De 10 bästa outliner-apparna och verktygen för att hantera uppgifter 2025

Känner du dig överväldigad av flera uppgifter, hotande deadlines, oorganiserade tankar och spridda anteckningar? Du kanske behöver en outliner-app. De skapar ordning i dina tankar, anteckningar och uppgifter, vilket gör livet mer produktivt och stressfritt.

Men vad är egentligen en outliner-app? Enkelt uttryckt är det ett verktyg som strukturerar och förenklar dina anteckningar och uppgiftsplanering genom att hjälpa dig att dela upp komplexa tankar, långa forskningsanteckningar och stora uppgifter i små och hanterbara delar. ✨

Det finns många outliner-appar tillgängliga idag, så att hitta den rätta kan vara mödosamt och tidskrävande. Men oroa dig inte! Vi har valt ut de 10 bästa outliner-apparna som täcker en mängd olika behov och användningsområden. Oavsett om du är en upptagen yrkesman, företagare, författare, forskare eller frilansare finns det ett verktyg för dig.

Vad ska du leta efter i en outliner-app?

För att välja rätt outliner-app för dina behov måste du noggrant granska dess funktioner. Tänk på följande viktiga faktorer:

Användarvänligt gränssnitt: En outliner-app ska vara lätt att navigera i, så att det blir enkelt att organisera dina tankar, anteckningar och planer. Om appen verkar komplex, leta efter omfattande dokumentation och responsiv kundsupport som kan guida dig.

Fungerar när du är på språng: Välj en outliner-app som är tillgänglig var du än befinner dig, så att du kan fånga dina tankar när som helst. Se till att den fungerar på webben, på datorn och i mobilen, och att den erbjuder ett Chrome-tillägg om det behövs.

Integration med andra appar: Din outliner-app bör kunna anslutas till andra appar som du använder dagligen, till exempel din e-post, kalender, molnlagring eller projektledningsverktyg. Detta gör att din arbetsflödeshantering blir smidig och effektiv.

Teamvänlig: Om du är en del av ett team, välj en app med funktioner för samarbete i realtid så att alla kan hålla sig uppdaterade. Och om ditt team växer, se till att appen enkelt kan skalas upp för att möta tillväxten.

Anpassningsalternativ: En outliner-app bör kunna anpassas efter dina önskemål, med funktioner som formateringsstilar och färger, flera vyer och anpassade visningsinställningar (t.ex. teman, mörkt läge etc.).

Efter noggrann research och testning har vi handplockat de 10 bästa outliner-apparna på marknaden och lyft fram deras unika funktioner, begränsningar och användarbetyg. Låt oss ta en titt.

Rita kopplingar och länka objekt till varandra för att skapa färdplaner eller arbetsflöden utifrån dina idéer tillsammans med ditt team i ClickUp Whiteboards.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet med funktioner som gör det enkelt och roligt att skapa anteckningar och uppgifter! Använd ClickUp Tasks, Mind Maps, Whiteboards eller Docs som canvas för din kreativitet.

ClickUps Hierarchy är ett flexibelt och anpassningsbart organisationsramverk som gör det möjligt för användare att effektivt hantera sina projekt, uppgifter och team.

ClickUp Mind Maps delar upp komplicerade idéer i mindre delar som du kan ordna i en ordning som passar dig. Och om du har befintliga projekt i ClickUp eller vill planera ett från grunden, ger Mind Maps en visuell översikt för bättre planering och organisation.

ClickUp Whiteboards är ännu mer flexibla och låter dina idéer flöda fritt med funktioner som klisterlappar, pennverktyget och överstrykningspennor. Ladda upp bilder, bädda in länkar och hämta andra ClickUp-uppgifter, dokument och tankekartor för en mer robust plan. Dessutom är det enkelt att flytta runt dessa element, vilket gör det idealiskt för att bearbeta komplexa tankar, brainstorma idéer och utforma projektplaner.

Om du någonsin har använt Notion kommer du att älska ClickUp Docs ännu mer. Skapa ett obegränsat antal sidor och undersidor i ett dokument, ta anteckningar och strukturera dina dokument med punktlistor, tabeller, checklistor och mycket mer. Och om du är en visuell person finns det anpassade alternativ för att formatera din text och färgkoda olika avsnitt. ?

