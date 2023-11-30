Utvecklingsparadis: 10 enastående kodredigerare

Förutom mat och vatten behöver varje mjukvaruutvecklare en kodredigerare för att överleva. 🖥️

Kodredigerare är i huvudsak textredigerare som gör det möjligt för utvecklare och programmerare att skriva och redigera kod. De är fullspäckade med funktioner som syntaxmarkering, automatisk komplettering och felspårning som effektiviserar utvecklingsprocessen och minimerar risken för fel.

Men med så många alternativ kan det kännas som att leta efter en nål i en höstack att hitta den perfekta redigeraren. Därför har vi genomsökt marknaden åt dig och valt ut de 10 bästa kodredigerarna. Vi går igenom deras utmärkande funktioner och prismodeller för att hjälpa dig att hitta den som passar dina kodningsbehov som handen i handsken.

Som en bonus till vår lista presenterar vi ett exceptionellt projektledningsverktyg som kan bli din trogna följeslagare i dina mjukvaruutvecklingsäventyr.

Vad är kodredigerare?

Kodredigerare är program som utvecklare använder för att skriva och redigera kod (ingen överraskning där). De är vanligtvis utrustade med funktioner som autofullständning och kodnavigering som hjälper dig att skriva och testa kod, minska risken för fel och förbättra produktiviteten och effektiviteten.

Kodredigerare finns i alla former och storlekar och tillgodoser olika programmeringsbehov och erfarenhetsnivåer. Om du till exempel är nybörjare eller vill fokusera på enkelhet kan du välja grundläggande redigerare.

De liknar vanliga textredigerare men har några extra funktioner som syntaxmarkering och radnumrering. Sådana kodredigerare är vanligtvis lämpliga för alla programmeringsspråk.

Du kan också hitta kodredigeringsverktyg för specifika språk och ramverk eller sådana som kan användas på mobila enheter eller en konsol.

Alternativen är oändliga – ta hänsyn till dina krav, din erfarenhet och de programmeringsspråk du arbetar med för att hitta det som passar dig bäst. 🧩

Vad ska du leta efter i de bästa kodredigerarna?

Kodredigerare måste ha vissa egenskaper för att förbättra ditt arbetsflöde. Fokusera på följande egenskaper när du väljer det bästa verktyget:

Flexibilitet och anpassning: Din kodredigerare bör ha ett flexibelt gränssnitt som du kan anpassa efter dina önskemål. Den bör vara anpassningsbar och möjliggöra snabba ändringar. Kodhanteringsfunktioner: Kodnavigering, kodvikning, automatisk komplettering och syntaxmarkering är några av de många alternativ som gör kodningen mer hanterbar. Samarbete i realtid : Detta är ett måste om du arbetar i ett team – verktyget bör erbjuda alternativ, såsom versionskontroll, som hjälper dig att samarbeta med dina kollegor i realtid. Hastighet och prestanda: Rätt kodredigerare måste kunna hantera alla typer av kod utan fördröjningar. Ingen utvecklare tycker om att arbeta i en långsam kodredigerare. Stöd för tillägg: Den valda redigeraren bör stödja olika plugins och tillägg för maximal funktionalitet. Sök-och-ersätt-funktion: Med den här funktionen kan du redigera din kod mer effektivt.

10 fantastiska kodredigerare för en smidig utvecklingsprocess

Efter att ha utforskat dussintals kodredigerare har vi valt ut de 10 bästa som erbjuder mest funktionalitet och är otroligt lätta att använda. Kolla in dem och välj den som uppfyller alla dina krav. ✔️

1. Visual Studio Code

Letar du efter en öppen källkodsredigerare med omfattande plattformsoberoende funktionalitet? Visual Studio Code är rätt val!

Verktyget fungerar smidigt på Windows, Linux och Mac, så det är utmärkt för utvecklare som skriver kod för olika operativsystem.

Dess mest utmärkande funktion är IntelliSense, som låter dig gå bortom autofullständning och syntaxmarkering. Denna fantastiska funktion analyserar variabla typer, importerade moduler och funktionsdefinitioner för att ge smarta kompletteringar och underlätta ditt arbete. 😍

Med Visual Studio Code kan du också felsöka kod direkt från redigeraren och använda inbyggda Git-kommandon.

