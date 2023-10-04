De 10 bästa kodredigerarna för utvecklare 2025

Som mjukvaruutvecklare är kodning livsviktigt. Det finns väldigt lite på din dagliga att göra-lista som inte kräver att du skriver eller redigerar kod.

Från att fixa tekniska buggar på webbplatser till att komma på nya designer för mobilappar – kod är kärnan i det du gör. Därför är det viktigt att ha de bästa kodredigerarna till hands. ✨

Dessa verktyg gör dig inte bara mer effektiv, utan sparar också tid tack vare funktioner som autofullbordan och felsökning. Dessutom säkerställer de att din kod är felfri och ren, vilket gör det enklare att underhålla och distribuera nya versioner.

Oavsett om du är en expertprogrammerare med årtionden av erfarenhet eller nybörjare, kommer denna lista över de bästa kodredigerarna att hjälpa dig att arbeta snabbare och mer effektivt. Från integrerad utvecklingsmiljö (IDE) till enkel kodredigeringsprogramvara finns det något för alla behov.

Som en bonus visar vi dig en plattform som gör det enklare än någonsin att hantera mjukvaruutvecklingsprocesser – från kodskapande till lansering.

Varför kodredigerare är viktiga för utvecklare

Man kan verkligen inte överskatta vikten av en effektiv och funktionsrik kodredigerare för webbutvecklare. Dessa verktyg eliminerar mänskliga fel, förhindrar driftstopp i applikationer och minskar risken för att projekt spårar ur.

Kort sagt, rätt kodredigerare gör kodningen renare, enklare och snabbare. Med funktioner som syntaxmarkering, indragning och parentesmatchning kan du skriva och redigera kod blixtsnabbt.

Dessutom gör funktioner som sök och ersätt, radlängder och radbrytning din kod bättre och mer effektiv. I en snabbrörlig miljö ger det dig en fördel att lansera ny programvara före konkurrenterna.

För kodare som arbetar som en del av ett större mjukvaruutvecklingsteam möjliggör dessa verktyg även samarbete i realtid. Det innebär att du kan arbeta med samma kod tillsammans med flera teammedlemmar utan att missa något. ?

Vad du bör tänka på när du väljer den bästa kodredigeraren

Om du har använt kodredigerare tidigare vet du att de inte är likadana. Det finns grundläggande kodredigerare som hjälper till att rensa syntax och mer avancerade system som kallas IDE:er som hanterar stora, komplexa projekt. ?️

Vissa är utformade för specifika programmeringsspråk, medan andra stöder ett brett spektrum av kodningsstilar. Vilket verktyg som är rätt beror på om du använder kod för att skriva och redigera korta texter eller om du behöver ett avancerat verktyg för att samarbeta med andra utvecklare.

Här är vad du ska leta efter i de bästa kodredigerarna:

Flexibelt gränssnitt: En bra kodredigerare har ett strömlinjeformat gränssnitt som möjliggör snabba ändringar.

Ändringsspårning: Kod utvecklas ständigt. Leta efter ett verktyg som dokumenterar kodändringar för att övervaka förändringar och se hur ditt projekt har utvecklats över tid.

Anpassning: De bästa verktygen är de som du kan utnyttja för specifika behov. Leta efter en kodredigerare som låter dig anpassa verktygen för förbättrad produktivitet.

Samarbete i realtid: Arbeta live med andra utvecklare i ett enkelt arbetsutrymme

Verktyg för kodkvalitet: Leta efter kodredigerare som har funktioner som linting och kodrefaktorisering för att snabbt kunna identifiera och korrigera fel.

Community: Aktiva communityn, tutorials och uppdateringar av felsökare ger stöd för bättre kodning.

De 10 bästa kodredigerarna

Är du redo att hitta de bästa kodredigerarna? Vi har sammanställt en lista över de bästa verktygen som rekommenderas av utvecklare. Oavsett om du behöver hjälp med många programmeringsspråk som CSS, HTML, Javascript, Python, PHP eller något annat, hittar du ett verktyg som passar dig. ?

