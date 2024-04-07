Lucidchart vs Visio: Vilket diagramverktyg är bäst 2025?

Oavsett om du är projektledare, företagare eller en välorganiserad student är det ibland bäst att brainstorma lite innan du genomför en idé. Förr i tiden skrev världens största genier ner sina idéer på servetter – idag använder de diagramverktyg.

Men istället för att rita diagram i en gammaldags skissbok kan du samarbeta med andra på en plattform för diagram i realtid. Diagramprogramvara gör det möjligt att brainstorma produktidéer, rita upp organisationsscheman och visualisera data, antingen på egen hand eller tillsammans med en grupp människor. Den enda begränsningen är din fantasi. ✨

Om du letar efter det bästa diagramverktyget har du kanske begränsat din sökning till Lucidchart och Visio. Dessa alternativ är populära bland enskilda användare och företag, men de har fortfarande sina för- och nackdelar.

I den här guiden ger vi dig en djupgående översikt över dragkampen mellan Visio och Lucidchart. Lär dig mer om deras viktigaste funktioner, priser och hur de två plattformarna skiljer sig åt för att hitta rätt alternativ för din situation.

Vi kommer också att tipsa dig om ett bra alternativ till Lucidchart och Visio som kommer att göra dig överlycklig. Kom igen! 🕺

Vad är Lucidchart?

Via Lucidchart

Lucidchart är ett diagramverktyg som enbart är webbaserat. Lucidchart är särskilt utformat för samarbete i realtid, vilket gör det möjligt även för de största teamen att visualisera komplexa idéer på ett och samma ställe. Om du behöver samla ett stort team på samma sida kan Lucidchart låta alla hoppa in och redigera diagrammet samtidigt.

Team använder Lucidchart för att:

Skapa processkartor

Kartlägg användarresor

Organisera team

Bestäm dataflöden

UML-diagram

Detta dra-och-släpp-verktyg har också användarvänlig villkorlig formatering så att du snabbt kan skapa sofistikerade grafik.

Mac- och Linux-användare älskar Lucidchart eftersom det fungerar i molnet. Denna programvara är känd för sin kompatibilitet med nästan alla enheter (inklusive Android) och operativsystem.

Lucidcharts funktioner

När du jämför Lucidchart och Visio är det viktigt att analysera vad du får för pengarna. Här är Lucidcharts mest övertygande funktioner.

Fjärrbaserad samskrivning

I avsaknad av en fysisk whiteboard är Lucidchart ett utmärkt alternativ för distansarbetande team som behöver ett whiteboardverktyg. Men det är också ett utmärkt alternativ för studenter som planerar en presentation tillsammans, särskilt om du inte vill gå över hela campus för att träffa din grupp.

Oavsett hur du använder programmet kan alla samarbeta på samma grafik samtidigt tack vare Lucidcharts funktion för fjärrsamarbete. Den inkluderar en chatt i redigeraren där alla kan dela sina tankar, samt en kommentarsektion där du kan tagga teammedlemmar.

Bonus: UML-diagramprogramvara!

Lucidcharts funktion för samarbetsmarkör markerar alla som arbetar med filen i realtid.

Lucidchart har dessutom samarbetsmarkörer, så att du kan se vem som befinner sig var i Lucidchart.

Datakontextualisering

Du behöver inte kopiera och klistra in data i Lucidchart. Du kan ansluta datakällor och mätvärden till plattformen för att snabbt skapa datatunga diagram.

Ställ bara in datakoppling för att mata in dina data manuellt. Om du har bråttom kan du låta Lucidcharts automatiska visualiseringsverktyg sätta ihop allt åt dig.

Dokumentlagring

Dokumentera din institutionella kunskap istället för att lagra den i ditt teams e-postinkorgar eller lokala enheter. Lucidchart lagrar dokument och gör dem tillgängliga för alla i en molnmiljö i realtid. Tänk på detta som en central plats för att hantera alla dina diagram och dokument.

Det betyder dock inte att alla kan komma åt alla Lucid-filer. Administratörer kan anpassa kontotillgången, så om du behöver hålla whiteboard-sessioner på ledningsnivå hemliga är det ett alternativ.

Integrationer

Med Lucidchart kan du fortsätta använda din nuvarande teknikstack. Denna plattform har anslutningar för:

Google Workspace, inklusive Google Drive

Microsoft

Atlassian

Confluence

Slack

Du kan också bädda in Lucidchart-dokument i den teknik som ditt team redan använder, eller importera filer till Lucidchart för enklare samarbete.

Lucidscale

Denna funktion är mer avsedd för IT- och datafolk, men om det är du kommer du att älska Lucidscale. Det är en avknoppning från Lucidchart som visualiserar data i AWS, Microsoft Azure och Google Cloud Platform (GCP). Om du behöver hjälp med datastyrning visualiserar detta varje vrå i din molnmiljö.

Lucidcharts priser

Gratis

Individuell: 7,95 $/månad per användare

Team: 9 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Vad är Visio?