Du kan utöka redigerarens funktionalitet genom att installera tillägg – de kommer inte att sakta ner dig eftersom de körs i separata processer.

De bästa funktionerna i Visual Studio Code

Fungerar på Windows, Linux och Mac.

Smarta kompletteringar med IntelliSense

Sömlös kodfelsökning med en funktionsrik kodredigerare

Stöder tillägg, flera programmeringsspråk och filformat.

En av få gratisversioner i denna lista över kodredigerare.

Begränsningar i Visual Studio Code

Minnesoptimeringen kan förbättras

Potentiella prestandaproblem vid arbete med stora kodbaser

Priser för Visual Studio Code

Gratis

Betyg och recensioner av Visual Studio Code

G2 : 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 500 recensioner)

2. Vim

Om du är en erfaren utvecklare eller programmerare som letar efter en avancerad version av UNIX vi-redigeraren, har du hittat den! Vim är en mycket konfigurerbar textredigerare med mer avancerade funktioner än vi-redigeraren, så den är utmärkt för dem som vill ta sin utveckling ett steg längre.

Många anser att Vim är en integrerad utvecklingsmiljö (IDE) tack vare dess omfattande plugins och tillägg, integrerade terminal och höga anpassningsbarhet. Du kommer att uppskatta den robusta sök- och ersättningsfunktionen, de många integrationerna och den otroliga mångsidigheten.

Verktyget är gratis, men om du tycker att det är till hjälp ber Vim dig att donera för att hjälpa föräldralösa barn i Uganda.

Vims bästa funktioner

Olika anpassningsalternativ

Stöder ett stort antal plugins och tillägg

Redigering i terminalen

Lämplig för hundratals programmeringsspråk

Begränsningar i Vim

Brantare inlärningskurva

Gränssnittet kan verka föråldrat

Priser för Vim

Gratis

Vim-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (mindre än 5 recensioner)

3. Sublime Text

Sublime Text erbjuder ett komplett paket – det är enkelt, kraftfullt och mycket anpassningsbart, med många intuitiva genvägar.

Den senaste versionen av verktyget (Sublime Text 4) har några smarta funktioner, som Tab Multi-Select, som låter dig dela upp gränssnittet för att visa flera flikar och öka din produktivitet. Du kan också dra nytta av den uppdaterade autofullständningsfunktionen som ger intelligent radkomplettering baserat på befintlig kod.

Andra anmärkningsvärda funktioner inkluderar uppgraderad syntaxmarkering, Python API och ett förfinat gränssnitt med många nya teman. Kodredigeraren är tillgänglig på Windows, Mac och Linux, så du kan använda den oavsett vilket operativsystem du har.

Sublime Texts bästa funktioner

Funktionen för flervalsval i flikar

Robust alternativ för automatisk komplettering och syntaxmarkering

Tillgänglig på Windows, Mac och Linux.

Många genvägar

Gratisversion tillgänglig

Begränsningar i Sublime Text

Inga inbyggda tillägg

Antalet alternativ kan vara överväldigande jämfört med andra kodredigerare.

Priser för Sublime Text

Gratis provperiod

Licens: 99 $/år

Betyg och recensioner av Sublime Text

G2 : 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

4. Nova

Letar du efter en utmärkt kodredigerare för macOS? Du har hittat den! Nova (en ersättning för Coda) är en inbyggd Mac-plattform som gör hela redigeringsupplevelsen till en barnlek med alternativ som smart autofullständning, redigeringsöverskrollning och flera markörer.

Nova erbjuder inbyggt stöd för över 20 programmerings- och markeringsspråk och format, som du kan utöka tack vare ett API och en inbyggd tilläggswebbläsare. 😎

Förutom att skriva och redigera kod kan du använda Nova för att köra din kod via anpassade skript och felsöka. Och med massor av anpassningsalternativ, arbetsytelayouter och vackra teman och syntaxfärger kan du skapa en miljö som du kommer att älska att arbeta i.

Nova bästa funktioner

Avancerade tillägg

Inbyggt felsökningsstöd för flera språk

Olika anpassningsmöjligheter

Inbyggda Git-verktyg för källkontroll

Nova-begränsningar

Endast tillgängligt på Mac-operativsystem, vilket kan vara begränsande för andra kodredigerare.

