De 10 bästa alternativen till Remember The Milk att hålla ett öga på

Det är ingen hemlighet att god uppgiftshantering är nyckeln till produktivitet. Precis som en väloptimerad webbplats är avgörande för att fånga upp leads, är uppgiftshanteringsprogramvara avgörande för att hjälpa organisationer att slutföra projekt och uppnå operativ effektivitet.

Rätt verktyg kan hjälpa dig att hålla koll på dina uppgifter på ett mer effektivt sätt och effektivisera ditt arbetsflöde.

Om du redan är bekant med Remember The Milk, den webbaserade appen för uppgifts- och tidshantering, vet du hur värdefullt det är att ha ett pålitligt system för att hantera dina dagliga uppgifter.

Men i takt med att våra behov förändras, förändras också vår jakt på programvara som uppfyller de grundläggande kraven för uppgiftslistmallar och som gör det möjligt för oss att hantera arbetsbelastningen med finess.

Att leta efter alternativ till Remember The Milk innebär inte att du måste byta ut ett pålitligt verktyg. Istället vill vi förbättra din verktygslåda med ytterligare funktioner, anpassningsalternativ och bättre integrationsmöjligheter.

Vad ska du leta efter i alternativ till Remember The Milk?

När du letar efter alternativ till Remember The Milk är det viktigt att ta hänsyn till flera viktiga funktioner som förbättrar dina möjligheter att hantera uppgifter. Rätt verktyg ska hjälpa dig att organisera dagliga uppgifter och förbättra din totala produktivitet. Och för användare som letar efter produktivitetsverktyg för ADHD är det en bra utgångspunkt att hitta appar med bra funktioner för att-göra-listor.

Funktioner för uppgiftshantering: Leta efter alternativ som erbjuder robusta funktioner för uppgifts- och projektledning, såsom att skapa, organisera, prioritera och schemalägga uppgifter.

Plattformsoberoende kompatibilitet: Välj alternativ som fungerar smidigt på olika enheter och operativsystem, inklusive stationära datorer, smartphones och surfplattor.

Anpassningsalternativ: Leta efter ett verktyg som låter dig anpassa uppgiftslistor, taggar, prioriteringar, förfallodatum och andra aspekter efter dina arbetsflödespreferenser.

Integrationsfunktioner: Överväg alternativ som kan integreras med andra produktivitetsverktyg och plattformar som du använder, till exempel kalendrar, e-postklienter, projektledningsprogram eller samarbetsverktyg.

Användargränssnitt och användarupplevelse (UI/UX): Välj alternativ med intuitiva gränssnitt och användarvänliga upplevelser för att göra arbetet effektivt och roligt.

Offlineåtkomst: Om du ofta arbetar offline eller i områden med begränsad uppkoppling bör du överväga projektledningsplattformar som erbjuder offlineåtkomst och synkroniseringsfunktioner.

Säkerhet och integritet: Leta efter alternativ till Remember the Milk som prioriterar säkerheten och konfidentialiteten för dina uppgifter och personuppgifter. De måste erbjuda kryptering, dataskyddsåtgärder och transparenta integritetspolicyer.

De 10 bästa alternativen till Remember The Milk

Förenkla din sökning med vår lista över de 10 bästa alternativen till Remember The Milk, anpassade efter olika användares behov och preferenser.

Dyk in och upptäck det som verkligen passar dig!

1. ClickUp

Håll dig uppdaterad om alla dina projekt, personer och uppgifter med hjälp av ClickUp Dashboard.

ClickUp erbjuder en heltäckande lösning för team som vill hantera uppgifter och projekt på ett effektivt sätt. ClickUps att göra-lista innehåller verktyg för att hantera personliga och komplexa projekt, vilket gör det till ett populärt val bland yrkesverksamma inom olika områden.

Hantera enkelt teamets uppgifter och använd anpassade vyer som ClickUp Board-vyn för att delegera arbete mer effektivt.

Flera vyer

Plattformen är utformad för att tillgodose olika arbetsflöden genom sina flera visningsalternativ, inklusive list-, tavel- och kalendervyer, vilket gör den mångsidig för olika projekt och teamets preferenser. Till exempel

Listvy : Erbjuder en enkel, linjär lista över uppgifter, som föredras av dem som uppskattar ett enkelt och direkt arbetssätt. Erbjuder en enkel, linjär lista över uppgifter, som föredras av dem som uppskattar ett enkelt och direkt arbetssätt.

