidor. Miros API gör det möjligt att integrera med mer än 100 verktyg. Du hittar några populära integrationsalternativ, inklusive Google Kalender, Airtable, Notion, Slack och Box.

Dessutom kan Miro integreras med andra projektledningsprogram som Jira, Asana och vår favoritintegration, ClickUp, så att du får den bästa digitala arbetsytan som finns.

Fördelar med Miro

En oändlig digital whiteboard som du kan använda så mycket du vill

Inbyggd videokonferensfunktion för förbättrad samverkan i realtid

Hundratals mallar för tankekartor, arbetsflöden och Kanban som förenklar samarbetet

Ett snabbt och lättanvänt gränssnitt

En stor community och resurser som hjälper dig att komma igång med Miro

Nackdelar med Miro

Bristen på länkar och taggar gör det svårt att skapa en djupgående kunskapsbank.

Priserna är höga för mindre byråer.

Begränsad offlinefunktionalitet

Miros priser

Gratis : Obegränsat antal teammedlemmar, färdiga mallar, grundläggande uppmärksamhetshantering, tre redigerbara whiteboards

Teams : 8 dollar per medlem och månad med videokonferensfunktion, obegränsat antal tavlor, obegränsat antal besökare, privata tavlor och e-postsupport.

Företag : 16 dollar per medlem och månad med allt som ingår i Miro Teams-planen plus manuell säkerhetskopiering av tavlor, smarta diagram och SSO.

Enterprise: Kontakta Miro för prisuppgifter om centraliserad kontohantering, dedikerad success manager, Azure DevOps- och CA Rally-integrationer, : Kontakta Miro för prisuppgifter om centraliserad kontohantering, dedikerad success manager, Azure DevOps- och CA Rally-integrationer, säkerhet och efterlevnad i företagsklass , datastyrning och premiumsupport.

Miro-betyg

G2: 4,8/5 (över 3 650 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (690+ recensioner)

Jag arbetade nyligen med ett projekt för innehållsplanering som innebar att organisera innehållsidéer till en större strategi och, slutligen, ett publiceringsschema. Vi behövde fånga upp fler detaljer än vad som var möjligt på en post-it-lapp. Miros kortfunktion var perfekt. Jag kunde ha en titel för ett innehåll som var synligt på tavlan, men vi kunde fortfarande fånga upp anteckningar, idéer eller frågor i kortbeskrivningen.

Vad är Mural?

Mural är ett annat visuellt samarbetsverktyg som hjälper ditt team med brainstorming. Faktum är att Mural och Miro är nära konkurrenter med endast några få skillnader.

Med Mural kan du samla flera personer på en digital whiteboard för att diskutera idéer, planera mål eller övervaka befintliga projekt. Med Mural kan ditt team samarbeta både i realtid och asynkront.

Huvudsakliga funktioner i Mural

Mural erbjuder några unika alternativ jämfört med Miro när det gäller whiteboard-teknik. Här är vad du får med Murals digitala whiteboard.

Online-whiteboard

Översikt över Murals whiteboardfunktion

Murals gränssnitt möjliggör samarbete på whiteboards med ett obegränsat antal teammedlemmar. Du kan bifoga digitala klisterlappar, bilder och tankekartor eller använda en mängd olika former, ikoner och ritningar. Det är enkelt att dela Mural-skapelser med andra teammedlemmar med en enkel hyperlänk.

Teamsamarbete

Mural:s funktion för att kalla in deltagare

En av Murals bästa funktioner är dess verktyg för teamsamarbete och faciliteringsfunktioner. Du kan till exempel tidsbestämma aktiviteter med den inbyggda timern och kalla samarbetspartners till en viss plats på whiteboardtavlan. Detta gör Mural perfekt för dem som arbetar med design sprint. 👏

Dessutom kan teammedlemmar kommentera på en Mural-whiteboard och snabbt ringa upp för bättre samarbetsmöten i realtid.

Om du vill att alla ska kunna bidra, använd privatläget. På så sätt förblir alla bidragsgivares idéer privata, vilket förhindrar grupptänkande.

Mural har också faciliteringsfunktioner som låser vissa objekt på en whiteboard för att effektivisera samarbete och möten när man arbetar på samma tavla.

