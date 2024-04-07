Jämförelse mellan Miro och Lucidchart: Vilket är bäst att använda 2025?

Räck upp handen om ett online-whiteboard- eller diagramverktyg är ett måste för ditt team. 🙋🏼‍♀️

Vi också! 🎨

Whiteboard- och diagramverktyg är viktiga för att kommunicera komplexa ämnen visuellt, kartlägga framsteg, brainstorma, presentera arbetsflöden och mycket mer. Lyckligtvis finns det massor av alternativ när du ska välja din favoritprogramvara för diagram och digitala whiteboard!

Efterfrågan på dessa verktyg är verklig och kommer sannolikt inte att avta inom den närmaste framtiden – och när det gäller de största namnen i denna kategori ligger Miro och Lucidchart i toppen av listan.

Flera team använder dessa två verktyg för att främja teamsamarbete. Och även om de erbjuder massor av fördelar och funktioner för distansarbetande team av olika storlek, är de inte utan sina egna unika brister.

Så, i den ultimata duellen mellan Miro och Lucidchart, vem tar hem segern?

I denna detaljerade jämförelseguide visar vi dig de viktigaste funktionerna, fördelarna, nackdelarna, priserna och begränsningarna för dessa två verktyg. Dessutom presenterar vi ett ytterligare alternativ till digital whiteboard som fyller de luckor som Miro och Lucidchart inte täcker!

Vad är Miro?

Miro skapades 2011 och var tidigare känt som RealtimeBoard. Idag är det ett av de mest populära verktygen för projektledning med virtuella whiteboard-funktioner, med över 35 miljoner användare världen över. 🤯

Miros digitala canvas kan användas som ett visuellt hjälpmedel i möten eller för att planera hela arbetsflöden med diagramfunktioner, presentationsverktyg och färdiga mallar som du kan lägga ovanpå din tavla och förbättra din samarbetsupplevelse.

De bästa funktionerna i Miro

En del av Miros attraktionskraft för användare är hur intuitivt det är att lära sig. Miro påminner om de whiteboards vi växte upp med i grundskolan eller som vi nu använder för att hantera familjekalendern, och erbjuder en välbekant funktionalitet med funktioner för att rita, ta anteckningar och lägga till bilder.

Men hur hjälper Miro team med olika användningsfall att faktiskt få saker gjorda? Med dessa fyra viktiga funktioner. 🙂⬇️

1. Oändlig whiteboard

Via Miro

Den oändliga whiteboarden är Miros främsta funktion. Team kan använda denna digitala duk för allt från brainstorming till att skapa projektkanbantavlor. Du kan börja med en tom duk eller använda olika mallar från Miroverse. Du kan också lägga till klisterlappar, bilder, videor och PDF-filer till din whiteboard.

Sessionsledare kan tilldela åtgärder direkt från whiteboarden med hjälp av @mentions, och eftersom allt sker på en oändlig duk kommer du aldrig att få slut på utrymme för att utveckla dina idéer.

Miros whiteboard kombinerar smidigt digital och traditionell samverkan. Ta till exempel en bild av ett fysiskt dokument och konvertera fotot direkt till en digital anteckningslapp.

2. Diagram

Via Miro

Miro har ett omfattande bibliotek med grundläggande former, ikoner och kopplingar som hjälper dig att skapa flödesscheman, wireframes, resekartläggningsdiagram och processdiagram.

FYI: Avancerad diagramskapande för AWS, Cisco och Azure är endast tillgängligt i Miro Smart Diagramming i Business-planen.

Du kan samarbeta med ditt team i realtid med Miro. Medlemmarna kan till exempel lämna feedback, göra ändringar eller ställa frågor direkt på diagrammet.

Du kan ansluta Miro till över 100 andra appar och bädda in dina projekt i verktyg som Microsoft Office och Confluence. Alternativt kan du också exportera dina diagram som bilder med Miro.

3. Möten och virtuella konferenser

Videosamtalsfunktion i Miro

Digitala whiteboards är utmärkta visuella resurser att använda under möten, och Miro tar detta ett steg längre genom att möjliggöra live-möten inom appen. Mötesdeltagarna kan rösta, delta i isbrytande aktiviteter och lägga till klisterlappar för att framföra sina åsikter eller utveckla idéer.

Detta gör också Miro användbart för videokonferenser och möjliggör snabba kommentarer eller förslag med en inbyggd chattfunktion.

Att redigera din whiteboard tillsammans med hela teamet blir enklare tack vare live-markörspårning i Miro.

Och för att säkerställa att alla ögon är riktade mot rätt område på tavlan kan mötesledare använda funktionen Bring Everyone to Me för att automatiskt dra deltagarna till en specifik plats på whiteboardtavlan. Mötesledare kan också använda nedräkningstimern för att säkerställa att alla deltar i mötet och dela reaktioner med hjälp av emojis.

