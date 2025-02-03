De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Teamwork 2025

Sedan lanseringen 2007 har Teamwork blivit en populär app för teamsamarbete och projektledning. Det betyder inte att det är den perfekta lösningen för alla team. Många team söker alternativ till Teamwork som bättre passar deras behov och preferenser.

Lyckligtvis finns det många alternativ till Teamwork för att hålla koll på teamets totala prestanda.

Låt oss dyka in i några andra projektledningsverktyg och undersöka deras funktioner, fördelar, nackdelar, priser och användarbetyg. Genom att utforska dessa alternativ och alternativ till Teamwork får du värdefull insikt i programvarans övergripande prestanda och kan fatta ett välgrundat beslut om vilken plattform som passar bäst för ditt team.

Vad ska du leta efter i alternativ till Teamwork?

När du överväger alternativ till Teamwork är det viktigt att fokusera på nyckelfunktioner som passar ditt teams behov. Leta efter lösningar som erbjuder robusta projektledningsfunktioner, intuitiv uppgiftsfördelning och spårning samt smidiga samarbetsfunktioner.

Låt oss diskutera några funktioner som du bör vara särskilt uppmärksam på när du utvärderar alternativ till Teamwork.

Robusta rapporteringsfunktioner : Håll utkik efter ett verktyg som rapporterar projektets framsteg, meddelar dig när uppgifter är slutförda, ger dig insikt i teamets produktivitet och spårar tiden.

Användarvänligt gränssnitt : Du vill att dina instrumentpaneler ska vara överskådliga och intuitiva. När du klickar på en flik ska sidorna laddas snabbt. Ju mer komplexa och datatunga dina projekt blir

Kraftfulla funktioner för uppgiftshantering: Du behöver fullständig insyn i projektstatus, uppgiftsfördelning, projektprioriteringar och risker.

De 10 bästa alternativen till Teamwork som du bör känna till

Nedan diskuterar vi hur vart och ett av dessa 10 alternativ till Teamwork kan passa dina behov bättre.

ClickUps över 15 vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som är speciellt utformad för att vara mångsidig. Den passar alla typer av teams projektledningsbehov – från mjukvaruföretag med tvärfunktionella team till byråer som behöver hantera och samarbeta med kunder.

Om ditt team vill arbeta snabbare och vara mer produktivt har ClickUp en rad kraftfulla funktioner som kan hjälpa ditt team att hantera sin tid och arbetsbelastning mer effektivt.

ClickUps bästa funktioner

Otroligt anpassningsbara instrumentpaneler hjälper ditt team att visualisera sitt dagliga arbete, skapa uppgifter och bättre spåra resursfördelningen.

Sätt upp och följ upp mål genom att organisera OKR:er och milstolpar som gör att du kan följa teamets framsteg med rapportering i realtid.

Kolla in hundratals färdiga mallar för uppgiftshantering och andra användningsområden. Anpassa dem sedan enkelt efter dina behov och automatisera arbetsflödena.

Automatisk och manuell tidrapportering via dator-, mobil- och webbläsarappar. Skapa uppskattningar för att sätta förväntningar för ditt team och få tillgång till detaljerade rapporter för att enkelt mäta teamets framsteg.

Integrationer med mer än 1 000 populära affärsverktyg för att effektivisera varje fas av ditt arbete

Begränsningar för ClickUp

Om du aldrig har använt en så robust projektledningsprogramvara kan det ta lite tid för ditt team att vänja sig vid ClickUp och förstå hur alla dess avancerade funktioner fungerar.

Användare med gratisabonnemang får endast 100 MB lagringsutrymme, men med abonnemanget för 5 dollar per månad försvinner den begränsningen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 5 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. ProofHub

via ProofHub

Ett av de bättre alternativen till Teamwork är ProofHub. Detta projektledningsverktyg hjälper dig att hålla allt på ett ställe. Det har uppgiftstavlor för att organisera arbetet, diskussionstrådar för teamchattar och en integrerad kalender för att hålla koll på deadlines. Det är användarvänligt, robust och kostar inte skjortan – ett utmärkt val för team som vill effektivisera sitt arbetsflöde, följa projektets framsteg, få tillgång till Gantt-diagram och slutföra komplexa projekt.

ProofHubs bästa funktioner

Gantt-diagram och Kanban-tavlor ingår för team som använder dem för att leverera projekt.

Tidrapportering, fakturering och andra ekonomiska funktioner i denna projektledningslösning

Integrationer med de mest populära molnlagringsapparna

Bra mobilapp för projektledare

Inbyggda verktyg för samarbete och diskussion för teamkommunikation

ProofHubs begränsningar

Begränsad integration med populära affärsappar och programvaror

Utbildningsmodulerna är knapphändiga och kan vara förvirrande när man genomför projekt.

ProofHub-priser

Essential: 45 $/månad per användare

Ultimate Control: 89 $/månad per användare

ProofHub-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (83 recensioner)

3. Freedcamp

via Freedcamp

Freedcamp är ett stabilt, men ganska grundläggande, alternativ till Teamwork för projektledning utan krångel. Det har de grundläggande funktioner som projektledare behöver, som uppgiftshantering, tidrapportering och kalendervy, utan att vara överväldigande. Det gör det superenkelt att hantera ditt arbete.

