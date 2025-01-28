De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Google Tasks 2025

Hej, Google Tasks-entusiaster! Google Tasks har varit ett självklart val för många som vill hantera sin dagliga arbetsbörda på ett enkelt sätt, men det kanske inte erbjuder allt du letar efter. Behöver du fler funktioner? Letar du efter något med lite mer kraft? Oroa dig inte, det finns många alternativ till Google Tasks som kan hjälpa dig att bli mer produktiv.

Vi har sökt igenom hela internet och hittat de 10 bästa konkurrenterna till Google Tasks som hjälper dig att arbeta snabbare under 2024. Låt oss dyka in!

Vad ska du leta efter i alternativ till Google Tasks?

Idealiskt sett bör ditt nya verktyg vara användarvänligt, ha robusta funktioner för uppgiftshantering och erbjuda smidig integration med annan programvara som du använder.

Uppgiftshanteringsappar ska hjälpa dig att skapa och hantera uppgifter utan ansträngning, med avancerade alternativ för att ställa in prioriteringar, beroenden och deadlines.

Dessutom skulle det vara fantastiskt om ditt verktyg möjliggjorde samarbete och erbjöd anpassningsbara vyer. Du vill ha programvara som arbetar hårt för dig, inte tvärtom, eller hur?

De 10 bästa alternativen till Google Tasks

Förbered dig på att öka din produktivitet med dessa 10 bästa alternativ till Google Tasks.

Dra och släpp uppgifter i ClickUp Table View för enkel organisering.

Säg hej till ClickUp – din nya bästa vän när det gäller produktivitet! ClickUp är inte bara ett verktyg för uppgiftshantering utan en allt-i-ett-arbetsplats och ett av de bästa projektledningsverktygen på marknaden. Det håller dina projekt på rätt spår och ditt sinne fritt från stress.

Med en omfattande uppsättning funktioner som uppgiftsberoenden, anpassade statusar och ett robust kommentarsystem kan ClickUp anpassas till alla arbetsflöden, både personliga och teamorienterade.

Du kommer att upptäcka att det har en tydlig organisation som hjälper dig att hålla din att göra-lista snygg och under kontroll, samtidigt som det mycket användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att navigera. Dess visningsalternativ är oöverträffade och gör att du kan skapa uppgifter och visualisera dem på det sätt som bäst passar hur du prioriterar ditt arbete.

Och med möjligheten att synkronisera uppgifter mellan flera enheter kan du se till att din produktivitet förblir hög, oavsett om du sitter vid skrivbordet eller är på resande fot.

Det är flexibelt, har anpassningsbara mallar och är fullspäckat med funktioner, oavsett om du är ett team på en eller 100 personer. Från att tilldela uppgifter till att organisera dokument, ClickUp har allt du behöver. Och det bästa av allt? Det integreras med nästan alla appar du redan använder.

ClickUps bästa funktioner:

Organisera ditt arbete med ClickUp Tasks och kapslade deluppgifter för detaljerad projektledning.

Växla mellan vyer som lista, tavla, Gantt, kalender, karta och mer.

Hantera uppgifter med status, taggar och andra anpassade fält

Diskutera uppgifter direkt på plattformen och dela ditt arbete med andra teammedlemmar.

Synkronisera smidigt med Google Kalender, Slack, Zapier och över 1000 andra appar.

Massor av mallar för uppgiftshantering som gör det enkelt och roligt att organisera ditt liv.

ClickUps begränsningar:

En viss inlärningskurva på grund av den omfattande listan med funktioner

Vissa användare tycker att mobilappen inte är lika robust som desktopversionen.

ClickUps priser:

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUps betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. TickTick

Via TickTick

Prova TickTick, ett verktyg för uppgiftshantering som är utformat för att underlätta prioriteringen av projekt.

Det kombinerar enkelhet och funktionalitet och erbjuder ett intuitivt gränssnitt där du kan organisera alla dina uppgifter, oavsett vilken typ de är.

Du kommer att uppskatta den inbyggda Pomo-timern, som främjar en produktiv arbetsstil med hjälp av Pomodoro-tekniken. Du kan inte bara lägga till återkommande uppgifter och påminnelser snabbt, utan också kategorisera dem för bättre hantering.

Det är det perfekta verktyget för att enkelt hantera både personliga sysslor och yrkesmässiga åtaganden.

Jämför TickTick med Todoist!

TickTicks bästa funktioner

Tilldela olika prioritetsnivåer till dina uppgifter

Automatiskt genererade listor som "Idag" och "Vecka" hjälper dig att organisera dina uppgifter.

Följ Pomodoro-tekniken, ett av de ultimata produktivitetstipsen för bättre tidshantering.

Dela uppgiftsbeskrivningar och listor med teammedlemmarna

TickTicks begränsningar

Brist på detaljerade projektledningsfunktioner

Premiumfunktionerna är dyra jämfört med konkurrenterna.

TickTicks prissättning

Gratis

Premium: 27,99 $/år

TickTicks betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Prova dessa konkurrenter till TickTick!

