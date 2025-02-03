De 10 bästa apparna för dagliga checklistor för att vara produktiv 2025

Rätt programvara kan hjälpa dig att organisera uppgifter och arbeta snabbare och mer produktivt. De hjälper dig att följa uppgiftsförloppet och hålla koll på deadlines med återkommande påminnelser, så att du aldrig missar något viktigt på din att göra-lista.

Nedan utforskar vi några online-appar för dagliga checklistor, mobilappar och andra verktyg som hjälper dig att hålla koll på din att göra-lista. Vi utforskar vad du ska leta efter i en checklista-app så att du kan välja den som bäst passar dina behov när du hanterar uppgifter.

Vad ska du leta efter i en app för dagliga checklistor?

De flesta människor har en rad återkommande uppgifter som de behöver hålla reda på. Appar med dagliga checklistor gör det enkelt att lägga till uppgifter som upprepas dagligen, veckovis eller månadsvis. De har också möjlighet att lägga till engångsuppgifter för de tillfällen när något ovanligt dyker upp.

Det är bra att se vad som finns tillgängligt så att du kan välja en checklista-app som har de funktioner du behöver. Några av de funktioner som vanligtvis finns i dagliga checklista-appar är:

Möjligheten att prioritera uppgifter för att utnyttja din tid på ett så effektivt sätt som möjligt

Ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt för alla att komma igång

Möjligheten att gruppera uppgifter i flera projekt för enklare organisering

Funktion för förfallodatum som hjälper dig att hantera din tid och undvika att missa viktiga deadlines.

Funktioner som möjliggör uppgiftsberoenden så att du kan slutföra uppgifter i rätt ordning.

Möjligheten att tagga uppgifter för bättre organisation

En uppsättning inbyggda mallar för att-göra-listor som hjälper dig att komma igång snabbt.

De 10 bästa dagliga checklista-apparna att använda

För att hitta den bästa dagliga checklista-appen för dina behov måste du utvärdera de bästa alternativen. Vi har samlat de bästa online-checklista-apparna nedan för att hjälpa dig med det.

1. ClickUp – Bästa appen för dagliga checklistor för anställda

Hantera din dagliga checklista där du redan utför allt ditt arbete: ClickUp

ClickUp är en plattform för projektledning och produktivitet. Bland dess många funktioner finns möjligheten att skapa checklistor, tilldela ClickUp-uppgifter, ange förfallodatum och spåra framsteg. Programvaran har stöd för många vyer, såsom Kanban, Gantt-diagram och enkla ClickUp-uppgiftschecklistformat, så den fungerar för en mängd olika preferenser och arbetsflöden. ClickUp integreras med många verktyg från tredje part för att utöka funktionaliteten och centralisera arbetet.

ClickUps bästa funktioner

Skapa checklistor med valfritt antal punkter och underpunkter och anpassa enkelt deras utseende.

Ställ in checklistor så att de upprepas dagligen, veckovis eller månadsvis så att uppgifterna alltid är relevanta för dagen.

Skapa dina egna mallar för checklistor eller välj bland ett urval av färdiga mallar.

Få aviseringar när punkter på checklistan förfaller så att du aldrig missar en deadline.

Samarbeta enkelt med andra på samma uppgifter genom att dela dina checklistor.

Begränsningar för ClickUp

Gränssnittet kan vara överväldigande för nya användare.

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen... än!

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Toggl Plan

Via Toggl Plan

Toggl Plan har ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt för att skapa och hantera att göra-listor. Programvaran består av en projektledningsapp och ett verktyg för uppgiftsplanering som gör det möjligt för användare att tilldela uppgifter, spåra förfallodatum och ställa in påminnelser om deadlines. Programvaran kan enkelt skalas upp från enkla personliga projekt till hantering av stora team.

Toggl Plans bästa funktioner

Visualisera uppgifter och projekt på en Kanban-tavla för enkel översikt.

Ställ in uppgifter som ska återkomma varje vecka eller månad, utöver att hålla en daglig checklista.

Skapa ett system med beroenden för uppgifter så att du vet vilka du ska slutföra först.

