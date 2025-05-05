10 alternativ och konkurrenter till Microsoft To Do 2025

Är du en uppgiftsbaserad optimerare på jakt efter ett nytt verktyg för uppgiftshantering? Microsoft To Do är ett välkänt val, men många andra anteckningsappar kan passa dina behov bättre.

I produktivitetsvärlden finns det ingen universallösning, och därför ger vi dig alternativ till andra verktyg. Denna lista innehåller de bästa alternativen till Microsoft To Do, som alla har sin egen unika kombination av funktioner.

Är du redo att hitta rätt konkurrent till Microsoft To Do som hjälper dig att bli mer produktiv? Låt oss dyka in.

Vad ska du leta efter i Microsoft To Do-alternativ?

När du ger dig in i världen av produktivitetstips, att göra-listor och verktyg för uppgiftshantering, bör du hålla ögonen öppna för mer än bara estetisk tilltalande design. Här är några viktiga faktorer att tänka på:

Smidig integration: I vår sammankopplade digitala ålder ligger ofta kraften i ett verktyg i dess förmåga att fungera harmoniskt med andra. En förstklassig uppgiftshanterare integreras sömlöst med dina favoritappar, centraliserar dina data och sparar dig från det tråkiga växlandet mellan plattformar. Denna integrationsförmåga förvandlar bra programvara till ett utmärkt, personligt produktivitetsverktyg så att du kan I vår sammankopplade digitala ålder ligger ofta kraften i ett verktyg i dess förmåga att fungera harmoniskt med andra. En förstklassig uppgiftshanterare integreras sömlöst med dina favoritappar, centraliserar dina data och sparar dig från det tråkiga växlandet mellan plattformar. Denna integrationsförmåga förvandlar bra programvara till ett utmärkt, personligt produktivitetsverktyg så att du kan arbeta snabbare

Användarvänligt gränssnitt: Enkelhet är den ultimata sofistikationen, särskilt när det gäller tekniska verktyg. Ett rent, intuitivt användargränssnitt kan ge en mer framgångsrik projektledningsupplevelse snarare än en syssla. Det är viktigt att välja en app för att-göra-listor som gör det möjligt för dig att fånga upp idéer, skapa och hantera uppgifter och organisera all din data utan ansträngning, utan att först behöva fördjupa dig i en användarmanual eller Enkelhet är den ultimata sofistikationen, särskilt när det gäller tekniska verktyg. Ett rent, intuitivt användargränssnitt kan ge en mer framgångsrik projektledningsupplevelse snarare än en syssla. Det är viktigt att välja en app för att-göra-listor som gör det möjligt för dig att fånga upp idéer, skapa och hantera uppgifter och organisera all din data utan ansträngning, utan att först behöva fördjupa dig i en användarmanual eller teknisk dokumentation

Samarbetsfunktioner: Dagens arbete innebär ofta gemensamma insatser. En idealisk app för att-göra-listor gör det möjligt för dig att dela och samarbeta om uppgifter på ett smidigt sätt med andra teammedlemmar. Samarbetsfunktioner håller ditt team synkroniserat och hjälper till att förhindra att uppgifter faller mellan stolarna. Möjligheten att kommunicera, delegera och följa upp framsteg inom samma plattform kan öka ditt teams produktivitet och främja en hälsosam arbetsrytm.

Samarbeta mer effektivt med kunder eller interna team med virtuella whiteboardtavlor för att stimulera innovation.

Kom ihåg att det bästa verktyget för uppgiftshantering är det som passar ditt arbetsflöde och hjälper dig att hålla ordning och vara effektiv på ett så bekvämt sätt som möjligt.

De 10 bästa konkurrenterna till Microsoft To Do

Här är våra favoritverktyg för att dokumentera, hantera och (vår favoritdel!) bocka av den där irriterande att göra-listan.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Ingen diskussion om produktivitetsverktyg är komplett utan ClickUp.

ClickUp är mer än en app för att-göra-listor, det är en enhetlig plattform för allt ditt arbete. Med ClickUp Tasks kan du omvandla skrämmande projekt till mindre uppgifter, perfekt för produktivitetsentusiaster som arbetar ensamma och för flera användare.