Kan vara överväldigande för förstagångsanvändare

Nova-prissättning

99 $ + skatt: ett års uppdateringar och nya funktioner

79 $ + moms: om du uppgraderar från Coda

Nova-betyg och recensioner

G2 : 3,8/5 (mindre än 5 recensioner)

Product Hunt: 4,1/5 (10+ recensioner)

5. PyCharm

PyCharm är mer än en kodredigerare, det är en robust integrerad utvecklingsmiljö (IDE) för Python. Som sådan är den inte inriktad på nybörjare utan riktar sig mer till erfarna proffs.

Flera funktioner placerar PyCharm bland de bästa Python-IDE:erna på marknaden. Det erbjuder intelligent Python-assistans – verktyget kan komplettera kodrader åt dig, markera fel och hjälpa dig att navigera i din kod.

Plattformen erbjuder fjärrfunktionalitet, vilket gör att du kan utveckla appar på virtuella maskiner eller fjärrvärdar. 😍

Med en inbyggd terminal, integrerad felsökare, testkörare och många integrationer är PyCharm allt som en erfaren Python-utvecklare behöver för att koda effektivt.

PyCharms bästa funktioner

Tillgänglig på Mac, Windows och Linux, vilket skiljer den från andra kodredigerare.

Python IDE

Smart assistans

Stöder flera webbutvecklingsramverk (som Flask, Django eller Pyramid)

Begränsningar i PyCharm

Att hantera komplex kod kan vara utmanande

Att starta eller byta projekt kan vara något långsamt för kodningsprocessen.

Priser för PyCharm

PyCharm : 249 USD/år per användare det första året (199 USD det andra året, 149 USD från och med det tredje året)

All Products Pack (innehåller 16 verktyg): 779 USD/år per användare det första året (623 USD det andra året, 467 USD från och med det tredje året)

Betyg och recensioner av PyCharm

G2 : 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

6. BBEdit

BBEdit är en prisbelönt HTML- och textredigerare för Mac. Det är inte bara utvecklare och programmerare som älskar det här verktyget – tack vare dess mångsidighet och robusta funktioner används det också av webbförfattare, skribenter och andra yrkesverksamma.

Vad har BBEdit att erbjuda dig?

För nybörjare erbjuder den en avancerad sök- och ersättningsfunktion som kan användas i flera filer samtidigt, vilket effektiviserar din produktivitet och sparar tid. Den är också utrustad med grep-mönsterigenkänning, olika verktyg för projektdefinition, syntaxfärgning för olika källkodsspråk samt text- och kodkomplettering.

Eftersom BBEdit också är en HTML-redigerare har den en hel uppsättning HTML-markeringsverktyg. 🔧

BBEdits bästa funktioner

Mönsterlekplatser för att experimentera med grep-mönster

Git- och Subversion-integration

Shell-kalkylblad

Användbar kodredigerare för webbdesigners

BBEdit-begränsningar

Fungerar endast på Mac-enheter.

Tabbtangentbyten kan vara långsammare

Priser för BBEdit

BBEdit 14 Individual : 49,99 $

BBEdit 14 uppgradering från 13. x : 29,99 $

BBEdit 14-uppgradering från 12. x eller tidigare : 39,99 $.

BBEdit 14-uppgradering från Mac App Store : 39,99 $.

Pris för flera användare: Kontakta oss för prisuppgifter

BBEdit-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 50 recensioner)

TrustRadius: 7,7/10 (10+ recensioner)

7. Atom

Atom är en kodredigerare inriktad på samarbete i realtid och maximal produktivitet. Den erbjuder plattformsoberoende kompatibilitet, så att du och dina kollegor kan koda tillsammans oavsett vilket operativsystem ni använder.

Atom har också en skärmdelningsfunktion – perfekt för multitaskare som vill ha översikt över flera projekt samtidigt. Verktyget drivs av en utmärkt filsystemwebbläsare som låter dig hitta önskad fil på ett ögonblick.

Några "standardfunktioner" som du kommer att uppskatta är sök och ersätt, automatisk komplettering och syntaxmarkering.

