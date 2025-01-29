10 alternativ och konkurrenter till Any.do 2025

I dagens hyperuppkopplade värld kan rätt verktyg för uppgiftshantering göra hela skillnaden när det gäller att organisera din dag, effektivisera dina uppgifter och öka din produktivitet.

Med så många alternativ för uppgiftshanteringsprogram på marknaden är det avgörande att välja rätt online-att-göra-lista.

Any.do har varit ett populärt program för uppgiftshantering för många tack vare sitt användarvänliga gränssnitt och en rad funktioner som underlättar projektledning. Det är dock inte det enda alternativet på marknaden.

Kanske söker du fler funktioner, ett annat gränssnitt eller är bara nyfiken på vad mer som finns i projektledningsvärlden.

Denna artikel dyker ner i några av de bästa alternativen till Any.do för att hjälpa dig att hitta det som passar dina behov bäst 2024.

Vad ska du leta efter i Any.do-alternativ?

När du söker efter konkurrenter till Any.do handlar det inte bara om att hitta ett annat verktyg för uppgiftshantering. Det handlar om att hitta ett verktyg som passar dina unika behov och din arbetsstil när du hanterar projekt. Här är några viktiga faktorer att tänka på:

Användbarhet och gränssnitt: Designen bör inkludera ett enkelt gränssnitt som minimerar inlärningskurvan. Oavsett om du är tekniskt kunnig eller nybörjare vill du ha en app som är lätt att navigera i när du tilldelar uppgifter.

Funktioner och integrationer: Erbjuder verktyget tidsspårning, kalenderintegration eller samarbetsfunktioner? Hur är det med integration med andra projektledningsappar som du använder ofta?

Plattformens tillgänglighet: Se till att verktyget är tillgängligt på alla plattformar du använder, oavsett om det är iOS, Android, webben, mobilappar eller en stationär dator.

Pris: Vissa är gratis med grundläggande funktioner, medan andra kan ha ett pris. Tänk på din budget och avkastningen på investeringen.

Skalbarhet: Oavsett om du är en enskild person eller ett växande team, välj ett projektledningsverktyg som kan skalas upp efter dina behov.

Anpassning: Dina uppgifter och projekt är unika. En utmärkt uppgiftshanterare låter dig skräddarsy din arbetsyta efter dina önskemål.

Säkerhet och integritet: Se till att dina data förblir skyddade. Kontrollera krypteringsmetoder, integritetspolicyer och företagets meritlista.

Recensioner och betyg: Feedback från riktiga användare kan ge ovärderliga insikter om fördelar och nackdelar med varje verktyg.

Support och resurser: Responsiv kundservice och en mängd resurser (som handledningar och vanliga frågor) kan göra din projektledningsupplevelse smidigare.

Samarbetsverktyg: Om du arbetar med ett team kan funktioner som realtidssamarbete, chatt och fildelning vara oumbärliga.

Använd ClickUp Whiteboards för att tilldela uppgifter, tagga ansvariga och allt annat som behövs för att kicka igång ditt nästa samarbete.

Tänk på dessa faktorer så kommer du att ha bättre förutsättningar att hitta ett projektledningsverktyg som ersätter Any.do och kanske till och med överträffar det.

De 10 bästa alternativen till Any.do

I den ständigt föränderliga världen av verktyg för uppgiftshantering presenterar 2024 ett urval av plattformar som utmanar status quo.

Från sömlös integration till förstklassig användarupplevelse – dessa 10 alternativ till Any.do är redo att omdefiniera produktiviteten för både individer och team.

ClickUps funktion Tasks in Multiple Lists (TIML) gör det möjligt för utvecklare att koppla samman uppgifter med andra team i organisationen.

ClickUp är inte bara en app för uppgiftshantering – det är ett omfattande produktivitetsverktyg. ClickUp är utformat för både individer och team och anpassar sina funktioner efter projekt av alla storlekar, från personliga sysslor till företagsprojekt.

