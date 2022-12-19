Vad är stretchmål? (Exempel, vanliga frågor)

Vi har alla mål som kan verka för bra för att vara sanna, som att investera pengar på aktiemarknaden och bli miljonär. 💰

Sådana mål är vanligtvis svåra att dokumentera, vilket gör dem till synes omöjliga att uppnå.

Lyckligtvis kan du använda stretchmål för att registrera, följa upp och uppnå övermäktiga mål.

Stretchmål är avsiktligt svåra att uppnå, men motiverar företag, team och individer att lämna sin komfortzon och sikta högre.

I den här artikeln definierar vi stretchmål och tittar på tre exempel. Vi går också igenom hur man sätter upp stretchmål, deras fyra viktigaste fördelar och tre stora begränsningar. Därefter utforskar vi det bästa sättet att följa upp stretchmål, tillsammans med relaterade vanliga frågor.

Låt oss börja!

Vad är stretchmål?

Stretchmål är mål som ligger utanför din befintliga arbetskapacitet.

De har två unika egenskaper.

För det första är stretchmål oftast svåra att uppnå. De är inte helt praktiska eller rationella. Stretchmål tar också hänsyn till det bästa möjliga resultatet för en aktivitet.

För det andra bygger stretchmål på nyhet. Du måste ta ett helt nytt grepp på ditt befintliga mål.

På så sätt driver stretchmål dig att uppnå större och bättre vinster.

Nu när vi har diskuterat definitionen av stretchmål, låt oss titta på några exempel.

3 exempel på stretchmål

Så här kan stretchmål ingå i olika nivåer i en organisation:

1. Organisationens stretchmål

På organisationsnivå är stretchmål visioner som inte har någon särskild tidsram.

Om våra favoritadvokater från Suits till exempel ville öka sin omsättning för 2021, skulle det ambitiösa målet kunna se ut så här:

”Öka omsättningen med 120 % och bli den ledande advokatbyrån i USA.”

Du tycker säkert att sådana finansiella mål låter galna.

Men det är ju just det som är poängen!

2. Stretchmål för ledningen

Chefer sätter upp förväntningar för sina team för att uppnå bra resultat. För ett säljteam som presterar exceptionellt bra kan en chef sätta upp ett stretchmål som ser ut så här:

”Tredubbla den individuella försäljningskvoten för teammedlemmarna före utgången av 2021.”

3. Individuella stretchmål

Att sätta stretchmål för individer i ett team kan hjälpa dem att ta på sig nya ansvarsområden och utveckla sina talanger. ✨

En teammedlem som aldrig har haft en ledarroll kan till exempel sätta upp individuella mål för att självständigt hantera ett helt projekt.

Nästa gång du sätter upp ett personligt mål, ta efter Harvey Specters självförtroende och sträck dig efter dina mål.

3 viktiga steg för att sätta stretchmål

Här är några av de viktigaste stegen du behöver ta för att sätta upp mål och sträcka dem:

1. Ägna tid åt att sätta upp mål

Vad har det för gemensamt att sätta stretchmål för ditt team och förbereda sig för en strid i rättssalen?

Båda kräver tid och omfattande planering.

Du måste se till att dina stretchmål stämmer överens med ditt teams arbetsmål och personliga utvecklingsmål.

Det är också viktigt att ta hänsyn till teamets aktuella arbetsbelastning och tillgängliga resurser innan du sätter upp stretchmål.

2. Fokusera på viktiga områden

Om du täcker för många områden i dina stretchmål riskerar du att sprida ut dig själv och ditt team för mycket. Som ett resultat kan du i slutändan inte uppnå någonting.

Det är bättre att välja ut ett eller två fokusområden för ditt teams arbetsområde och sedan använda dem för att sätta upp stretchmål.

3. Använd SMART-mål

Vi har hittills pratat om att sätta stretchmål för att dokumentera alla dina orealistiska men extraordinära mål.

Men du kanske undrar: hur följer jag upp dessa mål och ser om jag gör några framsteg?

Det är här SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-Bound) mål kommer in i bilden.

Per definition är SMART-mål raka motsatsen till stretchmål.

