10 alternativ och konkurrenter till Taskade 2025

Letar du efter alternativa AI-verktyg för uppgiftshantering som kan ersätta Taskade? Du behöver inte leta längre!

I den här artikeln utforskar vi 10 fantastiska alternativ till Taskade som hjälper dig att effektivisera din uppgiftshantering och öka produktiviteten.

Oavsett om du letar efter avancerade funktioner, bättre anpassningsalternativ eller en mer användarvänlig design har vi något som passar dig. Låt oss dyka in i våra favoritprogram för uppgiftshantering och alternativ till Taskade!

Vad ska du leta efter i alternativ till Taskade?

Om du letar efter alternativ till Taskade, håll utkik efter användarvänliga gränssnitt för uppgiftshantering med många integreringar och automatiseringar. Leta också efter verktyg som låter dig automatisera repetitiva uppgifter och hålla ordning.

Outliner-verktyg, funktioner för uppgiftshantering och AI-integrationer bör också stå högt upp på din lista om du vill maximera effektiviteten när du enkelt tar dig an flera projekt.

Här är de viktigaste funktionerna i projektledningsprogramvara som du bör leta efter när du överväger alternativ till Taskade:

Gränssnitt : Tydligt och intuitivt användargränssnitt som ger projektledare och teamledare en smidig upplevelse när de hanterar uppgifter.

Inlärningskurva : Användarvänligt program med lättförståeliga handledningar för nybörjare eller erfarna projektledare.

Chat- och samarbetsverktyg : I dagens snabba värld krävs intern och extern kommunikation i realtid för att hantera projekt mellan avdelningar och team.

Projektledning : Robusta projektledningsfunktioner, inklusive Gantt-diagram

Integrationer och automatiseringar : Kompatibilitet med andra verktyg som ditt team använder för att möjliggöra smidig : Kompatibilitet med andra verktyg som ditt team använder för att möjliggöra smidig automatisering av arbetsflödet för att organisera uppgifter och uppgiftslistor.

Integrerad AI: Smidiga AI-integrationer för att sammanfatta och generera åtgärdspunkter, eftersom dessa både kan spara tid och visa dig : Smidiga AI-integrationer för att sammanfatta och generera åtgärdspunkter, eftersom dessa både kan spara tid och visa dig hur du kan bli mer produktiv (bonuspoäng om programmet också innehåller en AI-innehållsgenerator !).

När du utforskar alternativ till Taskade, tänk på ovanstående funktioner för att hitta det bästa verktyget eller programmet för uppgiftshantering för dina projekt.

De 10 bästa alternativen till Taskade

Låt oss utforska de 10 bästa betalda och gratis alternativen till Taskade som kan hjälpa dig att effektivisera din uppgiftshantering. ✅

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

ClickUp får högsta betyg när det gäller programvara för uppgifts- och projektledning.

Det erbjuder en omfattande uppsättning funktioner, automatiseringar och integrationer som hjälper dig att hantera och prioritera uppgifter. ClickUp gör det enkelt att effektivisera arbetsflödena i flera projekt.

Dess AI-projektledningsverktyg kommer att göra dig mållös! ClickUp AI erbjuder inbyggd AI-magi för nästan alla funktioner du kan tänka dig.

Dess mall för uppgiftshantering innehåller sex vyer så att du snabbt kan komma åt den information du behöver. Dessutom kan du enkelt delegera uppgifter för A+ projektprioritering.

ClickUp toppar vår lista över alternativ till Taskade tack vare sina omfattande funktioner för uppgifts- och resurshantering, avancerade AI-verktyg och glödande kundrecensioner. Dess höga betyg på G2 och tusentals positiva recensioner på flera webbplatser visar att det är ett av de bästa alternativen till Taskade.

ClickUps bästa funktioner

Projektets tidsspårning från valfri enhet gör det enklare för teamledare och projektledare att spåra tiden noggrant – oavsett om det är via plattformen eller vår Chrome-tillägg.

Över 50 automatiserade uppgifter med integrationer som gör att du kan effektivisera arbetsflöden och automatisera repetitiva eller återkommande uppgifter med dra-och-släpp-funktioner för att organisera projekt.

