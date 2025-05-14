De 10 bästa apparna för att-göra-listor 2025 (gratis och betalda)

Jag kan inte vara den enda som lever efter att-göra-listor! Dessa appar med dagliga checklistor har blivit min personliga digitala assistent – de hjälper mig att organisera uppgifter, ställa in påminnelser och prioritera arbetet på en detaljerad nivå.

Åh, alla saker jag har missat (inklusive tandläkarbesök) och deadlines... Jag tror att min brytpunkt kom när jag organiserade ett evenemang som slutade i kaos.

Med rätt verktyg och en förändrad inställning kommer ingenting längre att falla mellan stolarna. Ibland överskattar vi våra kognitiva förmågor och vägrar att ta emot hjälp.

Om du inte redan använder en app för att-göra-listor, se detta som ett tecken på att det är dags att hoppa på tåget. Dessa fantastiska verktyg hjälper dig att hålla koll när du jonglerar flera uppgifter med olika deadlines och prioriteringar.

Jag har ägnat mycket tid åt att testa olika appar för uppgiftshantering. Baserat på min erfarenhet och de tester som ClickUp-teamet har gjort har jag sammanställt en lista över de bästa apparna för att-göra-listor, både gratis och betalda.

Men innan vi går vidare till listan, låt oss snabbt gå igenom de funktioner som en att göra-lista-app måste ha.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en översikt över de bästa apparna för att-göra-listor på marknaden: ClickUp —den bästa AI-integrerade appen för att-göra-listor —den bästa AI-integrerade appen för att-göra-listor Todoist – den snyggaste att göra-listan TickTick – bäst för att hålla fokus Any. do – bäst för WhatsApp-integration Things 3 – bäst för uppgiftshantering i iOS Google Tasks – bäst för G-Suite-användare Microsoft To Do – bäst för Microsoft 365-användare Remember the Milk – bäst för ett roligt användargränssnitt Habitica – den bästa appen för att göra-listor med spelelement Workflowy – Bäst för att skapa minimalistiska uppgiftslistor

Vad ska du leta efter i en app för att-göra-listor?

Användarvänligt gränssnitt: Appen ska vara intuitiv och lätt att navigera, med tydliga instruktioner och en minimal inlärningskurva (ibland vill jag bara ha en enkel checklista för Appen ska vara intuitiv och lätt att navigera, med tydliga instruktioner och en minimal inlärningskurva (ibland vill jag bara ha en enkel checklista för att tömma hjärnan ; den app som ger mig det snabbaste resultatet vinner. Det är därför jag älskar widgets på min telefons startskärm. Ett tryck och du är klar).

Plattformsoberoende kompatibilitet : Du bör kunna komma åt dina att göra-listor från olika enheter utan problem, oavsett om det är en smartphone, surfplatta eller dator (Jag växlar mellan min telefon och laptop under dagen, och sedan har jag min stationära dator för mitt personliga arbetsflöde. Plattformsoberoende tillgänglighet och säkerhet går hand i hand. Verktygen måste ha en lika bra upplevelse på stationära datorer som i mobilappar. Ofta prioriterar företag webbupplevelsen, och mobilupplevelsen kommer i andra hand).

Prioritering av uppgifter och sorteringsalternativ: Du bör kunna prioritera uppgifter utifrån hur brådskande eller viktiga de är, och appen bör erbjuda flera sorteringsalternativ, till exempel efter förfallodatum, kategori eller anpassad ordning (Jag använder taggar som om mitt liv hängde på det. Med den stora mängd arbete jag spårar behöver jag de mest anpassade vyerna för att vara effektiv. Jag gör detta med taggar, prioritetsflaggor, olika visningstyper etc. Det är viktigt att ha den möjligheten att anpassa)

Påminnelser och aviseringar: Påminnelser och aviseringar är ett måste för att du ska Påminnelser och aviseringar är ett måste för att du ska kunna hålla koll på dina uppgifter och hålla projektens deadlines. (Utöver möjligheten att få påminnelser tycker jag att det är viktigast att kunna anpassa vilken typ av påminnelser man får och hur man vill bli avisering. Annars drunknar man i ett hav av aviseringar. )

Samarbetsfunktioner: För att arbeta med teamprojekt är samarbetsfunktioner som uppgiftsdelning, kommentering och tilldelning av uppgifter till teammedlemmar avgörande (Detta är viktigast för mig eftersom jag arbetar tvärfunktionellt. Jag taggar eller nämner ofta personer och diskuterar i en uppgiftstråd så att vi kan fatta beslut och samordna oss. Det är viktigt att kunna göra allt detta på ett och samma ställe. )

Anpassningsbara kategorier eller taggar: Du bör kunna organisera uppgifter i kategorier eller tilldela uppgifter för enkel sortering och filtrering för effektiv projektledning.

