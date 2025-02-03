De 5 bästa alternativen och konkurrenterna till Workflowy (funktioner, priser)

Har du någonsin verkligen varit i flow?

Det är de där ögonblicken när idéerna bara flödar och du knappt hinner med!

När detta händer är det bra att ha en praktisk listskapare till hands som hjälper dig att sammanfatta alla dessa tankar.

Och det är där Workflowy kan hjälpa dig.

Det är en användbar app för att skapa listor med vissa funktioner för uppgiftshantering.

Appen har dock några begränsningar.

Workflowy erbjuder till exempel ingen mind map-vy, och punktlistor är inte det mest effektiva brainstormingverktyget. 🧠

Det är förmodligen också anledningen till att de flesta team letar efter alternativ till Workflowy.

Men oroa dig inte, vi har sammanställt en lista över de bästa alternativa verktygen åt dig.

I den här artikeln tittar vi kort på vad Workflowy är, dess begränsningar och de fem bästa Workflowy-alternativen som hjälper dig att bemästra ditt arbetsflöde.

Låt oss sätta igång med den här artikeln.

3 skäl till varför du behöver ett alternativ till Workflowy

Workflowy är en onlinebaserad uppgiftshanterare som hjälper individer och team att skapa flera listor. Det är i grunden ett digitalt anteckningsblock som hjälper människor att planera, ta anteckningar, brainstorma och mycket mer.

Här är några av Worklowys viktigaste funktioner:

Skapa kapslade listor

Dra och släpp objekt i din uppgiftslista för att ordna om dem

Zooma in på ett objekt för att fokusera på det 🔎

Tagga och tilldela objekt

En tavla i kanban-stil för uppgiftsplanering

Men även om appen har bra anteckningsfunktioner, fungerar inte allt smidigt.

Här är tre nackdelar med Workflowy som kommer att få dig att byta till en annan app:

1. En begränsad gratisplan

Den kostnadsfria planen har en gräns på 250 punkter per månad.

Problemet?

Om du vill använda appen för journalistik, skrivande eller omfattande anteckningar kommer 250 objekt per månad troligen inte att räcka.

Du kan dock öka detta antal genom att värva vänner (100 objekt per värvning).

Men vad händer om ditt husdjur är din enda vän? 🐶

Utöver det har gratisplanen också en gräns på 100 MB för filuppladdning.

Du är också begränsad till två grundläggande delningsalternativ:

Full åtkomst: användare kan redigera och dela dokumentet med andra

Endast visning: användare kan endast visa dokumentet

Så det är i princip allt eller inget!

Flera viktiga funktioner som obegränsat antal punkter, Dropbox-backup och utökade anpassningsalternativ är exklusiva för pro-kontot.

2. Saknar viktiga integrationer

Workflowy kan inte integreras med populära verktyg som Jira, Salesforce, Trello eller Google Tasks.

Bristen på integrationer innebär att du i stort sett är begränsad till att bara ta anteckningar, och du kommer inte att kunna ansluta dina favoritappar till verktyget.

3. För enkelt för komplex uppgiftshantering

Här är tre skäl till varför appen är ineffektiv för hantering av stora uppgifter:

A. Begränsade redigeringsfunktioner för rik text

Även om appen stöder kursiv stil, understrykning och fet stil, erbjuder den inte olika typsnitt, rubriker eller länkförkortare.

B. Inga inbyggda automatiska påminnelser

Appen har inga inbyggda påminnelser som hjälper dig att hantera dina dagliga uppgifter och öka produktiviteten. Du får nog förlita dig på Google Kalender för att få påminnelser. 🤷

C. Grundläggande samarbetsfunktioner

Med Workflowy kan du dela länkar med kollegor för att samarbeta på dokument, tagga teammedlemmar i anteckningar och hålla koll på vad som har gjorts.

Men det har inte avancerade funktioner för teamsamarbete, som att lägga till kommentarer i dokument eller möjlighet att kommentera PDF-filer gemensamt.

Dessutom finns det ingen inbyggd funktion för snabbmeddelanden.

Så ditt team kommer att behöva kommunicera på det gamla sättet...

Nej, inte via duvpost.

Det är något ännu värre... via e-post! 😩

De 5 bästa alternativen till Workflowy

Här är de fem bästa alternativen till Workflowy som kommer att få din kreativitet att flöda:

ClickUp är den högst rankade appen för anteckningar och produktivitet som används av högproduktiva team i små och stora företag.

ClickUp hjälper dig att hantera din tid med hjälp av den inbyggda tidsspåraren och låter dig sätta upp och följa upp personliga och affärsmässiga mål . ClickUp är det ultimata verktyget som hjälper dig att hålla fokus.

Här är varför ClickUp är det ultimata alternativet till Workflowy:

Ta anteckningar, skriv ner idéer eller till och med din veckohandlingslista med Notepad .

