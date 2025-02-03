De 10 bästa Things 3-alternativen för uppgiftshantering 2025

Det finns tre saker vi gillar med Things 3: dess rena användargränssnitt, flera kalenderintegrationer och att det låter som en trilogi av klassiska monsterfilmer – har någon sett Things 1 och 2? ?‍♀️

Men även våra favoritprodukter har sina brister, och Things 3 är inget undantag. Tillgänglighet, priser, övergripande funktionalitet och brist på samarbetsfunktioner lämnar mycket att önska när det gäller Things 3.

Så vad gör du?

Du letar efter ett alternativ som kan fylla alla funktionsluckor – och lite till. Och vi är här för att hjälpa dig!

Med alla produktivitetsappar som finns kan det vara överväldigande att leta efter något annat. Vi hjälper dig att sortera bland alternativen med denna korta lista över de nio bästa alternativen till Things 3.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Things 3?

Things 3 är endast tillgängligt inom Apples ekosystem, vilket innebär att du behöver en Mac, iPhone eller iPad för att kunna använda det. Eftersom det inte finns någon webbaserad app kan du bara komma åt dina att göra-listor från dina enheter – inte från vilken enhet som helst med internetåtkomst.

Skriv snabbt anteckningar, formatera med avancerade redigeringsfunktioner och omvandla anteckningar till spårbara uppgifter som du kan komma åt var du än befinner dig.

Det finns ingen löpande prenumerationsavgift för Things 3, men det finns heller ingen gratisversion av appen. Dessutom måste du betala en separat avgift för var och en av dina iOS-enheter (49,99 dollar för att lägga till den på din Mac, 19,99 dollar för att lägga till den på din iPad och 9,99 dollar för att lägga till den på din iPhone eller Apple Watch, vilket ger en total kostnad på 80 dollar).

Det finns heller inga samarbetsfunktioner, så den här appen fungerar bättre för enskilda personer än för team. Även personer som försöker planera en strandsemester med sina bästa vänner kan behöva leta efter något annat för att få alla på samma sida. ?️

När vi letar efter det bästa alternativet till Things 3 vill vi ha en app som har liknande styrkor men färre nackdelar. Här är vår checklista över funktioner och egenskaper som varje bra att göra-lista-app bör erbjuda:

Användarvänlig design

Mallar för att-göra-listor för snabb installation

En webbapp

Samarbetsfunktioner

Gratis eller prisvärda abonnemang

De 10 bästa Things 3-alternativen att använda

Här är några av våra favoritalternativ till Things 3. Ingen av dem kommer i bruna papperspaket med snören, men dessa nio appar erbjuder en stark kombination av de funktioner som listas ovan och inkluderar alternativ för iOS-, Android- och Microsoft-användare.

Skapa tydliga, multifunktionella att göra-listor för att enkelt hantera dina idéer och arbeta var som helst med en ClickUp Task Checklist.

ClickUp är inte bara ett verktyg för uppgiftshantering, det är en hel verktygslåda. ?️

Medan att göra-listor är avsedda för individer och projektledningsverktyg är avsedda för team, är ClickUp avsett för båda. Dess kraftfulla funktioner kan skalas för att passa projekt av alla storlekar. Oavsett om du försöker organisera en lägenhetsjakt eller en produktlansering kan ClickUp hjälpa dig att få det gjort.

Denna plattform har kreativa utrymmen, som ClickUp Whiteboards och Docs, där du kan brainstorma dina idéer, samt projektpaneler där du kan skapa inbäddade uppgiftslistor och tilldela dem till andra medlemmar.

Med ett intuitivt användargränssnitt som inkluderar dra-och-släpp-funktionalitet och hundratals dynamiska funktioner för uppgiftshantering, såsom taggar, checklistor och anpassningsbara fält, kan du organisera ditt arbetsflöde på ditt sätt. Och med ClickUps stationära, webbaserade och mobila appar för iPhone eller Android har du tillgång till ditt arbete var du än befinner dig.

