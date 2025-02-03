De 10 bästa verktygen för projektledning inom mjukvaruutveckling 2025

Programvaruutveckling är som att bygga ett hus – det tar lång tid och kräver omfattande förberedelser, där många olika avdelningar samarbetar för att få det att fungera. ?️
Om teamet inte har ett solidt organisationssystem kommer det sannolikt att leda till kostsamma förseningar och missnöjda kunder. Det är därför varje utvecklingsteam behöver ett bra projektledningsverktyg. Det är en samlingspunkt för all nödvändig information, såsom kundkrav och uppgifter, vilket underlättar kommunikationen mellan team, chefer och kunder.
Kolla in vår lista över de 10 bästa verktygen för projektledning inom mjukvaruutveckling med en omfattande analys av deras funktioner, priser, begränsningar och användarrecensioner.
Fördelar med att använda verktyg för projektledning inom mjukvaruutveckling
Att använda verktyg för projektledning inom mjukvaruutveckling kan ge organisationer många fördelar. Dessa verktyg underlättar kommunikation och samarbete mellan teammedlemmar genom att tillhandahålla en centraliserad plattform för att dela information och uppdateringar. Detta förbättrar inte bara samordningen utan hjälper också till att lösa eventuella konflikter eller missförstånd.
Projektledningsverktyg effektiviserar arbetsflöden genom att automatisera repetitiva uppgifter, ställa in aviseringar och påminnelser och tillhandahålla en tydlig struktur för projektgenomförandet. Detta leder till ökad effektivitet och produktivitet, eftersom teammedlemmarna kan fokusera på värdefulla aktiviteter istället för administrativa uppgifter.
Vad ska du leta efter i verktyg för projektledning inom mjukvaruutveckling?
För att vara effektiv måste programvara för projektledning inom mjukvaruutveckling vara:
- Enkel att använda: Intuitiv, tillgänglig från flera enheter och fullspäckad med funktioner som hjälper dig att arbeta och samarbeta mer effektivt.
- Anpassningsbart och skalbart: Kan anpassas efter dina specifika behov, särskilt när ditt företag växer.
- Säker: Fullspäckad med säkerhetsåtgärder för att garantera dataskydd och konfidentialitet.
- Rapporteringsvänligt: Gör det möjligt för dig att mäta och följa framstegen, vilket hjälper dig att förbättra dina processer.
- Integrerbart: Integreras smidigt med din befintliga teknikstack, till exempel utvecklings- och CRM-programvara.
De 10 bästa verktygen för projektledning inom mjukvaruutveckling
Dessa verktyg för projektledning inom mjukvaruutveckling hjälper dig att hålla ordning, kommunicera smidigt och nå nya produktivitetsnivåer. Resultatet blir nöjda kunder och ett framgångsrikt företag! ?
1. ClickUp
Bäst för projektledning inom mjukvaruutveckling
ClickUp är ett multifunktionellt projektledningsprogram som är utformat för att öka produktiviteten. Det erbjuder olika funktioner och anpassningsalternativ som passar alla företag. För att spara värdefull tid kan du börja med en av de många färdiga mallarna, till exempel denna praktiska mall för mjukvaruutveckling.
Skapa en arbetsyta för ditt företag och gruppera alla uppgifter och deluppgifter i utrymmen och mappar, till exempel roadmaps, backlogs och issue trackers. Med över 15 vyer, inklusive lista, Kanban-tavla och Gantt-diagram, kan du visualisera allt arbete som ligger framför dig.
För att prioritera uppgifter kan du tilldela olika sprintpoäng, anpassade statusar, taggar och etiketter. Automatiseringar kan också anpassas för att hjälpa dig optimera ditt arbetsflöde. Du kan skapa beroenden mellan uppgifter och lägga till kommentarer, checklistor och tidsuppskattningar. Utvecklare behöver inte jonglera med flera appar, eftersom de kan spåra sin tid inom mallen.
Att samla in buggar och problemrapporter är en barnlek med ClickUp. ?
Be dina kunder fylla i ett intagsformulär och konvertera det enkelt till en uppgift. Hantera sprints och releaser och få tillgång till rapporter i realtid med Agile Dashboard, kompletterat med burndown-, burnup- och hastighetsdiagram.
ClickUps bästa funktioner
- Många färdiga mallar för uppgifts- och projektledning samt whiteboards och Gantt-diagram – speciellt framtagna för mjukvaruutvecklingsteam.
- 15+ visningar
- Anpassade statusar, taggar och etiketter
- Tidrapportering
- Samla in felrapporter och problemrapporter med hjälp av intagsformulär.