Unika funktioner som ClickUp Whiteboards och Docs erbjuder en lekplats för dina idéer, medan dess inbäddade uppgiftschecklistor gör det enkelt att skapa uppgifter, organisera dem och till och med delegera dem till ditt team. Dess dra-och-släpp-funktionalitet och myriad dynamiska verktyg som taggar, checklistor och anpassade fält framhäver plattformens anpassningsförmåga.

Dess intuitivitet säkerställer att ditt arbetsflöde förblir överskådligt och anpassat efter dina önskemål.

Dessutom, med appar för dator, webben, iOS och Android, ser ClickUp till att du alltid har tillgång till dina uppgifter, oavsett var du befinner dig.

ClickUps bästa funktioner

ClickUps omfattande mallbibliotek har över 1 000 resurser, inklusive mallar för uppgiftshantering, innehållskalender och Getting Things Done, vilket effektiviserar din installationsprocess.

ClickUp Docs fungerar som brainstorming-hubbar, perfekta för att organisera uppgifter och ovärderliga för dem som använder GTD-metoden.

Du kan ladda upp kompletterande filer, tilldela ansvar, lägga in deluppgifter och länka dina uppgifter till andra dokument med hjälp av ClickUp Tasks

Dess samarbetsverktyg låter dig delegera, diskutera och redigera tillsammans, vilket främjar teamwork.

Inbyggd tidsspårning ger insikt i uppgifters varaktighet, vilket optimerar framtida planering.

Planera din månad med den intuitiva ClickUp-kalendervyn.

Sömlös integration med Apple, Outlook och Google Kalender säkerställer att din projektledningskalender alltid är synkroniserad.

Begränsningar i ClickUp

Detta är mycket mer än en app för att-göra-listor , som kan vara överväldigande för nybörjare och kräva en inlärningskurva.

Alla avancerade funktioner och premiumfunktioner i ClickUp är inte tillgängliga i gratisversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $ per användare och månad

Företag : 12 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 350 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 720+ recensioner)

2. TickTick

via TickTick

TickTick är en populär app för uppgiftshantering för dem som söker en strömlinjeformad uppgiftshantering som tillgodoser både individuella och teamets behov. Denna digitala planeringsapp gör det enkelt att skapa uppgifter, att göra-listor och mycket mer, både på egen hand och som en del av ett team.

Det som skiljer TickTick från andra är dess inbyggda produktivitetsverktyg, som förenklar tidshanteringen och säkerställer att uppgifter hanteras i rätt tid.

TickTicks bästa funktioner

Den inbyggda Pomodoro-timern förbättrar fokus och produktivitet när du arbetar dig igenom din att göra-lista.

Avancerade påminnelser erbjuder schemalagda aviseringar och till och med platsbaserade aviseringar baserade på din marknadsföringskalender.

Omfattande tillgänglighet spänner över iOS- (iPhone och iPad) och Android-plattformar.

TickTicks begränsningar

Ingen direkt kalendersynkroniseringsfunktion kan göra arbetsbelastningshanteringen svår.

Begränsade integrationer med appar från tredje part

Den kostnadsfria versionen begränsar hur många uppgifter du kan lägga till i din att göra-lista.

Priser för TickTick

Grundläggande: Gratis

Premium: 27,99 $ per användare och år

TickTick-betyg och recensioner

Capterra : 4,8/5 (över 80 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

3. Microsoft To Do

via Microsoft To Do

Denna att göra-app fungerar som en uppgiftshanteringskompanjon för dem som är djupt rotade i Microsofts ekosystem. Det handlar inte bara om att göra-listor eller uppgifter, utan om integration – med Planner och Outlook som blir en integrerad del av din dagliga planering för hur du prioriterar ditt arbete.

Microsoft To Do:s bästa funktioner

Anses vara en av de bästa kalenderapparna eftersom designen efterliknar en fysisk planeringskalender, vilket gör visualiseringen av dagar och veckor intuitiv.

Återkommande uppgifter på din att göra-lista, även på skräddarsydda scheman, kan enkelt ställas in.