Bästa funktioner

Begränsningar

Eftersom ClickUp har så många anpassningsbara funktioner kan det finnas en inlärningskurva för förstagångsanvändare.

Alla funktioner i ClickUp är inte tillgängliga i gratisversionen.

Priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $ per användare och månad

Företag: 12 USD per användare och månad

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 350 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 720+ recensioner)

2. Workflowy

via Workflowy

Workflowys motto är ”ett enklare sätt att organisera ditt arbete”. Enkelhet är utan tvekan Workflowys största styrka.

Med den här uppgiftshanteringsappen kan du skapa kapslade punktlistor, så att du kan organisera dina överordnade uppgifter i en lista och sedan dela upp varje punkt i deluppgifter genom att lägga till en kapslad lista under din huvuduppgift.

Du kan fortsätta att dela upp punkter i ytterligare underpunkter, så att du kan lägga till deluppgifter, underdeluppgifter, under-underdeluppgifter och så vidare.

Workflowy finns som webbapp, desktopapp för Windows, MacOS och Linux samt mobilapp för iOS eller Android.

Bästa funktioner

Den enkla designen gör denna app otroligt lätt att använda utan inlärningskurva eller starttid.

Intuitiva samarbetsfunktioner gör att du kan bjuda in vem som helst till din lista genom att dela en länk, och du kan ge varje medarbetare behörighet att endast visa eller redigera.

Begränsningar

Workflowy har begränsade formateringsalternativ, vilket kan göra det svårare att skilja mellan dina uppgifter med ett ögonkast.

Användargränssnittet är inte pek-och-klicka som många av de andra apparna på denna lista, och du kan behöva lära dig en rad kortkommandon för att kunna använda denna plattform effektivt.

Priser

Basic: Gratis

Pro: 4,99 $ per månad

Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

3. Google Tasks

via Google TasksBoard

Om du redan är van vid Google Workspace kan Google Tasks vara ett enkelt komplement till ditt befintliga arbetsflöde.

Tidigare klagade användarna på att Google Tasks saknade några av de viktigaste funktionerna som andra att göra-listor erbjöd (som synkronisering med kalenderappen), men de senaste uppdateringarna har inneburit stora förbättringar. Den här appen är verkligen ett exempel på mantrat ”Om du inte lyckas första gången ...”. ?

Nu läggs alla uppgifter du får via Gmail, möten du lägger till i Google Kalender eller påminnelser du ställer in via Google Assistant till i appen Tasks i realtid. Så du slipper hoppa mellan olika appar. ?

När du nu konsulterar Google Tasks ser du alla dina dagliga uppgifter på ett och samma ställe. Eftersom den är utvecklad av Google är det en utmärkt app för Android-användare, men de erbjuder även appar för iOS och stationära datorer.

Bästa funktioner

Om du redan använder Googles ekosystem gör synkronisering i realtid med andra Google-appar det enkelt att organisera alla dina uppgifter på ett och samma ställe.

Delningsfunktioner som liknar delningen i Google Docs gör att du kan bjuda in andra att visa eller redigera dina listor.

Med Kanban-tavlor kan du följa framstegen i dina uppgifter eller organisera dina att göra-listor efter tema.

Begränsningar

Google Tasks är definitivt en app för att-göra-listor och inte ett projektledningsverktyg. Det finns inga projektledningskalendrar och dess funktioner är inte tillräckligt avancerade för att organisera komplexa projekt.

Om du använder mer än ett Google-konto, till exempel separata konton för arbete och privat bruk, kan du inte se alla dina uppgifter på ett och samma ställe. Du måste kontrollera varje Google-kontos associerade Tasks-konto separat.

Priser

Gratis

Betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

4. 2Do

via 2Do

2Do är en funktionsrik app för att-göra-listor med ett användargränssnitt som till och med designers beundrar.