Med ClickUp blir samarbete i realtid en barnlek, vilket säkerställer att du och ditt team alltid är på samma sida. Dessutom kan du med hjälp av anpassningsalternativen skräddarsy din arbetsyta efter dina behov.

ClickUps bästa funktioner

Använd processkartläggning med nestbara uppgiftslistor som gör det enkelt att dela upp en uppgift i mindre åtgärder.

Synkronisera dina att göra-listor mellan din dator, smartphone eller surfplatta.

Formatera dina olika uppgifter så att du lättare kan se vad du behöver göra med ett ögonkast.

Tilldela uppgifter till andra för att göra din att göra-lista till ett teamarbetsflöde.

Kolla in dussintals mallar för att-göra-listor , till exempel mallar för arbetsplaner och mycket mer!

Dra och släpp uppgifter för att snabbt omordna din att göra-lista i farten.

Med anpassade statusar kan du definiera olika stadier i uppgiftsförloppet som passar ditt arbetsflöde.

Använd den inbyggda tidsspårningen för att förstå hur lång tid uppgifterna tar.

Planera dina dagar effektivt med en integrerad kalender

Begränsningar för ClickUp

Alla funktioner kan verka överväldigande för nya användare.

Anpassningsalternativen kräver lite inlärning för att kunna utnyttjas fullt ut.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Business Plus : 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2 : 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Google Tasks

via Google Tasks

Google Tasks utmärker sig som en enkel app för att-göra-listor. Den integreras i Gmail och Google Kalender som en enkel men kraftfull uppgiftshanterare.

Med Google Tasks kan du enkelt skapa projekt, dokumentera affärsprocesser, ställa in påminnelser och hålla koll på dina viktiga uppgifter och deadlines, vilket gör det till det perfekta verktyget för användare som eftersträvar enkelhet.

Google Tasks bästa funktioner

Konvertera e-postmeddelanden till uppgifter direkt från din Gmail-inkorg

Visa uppgifter och hantera dem enkelt i Google Kalender och Google Docs.

Dela upp nya uppgifter i hanterbara delar

Kom åt dina uppgifter när du är på språng från flera plattformar, inklusive din smartphone.

Begränsningar i Google Tasks

Saknar avancerade funktioner som tidsspårning och visualisering av framsteg.

Minimala samarbetsfunktioner gör det mindre lämpligt för teambaserade projekt som inte arbetar med Google Kalender, Dokument eller Kalkylark (prova dessa alternativ till Google Tasks !).

Priser för Google Tasks

Gratis

Betyg och recensioner av Google Tasks:

G2 : 4,2/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

3. Any. do

Any. do är en mångsidig produktivitetsapp och uppgiftshanteringsprogramvara som är känd för sin vackra design och användarvänliga gränssnitt. Detta alternativ till Microsoft To Do erbjuder viktiga funktioner som integrerade kalendrar, inköpslistor och dagliga planerare som gör din uppgiftshantering effektiv.

Oavsett om du är en enskild användare eller ingår i ett team med externa intressenter erbjuder Any.do ett smidigt sätt att organisera och hantera dina uppgifter.

Any. do bästa funktioner

Organisera dina inköpslistor med automatiskt sorterade kategorier

Börja dagen med en tydlig plan och prioritera uppgifter för maximal produktivitet.

Lägg till uppgifter snabbt med röstkommandon

Hantera listor och tilldela uppgifter till vem som helst

Any. do-begränsningar

Vissa användare kan tycka att påminnelsesystemet är lite komplicerat att hantera.

Den kostnadsfria versionen har något begränsad funktionalitet jämfört med andra appar för att-göra-listor.

Any. do-priser

Personligt: Gratis

Premium : 3 $/månad per användare

Teams: 5 $/månad per användare

Any. do betyg och recensioner:

G2 : 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Microsoft Access!

4. Evernote

via Evernote

Evernote är mer än en uppgiftshanterare och en app för att-göra-listor – det är en omfattande anteckningsapp som effektivt kan hantera alla dina uppgifter. Evernote är ett av de mest kraftfulla alternativen till Microsoft To Do.

Det är utmärkt för att lagra alla typer av information – från enkla textanteckningar till webbsidor och PDF-filer – och kan vara ett kraftfullt verktyg för både enskilda personer och team.