Board View : Efterliknar Kanban-tavlor och möjliggör en visuell representation av arbetsflöden med uppgifter som flyttas mellan olika steg, vilket är idealiskt för visuellt inriktad projektledning. Efterliknar Kanban-tavlor och möjliggör en visuell representation av arbetsflöden med uppgifter som flyttas mellan olika steg, vilket är idealiskt för visuellt inriktad projektledning.

Kalendervy : Denna vy är användbar för att hantera deadlines och schemaläggning. Den placerar uppgifter i en kalender, vilket hjälper dig att visualisera tidsbegränsade ansvarsområden. Denna vy är användbar för att hantera deadlines och schemaläggning. Den placerar uppgifter i en kalender, vilket hjälper dig att visualisera tidsbegränsade ansvarsområden.

Gantt-diagramvy : För projekt som kräver detaljerad planering och spårning av uppgiftsberoenden erbjuder Gantt-diagramvyn en omfattande visualisering av tidslinjen. För projekt som kräver detaljerad planering och spårning av uppgiftsberoenden erbjuder Gantt-diagramvyn en omfattande visualisering av tidslinjen.

Ställ in prioriteringar i ClickUp för att bättre skilja mellan vad som måste göras omedelbart och vad som kan vänta.

Prioritering

ClickUps fokus på prioritering och påminnelser gör att du effektivt kan hålla koll på dina uppgifter.

Med ClickUps prioritetsinställningar kan du till exempel kategorisera uppgifter utifrån hur brådskande de är, vilket hjälper dig att fokusera på det som behöver omedelbar uppmärksamhet. Prioriteringarna kan anpassas, men följer i allmänhet strukturen Brådskande, Hög, Normal och Låg.

Denna funktion är avgörande för att upprätthålla effektiviteten, eftersom den riktar din uppmärksamhet mot de viktigaste uppgifterna först och säkerställer att projektets tidsplaner uppfylls.

ClickUp Tasks

Med hjälp av ClickUps uppgiftsfunktion och ClickUps mall för uppgiftshantering kan du effektivisera ditt arbetsflöde, öka produktiviteten och se till att ingenting faller mellan stolarna.

Ladda ner denna mall Effektivisera dina arbetsflöden med ClickUps mall för uppgiftshantering.

Mallen passar alla typer av projekt och arbetsflöden, med sex olika vyer och anpassningsbara fält för personlig anpassning. För bättre fokus delar den upp alla uppgifter i tre listor: Åtgärder, Idéer och Backlog.

Uppgifter är de grundläggande enheterna i ClickUp och representerar enskilda moment som måste slutföras. Dessa kan vara allt från enkla personliga uppgifter till komplexa delar av ett större projekt. Varje uppgift i ClickUp kan beskrivas i detalj, tilldelas teammedlemmar, ges ett slutdatum och märkas med prioriteringar.

Denna detaljnivå gör att du kan hantera din arbetsbelastning effektivt och säkerställer att alla teammedlemmar vet vad de ska göra.

Anpassade fält: ClickUp gör det möjligt att lägga till anpassade fält till uppgifter så att du kan skräddarsy uppgiftsdetaljer efter specifika projektkrav, såsom budgetuppföljning, tidsallokering eller andra viktiga mått.

Deluppgifter och checklistor: Komplexa uppgifter kan delas upp i mer hanterbara deluppgifter eller checklistor för att underlätta slutförandet och uppföljningen av framstegen.

Kommentarer och bilagor: Uppgifterna stöder kommentarer för kommunikation inom uppgiften och bilagor med relevanta filer, vilket centraliserar all nödvändig information och diskussioner.

Ladda ner denna mall Se till att ditt projekt får en smidig start med ClickUps mall för projektledningsuppgifter.

ClickUps mall för projektledningsuppgifter hjälper dig att organisera uppgifterna i ditt projekt. Du kan skapa deluppgifter och tilldela dem till teammedlemmar med precisa åtkomstkontroller.

Du kan också använda tidslinjer och Gantt-diagram för att följa projektets framsteg, se uppgiftsscheman och se till att allt är klart för lanseringsdagen!

ClickUps bästa funktioner

Få tillgång till list-, tavla-, kalender- och Gantt-diagramvyer som passar olika arbetsflödespreferenser.

Sätt prioriteringar för uppgifter så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Håll dig informerad om deadlines och viktiga uppgifter för att säkerställa att de slutförs i tid.

