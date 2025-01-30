De 10 bästa produktivitetsverktygen för utvecklare 2025

Det finns så många produktivitetsverktyg för utvecklare idag att det kan vara svårt att veta vilka som är värda din tid.

Därför frågade jag ingenjörer på några av de största och mest innovativa företagen, som Google, Uber och GitHub, vilka verktyg de anser vara bäst för mjukvaruutvecklingsprocessen.

De använder dessa verktyg för att få mer gjort snabbare och med färre distraktioner. Vem vet, kanske upptäcker du till och med en ny favorit!

Låt oss dyka in i de 10 bästa produktivitetsverktygen för utvecklare. Våra expertingenjörer rekommenderar dessa verktyg baserat på sina egna erfarenheter och behoven hos sina utvecklingsteam.

Oavsett om du är en ensam utvecklare eller en del av ett stort team kan dessa verktyg hjälpa dig att arbeta mer effektivt. Ta dig tid att utforska dem och se vilka som passar dig bäst!

Övervaka projektuppdateringar, spåra felrapporter, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp Workspace.

ClickUp är ett av de högst rankade verktygen för projektledning och produktivitet för utvecklare.

Det erbjuder hundratals anpassningsbara funktioner för att förbättra agil projektledning, såsom över 15 anpassningsbara vyer, agila instrumentpaneler och mycket mer, för att hjälpa utvecklare att planera sprintar, dela upp och tilldela uppgifter samt samarbeta mer effektivt med sina team.

Detta produktivitetsverktyg för utvecklare erbjuder också en anpassad automatiseringsfunktion som hjälper dig att skapa anpassade triggers och åtgärder för att automatisera repetitiva uppgifter och förenkla även de mest komplexa arbetsflödena. Dessutom är hela plattformen anpassningsbar – du kan bygga ClickUp så att det passar dina arbetsflödespreferenser och projektbehov.

En annan anledning till att ClickUp är ett av de bästa produktivitetsverktygen är dess integrationsmöjligheter. ClickUp kan integreras med över 1 000 arbetsverktyg, som Google Kalender, GitHub och Slack.

Det innebär att du kan koppla ClickUp till alla dina mest använda appar för att effektivisera ditt arbetsflöde och enkelt komma åt och hantera dina uppgifter på flera plattformar utan att lämna plattformen. Sammantaget är ClickUp ett kraftfullt och mångsidigt verktyg som kan hjälpa ditt utvecklingsteam att leverera snabbare och samarbeta bättre.

Vill du prova? Testa någon av dessa teknikmallar för att komma igång!

Fördelar

Begränsningar

Anpassningsalternativen kan vara lite överväldigande för förstagångsanvändare.

Prissättning

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

”ClickUp har helt förändrat mitt sätt att arbeta. Jag kan inte tänka mig att inte använda det. Det har nästan kommit till den punkten att om det inte finns på ClickUp, så gör jag det inte. Det tar lite tid att vänja sig, men när man väl har fått kläm på det blir det exponentiellt användbart.” — G2Crowd

Bonus: Mallar för mjukvaruutvecklingsplaner!

2. Jam

via Jam. dev

Nästa på vår lista över produktivitetsverktyg är Jam, ett av de snabbaste sätten att rapportera buggar utan att störa ditt arbetsflöde.

Med Jam kan du ta en skärmdump eller spela in en video av felet och dela det med dina utvecklare. Det bästa är att Jam automatiskt samlar in användbar information, såsom nätverksförfrågningar, webbläsarinformation, enhetsdetaljer, reproduceringssteg, kommentarer och konsolloggar. Detta gör det enklare för utvecklare att förstå vad som händer och snabbt åtgärda felet.

En annan fantastisk funktion som gör Jam till ett bra produktivitetsverktyg för utvecklare är att det integreras med några av de mest populära verktygen som ClickUp, Jira och GitHub, vilket gör det enkelt att börja använda Jam för att förbättra dina befintliga arbetsflöden och verktyg.

