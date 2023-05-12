De 10 bästa Reddit-subreddits om produktivitet med tips och produktivitetstips

De bästa produktivitetstipsen kommer inte alltid från vår familj, våra vänner och kollegor. Ibland får vi våra aha-upplevelser i online-communityn, där vi upplever både toppar och dalar när vi utför det viktigaste arbetet i våra personliga och professionella liv.

Reddits mångsidiga nätverk av communityn och 52 miljoner aktiva användare diskuterar nästan alla ämnen som någon kan vara intresserad av! Om du är intresserad av Reddit-produktivitet har vi sammanställt en lista över de 10 bästa subreddits för produktivitet och en gratis mall för att planera var och när du ska utföra dina uppgifter.

Mallen för personlig produktivitet från ClickUp innehåller alla verktyg du behöver: mållista, dokument för firande och mycket mer för att hålla koll på allt du vill uppnå.

Använd mallen för att kopiera och klistra in dina favoritlänkar, anteckna insikter och lämna positiva anteckningar till dig själv! ✍️

Organisera dina egna mål i ClickUp

Vi älskar bra rekommendationer på produktivitetsappar som hjälper oss att fokusera bättre och blockera distraktioner. Och när vi ser dessa berömda ord: Det finns en app för det! vill vi omedelbart ha den på våra enheter. Men denna subreddit tar apprekommendationer ett steg längre.

Kommentartråden är fylld med människors erfarenheter av den nämnda produktivitetsappen, så du kan läsa riktiga recensioner för att ta reda på om den är värd din tid och lagringsutrymme.

Bookmarks är en app som du måste ha på din enhet, eftersom den ger dig en problemfri internetupplevelse. Med Bookmarks kan du spara dina favoriter, lägga till taggar, spåra status, ställa in påminnelser och till och med organisera länkar i mappar och projekt för att förbättra din produktivitet och fokusera på det som är viktigt. Forskare, studenter, utvecklare och helt enkelt alla som sparar bokmärken i sin dagliga internetsurfning kommer att ha nytta av denna app.

Bookmarks är en app som du måste ha på din enhet, eftersom den ger dig en problemfri internetupplevelse. Med Bookmarks kan du spara dina favoriter, lägga till taggar, spåra status, ställa in påminnelser och till och med organisera länkar i mappar och projekt för att förbättra din produktivitet och fokusera på det som är viktigt. Forskare, studenter, utvecklare och helt enkelt alla som sparar bokmärken i sin dagliga internetsurfning kommer att ha nytta av denna app.

Kolla in ClickUp-subreddit för tips om integrationer med dina favoritverktyg!

via Reddit

Subreddit r/getdisciplined kommer ibland att överraska dig, eftersom det nästan är som en ordagrann sammanfattning av just det som hindrar din produktivitet. Människor ber om råd och ger ärliga svar om de tankar som snurrar i deras huvuden: Hur kommer jag ur denna rutin?

”Disciplin” är inte bara subreddit-ämnet utan också regeln! Du kommer att uppskatta moderatorns regler för inlägg från både författare och kommentatorer för att upprätthålla respekt och kvalitet.

Om du fortfarande känner att du måste ladda ner appen för att komma åt den, radera dina inloggningsuppgifter från dina sparade lösenord och ändra dem. Det lägger till ytterligare ett irritationsmoment som är tillräckligt för att få mig att "vänta" utan att faktiskt hindra mig från att använda apparna hemma (som att radera kontona helt skulle göra).

Om du fortfarande känner att du går igenom processen att ladda ner appen för att komma åt den, radera dina inloggningsuppgifter från dina sparade lösenord och ändra dem. Det lägger till ytterligare ett lager av besvär som är tillräckligt för att få mig att "vänta" utan att faktiskt hindra mig från att använda apparna hemma (som att radera kontona helt skulle göra).

Så nästa gång du ser en hög med tvätt, en diskho full med disk eller en orädd säng – gör det. Fixa det direkt. Tänk inte på det. Mindre än fem minuter? Det är ingenting. Sätt igång. Att slutföra uppgiften känns inte bara bättre, du kommer också att bli motiverad att göra mer. Din hjärna kommer att gilla känslan och söka efter mer av den belöningen. Tänk inte. Gör det. Mata din hjärna.