Även med möjligheten att sortera, filtrera, tagga, lägga till platser, ställa in datumintervall och redigera i batcher, är en av de mest imponerande sakerna med 2Do att det rymmer så många funktioner i en så ren layout. ?

Du kan använda den här appen för att skapa en enkel att göra-lista eller liknande Things 3, du kan använda den för att implementera en Getting Things Done (GTD) produktivitetsplan där du samlar dina idéer och prioriterar ditt arbete.

2Do marknadsför sig som en personlig uppgiftshanterare och är definitivt utvecklad för individuell produktivitet, inte för teamets produktivitet. Denna app är för ensamvargarna i världen. ?

Det är också bäst för Mac-användare. Denna plattform började som en att göra-lista-app endast för Mac- och iOS-enheter, men finns nu även som Android-app. Desktopversionen är fortfarande endast tillgänglig på MacOS.

Bästa funktioner

Platsbaserade aviseringar påminner dig om uppgifter, som att "handla mat" eller "hämta kemtvätten", när de är i närheten och lätta att utföra.

Avancerade schemaläggningsfunktioner gör det enkelt att ställa in återkommande uppgifter med valfri frekvens.

Avancerad sökning innebär att du kan planera flera projekt och hundratals uppgifter samtidigt, utan att tappa bort någon enda.

Begränsningar

Prismodellen för 2Do är mycket lik prismodellen för Things 3, vilket innebär att det inte finns någon gratisversion. Du betalar en engångsavgift och får tillgång till att installera programmet på upp till fem enheter.

Det finns inga samarbetsfunktioner, så du kan inte bjuda in andra att redigera dina listor eller tilldela uppgifter.

Priser

Enanvändarlicens: 49,99 $

Fleranvändarlicens: 149,99 $

Betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (2+ recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

5. Borta

via Gone

Om gamification är det enda sättet du kan övertyga dig själv att göra något, så förstår vi det. Vi behöver alla lite extra motivation ibland. Appen Gone ger dig den motivationen genom att fungera som en nedräkningsklocka i ett produktivitetsspel. ⏱️

När du har lagt till en uppgift finns den bara tillgänglig i din lista i 24 timmar innan den försvinner. Slutför alla dina uppgifter för att vinna dagen.

Du får aviseringar när uppgifter är på väg att försvinna så att du kan ta itu med dem i sista minuten. Och i slutet av veckan får du ett betyg som visar hur stor andel av dina uppgifter du har slutfört inom 24 timmar. Detta system kan ge dig en bättre uppfattning om hur mycket du kan åstadkomma på en dag och hjälpa dig att utveckla bättre färdigheter i att hantera arbetsbelastningen efter hand.

Bästa funktioner

Appens spelifierade element kan motivera dig att slutföra fler uppgifter.

Den enkla checklistan är lätt att använda och kräver ingen inlärningskurva.

Den 24-timmars tidslinjen hjälper dig att koncentrera dig på dina dagliga uppgifter och undvika att överanstränga dig.

Begränsningar

Gone finns endast som mobilapp för iOS-enheter. Den finns inte för datorer eller Android, och du kan bara komma åt den från din iPhone eller iPad – inte från någon enhet med internet.

Uppgifter som försvinner kan leda till att vissa av dina uppgifter på att göra-listan faller mellan stolarna eller att du måste ange uppgifterna flera gånger innan du får dem gjorda.

Priser

Gratis

Betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

6. Akiflow

via Akiflow

Den här appen är för alla supertaskers där ute. ?

Akiflow är både ett program för uppgiftsschemaläggning och en uppgiftslista som hjälper dig att hålla koll på dina uppgifter och din kalender samtidigt. Det integreras också med andra projektledningsverktyg, som ClickUp, Asana, Trello, Jira och Todoist, så att du kan importera dina uppgifter från flera plattformar och använda Akiflow för att organisera, prioritera och schemalägga varje uppgift.

Denna app är ett utmärkt val för användare som vill ha en extremt detaljerad översikt över sina dagar. Den finns som webbapp eller som desktop-app för Mac eller Windows. Mobilappar för iOS och Android är för närvarande i betatestning.

