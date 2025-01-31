De 10 bästa apparna för att-göra-listor för Mac 2025

Letar du efter den perfekta appen för uppgiftshantering som hjälper dig att hålla koll på din produktivitet? Då behöver du inte leta längre. Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa apparna för att-göra-listor för Mac som garanterat kommer att öka din arbetshastighet och hjälpa dig att uppnå dina mål.

Kolla in våra bästa val och börja bocka av dina uppgifter som ett proffs – inga fler missade deadlines eller otaliga klisterlappar, bara ren produktivitet. Låt oss dyka in i de bästa apparna för att-göra-listor för Mac!

Vad ska du tänka på när du väljer den bästa appen för att-göra-listor för Mac?

När du väljer den perfekta appen för att-göra-listor till din MacBook finns det flera viktiga aspekter att tänka på. Innan du fattar ett slutgiltigt beslut bör du titta efter dessa viktiga funktioner och egenskaper:

Samarbetsfunktioner: För arbetet kan du utforska appar för att-göra-listor som möjliggör delning av uppgifter, kommentarer och delegering av uppgifter. Du kan också följa framstegen hos teammedlemmarna. Även för personliga uppgifter kan För arbetet kan du utforska appar för att-göra-listor som möjliggör delning av uppgifter, kommentarer och delegering av uppgifter. Du kan också följa framstegen hos teammedlemmarna. Även för personliga uppgifter kan appar med sådana samarbetsfunktioner låta dig dela anteckningar och uppgifter med familj och vänner.

Tredjepartsintegrationer : För att förbättra dina arbetsflöden och öka produktiviteten behöver du en att göra-lista som kan integreras med andra verktyg som du redan använder på din Mac – kalendrar, e-post, arbetsytor som Slack och uppgiftshantering.

Kompatibilitet med flera enheter : Om du arbetar på flera enheter rekommenderar vi att du väljer en plattform för att-göra-listor som är kompatibel med alla dina Apple-enheter – iPad, Apple Watch, iPhone och mer – inte bara din Mac. Detta val säkerställer att du kan komma åt dina uppgifter eller anteckningar där det passar dig bäst när som helst för att skapa uppgifter i en app för att-göra-listor.

Användarvänligt gränssnitt : Oavsett vilken app för att-göra-listor du väljer för din Mac bör den ha ett rent och enkelt gränssnitt. Denna enkelhet säkerställer att du inte behöver lägga så mycket tid på att lära dig appen att du inte har någon tid kvar för att skapa uppgifter eller hantera dem.

Anpassningsmöjligheter: När du bestämmer vilken att göra-lista du ska använda på din Mac är flexibla anpassningsalternativ ett måste, från taggar till etiketter, deadlines, påminnelser och aviseringar. Dessa funktioner hjälper dig att anpassa appen efter dina specifika behov och få ut mesta möjliga av den.

De 10 bästa att göra-listorna för Mac

En app för att-göra-listor hjälper dig att hålla ordning och ha koll på dina uppgifter. För att hjälpa dig att välja den som passar bäst för dina personliga eller affärsmässiga behov presenterar vi här våra 10 bästa appar för att-göra-listor för Mac.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

ClickUp är den ultimata produktivitetssviten – dess breda utbud av anpassningsbara funktioner för uppgiftshantering, projekt, dokument och mål gör den till en idealisk app för att-göra-listor (och digital planering ). Appen har också ett användarvänligt gränssnitt och smidig integration med över tusen andra produktivitetslösningar.

Så för individer som vill öka sin produktivitet – och team som vill nå (och överträffa) sina KPI:er för projektledning – är ClickUp den bästa appen för att-göra-listor för Mac (om vi får säga det själva).

ClickUps bästa funktioner

Anpassningsbara uppgifter: Med ClickUp kan du enkelt skapa, tilldela, spåra och hantera uppgifter. Med den här funktionen kan du också förenkla stora och komplexa projekt genom att dela upp dem i deluppgifter. Och för att effektivisera uppgiftshanteringen ännu mer låter ClickUp dig ställa in påminnelser om förfallodatum, omplanera listobjekt och tilldela uppgifter till andra efter behov.