Dessa viktiga funktioner hjälpte mig att filtrera bland de många verktyg som finns på marknaden och välja ut de bästa åt dig.

Låt oss börja!

De 10 bästa apparna för att-göra-listor

De bästa apparna för att-göra-listor i korthet:

Verktyg Bäst för Utmärkande funktioner Priser ClickUp AI-driven uppgiftsskapande och uppdateringar ClickUp Uppgifter, anpassningsbara vyer och färdiga mallar Gratis för alltid Obegränsad: 10 $/användare per månad Business: 19 $/användare per månad Enterprise: Anpassad prissättning ClickUp Brain är tillgängligt för 5 $/användare per månad för varje arbetsyta Todolist Samarbete Datumigenkänning och prioritering av uppgifter Nybörjare: Gratis Pro: 4 $/användare per månad Företag: 6 $/användare per månad Samarbete: Anpassad prissättning Avancerad: Anpassad prissättning TickTick Behåll fokus Spelifierad uppgiftsförlopp och automatiska påminnelser Gratis Basic: 2,99 $/användare per månad Any. do Integrering med WhatsApp Obegränsat antal tavlor och automatisk uppgiftsfördelning Obegränsat antal tavlor och automatisk uppgiftsfördelning Things 3 Uppgiftshantering för iOS Fliken Idag och fliken Kommande MacOS: 49,99 $ (engångsköp)iPhone och Apple Watch: 9,99 $ (engångsköp)iPad: 19,99 $ (engångsköp) Google Tasks G-Suite uppgiftshantering Dra och släpp uppgifter för att ställa in prioriteringar och skapa uppgifter från Gmail. Gratis Microsoft To Do Microsoft 365-användare Integration med Teams och Outlook Gratis Remember the Milk Roligt användargränssnitt Snabbsökning med Smart List En snabb sökning med Smart List Habitica Gamification Belöningar i spelet och snabb uppgiftsskapande Grundläggande: GratisFör grupper: 9 $ per månad + 3 $ per användare Workflowy Minimalistiska gränssnitt Global sökning Basic: Gratis Workflowy Pro: 4,99 $/användare per månad

1. ClickUp – den bästa AI-integrerade appen för att-göra-listor

ClickUp är en allt-i-ett-app för att-göra-listor med många funktioner för projektledning, samarbete och analys. Dess AI-integration skiljer den från de flesta verktyg och erbjuder tidsbesparande funktioner som förbättrar effektiviteten och hjälper dig att fokusera på meningsfullt arbete som ger resultat.

ClickUp Tasks är en praktisk lösning för att dela upp projekt i mindre delar och ställa in varje åtgärd som en separat uppgift.

Hantera uppgifter i ClickUp Använd filter i ClickUps listvy för att sortera uppgifter efter status, prioritet och flera andra anpassade fält för en skräddarsydd översikt över ditt arbete.

Jag kan skapa checklistor i valfri del av mitt arbetsområde med hjälp av ClickUps att göra-listor, oavsett om det är i uppgifter, dokument eller anteckningar. Uppgiftschecklistan hjälper mig att skapa en tydlig process för mig själv och mitt team, medan dokumentchecklistan säkerställer att jag kan bocka av åtgärder som listas i ett dokument i ClickUp Docs.

När jag arbetar med en uppgift och plötsligt får en idé (eller glömmer att handla mat den här veckan eller min fruktade tandläkartid), gör jag en snabb checklista i ClickUp Notepad. Jag behöver inte byta flik, så mitt arbetsflöde förblir oavbrutet.

Skriv ner idéer, att göra-listor och anteckningar till dig själv i ClickUp Notepad medan du arbetar.