Bästa funktioner

Med tidsblockering kan du dra och släppa objekt från din att göra-lista till din kalender för att omedelbart schemalägga varje uppgift.

Inkorgen och kalenderfunktionen förenklar processen att samla in och schemalägga dina uppgifter genom att visa din att göra-lista och kalender sida vid sida.

Integrationer gör att du kan importera uppgifter från dina mest använda appar, som Slack, Gmail, Notion och ClickUp, så att du kan lägga mindre tid på att sammanställa dina uppgifter.

Begränsningar

Det finns en sju dagars gratis provperiod, men ingen gratisplan, och månadsavgifterna är höga jämfört med andra appar för att-göra-listor.

Många användare tycker att funktionerna fungerar bättre för uppgiftshantering än för projektledning , så du kan behöva ett annat verktyg om du planerar komplexa teamprojekt.

Priser

Månadsabonnemang: 24,99 $ per månad

Årsabonnemang: 14,99 $ per månad

Betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

Kolla in vår lista över liknande alternativ till Akiflow

7. Microsoft To Do

via Microsoft To Do

2015 köpte Microsoft Wunderlist, en av de mest populära apparna för att-göra-listor vid den tiden. De tog de viktigaste funktionerna i Wunderlist, integrerade dem i Microsoft To Do och avvecklade den första appen till förmån för To Do, som integreras i Microsoft 365-ekosystemet.

Om allt du gör sker inom det ekosystemet kommer Microsoft To Do att passa perfekt in i ditt arbetsflöde.

Det här programmet fungerar bra med Microsoft Planner och Outlook och lägger automatiskt till uppgifter som tilldelats i Planner eller markerade e-postmeddelanden i Outlook till din att göra-lista. Och även om den här appen kanske passar bäst för 365-användare, finns den också tillgänglig för iOS eller Android.

Bästa funktioner

Appens layout påminner mycket om en dagbok , så du kan visualisera din dag och vecka i ett välbekant format.

Det är enkelt att schemalägga återkommande uppgifter, även enligt ett anpassat schema.

Du kan samarbeta kring uppgifter genom att tilldela uppgifter till andra personer direkt från To Do eller från Microsoft Planner.

Begränsningar

To Do har visserligen några alternativ för att anpassa appens visuella layout, men alternativen är begränsade och många användare klagar över att det inte finns tillräckligt med avancerade formateringsfunktioner.

Det finns ingen inbyggd kalendervy, så du kan bara se dina uppgifter i listformat.

Priser

Gratis

Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 750 recensioner)

8. Taskade

via Taskade

Taskade ligger någonstans mellan en app för personlig uppgiftshantering och en app för projektledning i team – med funktioner som ligger någonstans mittemellan de två. ?‍♂️

Det är ett bra val för enskilda superanvändare eller små team. Men stora team kanske tycker att funktionerna inte är tillräckligt robusta.

Om du är en person som oftast konsulterar din uppgiftslista från din mobila enhet, kommer du att älska Taskades inbyggda appdesign. Den körs snabbt och har alternativ för widgets som kan hjälpa dig att visualisera dina uppgifter och projektets framsteg.

Mobilappen är tillgänglig för iOS eller Android. Det finns även datorappar för Mac, Windows och Linux samt webbläsartillägg för Chrome, Firefox och Edge.

Bästa funktioner

Taskade gör det enkelt att hantera både dina professionella och personliga uppgifter i en app med separata områden för varje del av ditt liv.

Samarbetsfunktionerna inkluderar inte bara möjligheten att tilldela uppgifter till teammedlemmar, utan också en inbyggd videosamtalsfunktion som gör att du kan chatta ansikte mot ansikte.

Den har kraftfulla anteckningsfunktioner för brainstorming och dokumentation, eller för insamlingsfasen i din Getting Things Done-process.

