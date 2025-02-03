De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till OmniFocus 2025

När det gäller appar för uppgiftshantering skapade för MacOS- och iOS-enheter kommer ett namn till minnet: OmniFocus.

Det är inget problem om du enbart använder Mac, men vad gör du om du är Android-användare? Eller kanske behöver du en lösning för uppgiftshantering med funktioner som OmniFocus inte erbjuder.

OmniFocus är en av de mest populära att göra-listorna för Mac-användare, men den uppfyller inte alla krav när det gäller funktionalitet och kompatibilitet med olika enheter.

Om du vill ha samma (eller bättre) funktionalitet och fördelar som OmniFocus men behöver lite mer, har du kommit till rätt ställe. ?

Vår lista över de 10 bästa OmniFocus-alternativen ger en översikt över varje alternativ samt några tips som hjälper dig att bemästra din att göra-lista.

Vad ska du leta efter i alternativ till OmniFocus?

Med så många uppgiftshanterare och att göra-listor att välja mellan kan det vara svårt att skilja mellan alla dessa alternativ till OmniFocus.

Enligt vår mening är det bäst att välja verktyg som erbjuder:

Flera vyer: Att-göra-listor är bra, men ibland behöver du något mer visuellt. Leta efter en att-göra-lista-app som har Kanban-tavlor eller Gantt-diagram för att visualisera dina arbetsflöden, tidslinjer och mer.

Planera flera projekt, hantera beroenden och prioritera allt i din anpassade projekttidslinje med tidslinjevyn i ClickUp.

En elegant mobilapp : Visst, webbaserade verktyg är bra, men du behöver något mer än så. Istället för molnbaserade lösningar, välj OmniFocus-alternativ som erbjuder en bra mobilapp. Leta efter alternativ med ett elegant användargränssnitt som är både intuitivt och behagligt för ögonen.

Användbara mallar: Vem vill skapa listor från grunden? Högkvalitativa att göra-listor sparar tid tack vare Vem vill skapa listor från grunden? Högkvalitativa att göra-listor sparar tid tack vare mallar för checklistor , anteckningar, mind mapping och mycket mer.

Registrera tiden medan du arbetar eller ange den manuellt med tidsspårning i ClickUp.

Tidsspårning: Oavsett om du behöver hjälp med att organisera ditt privatliv eller behöver ett Oavsett om du behöver hjälp med att organisera ditt privatliv eller behöver ett projektledningsverktyg för att hinna med din galna att göra-lista på jobbet, leta efter en app som erbjuder tidsspårning. Spåra hur mycket tid du lägger på att diska eller hur lång tid det tar att sammanställa rapporter på jobbet. Dessa insikter kan hjälpa dig att hitta sätt att spara tid.

De 10 bästa OmniFocus-alternativen att använda

Vi förstår. Du behöver något som liknar OmniFocus men har inte tid att gå igenom alla miljontals att göra-listor som finns där ute. Det är där den här listan kommer in.

Här är de bästa alternativen till OmniFocus:

Visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden på det sätt som passar dig bäst med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

Visst, ClickUp hanterar dokument, projekt och mål, men visste du att vi också är en robust app för uppgiftsschemaläggning? Oavsett om du spårar uppgifter för det största projektet i ditt liv eller planerar en familjesemester, är ClickUp Tasks redo för utmaningen. ?

Skapa uppgifter och deluppgifter inom projekt som du själv väljer. Markera viktiga uppgifter, lägg till förfallodatum och bjud in medarbetare.

Tillsammans med dina teammedlemmar kan du samarbeta och delegera uppgifter med ett enda klick. Det finns flera kommentartrådar för varje uppgift, så att du kan hålla alla konversationer där de hör hemma – bredvid ditt arbete. Med hjälp av automatisering och regler överför ClickUp uppgifter mellan medlemmarna i ditt team för att hålla bollen i rullning hela tiden.

Med ClickUp-relationer är det enkelt att länka uppgifter och dokument från arbetsytan.

Utför du en uppgift dagligen, veckovis eller månadsvis? Vi har lösningen för dig. Ställ bara in en återkommande uppgift en gång så fyller ClickUp automatiskt din kalender på några sekunder.

ClickUps bästa funktioner

Effektivisera skapandet av uppgifter med ClickUp Task Management Template

Dela upp stora uppgifter i mindre, lättsmälta uppgifter

Anpassa projektuppgifter med över 35 ClickApps

Skapa en uppgiftsdatabas för att snabbt kunna sortera bland hundratals uppgifter i ditt företag.

