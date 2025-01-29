10 alternativ och konkurrenter till Akiflow 2025

I dagens snabba värld är det viktigare än någonsin att ha rätt verktyg för att prioritera, planera och effektivt öka produktiviteten.

Kanske har du förlitat dig på Akiflow för att hålla varje uppgift strömlinjeformad, eller kanske är du på jakt efter ett helt nytt verktyg för att öka din effektivitet.

Oavsett din utgångspunkt finns det ett rikt och varierat utbud av de bästa alternativen till Akiflow. Från funktionsspäckade kraftpaket till minimalistiska pärlor finns det en lösning som passar alla behov.

Så spänn fast säkerhetsbältet och följ med oss på en resa genom några av de bästa verktygen för att omdefiniera dina uppgifter och din kalenderhantering.

Vad ska du leta efter i Akiflow-alternativ?

Innan du dyker in i havet av alternativ till Akiflow är det viktigt att precisera exakt vad du söker. Även om varje individ har sina unika krav finns det vissa universellt eftertraktade egenskaper som de bästa Akiflow-alternativen besitter:

Användarvänlighet: Prioritera plattformar med intuitiva, användarvänliga gränssnitt, eftersom dessa kan vara skillnaden mellan smidig uppgiftshantering och frustrerande hinder.

Integrationer: I vårt sammankopplade digitala ekosystem måste din I vårt sammankopplade digitala ekosystem måste din kalenderapp och andra arbetsverktyg kunna kommunicera smidigt mellan varje uppgift. Oavsett om det handlar om synkronisering med Google Kalender eller samarbete på Slack kan smidiga integrationer avsevärt förbättra ditt arbetsflöde.

Olika vyer: Olika uppgifter kräver olika perspektiv. En lista kan fungera för dagliga uppgifter, men en kalendervy ger en visuell tidslinje, vilket är avgörande för tidsbegränsade projekt och deadlines.

Mallar: Varför börja från scratch när du kan komma igång direkt? Mallar, skräddarsydda för olika scenarier, kan spara timmar av din installationstid, så att du kan fokusera på att utföra uppgifterna.

Anpassningsbarhet: Allas arbetsflöde är unikt. Ett förstklassigt alternativ till Akiflow anpassar sig efter din stil, så att du inte behöver ändra dina vanor för att passa verktyget.

AI-funktioner: Med artificiell intelligens i spetsen kan du förvänta dig insiktsfulla förslag, automatiserade kategoriseringar och en allmän ökning av produktiviteten.

Varför betona dessa funktioner när man överväger ett alternativ till Akiflow? Enkelt: De är utformade för att öka produktiviteten och effektiviteten.

De 10 bästa Akiflow-alternativen att använda

I det stora utbudet av alternativ till Akiflow är det lätt att gå vilse. Du är här för att hitta det bästa, och det respekterar vi. Vi har handplockat en lista med förstklassiga verktyg för att effektivisera din produktivitet. Med dessa enastående alternativ till Akiflow är det inte längre nödvändigt att nöja sig med något som är ”okej”. Låt oss utforska vad som gör dem så bra!

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är ett kraftfullt produktivitetsverktyg som är utformat för att effektivisera allt arbete på ett och samma ställe. Verktyget är utvecklat för både team och individer och säkerställer att alla är samordnade och arbetar med maximal produktivitet. För dem som är bekanta med Akiflow är övergången till ClickUp en barnlek.

Plattformen erbjuder välbekanta funktioner och tar det sedan ett steg längre för att enkelt prioritera projekt. Kalendervyn ger en översikt över alla dina uppgifter, deadlines och händelser. Kombinera det med ClickUps kalenderplaneringsmall så får du ett verktyg som lovar att effektivisera din schemaläggning och öka effektiviteten.

ClickUps bästa funktioner

Förbättra din arbetsorganisation med ClickUp-uppgifter

Över 15 anpassningsbara vyer och tusentals integrationer för att få tillgång till alla verktyg från en enda plattform.

Globala uppgiftstimers som kan spåras från vilken enhet, fönster, app eller uppgift som helst.

Gratis och tillgängliga hjälpresurser , webbseminarier och online-support

Anpassade uppgiftsstatusar för omedelbara uppdateringar av framsteg på ett ögonblick

Importfunktion för att enkelt importera uppgifter från andra appar, som Asana, Monday.com, Wrike och fler.

ClickUp AI-skrivassistent för att generera sammanfattningar, skapa åtgärdspunkter, utarbeta innehåll och mycket mer.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare tycker att inlärningskurvan är lite brant i början.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. SimpleTask

via SimpleTask

SimpleTask är det självklara valet för tidshantering. Med utgångspunkt i övertygelsen att enkelhet är höjden av sofistikation erbjuder det ett tydligt, överskådligt utrymme där du kan fokusera på din att göra-lista.

