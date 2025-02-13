20 bästa gratis mallar för att-göra-listor

Om du vill hålla ordning, prioritera dina uppgifter och få mer gjort är det kanske dags att börja använda en att göra-lista. Det enklaste sättet att komma igång med din uppgiftslista är att använda en mall för att göra-lista.

För att skapa den perfekta att göra-listan måste du först överväga tidsramen, hur du ska delegera uppgifter och hur du ska markera uppgifter som slutförda. Din första instinkt kanske är att gå till Google Sheets, Microsoft Word eller Excel, eller helt enkelt ladda ner en utskrivbar PDF-att göra-lista.

Det finns massor av att göra-listor där ute, men vi är här för att göra livet enklare och ge dig de 20 bästa och gratis alternativen! 💸

Är du redo att öka din produktivitet?

Låt oss först titta på fördelarna med att använda en mall för att-göra-lista!

20 gratis mallar för att-göra-listor

Dina att göra-listor behöver inte vara en överväldigande, slumpmässig samling av allt möjligt. Följande kostnadsfria mallar för att göra-listor hjälper dig att maximera tydligheten och minska ineffektiviteten.

1. ClickUps mall för att-göra-lista

Ladda ner denna mall Håll en löpande att göra-lista med ClickUps mall för att göra-lista.

Var flexibel och öppen i din planering med hjälp av ClickUps mall för att-göra-lista!

Med denna mall från ClickUp får du maximal flexibilitet när det gäller att utföra uppgifter. Den tomma ytan gör att du kan fylla i dina uppgifter på ett organiskt sätt utan begränsningar från fördefinierade kategorier eller specifika tidsramar.

Du kan fritt skriva ner uppgifter, idéer eller påminnelser när du är på språng och använda checklistaformatet för att snabbt bocka av när uppgifterna är utförda. Avsaknaden av begränsningar här är särskilt användbar för olika projekt eller oförutsägbara arbetsflöden. Dina uppgifter kan utvecklas tillsammans med dina planer, så att du alltid är uppdaterad med dina ansvarsområden.

Du kan också skapa anpassade fält för uppgiftsprioritet, förfallodatum eller ansvarig – vad som än passar din ledningsstil bäst. Eftersom det är en inbyggd mall i ClickUp integreras den sömlöst med dina andra uppgifter. Din tomma att göra-lista är tillgänglig, redigerbar och hanterbar på alla enheter, vilket gör denna extremt praktiska mall perfekt för personlig organisation eller samarbete.

2. ClickUps mall för daglig att göra-lista

Ladda ner denna mall Håll ordning och produktivitet i din produktledning med ClickUps mall för att-göra-lista.

En enkel mall för dagliga uppgifter fångar upp de viktigaste dagliga uppgifterna du planerar att utföra. ClickUp hjälper dig att ställa in de mest vardagliga uppgifterna du måste utföra och den specifika tid på dagen då de ska slutföras – allt med möjlighet att anpassa och välja din vy!

ClickUps mall för daglig att göra-lista gör det enklare och snabbare att lägga till och organisera uppgifter. Den erbjuder en rad olika alternativ för att organisera dina uppgifter, planera ditt arbetsflöde och ordna dem efter prioritet.

Om du använder programvara för uppgiftshantering bör du kunna synkronisera denna mall för daglig att göra-lista med ditt arbete eller andra uppgiftslistor. Med ClickUp kan du uppdatera statusen för dina listobjekt och skapa deluppgifter för dina prioriterade uppgifter.

Du kan enkelt visa dina objekt i listvy, Kanban-vy, tabellvy, i ClickUp Docs eller flera andra visningsalternativ i ClickUp, så att du har alla detaljer du behöver på ett ögonblick. 👀

Denna mall för daglig att göra-lista passar bäst för dem som planerar varje detalj i sin dag, från när varje uppgift ska utföras till vilka uppgifter som har högsta prioritet.

3. ClickUp-mall för att få saker gjorda

Ladda ner denna mall Mallen Getting Things Done (GTD) hjälper dig att organisera alla dina idéer på ett och samma ställe.

Om du vill bli mer produktiv och få saker gjorda bör du dela upp dina uppgifter i genomförbara arbetsmoment för att hantera arbetsflödet. Det kan du göra med ClickUps mall för att få saker gjorda.

Bland de verktyg som ökar tydligheten i mallen finns sju fördefinierade visningstyper som kan anpassas efter dina behov. I listvyn kan du se alla dina uppgifter på ett ögonblick och få en översikt över deadlines och hur mycket arbete som krävs.