Eller kopiera och klistra in text från valfri plats på webben, till exempel en läslista, måltidsplan, forskning och mycket mer.

Din anteckningsbok är helt privat, men du kan omvandla dina briljanta idéer till uppgifter när du är redo, så att teammedlemmarna kan arbeta med dem tillsammans med dig.

Här är vad du mer kan göra med anteckningsblocket:

Visa redigeringshistorik och återställ ändringar

Ta med dig dina anteckningar via Chrome-tillägget .

Öppna en anteckning och expandera den så att den fyller skärmen.

Hitta ett nyckelord i dina anteckningar

Skriv ut dina anteckningar

Och du kan bli av med tråkig, ren text med rich text-redigering .

Du kan:

Lägg till massor av roliga emojis 📝

Lägg till rubriker, ”citat”, fetstil , understrykning, kursivstil och mer

Nämna uppgifter

Syntaxmarkering

Tolka massor av språk med kodblockformatering

Har du några dagliga att göra-uppgifter ?

Lägg bara till checklistor till dina anteckningar.

Du kan också lägga till kapslade objekt i dina checklistor för ytterligare organisering och detaljer.

Ibland händer det saker i livet som gör att du måste flytta runt vissa uppgifter.

Det är därför ClickUp låter dig dra och släppa objekt mellan listor för att enkelt ordna om dem.

Efter en lång dag med att beta av uppgifter behöver du ett enkelt sätt att omorganisera dina uppgifter! 💆

Du kan också skapa mallar för checklistor och återanvända dem utan att slösa tid.

Och om du har en familjemiddag på gång och behöver lite hjälp med matinköpen, kan du helt enkelt tilldela den specifika uppgiften till en enda person. 🛒

Och självklart kan du ta med dig dina dagliga uppgifter via webbappen, datorappen eller mobilappen .

Oroa dig inte, Homer. Kolla bara i appen om du är osäker.

Andra viktiga funktioner i ClickUp

Fördelar med ClickUp

Begränsningar med ClickUp

Ingen tabellvy i mobilappen (ännu)

Kolla in ClickUps roadmap för att se hur vi åtgärdar sådana nackdelar, och vår omfattande lista över ClickUp-alternativ.

Och när du ändå är igång, ta en titt på alla fantastiska funktioner som detta kostnadsfria alternativ till Workflowy har att erbjuda!

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder tre pris planer:

Gratis plan för alltid : Obegränsat antal medlemmar Obegränsat antal uppgifter 100 MB lagringsutrymme Och mer

Obegränsat antal medlemmar

Obegränsat antal uppgifter

100 MB lagringsutrymme

Och mer

Obegränsat antal medlemmar

Obegränsat antal uppgifter

100 MB lagringsutrymme

Och mer

Obegränsad plan (5 $/månad per medlem): Alla ”gratis” funktioner Obegränsad lista, tavla och kalendervyer Obegränsade integrationer Mål (5 $/månad per medlem): Alla ”gratis” funktioner Obegränsad lista, tavla och kalendervyer Obegränsade integrationer Mål Portföljer Och mer

Alla ”gratis” funktioner

Obegränsade list-, tavel- och kalendervyer

Obegränsade integrationer

Mål

Portföljer

Och mer

Alla ”gratis” funktioner

Obegränsad lista, tavla och kalendervyer

Obegränsade integrationer

Mål

Portföljer

Och mer

Alla funktioner utan begränsningar

Målmappar

Alla instrumentpanelwidgets

Alla automatiseringar

Extra gäster

Tid i status

Avancerad tidrapportering

Mind maps

Och mer

ClickUp-kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

2. Apple Notes

Apple Notes är en iOS-app för listor. Du kan använda denna outliner-app på din iPad, Apple-mobilenhet, bärbara dator eller till och med via din webbläsare.

Apple Notes är dock bara en grundläggande anteckningsapp och saknar avancerade funktioner för uppgiftshantering, såsom tilldelade uppgifter och iögonfallande aviseringar.

Apple Notes viktigaste funktioner

Fäst dina favoritanteckningar eller viktigaste anteckningar så att de blir lättare att hitta.

Lägg till bilagor som foton, videor eller webblänkar till dina anteckningar

Skapa checklistor

Organisera dina anteckningar i mappar

Apple Notes fördelar

Bjud in andra att samarbeta på dina anteckningar

Sök efter handskrivna anteckningar, maskinskrivna anteckningar och bilder

Använd Face ID, Touch ID eller ett lösenord för att låsa och låsa upp dina anteckningar.

Begränsningar i Apple Notes

Ingen Android-app tillgänglig

Det går inte att skapa återkommande checklistor.