Fördelar

Spela in och kommentera din skärm direkt

Automatisk insamling av viktiga utvecklingsloggar

Ta enkelt en skärmdump eller spela in en video för att skapa en felrapport.

Dela länkar till dina felrapporter eller skicka dem direkt till din favoritproblemspårare.

Integreras smidigt med dina favoritverktyg för ärendehantering (inklusive ClickUp)

Begränsningar

Vissa skärmdumpar kanske inte visar all information som behövs för att identifiera problemet.

Prissättning

Gratis plan

Team : 10 USD/månad/användare

Företag: Kontakta oss för anpassade priser

Kundrecensioner

”Jam har förändrat mitt arbetsflöde på så många sätt att kommunikationen med alla mina kontakter nu har blivit mycket enklare: jag kan skicka ärenden till teknisk support och lösa problem på några minuter istället för timmar, ställa specifika frågor till kunderna visuellt och slippa onödiga möten, och till och med skapa videohandledningar för mitt team så att de kan förstå det arbetsflöde jag har skapat för dem. Du behöver inte leta längre – Jam är allt du någonsin kommer att behöva.” — Mikki Kowal från Chrome Webstore Reviews

3. GitHub Copilot

via GitHub Copilot

GitHub Copilot är ett AI-verktyg och ett av de mest användbara produktivitetsverktygen för programmerare som kan hjälpa dig att skriva kod snabbare och bättre. Det är ett tillägg för VScode och ger AI-baserade kodningsförslag, vilket innebär att det kan autofullborda din kod medan du skriver den.

Dessutom behöver du inte oroa dig för att glömma hur man gör något om du arbetar med ett språk som du inte är van vid. Det kan till och med generera ny kod åt dig baserat på instruktionerna du anger i dina kodkommentarer, analysera sammanhanget i filen du redigerar och ge förslag i din textredigerare, vilket gör Github Copilot till ett av de bästa produktivitetsverktygen för utvecklare på marknaden idag.

Sammantaget är GitHub Copilot ett utmärkt verktyg för alla som skriver kod. Det är kraftfullt och lättanvänt och kan hjälpa utvecklare att skriva kvalitativ kod snabbare.

Fördelar

Tränad på miljarder rader kod

Skriver kod med hjälp av din kodbas egen stil och konventioner

Det vet hur man använder de flesta API:er och bibliotek, vilket sparar dig från att behöva söka.

Ansluts till VS Code

Det sparar tid för utvecklare

Begränsningar

Gränssnittet kan vara lite bristfälligt eftersom det endast är tillgängligt på Visual Studio Code och Codespaces (gränssnittet är utmärkt om du använder IDE:er, men det är inte till någon hjälp om du inte gör det).

Prissättning

GitHub Copilot-prenumerationen finns tillgänglig på månads- eller årsbasis Månadsvis : 10 $/månad Årsvis : 100 $/år

Månadsvis : 10 $/månad

Årligt: 100 $/år

Månadsvis : 10 $/månad

Årligt: 100 $/år

Kundrecensioner

”Copilot gör det enklare än någonsin att skriva standardkod. Det är särskilt användbart om du är nybörjare inom ett visst språk eller ramverk. Dessutom stöder det även daglig autofullständning när du kodar.” – Mohd Irteza, mjukvaruingenjör på Google

4. Sourcegraph

via Sourcegraph

Sourcegraph är ett verktyg för kodsökning för utvecklare. Det gör det möjligt för användare att korrigera, navigera och automatisera i all din kod och utforska kodarkiv, med funktioner som intelligent fuzzy-matchning och kodmedveten sökning.

Detta är ett utmärkt produktivitetsverktyg för utvecklare eftersom det kan söka efter kod, även i stora kodbaser och flera kodarkiv, visa var olika saker används och hjälpa dig att ta reda på vilken annan kod som är beroende av din kod.

Fördelar

Kan söka i stora kodbaser och flera arkiv

Gör det snabbare att förstå koden

Effektiviserar ändringar i ett stort antal filer

Innehåller även funktioner för kodgranskning och samarbete.