De är praktiska, uppnåeliga och närliggande mål.

Men detta är inte ett scenario där stretchmål står mot SMART-mål.

Stretchmål och SMART-mål är ett perfekt matchande par. 😍

Så här kan du använda dem tillsammans:

Steg 1: Skriv ner dina stretchmål

Steg 2: Dela upp varje stretchmål i mindre steg och uppnåbara SMART-mål.

Dessa steg gör det enkelt för dig att sätta upp stretchmål.

Det kan dock vara bra att ta hänsyn till några faktorer innan du använder stretchmål.

2 faktorer att tänka på innan du sätter upp stretchmål

Du kan titta på två viktiga faktorer för att förutsäga om det skulle vara fördelaktigt för ditt team att använda stretchmål:

1. Senaste resultat

Ett team som nyligen har haft framgångar är mer benäget att acceptera stretchmål.

Att vinna påverkar ditt teams attityd och gör dem villiga att anta utmaningar.

Om de inte har presterat bra och du bestämmer dig för att överbelasta dem med ambitiösa stretchmål kommer de dock troligen inte att reagera positivt.

För bättre prestationshantering är det viktigt att regelbundet utvärdera ditt teams framgångar och justera dina mål.

Kolla in de bästa exemplen på prestationsmål som du kan använda för ditt företag!

2. Tillgång till resurser

Ett team med goda resurser kan hantera misslyckanden. De har också bättre förutsättningar att vara innovativa och kreativa.

Alla dessa faktorer är avgörande för att uppnå stretchmål. ⭐️

Om ditt team har ont om resurser är det kanske inte den bästa idén att experimentera med ett stretchmål (särskilt ett ambitiöst finansiellt mål).

Du vill inte sätta ditt team i en situation där de har satt upp djärva mål för att sedan inse att du inte har resurserna för att stödja dem. 👀

Fördelar med stretchmål

Låt oss titta på hur stretchmål kan hjälpa till att öka ditt teams produktivitet.

1. Ökar kreativiteten

I de flesta fall kan du uppnå vanliga mål genom att helt enkelt lägga ner fler timmar på jobbet.

Å andra sidan kan stretchmål hjälpa dig och ditt team att kliva utanför er komfortzon och få kreativiteten att flöda. 💡

Du klär dig i kostym, använder en del av din hjärnkapacitet och närmar dig problemet på ett innovativt sätt. Denna kreativa process kan leda till upptäckter och idéer för problemlösning.

2. Gör ditt team ambitiöst

Stretchmål kan inspirera ditt team att sätta upp ett till synes omöjligt mål och sträva efter att uppnå det.

Om du upplever att ditt team är konservativt när det gäller mål och ambitioner kan stretchmål hjälpa dem att vidga sina gränser.

3. Ökar självförtroendet

Självförtroende kommer inte från motiverande samtal.

Det kommer från faktiska prestationer.

Att sätta upp och uppnå stretchmål kan öka ditt självförtroende mångfalt.

Låt oss till exempel säga att du är produktchef för en ny dejtingapp som heter Rhoo. Du har satt upp ett stretchmål att bygga en fullt fungerande videochatt i appen inom fyra veckor.

Du tror att det är möjligt med hjälp av ett videochatt-API, men ditt team tycker att det är svårt (vilket det är, men det är ju poängen med stretchmål!) och de är oroliga.

För att bemöta teamets farhågor delar du upp detta stretchmål i flera SMART-mål. Du upptäcker att teamets genomsnittliga förtroendebetyg är 5 av 10. Och det verkar som att motiverande citat och videor inte förändrar denna inställning särskilt mycket.

Några månader senare har ditt team uppnått två av tre SMART-mål. Nu ber du ditt team att betygsätta hur säkra de känner sig – och det genomsnittliga betyget är 9 av 10!

4. Låter dig behålla kontrollen

Att sätta ett stretchmål är ett sätt att utöva självkontroll även när omständigheterna inte är till din fördel.

Det lägger fast en färdplan för hela teamet. 🗺

På samma sätt som Harvey skulle förutsäga utgången av en rättegång innan den ens börjat. Vilken kraft!