Avancerade AI-funktioner som hjälper dig att sammanfatta, generera innehåll och arbeta snabbare med anteckningar, slutföra uppgifter eller hantera repetitiva uppgifter.

Verktyg för realtids- och asynkron teamsamarbete med chatt och digitala whiteboards för att kartlägga uppgiftsberoenden, brainstorma om produktlanseringar eller skapa arbetsflöden för teammedlemmar.

Gratis plan för alltid med massor av funktioner för att hantera komplexa projekt (och många av dem finns inte gratis på denna lista)

ClickUps begränsningar

På grund av alla dess funktioner och detaljerade anpassningsmöjligheter kan det finnas en inlärningskurva för vissa.

Alla vyer är inte tillgängliga på mobilen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsad plan : 5 $/månad per användare

Affärsplan : 12 $/månad per användare

Enterprise Plan: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (8 256+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 734+ recensioner)

2. TickTick

Via TickTick

TickTick är utformat med frilansare och småföretag i åtanke och är ett användarvänligt program för uppgiftshantering som kan hjälpa dig att hantera uppgifter för dig själv och ditt team.

Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att planera, hantera uppgifter och följa upp framsteg så att du effektivt kan hantera personliga projekt eller teamprojekt.

Prioritera, samarbeta och hantera ditt teams arbete med verktyg som platspåminnelser, aviseringar, effektivitetsstatistik, röstfunktioner och mycket mer. Dessutom får du en Pomo-timer och en vitbrusmaskin som hjälper dig att öka din produktivitet!

TickTick är ett utmärkt alternativ till Taskade för frilansare, småföretag och personer som vill hantera personliga uppgifter. Om du redan har provat denna projektledningsprogramvara kan du kolla in vår lista över de bästa alternativen till TickTick.

TickTicks bästa funktioner

Supervänligt, anpassningsbart användargränssnitt med flexibla vyer och uppgiftshanterare

Smidig integration med populära appar som Google Kalender, Trello, Microsoft To Do och Siri

Verktyg för teamsamarbete som gör det enkelt för alla teammedlemmar att dela listor

Omfattande hjälpfunktioner, inklusive en startguide för nya användare, med utmärkt navigering och lättförståeliga instruktioner.

Begränsningar för TickTick

Begränsade integrationer

Ej avsedd för stora företag eller koncerner

Inga inbyggda AI-verktyg i projektledningsverktyget

Priser för TickTick

Gratis

Premium: 27 $/månad per år

TickTick-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (86+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (101+ recensioner)

3. Notion

via Notion

Möt Notion, ett allt-i-ett-program för uppgiftshantering och projektledning.

Notion är en produktivitets- och molnbaserad programvara för teamsamarbete. Den kan hantera dina teammedlemmars projekt samtidigt som den tilldelar uppgifter, spårar projektets framsteg och specificerar uppgiftsprioriteringar.

Den robusta projektledningslösningen kan också hantera alla dina anteckningar, databaser och wikis – vilket är ett utmärkt alternativ för team som arbetar på distans.

Notion AI, som finns som tillägg till Notion, ger dig tillgång till alla AI-funktioner i appen. Den kan skapa sammanfattningar, dela mötesanteckningar, generera nästa steg utifrån dina mötesanteckningar och skriva text utan ansträngning. Och mycket mer!

Oavsett om du är projektledare, frilansare, ett litet team eller ett företag på företagsnivå, anpassar sig Notion efter dina behov för att erbjuda enastående funktioner för uppgiftshantering.

Användarna uppskattar dess förmåga att skapa och tilldela uppgifter, sätta deadlines och milstolpar samt hålla reda på viktiga detaljer. Om du letar efter betalda eller gratis alternativ till Taskade med kraftfulla AI-funktioner, kolla in denna programvara för uppgiftshantering!