Mallar

Spara en ny mall med Mural

Mural har över 300 mallar för retrospektiv, projektstart, tankekartor, agila arbetsflöden och projektplanering. Team kan också skapa mallar från grunden! Av de båda plattformarnas mallar är det som du kommer att uppskatta mest med Mural-mallarna hur enkla de är att börja använda.

Integrationer

Mural låter dig koppla ihop med andra praktiska verktyg för att göra samarbetet enklare. Eftersom Mural saknar videokonferensfunktion kan du till exempel koppla Mural till Zoom för att få den funktionen. Andra populära integrationer är Airtable, Microsoft Teams, Adobe, Microsoft Word, Dropbox och Github.

Fördelar med Mural

Omfattande filstöd för whiteboards

Lätt att använda, dela idéer och anpassa mallar

Oändliga muraler

Fantastiska funktioner för att underlätta arbetet med whiteboard (presentationsläge)

Mural Nackdelar

Saknar videochattfunktion

Saknar möjligheten att skapa interaktiva diagram, tabeller eller rapporter

Lite dyrare jämfört med konkurrenterna

Användargränssnittet känns som ett pussel för många nya användare.

Mural:s priser

Gratis : 3 murals, obegränsat antal teammedlemmar, alla visuella funktioner och samarbetsfunktioner, besökaråtkomst med ett klick, oändlig arbetsyta

Team + : 9,99 $ per månad per medlem med obegränsat antal muraler, sekretesskontroll för rum och muraler, e-post och chatt samt support.

Företag : 17,99 $ per månad per medlem med SSO, prioriterad support och obegränsat antal gäster (kräver minst 10 medlemmar)

Enterprise: Anpassade priser för centraliserad administratörskontroll, förbättrad integritet och kontroll för flera arbetsytor, företags-API, säkerhetsgranskningar, MSA-support och hantering av mobilappar.

Mural-betyg

G2: 4,6/5 (960+ recensioner)

Capterra: 4,5 (80+ recensioner)

Mural har gett oss möjligheten att helt och hållet skräddarsy en designad upplevelse för våra kunder och partners – genom anpassade verktygsfält, koreograferade användarresor och engagerande UI-verktyg. Vi utnyttjar detta för att leverera inte bara en workshop, utan en oförglömlig upplevelse. Detta återspeglar och stöder vår outtröttliga strävan efter att frigöra potential... något vi delar med alla vi arbetar med.

Jämförelse av funktioner mellan Miro och Mural

I kampen mellan Miro och Mural har båda många likheter. Till exempel är deras primära mål att förbättra samarbetet med hjälp av en digital whiteboard. Och eftersom de erbjuder obegränsat utrymme på den digitala whiteboarden, gör dessa verktyg i stort sett personliga möten överflödiga.

Dessutom kan användare på dessa två plattformar rösta på idéer, bidra med klisterlappar, rita, lägga till text och bifoga bilder.

Men det finns några skillnader mellan Mural och Miro.

Låt oss ta reda på den största skillnaden mellan Miro och Mural:

Miro fungerar bättre med sitt användargränssnitt

Både Mural och Miro har ett ganska enkelt gränssnitt jämfört med andra appar. Mural kan dock kännas lite svårt för förstagångsanvändare. Det kan till exempel vara problematiskt att placera kopplingar eller andra former på en Mural-duk.

Prestandan kan också bli långsammare om du arbetar med en större grupp på Mural (dvs. 50+ medlemmar). Mind maps är också svårare att designa och modifiera om man jämför Mural med Miro. Generellt sett är Miros meny tydligare och enklare att arbeta med.

Båda verktygen har iOS- och Android-appar som fungerar på iPhone- och Android-mobila enheter. Med båda kan du skapa nya whiteboards, redigera, kommentera och dela delar av eller hela whiteboards i mobilapparna.

Miro erbjuder mer samarbete i realtid med videochatt.

Både Mural och Miro gör det möjligt för deltagare i designtänkande att kommentera och delta i sessioner genom att bifoga digitala klisterlappar, bilder och andra filtyper. Men Miro går ett steg längre genom att erbjuda videokonferenser för effektivt samarbete mellan grupper.

Mural saknar denna funktion, men kompenserar för det med en Quick Talk-funktion, där deltagarna kan hoppa in på snabba samtal i appen för att delta i realtid. Om du vill dela upp deltagarna i grupper i båda verktygen måste du dock använda Zoom eller ett annat videokonferensalternativ.