Problemet med Atom? Det finns inte längre. Den 15 december 2022 avvecklades redigeraren officiellt. Du kan fortsätta använda den, men bara om du redan har äldre versioner – versionerna 1. 63. 0 och 1. 63. 1 fungerar inte.

Atoms bästa funktioner

Fokus på samarbete

Funktion för skärmdelning

Bästa kodredigerare för sin filsystemwebbläsare

Användarvänlig

Atom-begränsningar

Den kan inte längre laddas ner eftersom den har tagits bort.

Priser för Atom

Gratis

Atom-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 750 recensioner)

TrustRadius: 8,7/10 (över 80 recensioner)

8. IntelliJ IDEA

Denna integrerade utvecklingsmiljö (IDE) för Java och Kotlin kommer garanterat att göra utvecklingsprocessen rolig och njutbar! 🥳

Det är ett AI-drivet kodningsverktyg som ökar din produktivitet genom att hjälpa dig att skriva felfri kod med funktioner som söker efter potentiella fel och ger förslag på hur du kan åtgärda dem.

IntelliJ IDEA handlar om samarbete – skapa delade sessioner för att granska och felsöka eller flytta dina projekt till en fjärrdator för att utnyttja verktygets potential.

Verktygets utmärkande funktion är AI Assistant med en integrerad chatt. Använd den för att skriva dokumentationskommentarer, generera commit-meddelanden och underlätta ditt arbete i allmänhet.

IntelliJ IDEA:s bästa funktioner

Uppmuntrar samarbete

Kontextbaserade förslag

Chat-aktiverad AI-assistent

GitLab-integration

Begränsningar i IntelliJ IDEA

Större projekt förbrukar mycket systemresurser jämfört med andra kodredigerare.

Det komplexa gränssnittet kan vara förvirrande för nya användare.

Priser för IntelliJ IDEA

Plattformen har flera prisplaner och specialerbjudanden – besök webbplatsen för mer information.

IntelliJ IDEA-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 100 recensioner)

9. Notepad

Många utvecklare håller med om att Notepad++ har allt. Denna kodredigerare stöder flera programmeringsspråk och erbjuder funktioner som gör det enkelt att skapa högkvalitativ kod.

Dess största fördel är blixtsnabb prestanda och optimal användning av systemresurser. Notepad++ använder ren Win32 API och STL, vilket gör det otroligt snabbt samtidigt som det är kompakt. Det betyder att du inte behöver oroa dig för att överbelasta ditt system. Eftersom det är så lättviktigt är Notepad++ faktiskt lämpligt för enklare system. 🥰

Om du arbetar med stora kodfiler kommer du att uppskatta dokumentkarta-funktionen – den ger dig en översikt över hela koden och låter dig hoppa till önskad sektion utan att behöva bläddra i evigheter och tappa bort var du är.

Notepad++ bästa funktioner

Lättviktig

Dokumentkarta

Stöd för flera språk

Bästa kodredigerare för längre koder

Begränsningar i Notepad

Användargränssnittet och de viktigaste funktionerna skulle kunna förbättras.

Fungerar endast på Windows.

Priser för Notepad

Gratis

Betyg och recensioner för Notepad

G2 : 4,6/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 700 recensioner)

10. Eclipse

Att skriva, felsöka och testa kod blir mycket enklare med Eclipse, en kraftfull IDE med massor av funktioner som ökar din effektivitet och minskar antalet misstag.

Eclipse har varit en favorit bland många utvecklare tack vare sin mångsidighet och anpassningsbarhet. Förutom den pålitliga Git-integrationen erbjuder plattformen många plugins, så att du kan anpassa IDE efter dina behov och anpassa arbetsflöden.

Plattformen erbjuder allt du behöver för grundlig kodtestning. Om den upptäcker ett potentiellt fel, ger den ett detaljerat meddelande med en förklaring, vilket hjälper dig att lösa problemet på nolltid.

Eclipses bästa funktioner

Git-integration

Stort urval av plugins

Utmärkt felupptäckt

Eclipse-begränsningar

Krävande när det gäller RAM-användning

Kan vara långsam

Priser för Eclipse

Kontakta oss för prisuppgifter

Eclipse-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 2 800 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

En kodredigerare är visserligen viktig för alla utvecklare och programmerare, men den kan inte hantera uppgifter och projekt eller hålla ditt team uppdaterat om de senaste ändringarna.