Mycket intelligent och snabb sökning

Begränsningar

Användargränssnittet är inte användarvänligt för vissa användare (det kan till exempel utesluta enskilda repositorier med regex, men inte repositorier med ett klick).

Prissättning

Affärsplan : 99 $ per aktiv användare/månad

Företag: Ring för anpassad prissättning

Kundrecensioner

”Sourcegraph är en game changer. Att söka i hela företagets kodbas är nyckeln till att bli inflytelserik. Och det supercoola är att du kan göra samma ändring i flera kodbaser samtidigt, så coolt.” – Eddie Saenz, Software Engineering Manager på Indeed

5. iTerm2

via iTerm2

Om du letar efter en kraftfull terminalemulator för macOS erbjuder iTerm2 en rad funktioner som hjälper dig att komma åt datorns kommandoradsgränssnitt (CLI).

En av de bästa sakerna med iTerm är dess anpassningsbarhet. Du kan välja mellan olika färgscheman och dela upp skärmen i fönster för att se mer än en sak samtidigt. iTerm sparar också en sökbar historik över alla kommandon du har kört, så att du enkelt kan hitta något du har kört tidigare.

En annan cool sak med iTerm är att det stöder många olika programmeringsspråk. Dessutom integreras det med andra IT-hanteringsverktyg, som GitHub och GitLab, så att du kan använda det med den kod du redan arbetar med.

Fördelar

Dela fönsterrutor för att dela en flik i flera plan

Hotkey-fönstret ger dig en terminal som alltid är tillgänglig.

Robust sökfunktion på sidan

Automatisk komplettering som genererar en lista med förslag

I kopieringsläget kan du använda tangentbordet för att göra och ändra markeringar.

Begränsningar

Förstagångsanvändare kan uppleva en brant inlärningskurva.

Det går inte att starta separata instanser via ett skript eller ett kommandoradsgränssnitt.

Prissättning

Programmet är gratis att använda.

Kundrecensioner

”iTerm är ett skalprogram för macOS som höjer din produktivitet om du arbetar i deras terminal. Med funktioner som profiler, snabbtangenter, sökning och omfattande konfigurerbarhet är det ett måste.” – Salvatore D’Agostino, Senior Software Engineering Manager, GitHub

6. JupyterLab

via JupyterLab

JupyterLab är en öppen källkodsbaserad webbaserad integrerad utvecklingsmiljö (IDE) för arbete med Jupyter-anteckningsböcker, kod och data.

Det erbjuder en rad funktioner för interaktiv databehandling, inklusive möjligheten att skapa och redigera Jupyter-anteckningsböcker, skriva och köra kod på flera språk samt visualisera och utforska data. JupyterLab stöder också samarbete, vilket gör det möjligt för användare att dela anteckningsböcker och arbeta med dem tillsammans i realtid.

Trots att det innehåller många kraftfulla funktioner är det superenkelt att använda. Det har ett rent och intuitivt användargränssnitt och är fullspäckat med funktioner som gör det enkelt att skriva och köra kod, visualisera och utforska data samt samarbeta med andra. Dessutom är det webbaserat, vilket innebär att du kan komma åt det från vilken enhet som helst med internetuppkoppling.

Fördelar

Gör det möjligt för dig att arbeta med dokument och aktiviteter som textredigerare, terminaler och anpassade komponenter på ett flexibelt, integrerat och utbyggbart sätt.

Gör det enkelt att dela och samarbeta kring data och kod

Stöder över 100 programmeringsspråk

Kraftfull funktionalitet

Stort användarnätverk som hjälper dig att snabbt få svar på dina frågor

Begränsningar

Användargränssnittet kan förbättras för att ge en mer användarvänlig upplevelse.

Prissättning

Gratis att använda

Kundrecensioner

”Jag gillar det eftersom jag enkelt kan testa metoder för datavisualisering och -manipulering och sedan dela resultaten med andra.” – Jonathan Grant, teknisk chef, Two Sigma

7. Visual Studio Code

via Visual Studio Code

Visual Studio Code ( VS Code) är en populär kodredigerare som används av många mjukvaruutvecklare. Den är snabb, kraftfull och fullspäckad med funktioner som gör det enkelt att skriva och felsöka kod.