Kan inte markera viktig text

Priser för Apple Notes

Apple Notes är gratis. Men om du vill ha mer iCloud-lagringsutrymme börjar priserna på 0,99 $/månad för 50 GB.

Apple Notes kundbetyg

G2: N/A

Capterra: N/A

Notion är en anteckningsapp med några grundläggande projektledningsfunktioner som kanban-tavlor, tilldelade uppgifter och kraftfulla integrationer.

Det är dock ett ineffektivt samarbetsverktyg för större team, såvida de inte enbart vill använda det som en kunskapsbaserad programvara.

Så vad kommer din uppfattning om detta organisationsverktyg att vara när vi har kollat in dess funktioner?

Låt oss se:

Notions viktigaste funktioner

Skapa teamwikis så att ditt team kan få tillgång till all information de behöver om ditt företag eller projekt.

Har Kanban-tavlor, tabeller, listor och mycket mer.

Skapa anteckningar, checklistor och dokument

Kommentarer och omnämnanden som hjälper dig att få mer gjort tillsammans med andra, var du än befinner dig.

Fördelar med Notion

Kan hjälpa dig att hantera dina produkter, HR-uppgifter, marknadsföringsaktiviteter och mycket mer.

Använd Android- eller iOS-appen för att ta anteckningar när du är på språng.

Kan planera uppgifter och deadlines med hjälp av tidslinjevyn.

Notions begränsningar

Begränsat till 50 mallar

Du måste uppgradera till ett premiumabonnemang för att få tillgång till administratörs- och säkerhetsverktyg.

Ingen tvåfaktorsautentisering för att skydda dina dokument

Priser för Notion

Notion har tre prisplaner:

Personligt (gratis): Obegränsat antal sidor och block Dela med fem gäster Synkronisera mellan enheter Och mer

Obegränsat antal sidor och block

Dela med fem gäster

Synkronisera mellan enheter

Och mer

Obegränsat antal sidor och block

Dela med fem gäster

Synkronisera mellan enheter

Och mer

Personal pro (5 $/månad): Obegränsad filuppladdning Obegränsat antal gäster Versionshistorik Och mer

Obegränsad filuppladdning

Obegränsat antal gäster

Versionshistorik

Och mer

Obegränsad filuppladdning

Obegränsat antal gäster

Versionshistorik

Och mer

Team (10 USD/månad per medlem): Obegränsat antal teammedlemmar Samarbetsyta Avancerade behörigheter Administratörsverktyg Och mycket mer

Obegränsat antal teammedlemmar

Samarbetsyta

Avancerade behörigheter

Administratörsverktyg

Och mer

Obegränsat antal teammedlemmar

Samarbetsyta

Avancerade behörigheter

Administratörsverktyg

Och mer

Notions kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Microsoft OneNote är en gratis app för anteckningar. Appen har virtuella klisterlappar, mallar för återkommande projekt och anpassningsbara taggar.

Verktyget är också ett utmärkt alternativ till Evernote.

Vi vill dock tillägga en anmärkning: ibland tar det ett tag för data från webbappen att synkroniseras eller så synkroniseras den inte alls med mobilapparna.

Du får väl bara stirra på din telefon och vänta!

Microsoft OneNotes viktigaste funktioner

Revidera dina anteckningar med markeringar eller anteckningar med bläck.

Dela och samarbeta på anteckningar

Använd OneNote Web Clipper för att spara innehåll med ett enda klick.

Mallar för budgetering, planering och uppföljning, kort och mycket mer.

Fördelar med Microsoft OneNote

Spela in ljudanteckningar, infoga onlinevideor och lägg till filer

Finns som mobilappar för iOS och Android.

Organisera ditt innehåll i sidor och avsnitt

Begränsningar i Microsoft OneNote

Mac-versionen stöder inte anpassade taggar.

Saknar inbyggda integrationer med verktyg som inte kommer från Microsoft, såsom Salesforce, Calendly och andra.

Kan inte kommentera PDF-filer

Priser för Microsoft OneNote

Microsoft OneNote är gratis.

Kundbetyg för Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: N/A

5. Dropbox Paper

Dropbox Paper är ett produktivitetsverktyg som hjälper team att brainstorma. Verktyget låter dig samredigera, lägga till kommentarer, anteckningar, bilder, video och ljud till dina brainstorminganteckningar så att du kan visualisera dina idéer fullt ut.

Om du vill använda appen i arbetet behöver du dock mycket papper för detta verktyg, eftersom dess betalda abonnemang kostar från 19,99 dollar per månad. 💵

Du vet vad man säger: mer papper, fler problem. 🤷

Dropbox Papers viktigaste funktioner

Skapa mötesprotokoll med åtgärdspunkter och teamomnämnanden

Tilldela uppgifter till teammedlemmar och lägg till förfallodatum för uppgifter

Stöder mallar för brainstorming, innehållskalender , kreativa briefs och mycket mer.