4. Mind maps

Använda Miro Mind Map-mallen

Vad är ett whiteboardverktyg utan mindmapping-funktioner?

Inte så mycket, egentligen...

Lyckligtvis förstår Miro det!

Det finns många funktioner och mallar för att skapa tankekartor med din Miro-whiteboard. Du kan välja att börja med ett tomt gränssnitt där du kan rita enkla kartor på egen hand, och eftersom din tavla aldrig tar slut på utrymme kan du skapa så många diagram du vill på en enda whiteboard utan att nå någon gräns.

Lägg till sammanhang till din mind map genom att bädda in externa länkar eller dela upp ditt diagram i flera ramar. När din mind map är klar har du också möjlighet att dela ditt arbete offentligt.

Priser för Miro

Miro erbjuder flera olika abonnemang, inklusive ett gratis abonnemang som gäller för alltid.

Gratis

Startpaket: 8 dollar per medlem och månad, faktureras årligen

Företag : 16 dollar per medlem och månad, faktureras årligen

Enterprise: Anpassad prissättning

Vad är Lucidchart?

Precis som Miro är Lucidchart inte direkt någon nykomling.

Lucidchart har 15 miljoner användare och 12 års historia och är ett diagramverktyg för att skapa komplexa och visuella diagram, tabeller och ritningar.

De bästa funktionerna i Lucidchart

Det är enkelt för team att samarbeta på enskilda diagram med hjälp av Lucidcharts samarbetsverktyg, såsom kommentarer och spårning av ändringar i realtid. Men låt oss ta en titt på den andra viktiga funktionen som du kan förvänta dig av Lucidchart. ⬇️

1. Diagram

Via Lucidchart

Diagram är Lucidcharts specialitet. 🍞🧈

Med detta verktyg kan du skapa alla typer av diagram – oavsett hur komplexa, stora eller detaljerade de är. Lucidchart har ett omfattande formbibliotek med hundratals ikoner och symboler för nätverksdiagram, entitetsrelationsdiagram (ERD), organisationsscheman, Unified Modeling Language (UML) och allt däremellan.

Men det slutar inte där – Lucidchart kan också länka live-data till sina diagram. Du kan till exempel koppla dina diagram till data i ett Google-ark.

Du kan automatiskt generera diagram med Lucidchart. Importera bara en textmarkering så skapar Lucidchart en UML-sekvens åt dig! Det stöder också villkorlig formatering för diagram med mer information.

När du är klar med ditt diagram erbjuder Lucidchart detaljerade exporteringsalternativ för att dela ditt diagram som en bild (JPEG, PNG, SVG), PDF, VDX eller CSV-fil. Du kan också publicera dina diagram för att göra dem tillgängliga för allmänheten, begränsa andras åtkomst till endast visning eller ge behörighet att redigera ditt dokument.

2. Samarbete i realtid

Lucidcharts funktion för samarbetsmarkör markerar alla som arbetar med filen i realtid.

I Lucidchart kan flera användare arbeta på ett diagram samtidigt utan förvirring eller att någon hamnar på efterkälken tack vare dess funktioner för samarbete i realtid, inklusive @mentions, personliga markörer och en livechatt.

3. Presentationsläge

Lucidcharts presentationsläge

Är du redo att presentera dina framsteg för ledningen?

Du behöver inte fumla med PowerPoint, Lucidchart låter dig omvandla ditt diagram till en presentationsserie – perfekt för möten med intressenter och presentationer. Allt du behöver göra är att växla appen till presentationsläge, så får du en smidig presentationsserie att arbeta med.

4. Anpassade former

Skapa eller redigera anpassade former i Lucidchart

Lucidchart är en värdefull resurs för personer som vill spara tid när de skapar diagram.

Om ditt team främst använder en typ av diagram kan du spara dess element som anpassade former i ditt bibliotek för att snabbt kunna komma åt dem och dra dem till nya arbetsytor när som helst.

Priser för Lucidchart

Lucidchart har en gratisversion för nya användare och erbjuder en gratis provperiod för alla sina betalda alternativ.

Gratis

Individuell : 7,95 $ per månad

Team : 9,00 $ per användare och månad

Enterprise: Priser tillgängliga på begäran

Miro vs. Lucidchart: Vem vinner?

Det beror på vem du frågar. 🧐

Även om de båda verktygen har många likheter är de unika på sitt sätt och tilltalar olika målgrupper. Här är en sammanställning av för- och nackdelar med varje verktyg som hjälper dig att välja det bästa programmet för ditt team.

1. Användarupplevelse och gränssnitt

Användargränssnittet spelar en avgörande roll när du väljer ett diagram- eller whiteboardverktyg. Helst vill du ha något enkelt men som inte saknar funktionalitet. Så här står Miro och Lucidchart i jämförelse med varandra:

Miro

Miro handlar om enkelhet och intuitivitet.