Det bästa av allt? Alla dessa utrymmen är utrustade med verktyg för realtidssamarbete för att arbeta med ett team. Och med bara några få klick kan du förvandla vilket element som helst i din tankekarta, whiteboard eller dokument till en uppgift, tilldela den till teammedlemmar och ange deadlines.

Om du inte vet var du ska börja, oroa dig inte. ClickUps bibliotek med över 1 000 mallar innehåller allt du behöver för daglig planering, hantering av projektutveckling och projektets tidsplan samt uppföljning av framsteg med projektstatusrapporter.

ClickUps bästa funktioner

Plattformen är tillgänglig via webben och på alla stationära och mobila enheter, med stöd för mörkt läge och offline-arbete.

Tangentbordsgenvägar och Slash Command-menyn gör det enkelt att navigera i ditt arbetsområde, ladda upp innehåll och tillämpa lämpliga textformat.

Det finns omfattande projektledningsfunktioner med anpassningsbara fält och statusar, flera vyer (t.ex. lista, Kanban, kalender, Gantt osv.), påminnelser och automatisering för att planera uppgifter och spåra framsteg.

Den har inbyggda integrationer med över 100 appar, inklusive Gmail, Google Kalender, Google Drive, OneDrive och Dropbox.

Exportalternativen för ClickUp Docs inkluderar PDF, HTML, Markdown och utskrift.

ClickUp AI är tillgängligt i hela ditt arbetsutrymme och hjälper dig att sammanfatta anteckningar, brainstorma idéer, förbättra ditt skrivna innehåll och till och med generera uppgifter från textblock ?

Den omfattande kunskapsbasen, videohandledningarna, webbseminarierna och blogginläggen hjälper dig att komma igång och få ut det mesta av funktionerna.

Begränsningar för ClickUp

Med så många funktioner kan ClickUp upplevas som överväldigande för vissa nya användare.

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen (ännu!).

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. OmniOutliner

via OmniOutliner

OmniOutliner är ett verktyg för att organisera information och planera enkla projekt med punktlistor. Skapa dispositioner med flera lager, vilket gör det lättare att se kopplingar mellan olika element. Lägg till anteckningar och bifoga bilder, ljud, videor och PDF-filer till valfritt element i din disposition.

Oavsett om du är student, författare eller leder ett litet team är OmniOutliner en praktisk projektledningsapp som hjälper dig att hålla ordning på dina idéer och uppgifter så att de blir välstrukturerade och lätta att hantera.

OmniOutliners bästa funktioner

Använd det distraktionsfria läget för att dölja verktygsfält och sidofält när du skapar dispositioner.

Filtrera översikter så att endast rader som innehåller ett specifikt nyckelord visas.

Ställ in anpassade kortkommandon för att navigera i ditt arbetsområde och komma åt olika funktioner.

Spåra antalet rader, ord och tecken i din översikt med informationsfältet längst ner i dokumentet.

Exportera dina dispositioner till flera format, inklusive ren text, HTML, RTF, Microsoft Word, Excel och PowerPoint.

Stöder över 10 språk, inklusive engelska, franska, spanska, nederländska och italienska.

OmniOutliners begränsningar

Ingen webbapp

Endast tillgänglig på Mac- och iOS-enheter.

Ingen gratisplan (endast 14 dagars provperiod)

Dyra betalda abonnemang

Priser för OmniOutliner

Essentials (Mac) : 19,99 $ (engångsbetalning)

Pro (Mac): 99,99 $ (engångsbetalning)

Essentials (iPhone och iPad): 19,99 $ (engångsbetalning)

Pro (iPhone och iPad): 49,99 $ (engångsbetalning)

Pro-abonnemang (Mac, iPhone och iPad): 4,99 $/månad

OmniOutliner – betyg och recensioner

G2: Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

3. Scrivener

via Scrivener

Scrivener är ett omfattande skrivverktyg för att skapa dispositioner och utkast till längre texter. Det låter dig dela upp din text i mindre delar och flytta runt dem medan du skriver.

