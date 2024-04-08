TickTick vs. Todoist: Vilken app för att-göra-listor är bäst? 2025

Från möten till presentationer till projekt – du har mycket att göra. Du är en flitig arbetsmyra, men det kan vara svårt att hantera din arbetsbörda utan en bra app för att-göra-listor. 🐝

Det verkar som om det finns en app för allt nuförtiden, och uppgiftshanteringsprogram är inget undantag.

Om du letar efter en app för att hantera dina uppgifter har du kanske stött på appar som TickTick och Todoist. Även om dessa produktivitetsdynamor har vissa gemensamma funktioner, har de sina för- och nackdelar.

I den här guiden går vi igenom den ultimata jämförelsen mellan TickTick och Todoist. Lär dig mer om deras funktioner, priser och vilken som är den bästa uppgiftshanteringsappen – plus en bonusutmanare som kommer att slå dig med häpnad! 🧦

Vad är Todoist?

Via Todoist

Todoist är en uppgiftshanteringsapp som används av över 100 000 organisationer över hela världen. Den är utmärkt för att hantera dagliga uppgifter och är perfekt för komplexa projekt. Använd den oavsett om du repeterar en stor presentation på jobbet eller planerar din nästa episka roadtrip. 🚗

När det gäller teamsamarbete har Todoist allt du behöver för att lyckas. Skapa projekt, skapa nya uppgifter med förfallodatum och tilldela dem till dig själv eller andra i ditt team.

Varje Todoist-uppgift låter dig dela filer, chatta med ditt team och spåra framsteg. Om du är chef kan du se ditt teams produktivitetsstatistik via prestationspanelen – vilket är perfekt om du behöver omfördela arbetsbelastningen till mindre upptagna teammedlemmar.

Todoist har främst en listvy, men erbjuder också en Trello -liknande dra-och-släpp-vy med Kanban-tavla om du föredrar det. Den innehåller till och med en kalendervy som visar schemalagda Todoist-uppgifter i din kalender.

Todoist-funktioner

Du kan visserligen använda Todoist för att spåra personliga mål och uppgifter, men dess kraftfulla funktioner passar bäst för professionella team med komplexa projekt. Här är en sammanfattning av de bästa funktionerna som kommer att effektivisera ditt arbetsflöde.

1. Robust uppgiftshantering

Hantera enkelt uppgifter på din mobila enhet med Todoist

Todoist är användarvänligt, men ändå tillräckligt kraftfullt för att hantera alla dina uppgifter. Hantera dina uppgifter bättre i Todoist genom att:

Återkommande förfallodatum för uppgifter som du utför regelbundet

Organisera uppgifter i sektioner

Lägg till deluppgifter för att dela upp komplexa projekt i mindre delar

Skapa uppgifter eller lägg till kommentarer i Todoist via din e-postinkorg

Ställ in prioritetsnivåer för varje uppgift så att du vet exakt vad du behöver ägna din uppmärksamhet åt först.

Lägg till sammanhang till uppgifter med röstanteckningar, kommentarer eller skärmdumpar

Har du inte tid att fundera över uppgiftsdetaljer? Använd bara Quick Add.

Med denna Todoist-genväg kan du skapa en uppgift med bara ett klick. Lägg till uppgiftens namn, schemalägg den och lägg till den i din kö på några sekunder. ✨

Todoist arkiverar också slutförda uppgifter och har en kraftfull sökfunktion. Om du någonsin behöver söka efter en uppgift som du slutförde för sex månader sedan hittar du den på nolltid.

2. Påminnelser och aviseringar

Du kan själv anpassa hur och när du vill få aviseringar från Todoist. Du får ett meddelande när någon kommenterar en uppgift eller slutför en uppgift. Om du inte vill ha så många aviseringar kan du be Todoist att skicka en daglig eller veckovis sammanfattning istället.

Påminnelser är en avancerad meddelandefunktion som endast är tillgänglig för premiumabonnenter. Om du registrerar dig för den kommer Todoist att skicka automatiska påminnelser om kommande förfallodatum eller händelser. Istället för att ställa in en daglig uppgift för att påminna dig själv om att förbereda dig för ett viktigt möte, sköter Todoist det åt dig.

3. Todoist Karma

Öka din karma med denna roliga Todoist-funktion

Todoists Karma-system tillför en gnutta kul och motivation till din att göra-lista och förvandlar produktivitet till – vågar vi säga det? – en rolig uppgift. Tjäna Todoist Karma genom att slutföra uppgifter och använda vissa avancerade funktioner för att göra din dag smidigare.