Mitt företag fick i uppdrag att stödja en strategisk plan för att byta namn på två dansskolor och att facilitera två brainstorming-sessioner. Vi använde Miro för att gemensamt skapa planen och fann att det var ett värdefullt verktyg för att enkelt skapa en processkarta med hjälp av skärmdelning med Zoom. När vi faciliterade brainstorming-sessionerna använde vi Mural för att komma på namnteman och tyckte att det var ett bättre verktyg för brainstorming med deltagarna i programmet.

Mitt företag fick i uppdrag att stödja en strategisk plan för att byta namn på två dansskolor och att facilitera två brainstorming-sessioner. Vi använde Miro för att gemensamt skapa planen och fann att det var ett värdefullt verktyg för att enkelt skapa en processkarta med hjälp av skärmdelning med Zoom.

När vi faciliterade brainstorming-sessionerna använde vi Mural för att komma på namnteman och tyckte att det var ett bättre verktyg för brainstorming med deltagarna i programmet.

Mural har enklare mallar, men färre alternativ än Miro.

Miro har mer än 1 000 mallar som hjälper dig att komma igång på nolltid. Mural har däremot drygt 300 mallar i sitt utbud. Miro-mallarna är också mer varierade och passar olika team oavsett storlek eller funktion.

Mural-mallarna kan dock vara enklare att arbeta med. Miro har en användbar startvy för att anpassa mallarna. Men om du vill ha en snabb och enkel mall är Mural förmodligen det bästa alternativet. Om du letar efter något mer robust kan du prova Miros mallar.

Mer underlättande med Mural

Båda verktygen gör det möjligt för facilitatorer att styra timern och flytta medarbetare eller medlemmar till en viss del av whiteboardtavlan. Men Mural har fler funktioner inom detta område.

Facilitatorer kan till exempel använda en laserpekare för att uppmärksamma specifika detaljer på whiteboardtavlan. Facilitatorer kan också låsa eller dölja vissa objekt på verktygsfältet som deltagarna i sessionen inte behöver.

Miro saknar inte helt faciliteringsfunktioner. Facilitatorer kan använda funktionen bring to me för att flytta deltagare dit facilitatorn vill ha dem. För närvarande är funktionen för att låsa vissa whiteboardfunktioner på Miro i betaversion.

Med både Miro och Mural kan facilitatorer se vad en deltagare gör genom att klicka på deras avatar. Detta är en praktisk funktion om du håller workshops eller utbildningar.

Mural har en funktion som Miro saknar – timern. Tack vare den här funktionen kan jag tidsbegränsa aktiviteter för alla teammedlemmar under våra videosamtal. Jag har upptäckt att sedan jag började använda den har jag mycket bättre kontroll över mötena, vilket resulterar i ett mer effektivt teamarbete.

Priserna för Mural och Miro är praktiskt taget desamma.

Priserna för de båda apparna är ganska lika. Både Mural och Miro har fyra olika abonnemang, varav ett är gratis. Du kan testa Miro med deras whiteboardversion som inte kräver registrering, men du måste registrera dig för att testa Mural.

I båda fallen har du möjlighet att ha ett obegränsat antal teammedlemmar, men du är begränsad till 3 whiteboards. Mural låter dig bjuda in ett obegränsat antal besökare, men du har inte denna möjlighet med Miro.

De betalda abonnemangen skiljer sig åt med 1 dollar, där Mural tekniskt sett är det dyrare alternativet. Och i ekonomiska tider där budgetarna är stramare än någonsin kanske team som använder flera produktivitets- och samarbetsverktyg inte får ut mesta möjliga för pengarna.

Mural vs Miro på Reddit

Vi gick till Reddit för att se vad folk tycker i debatten om Miro vs Mural. När man söker på Miro vs Mural på Reddit verkar många användare föredra Miros visuella funktioner och användarvänlighet:

”De innoverar och förbättrar i en galen takt. Används av nystartade företag. Introduceras ofta bottom-up av anställda som börjar använda det.”

Andra Reddit-användare noterade att trots Miros design och användarupplevelse kan det bli trögt med mycket information. Vissa användare noterade att Mural är utmärkt för större företagsteam:

”Jag älskar [Mural]! Jag tyckte att det var ett kraftfullt sätt att samarbeta på. Vi kör våra sprintceremonier med det, OKR och egentligen allt som du vill att andra ska ha tillgång till... För att ge lite bakgrundsinformation är jag junior PM på en stor bank.”

