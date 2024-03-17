Notion vs Todoist: Vilket är det bästa verktyget för uppgiftshantering?

Oavsett hur stort ditt team är, är det avgörande att ha rätt verktyg för effektiv uppgiftshantering.

Med så många uppgiftshanteringsappar kan det vara svårt att avgöra vilken som är bäst. Notion och Todoist är två populära val som är kända för att vara effektiva.

Båda går utöver grundläggande att göra-listor med avancerade funktioner för att hantera uppgifter. Det är dock viktigt att göra rätt val.

I den här artikeln jämför vi Notion och Todoist, granskar deras viktigaste funktioner och väger för- och nackdelar för att hjälpa dig att välja rätt plattform.

Vi hjälper dig att hitta det verktyg som passar dig bäst. Häng kvar, så presenterar vi ett bättre alternativ för dig!

Vad är Notion?

via Notion

Notion är en mångsidig arbetsyta och ett program för uppgiftshantering som används för att hantera, spåra, samarbeta och organisera projekt.

Notion är ett kraftfullt verktyg när du väl har lärt dig att anpassa och hantera uppgifter inom plattformen. Det är komplicerat att konfigurera Notion med integrationer och anpassningar, men verktyget hjälper dig att spara tid när du väl har gjort det.

Notions flexibilitet förbättrar prioriteringen av uppgifter och prestanda tack vare dess omfattande anpassningsmöjligheter.

Notions funktioner

Notion är främst ett dokumentbaserat verktyg, men erbjuder mycket mer än så. Det har anteckningsbaserade funktioner, uppgiftshanteringsmodeller, databaser, mycket anpassningsbara dynamiker, mallar, projektverktyg och mycket mer.

Här är en snabb sammanfattning av Notions bästa funktioner för uppgiftshantering:

Wikis

Team Wikis i Notion erbjuder en mångsidig och organiserad arbetsyta där ditt team kan samla kunskap och dokumentation. Denna funktion är mycket anpassningsbar och har ett strömlinjeformat gränssnitt, en robust sökfunktion och möjligheten att anpassa sidor med emojis och omslagsbilder visuellt.

Teammedlemmar kan enkelt bidra till kunskapsbasen utan att behöva ha teknisk expertis.

Notions funktion Synced Blocks säkerställer att ditt innehåll uppdateras konsekvent på olika platser, vilket eliminerar förvirring kring olika versioner. Plattformen integreras sömlöst med populära verktyg som Slack, Figma, Jira och GitHub.

Mallar

Notion mallgalleri

Notion erbjuder obegränsad tillgång till färdiga mallar utan att du behöver designa dem från grunden!

Oavsett om det är en enkel sida eller en komplett projektplan, har Notion olika mallar som skapats av användare i Notion-communityn, vissa gratis, andra mot en avgift.

Uppgiftshantering

Uppgiftshantering i Notion

Även om uppgiftshantering kan verka lite komplicerat är Notion extremt flexibelt. Experimentera med samarbetsinställningar, lägg till kryssrutor och dela enkelt feedback med ditt team.

Visualisera dina uppgifter med Notions kalender-, tabell- och Kanban-tavla-funktioner.

Notion hjälper dig att sortera din att göra-lista i uppgifter med hög, medel eller låg prioritet. Gå ett steg längre och sortera dem efter olika kriterier som prioritet, kategori och tidsplan för att öka din produktivitet.

Du kan också justera statusen för dina uppgifter med påminnelser som att göra, pågår och klar.

Notion erbjuder en växande lista över officiella integrationer och stöder användning av Notion API för anpassade anslutningar.

Integrera det med populära verktyg som Google Drive, ClickUp, Calendly, Jira och Microsoft Office. Du kan begära en anpassad integration om din favoritprogramvara inte finns med på listan.

Om du någon gång behöver anpassade funktioner för varumärkesbyggande, strategi eller marknadsföring kan Notion API hjälpa dig med skräddarsydda lösningar.

Anteckningar

Ett exempel på anteckningar i Notion

Använd Docs i Notion för dina dagliga journalanteckningar eller allmänna anteckningar. Organisera och tagga olika delar av dina anteckningar i olika kategorier och format.

Skapa mallar och databaser för projektledning i Notion för mer organiserad anteckning och för att göra det enkelt att hitta information.