Samarbeta enkelt med andra i uppgifter och projekt så att alla är synkroniserade.

Toggl Plan-begränsningar

Appen kan vara svår att lära sig

Rapporteringsfunktionerna är inte så robusta som vissa användare skulle önska.

Mobilappen har inte lika många funktioner som datorappen.

Priser för Toggl Plan

Gratis för alltid

Team: 9 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Toggl Plan-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (37 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

3. Habitica – App för daglig rutinchecklista

Denna programvara är ett populärt verktyg för uppgiftshantering som har en helt annan approach till problemet. Den förvandlar ditt liv till ett rollspel (RPG).

Du styr en virtuell karaktär som har samma uppgifter som du. När du slutför en uppgift får din virtuella karaktär erfarenhetspoäng och går så småningom upp i nivå. Din karaktär kan gå med i grupper eller guilder, vilket gör att du kan samarbeta med dina vänner och teammedlemmar i verkliga livet om uppgifter som ni delar.

Habiticas bästa funktioner

Att spela ett RPG-spel gör tråkiga checklistor mer intressanta

Spåra dina vanor för att se dina framsteg över tid och se till att du håller disciplinen uppe.

Tjäna belöningar för slutförda uppgifter och vanor som hjälper dig att hålla motivationen uppe.

Nivåera ditt virtuella jag när du slutför fler och fler uppgifter för att få en känsla av tillfredsställelse.

Interagera med en stor användargrupp för att få stöd och hjälp att hålla fokus på dina uppgifter.

Habiticas begränsningar

Gamifieringen kan vara för mycket för vissa användare.

Appen kan vara beroendeframkallande, så du kanske lägger mer tid på den än du hade tänkt.

Vissa recensenter tycker att priset är för högt.

Priser för Habitica

Gratis för alltid

4,99 $/månad eller 47,99 $/år

Habitica-betyg och recensioner

App Store: 4/5 (över 1 700 recensioner)

Google Play: 4/5 (24 900 recensioner)

4. TickTick

Via TickTick

TickTick är en dedikerad checklista-app för att förbättra både personlig och teamets produktivitet. Fokus ligger på enkelhet, vilket gör det möjligt för användare att skapa, organisera och prioritera sina uppgifter utan en stor inlärningskurva.

Användare kan dela uppgifter, bifoga filer och få påminnelser om kommande förfallodatum. Data i appen synkroniseras mellan alla plattformar där den är installerad, så den är alltid redo att hålla dig på rätt spår oavsett vilken enhet du använder.

TickTicks bästa funktioner

Skapa uppgifter med hjälp av naturligt språk, så fyller TickTick automatiskt i rätt fält för att skapa uppgiften.

Ange förfallodatum för uppgifter så att du vet vad du ska arbeta med under dagen och hur lång tid du har kvar för att slutföra det.

Ställ in påminnelser för uppgifter och checklistor så att du inte glömmer att slutföra dem.

Prioritera dina uppgifter för att lättare kunna bestämma i vilken ordning du ska utföra dem.

Ange sammanhang för uppgifter för att få mer information om när och var du måste slutföra dem.

Begränsningar för TickTick

Appen saknar vissa funktioner som TickTick-alternativen har.

Appen kan ibland vara buggig.

Priser för TickTick

2,79 $/månad eller 27,99 $/år

TickTick-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (87 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

5. Apple Notes

Via Apple

Denna app är inbyggd i Apple-enheter. Den är bäst för att ta anteckningar, men har också grundläggande checklista-funktioner.

Även om Apple Notes inte har lika många funktioner som dedikerade checklist-appar, erbjuder det en enkel och tillgänglig lösning för grundläggande checklist-behov. Det låter användare skapa listor, lägga till objekt och markera dem som klara. Det synkroniserar data automatiskt med alla anslutna Apple-enheter.

Apple Notes bästa funktioner

Skapa och hantera dina dagliga uppgifter enkelt med ett intuitivt användargränssnitt.

Synkronisera dina uppgifter automatiskt mellan alla Apple-enheter som har appen installerad.