Stretchmål hjälper alla att fokusera på specifika markörer och hålla sig på rätt spår med sina affärsmål.

Trots dessa fördelar har stretchmål också sina begränsningar. Låt oss ta en titt på dem.

3 Begränsningar vid att sätta stretchmål

Precis som i en rättssal med två motstående parter har vårt fall med stretchmål en negativ sida.

Här är tre begränsningar med att sätta stretchmål:

1. Ökad utbrändhet inom teamet

Visst kan ett utmanande mål driva vårt team att prestera bättre.

Om de inte når sina stretchmål kan det dock skada deras förtroende för sina egna förmågor. Det kan också minska medarbetarnas engagemang avsevärt.

Du vill inte att ditt team ska arbeta hårdare bara för att känna sig utbrända och omotiverade.

Föreställ dig alla advokaterna från Suits som sitter lutade över sina skrivbord i kontorslandskapet.

Ja, det vill vi inte heller för våra team! 🙅🏽‍♀️

2. Överdriven risktagning inom teamet

Stretchmål kan göra att ditt team blir fixerat vid att mäta resultat. Denna praxis kan göra dem benägna att ta överdrivna risker.

Risker kan göra att de tappar helhetsperspektivet och det ursprungliga målet ur sikte.

Ditt team skulle fokusera på att "förlora lite" istället för att "vinna stort".

3. Oetiskt beteende

Om ditt team jagar omöjliga mål är det troligt att de står med ryggen mot väggen och är överbelastade. Som ett resultat kan de försöka nå sina mål med alla medel... även om det innebär att ta genvägar för att få det gjort.

Ett problem som detta handlar i slutändan om teammedlemmens karaktär, men även Harvey Specter bröt mot lagen under press. 👀

Nu när vi har diskuterat för- och nackdelarna med stretchmål, låt oss prata om hur man följer upp dem.

Hur man följer upp stretchmål

Att sätta rätt stretchmål för ditt team är bara början. För att se resultat måste du regelbundet följa upp dina framsteg.

Med rätt verktyg för målhantering kan du enkelt övervinna utmaningarna med att följa upp dina mål!

Med ett målverktyg som ClickUp kan du följa dina framsteg mot dina stretchmål genom olika parametrar som SMART-mål, KPI:er och OKR:er.

ClickUp är ett av de högst rankade verktygen för produktivitet och projektledning som används av produktiva team i små och stora företag.

Den har ALLA funktioner du behöver för att enkelt skapa och hantera dina stretchmål.

Här är en kort översikt över några av ClickUps funktioner:

ClickUp-mål : skapa olika typer av spårbara mål, inklusive:

Teamets mål : följ upp stretchmål för hela teamet

Sprintmål : övervaka framstegen i dina Agile- och Scrum-sprints

Personliga mål: gör det till en daglig vana att följa dina framsteg mot dina personliga stretchmål.

OKR: Använd ClickUps mål och målsättningar för att skapa ett ramverk för mål och nyckelresultat . Använd OKR för att följa dina framsteg mot dina mål.

Mål : mål som hjälper till att följa upp ett visst mål. Du kan mäta ett mål på olika sätt, bland annat:

Siffror: alla värden från noll till oändlighet

Sant/Falskt: uppgiftsvillkor som antingen är slutfört eller inte slutfört

Valuta: valfritt belopp

Uppgifter: en uppgift eller lista över uppgifter som måste slutföras

Veckoscorecards: vet vilka mål dina teammedlemmar kommer att arbeta med under veckan

Dashboards : få en översikt över alla aktiviteter i ditt arbetsområde , inklusive måluppfyllelse, tid som lagts ner på att uppnå dem och mycket mer.

Teamets mål : följ upp stretchmål för hela teamet följ upp stretchmål för hela teamet

Sprintmål : övervaka framstegen i dina Agile- och övervaka framstegen i dina Agile- och Scrum-sprints

Personliga mål: gör det till en daglig vana att följa dina framsteg mot dina personliga stretchmål.