Utrymmen, mappar och listor: För enkel spårning erbjuder ClickUp en projekthierarkisk struktur där uppgifter organiseras i listor, listor kategoriseras i mappar och mappar sparas i arbetsytor.

Mallar : Spara tid och energi genom att använda ClickUps färdiga och anpassningsbara mallar för olika personliga och affärsmässiga användningsområden, från : Spara tid och energi genom att använda ClickUps färdiga och anpassningsbara mallar för olika personliga och affärsmässiga användningsområden, från projektöversikter till åtgärdspunkter , enkla att göra-listor checklistor och mycket mer.

Tidsspårning för Mac : ClickUp erbjuder en tidshanteringsfunktion som gör det möjligt för individer att beräkna den tid som spenderas på uppgifter och ställa in tidsuppskattningar, vilket förbättrar noggrannheten i framtida planering och minskar tidsförbrukningen avsevärt.

Anteckningar : Gör anteckningar och : Gör anteckningar och dokumentera projekt var som helst i världen och när som helst med ClickUp. Anteckningsfunktionen hjälper dig att fylla i din att göra-lista när du är på språng så att du inte glömmer viktiga uppgifter.

Fullspäckad gratisversion: ClickUps gratisversion är fullspäckad med andra : ClickUps gratisversion är fullspäckad med andra funktioner för uppgiftshantering och projektledning som du inte får i andra att göra-appar.

Begränsningar för ClickUp

Inlärningskurva för vissa

Begränsad kontroll över inställningarna för aviseringar

Priser för ClickUp

Gratis för alltid (gratisversion)

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp kundbetyg

G2 : 4,7/5 (över 6 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. GoodTask

Via GoodTask

GoodTask är en intuitiv uppgiftsapp som baseras på Apples påminnelser och kalendrar. Den fungerar både som en checklista för enkla uppgifter och som ett program för uppgiftshantering för komplexa projekt.

GoodTask är utmärkt för Mac-användare, men synkroniseras också enkelt med andra enheter i Apples ekosystem så att du kan se dina checklistor var du än befinner dig.

GoodTasks bästa funktioner

Fantastiskt användargränssnitt

Snabba åtgärder och textutdrag

Daglig, veckovis och månadsvis schemavy

Smarta listor

Temaskapare för att anpassa appens utseende

Begränsningar för GoodTask

Webbapp som är benägen att krascha

Nya iOS-uppdateringar kan ibland leda till prestandaproblem.

Har inte samma funktioner som andra projektledningsappar i denna lista.

Priser för GoodTask

39,99 $

GoodTask kundbetyg

G2 : Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

3. Things 3

Via Cultured Code

Things 3, utvecklat av Cultured Code, är en ledande uppgiftshanterare för daglig planering, projektledning och uppföljning av framsteg. Dess unika design och smidiga användargränssnitt har gjort den till en favorit bland användarna och gett den två utmärkelser som vinnare av Apple Design Award.

Things 3 är en nischapp för Apple-enheter som också underlättar livet för sina användare genom att integreras med arbetsytor som Slack och möjliggöra projektdelning.

Things 3 bästa funktioner

Kalenderhändelser och vyer för påminnelser om uppgifter och möten

Engångsköp/betalning för appen (gäller för alltid)

Estetisk design

Kommande lista – för att planera din kommande vecka

Taggar för gruppering av uppgifter

Checklistor

Begränsningar i Things 3

Inga gratisversioner

Inget webbappgränssnitt

Saknar samarbetsfunktioner

Priser för Things 3:

För Mac : 49,99 $

För Apple Watch och iPhone : 9,99 dollar

För iPad : 19,99 dollar

Komplett set: 80 dollar

Things 3 kundbetyg

G2 : 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 130 recensioner)

Bonus: Uppgiftshanteringsappar för Mac!

4. Todoist

Hantera dina uppgifter och att göra-listor med Todoist

Todoist är en av de mest populära apparna för att-göra-listor och uppgiftshantering. Med Todoist kan du dela upp uppgifter i deluppgifter och prioritera dem efter eget tycke. Todoist är välkänt som ett verktyg för livsplanering och samarbete mellan familj och vänner, men erbjuder också en affärsplan för team som vill hantera sina officiella uppgifter på ett bättre sätt.