Appens instrumentpanel är överskådlig och tydlig, vilket gör det enkelt för nya användare att snabbt lära sig Miro. Alla verktyg för att lägga till kopplingar, ritningar, text och ikoner är lättillgängliga på vänster sida av tavlan och identifieras visuellt.

Du kan organisera dina tavlor, visa senaste uppdateringar och filtrera dina tavlor med Miros sökfält. Sammantaget är Miros användargränssnitt enkelt, även för nybörjare inom digitala whiteboard-verktyg.

Lucidchart

Lucidcharts gränssnitt är enkelt att använda men känns lite föråldrat jämfört med Miro.

På vissa sätt kompenserar Lucidchart för detta på andra sätt, bland annat med en kraftfull sökfunktion för att sortera taggar, mallar för affinitetsdiagram, senaste aktiviteter och kommentarer i diagram.

Du kan starta projekt i Lucidchart genom att klicka på knappen ny. Denna åtgärd ger dig automatiskt möjlighet att börja med en mall, men du kan också välja en tom tavla om du föredrar att starta ditt projekt från scratch.

2. Diagram

De bästa diagramverktygen underlättar skapandet av både enkla och komplexa diagram utan behov av ytterligare appar. Miro och Lucidchart har båda denna funktionalitet, men vilket av dem är verkligen bäst när det gäller diagram?

Miro

Om du håller dig till gratispaketet kommer du att märka Miro:s begränsningar i denna kategori. För att få tillgång till ett mer omfattande bibliotek med former och kopplingar samt avancerade diagramverktyg måste du uppgradera till ett av Miro:s betalda abonnemang.

Lucidchart

Lucidchart vinner över Miro när det gäller diagramfunktioner. Lucidchart har inte bara hundratals former och ett bibliotek med anpassade former, utan ger dig också möjlighet att länka live-data och använda villkorlig formatering för dina diagram.

3. Whiteboard-programvara

Digitala whiteboards är ett samarbetsverktyg som är kreativt, engagerande och funktionellt. Alla typer av team kan dra nytta av detta verktyg, men det är viktigt att tänka noga innan man investerar i en whiteboard-programvara framför en annan, eftersom varje verktyg kan vara mycket olika. Så, var hamnar Miro och Lucidchart på skalan av virtuella whiteboards?

Miro

Miro är ett av de ledande verktygen inom branschen när det gäller whiteboard-programvara. Det utmärker sig i denna kategori genom sitt intuitiva och enkla gränssnitt som också möjliggör samarbete – det viktigaste för en whiteboard!

Med Miro kan du bädda in klisterlappar, bilder, videor, länkar och PDF-filer, men dess främsta whiteboard-funktion är dess videokonferens- och videochattfunktioner.

Lucidchart

Å andra sidan är Lucidchart först och främst ett diagramverktyg och i andra hand ett whiteboardverktyg, vilket gör att dess online-whiteboardupplevelse är mindre smidig än Miros.

Precis som på en digital whiteboard kan du bädda in bilder, videor och dokument på Lucidcharts arbetsyta. Dessutom kan du länka dina bilder till live-data – något som Miro saknar. Lucidchart har också en livechattfunktion, men till skillnad från Miro saknar det inbyggd videokonferensfunktion.

4. Integrationer

Den perfekta programvaran hjälper dig att minska din teknikstack och integreras med andra arbetsverktyg för att effektivisera dina processer. Miro och Lucidchart integreras med massor av centrala integrationer med viktiga verktyg, inklusive Google Suite, Microsoft Office, Slack, Salesforce, Jira och många fler.

När det gäller integrationer delar Lucidchart och Miro på förstaplatsen. 👑

Miro vs. Lucidchart på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad folk tycker om Miro och Lucidchart. När man söker på Miro vs Lucidchart på Reddit är många användare överens om att Lucidcharts flexibilitet är svår att slå:

”Håller med. LucidChart är ett fantastiskt verktyg och mycket flexibelt för en mängd olika användningsområden.”

Andra Reddit-användare påpekar att Miro är ett utmärkt alternativ för mindre team:

”Miro är fantastiskt även i gratisversionen om du har ett litet team som du vill dela det med…”

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Miro och Lucidchart

Även om Lucidchart och Miro har avancerade funktioner som har hjälpt dem att klättra på whiteboard-stegen, är de inte helt jämförbara och tjänar olika användningsområden.

Så, om du måste kompromissa på något sätt, vilken är då den bästa lösningen för whiteboard- och diagramprogramvara?