Använd Markdown för att formatera dina checklistor så att de blir mer visuellt tilltalande och lättlästa.

Sök enkelt efter specifika uppgifter eller objekt i checklistorna.

Begränsningar i Apple Notes

Appen har inte lika många funktioner som vissa andra alternativ.

Den stöder inte samarbete lika bra som vissa konkurrenter.

Priser för Apple Notes

Gratis för alltid

Apple Notes betyg och recensioner

App Store: 4,8/5 (55 800 recensioner)

6. Montering

Via Assembly

Assembly är en affärsinriktad plattform för automatisering av arbetsflöden. Den erbjuder en omfattande lösning för hantering av anställda. Bland funktionerna finns möjligheten att skapa uppgiftslistor som du kan sortera, automatisera och prioritera utifrån dina behov.

Djup integration med flera tredjepartsappar och den omfattande uppsättningen funktioner som går utöver uppgiftshantering gör detta till ett attraktivt alternativ för större företag.

Assembly bästa funktioner

Anpassa checklistorna i stor utsträckning, inklusive färger och ikoner samt antalet objekt och underobjekt.

Dela checklistor med andra för att snabbt och enkelt samarbeta kring gemensamma uppgifter.

Skapa mallar från dina favoritchecklistor och återanvänd deras format och inställningar om och om igen.

Få aviseringar när punkter på checklistan förfaller för att undvika att glömma viktiga uppgifter.

Visualisera dina framsteg och håll koll på dina uppgifter med stöd för Gantt-diagram.

Monteringsbegränsningar

Inlärningskurvan kan vara brant för vissa användare.

Eftersom det är en affärsinriktad app är den inte lika väl lämpad för personliga uppgifter som konkurrenterna.

Priser för montering

Gratis för alltid

Lista: 2,80 $/månad per användare

Standard: 4,50 $/månad per användare

Premium: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner från användare

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (78 recensioner)

7. GoodTask

Via GoodTask

Detta är en tredjepartslösning för uppgiftshantering för Apples ekosystem. Den integreras smidigt med Apples appar Reminders och Calendar och synkroniserar informationen med iCloud så att den blir tillgänglig på alla anslutna enheter. Användare kan skapa checklistor, ange förfallodatum och till och med skapa listor med deluppgifter för att hålla bättre ordning.

GoodTasks bästa funktioner

Begränsa mängden skrivande och klickande genom att använda dess grundläggande funktion för naturlig språkinmatning.

Ange förfallodatum för uppgifter och andra saker som hjälper dig att planera ditt arbete och din dag.

Få aviseringar som påminner dig om när uppgifter ska vara klara så att du inte glömmer att slutföra viktiga saker.

Prioritera uppgifter för att lättare kunna bestämma vilka du ska arbeta med först.

Använd Gantt-diagram för att visualisera det arbete du har gjort och det som fortfarande återstår att göra.

Begränsningar för GoodTask

Vissa funktioner som finns i andra appar saknas i GoodTask.

Appen kan ibland vara buggig.

Priser för GoodTask

Gratis för alltid

Supporter: 9,99 $/månad

GoodTask-betyg och recensioner

App Store: 4,6/5 (över 1 700 recensioner)

8. Google Tasks

Detta är en gratis checklista-app från Google. Den integreras med Google Kalender och annan programvara i Google Workspace-paketet. Många av dessa produkter skapar automatiskt en Google-uppgift och lägger till den i appen Uppgifter. Som ett baserbjudande saknar den vissa av de avancerade funktionerna som finns i andra appar, men är ett bra alternativ för en grundläggande digital checklista-app.

Appen synkroniseras med andra Google Cloud-produkter och fungerar smidigt på flera enheter. Oavsett var du gör ändringar i din att göra-lista kommer Google att hålla reda på dem.

De bästa funktionerna i Google Tasks

Skapa och hantera checklistor snabbt och enkelt med det enkla och intuitiva gränssnittet.

Skapa automatiskt uppgifter medan du arbetar med många av produkterna i Google Workspace-paketet.