Skriv ner idéer och ta foton när du är på språng på din iOS- eller Android-enhet.

Fördelar med Dropbox Paper

Samarbeta på dokument med dina teammedlemmar

Det kostnadsfria abonnemanget ger dig 2 GB gratis lagringsutrymme.

Välj vilka filer du vill ha tillgång till när du är offline

Begränsningar för Dropbox Paper

Att sortera och organisera filer kan vara en utmaning

Begränsat till en användare i gratispaketet.

Eftersom appen är markdown-baserad saknar den vissa avancerade ordbehandlingsfunktioner som inbyggd stavningskontroll och ett stort utbud av teckensnitt.

Priser för Dropbox Paper

Dropbox Paper har sex abonnemang:

Basic (gratis): Upp till 3 enheter Dropbox-överföring (upp till 100 MB) 1 användare 2 GB krypterat lagringsutrymme Och mer

Upp till 3 enheter

Dropbox Transfer (upp till 100 MB)

1 användare

2 GB krypterat lagringsutrymme

Och mer

Upp till 3 enheter

Dropbox Transfer (upp till 100 MB)

1 användare

2 GB krypterat lagringsutrymme

Och mer

Plus (11,99 $/månad per användare): 1 användare 2 TB (2 000 GB) krypterad lagringsutrymme Så många enheter du behöver Spara hårddiskutrymme med Dropbox Smart Sync Och mycket mer

1 användare

2 TB (2 000 GB) krypterad lagringsutrymme

Så många enheter som du behöver

Spara hårddiskutrymme med Dropbox Smart Sync

Och mer

1 användare

2 TB (2 000 GB) krypterad lagringsutrymme

Så många enheter som du behöver

Spara hårddiskutrymme med Dropbox Smart Sync

Och mer

Familj (19,99 $/månad per familj): Upp till 6 användare Dela 2 TB (2 000 GB) krypterad lagringsutrymme Familjerumsmapp för delning Centraliserad fakturering Och mer

Upp till 6 användare

Dela 2 TB (2 000 GB) krypterad lagringsutrymme

Mappen Familjerum för delning

Centraliserad fakturering

Och mer

Upp till 6 användare

Dela 2 TB (2 000 GB) krypterad lagringsutrymme

Mapp för delning i familjerummet

Centraliserad fakturering

Och mer

Professional (19,99 $/månad per användare): En användare 3 TB (3 000 GB) utrymme Avancerade delningskontroller Skydda filer du delar med varumärkesvattenstämplar Och mycket mer

En användare

3 TB (3 000 GB) utrymme

Avancerade delningskontroller

Skydda filer du delar med varumärkesvattenstämplar

Och mer

En användare

3 TB (3 000 GB) utrymme

Avancerade delningskontroller

Skydda filer du delar med varumärkesvattenstämplar

Och mer

Standard (15 USD/månad per användare): 3+ användare 5 TB (5 000 GB) utrymme Avancerade verktyg för delning och samarbete Administratörskontroller för extra säkerhetsstöd Och mycket mer

3+ användare

5 TB (5 000 GB) utrymme

Avancerade verktyg för delning och samarbete

Administratörskontroller för extra säkerhetsstöd

Och mer

3+ användare

5 TB (5 000 GB) utrymme

Avancerade verktyg för delning och samarbete

Administratörskontroller för extra säkerhetsstöd

Och mer

Advanced (25 USD/månad per användare): 3+ användare Obegränsat lagringsutrymme Trafik och insikter Differentierade administratörsroller Och mer

3+ användare

Obegränsat lagringsutrymme

Trafik och insikter

Differentierade administratörsroller

Och mer

3+ användare

Obegränsat lagringsutrymme

Trafik och insikter

Differentierade administratörsroller

Och mer

Dropbox Paper användarbetyg

G2: 4,1/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Tappa inte rytmen med Workflowy 🙅

Workflowy är ett ganska bra verktyg när det gäller att ta anteckningar.

Det har dock ett minimalt gratisabonnemang.

Dessutom erbjuder den betalda planen inga avancerade funktioner för uppgiftshantering som team behöver för att driva ett projekt från start till mål.

Inte en idealisk situation om du försöker dokumentera alla idéer som flödar genom huvudet. 🤷

Och även om vi nämnde några vinnande alternativ till Workflowy, hamnar ClickUp på första plats. 🏆

Med ClickUp får du en kraftfull hierarkisk struktur som hjälper dig att enkelt hantera ditt arbetsflöde, ett multitaskverktygsfält som du kan använda för att göra ändringar i bulk och massor av integrationer för alla dina behov.

Så varför inte prova ClickUp gratis idag för att hålla allt i rullning!