Visualisera ditt arbetsflöde på en anpassningsbar Kanban-tavla så att du kan organisera dina uppgifter efter förfallodatum, prioritet, status och mer. Du kan också använda kalendervyn för att planera och schemalägga dina projekt och uppgifter direkt från en kalender.

Observera att var och en av de sju fördefinierade visningstyperna i mallen har tre fördefinierade anpassade fält. De två första är sammanhang i termer av tilldelad kategori och insats, som specificerar den tid och energi som krävs per uppgift. Det sista är det blockerade anpassade fältet.

Anta att du vill flytta uppgifter genom din mall för att få saker gjorda för ett enklare och effektivare arbetsflöde. Med denna listmall kan du välja mellan sju försparade listor för varje steg i din uppgift. Det finns många automatiseringsalternativ som gör ditt liv och arbete mer hanterbart med denna fantastiska uppgiftslistmall.

4. ClickUp-mall för att-göra-lista för egenvård

Ladda ner denna mall Sätt din egenvård i första rummet genom att spåra och noggrant specificera dina mål i uppgifter eller en checklista.

Med tanke på hur upptagna vi alla är, vill du se till att du tar hand om dig själv och älskar dig själv så ofta som möjligt. Med den anpassningsbara ClickUp Self Care To-Do Template kan du hålla en detaljerad beskrivning av alla saker du behöver ta hand om för att må bra.

För att organisera de självomsorgsuppgifter du planerar att utföra har du fyra anpassningsbara fält att använda i denna checklista. Du kan kategorisera uppgifterna utifrån självomsorgstyper eller välbefinnandetyper och spara anteckningar om varje uppgift samt referensmaterial.

Du kan också spåra din lista över dagliga eller veckovisa uppgifter och uppdatera deras framsteg baserat på de sex statusar som finns tillgängliga i mallen. Detta bör hjälpa dig att prioritera uppgifter som är försenade, pausade eller inte påbörjade.

Sammantaget, om du är mån om att ta ansvar och vara konsekvent med din egenvård, hjälper ClickUps mall för egenvård dig att visuellt se hur du ligger till i det stora hela när det gäller att uppfylla dina välbefinnandebehov.

5. ClickUp-mall för uppgiftshantering

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för uppgiftshantering för att ha kontroll över alla små och stora detaljer i ditt projekt.

Ta itu med dina dagliga, veckovisa eller månatliga uppgifter med ClickUps mall för uppgiftshantering. Denna mångsidiga mall fungerar som din personliga uppgiftshanterare och hjälper dig att effektivt fördela uppgifter, sätta prioriteringar och spåra framsteg. Du kan enkelt kategorisera uppgifter, ställa in påminnelser och lägga till förfallodatum, så att du håller koll på dina uppgifter och aldrig missar en deadline.

Denna mall erbjuder flera visningsalternativ, inklusive lista, tavla och kalender, så att du kan välja det som bäst passar ditt arbetsflöde. Med ClickUps mall för uppgiftshantering blir hanteringen av uppgifter smidig, interaktiv och, vågar vi säga, rolig. Det är ett absolut måste för dem som vill öka sin produktivitet och effektivitet.

6. ClickUp Digital Product To-Do Template

Ladda ner denna mall Använd mallen för digital produktchecklista för att organisera uppgifter i ett enkelt Doc-format.

Osäker på hur du kan förbättra din digitala produkt? Med ClickUps mall för digitala produkter sparar du hundratals timmar på att designa och granska din digitala produkt, så att du inte missar något under produktlanseringen.

Denna mall för digital produktchecklista hjälper dig att skapa din digitala produkt från början till slut. Det förenklade dokumentet innehåller en designchecklista, en checklista för produktförpackning och en checklista för försäljningsplan.

På designchecklistan kan du generera och organisera produktidéer och utveckla en effektiv produktutvecklingsprocess. I slutet har du checklistan för försäljningsplanen där du kan utarbeta strategier för hur du bäst når din nischade målmarknad och utnyttjar online-marknaden.

För varje produkt kan du inkludera digitala produktriktlinjer som du kan använda som referens i framtiden. 🔮

7. ClickUp-mall för flyttningsatt göra-lista

Ladda ner denna mall Gör din flytt till en barnlek med ClickUps mall för att-göra-lista för flytt.