Jag föredrar också att skapa uppgifter i ClickUp Docs eftersom det är superenkelt. Processen ser ut så här:

Markera text i ett dokument Klicka på + Uppgift i verktygsfältet. Klicka på Välj lista och välj en lista. Klicka på Skapa

Efter att ha skapat uppgifterna tilldelar jag dem till teammedlemmarna och sätter deadlines. Funktionen för redigering i realtid gör att jag kan samarbeta smidigt med mitt team på distans.

Hantera din att göra-lista i samarbete med ditt team med hjälp av ClickUp Docs.

För uppgifter som inte kräver manuell inblandning använder jag ClickUp Brain. Den automatiserar skapandet av uppgifter och planeringen av deluppgifter, svarar på frågor om uppgifter och dokument (när jag har bråttom och letar efter specifik information) och sammanfattar uppgiftsdetaljer.

Sammanfatta uppgiftsdetaljer med ClickUp Brain

För att testa hur intuitivt detta AI-verktyg för att-göra-listor är skapade jag en uppgift som heter "Utforma ett utbildningsprogram för anställda" och lade till mina teammedlemmar för att diskutera hur vi ska planera programmet. Vi använde uppgiftskommentarer för att ta itu med våra mål och den strategi vi vill använda för utbildningen.

Inom några dagar började ClickUp Brain rekommendera skräddarsydda deluppgifter (efter att ha reflekterat över uppgiftens sammanhang), såsom att identifiera anställdas behov och kompetensluckor, ta kontakt med ämnesexperter för att skapa utbildningsmoduler och fastställa programmets tidsram. Det är också utmärkt för att hjälpa dig att prioritera din uppgiftslista!

Håll koll på deadlines med AI-driven uppgiftsprioritering i ClickUp.

Revolutionerande!

ClickUp har också flera färdiga mallar för att-göra-listor och GTD-mallar som hjälper dig att organisera dina uppgifter på ett mer systematiskt sätt.

Här är mina favoritmallar för att komma igång med att göra-listor:

Ladda ner den här mallen Identifiera uppgiftsprioriteringar och öka produktiviteten med ClickUps mall för att göra-lista.

Denna mall anpassar dina dagliga aktiviteter efter dina veckomål. Använd den för att skapa en prioriteringslista baserad på vikt, brådskandehet eller arbetsinsats, organisera projekt med listor, deluppgifter och deadlines, och följ framstegen med hjälp av Gantt-diagram eller Kanban-tavlor.

Förutom att hjälpa dig att hålla ordning, gör mallen att du kan arbeta utan stress eftersom du får en översikt över vilka uppgifter som kräver omedelbar uppmärksamhet och hur långt du har kvar till dina mål.

Ladda ner den här mallen Skapa en veckolista med uppgifter, följ upp framstegen och inspireras att arbeta mot dina kortsiktiga mål med ClickUps mall för veckolista.

Använd den här mallen för att skapa en praktisk agenda för kommande vecka. Organisera liknande uppgifter i kategorier, ställ in påminnelser för tidsbegränsade uppgifter och håll koll på framstegen mot de fastställda deadlines.

Du kan anpassa mallen så att den passar bra för att skapa personliga och professionella att göra-listor.

Ladda ner den här mallen Planera din dagliga rutin och skapa produktiva vanor med ClickUps mall för daglig att göra-lista.

Denna mall är din dagliga rutinplanerare som hjälper dig att skapa hälsosamma vanor och hålla koll på dem. Den hjälper dig att:

Håll ordning på vardagssysslor och professionella åtaganden

Sätt upp uppnåeliga mål som bidrar till din framgång på lång sikt.

Kontrollera framstegen regelbundet

Hantera prioriteringar så att du inte missar viktiga uppgifter

När du bockar av uppgifter från din lista får du en motivationsboost som driver dig att arbeta hårdare. Glöm inte att klappa dig själv på axeln för dina prestationer, stora som små!

ClickUp fungerar för tvärfunktionella team i alla storlekar, från småföretag till stora företag. Den stöder över 1 000 integrationer med andra appar som GitHub, Slack, HubSpot, Clockify, Calendly och Zendesk. Så även om du har en fullspäckad teknikstack kan ClickUp snabbt anpassas till ditt arbetsflöde.