Översiktsfunktioner för att hantera uppgifter

Begränsningar

Taskade erbjuder endast ett fåtal integrationer, så du måste lägga till de flesta av dina uppgifter manuellt istället för att importera dem automatiskt.

Många användare uppger att de skulle vilja se fler anpassningsalternativ och säger att gränssnittet kan kännas rörigt.

Priser

Gratis

Starter: 4 $ per månad

Plus: 8 dollar per månad

Pro: 19 $ per månad

Företag: 49 $ per månad

Ultimate: 99 $ per månad

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (45+ recensioner)

9. Todoist

via Todoist

Todoist är ett enkelt, överskådligt och välorganiserat alternativ för uppgiftshantering.

Du kan skapa en enkel daglig checklista eller lägga till flera projekt och skapa separata checklistor för varje projekt. Det finns enkla delningsfunktioner. Du kan bjuda in andra personer till dina projekt och delegera dina uppgifter till familjemedlemmar eller teammedlemmar.

Denna app fungerar med en rad olika strategier för personlig produktivitet, inklusive GTD och Pomodoro-tekniken. Du kan också använda den för att organisera enkla teamprojekt, men den är ett bättre verktyg för uppgiftshantering än för projektledning.

Todoist finns som desktop-app för Mac, Windows eller Linux, mobilapp för iOS eller Android och webbläsartillägg för Chrome, Firefox, Edge och Safari.

Bästa funktioner

Med hjälp av naturliga språkprompter kan du skapa en ny uppgift eller ett anpassat återkommande schema genom att helt enkelt skriva in det du har i huvudet.

Med funktionen Projekt kan du skapa separata att göra-listor för ditt arbetsliv, privatliv och andra kategorier.

Med Karma-funktionen kan du följa din produktivitet visuellt med grafer och diagram som visar hur många uppgifter du har slutfört.

Begränsningar

Påminnelser är inte tillgängliga med gratisplanen.

Begränsade integrationer gör det svårt att ansluta till din e-post, kalender eller anteckningsappar.

Priser

Nybörjar-/startpaket: Gratis

Pro-abonnemang: 4 $ per månad

Affärsplan: 6 dollar per medlem och månad

Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (760+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 250 recensioner)

10. TickTick

via TickTick

TickTick är en populär app för uppgiftshantering som hjälper individer och team att hålla ordning och vara produktiva. Med TickTick kan användare skapa att göra-listor, ställa in påminnelser, schemalägga uppgifter och samarbeta med andra.

Jämför TickTick med Todoist!

Bästa funktioner

Inbyggd Pomodoro-timer

Påminnelser om scheman tillsammans med platsbaserade aviseringar

Tillgänglig för iOS (iPhone och iPad) och Android.

Begränsningar

Ingen inbyggd kalendersynkronisering

Begränsade integrationsalternativ

Den kostnadsfria versionen är begränsad till endast 99 uppgifter (vi önskar att det åtminstone var ett jämnt antal ?).

Priser

Basic-planen kan uppgraderas till Premium-planen för 27,99 $ per år.

Betyg och recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 80 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till TickTick!

Hitta rätt ersättning för Things 3

Man säger att de bästa sakerna i livet är gratis, och du kan börja använda ClickUp – ett av de bästa alternativen till Things 3 – gratis redan idag.

Med ClickUp kan du organisera din arbetsyta på ditt sätt. Du kan skapa separata uppgiftslistor för ditt arbetsliv och privatliv, och du kan organisera dina uppgifter för att uppnå långsiktiga mål.

Dessutom finns mer än 1 000 anpassningsbara mallar som guidar dig genom uppgifterna i samband med livets stora händelser. Oavsett om du ska köpa ditt första hus, planera ditt bröllop eller organisera ett innehållskalender för din blogg, hjälper ClickUp dig att ta reda på allt du behöver göra och få det gjort.

Det är den perfekta appen för att planera små saker, stora saker och allt däremellan. Prova ClickUp gratis idag.