Oavsett om det är en enkel eller stor flytt kan packningen inför flytten vara stressande. Tack vare ClickUps mall för att-göra-lista för flytt kan du göra det mindre överväldigande. 🚚

Med denna mall för uppgiftslista kan du skapa en snabb checklista över saker du behöver göra och en uppgiftslista över vad som är klart, så att du är redo att flytta.

Du kan skapa en uppgiftslista med allt du behöver göra i varje steg av flytten. Tilldela enkelt en prioriterad uppgift och deadline för varje uppgift. Eller tilldela en person som ansvarig för specifika uppgifter så att alla vet vem som ansvarar för vad.

Låt oss vara ärliga – du kommer inte att få den här typen av delegering i en utskrivbar checklista som bara finns i PDF-format. Spåra istället processen för varje uppgift, anteckna kommentarer för nästa att göra-lista och uppdatera status för att ha koll på hela flytten.

8. ClickUp-mall för kvalitetskontroll

Ladda ner denna mall Ställ in anpassade statusar, förfallodatum och olika prioriteringar i denna detaljerade checklista.

I dagens konkurrensutsatta miljö måste du se till att alla dina produkter uppfyller kundernas förväntningar. Lyckligtvis kan du spåra kvaliteten på dina projekt med ClickUps mall för kvalitetskontroll.

Denna mall för att-göra-lista innehåller en statusfält som hjälper dig att kontrollera om projektet är godkänt, nyligen godkänt, väntande eller avvisat.

Det finns också ett anpassningsbart fält där du kan ange resultat, godkännandedatum, framsteg och kommentarer om projektet. I dessa anpassningsbara fält kan du också ange eventuella testprocedurer som utförts i projektet samt viktiga milstolpar och händelser, både större och mindre.

Med denna mall har du två automatiseringsalternativ. Du kan automatisera ändringen av statusen för lösta deluppgifter. På samma sätt kan du automatiskt ställa in ett anpassat fält när projektstatusen ändras.

För ytterligare anpassning har du tre olika visningstyper. Du kan visa din uppgiftslista i ett list-, tabell- eller guideformat.

9. ClickUp-mall för bucket list

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för bucket list för att hålla koll på alla punkter på din bucket list.

Vill du omprofilera ditt företag eller rappellera nerför ett vattenfall? Oavsett mål hjälper ClickUps mall för bucket list dig att planera, organisera och prioritera dina ambitioner.

Av de olika listmallarna som nämns låter den här dig gruppera dina bucket list-objekt i olika kategorier. Du kan till exempel ange resmål att besöka eller upplevelser i en uppgiftslista.

Under varje punkt kan du lista de olika deluppgifter du vill utföra eller upplevelser du vill ha – oavsett om det gäller en dag eller en hel vecka. Mallen har sex anpassningsbara fält som du kan fylla i efter dina önskemål, och är ett utmärkt sätt att involvera familjemedlemmar.

Du kan också organisera och visa din bucket list på ett av fem olika sätt. Lista upp uppgifterna som en lista eller ordna dem efter betyg, kontinent eller personer som du avser att utföra uppgiften med.

Slutligen, om varje punkt på din bucket list är sammanlänkad, kan du organisera dessa som en sekvensuppgiftslista. Om du letar efter en lättanvänd mall för att-göra-listor med kompletta visuella designelement har denna mycket att erbjuda.

10. ClickUp-mall för att-göra-lista för klassuppgifter

Ladda ner denna mall ClickUps mall för att-göra-lista för klassuppdrag är perfekt för lärare som vill hålla koll på klassuppdrag och prioritera uppgifter.

Det kan ofta kännas omöjligt att komma ihåg och hålla reda på dina läxor, praktikplatser eller andra aktiviteter. Med tanke på den enorma mängd arbete du kommer att ha att hantera behöver du verktyg för att förbli produktiv och undvika frustration över glömda läxor.

Mallen för att-göra-lista för klassuppdrag från ClickUp ger dig tre anpassningsbara alternativ för att organisera dina klassuppdrag. Du kan till exempel organisera dina uppdrag baserat på uppgiftstyp, ämnen som behandlas eller betyg på uppgifterna.

För att underlätta spårningen av olika uppdrag synkroniseras mallen med nio ClickApps. Det innebär att du bland annat kan spåra och synkronisera alla e-postmeddelanden om uppdrag, spåra tiden för dem och kartlägga alla beroenden.