📮ClickUp Insight: Tror du att din att göra-lista fungerar? Tänk om. Vår undersökning visar att 76 % av yrkesverksamma använder sitt eget prioriteringssystem för uppgiftshantering. Ny forskning bekräftar dock att 65 % av arbetstagarna tenderar att fokusera på enkla vinster framför högvärdiga uppgifter utan effektiv prioritering. ClickUps uppgiftsprioriteringar förändrar hur du visualiserar och hanterar komplexa projekt genom att enkelt markera kritiska uppgifter. Med ClickUps AI-drivna arbetsflöden och anpassade prioritetsmarkeringar vet du alltid vad du ska ta itu med först.

Få våra bästa tips om prioritering av uppgifter i den här videon!👇🏽

ClickUps bästa funktioner

Hantera din ClickUp-att-göra-lista från datorn, telefonen eller webbläsaren

Välj mellan över 15 anpassningsbara vyer för att ställa in, visualisera och spåra framstegen i din att göra-lista på ett sätt som passar dig.

Anpassa uppgiftstyper genom att lägga till dina namngivningskonventioner i ClickUp Custom Fields.

Spåra din dagliga produktivitet genom att sammanfatta uppgifterna i slutet av dagen med ClickUps AI Standups.

Begränsningar för ClickUp

Det finns en inlärningskurva för nybörjare. Men ClickUp har gott om resurser och färdiga mallar för uppgiftshantering som hjälper dig att komma igång snabbt.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Användarna uppskattar möjligheten att intuitivt skapa uppgifter, deluppgifter och checklistor i ClickUp och rankar den som en av de bästa projektledningsapparna.

”Jag gillar att jag kan skapa min dagliga checklista, spara idéer för senare och påminna mig själv om uppföljningar.”

”Jag gillar att jag kan skapa min dagliga checklista, spara idéer för senare och påminna mig själv om uppföljningar.”

2. Todoist – den snyggaste att göra-listan

via Todoist

Det räcker inte med att skapa en uppgiftslista. Du bör kunna samarbeta med teammedlemmarna för att hålla igång arbetet. Det är här Todolist kommer in i bilden.

Jag älskar det minimalistiska gränssnittet i denna app för att-göra-listor, främst för att det gör det mycket enklare att dela uppgifter. Todoist gör det inte bara möjligt att dela uppgifter, utan också att tilldela uppgifter till teammedlemmar och lägga till ytterligare detaljer med hjälp av kommentarer.

Jag hittade också en funktion som gör det möjligt att göra vissa projekt privata om du vill begränsa åtkomsten till känslig information. Det är en genomtänkt funktion som gör det möjligt att hålla produktplaner, offerter och annan intern information konfidentiell.

Todlist är en smart app för uppgiftshantering för små till medelstora team, utformad för att öka teamets insatser och produktivitet.

Todoists bästa funktioner

Fokusera på relevanta uppgifter med flexibla vyer

Prioritera tidsbegränsade uppgifter och bocka av dem snabbare

Ställ in återkommande uppgifter och förfallodatum intuitivt med datumigenkänning.

Synkronisera din att göra-lista mellan dator, Android, iOS, wearables och webbläsartillägg.

Todoists begränsningar

Kalenderintegrationen kunde ha varit mer kraftfull

Struktureringen av deluppgifter kan kännas förvirrande

Priser för Todoist

Nybörjare: Gratis

Pro: 5 $/användare per månad

Företag: 8 $/användare per månad

Samarbete: Anpassad prissättning

Avancerat: Anpassad prissättning

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

De flesta användare föredrar Todoist framför andra appar för uppgiftshantering på grund av dess enkelhet och kraftfulla samarbetsfunktioner.

Todoist är enkelt att installera och har ett användarcentrerat tillvägagångssätt. Den är idealisk för att skapa detaljerade, personliga uppgiftslistor (användbar för att organisera olika faser av större evenemang). Vi kan enkelt fördela uppgifter till teammedlemmar, särskilt när många personer med olika kompetens är involverade i ett projekt.

Todoist är enkelt att installera och har ett användarcentrerat tillvägagångssätt.

Den är idealisk för att skapa detaljerade, personliga uppgiftslistor (användbar för att organisera olika faser av större evenemang).

Vi kan enkelt fördela uppgifter till teammedlemmar, särskilt när många personer med olika kompetens är involverade i ett projekt.

3. TickTick – bäst för att hålla fokus

via TickTick

Ibland kan det kännas överväldigande att titta på en lång checklista med uppgifter. Man försöker ta itu med alla på en gång. Men vetenskapen om kontextbyte visar att multitasking är produktivitetsdödande – nyckeln till att beta av alla uppgifter är att fokusera på en uppgift i taget. Det är där TickTick kommer in.