Detta öppna källkodsverktyg för utvecklare är gratis och kan anpassas efter dina behov. Du kan välja mellan många olika teman och färgscheman. Du kan också installera tillägg för att lägga till nya funktioner. Dessutom har VS Code ett rent och intuitivt användargränssnitt, vilket gör det enkelt att använda även om du är nybörjare inom kodning.

Fördelar

Inbyggda Git-kommandon som låter dig granska skillnader och göra commit direkt från redigeraren.

Fantastiska inbyggda felsökningsverktyg, såsom brytpunkter, samtalsstackar och interaktiv konsol.

Utbyggbart och anpassningsbart

VS Code för JavaScript, Python, Java, Markdown, JSON, HTML/CSS och mer

Stort utbud av tillägg och enkelt att skapa egna

Gratis och öppen källkod

Begränsningar

Det kommer inte med något projekt- eller lösningskoncept.

Nybörjare kan tycka att det är svårt att anpassa sig till VS-koden eftersom den erbjuder många funktioner men saknar enkelhet.

Prissättning

Öppen källkod och gratis att använda

Kundbetyg och recensioner

”VSCode i sig är fantastiskt. Jag skrev några tillägg som är skräddarsydda för våra interna ramverk och monorepo för att förenkla uppgifter som att använda designkonstanter eller växla mellan projekt. Jag uppskattar verkligen dess fantastiska utbyggbarhet.” – Vojtech Miksu, mjukvaruingenjör, Uber

Prissättning

8. SaltStack

via SaltStack

SaltStack är ett verktyg för konfigurationshantering och fjärrkörning som hjälper IT-organisationer att förbättra DevOps-arbetsflöden genom att automatisera infrastrukturdistribution, konfiguration och hantering.

Detta automatiseringsverktyg är kraftfullt och flexibelt, även för storskalig infrastruktur med många servrar och system. Dessutom har det en aktiv community, så du kan få hjälp och support från andra användare om det behövs.

Fördelar

Kan skalas upp till stor infrastruktur

Följer en parallell exekveringsmodell istället för en mer vanlig linjär modell.

Flexibel hantering och kraftfull funktionalitet

Python-baserat, ett mycket mångsidigt språk

Stor och aktiv gemenskap av användare och bidragsgivare

Begränsningar

Användargränssnittet kan förbättras, eftersom det kan vara svårt att konfigurera och kräver mer dokumentationsstöd.

Tillgängliga som nedladdningar med öppen källkod.

Kundrecensioner

”SaltStack möjliggör enkel och repeterbar automatisering av systemkonfigurationen, vilket minskar huvudbryet när du i framtiden undrar vad du gjorde för att få något att fungera. Dess mallar gör att du kan hålla reda på alla specialfunktioner som behövs för att starta dina maskiner, så att de inte går förlorade i tidens annaler.” – Alex Huynh, systemingenjör, Cloudflare

9. Mermaid JS

via Mermaid JS

Mermaid JS finns med i denna sammanställning av de bästa produktivitetsverktygen för utvecklare eftersom det låter dig skapa diagram och tabeller med JavaScript. Det baseras på Markdown-inspirerade textdefinitioner, vilket gör det lätt att förstå och använda, även om du inte är programmerare.

Eftersom diagram och dokumentation kan vara tidskrävande för utvecklare är huvudsyftet med detta verktyg att hjälpa dokumentationen att hinna ikapp utvecklingen. Det låter dig skapa alla typer av diagram och tabeller och göra dem till en del av dina produktionsskript och andra koddelar. Om du inte är programmerare kan du använda Mermaid Live Editor, ett användarvänligt gränssnitt för redigering av Mermaid-diagram.

Fördelar

Lätt att använda eftersom det gör det möjligt för icke-programmerare att enkelt skapa detaljerade diagram.

Integrationer och plugins finns tillgängliga.

Videohandledning finns tillgänglig för nybörjare och avancerade användare.

Diagram exempel finns i Mermaid Live Editor.