Behöver du jämföra olika delar av ditt arbete för att säkerställa konsekvens? Med den inbyggda redigeraren kan du visa upp till fyra dokument sida vid sida.

Dessutom samlar den enkelt relaterade dokument i samlingar för enkel referens. Dessa funktioner gör Scrivener till det perfekta verktyget för författare, romanförfattare, forskare, journalister och manusförfattare.

Scriveners bästa funktioner

Lås upp alla funktioner med en engångsbetalning ?

Använd outliner-verktyget för att få en strukturerad översikt över ditt manuskript, granska ordantal och andra metadata och omorganisera avsnitt efter behov.

Sätt upp skrivmål för hela dokumentet eller specifika avsnitt och håll koll på ord- och teckenantalet medan du skriver.

Växla till helskärmsläge för att blockera distraktioner och fokusera på skrivandet.

Skapa anpassade mallar med anpassade ikoner för att arbeta med nya projektsektioner.

Exportera ditt färdiga arbete till Microsoft Word, PDF, Final Draft, EPUB eller Kindle.

Scriveners begränsningar

Endast tillgänglig på Windows, macOS och iOS.

Ingen webbapp

Brant inlärningskurva

Ingen gratisplan (endast 30 dagars provperiod)

Priser för Scrivener

Scrivener för Windows: 59,99 dollar

Scrivener för Mac: 59,99 dollar

Scrivener för iOS: 23,99 dollar

Observera: Du måste köpa en separat licens för varje plattform.

Scrivener-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (81 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (188 recensioner)

4. Dynalist

via Dynalist

Dynalist är ett intuitivt anteckningsverktyg som organiserar dina tankar och uppgifter med hjälp av punktlistor. Skapa ett obegränsat antal kapslade listor, dölj och visa listor för att fokusera på en specifik idé i taget, och använd taggar och färgkoder för att organisera.

Dessutom gör sök- och filterverktygen det enkelt att hitta specifik information. Om du är en "bullet thinker" som vill hantera dina anteckningar, brainstorma idéer och hålla koll på enkla att göra-listor, är Dynalist appen för dig.

Dynalists bästa funktioner

Generös gratispaket som låter dig skapa obegränsat antal objekt och dokument

Tillgänglig via webben, stationära datorer (Mac, Windows, Linux) och mobila enheter (Android och iOS).

Omvandla snabbt dina punktlistor till checklistor eller numrerade listor.

Lägg till anteckningar till varje punkt för ytterligare kontext.

Skapa anpassade kortkommandon för navigering, textformatering och sökningar.

Synkronisera dina datum i Dynalist med Google Kalender via en inbyggd integration ?

Stöder flexibla delningsbehörigheter och gemensam redigering med ditt team.

Begränsningar i Dynalist

Uppladdningar begränsade till 50 MB i storlek

Inga inbyggda funktioner för stavnings- och grammatikontroll

Exportalternativen är begränsade till OPML, vanlig text och formaterad text jämfört med andra outlining-verktyg.

Priser för Dynalist

Gratis plan

Pro: 9,99 $/månad

Dynalist-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (4 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (34 recensioner)

5. Taskade

via Taskade

Taskade är ett produktivitetsverktyg som kombinerar anteckningar, uppgiftshantering och teamkommunikation i ett lättanvänt gränssnitt, vilket gör det idealiskt för individer och små team som vill effektivisera sina arbetsflöden.

Med Taskade kan du flexibelt visa dina anteckningar och uppgifter som listor, tavlor (Kanban), tankekartor och organisationsscheman, vilket gör att du kan visualisera informationen på det sätt som passar dig bäst.

Taskades bästa funktioner

Intuitivt gränssnitt och responsivt kundsupportteam

Du kan komma åt Taskade via en webbapp och på de flesta plattformar, inklusive Windows, MacOS, Linux, iOS och Android.

Skapa flera arbetsytor för olika team, med underytor för specifika projekt inom dessa team.

Skapa en uppgiftslista, tilldela uppgifter till ditt team, sätt deadlines och håll koll på framstegen.

Samarbeta med ditt team via kommentarer, chatt och videosamtal.