Jag provade dess Pomo-timer, som låter dig reservera små tidsblock för att fokusera på en uppgift baserat på Pomodoro-produktivitetssystemet. Även om det inte är idealiskt att pausa din Pomodoro-timer, erbjuder TickTick denna funktion ifall något brådskande skulle dyka upp.

För mig handlar personlig produktivitet om att hålla fokus på en sak, undvika distraktioner och få tillräckligt med djupgående arbete gjort. TickTick hjälpte mig med det.

Jag uppskattade också hur snabbt jag kunde lägga till uppgifter med hjälp av röstinmatningsfunktionen och synkronisera timern på alla mina enheter. Denna app för att-göra-listor är idealisk för yrkesverksamma som vill vara produktiva genom att fokusera på korta perioder av koncentrerat arbete.

Den här appen fungerar dock bäst för personliga uppgifter. Du kanske måste leta efter en annan app för att samarbeta med ditt team om uppgiftslistor.

TickTicks bästa funktioner

Ställ in påminnelser automatiskt när du lägger till ett förfallodatum och en tid för en uppgift.

Dela din uppgiftslista med andra

Gör uppgiftsförloppet till ett spel med Achievement Score

Organisera dina uppgifter i mappar, listor, uppgifter och markera avklarade uppgifter.

Begränsningar för TickTick

Kalendervyn är inte tillgänglig i gratisversionen.

Begränsade samarbetsfunktioner

Priser för TickTick

Gratis

Grundläggande: 2,99 $/användare per månad (årsabonnemang för 35,99 $)

TickTick-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till TickTick!

4. Any. do – bäst för WhatsApp-integration

Känner du dig överväldigad av alla appar och letar efter något som passar din dagliga rutin? Any. do kan vara ett bra alternativ.

Vi använder alla meddelande- eller sms-appar ganska ofta, och Any. do fungerar utöver det. Det låter dig ställa in påminnelser direkt från WhatsApp, även utan att öppna Any. do-appen.

Jag integrerade Any.do med WhatsApp, och upplevelsen var helt smidig. Varje gång jag lade till en uppgift med en tidslinje fick jag en påminnelse på WhatsApp. Men den här funktionen är endast tillgänglig i betalda abonnemang. Om du inte använder WhatsApp kan du enkelt integrera verktyget med Siri och Apple Reminders om du har en Apple-enhet.

Om ditt jobb innebär mycket extern interaktion med människor, till exempel säljsamtal eller möten, kan det vara värt att prova en produktivitetsapp med fokus på meddelanden. Om du däremot försöker göra koncentrerat arbete kan meddelandeappar vara en stor källa till distraktion. Att använda dem för att bli mer produktiv kan i slutändan vara kontraproduktivt.

Any. do kan vara lämpligt för individer och små eller medelstora team som letar efter enkla att göra-appar. Större team och företag kan dock behöva något mer kraftfullt.

Any. do bästa funktioner

Skapa privata tavlor för hantering av konfidentiell information

Tilldela automatiskt uppgifter , deadlines och projektstatus

Skapa obegränsat antal tavlor för att hantera ditt arbetsflöde

Synkronisera innehåll mellan din stationära dator, bärbara dator, surfplatta, mobil och bärbara enheter

Any. do begränsningar

Begränsad kalenderfunktion: verktyget ställer in 30-minutersintervall som standard, vilket du inte kan anpassa.

Any. do-priser

Personligt: Gratis

Premium: 5,99 $/användare per månad

Teams: 7,99 $/användare per månad

Familj: 9,99 $ (för 4 användare per månad)

Any. do betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Any.do!

5. Things 3 – bäst för uppgiftshantering i iOS

via Things 3

Om du föredrar att arbeta med Apple-enheter är den helt nya appen Things 3 precis vad du behöver för att effektivisera din uppgiftshantering.

Jag gillade påminnelsefunktionen, som tidigare saknades i appen. Den naturliga språkparsern förstår den tid du skriver in och ställer in påminnelser därefter. Ganska smidigt.

För upptagen för att skriva? Be bara Siri att ställa in en påminnelse i Things, så är du klar. Den här funktionen är användbar om du ofta har tidspressade uppgifter – du får påminnelser på alla dina enheter så att du inte missar några deadlines.