Bädda in diagram direkt i dina Markdown-filer, Issues och PR-kommentarer

Begränsningar

Även om det finns många diagramalternativ saknas olika konfigurationsinställningar.

Prissättning

Gratis att använda

Kundbetyg och recensioner

”Mermaid JS är ett diagramverktyg som har antagits av GitHub. Det är fantastiskt eftersom vi kan lägga till diagram i Mermaid-markeringsspråk och bädda in dem i README/Markdown-filer eller lägga till dem i GitHub-kommentarer. Det finns också IDE-integrationer som är riktigt bra.” – Preston Pham, mjukvaruingenjör, Jam

10. Jira

Via Jira

Jira från Atlassian är en programvara som används flitigt av utvecklingsteam för att planera, spåra och släppa fantastisk programvara. Det är ett av de mest populära verktygen för ärendehantering och projektledning för utvecklare.

Fördelar

Möjliggör detaljerad spårning av buggar, problem och uppgifter.

Högst konfigurerbara Scrum- och Kanban-tavlor för agil projektledning.

Omfattande rapporteringsverktyg ger insikter i teamets prestanda och projektets framsteg.

Sömlös integration med andra Atlassian-produkter som Bitbucket och Confluence, samt en rad andra verktyg som GitHub, Zendesk och Slack.

Begränsningar

Flexibiliteten och anpassningsmöjligheterna kan göra det komplicerat och skrämmande för nya användare.

Mobilversionen av applikationen är betydligt mindre kraftfull än dess motsvarighet för stationära datorer.

Vissa användare rapporterar att det är svårt att lära sig och att det krävs dedikerade Jira-administratörer för att hantera verktyget.

Prissättning

Standard : 7,75 dollar per användare och månad

Premium : 15,25 dollar per användare och månad

Företag: Faktureras årligen, och priset är endast tillgängligt på begäran.

Kundbetyg och recensioner

”JIRA har vuxit mycket snabbt och det finns tusentals användare som litar på denna samarbetsplattform, så vi tvivlar inte på de funktioner den erbjuder. Den är idealisk för agila projekt som kräver ständiga förändringar i omfattning, och dess Kanban-tavlor kan till och med visualiseras i form av listor och uppgifter som traditionella Gantt-diagram.

I vissa projekt som syftar till kostnadsstrukturer och resurshantering som kräver komplexa finansiella implementationer kan vi behöva använda andra tilläggsapplikationer, men det allmänna JIRA kan ta hand om övervakningen och den framgångsrika genomförandet av projekten, utöver att underrätta teammedlemmarna och upprätthålla synligheten under hela processen. – G2

Det finns många fantastiska produktivitetsverktyg för programmerare som hjälper utvecklare att arbeta mer effektivt. Från agila projektledningsverktyg som ClickUp som hjälper dig att spåra och hantera dina sprints, till kodredigerare som VSCode och Atom, till samarbetsverktyg som GitHub Copilot och Sourcegraph – man kan lugnt säga att det finns ett verktyg för alla behov och preferenser.

Men det viktigaste att komma ihåg är att inte alla verktyg passar alla. Det som fungerar för en utvecklare kanske inte fungerar för en annan, och det som är användbart för ett projekt kanske inte är användbart för ett annat.

Om du letar efter en helt anpassningsbar plattform med robusta funktioner, automatiserade arbetsflöden och kraftfulla integrationsmöjligheter som hjälper dig att koppla samman alla dina mest använda utvecklingsverktyg, då är ClickUp något för dig.

Oavsett om du är en enskild utvecklare eller ingår i ett team kan ClickUp ge dig den boost du behöver för att komma igång med produktivt arbete och hjälpa dig att organisera, hantera och hålla koll på alla dina projekt, buggar, teamkommunikation, dokumentation och mycket mer – allt på ett och samma ställe!

Gästskribent:

Dani Grant är VD för Jam, ett företag som hjälper tusentals team att leverera högkvalitativ programvara snabbare. Innan hon var med och grundade Jam var hon produktchef på Cloudflare och riskkapitalist på Union Square Ventures.