Du kan också dela dokument med ditt team, samarbeta, föreslå ändringar och lägga till kommentarer. Dessutom kan du bifoga bilder, videor och länkar till dina dokument.

Notion AI

Sammanfatta åtgärdspunkter och viktiga slutsatser med Notion AI

Om du vill spara tid när du jonglerar med flera prioriteringar är Notion AI något för dig. Det hjälper dig att skapa innehåll, redigera text, ta anteckningar, sammanfatta textpassager och mycket mer.

Liksom andra AI-verktyg kan Notion generera blogginlägg och e-postmeddelanden baserat på dina uppmaningar.

Anpassningsbara databasvyer

Notions databaslayout låter dig anpassa olika stilar, format eller strukturer efter din fantasi, så länge det är inom Notion.

Visa din databas som en tavla, lista, tabell, tidslinje, kalender eller galleri. Du kan visa eller dölja egenskaper för varje vy, filtrera, sortera och till och med gruppera objekt som du vill.

Notions priser

Gratis för alltid

Plus : 8 $/månad per användare

Företag : 15 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Kolla in dessa alternativ till Notion & alternativ till Notion AI!

Vad är Todoist?

Via Todoist

Todoist gör uppgiftshanteringen enkel och fungerar på flera plattformar. Todoist erbjuder praktiska tillägg som EverNote- och DropBox-integrationer, samt stöd för naturligt språk för schemaläggning av projekt och uppgifter.

Om du vill förbättra din organisations processeffektivitet med en uppgiftshanteringsapp är Todoist ett utmärkt val. Ställ in och finjustera förfallodatum, etiketter och kommentarer.

Todoist är utmärkt för att schemalägga återkommande uppgifter i din dagliga rutin. Medan många förlitar sig på påminnelser är Todoist ett lämpligt verktyg som påminner dig och hjälper dig att hålla koll på dina uppgifter.

Det är enkelt att dela med Todoist; bjud in teammedlemmar, kollegor och vänner att samarbeta i ditt arbete.

Integrera Todoist med dina arbetsmejl och kalendrar för att effektivisera ditt arbetsflöde. Todoist integreras enkelt med mejl och synkroniseras med kalendrar för optimal uppgiftsschemaläggning.

Plattformen erbjuder praktiska mallar för uppgiftshantering och produktivitet med anpassningsbara uppgifter som du kan använda i vardagliga situationer, till exempel för projektuppföljning eller mötesagendor.

Todoist-funktioner

Med Todoists produktivitetsfunktioner kan du enkelt hålla ordning, prioritera dina uppgifter och enkelt ta itu med dem.

Verktyget erbjuder smidiga appintegrationer, visuell framstegsspårning, anpassningsbara vyer och användarvänliga samarbetsverktyg för enkel delegering och uppgiftsdelning.

Här är en lista över Todoists bästa funktioner för uppgiftshantering:

Programvaruintegration

Todoist erbjuder smidig enkelhet. Integrera enkelt denna produktivitetsapp med dina befintliga arbetsflöden och verktyg. Oavsett om du vill ansluta populära appar som Google Kalender, Dropbox, Evernote och mer, så har Todoist allt du behöver.

Har du någonsin funderat på att skapa uppgifter direkt från din e-post eller spara viktiga filer i din att göra-lista? Todoist gör att dessa integrationer fungerar smidigt.

Du behöver inte längre växla mellan appar; dessa integrationer effektiviserar ditt arbetsflöde på ett smidigt sätt, inklusive Google Kalender, Evernote, Outlook, AI Assistant och många andra.

Todoist erbjuder det perfekta gränssnittet för att planera dina uppgifter i detalj och effektivt följa upp framstegen.

Todoist erbjuder Karma, ett visuellt sätt att följa dina framsteg i projekt och uppgifter. Du tjänar karmapoäng när du slutför uppgifter, och det finns till och med en daglig och veckovis uppgiftsrad att upprätthålla, vilket säkerställer att du är konsekvent i att ta itu med dina uppgifter.

En färgglad graf visar ditt hårda arbete visuellt och ger insikter i dina produktivitetstrender.

Anpassning

Anpassa din uppgiftsvy i Todoist. Välj mellan en tavla i Kanban-stil eller en enkel listvy.

Varje sektion har sin egen kolumn i tavelvyn; i listvyn är det bara en lång lista. Du kan dra och släppa uppgifter, gruppera dem och lägga till etiketter. Dessutom kan du filtrera uppgifter efter ansvariga.

