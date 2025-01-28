De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Google Tasks 2025

Hej, Google Tasks-entusiaster! Google Tasks har varit ett självklart val för många som vill hantera sin dagliga arbetsbörda på ett enkelt sätt, men det kanske inte erbjuder allt du letar efter. Behöver du fler funktioner? Letar du efter något med lite mer kraft? Oroa dig inte, det finns många alternativ till Google Tasks som kan hjälpa dig att bli mer produktiv.
Vi har sökt igenom hela internet och hittat de 10 bästa konkurrenterna till Google Tasks som hjälper dig att arbeta snabbare under 2024. Låt oss dyka in!
Vad ska du leta efter i alternativ till Google Tasks?
Idealiskt sett bör ditt nya verktyg vara användarvänligt, ha robusta funktioner för uppgiftshantering och erbjuda smidig integration med annan programvara som du använder.
Uppgiftshanteringsappar ska hjälpa dig att skapa och hantera uppgifter utan ansträngning, med avancerade alternativ för att ställa in prioriteringar, beroenden och deadlines.
Dessutom skulle det vara fantastiskt om ditt verktyg möjliggjorde samarbete och erbjöd anpassningsbara vyer. Du vill ha programvara som arbetar hårt för dig, inte tvärtom, eller hur?
De 10 bästa alternativen till Google Tasks
Förbered dig på att öka din produktivitet med dessa 10 bästa alternativ till Google Tasks.
1. ClickUp
Säg hej till ClickUp – din nya bästa vän när det gäller produktivitet! ClickUp är inte bara ett verktyg för uppgiftshantering utan en allt-i-ett-arbetsplats och ett av de bästa projektledningsverktygen på marknaden. Det håller dina projekt på rätt spår och ditt sinne fritt från stress.
Med en omfattande uppsättning funktioner som uppgiftsberoenden, anpassade statusar och ett robust kommentarsystem kan ClickUp anpassas till alla arbetsflöden, både personliga och teamorienterade.
Du kommer att upptäcka att det har en tydlig organisation som hjälper dig att hålla din att göra-lista snygg och under kontroll, samtidigt som det mycket användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att navigera. Dess visningsalternativ är oöverträffade och gör att du kan skapa uppgifter och visualisera dem på det sätt som bäst passar hur du prioriterar ditt arbete.
Och med möjligheten att synkronisera uppgifter mellan flera enheter kan du se till att din produktivitet förblir hög, oavsett om du sitter vid skrivbordet eller är på resande fot.
Det är flexibelt, har anpassningsbara mallar och är fullspäckat med funktioner, oavsett om du är ett team på en eller 100 personer. Från att tilldela uppgifter till att organisera dokument, ClickUp har allt du behöver. Och det bästa av allt? Det integreras med nästan alla appar du redan använder.
ClickUps bästa funktioner:
- Organisera ditt arbete med ClickUp Tasks och kapslade deluppgifter för detaljerad projektledning.
- Växla mellan vyer som lista, tavla, Gantt, kalender, karta och mer.
- Hantera uppgifter med status, taggar och andra anpassade fält
- Diskutera uppgifter direkt på plattformen och dela ditt arbete med andra teammedlemmar.
- Synkronisera smidigt med Google Kalender, Slack, Zapier och över 1000 andra appar.
- Massor av mallar för uppgiftshantering som gör det enkelt och roligt att organisera ditt liv.
ClickUps begränsningar:
- En viss inlärningskurva på grund av den omfattande listan med funktioner
- Vissa användare tycker att mobilappen inte är lika robust som desktopversionen.
ClickUps priser:
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 5 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Business Plus: 19 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
ClickUps betyg och recensioner:
- G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
2. TickTick
Prova TickTick, ett verktyg för uppgiftshantering som är utformat för att underlätta prioriteringen av projekt.
Det kombinerar enkelhet och funktionalitet och erbjuder ett intuitivt gränssnitt där du kan organisera alla dina uppgifter, oavsett vilken typ de är.
Du kommer att uppskatta den inbyggda Pomo-timern, som främjar en produktiv arbetsstil med hjälp av Pomodoro-tekniken. Du kan inte bara lägga till återkommande uppgifter och påminnelser snabbt, utan också kategorisera dem för bättre hantering.
Det är det perfekta verktyget för att enkelt hantera både personliga sysslor och yrkesmässiga åtaganden.
TickTicks bästa funktioner
- Tilldela olika prioritetsnivåer till dina uppgifter
- Automatiskt genererade listor som "Idag" och "Vecka" hjälper dig att organisera dina uppgifter.
- Följ Pomodoro-tekniken, ett av de ultimata produktivitetstipsen för bättre tidshantering.
- Dela uppgiftsbeskrivningar och listor med teammedlemmarna
TickTicks begränsningar
- Brist på detaljerade projektledningsfunktioner
- Premiumfunktionerna är dyra jämfört med konkurrenterna.