Evernotes bästa funktioner

Lägg till uppgifter, bilagor, röstinspelningar och kryssrutor direkt i dina anteckningar eller att göra-lista.

Spara artiklar, forskning och användbara webbsidor direkt från din webbläsare

Använd eller anpassa mallar för effektiv anteckning och uppgiftshantering.

Sök text i bilder eller handskrivna anteckningar

Evernotes begränsningar

Inga dedikerade projektledningsfunktioner som Gantt-diagram eller tidrapportering

Dess omfattande funktionsuppsättning kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för Evernote

Gratis

Personligt : 10,83 $/månad per användare

Professional: 14,17 $/månad per användare

Evernote-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

5. Things

via Things

Things är en app för uppgiftshantering och att göra-listor som är utformad med Apple-användare i åtanke. Den har ett rent, intuitivt gränssnitt som gör att du kan hantera dina uppgifter utan ansträngning. Dess magi ligger i dess enkelhet, vilket gör den idealisk för personlig användning eller små team som värdesätter användarvänlighet framför funktionsrikedom.

De bästa funktionerna

Distinkta kategorier hjälper dig att fokusera på omedelbara uppgifter

Organisera dina uppgifter i sekventiell ordning eller efter prioritet

Hoppa direkt till dina projekt eller områden med några få tangenttryckningar.

Visa dina kalenderhändelser tillsammans med din att göra-lista

Begränsningar

Endast tillgängligt för macOS- och iOS-enheter, vilket begränsar plattformsoberoende tillgänglighet – särskilt för dem som hanterar Outlook-uppgifter.

Inga effektiva samarbetsverktyg, vilket kan vara en nackdel för team

Priser för Things

Mac : 49,99 $ engångsköp

iPad : 19,99 $ engångsköp

iPhone: 9,99 $ engångsköp

Betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

6. Google Keep

Via Google Keep

Google Keep utmärker sig genom sin enkelhet. Det är en enkel anteckningsapp som låter dig skriva ner idéer, skapa att göra-listor och ställa in påminnelser. Om du redan använder Googles produktpaket kommer Google Keep att integreras sömlöst i ditt arbetsflöde.

Google Keeps bästa funktioner

Organisera dina anteckningar och gruppera uppgifter för enkel åtkomst med mappar och färgade etiketter.

Diktatera snabbt dina tankar och få dem transkriberade med Google Assistant.

Få påminnelser om uppgifter när du befinner dig på en specifik plats.

Dela uppgifter och samarbeta med andra i realtid

Begränsningar i Google Keep

Inga avancerade funktioner för uppgiftshantering, såsom deluppgifter eller tidrapportering.

Begränsade formateringsalternativ jämfört med andra appar

Du måste leta någon annanstans för att hantera Outlook-uppgifter med Microsoft To Do.

Gratis

Betyg och recensioner för Google Keep

G2 : N/A

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

7. Toodledo

via Toodledo

Toodledo är ett robust produktivitetsverktyg som är utformat för att tillgodose olika behov. Det täcker flera aspekter av produktivitet, från uppgifter och klisterlappar till vanor och kalendrar. Dess flexibla funktioner gör det lämpligt för individer, team och företag i alla storlekar.

Toodledos bästa funktioner

Spåra och utveckla dina vanor tillsammans med dina dagliga uppgifter.

Dela och redigera uppgifter med kollegor eller familjemedlemmar

Anpassa din arbetsyta efter ditt önskade arbetsflöde

Perfekt för komplex projektplanering och brainstorming

Toodledos begränsningar

Gränssnittet kan kännas lite föråldrat jämfört med Microsoft To Do och andra appar.

Brantare inlärningskurva på grund av dess funktionsrikedom och anpassningsbarhet

Priser för Toodledo

Gratis

Standard : 3,99 $/månad per användare

Plus : 5,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta Toodledo för prisuppgifter

Toodledo-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4,6/5 (70+ recensioner)

8. Hubstaff Tasks

via Hubstaff

Hubstaff Tasks är en strömlinjeformad programvarulösning för projektledning som är idealisk för team av alla storlekar. Hubstaff är byggt kring Agile-filosofin och är ett av de bästa alternativen till Microsoft eftersom det erbjuder kraftfulla funktioner som Kanban-tavlor och automatiserade standups som främjar teamsamarbete och säkerställer ett smidigt arbetsflöde.