Notions bästa funktioner

Uppgiftsskapande, tilldelning och prioritering gör det enkelt att hantera flera projekt

Hantera uppgifters förfallodatum för deadlines och milstolpar

Flexibel gränssnitt för uppgiftshanteringsprogramvara för att hantera projekt på ett överskådligt sätt

Helt integrerat Notion AI-tillägg

Notions begränsningar

Brant inlärningskurva jämfört med vissa andra program för uppgiftshantering

Tillfälliga fördröjningar på plattformen

Begränsade formateringsalternativ

Notions prissättning

Gratis

Plus : 8 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Notion AI: Lägg till i valfri betald plan för 8 $/månad per medlem

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (4 726+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 760+ recensioner)

4. Coda

via Coda

Om du letar efter ett kraftfullt projektledningsverktyg och en plattform som kan hantera en mängd olika krav på uppgiftshantering, bör du överväga Coda.

Oavsett om du behöver en enkel att göra-lista eller en komplex uppgiftstavla för att hantera projekt i hela organisationen, anpassar sig Coda efter dina behov och utvecklas med dem. Den ansluter till tusentals appar på flera plattformar och ger dina dokument oändliga möjligheter.

Gillar du känslan av ett dokument? Coda känns som ett dokument men fungerar som en app!

Coda har ännu ingen inbyggd AI, men det är på gång! Coda AI är för närvarande i betaversion och kommer att hjälpa dig med allt från sammanfattningar och höjdpunkter till datagenerering och skrivande.

Om du letar efter flexibla, samarbetsinriktade alternativ till Taskade som hanterar teamprojekt och kan skalas upp i takt med att du växer, kan Coda vara ett utmärkt val som ditt uppgiftshanteringsverktyg.

Coda bästa funktioner

Många anpassningsalternativ i programvaran för uppgiftshantering

Utmärkta samarbetsfunktioner och enkla alternativ för att ställa in uppgiftsprioriteringar

Avancerad automatisering

Sömlös dataintegration och anslutning till andra verktyg som gynnar alla teammedlemmar eller till och med distansarbetande team.

Coda-begränsningar

Begränsad mobilupplevelse för ett projektledningsverktyg

Formateringsproblem vid stora exporter

Långa laddningstider för stora projekt

Coda-priser

Gratis

Pro : 10 $/månad per Doc Maker

Team: 30 $/månad per Doc Maker

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Coda-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (395+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (89+ recensioner)

5. Fibery

via Fibery

Fibery är ett arbetshanteringsverktyg som lägger stor vikt vid struktur och kopplingar.

Dess funktioner för uppgiftshantering inkluderar mallar som 1-3-5 Focus för att organisera arbetet, Advanced Workflow för komplexa uppgiftsövergångar och Daily Check-Ins för effektiv kommunikation med projektledare.

Dess AI-integration, Fibery AI-verktyg, har alla funktioner som dina teammedlemmar behöver för att skapa utrymmen, automatisera repetitiva uppgifter, brainstorma idéer, ta anteckningar och förbättra ditt skrivande.

Fibery integreras med en rad verktyg som Slack, GitLab, GitHub och Jira. Det är värt att titta på om du är på jakt efter ett betalt eller gratis alternativ till Taskade.

Fiberys bästa funktioner

Responsivt och hjälpsamt team

Omfattande program med stor flexibilitet

Enkla automatiseringar utan kodning

AI-integration för ökad effektivitet

Fiberys begränsningar

Helt webbaserat (ingen mobilapp)

Inga återkommande uppgifter (men det finns lösningar)

Ingen inbyggd kalenderintegration

Fiberys prissättning

Solo: Gratis för alltid

Standard : 10 $/månad per användare

Fördel: 17 $/månad per användare

Fibery-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (107+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (15+ recensioner)

6. Nuclino

Via Nuclino

Letar du efter ett Taskade-alternativ som är lätt som en fjäder? Då behöver du inte leta längre än Nuclino!

Detta verktyg för uppgiftshantering handlar om samarbete, att fastställa de viktigaste uppgifterna, brainstorma och ta anteckningar i ett snyggt paket.

Dess intuitiva användargränssnitt gör det enkelt att spåra uppgifter, och dess funktioner för samarbete i realtid gör att alla är på samma sida.

Nuclino hjälper dig att hålla ordning med Kanban-tavlor och kapslade listor så att du kan hålla koll på dina uppgifter. Gör dig redo att effektivisera ditt arbete och öka produktiviteten med Nuclino!