Skapa anpassade statusar som passar ditt teams specifika arbetsflöde.

Arbeta tillsammans med ditt team på projekt med kommentarer, gemensam redigering i ClickUp Docs och chatt.

Spara tid med ClickUps AI-drivna projektledning som skapar deluppgifter, genererar sammanfattningar av mötesanteckningar, ställer in projektuppdateringar och mycket mer.

Integrera ClickUp med en rad andra verktyg för att förbättra effektiviteten i arbetsflödet.

Begränsningar med ClickUp

Nya användare kan tycka att ClickUps breda utbud av funktioner är överväldigande och att det tar lite tid att lära sig utnyttja alla dess möjligheter fullt ut.

Vissa användare har nämnt att meddelandesystemet kan vara alltför komplicerat eller svårt att finjustera efter sina egna preferenser.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Todoist

via Todoist

Todoist är en av de mest populära uppgiftshanterarna och att göra-listorna på marknaden och används av miljontals privatpersoner och företag världen över. Det är ett av de mest kända alternativen till Remember the Milk.

Todoist är känt för sin enkelhet och kraftfulla funktioner för uppgiftshantering och erbjuder ett effektivt sätt att organisera uppgifter och projekt.

Tack vare sitt intuitiva gränssnitt, flexibla uppgiftsorganisation och robusta påminnelsesystem hjälper det både enskilda personer och team att hantera sin arbetsbelastning med lätthet.

Tyvärr stöder den kostnadsfria versionen inte många av dessa funktioner.

Todoists bästa funktioner

Organisera uppgifter efter projekt, förfallodatum och prioritetsnivåer, och anpassa ditt arbetsflöde.

Håll koll på dina deadlines och prioriteringar med hjälp av påminnelser och aviseringar i rätt tid.

Samarbeta med ditt team genom att tilldela uppgifter, dela projekt och kommentera uppgifter.

Hantera dina uppgifter var som helst, på vilken enhet som helst

Todoists begränsningar

Den kostnadsfria versionen av Todoist är något begränsad, med begränsningar av antalet projekt, uppgifter och påminnelser.

Vissa av de mer avancerade funktionerna, inklusive etiketter, påminnelser och detaljerade rapporter, finns endast tillgängliga i premiumversionerna.

Todoist-priser

Gratis för alltid

Pro: 5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (770+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

3. Volition

via Volition på Producthunt

Volition är en ny aktör inom kategorin uppgiftshanteringsverktyg och positionerar sig som ett utmärkt alternativ till Remember The Milk.

Det skiljer sig från andra GTD-appar och alternativ till Remember the Milk genom att fokusera på självmotivation och psykologin bakom produktivitet, och kombinerar traditionella funktioner för uppgiftshantering med innovativa metoder som hjälper dig att uppnå dina dagliga och långsiktiga mål.

Volition erbjuder till exempel en lättviktig Pomodoro-uppskattningsfunktion som gör det enkelt att uppskatta den tid som behövs för uppgifter i steg om 25 minuter. Uppgiftslistan integreras sömlöst med tidsuppskattningar, vilket ger dig en tydlig bild av hur mycket tid varje uppgift kommer att kräva.

Volitions bästa funktioner

Förenkla tidsberäkningen med Volitions smidiga Pomodoro-beräkningar.

Koppla uppgifter till tidsuppskattningar för smidig planering och utförande.

Underlätta reflektion med Volitions integrerade dagboksfunktion.

Begränsningar i viljan

Den största utmaningen för Volition är en udda sådan – dess kunder är beredda att betala för avancerade funktioner, men utvecklaren är ovillig att bygga och ta betalt för dem.

Volition-prissättning

Gratis för alltid

Volition-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

4. Trello

via Trello

Trello och Kanban har nästan blivit synonyma. Det är ett av de mest framstående Kanban-verktygen för uppgiftshantering som finns online. Trello är känt för sin enkla, kortbaserade layout och låter dig hantera uppgifter, projekt och arbetsflöden visuellt genom anpassningsbara tavlor, listor och kort.

Denna flexibilitet gör det idealiskt för individer, team och företag som vill effektivisera samarbetet och öka produktiviteten i olika projekt.

Plattformens styrka ligger i dess förmåga att anpassas till flera användningsområden, från enkla att göra-listor till komplexa projektledningsscenarier. Med ett stort utbud av Power-Ups (Trellos term för integrationer) kan du ansluta Trello till andra appar och tjänster, såsom Slack, Google Drive och Dropbox.