Karma är som poäng i "Whose Line Is It Anyway?" Du kan inte byta dem mot något, men de visualiserar dina framsteg med trevliga små grafik och prestationer som gör arbetet mer spännande. 🏆

4. Todoist-mallar

Todoist innehåller ett begränsat antal mallar för att påskynda skapandet av projekt. Det har färdiga mallar för projekt som att skriva en bok, spåra programvarufel och till och med för personliga uppgifter som att laga mer mat hemma. 🍳

5. Integrationer och kompatibilitet

Todoist har integrationer med många tredjepartsapplikationer, inklusive:

Google Kalender

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

Todoist bryr sig inte om vilken enhet, app eller webbläsare du föredrar. Den synkroniseras mellan alla enheter och har en webbapp för macOS, Windows och Linux. Den har också mobilappar för Android, iPhone, iPad och Apple Watch.

Se till att ladda ner webbläsartilläggen – och tilläggen för Gmail och Outlook – för att minimera den tid du spenderar på att växla mellan plattformar.

Todoist-priser

Gratis

Pro: 4 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 6 $/månad per användare, faktureras årligen

Vad är TickTick?

Via TickTick

TickTick är en produktivitetsapp utan krusiduller som organiserar både dina arbetsmål och personliga mål på ett och samma ställe. Dess enkla användargränssnitt är inbjudande och lättförståeligt. Men låt inte enkelheten lura dig: TickTick är populär av en anledning.

Samarbeta enkelt med dina kollegor eller din partner för att dela listor, tilldela uppgifter och visa den fullständiga uppgiftshistoriken för varje objekt på din lista.

TickTick genererar automatiskt påminnelser för engångsuppgifter och återkommande uppgifter – förutsatt att du anger datum och tid för förfallodagen. Njut av fem olika kalendervyer, ställ in anpassade uppgiftslängder och visualisera dina uppgifter på ett helt nytt sätt. 💡

TickTick-funktioner

Från sina intuitiva funktioner för uppgiftshantering till sina inbyggda verktyg för tidrapportering skapar TickTick en användarupplevelse som är både funktionell och rolig. Låt oss titta på TickTicks fem bästa funktioner.

1. Smart uppgiftskapande

TickTick röstaktivering för att skapa uppgifter

Vem har tid att skriva in en massa uppgifter? TickTick är en röststyrd plattform, så det är enkelt att skapa uppgifter med röstkommandon. Om du använder en iPhone kan du aktivera Siri med TickTick för att enkelt skapa uppgifter med din röstassistent.

För Android-användare, prova funktionen Quick Ball för att skapa uppgifter från telefonens startskärm – även när den är låst. Alla smartphone-användare har också tillgång till TickTick-widgeten, plus en e-post-till-uppgift-funktion som skapar uppgifter från din e-postinkorg. 📩

Med det betalda TickTick-abonnemanget kan du samarbeta med 29 andra personer på en uppgiftslista. Detta inkluderar gratis TickTick-användare, men de behöver ett betalt abonnemang för att få tillgång till Premium-funktionerna på listan. Det innebär att om du använder anpassade filter (en betald funktion) kommer personer med gratisabonnemang på din lista inte att se det filtret.

2. ”Irriterande aviseringar” och påminnelser

TickTick tidslinjevy

Om du är den typen av person som ställer in sex alarm på morgonen för att komma ur sängen, kommer du att älska TickTicks funktion "Annoying Alert". Med Annoying Alert får du flera påminnelser för högprioriterade uppgifter så att de förblir i fokus hela dagen, varje dag. ⏰

TickTick har också platsbaserade påminnelser för sin Android- och iOS-app. Om du behöver komma ihåg att meditera innan du börjar din arbetsdag kan du ställa in påminnelser som aktiveras när du sätter dig vid skrivbordet.

3. Uppgiftsorganisation

Via TickTick

Organisera dina TickTick-uppgifter i mappar eller listor. Plattformen skapar automatiskt smarta listor för dina uppgifter för idag och imorgon, men med den betalda versionen kan du skapa anpassade filter.

Ställ in uppgifter med hög, medel, låg och ingen prioritet – komplett med färgkodning – för att dra blicken till de viktigaste åtgärderna på din lista. För att söka efter en uppgift kan du enkelt sortera efter tid, titel, tagg, prioritet eller ett anpassat filter som du själv väljer.