Använd någon av Taksades över 500 mallar för olika användningsområden, inklusive bullet journals, evenemangsplanering, checklista för teamgranskning och SWOT-analys.

Begränsningar i Taskade

Kan inte arbeta offline

Få integrationer

Gratisplanen begränsar tillgången till integrationer.

Priser för Taskade

Gratis plan

Startpaket: 8 $/månad (max 3 användare)

Plus: 16 $/månad (max 5 användare)

Pro: 19 $/månad (max 10 användare)

Företag: 49 $/månad (max 25 användare)

Ultimate: 99 $/månad (max 50 användare)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Taskade-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (28 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (46 recensioner)

6. MindNode

via MindNode

MindNode är ett verktyg för mind mapping som hjälper dig att visuellt fånga och organisera idéer. Det är perfekt för brainstorming, anteckningar och planering av enkla projekt – börja med en central idé och utgå från den för att utveckla relaterade idéer.

De färgglada och livliga tankekartorna gör processen intuitiv och rolig. Även om detta är utmärkt för personligt bruk, är det kanske inte det bästa valet för professionella och affärsrelaterade sammanhang.

MindNodes bästa funktioner

Tillgänglig på alla Apple-enheter, inklusive Mac, iPhone, iPad och till och med Apple Watch.

Lägg till bilder och länkar till grenarna i din tankekarta.

Arbeta med specifika grenar åt gången med fokusläge

Förvandla mind map-noder till uppgifter

Synkronisera med din Apple Reminders-app för att hålla koll på deadlines och bocka av dem när du är klar ✔️

Exportera dina tankekartor till vanlig text, DOCX, PDF, bild, Markdown och RTF-filer.

Begränsningar i MindNode

Stöder inte Windows- och Android-enheter.

Viktiga funktioner är låsta i gratispaketet.

Begränsade temaval

Priser för MindNode

Gratis plan

Plus: 2,49 $/månad

MindNode-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (32 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (15 recensioner)

7. Workflowy

via Workflowy

Workflowy är ett minimalistiskt program för att skapa översikter som samlar dina anteckningar, uppgifter, idéer och mycket mer i ett oändligt utrymme med hjälp av punktlistor. Zooma in på valfri punkt och behandla den som ett eget dokument, vilket håller din arbetsyta snygg och fokuserad.

Det är perfekt för personer som föredrar enkel och tydlig organisation. Men dess enkelhet passar kanske inte alla – om du föredrar separata mappar eller behöver avancerade teamfunktioner kanske du vill utforska andra kraftfulla verktyg.

Workflowys bästa funktioner

Fungerar via webben tillsammans med stationära (Windows, MacOS och Linux) och mobila (Android och iOS) enheter.

Använd brödsmulor och kortkommandon för att navigera i ditt utrymme.

Dölj punktlistor för att fokusera på specifika avsnitt på din sida.

Använd hashtags för att märka dina punkter (eller sidor) för enklare organisering och sökbarhet.

Byt från punktlista till Kanban-tavla för att hantera enkla uppgifter.

Uppdatera flera kopior av en sida genom att redigera i en instans

Begränsningar i Workflowy

Få integrationer

Begränsade formateringsalternativ

Gratisplanen är begränsad till 250 punkter per månad.

Priser för Workflowy

Gratis plan

Pro: 4,99 $/månad

Workflowy-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (22 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10 recensioner)

8. xTiles

via xTiles

xTiles är ett kakelbaserat verktyg för att hantera uppgifter och anteckningar. Istället för den vanliga listan eller hierarkin får du ett anpassningsbart rutnät fyllt med kakel som kan ändras i storlek och flyttas. Varje kakel innehåller anteckningar, bilder och uppgifter, vilket gör det enkelt att organisera information.

Dessutom underlättar färgkodning av dina brickor organisering och navigering. Det är perfekt för studenter, frilansare och kreativa team som vill ha ett enkelt och estetiskt sätt att organisera tankar, hantera resurser och planera projekt.

xTiles bästa funktioner

Minimal inlärningskurva för nybörjare

Tillgänglig via webben samt Windows-, Android-, MacOS- och iOS-enheter.

Dra-och-släpp-gränssnittet gör det enkelt att organisera rutorna.