Designspråket är precis vad du kan förvänta dig av en app som riktar sig till Apple-användare: rent, elegant, minimalistiskt och, viktigast av allt, funktionellt. Den enkla översikten över vad som väntar idag, imorgon eller till och med veckan framöver är en riktig livräddare.

Appen Things 3 fungerar bäst för att hålla koll på din personliga att göra-lista, oavsett om det gäller arbetsuppgifter eller hushållssysslor.

Things 3 bästa funktioner

Skap en överskådlig miljö med en minimalistisk men funktionell design.

Dela upp stora uppgifter i mindre delar med Headlines

Håll koll på ditt dagliga schema med Today-listan

Planera för kommande vecka med fliken Kommande

Begränsningar i Things 3

Endast tillgänglig på Mac och iOS.

Ingen kostnadsfri provperiod

Priser för Things 3

MacOS: 49,99 $ (engångsköp)

iPhone och Apple Watch: 9,99 $ (engångsköp)

iPad: 19,99 $ (engångsköp)

Things 3 betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Things 3!

Många användare saknar avancerade funktioner för uppgiftshantering, såsom anpassad sortering och anpassade vyer för att spåra uppgifter i Things.

Det största problemet jag hade med Things var att jag ville ha fler sätt att avgränsa och differentiera uppgifter. Jag använder ofta färgkoder och taggar – taggarna i Things är jättebra, men jag skulle ha velat ha fler sätt att separera uppgifter och projekt så att det skulle vara lättare att få en överblick över vad som behöver göras. Jag vill inte behöva läsa igenom alla uppgifter varje gång jag tittar på listan.

Det största problemet jag hade med Things var att jag ville ha fler sätt att avgränsa och differentiera uppgifter. Jag använder ofta färgkoder och taggar – taggarna i Things är jättebra, men jag skulle ha velat ha fler sätt att separera uppgifter och projekt så att det skulle vara lättare att få en överblick över vad som behöver göras. Jag vill inte behöva läsa igenom alla uppgifter varje gång jag tittar på listan.

De flesta är dock överens om att den är enkel och intuitiv som en grundläggande app för uppgiftshantering.

Jag älskar Things enkelhet och estetik. Den är intuitiv och fungerar helt enkelt. Synkroniseringen är stabil mellan olika plattformar. Den har alla funktioner jag behöver: projekt, områden, uppgifter, anteckningar och taggar. Rubrikerna är också bra.

Jag älskar Things enkelhet och estetik. Den är intuitiv och fungerar helt enkelt. Synkroniseringen är stabil mellan olika plattformar. Den har alla funktioner jag behöver: projekt, områden, uppgifter, anteckningar och taggar. Rubrikerna är också bra.

6. Google Tasks – bäst för G-Suite-användare

via Google Tasks

Google Tasks är en gratis app för att-göra-listor som du kan integrera med Gmail och Google Kalender.

Det jag gillade mest med det här verktyget är möjligheten att skapa en uppgift direkt från Gmail. När en teammedlem ställer en fråga eller skickar något för granskning kan du till exempel omvandla det till en åtgärd, som sedan visas på din uppgiftslista – en livräddare när du har mycket att göra och lite tid att sätta upp enskilda uppgifter.

Detta kan vara ett bra alternativ för privatpersoner eller företag som arbetar med Gsuite och inte behöver några extra funktioner. Utmaningen är dock att när du väl har en uppgift är samarbetsmöjligheterna begränsade. Du kan behöva växla tillbaka till din chattapplikation på arbetsplatsen för att diskutera uppgiften vidare eller skicka e-post om den. Anpassningen av uppgifter för att lägga till prioritet, etiketter eller taggar är fortfarande begränsad.

Anta att du redan använder verktyget men letar efter avancerade och anpassningsbara funktioner som projektledning och samarbetsfunktioner. I så fall kan du integrera din Google Tasks-app med ClickUp (med hjälp av Zapier). Alla åtgärder du vidtar i den ena appen kommer att återspeglas i den andra, vilket gör ditt arbetsflöde smidigare och effektivare.

Google Tasks bästa funktioner

Dra och släpp uppgifter för att ändra prioritetsnivåer

Spåra en uppgift tillbaka till dess käll-e-post om du behöver mer kontext.