- Spåra framsteg i realtid
- Inbyggd integration med över 1 000 verktyg och fler via API
- Tillgängligt på webben och i mobilen
Begränsningar för ClickUp
- Antalet funktioner och anpassningsalternativ kan verka överväldigande i början.
- Frekventa uppgraderingar kan ibland leda till långsammare laddningstider.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare*
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
*Angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Betyg och recensioner för ClickUp
Här är vad användarna säger om detta verktyg:
2. Zoho Projects
Bäst för små team
Zoho är en välkänd leverantör som erbjuder en serie projektledningsverktyg som hjälper dig att organisera din verksamhet. Zoho Projects är deras specifika projektledningsverktyg, som är mycket lämpligt för ingenjörs- och mjukvaruutvecklingsteam.
Organisera dina projekt genom att dela upp dem i mindre delar, såsom milstolpar, uppgifter, deluppgifter, problem och buggar. Du kan infoga nya objekt med några få klick med hjälp av den universella tilläggsfunktionen och ställa in beroenden, återkommande händelser och påminnelser.
Genom att aktivera roll-up-funktionen får du en heltäckande översikt över ditt projekt, så att du kan se hur enskilda uppgifter bidrar till den totala prestandan. Ställ in projektbaslinjer för att hålla dig till tidsplanen och använd rapporter om uppgifter, problem och tidrapporter för att följa framstegen.
Zoho Projects ger dig många anpassningsbara alternativ för uppgiftshantering, från färg och layout på instrumentpanelen till anpassade fält, vyer, statusar, taggar, funktioner och automatisering. Samarbetet med ditt team blir enkelt med forum, chattrum och interaktiva flöden.
Det här verktyget är inte en vanlig uppgiftshanterare – det är en heltäckande lösning som även kan hantera tidrapportering och budgetering!
Zoho Projects bästa funktioner
- Många anpassningsalternativ, inklusive anpassad automatisering av arbetsflöden
- Roll-up
- Projektbaslinjer
- Forum och chattrum för enkel samverkan
- Tidrapportering och budgetering
- Inbyggd integration med andra Zoho-verktyg och över 20 externa verktyg + Zapier
- Projektledningsverktyg tillgängliga på webben och i mobilen
Begränsningar i Zoho Projects
- Kundsupporten kunde vara bättre
- Mobilversionen har begränsad funktionalitet.
Priser för Zoho Projects
- Gratis för upp till tre användare
- Premium: 4 $/månad per användare*
- Enterprise: 9 $/månad per användare
*Angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Betyg och recensioner av Zoho Projects
Här är vad användare säger om Zoho Projects:
3. Scoro
Bäst för helhetshantering
Scoro är en helhetslösning för arbetshantering som är utformad för att hjälpa dig att effektivt hantera din tid och dina resurser.
Prioritera dina uppgifter med dra-och-släpp-planeringsverktyget och Kanban-uppgiftstavlan. Utvecklare kan ange sin kapacitet och tillgänglighet och hålla koll på sin tid och sitt schema direkt i appen. Med tidrapporter och delade kalendrar kan du övervaka fakturerbara timmar och fördela resurser baserat på faktiska data – oavsett om din mjukvaruutveckling sker internt eller externt.
Spara tid genom att använda förinställda mallar och uppgiftshanteringspaket och omvandla offerter till uppgifter med några få klick. Du kan också skapa dem direkt från din e-postapp genom att vidarebefordra e-postmeddelanden till din smarta inkorg. Håll ditt projekt på rätt spår och din stressnivå låg genom att ställa in automatiska aviseringar och påminnelser om deadlines – perfekt för upptagna projektledare.
Håll dig alltid uppdaterad och följ uppgifternas framsteg i realtid med Gantt-diagram. Scoro har många rapporteringsalternativ som gör att du kan analysera processer, riskområden och KPI:er för att fatta bättre beslut. Du kan också följa lönsamheten, jämföra budgetar med faktiska resultat och prognostisera framtida försäljning.
Scoro bästa funktioner
- Avancerade funktioner för tids- och uppgiftshantering
- Förinställda mallar och uppgiftspaket
- Smart inkorg och enkel uppgiftsskapande
- Många rapporteringsalternativ
- Budgetering, försäljning och CRM för resurshantering
- Inbyggd integration med över 30 verktyg och fler med Zapier
- Tillgängligt på webben och i mobilen
Scoro-begränsningar
- Bland dessa projektledningsverktyg kan Scoro vara dyrt.
- Inga uppgiftslistor
- Mobilversionen är sämre än webbversionen.