OKR: Använd ClickUps mål och målsättningar för att skapa ett Använd ClickUps mål och målsättningar för att skapa ett ramverk för mål och nyckelresultat . Använd OKR för att följa dina framsteg mot dina mål.

Mål : mål som hjälper till att följa upp ett visst mål. Du kan mäta ett mål på olika sätt, bland annat: Siffror: vilket värde som helst från noll till oändlighet Sant/Falskt: uppgiftsvillkor som antingen är uppfyllt eller inte uppfyllt Valuta: vilket belopp som helst Uppgifter: en uppgift eller en lista med uppgifter som måste slutföras

Siffror: alla värden från noll till oändlighet

Sant/Falskt: uppgiftsvillkor som antingen är slutfört eller inte slutfört

Valuta: valfritt belopp

Uppgifter: en uppgift eller lista över uppgifter som måste slutföras

Veckoscorecards: vet vilka mål dina teammedlemmar kommer att arbeta med under veckan

Dashboards : få en översikt över alla aktiviteter i ditt få en översikt över alla aktiviteter i ditt arbetsområde , inklusive måluppfyllelse, tid som lagts ner på att uppnå dem och mycket mer.

Teamets mål : följ upp stretchmål för hela teamet följ upp stretchmål för hela teamet

Sprintmål : övervaka framstegen i dina Agile- och övervaka framstegen i dina Agile- och Scrum-sprints

Personliga mål: gör det till en daglig vana att följa dina framsteg mot dina personliga stretchmål.

OKR: Använd ClickUps mål och målsättningar för att skapa ett Använd ClickUps mål och målsättningar för att skapa ett ramverk för mål och nyckelresultat . Använd OKR för att följa dina framsteg mot dina mål.

Siffror: alla värden från noll till oändlighet

Sant/Falskt: uppgiftsvillkor som antingen är slutfört eller inte slutfört

Valuta: valfritt belopp

Uppgifter: en uppgift eller lista över uppgifter som måste slutföras

Och det bästa av allt?

Du kan hoppa in på ClickUp gratis och kolla in ett ännu bredare utbud av funktioner!

Vanliga frågor om stretchmål

1. Vad är skillnaden mellan SMART-mål och stretchmål?

Stretchmål och SMART-mål skiljer sig åt på två viktiga punkter:

Skillnad i syfte: ett stretchmål inspirerar oss att vara mer ambitiösa och fokusera på helheten. Ett SMART-mål fokuserar på en konkret handlingsplan som kan hjälpa till att uppnå ett stretchmål.

Skillnad i tidsram: ett stretchmål har ingen specifik tidsram. Ett SMART-mål är däremot tidsbundet.

Smarta mål och stretchmål är båda effektiva mått på produktivitet. Genom att kombinera de två skapas ett praktiskt mål som är resultatorienterat.

2. Vad ska du göra om du inte lyckas uppnå ditt stretchmål?

Att uppnå ett stretchmål ses vanligtvis som ett exempel på mänsklig excellens.

Men att misslyckas med att uppnå målen bör inte ses som något negativt.

När det gäller stretchmål är det inte det viktigaste att uppnå dem. Istället är deras huvudsyfte att öka teamets motivation och hjälpa dem att nå ett större mål.

Vanligtvis ber du ditt team att uppnå 60–70 % av ett OKR för ett stretchmål istället för 100 %.

Det är dags att nå dina stretchmål

Ett bra stretchmål kan ge dig och ditt team kraft att nå ett stort mål och vara kreativa. De är ett utmärkt sätt att se till att du förblir motiverad och på rätt spår för att uppnå din vision.

Genom att betrakta dina stretchmål genom SMART-mål och OKR kan du dela upp dina betydande och ambitiösa mål i mätbara uppgifter och små framgångar.

Med hjälp av ett verktyg för att skapa och hantera projekt, som ClickUp, blir det enklare än någonsin att sätta upp och följa upp stretchmål!

ClickUp kan hjälpa ditt företag att hantera sina mål bättre än Harvey Specter hanterar sin advokatbyrå. 😉

Skaffa ClickUp gratis idag, kanalisera din inre Harvey Specter och börja sträcka dina mål som ett proffs!