1. Visual Studio Code

via Visual Studio Code

Visual Studio Code är en gratis, öppen källkodsredigerare som fungerar på operativsystemen macOS, Windows X64 och Linux x64. Den har grundläggande syntaxmarkering och autofullständningsfunktioner samt smarta kompletteringar, kallade Intellisense, baserade på funktioner och variabler.

Den stöder Java, TypeScript och Node.js, men tillägg möjliggör större anpassning för programmerare. Oavsett om du är frontend-utvecklare eller backend-kodare finns det massor av funktioner som kan effektivisera ditt arbetsflöde.

De bästa funktionerna i Visual Studio Code

Tillägg för språk och felspårning gör att du kan bygga en produktserie som fungerar tillsammans för ett effektivt kodningsflöde.

Inbyggda Git-kommandon underlättar samordningen av arbetet mellan utvecklingsgrupperna.

Med ändringshistoriken kan du hålla koll på vad som har uppdaterats tidigare.

Felsökning i redigeraren gör det snabbare än någonsin att rensa upp i koden.

Begränsningar i Visual Studio Code

Verktyget tar en stund att ladda och köra, särskilt om du kör tillägg eller arbetar med flera stora projekt samtidigt.

Gränssnittet kan vara överväldigande för nybörjare.

Priser för Visual Studio Code

Gratis

Betyg och recensioner för Visual Studio Code

G2: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 500 recensioner)

2. Sublime Text

via Sublime Text

Sublime Text är en enkel och snabb textredigerare som rensar upp kod på nolltid. Verktyget har smart komplettering som ger förslag baserat på befintlig kod. Det anpassningsbara gränssnittet är idealiskt för enkel kodredigering och använder funktioner som GPU-rendering och syntaxmarkering för att konfigurera bättre kod. ??‍?

Sublime Texts bästa funktioner

Det strömlinjeformade användargränssnittet har mörkt läge och färgteman för en kreativ arbetsmiljö.

Avsevärt förbättrad API möjliggör integration med en stor uppsättning plugins.

Med tangentbordsgenvägar kan du välja flera variabler för att göra snabba ändringar och ersättningar.

Med filflikar kan du arbeta med olika projekt på en enkel delad skärm.

Begränsningar i Sublime Text

Verktyget laddas ibland långsamt, särskilt vid större projekt.

Du måste använda ett tillägg eller ett annat verktyg för att köra eller testa koden efter redigering.

Priser för Sublime Text

Gratis

Individuell licens: 99 $ engångsbetalning

Företagslicens: 65 dollar per år

Betyg och recensioner för Sublime Text

G2: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

3. PyCharm från JetBrains

via JetBrains

PyCharm är en integrerad utvecklingsmiljö som erbjuder avancerade funktioner som ger dig bättre kontroll över din kod. Funktioner som PEP8-kontroller, inspektioner och refaktorisering säkerställer att din kod är ren och felfri. Verktyget erbjuder stöd för ett brett utbud av ramverk och funktioner för fjärrutveckling av webbplatser.

PyCharms bästa funktioner

Plattformsoberoende teknik stöder flera språk, inklusive SQL, Ruby on Rails, Cython och markup-språk.

Inbyggda utvecklingsverktyg som felsökare låter dig redigera kod och hitta problem innan de orsakar problem.

Använd de inbyggda testkörarna för att utvärdera ändringar på ett och samma ställe.

Intelligent support automatiserar kodrefaktorisering, felmarkering och avancerad navigering.

Begränsningar i PyCharm

Den betalda versionen kan vara dyr, vilket begränsar dess användbarhet för mindre företag.

Applikationen är resurskrävande när det gäller lagring och minne.

Priser för PyCharm

PyCharm: 24,90 $/månad för organisationer eller 9,90 $/månad för privatpersoner

All Products Pack: 77,90 $/månad för organisationer eller 28,90 $/månad för privatpersoner

Betyg och recensioner för PyCharm

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

4. Spacemacs

via Spacemacs

Spacemacs är en kodredigerare som innehåller GNU Emacs-funktioner och kombinerar dem med funktioner som Vim-användare älskar – mer om det verktyget om en stund. Den omfattande funktionaliteten innebär att detta verktyg fungerar som en enkel textredigerare och en mer avancerad IDE eller kodredigerare.