TickTicks prissättning
- Gratis
- Premium: 27,99 $/år
TickTicks betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)
3. Todoist
Detta alternativ till Google Tasks är ett produktivitetsverktyg.
Todoist har ett minimalistiskt gränssnitt och fokuserar på att hjälpa dig hantera dina uppgifter utan distraktioner. Dess snabba tilläggsfunktion är banbrytande och låter dig lägga till uppgifter direkt.
Med Karma-poängsystemet kan du hålla koll på din produktivitet och till och med förvandla uppgiftshantering till ett spel.
Dess intelligenta inmatning känner automatiskt igen och kategoriserar dina uppgifter, vilket gör organisationen till en barnlek.
Todoists bästa funktioner
- Gruppera uppgifter inom ett projekt för enkel navigering
- Lägg till kommentarer eller bifoga filer till valfri uppgift
- Lägg till uppgifter snabbt med naturlig språkbehandling
- Gör produktiviteten mer lekfull med poäng för slutförda uppgifter
Todoists begränsningar
- Begränsade funktioner i gratisversionen
- Vissa användare tycker att sökfunktionen är lite för enkel.
Todoists prissättning
- Gratis
- Pro: 4 $/månad per användare
- Företag: 6 $/månad per användare
Todoists betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 700 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)
4. OmniFocus
OmniFocus är den perfekta blandningen av sofistikering och enkelhet, utvecklad exklusivt för Apple-användare, och är det idealiska alternativet till Google Tasks.
Detta alternativ till Google Tasks erbjuder kontextbaserad organisering, vilket säkerställer att du ser uppgifter som är relevanta för din aktuella kontext.
En av dess utmärkande funktioner är Siri-integrationen, som gör att du snabbt kan lägga till uppgifter med röstkommandon. Den sofistikerade men rena designen hjälper dig att hantera komplexa projekt utan att känna dig överväldigad.
OmniFocus bästa funktioner
- Prioritera uppgifter baserat på plats, verktyg eller person
- Regelbunden granskning av projekt för att säkerställa att inget faller mellan stolarna
- Visa kommande uppgifter i kalendern
- Lägg snabbt till uppgifter med Siri
- Ställ in återkommande uppgifter med bara några klick
OmniFocus begränsningar
- Endast tillgängligt på Apple-enheter
- Det kan vara överväldigande för nya användare på grund av de komplexa funktionerna.
OmniFocus prissättning
- Prenumeration: 9,99 $/månad per användare
- Standard: 49,99 $ engångsköp
- Pro: 99,99 $ engångsköp
OmniFocus betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)
5. Microsoft To-Do
Microsoft To-Do är superenkelt, men det betyder inte att det saknar funktioner.
Som en Microsoft-produkt integreras den sömlöst med andra tjänster från teknikjätten. To-Do är en enkel lösning för att öka din produktivitet.
Här hittar du inga röriga arbetsytor eller komplexa funktioner. Istället hittar du en konkurrent till Google Tasks som erbjuder en okomplicerad och smidig uppgiftshantering.
De bästa funktionerna i Microsoft To-Do
- Planera din dag med en personlig dagplanering
- Få smarta förslag på uppgifter att lägga till i Min dag
- Samarbeta med andra på uppgifter
- Synkroniseras med Outlook Tasks
Begränsningarna med Microsoft To-Do
- Begränsade anpassningsmöjligheter
- Vissa användare tycker att användargränssnittet är mindre intuitivt än Google Tasks.
Priser för Microsoft To-Do
- Gratis
Betyg och recensioner för Microsoft To-Do
- G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)
6. Taskque
Upptäck Taskque, ett kraftfullt produktivitetsverktyg som utmärker sig inom automatisering av arbetsflöden. Det effektiviserar uppgiftshanteringen och gör det enklare för team att samarbeta.
Du får en översikt över alla dina uppgifter på ett ögonblick, och med resurshanteringsfunktionen kan du enkelt hantera och tilldela resurser.
Det som gör Taskque till en unik app för uppgiftshantering är dess fokus på att förbättra produktiviteten. Varje funktion hjälper dig att få mer gjort och slutföra uppgifter på kortare tid.
Taskques bästa funktioner
- Automatisera uppgiftsfördelningen och maximera produktiviteten
- Få en översikt över alla dina uppgifter
- Kommunicera och samarbeta direkt i uppgiftsfönstret
- Hantera och tilldela resurser utan ansträngning
Taskques begränsningar
- Begränsad integration med andra verktyg
Taskques prissättning
- Grundläggande: Gratis
- Företag: 5 $/månad per användare
Taskques betyg och recensioner
- G2: 4,1/5 (6+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (2+ recensioner)
7. MeisterTask
Med sin attraktiva visuella design och flexibla projektpaneler tar MeisterTask samarbetet till nya höjder.
Det möjliggör automatisering av uppgifter, vilket gör repetitiva uppgifter mindre tråkiga. Men det handlar inte bara om att hantera uppgifter; MeisterTask integreras också med MindMeister för att skapa uppgifter från tankekartor.