Och det bästa av allt? Det är gratis för grundläggande användning.

Freedcamps bästa funktioner

Uppgiftslistor hjälper team att tilldela uppgifter och spåra framsteg/projektstatus samt enkelt dela resurser som dokument och grafik mellan olika uppgifter.

Teamkalendrarna som finns tillgängliga i instrumentpanelen gör det enkelt för teamen att se alla uppgifter och prioriteringar som tilldelats dem, vilket förenklar planeringen.

Det finns tidsplaneringsalternativ för att se hur mycket tid som har lagts på varje uppgift och för att skapa fakturor vid behov.

Freedcamps begränsningar

Grundläggande projektdashboardfunktioner gör det svårt att hitta grundläggande funktioner som diskussioner och rapportering utan att behöva göra en sökning.

Jämfört med andra projektledningsverktyg på denna lista finns det mycket få inbyggda integrationer tillgängliga.

Priser för Freedcamp

Gratis : Obegränsat antal projekt och uppgifter

Minimalist : 1,49 $/månad per användare

Företag : 7,49 $/månad per användare

Enterprise: 16,99 $/månad per användare

Freedcamp-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (460+ recensioner)

4. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

Microsoft Teams är inte bara ett chattverktyg. Det är ett omfattande arbets- och projektledningsverktyg som enkelt integreras med hela Microsoft Office-paketet. Teams erbjuder videokonferenser, fildelning och anpassade samarbetsytor för att göra distansarbete lite mindre distanserat.

Microsoft Teams bästa funktioner

Enkel integration med andra Microsoft-appar som Word, Excel och PowerPoint

Samarbete i realtid på dokument

Videomöten och skärmdelning för bättre teamsamarbete

Begränsningar i Microsoft Teams

Priserna kan vara dyra för större team.

Bristande kompatibilitet om ditt team inte använder uteslutande Microsoft-produkter och -verktyg

Priser för Microsoft Teams

Gratis: Grundläggande funktioner med begränsningar

Microsoft 365 Business Essentials: 4 $/per användare/månad

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/per användare/månad

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/per användare/månad

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (13 0800+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 000 recensioner)

5. Slack

via Slack

Slack är en av de mest populära affärsapplikationerna för kommunikation och chatt mellan teammedlemmar. Det är också ett av de bästa alternativen till Teamwork när det gäller inbyggda chattfunktioner.

Föreställ dig detta: en lättnavigerad plattform där all din kommunikation sorteras i kanaler. Med Slack kan du säga adjö till kaoset med e-postmeddelanden och hej till organiserad, strömlinjeformad kommunikation.

Appen erbjuder dock inte många inbyggda funktioner som är direkt relaterade till projektledning, projektplanering och resurshantering.

Slacks bästa funktioner

Direktmeddelanden och videosamtal för teamkommunikation

Funktioner för fildelning

Utmärkta säkerhets- och integritetsfunktioner

Slack integreras med många populära appar från tredje part.

Slacks begränsningar

Tillfälliga prestandaproblem under perioder med hög belastning

Det kan lätt bli mycket distraherande på grund av alla tillgängliga kommunikationsalternativ och ständiga aviseringar.

Det finns inte många inbyggda funktioner som kan användas för att spåra uppgifter och andra aspekter av projektledning som inte är relaterade till kommunikation och samarbete.

Priser för Slack

Gratis

Pro: 7,25 $/månad per användare

Business Plus: 12,50 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 31 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

Jämför Slack och Asana!

6. Taskworld

via Taskworld

Taskworld är en av projektledningslösningarna på marknaden som fokuserar på samarbete mellan teammedlemmar och uppgiftshantering. Använd Taskworld för att skapa visuella projektplaner, tilldela uppgifter och chatta med ditt team – allt på ett och samma ställe.

Taskworlds bästa funktioner

Uppgiftshantering är enkelt och låter team följa projektets framsteg genom att använda praktiska checklistor för att spåra en uppgifts framsteg.

Användargränssnittet är tydligt och det tar inte lång tid att lära sig.

Begränsningar i Taskworld

Behöver fler alternativ för integration med externa appar =

Svårt att importera data från andra plattformar och verktyg till Taskworld

Priser för Taskworld

Gratis: Grundläggande funktioner med begränsningar

Premium: 8 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Taskworld-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (80 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (220 recensioner)

7. Celoxis

via Celoxis

Celoxis är en projektledningsprogramvara som är perfekt för den detaljorienterade. Den erbjuder en hel del funktioner till ett pris som är överkomligt för de flesta team. Även om den kanske inte har avancerade funktioner och många integrationsalternativ, är den mycket anpassningsbar.

Spåra enkelt uppgifter, hantera resurser och skapa detaljerade rapporter med Celoxis. Det är det perfekta verktyget för företag som värdesätter datadrivna beslut.

Celoxis bästa funktioner

Mycket anpassningsbara arbetsflöden och projektledningsfunktioner

Flexibla anpassningsalternativ för att skapa en instrumentpanel som passar dig bäst

Många tillgängliga projektmallar med färdiga KPI:er

Celoxis begränsningar

Mobilappens användargränssnitt är svårt att använda.