Hubstaff Tasks bästa funktioner

Använd sprintar för att dela upp dina projekt i mindre, hanterbara delar.

Se till att inga uppgifter förbises med detaljerade checklistor.

Håll ditt team synkroniserat och följ framstegen med automatiserade standups.

Visualisera ditt projektschema och justera det efter behov med en tidslinjevy.

Begränsningar för Hubstaff Tasks

Saknar avancerade rapporteringsfunktioner i gratisversionen

Även om det integreras med Hubstaff är tidsspårning inte direkt inbyggt i Tasks.

Priser för Hubstaff Tasks

Gratis

Startpaket : 5,83 $/månad per användare

Pro: 8,33 $/månad per användare

Företag: Kontakta Hubstaff för prisuppgifter

Hubstaff Tasks betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (10+ recensioner)

9. Quire

via Quire

Quire är ett visuellt tilltalande verktyg för uppgiftshantering som är utformat för kreativa team. Dess unika trädstruktur gör att du kan dela upp flera uppgifter i deluppgifter, vilket förenklar hanteringen av komplexa projekt. Dess enkelhet och intuitiva gränssnitt gör det till en fröjd att använda.

Quires bästa funktioner

Använd deluppgifter för att organisera uppgifterna på ett överskådligt sätt.

Använd visuella tavlor som Kanban för att förstå ditt arbetsflöde och identifiera flaskhalsar.

Dela, delegera och diskutera kommentarer om uppgifter med ditt team.

Fortsätt arbeta med dina uppgifter även utan internetuppkoppling

Begränsningar i Quire

Begränsad integration med externa verktyg och tjänster

Ingen inbyggd funktion för tidrapportering

Quire-priser

Gratis

Professional: 7,65 $/månad per användare

Premium: 13,95 $/månad per användare

Företag: 19,95 $/månad per användare

Quire-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

10. Checkvist

via Checkvist

Checkvist är en minimalistisk uppgiftshanterare som fokuserar på en tangentbordscentrerad att göra-lista. Den tilltalar avancerade användare som föredrar text och tangentbordsgenvägar framför grafiska gränssnitt för att hantera projekt och organisera uppgifter. Checkvists enkelhet och snabbhet gör dina egna att göra-listor och samarbetsverktyg effektiva och överskådliga, så att du kan hantera projekt på ett mycket bättre sätt.

Checkvists bästa funktioner

Navigera och hantera dina uppgifter helt och hållet via tangentbordet.

Organisera uppgifter och deluppgifter i en hierarkisk struktur

Formatera dina uppgiftsanteckningar och kommentarer med lätthet

Dela och delegera uppgifter till ditt team

Begränsningar för Checkvist

Det minimalistiska, textbaserade gränssnittet för att-göra-listan kanske inte tilltalar alla användare.

Saknar visuella hjälpmedel som Kanban-tavlor eller Gantt-diagram

Checkvist-priser

Gratis

Pro : 39 $/år

Pro Team: 69 $/år

Checkvist-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (3+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 50 recensioner)

Välj din produktivitetspartner för att gå vidare från Microsoft To Do

Det finns inget som ersätter praktisk erfarenhet när du väljer det bästa Microsoft To Do-alternativet för dina behov. Testa därför dessa andra verktyg och se vilket som passar din unika arbetsstil.

Börja med att utforska ClickUps uppgiftsfunktion. Vi har utformat vår innovativa uppgiftsfunktion för att anpassas efter dina specifika behov och förändra hur du hanterar din att göra-lista. ClickUp är mer än bara en app för att göra-listor – det är en omfattande plattform som vi har byggt för att hjälpa dig att arbeta smartare, inte hårdare.

Om du är nybörjare inom produktivitet eller letar efter ett nytt sätt att hantera projekt är vår mall för daglig att göra-lista värd att titta på. Det är en resurs som är utformad för att strukturera din dag och tillgodose många behov.

Kom ihåg att nyckeln till bättre produktivitet ligger i att välja rätt verktyg som passar din arbetsstil och dina behov. Med ClickUp väljer du inte bara ett bra alternativ till ett verktyg – du väljer en partner som är engagerad i att förbättra din produktivitet. Det är dags att ta nästa steg!