Så snart en uppgift kommer in kan du notera dess förfallodatum och spåra och uppdatera dess framsteg enligt de 12 statusarna som anges. Dessa uppgifter kan sedan visas som en av de sex tillgängliga visningstyperna, inklusive tentor, uppsatser eller en lista ordnad efter förfallodatum.

11. ClickUp-mall för att-göra-lista för renovering av hemmet

Ladda ner denna mall Håll koll på alla viktiga uppgifter, förfallodatum, lager och kostnader med denna detaljerade mall.

Med tanke på komplexiteten i renoveringar av hem är det verkligen olämpligt att påbörja en utan en detaljerad att göra-lista. Du kommer att behöva en att göra-lista för förberedelserna inför renoveringen och själva renoveringen, som finns samlad i ClickUps mall för att göra-lista för renovering av hem.

Denna mall för att-göra-lista för projektledning av renovering av hemmet hjälper dig att hålla koll på budgetar, tidsplaner, entreprenörer och mycket mer, så att du kan förverkliga dina drömmar om renovering av hemmet.

Du kan kategorisera de olika projekt du avser att genomföra utifrån specifika områden i huset. Ange start- och förväntade slutdatum för prioriterade uppgifter och lägg till kostnader för arbetskraft och material. Du kan också ange projektets framsteg och status i förhållande till det beräknade slutdatumet.

Oavsett om du är nybörjare inom renovering eller en erfaren entreprenör hjälper denna mall för att-göra-lista dig att organisera alla uppgifter för en lyckad husrenovering och gör det möjligt för dig att följa framstegen för varje uppgift.

12. ClickUp-mall för att-göra-lista för festplanering

Ladda ner denna mall Använd denna mall för festplanering för att budgetera, prioritera och delegera uppgifter.

Att organisera en minnesvärd fest kräver noggrann uppmärksamhet på detaljer. För att undvika stress och kaos i sista minuten och säkerställa att din fest blir lyckad bör du överväga att använda ClickUps mall för att-göra-lista för festplanering.

I checklista-mallen kan du organisera din festplanering genom att dela upp festen i olika etapper. Du kan lista de uppgifter som behövs för förberedelserna under evenemanget och efter det. Var och en av dessa kan ha deluppgifter med visuellt spårbar framsteg och möjlighet att tilldela en av de fem tillgängliga statusarna.

Oavsett om du organiserar en liten fest eller är en erfaren festkoordinator, ser ClickUps mall för att-göra-lista för festplanering till att inga viktiga detaljer faller mellan stolarna och att du inte hamnar i panik.

13. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Ladda ner denna mall Planera dina vanor i kompakta listor med hjälp av ClickUps mall för att-göra-lista i kalendern.

Att hålla ordning är inte bara ett mantra utan en avgörande faktor för att uppnå dina mål och få uppgifter utförda snabbt. Att hantera flera uppgifter samtidigt kan dock vara kaotiskt. Lyckligtvis hjälper ClickUps mall för att-göra-lista i kalendern dig att hålla ordning och ha full kontroll!

Denna mall ger en samlad översikt över alla dina uppgifter, vilket gör det möjligt att planera din dag, vecka och framtid på ett effektivt sätt. Mallen har följande funktioner:

Planera enkelt dina uppgifter: Glöm missade deadlines. Planera dina uppgifter effektivt med denna enkla men robusta mall.

Organisera uppgifter systematiskt: Sortera dina uppgifter i tydliga, begripliga kategorier för bättre översikt och förståelse.

Detaljerad uppgiftsvy: Få djupgående insikter om varje uppgift och övervaka framstegen snabbt.

Håll koll på allt med denna dynamiska mall för att-göra-lista i kalenderformat och ta produktiviteten till nästa nivå! Nöj dig inte med att planera, schemalägga och utföra – gör det med en organiserad stil!

14. ClickUp-mall för arbetsuppgifter

Ladda ner denna mall Hantera alla kommande åtaganden på ett framgångsrikt sätt med ClickUps mall för att-göra-lista.

Mallen för arbetslista är ett tidsbesparande verktyg som låter dig planera, organisera och få en bra överblick över dina uppgifter för veckan. På så sätt kan du alltid ligga steget före och förbereda dig för en superproduktiv vecka.

Med mallen kan du dela upp uppgifter i deluppgifter, prioritera uppgifter efter vikt och brådskandehet och få ett bra grepp om dina deadlines. Med ett lättnavigerat gränssnitt och funktioner för att visuellt följa framsteg, organisera projekt och hantera deadlines är du väl rustad för att hantera veckan som kommer.