Samarbete

Delegera uppgifter samtidigt som du förenklar komplexiteten och gör det enkelt att visualisera hur en uppgift övergår i en annan.

Utnyttja Todoists användarvänliga gränssnitt för att dela dina framsteg eller uppgifter.

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Pro: 4 $/månad

Startarbetsyta: Gratis

Business Workspace: 6 $/månad per användare

Kolla in dessa alternativ till Todoist!

Notion vs. Todoist: Jämförelse av funktioner

Både Notion och Todoist erbjuder imponerande hanteringsfunktioner.

Notion utmärker sig dock genom sin omfattning, anpassningsbarhet och många integrationer. Todoist, å andra sidan, håller saker och ting enkla och är utmärkt för att spåra och övervaka prioriteringar.

Låt oss ta en närmare titt på vad som skiljer Notion och Todoist åt. Här är Todoist vs Notion:

1. Inbyggda funktioner och integrationer

Inbyggda funktioner ger dig de verktyg du behöver från början, så du behöver inte söka efter extra appar för grundläggande uppgifter.

Integrationer hjälper ditt uppgiftshanteringsverktyg att fungera smidigt med appar du redan använder, som din kalender, chattappar och molnlagring.

Hur presterar Notion och Todoist i denna kategori? Låt oss ta en titt.

Notion integreras med ett brett utbud av programvara och verktyg. Du hittar tillräckligt med inbyggda funktioner utan att behöva externa integrationer.

Notions inbyggda AI-funktion hjälper dig att sammanfatta anteckningar, skapa åtgärdspunkter, förbättra ditt skrivande och mycket mer.

Todoist saknar däremot komplexa funktioner, är beroende av externa integrationer för specifika uppgifter och har svårt att fungera som projektledningsverktyg.

Om du vill använda AI med Todoist måste du integrera en extern AI-assistentprogramvara.

Slutsats: Med tanke på skillnaderna i båda apparnas inbyggda funktioner och integrationer vinner Notion här.

2. Uppföljning av framsteg

Med funktioner för att följa upp framsteg kan du hålla dig på rätt spår med dina uppgifter och projekt och se vart du är på väg.

Så här kan Notion och Todoist hjälpa dig att göra det.

Progress tracking med Notion fokuserar främst på att ändra uppgiftsstatus för att hjälpa dig att hålla koll på dina mål.

Det ger ingen visuell representation av framstegen för att-göra-listor och saknar dagliga streaks för konsistens.

Med Todoists Karma-funktion får du ett roligare och mer ansvarsfullt system för att följa dina framsteg.

Det inkluderar dagliga och veckovisa streaks som hjälper dig att hålla koll och motivera dig att slutföra uppgifter, och den visuella representationen av dina framsteg är ett stort plus.

Slutsats: I denna jämförelse mellan Notion och Todoist vinner Todoist.

3. Komplexa projekt och arbetsflöden

Ett uppgiftshanteringsverktyg förenklar komplexa projekt och arbetsflöden genom att dela upp dem i hanterbara steg, fördela ansvar och se till att alla är på samma sida.

Så här hjälper Notion och Todoist dig att hantera komplexa projekt:

Notion

Du får en "allt-i-ett-arbetsplats" tack vare dess mångsidighet och förmåga att hantera komplexa arbetsflöden och projekt.

Notion går utöver uppgifter och dokument; det hanterar produktplaner, omfattande teamsamarbete, webbplatsinstallation och mycket mer.

Todoist

Å andra sidan effektiviserar Todoist uppgiftshanteringen och passar bättre för enskilda personer eller små team.

Slutsats: Det är oavgjort. Om du vill ha en enkel, anpassningsbar och minimalistisk lösning för uppgiftshantering, välj Todoist. Välj dock Notion om du behöver ett robust verktyg för uppgifts- och projektledning.

4. Anpassade vyer och filter

Anpassade vyer och filter gör att du kan se dina uppgifter på det sätt som passar dig bäst.

Erbjuder Notion och Todoist dessa anpassningsmöjligheter? Låt oss ta reda på det.

Notion

Det låter dig anpassa och visa din databas på flera olika sätt, till exempel som tavla, lista, kalender, tabell, tidslinje eller galleri.

Todoist

Todoist har begränsade anpassningsmöjligheter: Kanban-tavlan och listvyer.