Få hjälp av Google Assistant för att hantera dina uppgifter bättre

Spåra och redigera uppgifter från valfri enhet

Begränsningar i Google Tasks

Ibland aktiveras push-meddelanden inte i tid, vilket gör att du missar viktiga deadlines.

Priser för Google Tasks

Gratis

Betyg och recensioner av Google Tasks

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Kolla in dessa alternativ till Google Tasks!

7. Microsoft To Do – bäst för Microsoft 365-användare

via Microsoft To Do

Microsoft To-Do är en av de enklaste apparna för att-göra-listor på vår lista. Trots de begränsade funktionerna får den jobbet gjort – helt gratis.

Min personliga favoritfunktion är fliken Min dag. Den ger en översikt över min dag (inklusive personliga och professionella uppgifter) och intelligenta förslag för att uppdatera listan när jag är på språng.

Det här verktyget fungerar bäst för team som börjar använda en app för att-göra-listor eller små och medelstora företag som letar efter en gratis app för uppgiftshantering.

Om du arbetar mycket i Microsoft-miljön kan du integrera To Do med Outlook Tasks, vilket gör det enklare att hantera alla dina uppgifter på ett och samma ställe.

Microsoft To-Do:s bästa funktioner

Integrera verktyget med andra MS-produkter i din teknikstack, till exempel Teams och Outlook-kalendern.

Markera uppgifter som viktiga för att hålla koll på prioriteringarna.

Planera dagliga standups och kundmöten effektivt och få tillgång till din att göra-lista-app via webben, Windows, iPhone och Android.

Dela din uppgiftslista med teammedlemmarna så att de håller sig uppdaterade.

Begränsningar i Microsoft To-Do

Mycket beroende av Microsofts ekosystem

Ingen rapporteringsfunktion för att spåra prestanda

Priser för Microsoft To-Do

Gratis

Betyg och recensioner för Microsoft To-Do

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Microsoft To-Do är en publikfavorit och verkar vara en populär app för att-göra-listor för team och enskilda personer.

Microsoft To-Do är mycket lättanvänd och flexibel. Hjälper mig att förbereda en dagsschema med planer, aktiviteter och möten. De uppgifter som tilldelats mig kan fokuseras på med en bättre plan och utförande. Sömlös integration med Microsofts ekosystem gör den tillgänglig. Ett användarvänligt gränssnitt med kalendersynkroniseringsfunktioner fungerar utmärkt. De skapade uppgifterna kan enkelt delas mellan teamet. Bra kundsupport.

Microsoft To-Do är mycket lättanvänd och flexibel. Hjälper mig att förbereda en dagsschema med planer, aktiviteter och möten. De uppgifter som tilldelats mig kan fokuseras på med en bättre plan och utförande. Sömlös integration med Microsofts ekosystem gör den tillgänglig. Ett användarvänligt gränssnitt med kalendersynkroniseringsfunktioner fungerar utmärkt. De skapade uppgifterna kan enkelt delas mellan teamet. Bra kundsupport.

8. Remember the Milk – bäst för ett roligt användargränssnitt

Jag kanske är ett fan av professionella arbetshanteringsverktyg, men jag kunde inte låta bli att imponeras av hur bedårande den här appen är.

När jag testade de viktigaste funktionerna stötte jag på Smart List – en funktion som låter dig söka efter uppgifter med hjälp av specifika kriterier. Du kan till exempel söka efter uppgifter som ska göras denna vecka så att du kan prioritera dem framför andra.

Även om dess samarbetsfunktioner är begränsade till att tilldela uppgifter till teammedlemmar, kan privatpersoner och småföretag använda den för att lägga till ett roligt inslag i sitt dagliga arbetsflöde.

Remember the Milks bästa funktioner

Roligt och inbjudande användargränssnitt

Skapa snabbt uppgifter och ställ in påminnelser med Smart Add.

Få påminnelser via den kanal du använder mest – e-post, sms eller någon annan app.

Begränsningar för Remember the Milk

För att dela uppgifter med teammedlemmar måste du först lägga till dem i dina kontakter. Det är obekvämt för stora team.

Priser för Remember the Milk

Grundläggande: Gratis

Pro: 49,99 $/år med obegränsad delning (månadsabonnemang finns inte)

Betyg och recensioner för Remember the Milk

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Remember the Milk!