Spacemacs bästa funktioner

Mnemoniska kommandomenyer gör det enkelt att söka, få hjälp eller köra tester.

Kommandoradsgränssnitt i kombination med moderna grafiska gränssnitt gör att du kan skriva kod i den stil du föredrar.

Det lagerindelade formatet gör det enkelt att fokusera på en specifik del av ett projekt.

Stöd för breda översikter gör det möjligt för teamet att kontrollera om det finns buggar.

Spacemacs begränsningar

För användare som inte är bekanta med Emacs kommer det att ta längre tid att komma igång.

Konfigurationen är mycket anpassningsbar, vilket saktar ner kodredigeringsprocessen.

Priser för Spacemacs

Gratis och öppen källkod

Spacemacs betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

5. IntelliJ IDEA

via JetBrains

IntelliJ IDEA är en Java- och Kotlin-IDE som erbjuder en samarbets- och fjärrarbetsmiljö för att koda med hela teamet i en strömlinjeformad arbetsyta. Detta verktyg är inte bara en textredigerare, utan är utformat för att förenkla kodningsprocessen från design och implementering till testning och distribution. ✍️

IntelliJ Ideas bästa funktioner

Körnings- och felsökningsverktyget har en liveförhandsgranskning för att spåra ändringar och se hur de ser ut i realtid.

Funktionen Smart Editor inkluderar AI-kodassistans , språkinjektion och intelligent kodkomplettering.

Community-supporten erbjuder insikter om bästa praxis, nya språkfunktioner och kodningsutbildning.

Samarbetsverktyget kan användas på distans på flera enheter för att arbeta med andra utvecklare i ett och samma utrymme.

Begränsningar för IntelliJ Idea

Vissa användare ansåg att användargränssnittet kunde förbättras med teman.

Det finns inga användarspecifika profiler på projekt, vilket kan göra det svårt att hantera samarbetsbaserad kodning.

Priser för IntelliJ Idea

IntelliJ IDEA Ultimate: 59,90 $/månad för organisationer eller 16,90 $/månad för privatpersoner

All Products Pack: 77,90 $/månad för organisationer eller 28,90 $/månad för privatpersoner

Intellij Idea-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 100 recensioner)

6. Vim

via Vim

Vim är en textredigerare skapad för webbdesigners som inte behöver någon hjälp. Verktyget är kompatibelt med de flesta UNIX-system och fokuserar främst på redigering i terminalen. Det är en gratis kodredigerare som ber om donationer till välgörenhet istället för månatliga betalningar.

Vims bästa funktioner

Ett brett utbud av plugins gör att du kan skapa en arbetsyta som är anpassad efter dina behov och preferenser.

Den är lättviktig och levereras ofta tillsammans med Linux- och GNU-servrar.

Viktiga funktioner inkluderar kodvikning, syntaxmarkering och kodlinting.

Inbyggd fildelning gör att du kan flytta koddokument från ett verktyg till ett annat utan att förlora formateringen.

Begränsningar för Vim

Vim har en brant inlärningskurva, vilket gör den användbar främst för avancerade kodare.

Begränsade avancerade funktioner gör dem mindre attraktiva för kodare som vill ha toppmoderna plugins och högteknologiska funktioner.

Priser för Vim

Gratis

Betyg och recensioner för Vim

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3+ recensioner)

7. Notepad

via Notepad

Denna kostnadsfria källkodsredigerare har stöd för flera språk och lägre CPU-effekt, vilket minskar resursbelastningen och gör din kodning mer effektiv. Det funktionsrika verktyget låter dig hantera flera dokument på ett och samma ställe och innehåller klassiska verktyg som syntaxmarkering och automatisk komplettering. ?

Notepad++ bästa funktioner

Skriptredigeraren fungerar med ett brett utbud av språk.