Inga faktureringsfunktioner är tillgängliga jämfört med andra alternativ till Teamwork.

Celoxis prissättning

Moln: 25 $/månad per användare

Lokalt: Kontakta oss för prisuppgifter

Celoxis betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (290 recensioner)

8. Workzone

via Workzone

Workzone är en intuitiv och användarvänlig plattform med en balanserad uppsättning funktioner för effektiv hantering av arbetsbelastningar. Workzone erbjuder uppgiftshantering, projektmallar och tidrapportering. Men det som utmärker Workzone är dess personliga, individuella att göra-listor och lättförståeliga arbetsbelastningsrapporter för hantering av projekt över hela linjen.

Denna plattform är perfekt för team som letar efter ett verktyg som kombinerar enkelhet med funktionalitet, vilket gör projektledning till en lek istället för en plikt. Priset är dock lite högt, särskilt för små team.

Workzones bästa funktioner

En utmärkt instrumentpanel som ger en överblick över alla team, projekt och till och med kunder.

Praktiska att göra-listor och automatiska e-postpåminnelser hjälper dig att prioritera uppgifter.

Pålitliga verktyg för filhantering

Utmärkt kundservice

Begränsningar i Workzone

Ingen gratisversion finns tillgänglig utanför den kostnadsfria provperioden.

Föråldrat gränssnitt som inte är särskilt intuitivt, särskilt när det gäller uppgiftsfördelning och prioritering.

Plattformen skickar många onödiga e-postmeddelanden med projektuppdateringar.

Priser för Workzone

Team: 24 $/månad per användare

Professional: 34 $/månad per användare

Företag: 42 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Workzone

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 180 recensioner)

9. Clarizen

via Clarizen

Clarizen (nu Planview AdaptiveWork) är en funktionsrik lösning för samarbetsbaserad projektledning som är särskilt utvecklad för företag.

Denna robusta plattform låter dig hantera projekt, automatisera arbetsflöden och samarbeta effektivt – allt under ett och samma tak. Den erbjuder en omfattande uppsättning funktioner, inklusive uppgiftshantering, resursplanering och tidrapportering. Men det bästa av allt? Det är den rika portföljen och projektledningsfunktionerna, som ger en övergripande bild av din verksamhet.

Clarizen är perfekt för dig som vill ha avancerade, anpassningsbara lösningar som kan skalas upp i takt med dina växande affärsbehov.

Clarizens bästa funktioner

Mycket anpassningsbara instrumentpaneler och alternativ för automatisering av arbetsflöden

Bra funktioner för social interaktion och samarbete

Utmärkta integrationer med många populära affärsverktyg och leverantörer

Modernt och elegant gränssnitt

Begränsningar för Clarizen

Brist på rapporteringsverktyg

Lagringsbegränsningar för lägre prisnivåer

Clarizens prissättning

Kontakta oss för prisinformation

Clarizen-betyg och recensioner

G2: 3,6/5 (40+ recensioner)

Capterra: 3,9/5 (10+ recensioner)

10. Podio

via Podio

Välkommen till din personliga lekplats inom arbetshantering. Podio utmärker sig med sin anpassningsbara approach och erbjuder en plattform där du kan skapa dina egna arbetsflöden.

Välj de moduler du behöver, integrera dina favoritappar och skräddarsy dina egna instrumentpaneler. Men det slutar inte där. Podios samarbetsfunktioner, såsom integrerade chatt- och videofunktioner, håller ditt team sammankopplat och främjar en transparent arbetsmiljö.

Podio ger dig friheten att arbeta på det sätt du vill, vilket gör det perfekt för företag som önskar flexibilitet och kontroll över sina arbetsprocesser.

Podios bästa funktion

Mycket anpassningsbara och intuitiva projektpaneler som gör det enkelt att skapa uppgifter och automatisera återkommande uppgifter.

Väl utformat gränssnitt

Podios begränsningar

Brist på nya funktioner som utvecklas regelbundet

Ingen support om du inte är företagskund

Driftstopp inträffar ofta

Data är isolerad i olika appar och kan inte användas över hela plattformen.

Inte mobilvänligt

Podios prissättning

Gratis

Plus: 14 $/månad per användare

Premium: 24 $/månad per användare

Podio-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (460+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Hitta det bästa Teamwork-alternativet för ditt team

Om du använder Teamwork just nu och det inte riktigt fungerar för dina teammedlemmar, är den goda nyheten att det finns många alternativ att överväga när du letar efter det bästa projektledningsverktyget. När du börjar utvärdera alla tillgängliga verktyg, se till att du tar dig tid och undersöker varje plattform noggrant för att hitta det bästa alternativet till Teamwork.

Vi har redan gett dig några alternativ att överväga, men om du vill påskynda processen kan du börja med ClickUp. Registrera dig för en gratis provperiod idag och se varför många anser att ClickUp är den ultimata programvaran för uppgiftshantering och arbetshanteringslösningen för att förbättra teamets prestanda.