Du kommer inte att gå vilse i en myriad av funktioner, men det betyder inte att det saknas något som Akiflow-alternativ. Det täcker alla grundläggande funktioner och säkerställer att du förblir produktiv utan att känna dig överväldigad. Det är intuitivt, användarvänligt och ett bevis på minimalismens kraft i produktivitetsappar.

SimpleTasks bästa funktioner

Användarvänligt och överskådligt gränssnitt

Håll fokus på det som är viktigast med funktioner för prioritering av uppgifter, såsom tidsblockering. Behöver du mer hjälp? Kolla in dessa produktivitetstips för råd och tips.

Ställ in påminnelser för dina uppgifter

Använd det på vilken enhet som helst

Inspirerad av de bästa apparna för daglig planering

Samarbeta enkelt

Använd offline-läget för oavbruten koncentration

Begränsningar i SimpleTask

Begränsade integrationer jämfört med mer framstående plattformar

Inga AI-förslag eller förbättrade funktioner

Eftersom det är ett gratisverktyg utan betalda abonnemang kan det vara för enkelt för omfattande projektledningsbehov.

Priser för SimpleTask

Gratis

SimpleTask-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Spike

via Spike

Spike bryter mallen för konventionella produktivitetsappar. Genom att kombinera enkelheten hos meddelandeappar med den formella strukturen hos e-postmeddelanden återför konversationen till arbetet. Gränssnittet för detta Akiflow-alternativ känns modernt, fräscht och roligt. För dem som vill ta en paus från traditionella e-postklienter och vill ha en touch av informalitet är Spike ett utmärkt val.

Spikes bästa funktioner

E-post, uppgifter och kalendrar på ett och samma ställe

Chatta, samarbeta och dela utan att lämna din inkorg

Hitta allt snabbt med avancerad sökning

Håll ordning på din att göra-lista

Fokusera på de e-postmeddelanden som är viktiga med funktioner för prioritering av inkorgen.

Använd kalendersynkronisering så att du aldrig missar ett evenemang

Organisera dina uppgifter med den integrerade att göra-listan. Här är en liknande jämförelse av att göra-listor om du behöver ett annat verktyg i samma stil.

Spike-begränsningar

Det konversationsbaserade e-postformatet kanske inte tilltalar alla.

Kräver en förändring i hur du traditionellt ser på e-post

Begränsade funktioner i projektledningsverktyget

Spike-prissättning

Gratis

Grundläggande: 5 $/månad per användare

Enterprise: 10 $/månad per användare

Spike-betyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 40 recensioner)

4. KosmoTime

via KosmoTime

KosmoTime handlar inte bara om att hantera uppgifter – det handlar om att maximera dem. Genom att introducera begrepp från neurovetenskapen uppmuntrar det användarna att omvandla uppgifter till dedikerade sessioner. Detta främjar djupgående arbete, minimerar distraktioner och ökar koncentrationen. Om du är intresserad av att slutföra fler uppgifter på kortare tid och utnyttja din hjärnas fulla potential kan KosmoTime vara det hemliga vapen du har letat efter.

KosmoTimes bästa funktioner

Sessionsbaserade uppgifter uppmuntrar till fokuserat arbete

Prioritera ditt arbete utifrån din tid med den integrerade kalendern

Blockera distraktioner med tidsblockering

Gruppera liknande uppgifter för ökad effektivitet

Skriv ner dina tankar och omvandla dem till uppgifter med hjälp av integrerade anteckningar.

Med ett klick kan du skapa uppgifter och arbeta snabbare

Tillgängligt var du än arbetar med webbläsartillägget

KosmoTimes begränsningar

Nyare på marknaden, så färre användarrecensioner

Ett sessionsbaserat tillvägagångssätt för uppgifter passar kanske inte alla arbetsflöden.

Vissa viktiga funktioner ligger bakom en betalvägg.

KosmoTime-priser

Gratis

KosmoTime-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (12+ recensioner)

Capterra: 5/5 (4+ recensioner)

5. Rutinkalender

via Routine Calendar

Routine Calendar utnyttjar kraften i vanor och är ett alternativ till Akiflow som syftar till att göra dina dagliga uppgifter till en självklarhet. Det bygger på premissen att konsekventa rutiner banar väg för att uppnå stora mål. Med sitt visuellt tilltalande gränssnitt låter det dig inte bara ställa in påminnelser för uppgifter – det motiverar dig att göra dem till en del av ditt dagliga liv. Om du vill etablera varaktiga vanor som driver framgång, lovar Routine Calendar att vara din trogna allierade.