Den hanterar både små fristående kodsnuttar och längre, integrerad kod.

Plugin-systemet hanterar XML-kod med korrekt formatering och indragning.

Med hjälp av textjämförelser sida vid sida kan du jämföra gammal kod med nya ändringar för att enkelt kunna åtgärda buggar.

Begränsningar för Notepad

Det finns ingen terminal för att köra och testa koden, så du behöver ett annat verktyg för att övervaka effekterna av ändringarna.

Användargränssnittet är inte så modernt som vissa användare skulle önska.

Priser för Notepad

Gratis

Betyg och recensioner för Notepad

G2: 4,6/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

8. Espresso

via Espresso

Espresso är en webbredigerare för Mac-produkter. Den är utformad för att hjälpa programmerare att bygga webbplatser och har liveförhandsgranskning så att du kan se exakt hur din kod översätts till användarvyer. Mallar och plugins gör kodningen snabbare än någonsin och förbättrar samarbetet.

Espressos bästa funktioner

Med Live Styling kan du ändra CSS och se designen i realtid utan att behöva spara eller publicera.

De inbyggda CSSEdit-verktygen har vunnit priser tack vare sina eleganta färger, gradienter och layouter.

Funktionerna Browser Preview och X-Ray för sidlayouter fungerar i Chrome, Firefox och Safari.

Med den anpassningsbara verktygsfältet kan du lägga till snuttar, menyer och moduler som är specifika för dina arbetsflöden.

Begränsningar för Espresso

Den stöder språk som HTML, LESS och Ruby, men inte Perl.

Den har ingen plattformsoberoende testfunktion.

Priser för Espresso

Gratis provperiod

Licens: 99 dollar

Espresso-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

9. GitHub Codespaces

via GitHub

Codespaces är en GitHub-produkt som är utformad för att göra det enklare att hantera utvecklingsmiljöer. Redigeraren integreras sömlöst med Visual Studio Code, Jupyter och JetBrains för ett allt-i-ett-kodningsverktyg. Anslutningar med låg latens möjliggör snabbare redigering, även om du arbetar med stora projekt. ?

GitHub Codespaces bästa funktioner

Portdelning gör det enkelt att dela privat och offentligt med teammedlemmar och kunder.

All kod och alla privata nätverk är säkra och skyddade tack vare kortlivade virtuella maskiner i isolerade virtuella nätverk.

Som molnverktyg kan du använda Cloudspaces var som helst där du har internet och från alla typer av enheter, inklusive mobiltelefoner, surfplattor och stationära datorer.

Låg latens mellan flera regioner innebär snabb laddning och hög minneslagring.

Begränsningar för GitHub Codespaces

På grund av säkerhetsfunktioner kan vissa funktioner kräva SSH-nycklar.

Vissa användare upplevde att isolerade miljöer innebar att koden fungerade på en teammedlems dator men inte på en annans.

Priser för GitHub Codespaces

Gratis: Med funktionsbegränsningar

Team: 4 $/användare/månad

Enterprise: 21 $/användare/månad

Betyg och recensioner för GitHub Codespaces

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (över 5 800 recensioner)

10. Apache NetBeans

via Apache NetBeans

Apache NetBeans är en kodredigerare som har syntaxmarkering, kodrefraktion och parentesmatchning för snabbare skapande. Smart kodkomplettering och kortkommandon minskar tiden det tar att skapa kod. Parametersuggestioner använder bästa praxis för att markera områden som kan förbättras och förfina koden baserat på befintliga element.

Apache NetBeans bästa funktioner

Tack vare stöd för flera plattformar är detta verktyg lämpligt för Java-applikationer, inklusive Microsoft Windows, Linux, Mac OS X och BSD.

Java- och PHP-handledningarna erbjuder snabb support när du behöver det.

Få tillgång till en aktiv användargrupp där du kan lära dig, utvecklas och komma med idéer tillsammans med de bästa i branschen.

Ett stort utbud av redigeringsverktyg gör att du kan redigera enkel kod eller skapa mer komplexa projekt.