Scoro-priser
- Essential: 26 USD/månad per användare
- Standard: 37 $/månad per användare
- Pro: 63 $/månad per användare
- Ultimate: anpassad prissättning
*Angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Scoro-betyg och recensioner
Relevanta användarrecensioner visar följande:
4. Jira
Bäst för agil projektledning
När det gäller projektledningsprogramvara för mjukvaruutveckling är Jira som en kändis – alla känner till namnet! ?
För att komma igång använder du en av dess Agile-mallar, dvs. Scrum, Kanban, Bug Tracking eller DevOps, och anpassar den sedan efter ditt arbetsflöde och ditt växande team. Med drag-and-drop-automatisering kan du effektivisera alla mjukvaruutvecklingsprocesser på några minuter.
I backloggen kan du planera dina sprintar genom att prioritera epics och issues och kartlägga beroenden. Få en helhetsbild av projektets tidsplan med hjälp av roadmap-vyn. Och för att hjälpa dig att spåra ditt teams prestanda och identifiera flaskhalsar erbjuder Jira mer än 12 standardrapporter med realtidsinformation som projektledare kan använda för att vidta åtgärder.
Visa och skapa grenar och pull-förfrågningar samt granska commit i utvecklingspanelen. Genom att integrera projektledningsverktyget med din utvecklingsprogramvara kan du komma åt din kod i appen, samarbeta mer effektivt med ditt team och effektivisera QA-testprocessen.
Vill du se de bästa projektledningsverktygen att använda istället för Jira? Kolla in vår lista över de bästa Jira-alternativen!
Jiras bästa funktioner
- Detaljerade mallar för projektledning
- Automatisering med dra-och-släpp-funktion
- Mer än 12 rapporter
- Få tillgång till kod i appen för mjukvaruutvecklingsprojekt
- Utvecklingspanel
- Inbyggd integration med över 1 000 verktyg
- Tillgängligt på webben och i mobilen
Jiras begränsningar
- Det tar lite tid att vänja sig vid och många verkar inte kunna få kläm på det.
- UI-designen kunde vara mer användarvänlig och tilltalande.
- Det kan vara svårt att hålla produktiviteten uppe, så lyssna kanske på Mike Fry, ”The Tech Guy”, i det här fallet.
Priser för Jira
- Gratis för upp till 10 användare
- Standard: 7,25 $/månad per användare*
- Premium: 15,75 $/månad per användare
- Företag: anpassad prissättning
*Angivna priser avser månadsfaktureringsmodellen.
Jira-betyg och recensioner
Här är vad användarna säger om verktyget:
5. Redmine
Bästa verktyget för projektledning med öppen källkod
Redmine är en öppen källkodswebbapplikation för projektledning som finns tillgänglig på 49 språk. Den är flexibel och kan stödja flera projekt och delprojekt, vilket gör att du kan ställa in rollbaserade användarbehörigheter för varje projekt.
I ärendehanteraren kan du ställa in anpassade statusar, objekttyper och arbetsflödesövergångar. Aktivera automatisk ärendehantering via e-post för att spara tid och arbete. Du kan följa tidslinjen i kalendern eller Gantt-vyn och logga din tid på projekt- eller ärendenivå.
Med Redmines enkla rapporter kan du analysera de viktigaste mätvärdena, såsom tid per användare, problemtyp eller kategori, och utnyttja kraften i datadrivna beslut!
Om dina teammedlemmar fastnar kan de hänvisa till projektets Wiki, forum eller diskutera frågor i kommentarerna. Redmine har många tillägg, till exempel Chrome-tillägg, för enklare felspårning eller tidsloggning.
Redmines bästa funktioner
- Gratis
- Enkelt och lättviktigt
- Flera projekt
- Flerspråkigt stöd
- Automatisk skapande av ärenden via e-post
- Inbyggd integration med över 100 verktyg och fler med Zapier
- Tillgängligt på webben, datorn och mobilen.
Begränsningar i Redmine
- Föråldrad användargränssnitt
- Begränsad anpassning
- Funktionerna för uppgiftshantering är inte lika starka som andra i denna lista.
Priser för Redmine
Verktyget är gratis att använda.
Betyg och recensioner av Redmine
Så här betygsätter användarna denna app:
Bonus: Kolla in de bästa verktygen för projektledning med öppen källkod 2024
6. Asana
Bäst för samarbete
Asana underlättar samarbete och produktivitet i tvärfunktionella team. Det erbjuder ett brett utbud av mallar som hjälper mjukvaruutvecklingsteam att komma igång, till exempel mallar för produktbacklog, sprintplanering eller processkartläggning.