Via Visio

Microsoft Visio är en diagramlösning som har funnits sedan 1992. Du kan köpa Visio som en fristående app, men det ingår också i alla kommersiella prenumerationer på Microsoft Office 365.

När du registrerar dig för Visio får du omedelbar tillgång till tusentals mallar och anpassningsbara former. Om du behöver ett diagram men inte vill skapa ett eget, kan du bara svepa en Visio-mall eller -form från biblioteket och sedan är du igång.

Visio inkluderar funktioner för samarbete i realtid mellan godkända teammedlemmar. Administratörer kontrollerar vem som ser vad, så plattformen är känd för att vara både privat och säker.

Visio-funktioner

Visio har många likheter med Lucidchart som flödesschemaprogram, men flera funktioner gör det till något alldeles extra.

Form- och mallbibliotek

Skapa flödesscheman i Visio

Du behöver inga kunskaper i grafisk design här. Visio är perfekt för nybörjare och flera användare, eftersom det levereras med 250 000 former i biblioteket, inklusive:

Flödesscheman

Nätverksdiagram

Organisationsscheman

Planritningar

Affärsprocesser

Tänk dock på att du behöver ett uppgraderat Visio-abonnemang för att få tillgång till premiumformer och mallar. Du kan behöva betala extra om du vill ha mer komplexa diagrammallar, som kartor över molnarkitektur eller affärsprocesser.

Datakällor

Om du redan är Microsoft-kund är det enkelt att mata in data i Visio för diagramskapande. Det överför data från Excel eller SQL Server, men kan också automatiskt generera ett diagram och mata tillbaka det till din Excel-fil. När Excels diagramfunktioner inte räcker till fyller Visio luckorna.

Integrationer

Microsoft fokuserar på att hålla allt inom sin egen miljö, och det respekterar vi. Befintliga Microsoft-användare kan vara säkra på att Visio-filer kommer att ansluta sömlöst till andra Microsoft-produkter, inklusive:

Team

Power BI

Power Automate

Excel

PowerPoint

Word

OneDrive

Azure

Tillgänglighet

Visio får högsta betyg av oss för sina tillgänglighetsinställningar. Alla Visio-prenumerationer har inbyggda tillgänglighetsfunktioner, inklusive:

Berättare

Tillgänglighetskontroll

Kontrastrika bilder

Om ditt företag är engagerat i tillgänglighet och inkludering gör Visio diagram mer tillgängliga för alla.

Webb- och datorapp

Visio erbjuder en webbapp till alla prenumeranter, men den uppgraderade prenumerationen inkluderar även tillgång till desktopversionen.

Webbversionen är alltid tillgänglig och uppdaterad, medan desktopversionen automatiskt genererar visuella presentationer från datakällor som Excel eller Azure.

Det är också perfekt för pekskärmsenheter om du vill rita med fingret istället för musen. Och om du vill redigera diagram offline är det möjligt i desktopversionen.

Priser för Visio

Plan 1: 5 $/månad per användare

Plan 2: 15 $/månad per användare

Visio vs. Lucidchart: Jämförelse av funktioner

I kampen mellan Lucidchart och Visio är det svårt att utse en klar vinnare. Båda plattformarna har sina för- och nackdelar, så vilket diagramverktyg som är bäst beror på dina mål och preferenser.

Både Lucidchart och Visio låter dig:

Skapa diagram i ett intuitivt användargränssnitt med dra-och-släpp-funktion

Samarbeta med diagram i realtid

Integrera data från andra källor

Hantera användaråtkomst

Med det sagt skiljer de sig åt på några viktiga områden.

Integrationer: Lucidchart kan integreras med ett antal appar från tredje part, medan Microsoft endast kan integreras med sina egna verktyg. Det är inget problem om du redan är en Microsoft-användare, men om du använder en blandning av olika tekniker kan Visio vara mer begränsande.

Desktop vs. web: Lucidchart är stolt över att vara en webbaserad app, så du kan komma åt den på vilken enhet eller plattform som helst. Du kan komma åt Visio i molnet, så släng inte din Macbook än. Men om du vill ha den mer kraftfulla desktopversionen av Visio behöver du en Windows-dator.

Tillgänglighet: Lucidchart har vissa tillgänglighetsfunktioner, men de är inte lika framträdande som i Visio. Om du är beroende av en skärmläsare eller annan hjälpteknik är Visio mer kompatibelt.

Mallar : Visio har fler mallar än Lucidchart, men du måste uppgradera till det dyrare abonnemanget för att få tillgång till alla.

Pris: Visio:s fristående prenumeration är något billigare än Lucidchart, även om båda är ganska prisvärda. Problemet är att Visio erbjuder exklusiva premiumfunktioner, så du kan behöva betala för ett konto som kostar 15 dollar per månad för att få tillgång till det du behöver, vilket är dubbelt så mycket som Lucidcharts pris. Eftersom Visio ingår i Microsoft-paketet kanske du redan har tillgång till det om du har en kommersiell prenumeration på Microsoft 365.