Slutsats: Notion är den klara vinnaren här.

Notion vs. Todoist på Reddit

För att förstå människors preferenser mellan Notion och Todoist vände vi oss till Reddit.

En snabb Reddit-sökning på ”Notion vs. Todoist” visar att de flesta användare anser att Notion erbjuder ett överlägset utbud av verktyg för att hantera komplexa uppgifter. Här är en kommentar från Reddit:

”Om du vill hantera komplexa projekt med dokumentation, referensbilder, checklistor etc. kommer en enkel uppgiftsapp som Todoist sannolikt inte att räcka till, och du bör använda något som Notion.”

Å andra sidan tenderar Todoist-användare att tycka att appen fungerar bäst för enkla uppgifter. En användare kommenterade:

”Jag använder Todoist och tycker att det är ett effektivt verktyg för uppgiftshantering, men det fungerar inte så bra när man försöker använda det för projektledning som är mer komplex än grundläggande.”

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Notion vs Todoist

Använd ClickUp för att hantera dina projekt med över 15 vyer, fördesignade mallar och många samarbetsfunktioner på ett effektivt sätt.

ClickUp hjälper dig att kombinera projekt, uppgifter och kunskapshantering på ett och samma ställe. Notion och Todoist hjälper dig att hantera endast vissa av dina uppgifter och projektledningsbehov.

Oavsett om du behöver integrera enkla eller komplexa API:er, prioritera uppgifter, spåra aktiviteter eller hantera uppgifter för ett litet eller stort företag är ClickUp det bästa valet.

Det erbjuder allt-i-ett -produktivitetsverktyg för att hantera alla typer av projekt, spåra framsteg och ta detaljerade anteckningar.

ClickUp Docs

Använd ClickUps Docs för att skapa och koppla samman snygga dokument, wikis och mycket mer för smidig idégenomförande med ditt team.

ClickUp Docs konkurrerar direkt med Notion och Todoist Docs. Du kan enkelt anpassa det med olika formatlägen, som tabeller, bilder, videor, kodblock, knappar, widgets och mycket mer.

Samarbeta i realtid med samtidig redigering, kommentering och taggning av andra i dina dokument. Dessutom kan du konvertera din dokumenttext till en uppgift och tilldela den till dina teammedlemmar.

Med ClickUps avancerade behörighetsinställningar kan du kontrollera sekretessen för dina dokument, oavsett om du vill att de ska vara privata, offentliga eller skyddade. Dela dina dokument med medarbetare via en länk eller genom att bjuda in dem.

Jämför ClickUp och Todoist

ClickUp AI

Använd ClickUp AI för att automatiskt generera uppdateringar, sammanfattningar och mer med ett enda knapptryck.

ClickUp AI blir din skrivassistent när du är på språng. Det sammanfattar, skriver om och redigerar dina dokument för att förenkla dina skrivuppgifter. Sammanfatta snabbt dina möten och skapa en lista med åtgärder som blir dina uppgifter.

ClickUp AI erbjuder till och med nya och kreativa skrividéer. Det skriver och redigerar blogginlägg åt dig med bara ett klick.

Använd ClickUp för att brainstorma nya affärsidéer och utveckla en detaljerad genomförandeplan. Möjligheterna med ClickUp AI är oändliga.

Jämför Notion och ClickUp

ClickUp Notepad

Organisera dina anteckningar, checklistor och uppgifter på ett och samma ställe med ClickUps kostnadsfria onlineanteckningsblock.

ClickUp Notepad är det perfekta stället att snabbt skriva ner idéer för att undvika att glömma dem. Skriv ner kod, tankar, länkar eller vad du än behöver och spara det för senare bruk.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem.

Relaterade artiklar:

Börja hantera uppgifter med ClickUp

Du behöver en effektiv app för uppgiftshantering för att hålla koll på dina uppgiftslistor. Det blir komplicerat när du lägger till deluppgifter och beroenden. Du behöver en app för uppgiftshantering som kombinerar komplexa funktioner med enkel design.

Samla ett brett utbud av verktyg och programvara på en och samma plattform för att effektivisera dina arbetsprocesser med ClickUp redan idag. Oavsett om det handlar om att dela upp dina långsiktiga mål i mätbara uppgifter eller dela feedback om uppgifternas framsteg med teammedlemmarna, hjälper ClickUp dig med allt detta och mycket mer.