Integrera dokument, instrumentpaneler, whiteboards, mål och chattar i en enda plattform

Begränsningar i ClickUp

Vissa funktioner, som ClickUp AI , är endast tillgängliga för betalkonton.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Unlimited: 7 $/månad per användare, betalas årligen; 10 $/månad per användare, betalas månadsvis

Företag: 12 USD/månad per användare, faktureras årligen; 19 USD/månad per användare, betalas månadsvis

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Workflowy

Via Workflowy

Workflowy är både ett program för uppgiftshantering, ett verktyg för att tömma hjärnan och en fillagringstjänst. Det marknadsförs som ett alternativ till Evernote och DropBox.

Worflowy har en enkel uppgiftslista, men du kan omvandla den till en Kanban-tavla om det behövs.

Använd Workflowy för att ladda upp filer och bilder som du vill spara till senare. Du kan behålla dem för dig själv eller snabbt dela en länk till dessa filer med dina medarbetare. Workflowy kräver inte att medarbetarna har ett konto, vilket gör det enkelt att samarbeta när du är på språng.

Workflowys bästa funktioner

Workflowy har både en iOS- och Android-app.

Organisera dina anteckningar med Workflowy-taggar

Konvertera listor till Kanban-tavlor

Dölj vissa detaljer eller listor så att du bara ser den information som är viktig just nu.

Workflowy-begränsningar

Den kostnadsfria versionen har begränsad fillagring, samarbete och punktlistor.

Priser för Workflowy

Gratis för alltid

Pro: 4,99 $/månad

Workflowy-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10 recensioner)

3. Remember the Milk

Via Remember the Milk

Remember the Milk är ett charmigt men förvånansvärt robust uppgiftshanteringssystem för både ditt privatliv och ditt yrkesliv. ?

Med funktionen Smart Add kan du snabbt lägga till uppgifter på en enda rad med information om förfallodatum, återkommande uppgifter, taggar och mycket mer. De flesta uppgiftshanteringsappar skickar påminnelser, men vi gillar att Remember the Milk inte bara erbjuder app-påminnelser, utan även påminnelser via e-post, SMS, chatt och till och med X (plattformen som tidigare hette Twitter).

Remember the Milks bästa funktioner

Integreras med Google Assistant, Alexa, Siri och mer

”The Dairy” erbjuder appar som skapats av användare för att utöka funktionaliteten i Remember the Milk.

Organisera uppgifter med färgkodade taggar och deluppgifter

Anslut till DropBox eller Google Drive för att bifoga filer till uppgifter

Kom ihåg begränsningarna med Remember the Milk

Du måste använda "Milkscript" (JavaScript) för att skapa anpassade automatiseringar i projektledningsverktyget.

Den årliga prenumerationen på 40 dollar är ett högt pris för premiumversionen.

Priser för Remember the Milk

Gratis

39,99 $/år för uppgraderade funktioner

Remember the Milk-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (16 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

4. Google Tasks

Via Google Tasks

Google Tasks är Googles version av en att göra-lista-app. Det är dock inte en fristående app. Du måste logga in på Gmail, Google Kalender eller Google Drive för att komma åt dina uppgifter.

Den stora fördelen med Tasks är hur väl integrerat det är med andra Google-produkter. Om du är en Google-organisation är denna att göra-lista-app ett självklart val. Kom åt dina uppgifter från din e-post, presentationsbilder, kalender och mer utan att behöva växla mellan olika plattformar. ?

Är Tasks det mest robusta alternativet till OmniFocus som finns? Nej, men dess enkelhet och integration med Googles produkter gör det till ett bra alternativ för dem som behöver en enkel uppgiftshanterare.

Google Tasks är tekniskt sett gratis, men de flesta företag får tillgång till det genom att prenumerera på Google Workspace.

Google Tasks bästa funktioner

Google Tasks integreras sömlöst med Google Assistant för handsfree-påminnelser.

Uppgifter synkroniseras med andra enheter i nära realtid

Det strömlinjeformade gränssnittet är lätt att förstå och navigera i.

Begränsningar i Google Tasks

Saknar de avancerade funktionerna som finns i andra alternativ till OmniFocus.

Du kan inte tagga andra medarbetare eller använda det som ett riktigt projektledningsverktyg.

Det finns ingen fristående webbapp, vilket är synd för desktopanvändare som vill ha en mer inkluderande lösning för uppgiftshantering.

Priser för Google Tasks

Gratis

Betyg och recensioner av Google Tasks

G2: 4,7/5 (över 14 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 500 recensioner)

5. 2Do

Via 2Do

2Do marknadsför sig som ett fullfjädrat verktyg för att "få saker gjorda" (GTD). Det är främst avsett för iPhone, iPad och Mac, men erbjuder även en app för Android-telefoner och -surfplattor för enkel uppgiftshantering.