Oavsett hur komplext ditt projekt är kan du dela upp det i hanterbara segment och välja mellan list-, tidslinje- eller tavelvy. Du kan automatisera ditt arbetsflöde och skapa ett intagsformulär med uppföljningsfrågor för att standardisera skapandet av ärenden och göra processen mindre tidskrävande.
Förutom status för uppgiftsframsteg får mjukvaruutvecklare en översikt över teamets prestanda med diagrammallar eller anpassade diagram. Asana låter dig utvärdera individers och teams kapacitet så att du kan fördela uppgifter effektivt utan att orsaka utbrändhet. Mjukvaruutvecklare kan se alla projektuppdateringar på fliken Meddelanden och kommunicera med varandra via den inbyggda chatten.
Om du letar efter de bästa projektledningsverktygen förutom Asana, kolla in vår lista över de bästa Asana-alternativen!
Asanas bästa funktioner
- Väl utformad användargränssnitt för projektledning
- Färdiga mallar
- Standardisera skapandet av ärenden
- Diagrammallar och anpassningsbara diagram
- Mallar för planering av mjukvaruutveckling
- Inbyggd chatt
- Inbyggd integration med över 200 verktyg
- Tillgängligt på webben, datorn och mobilen.
Asanas begränsningar
- Begränsad anpassning av arbetsflödet
- Många projektledningsfunktioner är låsta bakom de högsta prisnivåerna, till exempel support.
Asanas prissättning
- Grundläggande: gratis
- Företag: 10,99 $/månad per användare*
- Premium: 24,99 $/månad per användare
*Angivna priser avser månadsfaktureringsmodellen.
Asana-betyg och recensioner
Asana-användarnas omdöme är följande:
7. Paymo
Bäst för planering och fakturering
Du kan använda Paymo för att hantera hela projekt, från planering till fakturering. När det gäller planering har detta verktyg många vyer som hjälper dig att göra det, inklusive Kanban, meta Kanban, kalender och att göra-lista.
Skapa uppgiftsmallar och automatisera ditt arbetsflöde för att spara värdefull tid. Med detta projektledningsverktyg kan du prioritera uppgifter med etiketter och tilldela dem till flera användare. Se till att ingen blir överbelastad genom att titta på tidslinjen i Team Scheduler för att följa projektets framsteg.
Paymo har avancerade funktioner för tidrapportering. Timern är lättillgänglig från alla platser i appen. Verktyget kan också logga tid automatiskt genom att registrera aktiviteter på användarens enhet. Chefer kan spåra användaraktivitet i realtid och hänvisa till tidrapporter för korrekt fakturering.
Lägg till kommentarer och uppmuntra diskussioner kring uppgifter istället för i en extern flik eller app. Ladda upp och organisera filer och definiera användarbehörigheter för varje fil. Du kan hålla reda på olika versioner, granska ändringar och ge feedback.
Kolla in vår lista över de bästa alternativen till Paymo!
Paymos bästa funktioner
- Många olika projektledningsvyer
- Teamets tidsplan
- Automatisk tidrapportering
- Filgranskning och versionshantering
- Gäståtkomst för att hjälpa till att hantera projekt
- Ekonomistyrning
- Tillgängligt på webben, datorn och mobilen.
- Inbyggd integration med 15 verktyg och fler via Zapier och API
Paymos begränsningar
- Mobilversionen har begränsad funktionalitet.
- Saknar de anpassningsalternativ du önskar i ett projektledningsverktyg
Paymo-priser
- Gratis för en användare
- Starter: 4,95 $/månad per användare (max en användare)*
- Litet kontor: 9,95 $/månad per användare
- Företag: 20,79 $/månad per användare
*Angivna priser avser månadsfaktureringsmodellen.
Paymo-betyg och recensioner
Paymos kunder säger följande:
8. Celoxis
Bäst för portföljhantering
Celoxis är ett verktyg för projektportföljhantering som kan förändra din beslutsprocess och spara tid. Det låter dig importera förfrågningar från olika källor, rangordna dem utifrån dina KPI:er och sedan schemalägga uppgifter automatiskt.
Använd What-If-analysen för att planera dina projekt som ett proffs. Fördela resurser utifrån kompetens, efterfrågan och tillgänglighet. Du kan också ställa in baslinjer, uppgiftsberoenden, milstolpar och e-postaviseringar.
Verktyget har versionskontroll, kommentarer med omnämnanden, diskussioner och en separat kundportal så att alla är på samma sida och förvirring undviks. ?
Med den inbyggda timern kan anställda spåra tid och registrera fakturerbara timmar. Instrumentpanelen och rapporterna är mycket anpassningsbara, vilket gör att du kan anpassa layouter, fält, formler och drill-down-diagram.