Dessutom automatiserar Trellos inbyggda automatiseringsverktyg Butler vardagliga uppgifter och processer, vilket sparar tid och minskar manuellt arbete genom att ställa in regler, kommandon och schemalagda åtgärder.

Trellos bästa funktioner

Organisera uppgifter och projekt visuellt med Trellos kortbaserade system, som ger omedelbar insikt i projektstatus.

Anpassa tavlorna efter ditt arbetsflöde genom att skapa listor och kort för olika projekt.

Främja teamwork och transparens med samarbetsverktyg som möjliggör uppgiftsfördelning, kommentarer, bifogade filer och deadlineinställningar direkt på kort så att teammedlemmarna är samordnade.

Öka produktiviteten och förbättra arbetsflödet genom att koppla Trello till andra appar och tjänster.

Automatisera återkommande uppgifter och processer med Trellos inbyggda automatiseringsverktyg Butler.

Trellos begränsningar

Trello är utmärkt för små till medelstora projekt, men större team eller projekt med komplexa behov kan ha svårt att hantera allt effektivt, med tanke på dess omfattande utbud av funktioner.

Trellos grundläggande plan erbjuder begränsade rapporterings- och analysfunktioner.

Priser för Trello

Gratis för alltid

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Enterprise-plan: 17,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

5. Superproduktivitet

via Super Productivity

Super Productivity erbjuder en unik blandning av funktioner för uppgiftshantering som är utformade för utvecklare, frilansare och alla som vill maximera sin produktivitet med fokus på enkelhet och effektivitet.

Till skillnad från traditionella verktyg för uppgiftshantering integrerar Super Productivity tidrapportering och projektledning direkt i ditt arbetsflöde, vilket gör det till ett intressant alternativ till Remember The Milk 2024.

För det första integrerar Super Productivity tidsspårning sömlöst i uppgiftshanteringen så att du effektivt kan övervaka den tid som läggs på varje uppgift. Dessutom erbjuder det detaljerad uppgiftsorganisation med deluppgifter, anteckningar och bilagor, vilket underlättar en omfattande projekthantering.

Du kan också granska din arbetshistorik med hjälp av funktionen Worklog, som hjälper dig att analysera produktivitetsmönster och göra nödvändiga justeringar. Verktyget integreras med populära tjänster som GitHub, GitLab och Jira.

Super Productivitys bästa funktioner

Integrera tidrapportering smidigt i uppgiftshanteringen

Organisera dina uppgifter noggrant med deluppgifter, anteckningar och bilagor.

Granska arbetshistoriken på ett smidigt sätt med funktionen Worklog.

Effektivisera arbetsflödet genom att integrera med populära tjänster

Öka produktiviteten med en inbyggd Pomodoro-timer

Begränsningar för superproduktivitet

Vissa användare kan tycka att utbudet av funktioner och anpassningsalternativ är överväldigande i början.

Det finns visserligen en mobilapp, men upplevelsen och funktionerna är mer begränsade jämfört med desktopversionen.

Dess design är mer inriktad på individuell produktivitet, vilket kan begränsa dess effektivitet för större teamsamarbete.

Priser för Super Productivity

Gratis för alltid

Superproduktivitet – betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

6. Things

via Things

Things är en elegant och kraftfull plattform för projektledning som erbjuder en elegant lösning för hantering av uppgifter, projekt och deadlines. Things är utformat med fokus på enkelhet och användarvänlighet och har ett intuitivt gränssnitt som hjälper användarna att organisera sina liv med minimal ansträngning.

Dess unika blandning av appdesign och funktionalitet gör att den hamnar på vår lista över alternativ till Remember The Milk, särskilt för användare inom Apples ekosystem. Den låter dig hantera uppgifter på olika enheter med iCloud-synkronisering.

Med funktioner som naturlig språkinmatning, projektplanering och Today-vyn uppmuntrar Things dig att fokusera på det som är viktigt utan att bli överväldigad av alla vardagliga uppgifter.

Things bästa funktioner

Förenkla uppgiftshanteringen med ett rent och användarvänligt gränssnitt

Arbeta mer effektivt med möjligheten att snabbt lägga till uppgifter med hjälp av naturligt språk.

Skapa detaljerade projektplaner genom att dela upp stora mål i hanterbara uppgifter och infoga milstolpar.

Fokusera på dagliga uppgifter med funktionen Today View.