Routine Calendars bästa funktioner

Ställ in uppgifter som återkommer dagligen för att skapa vanor

Ansluter smidigt till andra populära kalendertjänster som Google Kalender med bara några klick.

Boka möten enkelt

Använd tidsblockering för att skapa rutiner för morgnar, kvällar eller specifika arbetsblock.

Övervaka dina framsteg i uppgifterna och upprätthåll konsekvensen

Vänliga påminnelser som ser till att du håller dig till dina rutiner och får uppgifterna gjorda

Se din konsistens med ett ögonkast

Håll dina uppgifter i linje med större mål tack vare integration med andra målapplikationer och programvara som Google Kalender.

Begränsningar i rutinkalendern

Begränsade funktioner för uppgiftshanteringsprogram utanför rutinmässiga inställningar

Det kanske inte är lämpligt för komplexa projekt.

Vissa användare tycker att det är nischfokuserat på vanor snarare än holistisk projektledning.

Priser för Routine Calendar

Gratis

Professional: 12 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Rutinmässiga kalenderbetyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Toodledo

via Toodledo

Toodledo är en veteran inom produktivitet och har en lång tradition av excellens. Det erbjuder allt från grundläggande att göra-listor till avancerade funktioner för uppgiftshantering. Med sin rika historia får du ett Akiflow-alternativ som har förfinats över tid, med hänsyn till användarnas feedback och de senaste produktivitetstrenderna. Det är mångsidigt och pålitligt.

Toodledos bästa funktioner

Anpassa efter dina behov med bara några klick

Organisera dina uppgifter, idéer, listor och planer

Använd Habit Tracker för att hålla dig själv ansvarig

Dela uppgifter, tilldela arbetsuppgifter och samarbeta med flera konton

Använd alarm så att du aldrig missar viktiga uppgifter.

Arbeta med dina uppgifter utan avbrott med hjälp av offlineåtkomst, eller stäng ute störande ljud med tidsblockering när du måste vara online.

Registrera snabbt uppgifter när du är på språng med hjälp av Toodledos webbläsartillägg.

Toodledos begränsningar

Gränssnittet kan verka föråldrat för vissa användare.

Det kan ha en brantare inlärningskurva för nya användare.

Kräver prenumeration för avancerade funktioner

Priser för Toodledo

Gratis

Standard: 3,99 $/månad

Plus: 5,99 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Toodledo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (49+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (70+ recensioner)

7. Evernote

via Evernote

Evernote går utöver att bara vara ett anteckningsprogram. Det är ett holistiskt alternativ till Akiflow som är utformat för att fånga upp idéer, dokumentera mötesanteckningar, hantera uppgifter och lagra information. Dess funktionsrika miljö låter dig skriva ner idéer, klippa ut webbartiklar och till och med skanna dokument. Det är den digitala motsvarigheten till ett multiverktyg för uppgifter, som säkerställer att du har allt du behöver inom räckhåll.

Evernotes bästa funktioner

Inkludera text, skisser, foton, ljud och mer i dina anteckningar

Spara och organisera innehåll från webben

Integreras med Google Kalender

Kom igång snabbt med fördefinierade anteckningsformat

Även handskrivna anteckningar är sökbara

Synkronisera uppgifter mellan alla enheter

Bli papperslös utan ansträngning med dokumentskanning

Samarbeta med ditt team och organisera arbetsuppgifter

Evernotes begränsningar

Det är inte i första hand ett kalender- eller uppgiftshanteringsverktyg, så det kan sakna vissa avancerade funktioner.

Vissa användare tycker att priset är lite högt för anteckningar.

Synkroniseringsproblem rapporteras ibland mellan enheter.

Dyrare prisplaner än andra verktyg i denna kategori

Priser för Evernote

. Professional: 17,99 $/månad eller 169,99 $/år

Team: 24,99 $/månad/användare

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

8. Calendly

via Calendly

Calendly är lösningen på ändlösa e-posttrådar där man försöker hitta en lämplig tid för ett möte. Det effektiviserar möten och schemaläggning, så att användarna kan välja tider som passar deras kalendrar. Det eliminerar fram- och återgången med Google Kalender och gör det mer effektivt att boka möten. Calendly är en frisk fläkt för yrkesverksamma som jonglerar med flera möten eller konsultationer, och säkerställer smidig schemaläggning som sparar tid för andra uppgifter.

Calendlys bästa funktioner

Anpassa din tillgänglighet för olika typer av kalenderhändelser

Detekterar och justerar automatiskt för tidszoner

Boka möten smidigt med Google, Outlook, Office 365 och iCloud-kalendern.