ClickUps mall för arbetslista är perfekt för dig som letar efter ett effektivt sätt att hantera dina veckovisa uppgifter – oavsett om det gäller ett projekt, dagliga arbetsuppgifter eller din bisyssla, så har denna mall allt du behöver. Få mer gjort och stressa mindre med denna organiserade, effektiva och användarvänliga mall för arbetslista.

15. ClickUp-mall för nivåindelning

Ladda ner denna mall Att sortera projekt i nivåer kan göra dem lättare att hantera och prioritera. Men att skapa en nivålista från grunden är tråkigt och tidskrävande.

Optimera din beslutsprocess med ClickUps mall för nivåindelning.

Står du inför flera val och är osäker på vilket du ska prioritera? Då är ClickUps mall för prioriteringslista precis vad du behöver. Mallen är utformad för att hjälpa dig att effektivt väga dina alternativ samtidigt som den ger en tydlig, visuell hierarki över uppgifter, produkter eller val.

Från utvärdering av affärsstrategier till rangordning av dina favoritfilmer – vår mall möjliggör snabb organisering och prioritering så att du kan fatta välgrundade beslut. Med anpassningsbara nivåer, färgkodade kategorier och flexibla rangordningssystem låter ClickUps mall för nivåer dig behålla din unika perspektiv samtidigt som du får klarhet i vad som är viktigast. Gör detta till ditt verktyg för beslutsfattande, prioritering av uppgifter eller enkla, roliga rangordningar.

16. ClickUp-mall för aktivitetslista

Ladda ner denna mall Organisera och planera alla dina aktiviteter på ett ställe med ClickUps mall för aktivitetslista.

Att jonglera flera aktiviteter samtidigt kan vara en stor utmaning. Därför har ClickUp noggrant utformat sin aktivitetslistmall för att hjälpa projektledare och projektledningschefer (PMO) att skapa en effektiv aktivitetslista.

ClickUps aktivitetslistmall tar multitasking till nästa nivå och representerar en annan metod för att presentera en projektplan. Den låter dig hantera allt från grundläggande att göra-listor och checklistor till komplexa projektplaner och sprintplaner, allt från en central hubb.

När du använder aktivitetslistmallen får du enkelhet i att spåra uppgiftsframsteg, förbättrad organisation och tidshantering, och viktigast av allt, maximerad produktivitet genom att fokusera på de viktigaste uppgifterna. Identifiera och prioritera uppgifter snabbt och tappa aldrig bort projektets framsteg med hjälp av ClickUps kraftfulla aktivitetslistmall. När det gäller framgångsrik projektplanering är denna mall din pålitliga allierade.

17. Mall för att-göra-lista i Google Sheets av GooDocs

Via GooDocs

Om du redan är en ivrig användare av Google Suite kan en mall för att-göra-lista i Google Sheets vara det perfekta valet för dig. Med den här mallen kan du organisera, hantera och spåra dina dagliga uppgifter i en bekant och lättanvänd plattform.

Du kan överskåda din dag efter viktiga uppgifter, lägga till detaljerade förklaringar och deadlines. Dessutom, eftersom det finns på Google Sheets, kan du enkelt komma åt din lista när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst.

Denna mall underlättar samarbete, vilket gör den mycket lämplig för delade uppgifter. Du kan redigera, dela och uppdatera statusen för varje uppgift i realtid, så att ditt team kan följa dina framsteg.

Oavsett om du planerar en personlig händelse, hanterar ett projekt eller spårar dagliga uppgifter, ökar Google Sheets To-Do List Template inte bara din produktivitet utan gör också din uppgiftshantering smidig och effektiv.

18. Mall för daglig att göra-lista i Google Sheets av GooDocs

Via GooDocs

Förbättra din produktivitet med Google Sheets mall för daglig att göra-lista. Denna sofistikerade, användarvänliga checklista ger dig ett organiserat utrymme där du kan planera din dag noggrant. Detaljerade avsnitt i mallen gör att du kan lägga upp dina uppgifter, sätta deadlines, definiera mål, prioritera effektivt och övervaka dina framsteg när du är på språng. Mallen blir ännu mer mångsidig tack vare möjligheten att integrera den sömlöst i Google Drive, vilket gör den lättillgänglig och underlättar delning och samarbete.