Om du är osäker på vilket av dessa flödesschema-verktyg som passar dig bäst, här är vårt förslag baserat på olika behov.

Behov Vinnare Tillgänglighet Visio Tredjepartsintegrationer Lucidchart Skrivbordsapp Visio Enkel prissättning Lucidchart Kompatibel med Microsoft-paketet Visio Kompatibilitet med olika enheter Lucidchart

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Lucidchart och Visio

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Vi erkänner att Lucidchart och Visio har sina fördelar. Men trots att dessa två plattformar är mycket användbara, kan de ändå inte mäta sig med vår produktivitetsplattform som kombinerar alla dina diagram, uppgifter, konversationer, rapporter och mallar. 🕯️

ClickUp är en unik, allt-i-ett-plattform som samlar alla dina data och samarbetsverktyg på ett ställe. Du behöver inte längre växla mellan olika plattformar eller programvaror – logga bara in på ClickUp för att göra allt.

Visst, vi har diagram, men ClickUp är mycket mer än ett diagramverktyg. Om du föredrar anpassningsbara verktyg för processkartläggning har vi dem. Mind maps och Gantt-diagram? ClickUp har en robust samling färdiga diagrammallar som verkligen effektiviserar din arbetsdag. 🤩

Brainstorma bättre med tankekartor

Planera och organisera projekt, idéer eller befintliga uppgifter i ClickUp för den ultimata visuella översikten.

Med hjälp av mind mapping-programvara kan du visualisera en idé innan du genomför den. Detta är ett måste för komplicerade projekt eller processer. Du vill ju inte lägga ner massor av tid på en idé om du senare kommer att ändra dig.

Innan du gör något, planera med en ClickUp Mind Map. Koppla ihop idéer, uppgifter och arbetsflöden i din ClickUp-dashboard och omvandla dem till genomförbara projekt med bara några klick. Allt kan också delas med ditt team, så att du kan sluta skicka e-post fram och tillbaka och istället fokusera din energi på att ta hand om verksamheten.

ClickUps tankekartor är antingen uppgiftsbaserade eller nodbaserade:

Uppgiftsbaserat: Om du redan har dina uppgifter inlagda i ClickUp och bara behöver bestämma ett arbetsflöde eller en ordning, skapa en uppgiftsbaserad mind map. ClickUp gör det enkelt att lägga till, redigera och ta bort uppgifter från mind mappen utan att du behöver lämna din brainstormingsession.

Nodbaserat: Vet du inte var du ska börja? Inga problem. Generera idéer som noder i ett brainstormingdokument. När du är nöjd med din tankekarta kan du konvertera noderna till uppgifter så att alla kan börja arbeta så fort som möjligt.

Samarbeta visuellt med whiteboards

Lägg till former, text, objekt och konvertera till och med objekt i ditt cirkeldiagram till uppgifter med ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards är ett molnbaserat diagramverktyg. Precis som Lucidchart och Visio gör vi det möjligt för ditt team att samarbeta i realtid. Lägg till mer kontext genom att ladda upp bilder, lägga till länkar eller koppla tillgångar till dina whiteboards.

Använd whiteboards för:

Brainstorming-sessioner

Strategi

Wireframing

Kartläggning av data

Skapa arbetsflöden

Kontextdiagram

ClickUp är den enda virtuella whiteboarden i världen som ger dig möjlighet att skapa diagram och konvertera dem till uppgifter på samma skärm. Vi är här för att påskynda idéskapandeprocessen så att du kan hoppa direkt till det roliga: att förverkliga dina stora idéer. 💡

Spara tid med mallar

Visa upp ditt fiskbensdiagram genom att anpassa en av ClickUps många mallar.

Vi vill inte skryta, men ClickUp är känt för sina mallar. Allvarligt talat. Vi har mallar för nästan allt.

Visst, Lucidchart och Visio ger dig mallar för diagram, men har de också mallar för byråhantering, HR, IT-planering eller schemaläggning? Vi har allt det och lite till.

ClickUp-mallar minskar den tid du lägger på att skapa och formatera dokument. Med ClickUp kan du lägga in dina snygga diagram och snabbt återgå till arbetet. Hur enkelt är inte det?

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 5 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Samla allt i ClickUp

När det gäller Lucidchart och Visio är båda populära alternativ för diagramskapande i realtid. Men även med dessa plattformar hoppar du mellan uppgiftshanteringsprogram, teamchattar och dokumentation. Det låter ganska hektiskt för oss.

Sluta med galenskapen och samla allt ditt arbete (och vi menar allt) på ett ställe med ClickUp. Spara tid med en intuitiv inställning som arbetar hårt så att du slipper. 🌻

Inte övertygad? Prova själv. Skapa ett ClickUp-arbetsutrymme nu – det är gratis för alltid!