Appens enkla användargränssnitt och instrumentpaneler gör det enkelt för Mac-användare att snabbt organisera uppgifter, utvärdera framsteg, hålla sig ansvariga och uppnå mer varje dag.

Todoists bästa funktioner

Anpassningsbara listor

Projektmallar

Påminnelser

Integrationer

Filtrera vyer

Deluppgifter

Begränsningar i Todoist

Grundläggande samarbetsfunktioner; inte idealiskt för avancerad eller komplex projektledning.

Kan endast användas med internetuppkoppling, inte offline.

Priser för Todoist

Gratis

Pro : 4 $/månad per användare

Företag: 6 $/månad per användare

Todoist kundbetyg

G2 : 4,4/5 (750 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2200 recensioner)

5. OmniFocus

Via The Omni Group

OmniFocus, från The Omni Group, är utformat för upptagna yrkesverksamma som lätt kan bli överväldigade av flera uppgifter och projekt. Om du måste hantera komplexa uppgifter varje dag bör du överväga att använda OmniFocus som din att göra-lista-app för Mac.

Programvaran gör det enkelt och flexibelt att slutföra dina viktigaste uppgifter, eftersom du enkelt kan komma åt dina att göra-listor på andra Apple-enheter som Apple Watch, iPhone och mer. Och till skillnad från vissa andra verktyg på denna lista, som Todoist, möjliggör Omnifocus offlineåtkomst.

OmniFocus bästa funktioner

Synkronisering i realtid mellan dina olika Apple-enheter

Batchredigering

Siri-anpassningsbarhet

Delningsmeny – för att importera åtgärder från valfri app på din enhet

OmniFocus begränsningar

Ingen gratisplan

Priser för OmniFocus

För webben : 4,99 $/månad

Pro : 9,99 $/månad

V3 Standardlicens : 49,99 $ – traditionell engångsbetalning

V3 Pro-licens: 99,99 $ – traditionell engångsbetalning

OmniFocus kundbetyg

G2 : 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till OmniFocus!

6. 2Do

Via 2Do

2Do är speciellt utvecklad för personligt bruk och låter dig planera dina uppgifter och dela upp dem i mindre steg för detaljerad uppföljning. Appens Mac-version är en komplett uppgiftsredigerare som du kan komma åt var som helst och när som helst.

Med 2Do kan du skapa uppgifter och uppdatera deras status – planerad, pågående eller klar – efter behov. 2Do låter dig också märka uppgifter för att organisera dem efter relevanta kategorier eller likheter.

2Do:s bästa funktioner

Molnsynkronisering med verktyg som Dropbox, CalDAV och Toodledo.

Färgkodade listor för relaterade projekt och uppgifter

Ljud- eller textmeddelanden för påminnelser om ouppklarade uppgifter

Batchredigering

Automatiska säkerhetskopior

Avancerade sökfunktioner

Smarta listor

Begränsningar i 2Do

Ingen kalendersynkronisering

Dåliga samarbetsfunktioner

Kompatibel med Android-enheter

Priser för 2Do

2Do iOS : 14,99 dollar

2Do Mac: 49,99 dollar

2Do kundbetyg

G2: 3,5/5 (2 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

7. TaskPaper3

Via TaskPaper

TaskPaper grundades 2016 och är en av de äldsta apparna för att-göra-listor för Mac. Den senaste versionen, TaskPaper3, behåller det enkla textformatet från den ursprungliga appen, men med en modern twist.

Verktygets enkla textformat gör det också idealiskt för användare som tycker att avancerade projektledningsappar är distraherande eller förvirrande. TaskPaper3 integreras sömlöst med din Macs påminnelsesystem så att du aldrig behöver missa något på din att göra-lista.

TaskPaper3 bästa funktioner

Schemaläggning av uppgifter efter datum

Dra-och-släpp-funktion för att organisera listor

Distraktionsfritt gränssnitt

Exportera/importera med appen Påminnelser

Mörkt läge

Begränsningar i TaskPaper

Om du uppskattar grafik och visuellt tilltalande användargränssnitt är TaskPaper inte något för dig.