Dess AI, Sidekick, finns som ett valfritt tillägg till dess betalda abonnemang, eller med begränsad användning i dess gratisabonnemang. Sidekick kan hjälpa dig att brainstorma idéer, skriva utkast till innehåll, omvandla dina anteckningar till sammanfattningar och mycket mer.

Nuclino kan vara ett bra alternativ till Taskade om du inte har något emot att det saknar mobilåtkomst.

Nuclinos bästa funktioner

Superenkelt och intuitivt med smidiga vyer som Kanban-tavlan.

AI-hanteringsverktyg tillgängliga som tillägg

Mind maps-diagram över filer och mappar

Samarbeta i realtid för att skriva en uppgiftsbeskrivning eller delegera viktiga uppgifter till andra

Nuclinos begränsningar

Ingen mobilapp

Inte idealiskt för stora företag eller företag på företagsnivå

Begränsade integrationer

Nuclinos priser

Gratis

Standard : 5 $/månad per användare

Premium: 10 $/månad per användare

Nuclino-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (58+ recensioner)

7. Any. do

Any.do är en dedikerad programvarulösning för uppgiftshantering. Den erbjuder ett engagerande, dynamiskt och roligt sätt att hantera flera uppgifter och organisera dagliga aktiviteter.

Du kan lägga till uppgifter med röstkommandon, integrationer eller tillägg. Eller så kan du skriva in dem! Håll fokus med hjälp av fokusläget och markera uppgifter som slutförda med ett enkelt svep eller klick i detta smidiga projektledningsverktyg.

Med den intuitiva dra-och-släpp-funktionen kan du enkelt flytta uppgifter mellan kategorier och listor. Dessutom kan du redigera och hantera uppgifter när du är på språng genom att justera titlar, listor, påminnelser, taggar, anteckningar och bilagor.

Any.do:s gränssnitt är så engagerande att det gör att du vill få saker gjorda. Uppgiftshanteraren är ett bra alternativ till Taskade som är enkelt, roligt och effektivt.

Any.do bästa funktioner

Enkel, överskådlig design jämfört med andra program för uppgiftshantering

Synkroniseringsfunktionen gör det möjligt för användare att arbeta på flera enheter

Kanban-tavla i alla versioner

Any.do begränsningar

Begränsade integrationer

Begränsade klassificeringsfunktioner

Saknar avancerade funktioner

Any.do prissättning

Personligt: Gratis plan för alltid

Premium : 3 $/månad per användare

Teams: 5 $/månad per användare

Any.do betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (193+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (138+ recensioner)

8. Todoist

via Todoist

Den populära programvaran för att-göra-listor och uppgiftshantering Todoist vill att du ska vara superproduktiv och samtidigt känna dig lugnare.

Skapa snabbt uppgifter, följ upp framsteg, sätt prioriteringar och samarbeta med andra i en flexibel miljö. Todoist kan integreras med din kalender, röstassistent och över 70 andra verktyg.

I skrivande stund erbjuder Todoist inga favoritverktyg som integrerar den senaste AI-tekniken. Om du inte behöver en komplett uppsättning AI-verktyg i ditt program kan det vara ett bra alternativ till Taskade för dina projektledningsbehov.

Todoists bästa funktioner

Främjar en känsla av prestation

Utmärkta språkbearbetningsfunktioner

Föreslår produktivitetsstrategier som hjälper dig att lära dig att arbeta snabbare

Flexibelt och rent gränssnitt

Todoists begränsningar

Begränsad möjlighet att lägga till uppgifter

Påminnelser är inte tillgängliga i gratisversionen.

Förhöjd inlärningskurva

Todoist-priser

Gratis

Pro : 4 $/månad per användare

Företag: 6 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (758+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2 252+ recensioner)

9. Microsoft To Do

via Microsoft

Microsoft To Do är en app för uppgiftshantering och ett samarbetsverktyg som smälter in perfekt med andra appar i Microsofts ekosystem.

Denna lättanvända plattform är perfekt för att registrera, organisera och dela dagliga påminnelser, att göra-listor och uppgiftslistor.

Oavsett om du hanterar ditt privatliv, arbetsuppgifter eller andra viktiga uppgifter kan Microsoft To Do vara en bra helhetslösning.