Samordna teamets tillgänglighet

Skicka påminnelser, uppföljningar och mycket mer

Bädda in på din webbplats eller använd en personlig länk

Se till att du inte blir fullbokad

Begränsningar med Calendly

Fokuserat på möten och schemaläggning, inte ett omfattande verktyg för uppgiftshantering.

Den kostnadsfria versionen har begränsade typer av kalenderhändelser.

Vissa integrationer kräver högre prisnivåer.

Priser för Calendly

Basic : Gratis

Essentials : 8 USD per användare/månad

Professional : 12 $ per plats/månad

Teams: 16 $ per plats/månad

Calendly-betyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (1 581+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (2 617+ recensioner)

9. Nook Calendar

via Nook Calendar

Nook Calendar erbjuder det bästa av två världar som ett alternativ till Akiflow – uppgiftshantering och mötesplanering. Dess moderna gränssnitt erbjuder en smidig upplevelse som låter dig spåra uppgifter samtidigt som du ser till att de passar perfekt in i din dag.

Med sin enkla dra-och-släpp-funktion blir justeringar och omplaneringar problemfria. Nook Calendar är perfekt för dig som vill ha en överskådlig bild av din dag, med en uppgiftshanterare och möten sida vid sida. Dessutom integreras den med Google Kalender!

Nook Calendars bästa funktioner

Registrera snabbt uppgifter för dina att göra-listor tillsammans med dina evenemang

Kolla in dag-, vecko-, månads- och agendavyer för dina möten.

Dra och släpp för att enkelt schemalägga möten

Dela flera kalendrar eller specifika händelser och uppgifter

Använd smarta förslag för att hitta optimala mötestider

Håll koll på din kalender och ställ in påminnelser för varje uppgift.

Ställ in det och glöm det med återkommande händelser

Begränsningar i Nook Calendar

Relativt nytt, så det kan ha färre integrationer

Begränsat till kalenderrelaterade funktioner

Det kanske inte passar användare som letar efter ett avancerat projektledningsverktyg eller uppgiftshanteringsverktyg.

Priser för Nook Calendar

Gratis

Nook-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 5/5 (1+ recensioner)

10. Habitify

via Habitify

Habitify är mer än ett alternativ till Akiflow – det är en långsiktig följeslagare. Det är dedikerat till att odla varaktiga vanor och fokuserar på konsekvens och uthållighet i vardagliga processer. Användarna påminns inte bara om sina vanor utan motiveras också genom visuella framstegsdiagram och streaks. Om du är på väg att införa positiva rutiner i ditt dagliga liv lovar Habitify att vara din ledstjärna.

Habitifys bästa funktioner

Spåra dina vanor med hjälp av visuellt tilltalande diagram

Använd på flera plattformar, från mobilapplikationen till webbversionen och till och med wearables.

Använd funktionen för tidsinställda vanor för vanor som kräver en viss varaktighet.

Få daglig inspiration

Reflektera över din resa i dagboksläge

Njut av mörkt läge för nattugglor

Bryt aldrig kedjan med inställda påminnelser

Habitifys begränsningar

Det fokuserar främst på vanespårning, så det är inte en bredare uppgiftshanterare som är avsedd att spara tid.

Vissa premiumfunktioner ligger bakom en betalvägg.

Det kan verka för specialiserat för vissa användare.

Priser för Habitify

Gratis

Betalt: 4,99 $/månad per användare

Habitify-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Varför ClickUp sticker ut från mängden

I det stora utbudet av produktivitetsverktyg som påstår sig spara tid är det viktigt att hitta den uppgiftshanterare som uppfyller dina affärsbehov och förbättrar och förenklar ditt arbetsflöde. Efter att ha utforskat olika alternativ till Akiflow framstår ClickUp som den heltäckande produktivitetsplattformen som kombinerar det bästa inom uppgiftshantering, kalenderintegration och intuitiv användarupplevelse.

Till skillnad från många verktyg som specialiserar sig på bara ett område erbjuder ClickUp en omfattande uppsättning kraftfulla funktioner, från uppgiftshantering för dagliga processer till kalendervyer, så att du har allt du behöver på ett och samma ställe.

Med flexibel prissättning, inklusive ett gratisabonnemang, får du otroligt mycket för pengarna. Dessutom uppdaterar ClickUp kontinuerligt sin plattform, lägger till funktioner och förfinar upplevelsen baserat på användarnas feedback.

Med smidiga integrationsfunktioner kan ClickUp enkelt samarbeta med andra verktyg du gillar, vilket gör övergången smidig. Och även om ClickUp är robust kompromissar det inte med användarupplevelsen. Gränssnittet är intuitivt, vilket gör det enkelt att komma igång.