Det är inte varje dag man hittar ett verktyg som både är snyggt och har så många funktioner.
MeisterTasks bästa funktioner
- Visualisera uppgifter med anpassningsbara Kanban-tavlor
- Automatisera steg i ditt arbetsflöde för repetitiva uppgifter
- Skapa en uppgift från en tankekarta via MindMeister
- Håll koll på tiden som läggs på varje uppgift
MeisterTasks begränsningar
- Vissa funktioner, såsom Gantt-diagram och deluppgifter, är inte tillgängliga.
- Rapporteringsfunktionerna kunde vara mer robusta.
MeisterTasks prissättning
- Grundläggande: Gratis
- Pro: 11,99 $/månad per användare
- Företag: 23,99 $/månad per användare
- Företag: Kontakta MeisterTask för prisuppgifter
MeisterTasks betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)
8. Toodledo
Toodledo utmärker sig med sina omfattande funktioner som går utöver enkel uppgiftshantering.
Detta verktyg ger dig en vanetracker, ett verktyg för att skapa översikter och möjligheten att ställa in påminnelser i flera format. Det är en allt-i-ett-lösning som låter dig organisera din dag effektivt och följa dina framsteg över tid.
Om du vill effektivisera alla aspekter av din dag är Toodledo rätt verktyg för dig.
Toodledos bästa funktioner
- Spåra dina vanor över tid och mät dina framsteg
- Organisera dina idéer med strukturerade dispositioner
- Få påminnelser via e-post, SMS eller push-meddelanden
- Dela listor och tilldela uppgifter till andra
Toodledos begränsningar
- Användargränssnittet kan verka föråldrat för vissa användare.
- Inlärningskurvan kan vara brant på grund av de många funktionerna.
Toodledos prissättning
- Gratis
- Standard: 3,99 $/månad per användare
- Plus: 5,99 $/månad per användare
- Företag: Kontakta Toodledo för prisuppgifter
Toodledos betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recensioner)
9. Joplin
Joplin är en mångsidig lösning bland verktyg för uppgiftshantering. Det är en öppen källkodsapp som hanterar anteckningar och uppgifter och värdesätter din integritet med end-to-end-kryptering.
Joplin saknar kanske det dedikerade gränssnittet för uppgiftshantering som andra har, men kompenserar för det med ett flexibelt, anpassningsbart verktyg som respekterar din dataintegritet.
För dem som föredrar att göra det själv är Joplin ett bra val.
Joplins bästa funktioner
- Gratis att använda och modifiera
- Alla anteckningar skrivs och renderas i Markdown.
- Synkroniseras med flera molntjänster
- Klipp ut webbsidor direkt till dina anteckningar
Joplins begränsningar
- Saknar ett dedikerat gränssnitt för uppgiftshantering
- Användargränssnittet kunde vara mer intuitivt.
Joplins prissättning
- Basic: 1,99 $/månad per användare
- Pro: 5,99 $/månad per användare
- Teams: 7,99 $/månad per användare
Joplins betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Super Productivity
Super Productivity är ett okomplicerat verktyg för uppgiftshantering som ändå har stor effekt. Denna app erbjuder en unik funktion för att spåra distraktioner som låter dig logga distraherande aktiviteter och lära dig hur du undviker dem. Med den integrerade tidsspåraren kan du hålla koll på hur mycket tid du lägger på enskilda uppgifter.
Dessutom låter projektledningsfunktionen dig hantera flera projekt utan att känna dig överväldigad. Det är enkelhet och kraft, allt i ett paket.
Super Productivitys bästa funktioner
- Logga distraherande aktiviteter och lär dig hur du undviker dem
- Integrerad tidsspårare med arbetslogg, Pomodoro-timer och pauspåminnelser
- Synkronisera dina data mellan flera enheter
- Hantera flera projekt med lätthet
Super Productivity:s begränsningar
- Kräver viss manuell installation och konfiguration.
- Det kanske inte passar för stora team.
Super Productivity:s prissättning
- Gratis
Super Productivity:s betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Är du redo att välja ditt alternativ till Google Tasks?
Där har du det – 10 solida alternativ till Google Tasks som är redo att öka din produktivitet i 2024. Varje verktyg har unika styrkor och egenheter, så det rätta valet beror på vad du letar efter.
Om du fortfarande är osäker på vilket verktyg för uppgifts- eller projektledning du ska välja, kom ihåg att det bästa verktyget för uppgiftshantering eller projektledning är det som passar dina behov, din budget och din arbetsstil.
Och om du vill öka din produktivitet ytterligare, se till att kolla in ClickUp. Från att tilldela uppgifter, spåra tid och sätta prioriteringar till anpassade vyer och robusta integrationer – ClickUp har allt du behöver för att hålla ordning, spåra tidsanvändning och få mer gjort.
Utforska våra funktioner för uppgiftshantering för att se hur ClickUp kan förändra ditt arbetsflöde och hjälpa dig att beta av din att göra-lista som aldrig förr. Skål för ett mer produktivt du!