Tack vare både dator- och mobilappar kan du upprätthålla din dagliga checklista var du än befinner dig.

Microsoft To Dos intuitiva gränssnitt gör det möjligt att dela upp uppgifter i hanterbara steg. Du kan enkelt ställa in förfallodatum och påminnelser, så att du alltid kan hålla ordning och följa upp dina uppgifter.

Microsoft To-Do erbjuder inte någon av de senaste AI-teknikerna för förbättrad produktivitet och effektivitet. Däremot integreras det med Zapiers AI. Om du arbetar med många Microsoft-appar kan detta vara ett bra alternativ till Taskade.

Microsoft To Do – bästa funktioner

Fungerar utmärkt med Outlook och andra M365-tjänster

Användarvänligt, enkelt och intuitivt gränssnitt

Pålitliga påminnelser

Bra samarbetsfunktioner

Begränsningar i Microsoft To Do

Ingen gratisversion

Begränsade anpassningsmöjligheter

Priser för Microsoft To Do

Grundläggande: 6 $/månad per användare

Standard : 12,50 $/månad per användare

Premium: 22 $/månad per användare

Appar för företag: 8,25 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft To Do

G2: 4,4/5 (61+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2 783+ recensioner)

10. Teamwork

via Teamwork

Teamwork är en projektledningsprogramvara som är särskilt utvecklad för kundarbete. Den hjälper dig att hantera ditt teams uppgiftslistor, projekt, kunder och frilansare.

Oavsett om du hanterar enskilda uppgifter eller leder teamprojekt kan Teamwork hjälpa dig att enkelt följa projektets framsteg. Det är ett utmärkt alternativ till Taskade och ett fantastiskt verktyg för uppgiftshantering.

Dess avancerade funktioner för samarbete i realtid gör det möjligt för användare att arbeta närmare och mer produktivt, särskilt när de arbetar med team på distans.

Teamwork låter dig tilldela uppgifter och skapa deluppgifter. Programvaran för projekt- och uppgiftshantering integrerar smidigt uppgiftstilldelningar, framsteg och tidsspårning för bättre arbetsflöden och ökad produktivitet.

Med taggar och anpassade fält kan du kategorisera och filtrera information som är specifik för dina affärsbehov.

Användarna uppskattar att det, trots sina omfattande funktioner, fortfarande är enkelt och lätt att använda. Kolla in det om du letar efter ett gratis alternativ till Taskade men inte behöver den senaste AI-tekniken.

Teamwork bästa funktioner

Lägg till kunder gratis i uppgiftshanteringsprogrammet för att samarbeta i en enhetlig arbetsmiljö.

Håller både interna och externa projekt på rätt spår

Gör det möjligt att koppla specifika uppgifter och timmar till kunder för bättre kommunikation inom teamet.

Anpassade påminnelser och e-postrapporter för att påskynda affärsprocesser

Begränsningar för teamarbete

Brant inlärningskurva jämfört med vissa andra uppgiftshanteringsprogram på listan

Chat-funktionerna kan kännas lite begränsande

Priser för Teamwork

Gratis för alltid

Startpaket : 5,99 $/månad per användare

Leverans: 9,99 $/månad per användare

Grow: 19,99 $/månad per användare

Skala: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Teamwork

G2: 4,4/5 (1 037+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (827+ recensioner)

Taskade-alternativ för alla som vill arbeta smartare

Kort sagt kan det vara ett stort beslut att hitta dina favoritverktyg som ersättning för Taskade, men det är värt det om det ger ditt team fullständig kontroll över sina projektarbetsflöden!

Vi har undersökt de 10 bästa alternativa verktygen till Taskade som du kan få tag på just nu – från kraftfulla appar som ClickUp till nischade pärlor som TickTick och Nuclino – det finns något för alla.

Med ett smörgåsbord av funktioner, AI-projektledningsverktyg, användarvänliga gränssnitt och smidig samverkan har du många alternativ att välja mellan när det gäller de bästa Taskade-alternativen!

Välj det som passar ditt teams behov bäst.

Är du redo att ta din projekt- och uppgiftshantering till nästa nivå?