4. Plattformsoberoende kompatibilitet och integrationer

Precis som Todoist finns TickTick tillgängligt på flera plattformar. Det finns desktop-appar för Windows, Mac och Linux. Det finns även appar för Android-telefoner och -surfplattor, iPhone och iPad samt Apple Watch.

Glöm inte Firefox- och Chrome-tilläggen eller Outlook- och Gmail-tilläggen. Det ger dig friheten att skapa och hantera uppgifter var du än är utan att öppna TickTick.

TickTick är fullspäckad med kraftfulla produktivitetsverktyg som hjälper dig att hålla dig på rätt spår.

Använd Pomodoro-timern för att schemalägga tidsblock för intensivt fokusarbete. Appen innehåller också en vitbrus-spelare, som är perfekt för att överrösta dina kollegors småprat vid vattenkylaren.

TickTick beräknar också ett prestationsbetyg baserat på din appaktivitet. När du slutför uppgifter i tid tjänar du fler poäng och går upp en nivå. Och om du glömmer en uppgift eller försenar den? Då sjunker ditt betyg.

Priser för TickTick

Gratis

Premium: 27,99 $/år

TickTick vs. Todoist: Vem vinner?

Den största skillnaden mellan TickTick och Todoist är deras organisationsnivåer och komplexitet. Todoist tillåter upp till två undermappar per uppgiftsmapp, men TickTick tillåter endast en mycket enkel mapporganisation.

I dragkampen mellan TickTick och Todoist finns det ingen klar vinnare. I slutändan handlar det om vilka funktioner du tycker är mest värdefulla. Om du är osäker mellan dessa två alternativ, så här står TickTick och Todoist mot varandra. 🥊

1. Organisation

Eftersom Todoist är mer utformat för företag och team erbjuder det mycket mer när det gäller organisation. Om du genomför ett komplext projekt är Todoist sannolikt det bättre valet. Skapa upp till två undermappar per uppgiftsmapp för att hålla alla dina uppgifter i en vy samtidigt som du organiserar dem mer effektivt.

Du behöver också ett betalt abonnemang på TickTick för att skapa anpassade filter, medan den kostnadsfria versionen av Todoist ger dig tre filter.

Vinnare: Todoist

I jämförelsen mellan TickTick och Todoist måste vi erkänna att varje plattform har sina egna användbara produktivitetsverktyg. Vinnaren i denna kategori beror på vilka funktioner du tycker är mest användbara.

Så här jämförs TickTick och Todoist:

Todoist innehåller mallar, men TickTick gör det inte.

TickTick integreras sömlöst med röstassistenter, men Todoist gör det inte.

Både TickTick och Todoist har spelifierade element, men TickTick straffar dig (genom att sänka din poäng) om du inte klarar deadlines.

Både Todoist och TickTick har Pomodoro-timers, men med olika inställningar. I Todoist måste du skapa ett speciellt Pomodoro-projekt, så det är mer omständligt än TickTicks Pomodoro-timer.

Pomodoro-arbetsflöde i Todoist

Fördelen är att Todoist integreras med Toggl, PomoDone och Flat Tomato. Om du redan använder dessa verktyg är Todoist det bättre valet. Men om du behöver en enkel Pomodoro-tracker i ditt uppgiftshanteringssystem är TickTick bättre.

Vinnare: Beror på dina behov

2. Påminnelser

Premiumversionerna av TickTick och Todoist har påminnelser. TickTick är känt för sina platsbaserade påminnelser, men det är viktigt att notera att Todoist också erbjuder dessa.

Ställ in en "irriterande påminnelse" för att säkerställa att du får jobbet gjort.

Enligt vår mening överträffar TickTicks funktion Annoying Alert Todoist i denna kategori. Den håller dig uppdaterad om påträngande uppgifter med snäva deadlines, vilket är perfekt om du behöver flera dagliga påminnelser.

Vinnare: TickTick

3. Priser

Vi kan inte jämföra TickTick och Todoist på ett rättvist sätt utan att nämna deras priser. Båda har gratisalternativ som räcker långt.

När det gäller betalda alternativ som låser upp alla funktioner kostar Todoist 48 till 72 dollar per år för en användare, medan TickTick kostar 27,99 dollar per år.

TickTick är billigare, men låt inte priset blända dig. Det handlar om att få valuta för pengarna, så se till att du använder TickTick för dess funktioner, inte bara för att det är billigt. 💰

Vinnare: TickTick

TickTick vs. Todoist på Reddit

Vi har våra egna åsikter om debatten mellan TickTick och Todoist, så vi konsulterade de duktiga människorna på Reddit för att få deras åsikter om vilken app för att-göra-listor som är bäst.