9. Habitica – den bästa appen för att göra-listor med spelelement

via Habitica

När det känns jobbigt att bocka av din att göra-lista förvandlar Habitica din uppgiftslista till ett spel. Vilket fantastiskt sätt att krydda tillvaron och öka produktiviteten!

Oavsett om du vill dricka mer vatten, läsa fler böcker eller arbeta med uppgifter som du har haft svårt att slutföra kan du ställa in valfri vana eller mål i appen.

Jag tyckte att belöningsfunktionen var mycket motiverande för att hantera uppgifter. Varje gång jag bockade av en uppgift fick jag en belöning. Det kändes fantastiskt att ha ett mystiskt digitalt husdjur som sällskap (det var min belöning för att jag var superproduktiv, om du undrar)!

Med sin mycket spelifierade konsol kan du också samarbeta med andra Habiticans för att bekämpa monster i en episk strid. När du vinner tjänar du guld som du kan använda för att låsa upp anpassade belöningar (som pizza till frukost, att se det senaste avsnittet av din favorit serie på Netflix eller något annat som gör dig glad).

Den fungerar bäst för individer och små team som gillar den spelifierade modellen, men för avancerad uppgiftshantering kan det vara bättre att välja en annan app.

Habiticas bästa funktioner

Skapa uppgifter snabbt med det enkla och roliga användargränssnittet.

Håll motivationen uppe med belöningar i spelet

Delta i spel med andra användare

Skapa hälsosamma vanor medan du spelar

Habiticas begränsningar

Begränsade användningsområden – kanske inte fungerar för professionellt samarbete

Kan inte integreras med projektledningsprogramvara

Priser för Habitica

Grundläggande: Gratis

För grupper: 9 $/månad + 3 $/användare

Habitica-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Kolla in dessa alternativ till Habitica!

10. Workflowy – Bäst för att skapa minimalistiska uppgiftslistor

via Workflowy

Workflowy är en enkel men kraftfull app för att-göra-listor som är utformad för att skapa överskådliga uppgiftslistor.

Jag blev omedelbart attraherad av dess snygga användargränssnitt. Den har en sidopanel till vänster där du kan navigera i hela din uppgiftslista, vilket jag tyckte var särskilt användbart för att få en överblick över de hundratals uppgifterna på min lista. Det är enkelt att ta bort uppgifter som inte längre är relevanta eller flytta dem upp eller ner i listan.

Jag gillade också hur enkelt det är att göra anteckningar i punktlistor, omvandla dem till uppgifter och bocka av dem. Workflowy gör det också möjligt att gruppera liknande objekt med hjälp av taggar – en liten extrafunktion som sparar tid.

Projektledare, marknadsförare eller yrkesverksamma som inte gillar visuellt tunga gränssnitt kommer att älska den här appen för sina dagliga anteckningar och för att skapa snabba att göra-listor.

Workflowys bästa funktioner

Hitta det du söker med en global sökning

Lägg till sammanhang till uppgifter med korta anteckningar

Lägg till relevanta filer och bilder till dina uppgifter

Dela uppgifter med teammedlemmar

Workflowy-begränsningar

Du kan dela uppgifter, men det finns ingen möjlighet till samarbete.

Ingen möjlighet att anpassa verktygets visuella element (förutom markeringar)

Priser för Workflowy

Grundläggande: Gratis

Workflowy Pro: 4,99 $/användare per månad

Workflowy-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Kolla in dessa alternativ till Workflowy!

Välja den bästa appen för att-göra-listor för att hantera uppgifter

De flesta apparna i listan har ett enkelt användargränssnitt, vilket gör dem tillgängliga för team med olika nivåer av teknisk expertis.

Alla dessa verktyg är bra för att skapa uppgifter och bocka av dem, men väldigt få erbjuder avancerade funktioner för att-göra-listor, såsom visuell framstegsspårning, samarbete med stora team, tilldelning av uppgifter till flera teammedlemmar samtidigt, rapportering och analys, mobilappar och AI-integration.

De enklare verktygen är bra för personligt bruk, men deras begränsade funktioner räcker inte för komplexa projekt med distansarbetande eller tvärfunktionella team.

I sådana fall är ClickUp en klar vinnare. Den kopplar samman uppgiftsskapande och uppföljning med AI-assisterad projektledning, vilket säkerställer att ditt team förblir produktivt och effektivt och arbetar tillsammans som en enhet.

Kom igång med ClickUp redan idag!