Låt dig dock inte luras av det enkla användargränssnittet. 2Do ser kanske inte ut att kunna göra så mycket, men denna plattform har många finesser. Gruppera uppgifter för enkel organisering och filtrera uppgifter efter tagg, plats och datumintervall för att hitta det du letar efter.

Quick Add (iOS) och Quick Entry (Mac) finns inte tillgängliga på Android, men gör det möjligt att lägga till flera uppgifter med bara några få tryckningar.

Förresten, 2Do är unik eftersom den erbjuder en engångslicensavgift istället för en SaaS-prenumeration. Om du gillar idén att betala för programvaran direkt kan detta vara ett bra OmniFocus-alternativ för ditt team.

2Do:s bästa funktioner

Njut av större sinnesro med automatiska säkerhetskopior

Redigera uppgifter i batch med bara några få tryckningar

Smart Scheduling döljer uppgifter tills det är dags, så att du ser mindre rörigt i ditt flöde.

Begränsningar i 2Do

2Do är mer iOS-vänligt, så Android-användare kanske inte har tillgång till alla funktioner.

Det är bedrägligt komplext och har en inlärningskurva för uppgiftshanteringsprogramvara.

Priser för 2Do

Enanvändarlicens: 49,99 $ för upp till fem personliga MacOS-enheter

Fleranvändarlicens: 149,99 $ för upp till fem personer med fyra MacOS-enheter vardera

2Do-betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (2 recensioner)

Capterra: N/A

6. Hitask

Via Hitask

Hitask är ett robust alternativ till OmniFocus. Det lagrar inte bara dina uppgifter, utan också projekten och händelserna i din kö. ?

Hitask har fantastiska organisationsfunktioner: sortera dina uppgifter och projekt med taggar och färgmärkning. Samarbeta enkelt med teammedlemmar genom en delad teamkalender och dokumentlagring.

Och det bästa av allt? Hitask erbjuder tidsspårning för varje uppgift och genererar till och med tidsrapporter.

Hitask integreras med Google Kalender och Google Tasks, vilket gör det till ett användbart verktyg för att utöka funktionaliteten hos dina befintliga Google-tillgångar.

Den finns också tillgänglig på webben, Mac, Windows, Android, iPhone och iPad, så chansen är stor att alla i ditt team kommer att kunna använda Hitask.

Hitasks bästa funktioner

Välj vem som kan se dina saker med selektiva behörigheter

Åtkomst via iPhone, iPad och Android-enheter

Skapa uppgifter genom att skicka e-post till ditt Hitask-konto

Hitask-begränsningar

Vissa användare rapporterar problem med kundsupporten.

Andra användare rapporterar långsam prestanda och tekniska problem.

Hitask-priser

Gratis

Företag: 5 $/månad per användare

Företag: 20 $/månad per användare

Hitask-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (96+ recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 40 recensioner)

7. Nozbe

Via Nozbe

Nozbe är speciellt utformat för företagare som vill ha ett alternativ till OmniFocus för både affärs- och personliga uppgifter. Det är organiserat efter projekt, uppgifter och kommentarer för att ge dig kontroll över dina dagliga uppgifter.

Du kan också markera vissa projekt som favoriter så att de alltid ligger högst upp i appen. Håll uppgifterna för dig själv eller dela dem med ditt team för att hålla igång arbetet.

Nozbe fungerar på Mac, Windows, Android, iPad, iPhone och till och med offline när du är på resande fot. Du kan logga in med antingen ett Google- eller Apple-konto, så du behöver inte skapa ännu ett konto.

Nozbes bästa funktioner

Funktionen Inkommande markerar dagens uppgifter, försenade uppgifter och aviseringar om allt som kräver din uppmärksamhet.

Projektledningskalendrar ger dig möjlighet att bestämma vad som är viktigast.

Skapa separata utrymmen för dina personliga och professionella uppgifter (så att anställda inte av misstag ser personliga uppgifter som "Boka koloskopi").

Begränsningar i Nozbe

Nozbe inkluderar inte tidsspårning.

Vissa användare rapporterar synkroniseringsproblem.

Priser för Nozbe

Gratis

Premium: 10 $/månad per användare

Nozbe-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

8. Quire

Via Quire

Quire är ett av de bästa OmniFocus-alternativen som är utformat för teamsamarbete. Dess dra-och-släpp-funktioner och flera vyer är perfekta för alla team, men de är särskilt idealiska för Agile och Scrum.