Celoxis bästa funktioner
- Begär spårning från olika källor och rangordning
- Vad-händer-om-analys
- Kundportal
- Tidsspårning
- Högst anpassningsbara instrumentpaneler, rapporter och verktyg för mjukvaruutveckling
- Inbyggd integration med över 400 verktyg och fler med API
- Tillgängligt på webben och i mobilen
Celoxis begränsningar
- Avsaknad av alternativet "ångra"
- Det kan vara svårt att lägga till nya licenser
Celoxis prissättning
- Moln: 22,50 $/månad per användare*
- On Premise: anpassad prissättning
*Det angivna priset avser den månatliga faktureringsmodellen.
Celoxis betyg och recensioner
Användarnas slutgiltiga omdöme är:
9. TeamGantt
Bäst för projektledning med Gantt-diagram
TeamGantt har valt en annan approach till projektledning, med huvudfokus på enkla drag-and-drop-Gantt-diagram. Det finns dock även andra vyer, såsom kalender och tavla, samt många andra verktyg som hjälper dig att hantera din arbetsbelastning.
Du kan använda en av mallarna eller börja från scratch. Definiera uppgifter, viktiga milstolpar och beroenden, och tilldela sedan uppgifterna med hjälp av RACI-modellen (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).
TeamGantt låter dig fördela arbetet utifrån ditt teams kapacitet och tillgänglighet samt hantera andra resurser, såsom utrustning och material. Samarbeta via chatt eller uppdateringar och spåra tiden i appen. För att avgöra om du ligger efter och var du ska hänvisa till projektets hälsorapport eller baslinje, som är utmärkta verktyg för just mjukvaruutveckling.
TeamGantts bästa funktioner
- Dra-och-släpp-Gantt-diagram
- Färdiga mallar
- RACI-uppdrag
- Resurshantering och kapacitetsplanering
- Rapporter om projektets hälsa och baslinje
- Inbyggd integration med 7 verktyg och fler via Zapier eller API
- Tillgängligt på webben och i mobilen
Begränsningar för TeamGantt
- Dyrt för mindre team som letar efter den bästa programvaran för projektledning.
- Kan vara buggigt vid hantering av stora projekt.
Priser för TeamGantt
- Gratis
- Lite: 19 $/månad per chef*
- Pro: 49 $/månad per chef
- Enterprise: 99 $/månad per chef
*Angivna priser avser månadsfaktureringsmodellen.
TeamGantt-betyg och recensioner
Verktyget har fått följande betyg:
Kolla in dessa alternativ till TeamGantt!
10. KrispCall
Bäst för telefonsamtal
KrispCall är inte ett projektledningsprogram, men kan hjälpa dig att samarbeta effektivt med utvecklingsteamet och kunderna. Det är ett molnbaserat telefonsystem som passar företag av alla former och storlekar. ?
Förutom vanliga samtal och sms får du tillgång till funktioner som samtal i vänteläge, interaktiv röstsvarstjänst (IVR), samtalsanteckningar, vidarekoppling, röstbrevlåda och ett enkelt CRM-system. Du kan också spela in och övervaka samtal samt analysera dem med liveanalyser. Snart kommer KrispCall att kunna integreras med CRM, försäljning och andra verktyg som du använder för att driva ditt företag.
KrispCalls bästa funktioner
- Molnbaserat telefonsystem
- IVR
- Samtalsanteckningar
- Röstbrevlåda
- Light CRM
- Samtalsövervakning och analys
- Inbyggd integration med 6 verktyg och fler via API (kommer snart)
- Tillgängligt på webben, datorn och mobilen.
Begränsningar för KrispCall
- Få integrationsalternativ
- Begränsad funktionalitet utöver kommunikation
Priser för KrispCall
- Essential: 12 USD/månad per användare*
- Standard: 32 $/månad per användare
- Enterprise: anpassad prissättning
*Angivna priser avser månadsfaktureringsmodellen.
KrispCall-betyg och recensioner
Här är hur verktyget poängsätts:
Hantera uppgifter med verktyg för projektledning inom mjukvaruutveckling
Från klisterlappar och whiteboards till Agile och ännu mer – verktygen för projektledning inom mjukvaruutveckling har kommit långt. De plattformar vi har beskrivit i den här artikeln är utformade för att underlätta ditt arbete, från att organisera uppgifter och deadlines till att spåra buggar och samarbeta med ditt team i realtid.
Oavsett om du arbetar med en liten app eller ett storskaligt system hjälper dessa projektledningsverktyg dig att med självförtroende ta itu med alla mjukvaruutvecklingsprojekt som dyker upp. ?