Vi ger dig en ledtråd – det är ClickUp, appen som har allt för arbetet. 😎

ClickUp ger team inom olika branscher möjlighet att skapa och hantera virtuella whiteboards, arbetsflödesdiagram, organisationsscheman och mycket mer. Team förlitar sig på ClickUp för att samla uppgifter, projekt, dokument, diagram, integrationer och chattar i ett gemensamt arbetsutrymme, vilket säkerställer smidig samverkan och oöverträffad produktivitet.

Låt oss utforska dessa funktioner ytterligare. 🧭

1. Whiteboards

Kom igång Omvandla dina idéer till uppgifter med funktionen ClickUp Whiteboard.

ClickUp Whiteboards omdefinierar samarbete genom att integrera brainstorming, planering och genomförande på ett och samma ställe.

Viktiga funktioner:

Samarbete i realtid: Arbeta live med ditt team med hjälp av live-markörer och smidiga Arbeta live med ditt team med hjälp av chatt i appen och smidiga delningsalternativ för att hålla er samordnade.

Dynamisk innehållsskapande: Bädda in klisterlappar, text, bilder, videor och andra visuella element för att skapa interaktiva tavlor.

Uppgiftskonvertering: Konvertera valfri form, klisterlapp eller diagram till en genomförbar uppgift med bara ett klick, vilket effektiviserar arbetsflödena utan ansträngning.

AI-driven grafik: Utnyttja ClickUp Brain , plattformens inbyggda AI, för att generera grafik direkt från text och förverkliga idéer snabbare.

Touch-vänligt gränssnitt: Skissa, rita och manipulera element med intuitiva gester, vilket garanterar enkel användning under samarbetsmöten.

Med ClickUp Whiteboards gör ditt team inte bara brainstorming – de omvandlar idéer till genomförbara planer, allt inom samma plattform. 🙌🏼

2. ClickUp Mindmaps

Brainstorma idéer och rita en fri form av mind map i blankläge i ClickUp.

Mind Maps i ClickUp är det perfekta verktyget för att skapa fria eller uppgiftsorienterade diagram för att visualisera projektflöden, nya processer eller komplexa idéer.

Du kan välja mellan läget Uppgift eller Tomt för att skapa din mind map från grunden och lägga till noder, uppgifter och länkar direkt på din arbetsyta för omedelbar kontext – även med ett snabbt ögonkast.

Med ClickUp har du full kontroll över färger, former och kopplingar i din mind map och kan redigera samma diagram tillsammans med ditt team utan att det uppstår överlappningar.

3. Fördefinierade diagrammallar

ClickUps mallbibliotek är verkligen oöverträffat, med hundratals fördefinierade, anpassningsbara diagrammallar för alla användningsområden, så att ditt team kan komma igång snabbare och utnyttja ClickUps funktioner till fullo.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för beslutsträd är det perfekta verktyget för att snabbt utvärdera alla vägar och potentiella resultat.

Oavsett om du skapar ett affinitetsdiagram, ett beslutsträd eller en enkel mind map, utvecklar ClickUp ständigt nya och flexibla sätt att öka din produktivitet på ett sätt som fungerar bäst för ditt team. Du kan till exempel använda ClickUps mall för affinitetsdiagram för att snabbt komma igång utan att behöva börja från scratch.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för affinitetsdiagram erbjuder en strukturerad metod för att organisera idéer och insikter, vilket underlättar djupgående diskussioner och brainstorming-sessioner.

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder ett omfattande gratisabonnemang med flera premiumfunktioner och betalda abonnemang som kan skalas upp i takt med att ditt team växer. Här är en översikt:

Gratis Forever-plan : Dina tre första whiteboards, mind maps, obegränsat antal uppgifter, obegränsat antal medlemmar, 100 MB lagringsutrymme och mycket mer.

Obegränsat (7 USD per medlem och månad) : Mer avancerade projektvyer, obegränsad lagring, obegränsade integrationer, obegränsade instrumentpaneler, agil rapportering och mycket mer.

Business (12 USD per medlem och månad) : Google SSO, obegränsat antal team, anpassad export, avancerad offentlig delning, avancerade automatiseringar och mycket mer.

Enterprise-plan ( kontakta säljavdelningen för prisuppgifter ): White labeling, API för företag, guidad onboarding, dedikerad success manager : White labeling, API för företag, guidad onboarding, dedikerad success manager

Miro och Lucidchart har många vinnande egenskaper, men den verkliga vinnaren kommer från ett helt annat håll – ClickUp!

Istället för att välja mellan whiteboard-programvara och diagramverktyg, investera i en produktivitetsplattform som erbjuder funktionaliteten hos båda – och mycket mer – utan att behöva förlita sig på grundläggande integrationer för att få det att fungera.

Öka samarbetet, effektiviteten, kreativiteten och mycket mer med ClickUps dynamiska funktionslista och omfattande prisplaner.

Få tillgång till whiteboards, mind maps, hundratals mallar, över 1 000 integrationer och mycket mer när du registrerar dig för ClickUp idag! 💯