Hantera uppgifter på alla Apple-enheter genom iCloud-synkronisering

Begränsningar i Things

Things finns endast tillgängligt för iOS, macOS och watchOS, vilket begränsar användningen till användare av Apple-produkter.

Jämfört med andra verktyg för uppgiftshantering har Things ett högre pris, och separata köp krävs för varje plattform (iPhone, iPad och Mac).

Priser för Things

iPhone & Apple Watch: 9,99 $, engångsavgift

iPad: 19,99 dollar, engångsavgift

Vision Pro: 29,99 dollar, engångsavgift

Mac: 49,99 $, engångsavgift

Things betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 140 recensioner)

7. Quire

via Quire

Quire är ett dynamiskt och användarvänligt verktyg för uppgifts- och projektledning som erbjuder ett nytt perspektiv på organisering av uppgifter och projekt. Dess innovativa approach till uppgiftshantering använder en hierarkisk uppgiftslista och gör det möjligt att dela upp projekt i hanterbara deluppgifter.

Plattformen främjar teamwork genom sin samarbetsyta, där medlemmarna kan dela uppgifter, delta i diskussioner och få uppdateringar. Med en integrerad Kanban-tavla kan du visualisera uppgiftsförloppet och arbetsflödet på ett dynamiskt sätt, vilket underlättar effektiv uppgiftsuppföljning och hantering.

Quire effektiviserar arbetsflöden ytterligare genom att integreras med populära verktyg som Slack, Google Kalender och GitHub.

Quires bästa funktioner

Hantera arbetet bättre med uppgifter och deluppgifter i en hierarkisk struktur

Arbeta tillsammans i ett delat arbetsutrymme där medlemmarna kan dela uppgifter, diskutera i kommentarer och få uppdateringar.

Visualisera uppgiftsförloppet och arbetsflödet dynamiskt med den integrerade Kanban-tavlan.

Effektivisera arbetsflöden och anslutningar genom att integrera med populära verktyg.

Behåll produktiviteten när du är på språng med mobil tillgänglighet

Begränsningar för Quire

En långsam inlärningskurva, med tanke på det omfattande utbudet av funktioner.

Vissa användare kan tycka att anpassningsalternativen för uppgiftsvyer och aviseringar är mindre nyanserade jämfört med andra plattformar.

Quire-priser

Gratis för alltid

Professional: 10,95 $/månad per användare

Premium: 18,95 $/månad per användare

Företag: 24,95 $/månad per användare

Quire-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 220 recensioner)

8. TickTick

via TickTick

TickTick är ett mångsidigt och funktionsrikt verktyg för uppgiftshantering. Det är ett attraktivt alternativ till Remember The Milk för individer och team som vill öka sin produktivitet. Med sin betoning på intuitiv design och ett brett utbud av funktioner tillgodoser TickTick ett brett spektrum av behov inom uppgiftshantering, från enkla att göra-listor till komplex projektuppföljning.

Det integreras smidigt i vardagen med påminnelser, kalendrar och funktioner för att spåra vanor.

TickTicks anpassningsförmåga mellan olika enheter och plattformar, anpassningsalternativ och produktivitetsverktyg gör det till en robust lösning för att effektivisera uppgiftshanteringsprocessen, förbättra organisationen och öka effektiviteten.

TickTicks bästa funktioner

Kom åt dina uppgifter var du än befinner dig med TickTicks plattformsoberoende tillgänglighet.

Hantera uppgifter på ett heltäckande sätt med stöd för uppgifter, deluppgifter, återkommande uppgifter och prioritetsnivåer.

Förbättra produktiviteten med inbyggd kalenderintegration för schemaläggning av uppgifter och en Pomodoro-timer för att öka koncentrationen under arbetspass.

Främja positiva vanor med hjälp av en vanespårare.

Underlätta teamarbete och familjeorganisation med delning av uppgifter och listor

Begränsningar med TickTick

Vissa användare kan tycka att det stora utbudet av funktioner är överväldigande, särskilt om de letar efter en enkel lösning för uppgiftshantering.

Avancerade funktioner kräver prenumeration.

Priser för TickTick

Gratis för alltid

Premium: 35,99 $/år

TickTick-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

9. Any. do

Med Any. do är det enklare än någonsin att hålla ordning och vara produktiv. Med fokus på ren design och användarvänliga funktioner erbjuder Any. do en intuitiv plattform för att hantera uppgifter, ställa in påminnelser och planera evenemang.