Begränsningar för Apache NetBeans

Vissa användare tyckte att plattformen var instabil, kraschade och tog lång tid att starta om.

Stora projekt kan ta upp utrymme och minne

Priser för Apache NetBeans

Gratis och öppen källkod

Betyg och recensioner för Apache NetBeans

G2: N/A

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Även om dessa kodredigerare är utmärkta för att skapa och rensa upp i din kodning, hjälper de inte till med uppgiftshantering eller stöd för större projekt när du leder ett team. Det är där andra verktyg som ClickUp kommer in. Här visar vi hur ClickUp kan hjälpa till när det gäller utvecklingsprojekt, hantering av agila mjukvaruteam och effektivisering av arbetsflöden. ?

ClickUp

Dashboards i ClickUp 3. 0 ger agila projektledare en snabb överblick över teamets återstående uppgifter och prioriteringar för veckan samt detaljerade burnup- och burndown-diagram.

ClickUp är ett projektledningsverktyg som utvecklare använder för att hantera både stora och små projekt. Det är inte en kodredigerare. Se det snarare som ett arbetsflödesverktyg som låter dig hantera utvecklingsgruppen och följa framstegen mot dina mål.

ClickUp är en dröm för uppgiftshantering tack vare triggers och automatiseringar som omedelbart tilldelar arbete till rätt teammedlemmar. Anta att du har en kund som fyller i ett kontrakt för en ny webbdesign. När det är klart triggar det uppgiftshanteringen för utvecklingsteamet att börja koda landningssidor och webbplatsens backend.

Med ClickUps funktioner för agila team kan du skapa agila dashboards, köra sprintrapportering och bygga arbetsflöden för Scrum, Kanban och mer. Skapa testspecifikationer, brainstorma idéer och skriv kod med ClickUp AI. Det stöder dussintals användningsfall, inklusive att skapa testplaner och föreslå kodändringar.

ClickUps integrationer ansluter till mer än 1 000 verktyg. På så sätt kan ditt utvecklingsteam arbeta smidigt med verktyg som GitHub och Figma. ClickUp Forms erbjuder ett utrymme för funktionsförfrågningar, felrapportering och kodgranskning. Med agila mallar från ClickUp kan du enkelt skapa projektplaner, sprintdesign och projektplaner. ?

ClickUps bästa funktioner

Med över tusen mallar, som ClickUp Agile Project Management Template , kan du visualisera ditt arbete, prioritera uppgifter och följa utvecklingen av utvecklingssprintar.

Med ClickUps whiteboards kan du samarbeta i realtid med andra teammedlemmar när du skriver ny kod eller redigerar befintliga projekt.

Chrome-tillägg inkluderar funktioner för tidrapportering och uppgiftshantering så att du kan se hur mycket tid som läggs på utvecklingsprojekt och vem som arbetar med vad.

Inbyggda AI-verktyg för innehållsskapande leder till bättre brainstorming och sparar tid vid skapandet av liknande kodningsprojekt.

Anpassade fält och prioritering gör att du kan fokusera på det viktigaste arbetet och hålla koll på de mest komplexa projekten.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är för närvarande endast tillgängligt på stationära datorer, men en mobilversion kommer snart.

Det stora antalet funktioner innebär att du behöver lägga lite tid på att lära dig plattformen.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (8 745+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 795+ recensioner)

Skapa bättre kodarbetsflöden med ClickUp

Med alla kodredigerare på denna lista kommer du säkert att hitta ett verktyg som hjälper dig att rensa upp och förbättra ditt arbete. Från avancerade IDE:er till enkla textredigerare finns det något för alla stilar och användningsområden.

När du är redo att ta hela ditt kodningsflöde till nästa nivå, registrera dig för ClickUp. Dyk in och börja tilldela kodningsuppgifter till relevanta teammedlemmar och bygg in kodgranskningar i dina arbetsflöden. Använd de inbyggda AI-verktygen, formulären, whiteboardtavlorna och mallarna för att göra ditt team mer effektivt och produktivt – allt på ett och samma ställe. ?