Detta leder i slutändan till några svåra beslut om vad du ska använda eller eventuellt skära bort.

Lyckligtvis finns det en lösning på allt detta. 🙂

ClickUp: Det bättre alternativet till Miro och Mural

Med ClickUp får du mer än bara whiteboardprogramvara.

Istället erbjuder ClickUps digitala arbetsyta teamen en centraliserad hubb för samarbete, brainstorming, tilldelning av uppgifter, kommunikation mellan projekt och dokument, tidrapportering, anpassade ClickUp-vyer och mycket mer.

Rita kopplingar mellan valfri form eller media på din whiteboard för att skapa ditt flödesschema i ClickUp.

ClickUp är verkligen en app som ersätter alla andra och den senaste versionen av ClickUp Whiteboards gör den till det absolut bästa alternativet mellan Miro och Mural.

Ordna enkelt brainstorming-sessioner, övervaka pågående projekt, kartlägg nya processer eller led workshops – allt på ett och samma ställe.

Den största fördelen med ClickUp Whiteboards är att du kan omvandla ditt teams idéer till genomförbara uppgifter med ett enda klick. Sedan kan du tilldela dessa uppgifter, ange förfallodatum och övervaka framstegen – allt i ClickUp.

Betydelse: Du behöver inte flera verktyg för att brainstorma, planera projekt och kommunicera effektivt.

Med ClickUp kan du länka dina whiteboards till dokument, filer och uppgifter för enklare hantering i en centraliserad hubb.

ClickUp Whiteboards-funktioner

Här är vad du vinner på att välja ClickUp för dina whiteboardbehov.

En oändlig online-whiteboard

Konvertera enkelt objekt i en ClickUp-whiteboard till uppgifter

ClickUp erbjuder en oändlig whiteboard-duk där du kan rita, bifoga filer och bilder och lägga till objekt för att koppla ihop idéer. Whiteboards finns tillgängliga i alla planer, inklusive gratisplanen. Du kan arbeta med filer, dokument, uppgifter och designa tankekartor på ClickUp Whiteboards för att underlätta alla processer och arbetsflöden.

Massor av integrationer

ClickUp stöder över 1 000 integrationer, inklusive Zoom, Google Drive, Slack och Microsoft Teams, för att effektivisera dina arbetsflöden.

Vill du ha extra verktyg som gör webbaserade skrivbordswhiteboards till en barnlek för ditt team? ClickUp har allt du behöver. Du får omfattande stöd för mer än 1 000 integrationer, från lagringsappar till kommunikation och optimering av arbetsflöden.

Med dessa integrationer får du all funktionalitet du behöver från din whiteboard, utan de begränsningar som finns i alternativa verktyg i branschen. ClickUp är helt enkelt ett mer robust alternativ med funktioner som överträffar andra whiteboardprogram och samarbetsplattformar.

Anpassade mallar

Skapa komplexa arbetsflöden på några minuter med mallen Agile Management Kanban Board från ClickUp.

Om du är en person som älskar mallar och gratisresurser kan ClickUp vara perfekt för dina behov. Med ClickUp kan du skapa egna mallar från grunden eller använda färdiga mallar för att snabbt komma igång med din whiteboard.

Klicka bara på mallknappen så visar ClickUp mallar som du kan anpassa och ändra efter dina behov. Du får också tillgång till över 50 anpassningsbara ClickUp-automatiseringar som förenklar samarbetet genom att minska repetitiva uppgifter.

Automatisera dina repetitiva uppgifter med bara några klick med en av ClickUps hundratals mallar för automatisering av arbetsflöden.

ClickUp är det perfekta verktyget om du letar efter en digital whiteboard med projektledningsfunktioner i ett. Du och ditt team kommer att älska mångsidigheten, enkelheten och de många funktionerna i ClickUp Whiteboards.

Om du vill ha ett mer budgetvänligt alternativ kan du med ClickUps omfattande och heltäckande funktioner arbeta från ett enda ställe för att bättre hantera projekt, förenkla arbetsflöden och samarbeta i projekt – allt utan att spränga budgeten.

Prova ClickUp gratis idag och börja förbättra ditt digitala samarbete.