Dess integrationsfunktioner hjälper dig att enkelt hålla koll på dina uppgifter, vilket ökar produktiviteten och minskar stressen. Dessutom möjliggör röstinmatningsfunktionen snabb och handsfree-läggning till uppgifter. Samarbete underlättas med delade uppgifter och listor, vilket främjar teamwork och samordning mellan vänner, familj eller teammedlemmar.

Dessutom uppmanar funktionen för daglig planering dig att granska och planera din dag varje morgon, vilket hjälper dig att prioritera uppgifter och hantera din tid effektivt.

Any. do bästa funktioner

Hantera uppgifter smidigt på iOS, Android, webben och stationära plattformar.

Samarbeta effektivt med teammedlemmarna med hjälp av delade uppgifter och listor.

Få en omfattande översikt över dina dagliga åtaganden

Prioritera uppgifter och hantera tiden effektivt

Any. do begränsningar

Vissa användare kan tycka att anpassningsmöjligheterna för uppgiftshantering och gränssnittet är begränsade jämfört med andra verktyg.

Any. do prissättning

Gratis för alltid

Premium : 5 $/månad per användare (faktureras årligen)

Familj : 8 $/månad per 4 användare (faktureras årligen)

Teams: 8 $/månad per användare (faktureras årligen)

Any. do betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (193 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (169 recensioner)

10. Sorted

via Sorted

Sorted utmärker sig som ett innovativt verktyg för uppgiftshantering som kombinerar det bästa från kalender- och uppgiftshantering i en enda, strömlinjeformad upplevelse. Med Sorted kraftfulla funktioner blir uppgifts- och schemaläggningshantering smidig och intuitiv.

Hyper-scheduling-funktionen ordnar till exempel automatiskt uppgifterna kring dina händelser och optimerar din dag för maximal produktivitet. Unified Timeline-funktionen samlar uppgifter, händelser och anteckningar i en sammanhängande vy och ger en omfattande översikt över dina aktiviteter under dagen.

På samma sätt hjälper Magic Select dig att enkelt organisera uppgifter och händelser genom intuitiva gester, vilket förbättrar den totala användarupplevelsen.

Sorted erbjuder också anpassningsbara vyer för att tillgodose olika planeringsbehov, inklusive list-, dag- och 3-dagarsvyer. Plattformens funktion för sömlös synkronisering säkerställer också att dina uppgifter och scheman förblir synkroniserade på alla Apple-enheter, vilket ger en sammanhängande planeringsupplevelse.

Sorterade bästa funktioner

Schemalägg automatiskt uppgifter kring dina evenemang med Hyper-Scheduling

Kombinera uppgifter, händelser och anteckningar i en sammanhängande tidslinje med Unified Timeline.

Organisera och justera enkelt uppgifter och händelser med enkla gester med hjälp av Magic Select.

Få tillgång till olika vyer för att tillgodose olika planeringsbehov, inklusive list-, dag- och 3-dagarsvyer, med anpassningsbara vyer.

Synkronisera uppgifter och scheman mellan alla Apple-enheter med Seamless Syncing.

Sorterade begränsningar

Sorted är för närvarande endast tillgängligt för iOS och macOS.

De unika funktionerna och gränssnittet i Sorted kan kräva en viss anpassningsperiod för nya användare för att de ska kunna utnyttja dess kapacitet fullt ut.

Sorterade priser

Gratis för alltid

iOS Pro: 14,99 $/år per användare

macOS Pro: 24,99 $/år per användare

Sorterade betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Förbättra dina färdigheter inom uppgiftshantering med rätt alternativ till Remember The Milk

Att hitta rätt verktyg för uppgiftshantering kan ha stor inverkan på ditt arbetsflöde, din effektivitet och din totala framgång när det gäller att hantera dina projekt och dagliga uppgifter.

När vi utforskar alternativ till Remember The Milk är det viktigt att välja ett verktyg som passar dina eller ditt teams behov, oavsett om det gäller att gruppera uppgifter eller hantera en prioritetslista.

Varje alternativ som nämns erbjuder unika funktioner och möjligheter, från intuitiv design och plattformsoberoende kompatibilitet till avancerade verktyg för uppgiftshantering och samarbete. Välj det som passar dina behov bäst.

Med sina mångsidiga funktioner och intuitiva gränssnitt har ClickUp alla verktyg du behöver för att optimera ditt arbetsflöde och öka effektiviteten i din projektledning.