Ingen gratisplan

Priser för TaskPaper

28,99 $

TaskPaper kundbetyg

G2 : Ej tillgänglig

Capterra: Ej tillgänglig

8. Any. do

Any.do är en enkel att göra-lista för individer och team. Den gör det möjligt för människor att samarbeta i projekt i realtid, hantera uppgifter och övervaka affärsprocesser.

Any. do bästa funktioner

Färgmärken

Chatt i realtid

Integrationer med verktyg från tredje part som Slack, Microsoft Teams, WhatsApp och mer

Kalender och påminnelser

Över 100 mallar för olika projekt och användningsområden

Synkronisering mellan flera enheter

Daglig planerare

Any. do-begränsningar

Ej lämplig för avancerad projektledning.

Erbjuder endast några få funktioner

Any. do-priser

Gratis

Premium : 3 $/månad per användare

Teams: 5 $/månad per användare

Any. do kundbetyg

G2 : 4,1/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

9. Microsoft To-do

Via Microsoft

När det gäller att-göra-appar som är kompatibla med MacBook är Microsoft To-do ett av de mest robusta alternativen. Det är särskilt värdefullt för avancerade användare av Microsoft 365 som kan kombinera To-dos funktioner för uppgiftsplanering med andra produktivitetsverktyg inom hubben, såsom Outlook, PowerPoint, OneDrive och mer.

Microsoft To-do bästa funktioner

Intelligenta och personliga förslag för daglig eller veckovis uppgiftsplanering

Inbjudningar och delningsfunktioner för samarbete med vänner, familj och kollegor.

Sömlös integration med andra Microsoft 365-verktyg

Begränsningar i Microsoft To-do

Några funktioner

Begränsade möjligheter att prioritera uppgifter

Förvirrande användargränssnitt

Kräver ett Microsoft-konto för att kunna användas.

Inga rapporteringsfunktioner

Priser för Microsoft To-do

Gratis

Kundbetyg för Microsoft To-do

G2 : 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2700 recensioner)

10. Tick Tick

Via Tick Tick

Tick Tick är en 3-i-1-app för hantering av att göra-listor, checklistor och uppgifter. Den låter dig organisera ditt privatliv och arbetsliv, ställa in deadlines och påminnelser för uppgifter och samarbeta smidigt med andra.

Med över 30 funktioner för att spara idéer och planera dagliga aktiviteter är Tick Tick en att-göra-lista-app som är värd att överväga som Mac-användare.

Tick Ticks bästa funktioner

Flexibla kalendervyer

Röstinmatning

Konvertera enkelt e-postmeddelanden till uppgifter

Flera påminnelser för att undvika att missa viktiga deadlines

Synkroniseras smidigt med kalenderappar

Sortera uppgifter efter tid, titel, tagg, prioritet eller ett anpassat filter som du skapar själv.

Begränsningar för Tick Tick

Det går inte att redigera, slutföra eller ta bort uppgifter direkt från det Google Kalender-konto som är kopplat till det.

Gratisversionen är mycket begränsad.

Priser för Tick Tick

Gratis

Premium: 27,99 $/år

Tick Tick kundbetyg

G2 : 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

ClickUp: Den bästa appen för att-göra-listor för Mac

Det har aldrig varit enklare att hantera dina uppgifter på Mac med det stora utbudet av appar för att-göra-listor som finns tillgängliga. Alla andra appar på denna lista erbjuder unika funktioner och fördelar, men ClickUp är utan tvekan den bästa appen för att-göra-listor i Mac App Store.

Med sina omfattande och intuitiva funktioner gör ClickUp det enkelt att hantera dina uppgifter. En av de mest framstående funktionerna i ClickUp är dess flexibilitet. Till skillnad från många andra appar för att-göra-listor är ClickUp en allt-i-ett-programvara för projektledning som låter dig anpassa ditt arbetsflöde efter dina specifika behov.

Ladda ner och prova ClickUp idag!