Förbättrad samverkan gör att du kan delegera och diskutera uppgifter på din att göra-lista i To Do och Microsoft Planner.

Begränsningar i Microsoft To Do

Den visuella anpassningen är något begränsad, och användarna önskar mer avancerad formatering för sina att göra-listor.

Appen saknar en direkt kalendervy, vilket begränsar dig till listformat.

Priser för Microsoft To Do

Gratis

Betyg och recensioner av Microsoft To Do

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 750 recensioner)

4. OmniFocus

via OmniFocus

OmniFocus riktar sig till yrkesverksamma som hanterar komplexa uppgifter och erbjuder en förfinad upplevelse i ett enkelt verktyg för uppgiftshantering, särskilt för Mac-användare.

Denna app prioriterar tillgänglighet så att du kan hantera uppgifter när du är på språng – på en Mac, iPhone eller till och med en Apple Watch. Dess offlinefunktion skiljer den från många konkurrenter och säkerställer att du kan fortsätta vara produktiv utan internetuppkoppling.

OmniFocus bästa funktioner

Sömlös synkronisering i realtid mellan alla dina Apple-enheter

Intuitivt användargränssnitt

Erbjuder batchredigering för massändringar av uppgifter.

Siri-anpassningsbarheten låter dig hantera uppgifter med röstkommandon.

Delningsmenyn gör det möjligt att importera åtgärdspunkter från valfri app på din enhet.

OmniFocus begränsningar

OmniFocus erbjuder inte något gratisabonnemang.

Programvaran är Apple-centrerad, vilket kan begränsa dess användarbas.

OmniFocus-priser

För webben: 4,99 $ per användare och månad

Pro : 9,99 $ per användare och månad

V3 Standardlicens: En engångsbetalning på 49,99 $.

V3 Pro-licens: Engångsbetalning på 99,99 $.

OmniFocus betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (70+ recensioner)

5. Todoist

via Todoist

För dem som uppskattar enkelhet utan att offra funktionaliteten i sin dagliga planeringsapp är Todoist ett förstahandsval. Denna plattform, som är kompatibel med olika metoder för personlig produktivitet, låter dig dela upp uppgifter i projekt, så att alla aspekter av ditt liv blir organiserade.

Även om dess främsta styrka ligger i uppgiftshantering, tvekar den inte att underlätta teamprojekt. Tack vare sin plattformsoberoende tillgänglighet ser Todoist till att du håller koll på dina uppgifter oavsett vilken enhet du använder.

Todoists bästa funktioner

Naturliga språkprompter erbjuder intuitiv uppgiftsskapande och schemaläggning.

Projektfunktionen ger tydlighet i uppgiftskategoriseringen – oavsett om det gäller arbete eller privatliv.

Karma-systemet erbjuder visuell produktivitetsinsikt och uppmuntrar till konsekvent slutförande av uppgifter.

Integreras sömlöst med Google Kalender

Todoists begränsningar

Uppgiftspåminnelser är exklusiva för premium användare.

Integrationen med produktivitetsverktyg som e-post och kalendrar är något begränsad.

Todoist-priser

Nybörjar-/startpaket: Gratis

Pro-plan: 4 USD per användare och månad

Affärsplan: 6 dollar per användare och månad

Todoist-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (760+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 250 recensioner)

6. Things 3

via Things 3

Things 3 är en digital lösning som bekämpar kaoset i uppgifterna och erbjuder funktioner som håller dina uppgifter noggrant organiserade. Utöver ren organisation säkerställer den att deadlines aldrig missas.

Oavsett om du gillar taggsystemet, anpassade påminnelser eller behöver integrera med verktyg som Slack, så har Things 3 allt du behöver. Dessutom är tillgängligheten aldrig ett problem tack vare iOS- och webbversionerna.

Things 3 bästa funktioner

Dagliga checklistor ger en strukturerad översikt över omedelbara uppgifter.

Funktionen "Rubriker" underlättar segmentering av uppgifter under relevanta kategorier.