Så nästa gång du ser en hög med tvätt, en diskho full med disk eller en orädd säng – gör det. Fixa det direkt. Tänk inte på det. Mindre än fem minuter? Det är ingenting. Sätt igång. Att slutföra uppgiften känns inte bara bättre, du kommer också att bli motiverad att göra mer. Din hjärna kommer att gilla känslan och söka efter mer av den belöningen. Tänk inte. Gör det. Mata din hjärna.

Kolla in dessa produktivitetsmallar!

Händer det att du hela tiden hoppar över låtar på din spellista "Late 90s Early 2000s"? Eller pausar du din uppgift var 20:e minut för att hitta en karaokelåt att sjunga med i? Prova Lo-Fi HipHop! Det är en autentisk form av downtempo-beats blandat med bakgrundsljud som är lätt att lyssna på medan du arbetar.

Subreddit /rlofihiphop har sidor och sidor med beats och samples för att utforska olika lättlyssnade inspelningar. Dess beprövade musik eller bakgrundsljud förbättrar din upplevelse av uppgiften, så om du letar efter beats för sena kvällar eller chill jazz för att komma i produktivitetszonen, lyssna på det!

Vissa Lo-Fi HipHop-videor visar till och med scener från lugna miljöer som kaféer, mysiga arbetsplatser med hängande växter och hundar som slumrar i eftermiddagssolen. Är du avslappnad än?

Läs ClickUps digitala guide till att rensa upp för fler produktivitetstips!

via Reddit

Pomodoro-tekniken är en metod som delar upp långa sessioner i korta tidsblock med särskilda pauser. Detta hjälper dig att organisera ytliga och djupa arbetsuppgifter så att du har kontroll över din uppmärksamhet och energi.

Så här fungerar Pomodoro-tekniken:

Skriv upp dina dagliga uppgifter på en att göra-lista

Välj en uppgift att arbeta med

Ställ in timern på 25 minuter och börja arbeta.

Avsluta uppgiften när timern löper ut.

Ta en 5-minuters paus

Upprepa steg 2–5 för att slutföra tre Pomodoro-sessioner.

Ta en längre paus (20 minuter) efter fyra Pomodoros.

Användare delar med sig av sina analoga och digitala versioner av Pomodoro-timern så att du kan hitta den bästa lösningen för tidshantering utifrån dina personliga preferenser. Det finns något för alla!

Spåra hur lång tid du arbetar med ett projekt och hur lång tid pauser och möten tar. Baserat på dessa data gör du i slutet av veckan en liten utvärdering för att bedöma din produktivitet och planera nästa vecka utifrån dina lärdomar.

Spåra hur lång tid du arbetar med ett projekt och hur lång tid pauser och möten tar. Baserat på dessa data gör du i slutet av veckan en liten utvärdering för att bedöma din produktivitet och planera nästa vecka utifrån dina erfarenheter.

Kolla in de bästa Pomodoro-timerapparna för studier och fokus !

Kategorin självförbättring täcker ett brett spektrum av ämnen eftersom den omfattar alla livets skeden. Berättelser och tips från människor som befinner sig i olika skeden av sin självförbättringsresa kommer att visa dig hur du kan se på det du står inför från en ny vinkel. Men ännu viktigare är hur du kan agera för att nå dit.

Att ta sig tid att reagera innebär att ta tillbaka kontrollen över situationen. Dina svar blir smartare och mer sammanhängande, dina rörelser blir mer eleganta och du framstår som mer självsäker och trygg.

Att ta sig tid att reagera innebär att ta tillbaka kontrollen över situationen. Dina svar blir smartare och mer sammanhängande, dina rörelser blir mer eleganta och du framstår som mer självsäker och trygg.

Har du läst något som du kände var avsett just för dig i det ögonblicket? Uppmuntran att återvända till det halvfärdiga projektet, sätta gränser för störningar och avbrott, eller helt enkelt koppla av på din favoritplats i timmar utan skuldkänslor?

Subreddit för produktivitet är rätt plats att diskutera med andra om hur man bygger produktiva system för att komma på rätt spår. Börja med de populäraste inläggen för att hitta bra innehåll och fortsätt därifrån!