3. Todoist

via Tod oist

Detta alternativ till Google Tasks är ett produktivitetsverktyg.

Todoist har ett minimalistiskt gränssnitt och fokuserar på att hjälpa dig hantera dina uppgifter utan distraktioner. Dess snabba tilläggsfunktion är banbrytande och låter dig lägga till uppgifter direkt.

Med Karma-poängsystemet kan du hålla koll på din produktivitet och till och med förvandla uppgiftshantering till ett spel.

Dess intelligenta inmatning känner automatiskt igen och kategoriserar dina uppgifter, vilket gör organisationen till en barnlek.

Todoists bästa funktioner

Gruppera uppgifter inom ett projekt för enkel navigering

Lägg till kommentarer eller bifoga filer till valfri uppgift

Lägg till uppgifter snabbt med naturlig språkbehandling

Gör produktiviteten mer lekfull med poäng för slutförda uppgifter

Todoists begränsningar

Begränsade funktioner i gratisversionen

Vissa användare tycker att sökfunktionen är lite för enkel.

Todoists prissättning

Gratis

Pro : 4 $/månad per användare

Företag: 6 $/månad per användare

Todoists betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

4. OmniFocus

via OmniFocus

OmniFocus är den perfekta blandningen av sofistikering och enkelhet, utvecklad exklusivt för Apple-användare, och är det idealiska alternativet till Google Tasks.

Detta alternativ till Google Tasks erbjuder kontextbaserad organisering, vilket säkerställer att du ser uppgifter som är relevanta för din aktuella kontext.

En av dess utmärkande funktioner är Siri-integrationen, som gör att du snabbt kan lägga till uppgifter med röstkommandon. Den sofistikerade men rena designen hjälper dig att hantera komplexa projekt utan att känna dig överväldigad.

OmniFocus bästa funktioner

Prioritera uppgifter baserat på plats, verktyg eller person

Regelbunden granskning av projekt för att säkerställa att inget faller mellan stolarna

Visa kommande uppgifter i kalendern

Lägg snabbt till uppgifter med Siri

Ställ in återkommande uppgifter med bara några klick

OmniFocus begränsningar

Endast tillgängligt på Apple-enheter

Det kan vara överväldigande för nya användare på grund av de komplexa funktionerna.

OmniFocus prissättning

Prenumeration : 9,99 $/månad per användare

Standard : 49,99 $ engångsköp

Pro: 99,99 $ engångsköp

OmniFocus betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Kolla in de bästa alternativen till OmniFocus!

5. Microsoft To-Do

via Microsoft

Microsoft To-Do är superenkelt, men det betyder inte att det saknar funktioner.

Som en Microsoft-produkt integreras den sömlöst med andra tjänster från teknikjätten. To-Do är en enkel lösning för att öka din produktivitet.

Här hittar du inga röriga arbetsytor eller komplexa funktioner. Istället hittar du en konkurrent till Google Tasks som erbjuder en okomplicerad och smidig uppgiftshantering.

De bästa funktionerna i Microsoft To-Do

Planera din dag med en personlig dagplanering

Få smarta förslag på uppgifter att lägga till i Min dag

Samarbeta med andra på uppgifter

Synkroniseras med Outlook Tasks

Begränsningarna med Microsoft To-Do

Begränsade anpassningsmöjligheter

Vissa användare tycker att användargränssnittet är mindre intuitivt än Google Tasks.

Priser för Microsoft To-Do

Gratis

Betyg och recensioner för Microsoft To-Do

G2 : 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Prova dessa alternativ till Microsoft To-Do!

6. Taskque

via Taskque

Upptäck Taskque, ett kraftfullt produktivitetsverktyg som utmärker sig inom automatisering av arbetsflöden. Det effektiviserar uppgiftshanteringen och gör det enklare för team att samarbeta.

Du får en översikt över alla dina uppgifter på ett ögonblick, och med resurshanteringsfunktionen kan du enkelt hantera och tilldela resurser.

Det som gör Taskque till en unik app för uppgiftshantering är dess fokus på att förbättra produktiviteten. Varje funktion hjälper dig att få mer gjort och slutföra uppgifter på kortare tid.

Taskques bästa funktioner

Automatisera uppgiftsfördelningen och maximera produktiviteten

Få en översikt över alla dina uppgifter

Kommunicera och samarbeta direkt i uppgiftsfönstret

Hantera och tilldela resurser utan ansträngning

Taskques begränsningar

Begränsad integration med andra verktyg

Taskques prissättning

Grundläggande : Gratis

Företag: 5 $/månad per användare

Taskques betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (6+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (2+ recensioner)

7. MeisterTask

via MeisterTask

Med sin attraktiva visuella design och flexibla projektpaneler tar MeisterTask samarbetet till nya höjder.

Det möjliggör automatisering av uppgifter, vilket gör repetitiva uppgifter mindre tråkiga. Men det handlar inte bara om att hantera uppgifter; MeisterTask integreras också med MindMeister för att skapa uppgifter från tankekartor.