Avancerad naturlig språkbehandling säkerställer att uppgifter tolkas och schemaläggs korrekt.

Begränsningar i Things 3

Saknar dedikerade appar för Android-användare

Samarbete kring uppgifter eller listor är inte en funktion

Ingen freemium-version tillgänglig

Priser för Things 3

För Mac: En engångsbetalning på 49,99 $.

För iPhone och Apple Watch: En engångsbetalning på 9,99 $.

För iPad: En engångsbetalning på 19,99 $.

Things 3 betyg och recensioner

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

G2: 4,3/5 (15+ recensioner)

7. TeuxDeux

via TeuxDeux

TeuxDeux är estetiskt tilltalande och imponerande praktiskt och kombinerar form och funktion på ett smidigt sätt. Plattformen organiserar uppgifter i en tydlig veckovisning, så att användarna omedelbart kan identifiera sina högst prioriterade uppgifter.

Appen är mer än bara en enkel uppgiftshanterare, den har även funktioner som återkommande uppgifter, vilket gör att användarna inte längre behöver mata in repetitiva uppgifter på nytt. Den har en fräsch design med tydliga typsnitt men behåller samtidigt en överskådlig vy.

TeuxDeux bästa funktioner

Planera och visa återkommande uppgifter enkelt och eliminera redundans i planeringen.

Anpassningsbara smarta listfunktioner förbättrar organisationen och prioriteringen.

Uppgifter som slutförs överförs automatiskt till nästa dag, vilket säkerställer att allt flyter på smidigt.

Markdown-stöd förbättrar tydligheten i uppgiftsbeskrivningarna.

Få regelbundna e-postmeddelanden med uppdateringar om dina dagliga arbetsuppgifter.

Anpassa utseendet med ett anpassningsbart färghjul

Synkroniserad funktionalitet mellan iPhone-appen och webbplattformen

TeuxDeux begränsningar

Appen finns inte i en gratisversion.

Android-användare lämnas utanför, utan någon dedikerad app.

Samarbetsfunktionerna är begränsade; teamets uppgifter kan inte hanteras enkelt.

Priser för TeuxDeux

3 $/månad per användare

TeuxDeux betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (21+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (7+ recensioner)

8. Toodledo

via Toodledo

Efter att ha etablerat sig inom produktivitetsområdet har Toodledo visat konsekvent prestanda och anpassningsförmåga. Det är mer än bara en applikation för att-göra-listor, utan innehåller ett brett spektrum av avancerade funktioner för uppgiftshantering. Genom åren har det införlivat användarfeedback i realtid och hållit jämna steg med moderna produktivitetsmetoder. Det är ett bevis på syntesen av hållbarhet och modern effektivitet.

Toodledos bästa funktioner

Hög anpassningsbarhet garanterar en skräddarsydd användarupplevelse.

En helhetsplattform för att anteckna idéer, sortera listor och utforma strategier.

Habit Tracker hjälper till att inpränta positiva vanor och säkerställer användarens ansvarstagande.

Främja teamsynergi med uppgiftsdelning, uppdrag och samarbetsverktyg.

Håll koll på prioriteringarna med lägliga påminnelser

Offlineåtkomst garanterar ett oavbrutet arbetsflöde

Snabb tillägg av uppgifter med hjälp av Toodledos webbläsartillägg

Toodledos begränsningar

Designen och gränssnittet kan verka föråldrade för vissa.

Den inledande inlärningsfasen kan vara utmanande för vissa nybörjare.

Premiumfunktioner kräver ett abonnemang.

Priser för Toodledo

Gratis

Standard : 3,99 $ per användare och månad

Plus : 5,99 $ per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Toodledo-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (49+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (70+ recensioner)

9. Memorigi

via Memorigi

Memorigi är en dynamisk applikation för uppgiftshantering som är skräddarsydd för den moderna användaren.

Med sitt intuitiva gränssnitt lovar det en smidig upplevelse när det gäller att organisera uppgifter, ställa in påminnelser och samarbeta med team.