Om du känner dig fast i livet, prova "The Week". Skriv ner en rad mål per dag och vad du planerar att uppnå inom 7 dagar. Håll sedan fast vid det som om ditt liv hängde på det. Resultaten kommer att motivera dig och visa hur mycket du kan uppnå varje dag.

Om du känner dig fast i livet, prova "The Week". Skriv ner en uppsättning mål per dag och vad du planerar att uppnå inom 7 dagar. Håll dig sedan till det som om ditt liv hängde på det. Resultaten kommer att motivera dig och visa hur mycket du kan uppnå varje dag.

Uttrycket ”gjort är bättre än perfekt” har börjat förändra min produktivitet på fantastiska sätt. Att fokusera på att bara få något gjort, och kanske göra det på ett lite ovanligt sätt, är en mer produktiv inställning än att fokusera på perfektion. Släpp förutfattade meningar om hur och när saker ska göras och gör det som fungerar för dig.

Uttrycket ”gjort är bättre än perfekt” har börjat förändra min produktivitet på fantastiska sätt. Att fokusera på att bara få något gjort, och kanske göra det på ett lite ovanligt sätt, är en mer produktiv inställning än att fokusera på perfektion. Släpp förutfattade meningar om hur och när saker ska göras och gör det som fungerar för dig.

”Så bläddra runt, ställ frågor, ge råd och bilda/gå med i en stödgrupp. Men spendera inte för mycket tid här; du har bättre saker att göra.”

Subreddit r/getmotivated innehåller mer iögonfallande bilder än de flesta andra subreddits. Från skärmdumpar av tweets till konstnärligt kreativa designer – ibland räcker det med några få ord för att få fram budskapet och väcka motivationen.

Dela upp målen i hanterbara uppgifter och visa dem i din kalender i ClickUp.

Är du redo för detta? Studier visar att vi i genomsnitt tillbringar nästan sju timmar om dagen på internet.

Sju timmar. Det är nästan hälften av den tid vi är vakna!

Digital välbefinnande är så viktigt, särskilt eftersom vi är beroende av våra mobiltelefoner för att hålla kontakten med omvärlden. Det kan låta motsägelsefullt att spendera tid på att läsa om varför du bör sluta med meningslöst surfande medan du surfar på denna subreddit. Men det viktigaste med denna grupp är att lära sig vad människor ersätter meningslöst surfande med.

Det är okej att inte titta på din telefon. Du kanske känner dig socialt obekväm när du är ensam med dina tankar och inte tittar på något. Låt inte sociala normer lura dig. Det är okej att vara ensam, utan din telefon. Nästa gång du inte vet vad du ska göra, gör helt enkelt ingenting. Låt dina tankar vandra.

Det är okej att inte titta på din telefon. Du kanske känner dig socialt obekväm när du är ensam med dina tankar och inte tittar på något. Låt inte den sociala konditioneringen lura dig. Det är okej att vara ensam, utan din telefon. Nästa gång du inte vet vad du ska göra, gör helt enkelt ingenting. Låt dina tankar vandra.

Här hittar du de frågor du velat ställa, de ärliga råd du letat efter och människor som bara fattar. Personer som gått igenom produktivitetsbristen ger dig verkliga insikter om alla sätt du kan ta kontroll över din tid och energi!

Bokmärk denna källa med inspirerande citat för de dagar när du känner dig fast!

Vill du ge din utvecklingsresa mer färg och komfort? Underskatta inte dig själv!

Mental styrka är en muskel som du bygger upp med varje utmaning och prestation. Våra vanor – de små handlingar vi utför varje dag – kan antingen leda oss till drömmar som håller oss vakna om natten eller göra oss mer oroliga. Valet är helt upp till dig!

Med hjälp av korta videoklipp om tankesätt och observationer från denna subreddit, kom ihåg att fortsätta arbeta.

Lista dina mål och skapa uppgifter i ett ClickUp Doc.

Om du märker att du ständigt återvänder till dag ett i din produktivitetsresa, skaffa en plattform som hjälper dig att hålla koll på var du befinner dig och vart du vill komma. Det är bra att ha en särskild plats där du kan prioritera det som är viktigast i ditt liv och visualisera dina framsteg.

ClickUp har hjälpt tusentals team och individer att nå nya höjder i sin produktivitet, och vi vill att du ska uppnå samma resultat!