Integreras med Unsplash, vilket ger tillgång till ett enormt bildbibliotek att arbeta med.

Slash-kommandomenyn gör det enkelt att utföra åtgärder som att lägga till en uppgift, ladda upp en fil eller skapa en tabell.

Har ett brett utbud av mallar som spänner över kategorier som produktivitet, brainstorming, veckoplanering och självförbättring.

Begränsningar för xTiles

Kan inte hantera komplexa projekt

Gratisplanen är begränsad till 1 000 block (dvs. text, bilder, videor, länkar etc.).

Exportalternativen är begränsade till Markdown, PDF och PNG.

Priser för xTiles

Gratis plan

Personal Pro: 10 $/månad

Team: 10 $/månad per medlem

xTiles betyg och recensioner

G2: 5,0/5 (10 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (11 recensioner)

9. Checkvist

via Checkvist

Checkvist är ett program för uppgiftshantering som prioriterar ett minimalistiskt gränssnitt och navigering med tangentbordet. Du kan utföra alla funktioner utan att behöva växla mellan tangentbord och mus, vilket gör det superenkelt att skriva ner anteckningar, idéer och planer. Det är perfekt för tangentbordsentusiaster som letar efter ett enkelt verktyg för anteckningar och uppgiftshantering för att öka sin organisation och produktivitet.

Checkvists bästa funktioner

Få obegränsade listor med gratisabonnemanget och uppgradera enkelt till deras prisvärda betalda abonnemang.

Gör det möjligt att lägga till uppgifter via e-post

Tilldela uppgifter till teammedlemmar, ange prioriteringar och deadlines och följ projektets tidsplan

Sök efter viktig information och detaljer med hjälp av den kraftfulla sökfunktionen och filtren.

Integreras med Dropbox, Google Kalender, Jira och Zapier.

Har ett lyhört och hjälpsamt kundsupportteam

Begränsningar för Checkvist

Ingen desktop-app

Mobilappen saknar viktiga funktioner

Inga påminnelser för schemalagda uppgifter

Priser för Checkvist

Gratis plan

Pro: 3,90 $/månad per person

Pro-team: 6,90 $/månad per person

Checkvist-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (3 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (53 recensioner)

10. Roam Research

via Roam Research

Roam Research (liknande Workflowy) är en anteckningsapp som inte är beroende av konventionella arbetsytor och mappar. De flesta användare organiserar sina arbetsflöden med hjälp av PARA-metoden (Projects, Area, Resources och Archives).

Roams mest utmärkande funktion är dess dubbelriktade länkning för att koppla samman punktlistor (även kallade ”block”). Det innebär helt enkelt att när du skapar en länk från block A till block B genererar Roam automatiskt en annan länk tillbaka från block B till block A.

Detta skapar ett nätverk av sammankopplade idéer som är lätta att navigera i. Det är det perfekta verktyget för komplex forskning bland akademiker, ingenjörer och tekniker, eftersom det hjälper till att behålla minnet, uppmuntrar kritiskt tänkande och underlättar en djupare förståelse.

Roam Research bästa funktioner

Du kan komma åt Roam via en webbläsare, Android, Windows, iOS, MacOS och Linux.

Dölj punktlistor för att fokusera på olika delar av dina anteckningar.

Tagga dina anteckningar för bättre organisation och sökbarhet.

Visa en karta över dina anteckningar och hur de hänger ihop med hjälp av graföversiktsfunktionen.

Skriv ner dina dagliga tankar och idéer med hjälp av dagliga anteckningar.

Roam Research begränsningar

Ingen gratisplan

Inga inbyggda integrationer

Begränsade formaterings- och samarbetsfunktioner

Priser för Roam Research

Pro: 15 $/månad

Believer: 500 $/5 år

Roam Research betyg och recensioner

G2: Inga recensioner

Capterra: 4,3/5 (16 recensioner)

Välj den bästa outliner-appen för att förvandla kaos till klarhet

Välj den bästa outliner-appen för att förvandla kaos till klarhet

Där har du dem – de 10 bästa outliner-apparna som hjälper dig att organisera dina idéer, anteckningar och uppgifter så att du kan öka din personliga och teamets produktivitet.