Quire tror så starkt på kraften i deluppgifter att det låter dig skapa underdeluppgifter. Och under-underdeluppgifter. Du fattar idén. Detta delar upp stora projekt i små, genomförbara uppgifter. ✅

Använd Kanban-tavlan för att se ditt teams arbetsbelastning på ett och samma ställe. Tidslinjevyn (även kallad Gantt-diagram) visualiserar milstolpar för att hålla ditt team ansvarigt. Kalendervyn är också utmärkt för att organisera ditt teams schema och mötesagendor.

Quires bästa funktioner

Quire innehåller återanvändbara mallar

Dela länkar till kunder eller externa team för snabbare teamsamarbete

Health Stats övervakar den övergripande hälsan hos varje teammedlem och projekt

Begränsningar för Quire

Vissa användare rapporterar problem med att navigera i arbetsytor.

Andra användare säger att de vill ha ett sätt att ställa in påminnelser för uppgifter.

Quire-priser

Gratis

Professional: 7,65 $/månad per användare

Premium: 13,95 $/månad per användare

Enterprise: 19,95 $/månad per användare

Quire-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (110+ recensioner)

9. Akiflow

Via Akiflow

Akiflow är ett konsoliderat verktyg för uppgiftshantering som kombinerar uppgifter från andra samarbetsverktyg för att effektivisera ditt arbetsflöde. Importera uppgifter från Outlook, Asana, Todoist och otaliga andra plattformar till Akiflow för en samlad översikt över allt.

Det här är en enorm tidsbesparing om du arbetar med team eller kunder som använder olika appar för uppgiftshantering – och du är trött på att logga in på fem olika uppgiftshanterare varje dag.

Vi gillar hur mötesfokuserad Akiflow är. Den ansluter till din kalender för att förenkla tillgängligheten och tar till och med hänsyn till tidszoner. Du kan också blockera tid i din kalender för att hantera vissa uppgifter, vilket ger dig oavbruten tid att fokusera på det faktiska arbetet. ?

Akiflows bästa funktioner

Reservera tid i din kalender för de uppgifter som är viktigast.

Använd smarta kortkommandon för att prioritera, planera eller skjuta upp uppgifter.

Dela selektivt din tillgänglighet för möten

Akiflow-begränsningar

Månadspriset på 25 dollar är ganska högt.

Vissa användare rapporterar om buggiga integrationer från tredje part.

Akiflow-priser

24,99 $/månad per användare

Akiflow-betyg och recensioner

G2: 5/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

Kolla in vår lista över verktyg som liknar Akiflow

10. Todoist

Via Todoist

Todoist marknadsför sig som en kombinerad uppgiftshanterare och att göra-lista-app. Det är en stor tidsbesparing för personer som vill ha ett alternativ till OmniFocus som fungerar både på kontoret och hemma. Skapa bara separata arbetsytor så kan du enkelt hålla dina arbetsuppgifter åtskilda från personliga uppgifter som ”Ta Fluffy till veterinären”.

Todoist organiserar automatiskt uppgifter efter förfallodatum. Se vad du har på agendan för idag eller kolla in kommande uppgifter för att se vad som väntar. Men oroa dig inte, du kan också ställa in anpassade filter för att visa dina mest brådskande uppgifter.

Todoists bästa funktioner

Naturligt språkigenkänning fyller snabbt i detaljerna för din att göra-lista.

Dela projekt med familj eller kollegor

Använd mallgalleriet för projektuppföljning, mötesdagordningar och mycket mer.

Todoists begränsningar

Påminnelser om uppgifter är endast tillgängliga i Pro-abonnemang.

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Pro: 4 $/månad per användare, faktureras årligen

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (760 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 250 recensioner)

Kolla in dessa Todoist-alternativ!

Välj den att göra-app som kan allt

OmniFocus är ett gediget verktyg för arbetshantering, men det är inte det enda alternativet. Oavsett om du vill ha en mer flexibel plattform eller bara behöver fler funktioner, kommer OmniFocus-alternativen i denna guide att hjälpa dig att nå dina mål. ?

Gör gärna din egen research, men om du vill komma igång direkt ska du välja ClickUp. Vi är så mycket mer än en app för att-göra-listor. Vår integrerade projektledningsprogramvara är en riktig tidsbesparing för projektledare och företagare.

ClickUp Tasks integreras med Docs, Whiteboards och till och med ClickUp AI för att hjälpa dig att arbeta bättre på kortare tid. Prova gratis för att se skillnaden och registrera dig för ClickUp nu!