Det är inte varje dag man hittar ett verktyg som både är snyggt och har så många funktioner.

MeisterTasks bästa funktioner

Visualisera uppgifter med anpassningsbara Kanban-tavlor

Automatisera steg i ditt arbetsflöde för repetitiva uppgifter

Skapa en uppgift från en tankekarta via MindMeister

Håll koll på tiden som läggs på varje uppgift

MeisterTasks begränsningar

Vissa funktioner, såsom Gantt-diagram och deluppgifter, är inte tillgängliga.

Rapporteringsfunktionerna kunde vara mer robusta.

MeisterTasks prissättning

Grundläggande : Gratis

Pro : 11,99 $/månad per användare

Företag : 23,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta MeisterTask för prisuppgifter

MeisterTasks betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

8. Toodledo

via Toodledo

Toodledo utmärker sig med sina omfattande funktioner som går utöver enkel uppgiftshantering.

Detta verktyg ger dig en vanetracker, ett verktyg för att skapa översikter och möjligheten att ställa in påminnelser i flera format. Det är en allt-i-ett-lösning som låter dig organisera din dag effektivt och följa dina framsteg över tid.

Om du vill effektivisera alla aspekter av din dag är Toodledo rätt verktyg för dig.

Toodledos bästa funktioner

Spåra dina vanor över tid och mät dina framsteg

Organisera dina idéer med strukturerade dispositioner

Få påminnelser via e-post, SMS eller push-meddelanden

Dela listor och tilldela uppgifter till andra

Toodledos begränsningar

Användargränssnittet kan verka föråldrat för vissa användare.

Inlärningskurvan kan vara brant på grund av de många funktionerna.

Toodledos prissättning

Gratis

Standard : 3,99 $/månad per användare

Plus : 5,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta Toodledo för prisuppgifter

Toodledos betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (70+ recensioner)

9. Joplin

Via Joplin

Joplin är en mångsidig lösning bland verktyg för uppgiftshantering. Det är en öppen källkodsapp som hanterar anteckningar och uppgifter och värdesätter din integritet med end-to-end-kryptering.

Joplin saknar kanske det dedikerade gränssnittet för uppgiftshantering som andra har, men kompenserar för det med ett flexibelt, anpassningsbart verktyg som respekterar din dataintegritet.

För dem som föredrar att göra det själv är Joplin ett bra val.

Joplins bästa funktioner

Gratis att använda och modifiera

Alla anteckningar skrivs och renderas i Markdown.

Synkroniseras med flera molntjänster

Klipp ut webbsidor direkt till dina anteckningar

Joplins begränsningar

Saknar ett dedikerat gränssnitt för uppgiftshantering

Användargränssnittet kunde vara mer intuitivt.

Joplins prissättning

Basic : 1,99 $/månad per användare

Pro : 5,99 $/månad per användare

Teams: 7,99 $/månad per användare

Joplins betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Super Productivity

via Super Productivity

Super Productivity är ett okomplicerat verktyg för uppgiftshantering som ändå har stor effekt. Denna app erbjuder en unik funktion för att spåra distraktioner som låter dig logga distraherande aktiviteter och lära dig hur du undviker dem. Med den integrerade tidsspåraren kan du hålla koll på hur mycket tid du lägger på enskilda uppgifter.

Dessutom låter projektledningsfunktionen dig hantera flera projekt utan att känna dig överväldigad. Det är enkelhet och kraft, allt i ett paket.

Super Productivitys bästa funktioner

Logga distraherande aktiviteter och lär dig hur du undviker dem

Integrerad tidsspårare med arbetslogg, Pomodoro-timer och pauspåminnelser

Synkronisera dina data mellan flera enheter

Hantera flera projekt med lätthet

Super Productivity:s begränsningar

Kräver viss manuell installation och konfiguration.

Det kanske inte passar för stora team.

Super Productivity:s prissättning

Gratis

Super Productivity:s betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

Letar du efter fler verktyg för uppgifter? Kolla in dessa alternativ till Taskade!

Är du redo att välja ditt alternativ till Google Tasks?

Där har du det – 10 solida alternativ till Google Tasks som är redo att öka din produktivitet i 2024. Varje verktyg har unika styrkor och egenheter, så det rätta valet beror på vad du letar efter.

Om du fortfarande är osäker på vilket verktyg för uppgifts- eller projektledning du ska välja, kom ihåg att det bästa verktyget för uppgiftshantering eller projektledning är det som passar dina behov, din budget och din arbetsstil.

Och om du vill öka din produktivitet ytterligare, se till att kolla in ClickUp. Från att tilldela uppgifter, spåra tid och sätta prioriteringar till anpassade vyer och robusta integrationer – ClickUp har allt du behöver för att hålla ordning, spåra tidsanvändning och få mer gjort.

Utforska våra funktioner för uppgiftshantering för att se hur ClickUp kan förändra ditt arbetsflöde och hjälpa dig att beta av din att göra-lista som aldrig förr. Skål för ett mer produktivt du!