Synkronisera dina checklistor på alla enheter som kan anslutas till Google Workspace.

Få aviseringar i mobilappen som påminner dig när en kommande uppgift ska utföras.

Begränsningar i Google Tasks

Även om de är lätta att använda är funktionaliteten grundläggande jämfört med alternativen till Google Tasks

Beroendet av Google-produkter gör samarbetet mer begränsat än med andra appar.

Priser för Google Tasks

Gratis för alltid

Betyg och recensioner för Google Tasks

App Store: 4,8/5 (75 600 recensioner)

Google Play: 4,4/5 (327 000 recensioner)

9. Things

Via Things

Nästa på vår lista över appar för dagliga checklistor är Things. Denna programvara gör det enkelt att skapa nya uppgifter och hantera dem med ett användarvänligt gränssnitt. Det är en mobilapp utan gratisversion, men med en låg engångskostnad. Även om den är dyr jämfört med andra mobilappar är den prisvärd jämfört med månadsavgiften för andra alternativ.

Things bästa funktioner

Dela checklistor med andra så att alla som arbetar med samma uppgiftslista kan samarbeta effektivt.

Skapa projekt för att bättre organisera dina uppgiftslistor och spåra dina framsteg i en samling relaterade uppgifter.

Kopiera och klistra in listor från andra appar, så formaterar Things dem automatiskt till en checklista.

Sök efter en specifik uppgift i dina projekt och checklistor för att snabbt slutföra eller ändra den.

Begränsningar i Things

För en mobilapp är priset lite högt för vissa användare.

Det stöder inte samarbete så bra som användarna skulle önska.

Appen kan vara svår att navigera i.

Priser för Things

9,99 $

Betyg och recensioner av Things

App Store: 4,8/5 (22 800 recensioner)

10. Microsoft To Do

Via Microsoft

Denna Microsoft-produkt är ett enkelt sätt att organisera uppgifter inom Microsofts ekosystem. Denna app för att-göra-listor synkroniseras med andra Microsoft-produkter, så att du eller dina teammedlemmar enkelt kan komma åt och använda den.

Precis som Googles erbjudande saknar Microsoft To-Do några av de viktigaste funktionerna i mer sofistikerade lösningar, men erbjuder ett enkelt sätt att lägga till uppgifter. För grundläggande behov av checklista-programvara bland användare av Microsoft-produkter är det en utmärkt lösning.

Microsoft To Do – bästa funktionerna

Integrera dina listor med många produkter i Microsofts ekosystem, till exempel Outlook och Teams, för att hålla data synkroniserade.

Synkronisera data automatiskt mellan alla enheter som använder appen eller anslutna Microsoft-produkter.

Kom igång snabbt, även som nybörjare, med dess enkla och lättanvända gränssnitt.

Samarbeta enkelt kring uppgifter genom att dela och arbeta med dem tillsammans med dina kollegor eller andra.

Begränsningar i Microsoft To Do

Den enkla designen gör att appen saknar vissa funktioner som finns i mer specialiserade produkter.

Beroendet av Microsofts ekosystem begränsar samarbetsmöjligheterna jämfört med vissa konkurrenter.

Priser för Microsoft To Do

Gratis för alltid

Betyg och recensioner för Microsoft To Do

App Store: 4,7/5 (189 900 recensioner)

Google Play: 4,7/5 (289 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Microsoft To Do!

Håll dig produktiv under 2024 med dagliga checklistor

Gå bortom enkla fristående checklistappar och effektivisera dina uppgifter med projektledningsprogramvara med inbyggda checklistor (inga tredjepartsintegrationer behövs).

ClickUps plattform för projektledning och produktivitet inkluderar möjligheten att skapa och hantera checklistor, inklusive att tilldela uppgifter och ställa in förfallodatum, samtidigt som du kan spåra framstegen för dessa uppgifter och deadlines under hela projektets livslängd.

Och det bästa av allt är att vi erbjuder checklistor och uppgiftshantering på alla nivåer, inklusive vårt gratisabonnemang!