Det är här verktyg som ClickUp kommer till sin rätt – de hjälper dig att hålla koll på uppgifter och projekt, spåra framsteg och arbetsbelastning och se till att utvecklingsprocessen går som planerat. 🔍

Låt oss se hur ClickUp kan bli en värdefull allierad för alla mjukvaruutvecklingsteam!

ClickUp är ett av de bästa verktygen för uppgifts- och projektledning, med alternativ för tidrapportering, organisation, samarbete, kommunikation och maximal transparens. Plattformen fungerar på Windows, Mac och Linux och kan installeras som ett Chrome-tillägg, så att du kan använda den tillsammans med din favoritkodredigerare.

Hur kan du dra nytta av det?

För nybörjare rekommenderas ClickUp Software -paketet med funktioner som är särskilt utformade för att effektivisera hela utvecklingsprocessen. En av de mest framstående funktionerna är ClickUp AI, plattformens förstklassiga AI-skrivassistent och innehållsskapare, som är idealisk för att skapa projektplaner och nödvändig dokumentation på nolltid.

Använd uppmaningar med ClickUp AI för att snabbt skapa produktkravsdokument (PDR) på nolltid.

ClickUp AI är en inbyggd funktion i ClickUp Docs, ett utmärkt dokumenthanteringsverktyg som låter dig samla alla projektdokument på ett ställe, skapa en plattform för kunskapsdelning och organisera information relaterad till dina mjukvaruutvecklingsprojekt.

När det gäller samarbete är ClickUps främsta alternativ ClickUp Whiteboards. Denna digitala canvas är idealisk för att brainstorma idéer, gå från design till utveckling och komma fram till optimala strategier och planer. Varje uppdatering görs i realtid så att du kan arbeta med ditt team utan avbrott och fördröjningar.

Vill du få feedback från ditt team om en viss aspekt av mjukvaruutvecklingsprojektet? Använd ClickUp Forms för att samla in deras synpunkter och omvandla dem till en lättanvänd informationshub. De kan vara särskilt användbara för funktionsförfrågningar och kodgranskningar.

Villkorlig logik i ClickUp-formulär Exempel på produktfeedback

ClickUp stöder agila arbetsflöden med en dedikerad funktionsuppsättning som heter ClickUp Agile. Anpassa dina arbetsflöden, integrera med andra appar, använd automatiseringar och visualisera ditt arbete för maximal funktionalitet och effektivitet. ✨

ClickUp-mallar för smidig mjukvaruutveckling

ClickUp vet att din tid är värdefull och att det alltid finns något brådskande att ta itu med. 🔥

Så istället för att göra allt från grunden kan du ta genvägar med ClickUp-mallar.

Du kan till exempel använda agila mallar, som ClickUp Agile Project Management Template, för att samla in och effektivisera förfrågningar, skapa backloggar samt prioritera och implementera agila metoder utan problem.

ClickUp Agile Project Management Template stöder dina agila arbetsflöden och håller ditt team på samma sida.

Det här är förstås bara toppen av isberget – ClickUps bibliotek har över 1 000 alternativ för olika ändamål, från hantering av teknisk dokumentation till skapande av roadmaps och hantering av mjukvaruprojekt.

ClickUp: Din guide till mjukvaruutveckling

Kodredigerarna på vår lista hjälper dig att skriva och redigera kod utan ansträngning, med minimala misstag och maximal precision.

Men om du vill säkerställa att alla aspekter av mjukvaruutvecklingsprocessen är tydligt beskrivna och välhanterade, vänd dig till ClickUp.

Tack vare sina mångsidiga funktioner kan ClickUp ta på sig många roller. Det kan revolutionera dina mjukvaruutvecklingsprocesser och hjälpa dig att nå produktivitets- och effektivitetsnivåer som du aldrig trodde var möjliga.

Registrera dig på ClickUp, utforska dess alternativ och utnyttja dess kraft för att maximera ditt utvecklingsteams prestanda och framgång. 💪