Om du söker efter TickTick vs. Todoist på Reddit kommer du att se att vissa användare föredrar TickTicks enkelhet, medan andra föredrar Todoists kraftfulla naturliga språkbearbetning:

”Den dag Todoist har en inbyggd kalender som gör det lika enkelt för mig att tidsblockera som Ticktick, kommer jag att byta. Alternativet Google-kalender är inte lika enkelt som det som Ticktick erbjuder.”

”Todoist är mycket, mycket bättre på att snabbt registrera uppgifter, särskilt med naturlig språkbehandling.”

Efter mycket diskussion kom Redditors fram till följande slutsats: om du vill ha stabilitet, välj Todoist. Om du vill ha många uppdateringar och möjlighet till smarta funktioner (och inte har något emot eventuella buggar), välj TickTick.

”Kort sagt: välj TickTick om du vill ha något spännande med många uppdateringar, men välj Todoist om du vill ha något stabilt och konsekvent.”

Jämför Notion och Todoist!

Möt ClickUp – det bästa alternativet till TickTick och Todoist

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Som du kan se har TickTick och Todoist mycket att erbjuda.

Det finns bara ett litet problem: båda apparna isolerar ditt faktiska arbete från din att göra-lista. Det innebär att du måste växla mellan flera appar under din arbetsdag.

Det blir mycket bortkastad tid, tycker du inte?

ClickUp är här för att skaka om marknaden. Vi är en verklig allt-i-ett-plattform för att spåra dina uppgifter, samarbeta med ditt team och utföra faktiskt arbete.

TickTick och Todoist har svårt att hänga med ClickUps avancerade funktioner.

Hantera processer med uppgiftschecklistor

Skapa tydliga, multifunktionella att göra-listor för att enkelt hantera dina idéer och arbeta varifrån som helst så att du aldrig glömmer något igen.

ClickUp Task Checklists skapar enkla att göra-listor och steg inom en uppgift. Tack vare sin enkla layout, dra-och-släpp-gränssnitt och kapslade objekt förvandlar Checklists din att göra-lista till praktiska arbetsflöden för dig och ditt team. 🤩

Befria dig från den mentala bördan att fundera på vad du ska göra härnäst: ClickUp tar hand om det åt dig.

Uppgiftschecklistor är perfekta för att beskriva steg eller uppgifter som kräver flera, repetitiva steg. Hantera dina checklistor från din dator, mobila enhet eller webbläsare. De tillåter även anpassad formatering och färger för att göra det mer intressant.

Skapa din dagliga att göra-lista

Minska stressen med en enkel mall för att-göra-lista från ClickUp.

Känner du dig överväldigad av din enorma att göra-lista? Släpp stressen med ClickUps mall för daglig att göra-lista. Denna detaljerade mall för att göra-lista ger dig en enkel översikt över alla uppgifter du har för dagen, så att det känns mer hanterbart. 🧘

Skapa anpassade statusar, filer och vyer med den här mallen. Den har även automatiska påminnelser, anteckningar, framstegsspårning och etiketter för att förenkla allt för dig. Du kan alltid använda ClickUp Board-vyn för att spåra dina framsteg och se vad du har kvar att göra.

Sätt dina arbetsflöden på autopilot med mallar för checklistor

Vi vill inte skryta, men ClickUp har fler mallar än Todoist – och de kan användas till mycket mer än bara projekt. ClickUp har mallar för projektledning, marknadsföring, utveckling, HR och mycket mer. 🙌

ClickUp Checklist Templates hanterar alla dina processer med bara några få klick. Använd en av våra mallar eller skapa en egen checklista och spara den som mall. Du kan även skapa återkommande uppgifter i sparade checklistor så att du följer en konsekvent process varje gång.

Bonus: Appar för dagliga checklistor!

Prova ClickUp Checklists nu

Vem har tid att välja mellan TickTick och Todoist? Välj appen som gör allt och lite till. ClickUps tidsbesparande checklistor, att göra-listor och mallar gör den till ett självklart val för team av alla storlekar.

Behöver du övertygas? Vi förstår. Börja använda ClickUp gratis och se skillnaden själv. Vi kommer aldrig att be om ditt kreditkortsnummer – det är gratis för alltid. Registrera dig för ClickUp nu.