Dess robusta funktioner i kombination med dess användarvänliga design gör det till ett självklart val för både privat och professionellt bruk.

Memorigi bästa funktioner

Interaktivt gränssnitt som säkerställer enkel inmatning och hantering av uppgifter

Sömlös synkronisering mellan enheter garanterar uppdaterad uppgiftsstatus.

Samarbetsverktyg främjar teamsynergi

Integrerad kalendervy för en omfattande tidslinje med uppgifter och påminnelser

Avancerade inställningar för aviseringar som säkerställer att uppgifter utförs i tid

Integrationsmöjligheter med andra populära appar och programvaror

Mångsidiga visningslägen, inklusive list-, ruta- och Kanban-vyer

Memorigi-begränsningar

Den kostnadsfria versionen kan ha begränsningar när det gäller vissa avancerade funktioner.

Integrationen med extern programvara kan vara begränsad.

Anpassningsmöjligheterna kan vara begränsade jämfört med konkurrenterna.

Memorigi-priser

Gratis

Premium: 49,99 $ per användare och månad

Memorigi-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Quire

via Quire

Quire utmärker sig med sitt fokus på mikrostyrning. Genom unik ”nestning” och införlivandet av Kanban-tavlor beskrivs uppgifterna i oöverträffad detalj.

Quire säkerställer att efterföljande åtgärder är tydligt definierade inom varje övergripande uppgiftskort. Du kan prioritera uppgifter, tilldela uppgifter och hantera projekt på en detaljerad nivå. Dessutom är dess avancerade filtreringsalternativ en välsignelse för användare som vill prioritera sina ansvarsområden.

Quires bästa funktioner

Sömlös uppdelning mellan huvuduppgifter och deluppgifter underlättar detaljerad planering.

Detaljerade framstegsrapporter gör det möjligt för användare att spåra hur många uppgifter som har slutförts.

Schemalägg återkommande uppgifter för att säkerställa konsekvens och punktlig utförande.

Omfattande mobilappar för både iOS- och Android-användare

Den integrerade kalendern ger en helhetsbild av uppgifter och deadlines.

Den innovativa användningen av Kanban-tavlor tillför en visuell dimension till uppgiftshanteringen.

Begränsningar

Vissa användare tyckte att onboardingprocessen var något komplex.

Integrationen med verktyg och applikationer från tredje part är kanske inte lika omfattande som hos konkurrenterna.

Avsaknaden av en inbyggd chattfunktion kan begränsa teamkommunikationen i realtid.

Quire Prissättning

Gratis

Quire-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Varför ClickUp toppar listan över alternativ till Any.do

I det stora utbudet av verktyg för uppgiftshantering sticker ClickUp konsekvent ut. Medan marknaden kan skryta med en mängd anmärkningsvärda konkurrenter, utmärker sig ClickUp med sin anpassningsförmåga till både individuella och gemensamma projekt.

Den verkliga kraften i ClickUp ligger i dess unika blandning av mångsidighet och användarvänlighet. Oavsett om du är en individ som försöker effektivisera dagliga uppgifter eller ett team som strävar efter att optimera arbetsflödet, har ClickUps rika funktionsuppsättning allt du behöver. Plattformens gratisversion ger en god inblick i dess kapacitet, även utan att alla funktioner är upplåsta. Tillsammans med ett omfattande mallbibliotek med över 1 000 färdiga resurser är ClickUp mer än bara ett verktyg för uppgiftshantering – det är ett helt ekosystem för produktivitet.

Att engagera dig i den starka ClickUp-gemenskapen kan förbättra din upplevelse. Här kan du få insikter, upptäcka praktiska användningstips och till och med hitta innovativa sätt att utnyttja plattformens potential. Och om du någonsin är osäker finns ClickUps responsiva kundsupport alltid redo att guida dig.

I grund och botten handlar det inte bara om att börja använda ett nytt verktyg när du provar ClickUp – det handlar om att samarbeta med en lösning som är utformad för att höja din organisations förmåga. Dyk in och låt ClickUp omdefiniera din produktivitet.