Google Sheets Daily To-Do List Template är ett fantastiskt verktyg för personer som söker ett rent, enkelt och effektivt sätt att hantera sina dagliga uppgifter. Denna mall är perfekt för yrkesverksamma, studenter och alla som vill starta dagen med en tydlig plan och är oumbärlig för en framgångsrik daglig hantering.

19. Mall för att-göra-lista för Google Sheets-projekt av GooDocs

Denna Google Sheets-mall är utformad för mångsidighet och möjliggör omfattande projektplanering genom att du kan organisera uppgifter, fördela resurser, delegera ansvar för uppgifter, ange start- och slutdatum och mycket mer. Övervaka enkelt uppgiftsstatus, tillämpa prioritetsnivåer och spara anteckningar för förbättrad kommunikation.

Mallen möjliggör smidigt samarbete, vilket gör den till ett utmärkt val för teambaserade projekt. Synkronisera med Google Kalender för uppdateringar och påminnelser i realtid, så att ditt projekt håller sig på rätt spår. För fans av Googles produktivitetsverktyg ger denna mall verkligen enkelhet och effektivitet i projekt hanteringen.

20. Färgglad mall för att-göra-lista i Google Sheets av GooDocs

Experimentera med lite färg i din uppgiftshantering med Google Sheets färgglada mall för att-göra-listor. Denna livfulla mall ger din vanliga att-göra-lista ett roligt inslag och ser till att dina uppgifter presenteras på ett visuellt tilltalande sätt.

De är ordnade på ett överskådligt sätt, så att du enkelt kan skriva in uppgifter, ange prioriteringar, deadlines och ansvariga. Det färgkodade systemet hjälper dig att skilja prioriterade uppgifter från övriga och markera viktiga uppgifter för dagen – vilket gör det till det perfekta valet för dig som gillar att ha ordning och reda.

Google Sheets Colorful Template passar både för individuella och gemensamma uppgifter och är tillgänglig från alla enheter, vilket gör det enkelt att granska eller lägga till uppgifter när du är på språng. Du kan till och med dela den med teammedlemmar eller familj för optimal uppgiftsfördelning och tidshantering. Släng den monotona uppgiftslistan och släpp loss livskraften i ditt arbete med den här mallen. 🌈

Vilka är fördelarna med att använda en mall för att-göra-lista?

Tyvärr försöker många av oss hitta en typ av att göra-lista som förenklar våra liv, men det slutar med att vi blir oorganiserade och kopplade bort från de uppgifter vi har framför oss. Konsekvensen blir ofta mindre tydlighet och mer arbete med att organisera vårt arbete.

Arbete + mer arbete = 😰

En enkel att göra-lista ska hjälpa oss att minska vår tendens att skjuta upp saker och inte skapa mer arbete för att hålla koll på en uppgift. Med mallen behöver det inte vara meningslöst att skriva din att göra-lista.

Mallarna gör det enklare för dig att skapa dina att göra-listor, granska dem och maximera din produktivitet medan du arbetar med varje uppgift. Uppgifterna ska vara enkla att sortera så att du kan prioritera ditt arbete.

Och om du någonsin vill ändra ordningen på din att göra-lista, skapa en statuskolumn eller lägga till uppgifter med ny prioritering, kommer du inte långt utan en mall. Fördefinierade och anpassningsbara mallar är användbara utgångspunkter för personer som behöver hjälp med sin initiala att göra-lista.

Det betyder inte att erfarna personer inte kan dra nytta av en enkel att göra-lista, utan att den kan hjälpa proffsen att beta av sin checklista snabbare.

Se det så här: din mall för att-göra-lista är i grunden en personlig assistent. Att använda ett produktivitetsverktyg förbättrar kvaliteten på dina att-göra-listor. Så låt oss ta en titt på våra 10 favoritmallar för att-göra-listor och säga hejdå till penna och papper. 👋

Vill du ha fler mallar för dina att göra-listor?

En att göra-lista hjälper dig att dela upp dina mål i mindre, hanterbara delar som du enkelt kan hantera. Det här är våra bästa att göra-listor, men ClickUp har ännu fler. Kolla in den fullständiga listan över ClickUp-mallar för att se fler arbets-, enkel- och kalender-att göra-listor som du kan använda gratis.

Med dessa professionellt utformade mallar kan du börja prioritera uppgifter så att du kan hantera ditt arbetsflöde på ett bättre sätt. Det handlar om effektivitet! ☑️